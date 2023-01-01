Amazon Lumberyard: пошаговое создание игры для начинающих разработчиков

Для кого эта статья:

Новички в разработке игр, интересующиеся игровыми движками

Люди, желающие изучить Amazon Lumberyard и его возможности

Студенты и профессионалы, стремящиеся развивать карьеру в области геймдева Погружение в мир разработки игр открывает безграничные возможности для творчества, а Amazon Lumberyard предлагает мощный инструментарий, который раньше был доступен только профессиональным студиям. Этот бесплатный движок с исходным кодом Triple-A качества стирает барьеры между любителями и профессионалами. 🎮 Сегодня я проведу вас через все этапы создания вашей первой игры – от установки до интеграции с облачными сервисами Amazon. Независимо от того, мечтаете ли вы о карьере геймдева или просто хотите воплотить свою игровую идею в жизнь, этот гид даст вам твёрдую почву под ногами.

Что такое Amazon Lumberyard и его ключевые преимущества

Amazon Lumberyard – это бесплатный кроссплатформенный игровой движок, разработанный Amazon на основе архитектуры CryEngine. Первоначально выпущенный в 2016 году, Lumberyard предлагает весь необходимый инструментарий для создания высококачественных игр от инди-проектов до AAA-тайтлов. В отличие от многих других движков, Lumberyard не требует лицензионных отчислений или платежей за продажи игр.

Главное, что выделяет Lumberyard среди других игровых движков – его глубокая интеграция с сервисами Amazon Web Services (AWS) и Twitch, что открывает уникальные возможности для многопользовательских игр и взаимодействия со зрителями. 🛠️

Функция Описание Преимущество для новичков Visual Scripting (Script Canvas) Визуальный редактор логики без необходимости кодирования Возможность создавать игровые механики без глубоких знаний программирования Component Entity System Модульная система создания объектов из компонентов Упрощает создание сложных игровых объектов AWS и Twitch интеграция Встроенные инструменты для облачных и стриминговых функций Упрощённое добавление онлайн-функций и взаимодействия со зрителями Asset Processor Автоматическая оптимизация ресурсов Экономия времени на подготовке графики и ассетов Исходный код Доступ к полному исходному коду движка Возможность изучать и модифицировать любую часть движка

Ключевые особенности Lumberyard, делающие его привлекательным для начинающих разработчиков:

Нулевая стоимость – полностью бесплатный, без роялти и скрытых платежей

– полностью бесплатный, без роялти и скрытых платежей Высококачественная графика – наследие от CryEngine обеспечивает впечатляющие визуальные возможности

– наследие от CryEngine обеспечивает впечатляющие визуальные возможности Обширная документация – подробные руководства и учебные материалы

– подробные руководства и учебные материалы Готовые компоненты – библиотека предварительно настроенных элементов для быстрого старта

– библиотека предварительно настроенных элементов для быстрого старта Поддержка C++, Lua и визуального скриптинга – гибкость в выборе инструментов разработки

При выборе игрового движка для новичка Lumberyard предлагает сбалансированное сочетание доступности и профессиональных возможностей. Он позволяет начать с простых проектов, используя визуальные инструменты, и постепенно переходить к более сложным разработкам с программированием на C++.

Установка и первичная настройка Lumberyard для новичков

Дмитрий Сергеев, технический директор игровой студии

Помню свой первый опыт установки Lumberyard. Команда нашей небольшой инди-студии решила перейти с Unity на новый движок, и мне поручили изучить возможности Lumberyard. Процесс установки казался устрашающим из-за внушительного объема загрузки в 60+ ГБ. Пока шла загрузка, я тщательно изучал требования к системе. На старом ноутбуке первый запуск оказался катастрофой – редактор едва открылся и тут же рухнул. Установка нужных Visual Studio компонентов и обновление драйверов видеокарты решили проблему. Самым неожиданным оказался Setup Assistant, который сэкономил нам часы настройки, автоматически сконфигурировав окружение. Когда я впервые увидел запущенный уровень с демо-контентом на нашем оборудовании, осознал: потраченные на настройку часы полностью себя оправдали. Совет новичкам: не экономьте на подготовительном этапе – правильная установка фундаментально важна для комфортной работы.

Перед установкой Lumberyard необходимо убедиться, что ваша система соответствует минимальным требованиям. Для комфортной работы понадобится:

64-разрядная Windows 10 или macOS

Процессор с частотой не менее 3.0 GHz (рекомендуется 8 ядер)

Минимум 8 ГБ ОЗУ (рекомендуется 32 ГБ для серьезных проектов)

Видеокарта с поддержкой DirectX 11 или 12 и 2 ГБ видеопамяти

Не менее 150 ГБ свободного места на диске

Visual Studio 2017 или новее (для Windows)

Xcode 11 или новее (для macOS)

Процесс установки состоит из нескольких основных шагов:

Загрузка установщика – Перейдите на официальный сайт Amazon Lumberyard и скачайте последнюю версию установщика. Запуск установки – Запустите установщик с правами администратора и следуйте инструкциям мастера установки. Выбор компонентов – Выберите необходимые компоненты. Для новичков рекомендуется установка полной версии с примерами. Настройка через Setup Assistant – После установки запустите Lumberyard Setup Assistant, который поможет настроить среду разработки.

После завершения базовой установки необходимо выполнить первичную настройку среды разработки. Setup Assistant – ключевой инструмент, который проверит наличие всех необходимых компонентов и поможет их установить. 🔧

Важные шаги настройки через Setup Assistant:

На вкладке "Required Software" убедитесь, что все необходимое ПО установлено и настроено Установите SDK-компоненты, необходимые для вашей целевой платформы Настройте пути к инструментам разработки Сконфигурируйте проекты в соответствии с вашими нуждами

После успешной настройки можно переходить к запуску Editor. Рекомендуется начать с изучения шаблонных проектов, которые демонстрируют возможности движка и могут служить отправной точкой для ваших собственных разработок.

Интерфейс Lumberyard: освоение рабочего пространства

Интерфейс Lumberyard на первый взгляд может показаться сложным, но он логически организован для максимальной эффективности рабочего процесса. Понимание основных элементов интерфейса и их назначения – ключевой шаг к продуктивной работе с движком. 🖥️

Основные элементы интерфейса Lumberyard Editor:

Viewport (Область просмотра) – центральная часть интерфейса, где отображается ваш игровой уровень в режиме реального времени

– центральная часть интерфейса, где отображается ваш игровой уровень в режиме реального времени Rollup Bar (Панель свитков) – содержит инструменты для манипуляции объектами, террейном и другими элементами

– содержит инструменты для манипуляции объектами, террейном и другими элементами Entity Inspector (Инспектор сущностей) – отображает свойства выбранных объектов и позволяет их редактировать

– отображает свойства выбранных объектов и позволяет их редактировать Entity Outliner (Обозреватель сущностей) – показывает иерархическую структуру всех объектов на уровне

– показывает иерархическую структуру всех объектов на уровне Asset Browser (Браузер ресурсов) – предоставляет доступ ко всем ресурсам проекта

– предоставляет доступ ко всем ресурсам проекта Script Canvas Editor – визуальный редактор для создания игровой логики

Инструмент Горячие клавиши Основное применение Select Mode 1 Выбор и перемещение объектов Move Tool 2 Точное перемещение объектов по осям Rotate Tool 3 Вращение объектов вокруг осей Scale Tool 4 Изменение размера объектов Entity Outliner Ctrl+Shift+O Отображение иерархии объектов Play Game Ctrl+G Запуск игры в режиме тестирования

Для эффективной работы с интерфейсом Lumberyard полезно настроить расположение панелей под свои задачи. Система докования панелей позволяет перемещать их и фиксировать в удобных местах. Также полезно освоить горячие клавиши, которые значительно ускоряют рабочий процесс.

Рекомендации для новичков по освоению интерфейса:

Начните с изучения базовых инструментов трансформации – перемещения, вращения и масштабирования Освойте навигацию в Viewport – зажимайте правую кнопку мыши для вращения камеры, среднюю – для панорамирования, колесо – для приближения и отдаления Используйте Entity Outliner для быстрого поиска объектов в сложных сценах Изучите систему слоев для организации объектов на уровне Настройте свои горячие клавиши через меню Edit > Editor Settings > Keyboard Customization

Создаем первую мини-игру на Amazon Lumberyard: шаг за шагом

Алексей Васильев, разработчик игр-фрилансер

Моя первая игра на Lumberyard родилась из необходимости. Клиент заказал простую, но эффектную демонстрацию физики для образовательного проекта, а сроки горели. Я выбрал Lumberyard из-за впечатляющего рендеринга и возможности быстрого прототипирования. Начал с создания шарика, который отскакивает от поверхности – казалось бы, элементарно. Но именно здесь я по-настоящему оценил компонентную систему Lumberyard: добавил компонент физики, настроил материалы с разной упругостью, и получил реалистичное взаимодействие всего за пару часов. Неожиданно сложным оказалось создание пользовательского интерфейса – потратил день, чтобы разобраться с LyShine UI. Ключевым прорывом стало открытие Script Canvas – когда я понял, что могу визуально "нарисовать" игровую логику вместо кодирования, работа ускорилась втрое. Помню момент, когда впервые запустил готовый билд и увидел, как студенты с восторгом экспериментируют с физикой в моей игре. Теперь всем новичкам советую: не бойтесь экспериментировать с готовыми компонентами – они сэкономят вам недели работы.

Создание простой игры в Lumberyard – лучший способ познакомиться с движком на практике. В этом разделе мы пошагово разработаем мини-игру "Сбор кристаллов", где игрок управляет персонажем, собирающим кристаллы на локации. 💎

Шаг 1: Создание проекта и настройка уровня

Запустите Lumberyard и выберите "New Project" в Project Configurator Назовите проект "CrystalHunter" и выберите Empty Template как основу После создания проекта откройте его в Lumberyard Editor Создайте новый уровень через меню File > New Используйте инструменты террейна для создания простой ландшафтной сцены

Шаг 2: Создание персонажа игрока

В Entity Outliner создайте новую сущность (правой кнопкой мыши > Create Entity) Назовите её "Player" и добавьте следующие компоненты через Entity Inspector: Transform – для позиционирования в пространстве

Mesh – добавьте простую модель персонажа (можно использовать стандартные ресурсы)

PhysX Rigid Body – для физического взаимодействия

Character Physics – для управления персонажем

Input – для обработки ввода игрока

Шаг 3: Создание кристаллов для сбора

Создайте новую сущность "Crystal" Добавьте компоненты: Transform

Mesh (используйте простую модель кристалла)

PhysX Collider – с тригером для определения подбора Создайте несколько копий кристалла и расставьте их по уровню

Шаг 4: Создание геймплея с помощью Script Canvas

Откройте Script Canvas Editor (Tools > Script Canvas) Создайте новый скрипт для управления персонажем: Добавьте узлы обработки ввода (On Key Press) для клавиш WASD

Подключите их к узлам движения персонажа (Set Velocity) Создайте скрипт для кристаллов: Добавьте узел On Trigger Enter

При столкновении с игроком активируйте уничтожение кристалла и увеличение счёта Создайте скрипт для подсчёта очков и отображения UI

Шаг 5: Добавление пользовательского интерфейса

Откройте UI Editor (Tools > UI Editor) Создайте новый холст (File > New) Добавьте текстовые элементы для отображения счёта и инструкций Свяжите UI с геймплеем через Script Canvas, обновляя счёт при сборе кристаллов

Шаг 6: Тестирование и сборка игры

Протестируйте игру в редакторе, нажав Ctrl+G Внесите необходимые коррективы в баланс и управление Используйте Lumberyard Asset Processor для финализации ресурсов Создайте исполняемый файл игры через меню File > Project Settings > Deploy

При создании первой игры вы можете столкнуться с некоторыми сложностями, например, настройкой физики или реализацией корректного управления персонажем. Рекомендуется активно использовать документацию Lumberyard и образцы проектов, которые содержат готовые решения многих типовых задач разработки.

Интеграция с AWS и расширение возможностей вашей игры

Одно из ключевых преимуществ Amazon Lumberyard – глубокая интеграция с сервисами AWS, что позволяет даже начинающим разработчикам создавать игры с продвинутыми облачными функциями. Эта интеграция реализуется через систему гемов (gems) – модульных компонентов, которые можно добавлять в проект. ☁️

Основные сервисы AWS, доступные для интеграции:

Amazon GameLift – для развертывания, масштабирования и управления выделенными игровыми серверами

– для развертывания, масштабирования и управления выделенными игровыми серверами Amazon DynamoDB – для хранения игровых данных и прогресса игроков

– для хранения игровых данных и прогресса игроков AWS Lambda – для выполнения серверного кода без необходимости управления серверами

– для выполнения серверного кода без необходимости управления серверами Amazon Cognito – для аутентификации игроков и управления пользователями

– для аутентификации игроков и управления пользователями Amazon S3 – для хранения игровых ресурсов и пользовательского контента

Для интеграции AWS в вашу игру необходимо выполнить следующие шаги:

Создание учетной записи AWS – зарегистрируйтесь на aws.amazon.com и создайте аккаунт Настройка учетных данных AWS – настройте AWS CLI и создайте ключи доступа Активация соответствующих гемов – откройте Project Configurator и включите гемы для нужных вам AWS сервисов Конфигурация гемов в проекте – настройте параметры интеграции в Lumberyard Editor

Примеры практического применения AWS в играх для новичков:

Система сохранений в облаке – используйте DynamoDB для хранения прогресса игроков и его синхронизации между устройствами

– используйте DynamoDB для хранения прогресса игроков и его синхронизации между устройствами Таблицы лидеров – создайте глобальные таблицы рекордов с помощью DynamoDB и Lambda

– создайте глобальные таблицы рекордов с помощью DynamoDB и Lambda Простой многопользовательский режим – реализуйте базовые сетевые функции с GameLift

– реализуйте базовые сетевые функции с GameLift Система событий – организуйте временные игровые события с помощью Lambda и CloudWatch

Пример кода для интеграции DynamoDB в Script Canvas:

Добавьте узел AWS API Request Настройте параметры для DynamoDB PutItem Создайте JSON структуру для хранения данных игрока Подключите этот узел к событию сохранения игры

Помимо AWS, Lumberyard предлагает интеграцию с Twitch, что открывает уникальные возможности для взаимодействия зрителей с игрой:

Twitch ChatPlay – позволяет зрителям влиять на игровой процесс через чат

– позволяет зрителям влиять на игровой процесс через чат Twitch JoinIn – дает возможность зрителям мгновенно присоединяться к игре стримера

– дает возможность зрителям мгновенно присоединяться к игре стримера Twitch MetaStream – позволяет создавать интерактивные наложения на стрим

Важно помнить, что хотя Lumberyard бесплатен, использование сервисов AWS оплачивается по стандартным тарифам Amazon. Для начинающих разработчиков доступен уровень Free Tier, который предоставляет ограниченный бесплатный доступ к большинству сервисов, что идеально подходит для обучения и создания прототипов.

Amazon Lumberyard открывает мир профессиональной разработки игр даже для тех, кто делает только первые шаги в этой сфере. От базового понимания интерфейса до создания полноценных проектов с облачной интеграцией – путь может быть короче, чем вы думаете. Ключом к успеху становится практический подход: начните с малого, экспериментируйте с готовыми компонентами и постепенно расширяйте свои навыки. Помните, что многие знаменитые разработчики игр начинали именно так – с простых проектов и бесконечного любопытства. Теперь, вооружившись знаниями о Lumberyard, вы готовы создать свой первый игровой шедевр.

