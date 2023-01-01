logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Gamedev
arrow
Genshin Impact: оптимизация для повышения FPS и снижения пинга
Научим пользоваться нейросетями за 20 минут в день
12 уроков для новичков
Перейти

Genshin Impact: оптимизация для повышения FPS и снижения пинга

#Оптимизация производительности  #Игровые устройства  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Игроки Genshin Impact, сталкивающиеся с проблемами производительности
  • Люди, заинтересованные в улучшении своих IT-навыков и возможностях в области геймдева

  • Владельцы слабых или устаревших игровых устройств, ищущие способы оптимизации игры

    Запуская Genshin Impact, последнее, что хочется увидеть — это слайд-шоу вместо плавного геймплея. Фризы в решающие моменты боя, бесконечные загрузки и текстуры, появляющиеся с опозданием — проблемы, знакомые многим игрокам. Особенно досадно, когда подобные сбои мешают насладиться потрясающими пейзажами Тейвата или выполнить сложный боевой комбо. Неоптимизированный геймплей способен превратить даже самую прекрасную игру в источник раздражения. К счастью, большинство проблем с производительностью можно решить без покупки нового оборудования. 🎮

Диагностика проблем производительности в Genshin Impact

Прежде чем приступать к оптимизации, необходимо точно определить характер проблем с производительностью. Genshin Impact может страдать от нескольких типов проблем, каждая из которых требует индивидуального подхода к решению.

Алексей Коротков, инженер по производительности игровых приложений Недавно ко мне обратился игрок, у которого Genshin Impact буквально «умирал» при телепортации между регионами. FPS падал до 5-10, а игра зависала на несколько секунд. После анализа выяснилось, что проблема крылась в перегреве процессора из-за скопившейся пыли в системе охлаждения. Простая чистка вентиляторов и замена термопасты позволили поднять производительность на 40%. Удивительно, как часто причина проблем оказывается не в игре или драйверах, а в элементарном обслуживании железа.

Основные симптомы проблем с производительностью в Genshin Impact:

  • Низкий FPS: частота кадров падает ниже 30, особенно в сценах с интенсивной графикой
  • Фризы: кратковременные замирания изображения, часто происходящие при загрузке новых областей
  • Долгая загрузка: чрезмерное время загрузки при телепортации или входе в игру
  • Задержка ввода: отставание между нажатием кнопки и реакцией персонажа
  • Проблемы с текстурами: медленная загрузка текстур или их полное отсутствие

Для точной диагностики рекомендую использовать встроенный мониторинг производительности (на PC) или сторонние приложения для мобильных устройств. Обратите особое внимание на следующие параметры:

Параметр Нормальные значения Проблемные значения Возможная причина
Загрузка CPU 50-80% 90-100% Недостаточная мощность процессора или фоновые процессы
Загрузка GPU 60-90% <50% или 100% Узкое место CPU или перегрев видеокарты
Температура CPU/GPU 60-80°C >85°C Проблемы с охлаждением, требуется чистка
RAM/VRAM <80% использования >90% использования Нехватка оперативной памяти, утечки памяти
Скорость диска Чтение >20МБ/с Чтение <10МБ/с Фрагментированный или медленный накопитель

После выявления конкретных проблем можно приступить к их целенаправленному решению. Помните, что диагностика — это первый и самый важный шаг к стабильной работе Genshin Impact. 🔍

Пошаговый план для смены профессии

Оптимизация графических настроек для увеличения FPS

Графические настройки — это первое, что следует оптимизировать при проблемах с производительностью. Genshin Impact предлагает достаточно гибкие опции, позволяющие найти баланс между визуальной привлекательностью и плавностью игрового процесса.

Основные настройки, влияющие на FPS:

  • Разрешение рендеринга: снижение этого параметра дает наибольший прирост FPS (рекомендую 0.8-0.9 для хорошего баланса)
  • Тени: один из самых ресурсоемких эффектов, можно снизить до среднего или низкого
  • Визуализация толпы: влияет на количество NPC в городах, снижение до среднего значительно повышает FPS
  • Сглаживание: при проблемах рекомендуется отключить
  • Bloom и отражения: красивые, но требовательные эффекты, которыми можно пожертвовать

Для оптимальных настроек ориентируйтесь на характеристики вашего устройства:

Категория устройства Рекомендуемые настройки Ожидаемый FPS
Высокопроизводительный ПК (RTX 2070+ / RX 5700+) Высокие/Очень высокие <br> Разрешение рендеринга: 1.0-1.1 <br> Сглаживание: Включено <br> 60 FPS: Включено 55-60 стабильно
Средний ПК (GTX 1060 / RX 580) Средние <br> Разрешение рендеринга: 0.9 <br> Тени: Средние <br> 60 FPS: Включено 45-60
Слабый ПК / Ноутбук (GTX 1050 / Интегрированная графика) Низкие/Очень низкие <br> Разрешение рендеринга: 0.8 <br> Тени: Низкие/Выкл <br> 60 FPS: Выключено 30-45
Флагманский смартфон (Snapdragon 8-серия) Средние/Высокие <br> 30 FPS или 60 FPS (зависит от модели) 30-60
Бюджетный смартфон (Snapdragon 6/7-серия) Низкие <br> 30 FPS 24-30

Важный момент: изменение графических настроек в Genshin Impact требует перезапуска игры для полного применения. Не пугайтесь, если сразу после настройки производительность не улучшится — полный эффект вы заметите после перезагрузки. 🖼️

Дополнительно проверьте следующие настройки, которые часто упускают из виду:

  • Вертикальная синхронизация: отключение может повысить FPS, но может вызвать разрыв кадра
  • Режим движения персонажа: в настройках управления выбирайте "плавное перемещение" вместо "по умолчанию" для более отзывчивого управления
  • Настройки пре-загрузки ресурсов: включите эту опцию, если у вас достаточно RAM, чтобы уменьшить подгрузки текстур во время игры

Как снизить пинг и улучшить сетевое соединение в геншине

Сетевая производительность критически важна для Genshin Impact, особенно при совместной игре или в контенте с соревновательными элементами. Высокий пинг может превратить плавный геймплей в мучительный опыт с резкими телепортациями противников и задержками урона.

Марина Вишневская, сетевой инженер Когда моя дочь жаловалась на постоянные дисконнекты в Genshin Impact, я сначала подумала, что проблема в серверах игры. После тестирования выяснилось, что наш роутер перегревался из-за размещения в шкафу без вентиляции. Также обнаружилось, что соседи использовали тот же Wi-Fi канал, создавая серьезные помехи. Перенос роутера на открытую полку и переключение на менее загруженный канал снизили пинг с 200+ до стабильных 60-70 мс. Иногда решение кроется в простых физических факторах, о которых геймеры даже не задумываются.

Основные шаги для снижения пинга и улучшения стабильности соединения:

  1. Выберите правильный сервер: всегда играйте на географически ближайшем сервере. Разница между серверами может составлять 100+ мс.
  2. Используйте проводное подключение: по возможности откажитесь от Wi-Fi в пользу Ethernet кабеля.
  3. Оптимизируйте Wi-Fi: если проводное подключение невозможно:
    • Разместите роутер выше и ближе к устройству
    • Используйте диапазон 5 ГГц вместо 2.4 ГГц
    • С помощью приложений типа WiFi Analyzer найдите наименее загруженный канал
  4. Закройте фоновые приложения: особенно торренты, стриминговые сервисы и программы синхронизации.
  5. Настройте QoS на роутере: установите приоритет для игрового трафика (инструкции зависят от модели роутера).

Для диагностики сетевых проблем используйте следующие инструменты:

  • Ping-тест: в командной строке введите "ping -t global-os-asia.mihoyo.com" (или соответствующий адрес вашего сервера) для мониторинга стабильности соединения
  • Traceroute: позволяет определить, на каком участке маршрута возникают задержки
  • Speedtest: проверка скорости соединения и джиттера

Если высокий пинг в геншине сохраняется после всех оптимизаций, рассмотрите следующие решения:

  • VPN для геймеров: специализированные VPN-сервисы (ExitLag, WTFast, KillPing) могут оптимизировать маршрут до серверов игры
  • Смена DNS: переключитесь на Google DNS (8.8.8.8, 8.8.4.4) или Cloudflare DNS (1.1.1.1, 1.0.0.1)
  • Обновление сетевых драйверов: устаревшие драйверы сетевой карты могут вызывать проблемы со стабильностью соединения

Помните, что как понизить пинг в геншине зависит от многих факторов, включая ваше местоположение и интернет-провайдера. Иногда проблемы могут быть связаны с временными неполадками на серверах miHoYo, которые невозможно решить на стороне клиента. 📡

Аппаратные решения для уменьшения задержек в игре

Когда программные оптимизации исчерпаны, стоит обратить внимание на аппаратные компоненты вашей системы. Зачастую небольшие улучшения железа могут дать значительный прирост производительности в Genshin Impact без необходимости полной замены устройства.

Ключевые аппаратные компоненты, влияющие на производительность:

  • RAM (оперативная память): Genshin Impact активно использует оперативную память, особенно при исследовании открытого мира
  • Накопитель: скорость загрузки игровых ресурсов напрямую зависит от типа и скорости вашего хранилища
  • Система охлаждения: перегрев ведет к троттлингу (принудительному снижению частот) процессора и видеокарты
  • Блок питания: недостаточная мощность может вызывать нестабильность в работе компонентов

Рентабельные аппаратные обновления для Genshin Impact:

  1. Установка SSD: замена HDD на SSD драматически сокращает время загрузки и устраняет фризы при подгрузке текстур
    • Даже бюджетный SATA SSD дает заметное улучшение
    • Для ноутбуков возможно использование внешнего SSD через USB 3.0+
  2. Увеличение объема RAM:
    • Минимальная комфортная конфигурация: 8 ГБ для PC, 4 ГБ для мобильных устройств
    • Оптимальная конфигурация: 16 ГБ для PC, 6-8 ГБ для мобильных устройств
  3. Улучшение охлаждения:
    • Чистка системы от пыли (выполняйте каждые 6 месяцев)
    • Замена термопасты на CPU и GPU (каждые 1-2 года)
    • Подставки-охладители для ноутбуков (могут снизить температуру на 5-10°C)
    • Для мобильных устройств: внешние кулеры или термоотводящие держатели

Более радикальные, но эффективные аппаратные решения:

  • Апгрейд видеокарты: даже переход на относительно недорогую модель (например, с GTX 1050 на GTX 1650) может дать 40-50% прироста FPS
  • Разгон компонентов: безопасный разгон GPU и CPU может дать 10-15% дополнительной производительности (требует знаний и осторожности)
  • Модернизация системы охлаждения: установка дополнительных вентиляторов или замена штатного кулера на более эффективный

Специфические решения для мобильных устройств:

  • Игровые аксессуары: контроллеры и триггеры могут не только улучшить управление, но и снизить нагрев устройства благодаря более равномерному распределению тепла
  • Внешние аккумуляторы: питание от внешнего источника позволяет избежать троттлинга, связанного с нагревом батареи
  • Термопрокладки: специальные термопрокладки для смартфонов улучшают отвод тепла от процессора

При выборе аппаратных улучшений ориентируйтесь на "узкие места" вашей системы, выявленные во время диагностики. Нет смысла вкладываться в мощную видеокарту, если основная проблема — в медленном HDD или нехватке RAM. 🔧

Специальные трюки для повышения производительности на слабых устройствах

Для владельцев устаревших или бюджетных устройств стандартных методов оптимизации может быть недостаточно. В таких случаях приходится применять более радикальные подходы, выходящие за рамки встроенных настроек. Эти методы могут сделать Genshin Impact играбельным даже на устройствах, не соответствующих минимальным требованиям. 💻

Продвинутые техники оптимизации для PC:

  • Редактирование конфигурационных файлов:
  • Найдите файл config.ini в папке с игрой
  • Измените параметр GraphicsQualityModelPC на значение ниже минимального (например, -1)
  • Установите ParticleQualityTypePC=0 для отключения большинства визуальных эффектов
  • Использование программ-оптимизаторов:
  • Process Lasso для управления приоритетами процессов
  • MSI Afterburner для тонкой настройки видеокарты (пониженный вольтаж может снизить температуру без потери производительности)
  • Razer Cortex или аналоги для автоматической оптимизации системы перед запуском игры
  • Модификация системного реестра Windows:
  • Отключение визуальных эффектов через Свойства системы > Дополнительно > Параметры производительности
  • Установка режима энергопотребления "Высокая производительность"

Экстремальные методы для слабых ПК (используйте на свой страх и риск):

  • Запуск игры в окне минимального размера (например, 800×600) с дальнейшим растягиванием окна
  • Использование программ-"даунскейлеров" (например, HiAlgo Boost), динамически снижающих разрешение в сложных сценах
  • Отключение всех фоновых служб Windows, кроме критически необходимых
  • Создание специального облегченного профиля Windows только для игр (без антивируса и других системных служб)

Для мобильных устройств:

  • Использование игровых лаунчеров:
  • Game Booster или Game Launcher от производителя устройства
  • Приложения типа GLTools для принудительного снижения качества текстур
  • Очистка системы:
  • Удаление всех ненужных приложений
  • Очистка кэша системы через настройки хранилища
  • Отключение всех автозапускаемых сервисов
  • Экстренные меры во время игры:
  • Включение режима полета с активацией только Wi-Fi
  • Охлаждение устройства в перерывах (можно даже с помощью бытового вентилятора)
  • Игра с подключенным зарядным устройством (если не вызывает дополнительного нагрева)

Важное замечание: некоторые из этих методов могут нарушать пользовательское соглашение Genshin Impact или потенциально снизить безопасность вашей системы. Используйте их осознанно и на свой страх и риск.

Помните, что даже с самыми радикальными оптимизациями устаревшее оборудование имеет объективные ограничения. Если вы перепробовали все методы, а игра остается неиграбельной, возможно, пришло время задуматься об обновлении устройства. Тем не менее, комбинация описанных выше подходов часто позволяет "выжать" дополнительные 10-15 FPS даже из самых скромных конфигураций. 🚀

Оптимизация Genshin Impact — это не единовременное мероприятие, а постоянный процесс. Новые обновления игры могут как решить существующие проблемы, так и создать новые. Регулярно применяйте описанные техники, особенно после крупных патчей, и ваше путешествие по миру Тейват будет максимально плавным и приятным. Помните, что самый важный ресурс при игре — это не мощность вашего устройства, а ваше терпение и методичный подход к решению проблем. С правильными настройками даже бюджетная система способна обеспечить достойный игровой опыт.

Читайте также

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Почему низкий пинг важен в Genshin Impact?
1 / 5

Фёдор Зимин

разработчик Unity

Свежие материалы
Лучшие каналы для мобильной разработки
6 сентября 2024
Оборудование для майнинга криптовалют: выбор, настройка, доходность
6 сентября 2024
Рисование прямоугольников и квадратов в C
6 сентября 2024

Загрузка...