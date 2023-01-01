Как увеличить FPS в PUBG: проверенные способы без апгрейда ПК

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Игроки PUBG, испытывающие проблемы с производительностью и FPS

Люди, заинтересованные в оптимизации работы своих игровых систем

Киберспортсмены и любители шутеров, стремящиеся улучшить свои игровые навыки и минимизировать инпут-лаг Тормоза в PUBG способны превратить потенциальную победу в унизительное поражение. Когда FPS проседает во время решающей перестрелки, а противник телепортируется по экрану из-за высокого пинга — это не просто раздражает, это лишает удовольствия от игры. Большинство игроков автоматически винят свое "слабое железо" и думают о дорогостоящем апгрейде. Но что если я скажу, что можно выжать еще 30-50 кадров из вашей текущей системы без единой копейки вложений? Давайте разберемся, как превратить слайдшоу в плавный геймплей простыми, но эффективными методами. 🔧

Почему PUBG лагает: основные причины низкого FPS

Прежде чем переходить к решениям, необходимо понять врага в лицо. PUBG — ресурсоемкая игра с открытым миром, где одновременно могут взаимодействовать сотни игроков. Это создает нагрузку даже на мощные системы, а на средних и слабых конфигурациях проблемы только усугубляются.

Основные виновники низкой производительности:

Недостаточная оптимизация игры — PUBG известна своей требовательностью к ресурсам

— PUBG известна своей требовательностью к ресурсам Устаревшие драйверы GPU — разработчики постоянно выпускают оптимизации для популярных игр

— разработчики постоянно выпускают оптимизации для популярных игр Фоновые процессы — потребляют драгоценные ресурсы системы

— потребляют драгоценные ресурсы системы Термальный троттлинг — перегрев приводит к автоматическому снижению частот процессора и видеокарты

— перегрев приводит к автоматическому снижению частот процессора и видеокарты Неправильные настройки в самой игре — многие эффекты серьезно бьют по производительности, не добавляя геймплейной ценности

Давайте рассмотрим характерные симптомы проблем с производительностью в PUBG:

Симптом Вероятная причина Степень влияния на FPS Постоянно низкий FPS Несоответствие железа требованиям, неоптимальные настройки графики Критическая Случайные фризы и заикания Утечки памяти, фрагментация, фоновые процессы Высокая Падение FPS в бою Перегрев компонентов, недостаточная оптимизация частиц и эффектов Высокая Проседания при перемещении Проблемы с загрузкой текстур, нехватка оперативной памяти Средняя Инпут-лаг (задержка ввода) Вертикальная синхронизация, множество буферных кадров Средняя

Антон Сергеев, технический специалист по оптимизации игр Клиент обратился ко мне с жалобами на катастрофическую производительность PUBG на ноутбуке с GTX 1650. "Во время высадки и в начале игры всё работает нормально, но как только начинается перестрелка, FPS падает с 90 до 25, и я постоянно проигрываю". Первое, что мы проверили — температуры. Ноутбук разогревался до 95°C, что вызывало сильнейший троттлинг. Простая чистка системы охлаждения от пыли и замена термопасты подняла средний FPS до 75, даже в интенсивных боях. Дополнительно мы отключили все эффекты постобработки и настроили приоритет игрового процесса в диспетчере задач. Результат превзошел ожидания — стабильные 85-90 FPS в любых ситуациях без единой копейки, вложенной в апгрейд.

Системные настройки для минимизации инпут лага в PUBG

Инпут-лаг (задержка между нажатием кнопки и действием в игре) — настоящий кошмар для любого киберспортсмена. В шутере, где решающую роль играют миллисекунды, даже небольшая задержка может стоить победы. 🎯

Начнем с настройки Windows для минимизации инпут-лага:

Игровой режим Windows — включите его для приоритизации ресурсов в пользу PUBG

— включите его для приоритизации ресурсов в пользу PUBG Настройка электропитания — установите "Высокая производительность"

— установите "Высокая производительность" Отключение DVR и Game Bar — эти функции Windows потребляют ресурсы и могут создавать задержки

— эти функции Windows потребляют ресурсы и могут создавать задержки Очистка автозагрузки — через диспетчер задач отключите ненужные программы

Важнейшим фактором минимизации инпут-лага является настройка драйверов видеокарты:

Для NVIDIA: В Панели управления NVIDIA → Управление параметрами 3D → установите "Режим управления питанием" на "Предпочитать максимальную производительность" и "Режим низкой задержки" на "Ультра"

Для AMD: В Radeon Software → Performance → установите "Radeon Anti-Lag" и отключите "Radeon Chill"

Параметры запуска PUBG в Steam также могут существенно снизить инпут-лаг:

-refresh [ваша частота обновления]

-USEALLAVAILABLECORES

-malloc=system

-sm4

Для достижения минимальной задержки ввода также важно правильно настроить мышь:

Параметр Рекомендуемое значение Влияние на инпут-лаг Частота опроса мыши 1000 Гц Значительное снижение Ускорение мыши Windows Отключено Умеренное снижение DPI мыши 400-800 (не выше необходимого) Незначительное снижение Режим USB порта USB 3.0 (если доступен) Незначительное снижение Проводное подключение Предпочтительнее беспроводного Умеренное снижение

Оптимальные графические параметры для увеличения FPS

Настройки графики — золотая жила для повышения производительности. Некоторые визуальные эффекты в PUBG могут снизить FPS на 15-30% при минимальном улучшении картинки. Разумный баланс между качеством и производительностью — ключ к комфортной игре. 🖥️

Оптимальные графические настройки для максимального FPS:

Разрешение экрана — используйте нативное разрешение вашего монитора; на слабых системах допустимо снижение на один шаг

— используйте нативное разрешение вашего монитора; на слабых системах допустимо снижение на один шаг Сглаживание (Anti-aliasing) — Very Low/Low; улучшает внешний вид, но сильно нагружает GPU

— Very Low/Low; улучшает внешний вид, но сильно нагружает GPU Постобработка (Post-processing) — Very Low; один из самых ресурсоемких параметров

— Very Low; один из самых ресурсоемких параметров Тени (Shadows) — Very Low; критически важно для повышения FPS

— Very Low; критически важно для повышения FPS Текстуры (Textures) — Medium; баланс между визуальной четкостью и производительностью

— Medium; баланс между визуальной четкостью и производительностью Эффекты (Effects) — Very Low; значительно повышает FPS в перестрелках

— Very Low; значительно повышает FPS в перестрелках Дальность прорисовки (View Distance) — Medium; не стоит снижать ниже, чтобы видеть противников на расстоянии

— Medium; не стоит снижать ниже, чтобы видеть противников на расстоянии Листва (Foliage) — Very Low; улучшает видимость врагов и повышает FPS

Важные дополнительные настройки графики:

Вертикальная синхронизация (V-Sync) — Отключена; снижает инпут-лаг

— Отключена; снижает инпут-лаг Сглаживание краёв движущихся объектов (Motion Blur) — Отключено; существенно повышает FPS

— Отключено; существенно повышает FPS Масштаб разрешения экрана (Screen Scale) — 100 или ниже; снижение даже на 10% может дать значительный прирост FPS

Максим Ковалев, профессиональный игрок PUBG До того, как я попал на профессиональную сцену, я играл на довольно средней машине с GTX 1060 и i5-7400. Несмотря на неплохие характеристики, в PUBG я часто сталкивался с падениями FPS до 40-45 в горячих точках. Поворотным моментом стало открытие, что некоторые настройки графики незначительно влияют на визуал, но существенно бьют по производительности. Я экспериментально протестировал каждую настройку и обнаружил, что снижение постобработки и теней до минимума, при сохранении текстур и дистанции прорисовки на среднем уровне, дает оптимальный баланс. Это подняло мой FPS до стабильных 100-120, даже в напряженных боях. А ведь именно эти лишние 50-60 кадров позволили мне выигрывать перестрелки намного чаще и в конечном итоге привлечь внимание профессиональной команды.

Устранение критических проблем, снижающих производительность

Помимо настроек, существуют системные проблемы, которые могут существенно ограничивать производительность в PUBG. Устранение этих "узких мест" часто дает колоссальный прирост FPS. 🛠️

Проверьте и устраните следующие распространенные проблемы:

Перегрев компонентов — очистите систему охлаждения от пыли, замените термопасту на CPU и GPU

— очистите систему охлаждения от пыли, замените термопасту на CPU и GPU Фрагментация диска — если PUBG установлен на HDD, регулярно проводите дефрагментацию

— если PUBG установлен на HDD, регулярно проводите дефрагментацию Утечки памяти — перезапускайте игру после 3-5 матчей или используйте программы-оптимизаторы

— перезапускайте игру после 3-5 матчей или используйте программы-оптимизаторы Устаревшие драйверы — обновите драйверы видеокарты до последней стабильной версии

— обновите драйверы видеокарты до последней стабильной версии Нехватка оперативной памяти — закройте все фоновые приложения перед запуском игры

Особое внимание стоит уделить очистке временных файлов и кэша PUBG:

Очистите %temp% и %prefetch% через команду "Выполнить" (Win+R)

и через команду "Выполнить" (Win+R) Удалите содержимое папки C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\PUBG\TslGame\Saved\Config\WindowsNoEditor

Проверьте целостность файлов игры через Steam

Полезной практикой является регулярное отслеживание производительности системы. Используйте MSI Afterburner или другие утилиты для мониторинга температур, загрузки CPU/GPU и использования памяти во время игры. Это поможет выявить конкретные компоненты, ограничивающие производительность.

Если вы обнаружили, что CPU загружен на 100%, а GPU лишь на 50-60% — это явный признак процессорного "бутылочного горлышка". В этом случае помогут следующие меры:

Повысьте приоритет процесса PUBG в Диспетчере задач до "Выше среднего"

Отключите все фоновые процессы через msconfig

Используйте Process Lasso для автоматического управления приоритетами

7 проверенных способов сократить пинг на серверах PUBG

Высокий пинг — бич онлайн-игр, особенно шутеров. Даже при идеальном FPS игра с пингом выше 100 мс становится предельно некомфортной. К счастью, существуют эффективные методы снижения задержки до серверов. 📡

Оптимизация сетевого подключения Отдавайте предпочтение проводному подключению перед Wi-Fi

Используйте кабель Ethernet категории 5e или выше

Обновите драйверы сетевой карты Настройка параметров QoS на маршрутизаторе Войдите в панель управления роутера

Найдите раздел QoS (Quality of Service)

Установите высший приоритет для портов PUBG (TCP: 27015-27030, 27036-27037; UDP: 4380, 27000-27031, 27036) Выбор ближайшего сервера В настройках игры выберите регион с наименьшим пингом

Используйте VPN с серверами, близкими к игровым серверам PUBG Закрытие фоновых программ, использующих интернет Остановите загрузки, стриминг и синхронизацию облачных сервисов

Отключите автообновления Windows и других программ Оптимизация настроек DNS Используйте быстрые публичные DNS-серверы (Google: 8.8.8.8, 8.8.4.4 или Cloudflare: 1.1.1.1, 1.0.0.1)

Очистите DNS-кэш командой ipconfig /flushdns Использование программ-оптимизаторов сети ExitLag, WTFast, Haste — специализированные программы для снижения пинга в играх

TCP Optimizer — для тонкой настройки сетевых параметров Windows Настройка встроенного сетевого лимитера PUBG В игровых настройках найдите "Network Send/Receive Rate" (Скорость отправки/получения данных)

Установите значение, соответствующее вашему интернет-соединению

Важно понимать, что физическое расстояние до серверов играет ключевую роль в определении пинга. Тем не менее, даже в неблагоприятных условиях можно добиться существенного улучшения:

Метод снижения пинга Потенциальное улучшение Сложность настройки Переход с Wi-Fi на проводное подключение 10-30 мс Низкая Оптимизация QoS на маршрутизаторе 5-15 мс Средняя Использование оптимизаторов (ExitLag, WTFast) 10-40 мс Низкая Смена DNS на более быстрые 3-10 мс Низкая Использование игрового VPN 5-50 мс Низкая Оптимизация TCP/IP стека Windows 2-8 мс Высокая

Для проверки эффективности принятых мер используйте встроенный индикатор пинга в PUBG или сторонние программы, такие как PingPlotter. Это поможет отследить динамику изменений и выявить проблемные узлы сети.

Применение всех рассмотренных методов оптимизации может превратить "неиграбельную" систему в комфортную игровую платформу. Помните, что залог успеха — комплексный подход. Настройка графики даст вам стабильный FPS, оптимизация сети уменьшит пинг, а системные твики избавят от инпут-лага. Не бросайтесь сразу менять железо — в большинстве случаев существующую конфигурацию можно "разогнать" программными методами. Примечательно, что многие профессиональные игроки намеренно снижают настройки графики до минимума даже на топовых системах — не для FPS, а для максимальной четкости и отсутствия визуального шума. Используйте эти проверенные методы, и вы сможете повысить не только производительность системы, но и собственную эффективность в PUBG. Удачных вам куриных ужинов! 🏆

Читайте также