Как увеличить FPS в PUBG: проверенные способы без апгрейда ПК
Для кого эта статья:
- Игроки PUBG, испытывающие проблемы с производительностью и FPS
- Люди, заинтересованные в оптимизации работы своих игровых систем
Киберспортсмены и любители шутеров, стремящиеся улучшить свои игровые навыки и минимизировать инпут-лаг
Тормоза в PUBG способны превратить потенциальную победу в унизительное поражение. Когда FPS проседает во время решающей перестрелки, а противник телепортируется по экрану из-за высокого пинга — это не просто раздражает, это лишает удовольствия от игры. Большинство игроков автоматически винят свое "слабое железо" и думают о дорогостоящем апгрейде. Но что если я скажу, что можно выжать еще 30-50 кадров из вашей текущей системы без единой копейки вложений? Давайте разберемся, как превратить слайдшоу в плавный геймплей простыми, но эффективными методами. 🔧
Почему PUBG лагает: основные причины низкого FPS
Прежде чем переходить к решениям, необходимо понять врага в лицо. PUBG — ресурсоемкая игра с открытым миром, где одновременно могут взаимодействовать сотни игроков. Это создает нагрузку даже на мощные системы, а на средних и слабых конфигурациях проблемы только усугубляются.
Основные виновники низкой производительности:
- Недостаточная оптимизация игры — PUBG известна своей требовательностью к ресурсам
- Устаревшие драйверы GPU — разработчики постоянно выпускают оптимизации для популярных игр
- Фоновые процессы — потребляют драгоценные ресурсы системы
- Термальный троттлинг — перегрев приводит к автоматическому снижению частот процессора и видеокарты
- Неправильные настройки в самой игре — многие эффекты серьезно бьют по производительности, не добавляя геймплейной ценности
Давайте рассмотрим характерные симптомы проблем с производительностью в PUBG:
|Симптом
|Вероятная причина
|Степень влияния на FPS
|Постоянно низкий FPS
|Несоответствие железа требованиям, неоптимальные настройки графики
|Критическая
|Случайные фризы и заикания
|Утечки памяти, фрагментация, фоновые процессы
|Высокая
|Падение FPS в бою
|Перегрев компонентов, недостаточная оптимизация частиц и эффектов
|Высокая
|Проседания при перемещении
|Проблемы с загрузкой текстур, нехватка оперативной памяти
|Средняя
|Инпут-лаг (задержка ввода)
|Вертикальная синхронизация, множество буферных кадров
|Средняя
Антон Сергеев, технический специалист по оптимизации игр
Клиент обратился ко мне с жалобами на катастрофическую производительность PUBG на ноутбуке с GTX 1650. "Во время высадки и в начале игры всё работает нормально, но как только начинается перестрелка, FPS падает с 90 до 25, и я постоянно проигрываю". Первое, что мы проверили — температуры. Ноутбук разогревался до 95°C, что вызывало сильнейший троттлинг. Простая чистка системы охлаждения от пыли и замена термопасты подняла средний FPS до 75, даже в интенсивных боях. Дополнительно мы отключили все эффекты постобработки и настроили приоритет игрового процесса в диспетчере задач. Результат превзошел ожидания — стабильные 85-90 FPS в любых ситуациях без единой копейки, вложенной в апгрейд.
Системные настройки для минимизации инпут лага в PUBG
Инпут-лаг (задержка между нажатием кнопки и действием в игре) — настоящий кошмар для любого киберспортсмена. В шутере, где решающую роль играют миллисекунды, даже небольшая задержка может стоить победы. 🎯
Начнем с настройки Windows для минимизации инпут-лага:
- Игровой режим Windows — включите его для приоритизации ресурсов в пользу PUBG
- Настройка электропитания — установите "Высокая производительность"
- Отключение DVR и Game Bar — эти функции Windows потребляют ресурсы и могут создавать задержки
- Очистка автозагрузки — через диспетчер задач отключите ненужные программы
Важнейшим фактором минимизации инпут-лага является настройка драйверов видеокарты:
- Для NVIDIA: В Панели управления NVIDIA → Управление параметрами 3D → установите "Режим управления питанием" на "Предпочитать максимальную производительность" и "Режим низкой задержки" на "Ультра"
- Для AMD: В Radeon Software → Performance → установите "Radeon Anti-Lag" и отключите "Radeon Chill"
Параметры запуска PUBG в Steam также могут существенно снизить инпут-лаг:
-refresh [ваша частота обновления]
-USEALLAVAILABLECORES
-malloc=system
-sm4
Для достижения минимальной задержки ввода также важно правильно настроить мышь:
|Параметр
|Рекомендуемое значение
|Влияние на инпут-лаг
|Частота опроса мыши
|1000 Гц
|Значительное снижение
|Ускорение мыши Windows
|Отключено
|Умеренное снижение
|DPI мыши
|400-800 (не выше необходимого)
|Незначительное снижение
|Режим USB порта
|USB 3.0 (если доступен)
|Незначительное снижение
|Проводное подключение
|Предпочтительнее беспроводного
|Умеренное снижение
Оптимальные графические параметры для увеличения FPS
Настройки графики — золотая жила для повышения производительности. Некоторые визуальные эффекты в PUBG могут снизить FPS на 15-30% при минимальном улучшении картинки. Разумный баланс между качеством и производительностью — ключ к комфортной игре. 🖥️
Оптимальные графические настройки для максимального FPS:
- Разрешение экрана — используйте нативное разрешение вашего монитора; на слабых системах допустимо снижение на один шаг
- Сглаживание (Anti-aliasing) — Very Low/Low; улучшает внешний вид, но сильно нагружает GPU
- Постобработка (Post-processing) — Very Low; один из самых ресурсоемких параметров
- Тени (Shadows) — Very Low; критически важно для повышения FPS
- Текстуры (Textures) — Medium; баланс между визуальной четкостью и производительностью
- Эффекты (Effects) — Very Low; значительно повышает FPS в перестрелках
- Дальность прорисовки (View Distance) — Medium; не стоит снижать ниже, чтобы видеть противников на расстоянии
- Листва (Foliage) — Very Low; улучшает видимость врагов и повышает FPS
Важные дополнительные настройки графики:
- Вертикальная синхронизация (V-Sync) — Отключена; снижает инпут-лаг
- Сглаживание краёв движущихся объектов (Motion Blur) — Отключено; существенно повышает FPS
- Масштаб разрешения экрана (Screen Scale) — 100 или ниже; снижение даже на 10% может дать значительный прирост FPS
Максим Ковалев, профессиональный игрок PUBG
До того, как я попал на профессиональную сцену, я играл на довольно средней машине с GTX 1060 и i5-7400. Несмотря на неплохие характеристики, в PUBG я часто сталкивался с падениями FPS до 40-45 в горячих точках. Поворотным моментом стало открытие, что некоторые настройки графики незначительно влияют на визуал, но существенно бьют по производительности. Я экспериментально протестировал каждую настройку и обнаружил, что снижение постобработки и теней до минимума, при сохранении текстур и дистанции прорисовки на среднем уровне, дает оптимальный баланс. Это подняло мой FPS до стабильных 100-120, даже в напряженных боях. А ведь именно эти лишние 50-60 кадров позволили мне выигрывать перестрелки намного чаще и в конечном итоге привлечь внимание профессиональной команды.
Устранение критических проблем, снижающих производительность
Помимо настроек, существуют системные проблемы, которые могут существенно ограничивать производительность в PUBG. Устранение этих "узких мест" часто дает колоссальный прирост FPS. 🛠️
Проверьте и устраните следующие распространенные проблемы:
- Перегрев компонентов — очистите систему охлаждения от пыли, замените термопасту на CPU и GPU
- Фрагментация диска — если PUBG установлен на HDD, регулярно проводите дефрагментацию
- Утечки памяти — перезапускайте игру после 3-5 матчей или используйте программы-оптимизаторы
- Устаревшие драйверы — обновите драйверы видеокарты до последней стабильной версии
- Нехватка оперативной памяти — закройте все фоновые приложения перед запуском игры
Особое внимание стоит уделить очистке временных файлов и кэша PUBG:
- Очистите
%temp%и
%prefetch%через команду "Выполнить" (Win+R)
- Удалите содержимое папки
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\PUBG\TslGame\Saved\Config\WindowsNoEditor
- Проверьте целостность файлов игры через Steam
Полезной практикой является регулярное отслеживание производительности системы. Используйте MSI Afterburner или другие утилиты для мониторинга температур, загрузки CPU/GPU и использования памяти во время игры. Это поможет выявить конкретные компоненты, ограничивающие производительность.
Если вы обнаружили, что CPU загружен на 100%, а GPU лишь на 50-60% — это явный признак процессорного "бутылочного горлышка". В этом случае помогут следующие меры:
- Повысьте приоритет процесса PUBG в Диспетчере задач до "Выше среднего"
- Отключите все фоновые процессы через msconfig
- Используйте Process Lasso для автоматического управления приоритетами
7 проверенных способов сократить пинг на серверах PUBG
Высокий пинг — бич онлайн-игр, особенно шутеров. Даже при идеальном FPS игра с пингом выше 100 мс становится предельно некомфортной. К счастью, существуют эффективные методы снижения задержки до серверов. 📡
Оптимизация сетевого подключения
- Отдавайте предпочтение проводному подключению перед Wi-Fi
- Используйте кабель Ethernet категории 5e или выше
- Обновите драйверы сетевой карты
Настройка параметров QoS на маршрутизаторе
- Войдите в панель управления роутера
- Найдите раздел QoS (Quality of Service)
- Установите высший приоритет для портов PUBG (TCP: 27015-27030, 27036-27037; UDP: 4380, 27000-27031, 27036)
Выбор ближайшего сервера
- В настройках игры выберите регион с наименьшим пингом
- Используйте VPN с серверами, близкими к игровым серверам PUBG
Закрытие фоновых программ, использующих интернет
- Остановите загрузки, стриминг и синхронизацию облачных сервисов
- Отключите автообновления Windows и других программ
Оптимизация настроек DNS
- Используйте быстрые публичные DNS-серверы (Google: 8.8.8.8, 8.8.4.4 или Cloudflare: 1.1.1.1, 1.0.0.1)
- Очистите DNS-кэш командой
ipconfig /flushdns
Использование программ-оптимизаторов сети
- ExitLag, WTFast, Haste — специализированные программы для снижения пинга в играх
- TCP Optimizer — для тонкой настройки сетевых параметров Windows
Настройка встроенного сетевого лимитера PUBG
- В игровых настройках найдите "Network Send/Receive Rate" (Скорость отправки/получения данных)
- Установите значение, соответствующее вашему интернет-соединению
Важно понимать, что физическое расстояние до серверов играет ключевую роль в определении пинга. Тем не менее, даже в неблагоприятных условиях можно добиться существенного улучшения:
|Метод снижения пинга
|Потенциальное улучшение
|Сложность настройки
|Переход с Wi-Fi на проводное подключение
|10-30 мс
|Низкая
|Оптимизация QoS на маршрутизаторе
|5-15 мс
|Средняя
|Использование оптимизаторов (ExitLag, WTFast)
|10-40 мс
|Низкая
|Смена DNS на более быстрые
|3-10 мс
|Низкая
|Использование игрового VPN
|5-50 мс
|Низкая
|Оптимизация TCP/IP стека Windows
|2-8 мс
|Высокая
Для проверки эффективности принятых мер используйте встроенный индикатор пинга в PUBG или сторонние программы, такие как PingPlotter. Это поможет отследить динамику изменений и выявить проблемные узлы сети.
Применение всех рассмотренных методов оптимизации может превратить "неиграбельную" систему в комфортную игровую платформу. Помните, что залог успеха — комплексный подход. Настройка графики даст вам стабильный FPS, оптимизация сети уменьшит пинг, а системные твики избавят от инпут-лага. Не бросайтесь сразу менять железо — в большинстве случаев существующую конфигурацию можно "разогнать" программными методами. Примечательно, что многие профессиональные игроки намеренно снижают настройки графики до минимума даже на топовых системах — не для FPS, а для максимальной четкости и отсутствия визуального шума. Используйте эти проверенные методы, и вы сможете повысить не только производительность системы, но и собственную эффективность в PUBG. Удачных вам куриных ужинов! 🏆
