GDevelop для разработки игр без программирования: 12 примеров

Для кого эта статья:

Новички в разработке игр, желающие освоить GDevelop

Геймдизайнеры и разработчики, ищущие примеры и вдохновение для проектов

GDevelop произвел революцию в мире разработки игр, устранив барьер программирования для творческих людей. Это визуальный конструктор, где идеи воплощаются за счет логики событий, а не сложного кода. Но даже с таким доступным инструментом многие застревают на старте, не понимая, какие игры реально создать и как структурировать проект. Я отобрал 12 образцовых проектов разного уровня сложности, которые не только вдохновят вас, но и станут практическими руководствами по использованию возможностей платформы. От базовых механик до продвинутых визуальных эффектов — эти примеры охватывают полный спектр игрового дизайна на GDevelop. 🎮

Проекты GDevelop для новичков: от простого к сложному

Первые шаги в разработке игр должны быть простыми, но результативными. GDevelop идеально подходит для такого подхода. Я отобрал четыре проекта, которые позволят новичку постепенно наращивать свои навыки, каждый раз добавляя новый слой функциональности. 🚀

Начнём с самого базового — игры "Кликер". Проект демонстрирует работу с событиями, переменными и простейшими эффектами. Вы научитесь обрабатывать нажатия, увеличивать счёт и отображать его на экране. Несмотря на примитивность, именно такие игры часто становятся вирусными в мобильных маркетах.

Следующий уровень — "Космический Шутер". Здесь вы освоите работу с движением объектов, столкновениями и простейшим ИИ противников. Проект включает систему здоровья, подсчёт очков и постепенно возрастающую сложность. Это классический жанр, который прекрасно демонстрирует базовые игровые механики.

Михаил Воронцов, ведущий разработчик игр Когда я начал преподавать геймдизайн в нашей студии, столкнулся с проблемой: студенты терялись в абстрактной теории. Решил изменить подход и создал проект "Лабиринт" на GDevelop как основу обучения. Студенты начинали с простейшего лабиринта, где игрок должен найти выход. Затем они постепенно добавляли ловушки, ключи, врагов и таймер. Самым впечатляющим было то, как быстро они переходили от копирования примера к экспериментам с собственными механиками. Одна студентка, Алиса, через две недели создала полноценную игру "Хранитель подземелья" — усложнённую версию лабиринта с уникальными головоломками. Этот опыт подтвердил: изучение на практических примерах в десятки раз эффективнее теоретических курсов.

Третий проект — "Лабиринт" — вводит концепцию тайловых карт, коллизий и простейшую систему инвентаря. Вы научитесь создавать уровни из блоков, работать с предметами и условиями победы. Этот проект закладывает основы для создания более сложных приключенческих игр.

Завершает начальный набор "Простая RPG", где объединяются все предыдущие навыки и добавляются диалоги, характеристики персонажа и простейшие квесты. Этот проект уже имеет разветвлённую структуру и может служить основой для более масштабных игр.

Название проекта Ключевые механики Время на освоение Сложность (1-5) Кликер События, переменные, UI 2-3 часа 1 Космический Шутер Движение, столкновения, таймеры 5-7 часов 2 Лабиринт Тайловые карты, коллизии, инвентарь 8-10 часов 3 Простая RPG Диалоги, характеристики, квесты 15-20 часов 4

Каждый из этих проектов доступен в библиотеке примеров GDevelop с подробными комментариями к каждому событию и объекту. Рекомендую не просто копировать, а модифицировать их, добавляя собственные элементы — так материал усваивается гораздо эффективнее.

Аркадные и платформеры на GDevelop с открытым кодом

Аркадные игры и платформеры — идеальные жанры для GDevelop благодаря встроенным физическим механикам и событийно-ориентированному подходу. Я отобрал три проекта с открытым исходным кодом, которые демонстрируют, как создавать динамичные и увлекательные игры этих жанров. 🏃‍♂️

"Pixel Adventure" — классический 2D-платформер с полным набором механик: двойные прыжки, стены-липучки, враги с различными паттернами поведения и собираемые предметы. Проект использует платные ассеты, но его структура и логика доступны для изучения. Особенно ценны решения для плавного управления персонажем и дизайн уровней.

"Retro Breaker" — современный клон Breakout/Arkanoid с добавлением визуальных эффектов и механик усиления. Пример демонстрирует работу с отражениями, разрушаемыми объектами и эффектами частиц. Код организован модульно, что упрощает понимание и адаптацию механик.

"Metro Rush" — бесконечный раннер в стиле Subway Surfers. Проект показывает, как создавать процедурно генерируемые уровни, систему увеличения сложности и интеграцию магазина внутриигровых покупок. Особенно полезен для понимания организации коммерческих проектов.

Преимущества изучения открытых проектов:

Возможность анализировать готовую структуру событий

Понимание оптимизации игровых механик

Изучение методов организации кода в крупных проектах

Доступ к решениям типичных проблем геймдизайна

Все эти проекты доступны в официальной галерее GDevelop или на GitHub. Для максимальной пользы рекомендую не только изучать код, но и экспериментировать, изменяя параметры и добавляя собственные механики. Например, попробуйте модифицировать "Retro Breaker", добавив мультиплеер или новые типы блоков с уникальными эффектами.

Головоломки и стратегии: разбор механик и решений

Головоломки и стратегии требуют сложной игровой логики, что делает их идеальными проектами для демонстрации возможностей событийной системы GDevelop. Я проанализировал три примера, которые показывают разные подходы к созданию интеллектуальных игр. 🧩

"Хранитель кристаллов" — головоломка в стиле Match-3 с уникальным твистом: игрок управляет хранителем, который перемещает кристаллы по полю. Проект демонстрирует работу с сеткой, проверку совпадений и каскадные эффекты. Особенно интересно реализованы специальные кристаллы с уникальными эффектами.

"Миниатюрная стратегия" — упрощенная RTS, где игрок управляет базой и юнитами на тактической карте. Пример показывает создание ИИ противника, систему ресурсов и базовую боевую механику. Несмотря на простоту графики, проект содержит все основные элементы стратегического геймплея.

Анна Светлова, геймдизайнер-фрилансер Мой клиент хотел образовательную игру о химических элементах для старшеклассников, но с ограниченным бюджетом. Я предложила использовать GDevelop и взяла за основу проект "Элементарные пазлы" из библиотеки примеров. Мы адаптировали механику головоломки: игроки соединяли атомы в молекулы согласно валентности, а за правильные комбинации получали информационные карточки об элементах. Самым сложным оказалось создание системы подсказок, которая давала наводящую информацию, не решая головоломку за игрока. Мы добавили визуализацию электронных орбиталей, которая оживала при правильных соединениях. Учителя отметили, что после введения игры в учебный процесс, усвоение материала улучшилось на 34%. Этот опыт показал, как даже простой пример может трансформироваться в эффективный образовательный инструмент.

"Элементарные пазлы" — логическая игра, где игрок манипулирует элементами, следуя определенным правилам для решения головоломок. Проект отлично демонстрирует создание уровней с возрастающей сложностью и систему обратной связи. Особенно ценна реализация отмены ходов и системы подсказок.

Проект Ключевые механики Сложность реализации Потенциал для расширения Хранитель кристаллов Сетка, проверка совпадений, комбо Средняя Высокий (доп. элементы, спецэффекты) Миниатюрная стратегия ИИ, управление ресурсами, юниты Высокая Очень высокий (кампании, улучшения) Элементарные пазлы Правила перемещения, проверка условий Средняя Средний (новые механики головоломок)

Наиболее ценный аспект этих проектов — логика проверки игровых состояний. В "Хранителе кристаллов", например, используется временное хранение состояния доски в переменных для эффективного поиска совпадений. Такие решения показывают, как обходить ограничения визуального программирования при работе со сложной логикой.

Для начинающих разработчиков рекомендую сначала модифицировать существующие головоломки, постепенно внедряя собственные правила. Это позволит понять, как небольшие изменения механик влияют на общий игровой процесс и сложность.

Мобильные игры на GDevelop: адаптивный дизайн

Мобильные платформы представляют особый вызов для разработчиков из-за разнообразия устройств и способов взаимодействия. GDevelop предлагает инструменты для создания адаптивных игр, и я отобрал три проекта, демонстрирующих эффективные решения для мобильной разработки. 📱

"Gravity Flip" — минималистичная игра-таймкиллер, где игрок переворачивает гравитацию, проводя персонажа через препятствия. Проект демонстрирует работу с сенсорным управлением, автоматическое масштабирование под различные экраны и оптимизацию производительности. Особенно ценно решение для адаптивного пользовательского интерфейса, который корректно отображается на устройствах с разными соотношениями сторон.

"Fruit Ninja Clone" показывает реализацию жестов смахивания, критически важных для многих мобильных игр. Проект включает систему частиц для визуальных эффектов при разрезании фруктов и демонстрирует, как создать отзывчивый интерфейс без задержек ввода. Интересно решение для определения траектории движения пальца и преобразования его в игровое действие.

"Idle Resource Manager" — пример игры в популярном жанре "idle", где прогресс происходит даже когда игрок не активен. Проект показывает реализацию офлайн-прогресса, систему уведомлений и адаптивное размещение элементов интерфейса. Особенно ценна демонстрация сохранения и загрузки игрового состояния между сессиями.

Ключевые аспекты мобильной разработки в GDevelop:

Адаптивный интерфейс с пропорциональным масштабированием

Оптимизация рендеринга для слабых устройств

Управление мультитач и жестами

Обработка прерываний (звонки, сообщения)

Энергоэффективные решения для длительной работы

При изучении этих проектов обратите внимание на методы тестирования на различных устройствах. GDevelop предлагает предпросмотр с эмуляцией различных разрешений экрана, что упрощает проверку адаптивности. Также ценно исследовать, как реализовано кэширование данных для уменьшения энергопотребления и сетевого трафика.

Для создания коммерчески успешных мобильных игр особенно важно изучить интеграцию монетизации в "Idle Resource Manager", включая рекламу, внутриигровые покупки и системы вознаграждения. Эти механизмы реализованы с использованием внешних API, но логика их встраивания в игровой процесс универсальна.

Продвинутые проекты: эффекты и сложные взаимодействия

Продвинутые проекты на GDevelop демонстрируют, что даже без традиционного программирования можно создавать игры с впечатляющими визуальными эффектами и сложными системами взаимодействия. Я отобрал три примера, которые расширяют границы возможного на этой платформе. ✨

"Неоновый забег" — рогалик с процедурной генерацией уровней и продвинутыми визуальными эффектами. Проект демонстрирует использование пост-обработки для создания неонового свечения, динамическое освещение и синхронизацию игровых событий с музыкой. Особенно интересна система генерации уровней, которая создает сбалансированные, но непредсказуемые испытания.

"Виртуальный экосистема" — симулятор экосистемы с взаимодействующими агентами. Каждое существо в игре имеет сложное поведение, основанное на потребностях, страхах и целях. Проект показывает, как создавать системы искусственного интеллекта с эмерджентным геймплеем, где сложные ситуации возникают из простых правил взаимодействия. Особенно впечатляет реализация пищевой цепочки и эволюционных механизмов.

"Песочница физики" — экспериментальная игра с продвинутыми физическими взаимодействиями. Проект демонстрирует возможности физического движка GDevelop, включая жидкости, мягкие тела и разрушения. Особенно ценна реализация пользовательского контента, позволяющая игрокам создавать и делиться собственными конструкциями.

Продвинутые техники, используемые в проектах:

Шейдеры и пост-обработка для визуальных эффектов

Процедурная генерация контента

Сложные системы искусственного интеллекта

Симуляция физических взаимодействий

Динамическое освещение и тени

Изучая эти проекты, вы заметите, что многие сложные эффекты достигаются комбинацией простых механик. Например, в "Неоновом забеге" эффект синхронизации с музыкой реализован через анализ амплитуды звука в реальном времени и привязку параметров игрового мира к полученным значениям.

Для разработчиков, стремящихся к созданию уникального визуального стиля, особенно полезно изучить систему слоёв и эффектов в "Неоновом забеге". Проект демонстрирует, как с помощью всего нескольких шейдеров и правильного наложения можно создать визуально впечатляющий мир, выделяющийся среди других инди-игр.

"Виртуальная экосистема" представляет особый интерес для тех, кто изучает системный дизайн. Проект показывает, как создавать самобалансирующиеся механики, где вмешательство игрока создаёт цепные реакции через всю систему. Этот подход применим не только в симуляторах, но и в стратегиях, RPG и градостроительных играх.

Изучение примеров игр на GDevelop открывает путь от простого повторения шаблонов к созданию уникальных проектов. Каждый пример — это не просто код или набор механик, но демонстрация определенного подхода к решению геймдизайнерских задач. Начав с модификации существующих проектов и постепенно переходя к созданию собственных комбинаций механик, вы сможете реализовать любую игровую концепцию без необходимости глубокого погружения в программирование. Помните, что самые инновационные игры часто рождаются на пересечении существующих идей — берите лучшие элементы изученных примеров и создавайте нечто совершенно новое.

