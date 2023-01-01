Godot vs Unity vs Unreal vs GameMaker: что выбрать разработчику игр

Для кого эта статья:

Разработчики игр, включая как новичков, так и опытных профессионалов.

Инди-разработчики и стартапы, ищущие бюджетные решения для создания игр.

Студенты и обучающиеся в области геймдев, интересующиеся различными игровыми движками. Битва титанов игровой разработки разворачивается на наших глазах: Godot, молодой претендент на трон, бросает вызов признанным лидерам Unity, Unreal и GameMaker. Выбор движка может определить судьбу вашей игры ещё до написания первой строчки кода. Производительность, стоимость лицензии, доступность ресурсов или простота освоения — у каждого разработчика свои приоритеты при выборе инструментария. Давайте без лишних сантиментов рассмотрим, что каждый из этих движков предлагает и где действительно блистает или проваливается. 🎮

Godot vs Unity vs Unreal vs GameMaker: обзор ключевых характеристик

Godot, Unity, Unreal Engine и GameMaker Studio представляют четыре разных философии создания игр. Каждый движок имеет свою аудиторию, преимущества и недостатки, которые определяют их место на рынке. Рассмотрим их ключевые отличия:

Движок Основной язык Лицензионная модель Сильные стороны Слабые стороны Godot GDScript, C#, Visual Scripting MIT (полностью бесплатный) Легковесность, 2D-функционал, открытый код Ограниченный 3D, малая экосистема ассетов Unity C#, Visual Scripting Подписка, роялти при высоком доходе Универсальность, Asset Store, кроссплатформенность Производительность 3D, новая ценовая политика Unreal C++, Blueprints 5% роялти при доходе >$1 млн Фотореалистичная графика, производительность Сложность освоения, требовательность к железу GameMaker GML, Visual Scripting Подписка ($100-1500/год) Быстрая 2D-разработка, низкий порог входа Ограниченные возможности, нет 3D

Godot — относительный новичок, завоевывающий популярность благодаря философии open-source и отсутствию роялти. Его основное преимущество — абсолютно бесплатная лицензия MIT без каких-либо скрытых платежей и обязательств. Движок использует собственный язык GDScript, похожий на Python, что делает его доступным для новичков. 🆓

Unity долгое время был золотым стандартом для инди-разработки, предлагая баланс между мощностью и доступностью. Однако недавние изменения в модели монетизации вызвали волну недовольства среди разработчиков. Теперь при достижении определенного дохода разработчикам придется платить как абонентскую плату, так и роялти.

Unreal Engine остается бесспорным лидером в области высококачественной 3D-графики. Epic Games предлагает исходный код движка и относительно простую модель монетизации: 5% от дохода свыше $1 млн. Blueprints — система визуального программирования — делает доступной разработку даже без глубоких знаний C++.

GameMaker Studio фокусируется на 2D-играх и отличается интуитивно понятным интерфейсом. Его модель подписки варьируется от $100 до $1500 в год в зависимости от целевых платформ, что может быть существенным ограничением для начинающих разработчиков.

Алексей Коваленко, технический директор игровой студии В 2021 году перед нашей студией встала дилемма: мы хотели создать 2D-платформер с необычной физикой и при этом уложиться в скромный бюджет стартапа. После изучения всех вариантов мы остановились на Godot. Переход с Unity был болезненным — пришлось переучиваться на GDScript и адаптироваться к новым рабочим процессам. Первые недели казалось, что мы допустили ошибку. Однако через месяц продуктивность команды выросла в 1.5 раза. Годот оказался идеально заточен под 2D, а открытый исходный код позволил нам модифицировать движок под специфические потребности проекта. В итоге мы не только сократили бюджет разработки на 30%, но и получили более оптимизированную игру, которая отлично работала даже на слабых мобильных устройствах. Unity бы нам такой гибкости не предоставил.

Техническая мощность и производительность игровых движков

Техническая мощь движка напрямую влияет на возможности и ограничения вашего проекта. Каждый из рассматриваемых инструментов демонстрирует существенные различия в производительности в зависимости от сценария использования.

Godot в версии 4.0 значительно улучшил свои 3D-возможности, однако по-прежнему уступает Unreal и Unity в работе с высокополигональными моделями и сложными шейдерами. Его преимущество — в невероятной оптимизации 2D-проектов и минимальных требованиях к ресурсам. Финальные сборки игр на Godot зачастую в 2-3 раза легче аналогов на Unity, что критично для мобильной разработки. 📱

Unreal Engine 5 с технологиями Nanite и Lumen произвел революцию в игровой графике, позволяя рендерить миллиарды полигонов и обеспечивая фотореалистичное глобальное освещение в реальном времени. Это единственный движок из сравниваемых, способный создавать графику AAA-уровня без компромиссов. Однако эта мощь требует значительных аппаратных ресурсов как для разработки, так и для запуска финальных продуктов.

Unity занимает срединное положение, предлагая баланс между визуальным качеством и производительностью. Система рендеринга Universal Render Pipeline (URP) делает его хорошим выбором для кроссплатформенной разработки, обеспечивая приемлемое качество графики при умеренных требованиях к оборудованию.

GameMaker оптимизирован исключительно для 2D и предлагает высокую производительность в этом сегменте, но полностью лишен 3D-возможностей. Его компилятор генерирует эффективный нативный код, что обеспечивает отличную производительность на всех поддерживаемых платформах.

Производительность рендеринга: Unreal Engine > Unity > Godot > GameMaker (для 3D)

Unreal Engine > Unity > Godot > GameMaker (для 3D) Эффективность использования памяти: Godot > GameMaker > Unity > Unreal Engine

Godot > GameMaker > Unity > Unreal Engine Скорость компиляции: GameMaker > Godot > Unity > Unreal Engine

GameMaker > Godot > Unity > Unreal Engine Размер финальной сборки: Godot ≈ GameMaker < Unity < Unreal Engine

Стоит отметить специализированные инструменты каждого движка. Godot предлагает уникальную систему узлов и сцен, обеспечивающую гибкую компонентную архитектуру. Unreal славится своей системой виртуальных текстур и технологией World Partition для создания бесшовных открытых миров. Unity выделяется инструментами для процедурной генерации с помощью Shader Graph и VFX Graph. GameMaker предоставляет интегрированные инструменты для создания тайловых карт и спрайтовой анимации.

Доступность и стоимость: лицензирование и финансовые аспекты

Финансовая сторона выбора движка зачастую становится решающим фактором, особенно для инди-разработчиков и стартапов с ограниченным бюджетом. Рассмотрим структуру затрат для каждого движка более детально.

Движок Начальные затраты Подписка Роялти Скрытые расходы Godot $0 Нет 0% Разработка отсутствующего функционала Unity $0 (Personal) $40-200/месяц До 5% при доходе >$1 млн Платные ассеты, подписка на сервисы Unreal $0 Нет 5% при доходе >$1 млн Высокие требования к оборудованию GameMaker $0 (триал) $100-1500/год Нет Плата за каждую дополнительную платформу

Godot представляет собой абсолютный феномен с точки зрения стоимости — это полностью бесплатный инструмент с открытым исходным кодом, распространяемый под лицензией MIT. Это означает, что вы можете использовать его для коммерческих проектов без каких-либо выплат, даже при многомиллионных доходах. Единственные потенциальные затраты связаны с необходимостью самостоятельно разрабатывать функционал, который может отсутствовать в сравнении с платными конкурентами. 💸

Unity радикально изменил свою ценовую политику в 2023 году, что вызвало волну негативных реакций в сообществе. Теперь при годовом доходе выше $200 000 разработчик обязан приобретать Unity Pro ($200/месяц или $2040/год), а при доходе свыше $1 млн — дополнительно выплачивать роялти до 5%. Для небольших проектов остается бесплатная версия Unity Personal, которая накладывает определенные ограничения на использование.

Unreal Engine предлагает прозрачную модель: движок полностью бесплатен для использования, но если ваша игра приносит более $1 млн дохода, необходимо отчислять 5% роялти. Эта модель особенно выгодна для экспериментальных и образовательных проектов. Однако необходимо учитывать косвенные затраты на мощное оборудование, необходимое для комфортной работы с движком.

GameMaker Studio использует модель подписки с градацией по функциональности и поддерживаемым платформам. Базовая подписка стоит около $100 в год и позволяет публиковать игры только на ПК, в то время как полная версия с поддержкой всех платформ обойдется примерно в $1500 ежегодно. Отсутствие роялти компенсируется необходимостью регулярных платежей независимо от доходности проекта.

Помимо прямых затрат на лицензирование, стоит учитывать экосистемные расходы. Unity и Unreal предлагают обширные магазины ассетов, где многие качественные ресурсы стоят от $20 до $200. Godot, в свою очередь, больше полагается на бесплатные ресурсы сообщества, но их качество и разнообразие могут уступать.

Михаил Соловьев, инди-разработчик Когда я начинал свой путь в геймдеве три года назад, цена была для меня решающим фактором. Я выбрал Unity с его тогда ещё лояльной политикой для инди-разработчиков. На движке я создал свою первую мобильную игру, которая неожиданно начала приносить стабильный доход — около $5000 в месяц. Всё изменилось с новой ценовой политикой Unity в 2023 году. Внезапно я оказался перед необходимостью платить не только ежемесячную подписку Pro ($200), но и готовиться к выплате роялти, поскольку мой годовой доход приближался к пороговому значению. Я решил изучить альтернативы и после двух месяцев экспериментов полностью перешёл на Godot. Адаптация заняла около месяца, но результат превзошел ожидания. Моя следующая игра, разработанная на Godot, не только сэкономила мне около $2400 в год на лицензионных платежах, но и показала на 15% лучшую производительность на мобильных устройствах. Теперь я точно знаю, что выбор движка — это инвестиция, которую нужно тщательно просчитывать с учетом долгосрочной перспективы.

Экосистема и сообщество: ресурсы для разработчиков

Экосистема вокруг игрового движка критически важна для эффективности разработки. Она включает документацию, обучающие материалы, готовые ассеты, плагины и активность сообщества, готового помочь с решением проблем.

Unity лидирует по размеру экосистемы, предлагая более 70 000 ассетов в официальном Asset Store. Документация движка обширна, хотя иногда страдает от неактуальности при обновлениях API. Огромным преимуществом является количество обучающих материалов — от официальных курсов до тысяч видеоуроков на YouTube. Сообщество Unity насчитывает миллионы разработчиков, что обеспечивает быстрые ответы на вопросы на форумах и Stack Overflow. 📚

Unreal Engine может похвастаться высококачественной официальной документацией и обширной библиотекой видеоуроков от Epic Games. Marketplace содержит тысячи профессиональных ассетов, включая полные наборы для различных жанров игр. Сообщество меньше чем у Unity, но более профессионально ориентировано, что позволяет получать экспертные ответы на сложные технические вопросы.

Godot, несмотря на молодость, демонстрирует невероятный рост сообщества. Документация хорошо структурирована и постоянно обновляется, а официальный сайт предлагает подробные руководства для новичков. Количество готовых ассетов значительно меньше, чем у конкурентов, но сообщество активно создает бесплатные ресурсы. Форумы и Discord-каналы Godot известны своей дружелюбной атмосферой, где даже новички могут получить помощь от опытных разработчиков.

GameMaker имеет компактное, но лояльное сообщество, сосредоточенное на 2D-разработке. Официальная документация хорошо проработана, однако обучающих материалов от сторонних авторов заметно меньше. Marketplace предлагает специализированные 2D-ассеты, хотя их разнообразие ограничено по сравнению с Unity или Unreal.

Количество вопросов на Stack Overflow: Unity (~300 000), Unreal (~100 000), Godot (~25 000), GameMaker (~15 000)

Unity (~300 000), Unreal (~100 000), Godot (~25 000), GameMaker (~15 000) Активность GitHub (для открытых движков): Godot (~1500 контрибьюторов), Unreal (~500 контрибьюторов для открытых разделов)

Godot (~1500 контрибьюторов), Unreal (~500 контрибьюторов для открытых разделов) Размер Discord-сообществ: Unity (~700 000), Unreal (~400 000), Godot (~180 000), GameMaker (~100 000)

Unity (~700 000), Unreal (~400 000), Godot (~180 000), GameMaker (~100 000) Количество курсов на популярных образовательных платформах: Unity (~5000), Unreal (~2000), Godot (~500), GameMaker (~300)

Интересно отметить скорость роста сообщества Godot — за последние два года количество вопросов на Stack Overflow увеличилось на 150%, а размер Discord-сервера почти утроился. Это свидетельствует о растущей популярности движка среди разработчиков, ищущих открытую и бесплатную альтернативу.

Важный аспект экосистемы — интеграция с отраслевыми инструментами. Unity и Unreal предлагают прямой импорт из большинства 3D-редакторов (Blender, Maya, 3ds Max), в то время как Godot и GameMaker требуют дополнительных шагов для конвертации ассетов. Unity также лидирует по количеству поддерживаемых сторонних сервисов, включая аналитику, монетизацию и мультиплеер. 🔄

Применимость движков: какой выбрать для вашего проекта

Выбор движка должен основываться не на популярности или модных тенденциях, а на конкретных требованиях вашего проекта. Рассмотрим оптимальные сценарии использования для каждого инструмента.

Godot идеален для:

2D-игр всех жанров — платформеры, roguelike, визуальные новеллы, пошаговые стратегии

— платформеры, roguelike, визуальные новеллы, пошаговые стратегии Небольших независимых проектов с ограниченным бюджетом

с ограниченным бюджетом Прототипирования идей благодаря быстрому циклу разработки

идей благодаря быстрому циклу разработки Образовательных проектов и обучения основам геймдева

и обучения основам геймдева Кроссплатформенных проектов, особенно когда критичен размер сборки

Unity показывает лучшие результаты в:

Мобильной разработке с оптимальным балансом производительности и графики

с оптимальным балансом производительности и графики Гибридных 2D/3D проектах , где требуется переключение между перспективами

, где требуется переключение между перспективами VR/AR приложениях благодаря продвинутой интеграции со всеми популярными платформами

благодаря продвинутой интеграции со всеми популярными платформами Казуальных и гиперказуальных играх , требующих быстрого выхода на рынок

, требующих быстрого выхода на рынок Проектах с активным использованием Asset Store для ускорения разработки

Unreal Engine — идеальный выбор для:

Высококачественных 3D-проектов с фотореалистичной графикой

с фотореалистичной графикой Открытых миров с детализированными ландшафтами

с детализированными ландшафтами Проектов, требующих продвинутой физики и разрушаемости окружения

и разрушаемости окружения Командных разработок с распределением ролей между программистами и дизайнерами

с распределением ролей между программистами и дизайнерами Проектов с длительным жизненным циклом, где важна масштабируемость

GameMaker Studio оптимален для:

Классических 2D-игр с пиксельной графикой и ретро-эстетикой

с пиксельной графикой и ретро-эстетикой Проектов соло-разработчиков без программистского бэкграунда

без программистского бэкграунда Аркад и экшенов со строгими требованиями к отзывчивости управления

со строгими требованиями к отзывчивости управления Быстрой разработки и выпуска прототипов на рынок

на рынок Образовательных проектов для знакомства с основами геймдизайна

При выборе движка необходимо учитывать не только текущие потребности, но и перспективы развития проекта. Godot, с его открытым кодом и отсутствием привязки к конкретной компании, предлагает наибольшую независимость в долгосрочной перспективе. Unity обеспечивает максимальную гибкость для экспериментов в различных жанрах. Unreal Engine устанавливает планку качества для проектов с амбициями достичь уровня AAA-игр. GameMaker предоставляет наиболее быстрый путь от идеи до работающего прототипа в 2D-сегменте. 🎯

Опыт команды также должен влиять на выбор. Разработчики с опытом в C# естественным образом тяготеют к Unity. Программисты со знанием C++ легче освоят Unreal Engine. Godot с его Python-подобным синтаксисом GDScript подойдет тем, кто ценит читаемость кода и быстроту разработки. GameMaker с его специализированным языком GML идеален для новичков, делающих первые шаги в программировании.

Битва игровых движков не имеет абсолютного победителя — каждый инструмент занимает свою нишу в экосистеме разработки. Godot завоевывает позиции благодаря открытости и отсутствию лицензионных ограничений, Unity сохраняет лидерство в универсальности, Unreal остается эталоном графического качества, а GameMaker продолжает быть самым доступным входом в мир 2D-разработки. Ключ к успеху лежит не в погоне за модным инструментом, а в точном сопоставлении возможностей движка с требованиями вашего проекта. Выбирайте не то, что популярно, а то, что поможет воплотить ваше видение с минимальными компромиссами.

