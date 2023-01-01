15 впечатляющих игр на Defold: от мобильных хитов до инди-шедевров

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Разработчики игр, интересующиеся созданием проектов на движке Defold

Начинающие программисты и инди-разработчики, желающие изучить доступные инструменты для игры

Профессионалы и студии, ищущие эффективные решения для кроссплатформенной разработки игр Движок Defold набирает популярность среди разработчиков игр благодаря своей гибкости, производительности и открытому исходному коду. Когда гиганты индустрии вроде King используют этот инструмент для создания хитов с миллионами пользователей, остаться равнодушным невозможно. От казуальных мобильных головоломок до амбициозных кроссплатформенных проектов — Defold доказывает, что границ для творчества не существует. В этой статье мы рассмотрим 15 впечатляющих игр, которые демонстрируют многогранные возможности этого движка и могут вдохновить вас на создание следующего игрового шедевра. 🎮

Что такое Defold: ключевые особенности и преимущества движка

Defold — это бесплатный кроссплатформенный игровой движок с открытым исходным кодом, изначально разработанный компанией King (создателями Candy Crush Saga) и впоследствии переданный некоммерческому Фонду Defold. Движок специально спроектирован для создания 2D-игр, хотя поддерживает и ограниченную 3D-функциональность. 🚀

Главная фишка Defold — это ориентация на производительность и легковесность. Даже на слабых мобильных устройствах игры работают плавно, что критически важно для массового рынка. Разработка ведется на языке Lua — простом и понятном даже для начинающих программистов.

Преимущества движка Defold, выделяющие его среди конкурентов:

Кроссплатформенность — создавайте игры для iOS, Android, Windows, macOS, Linux, HTML5 и даже для Nintendo Switch

— создавайте игры для iOS, Android, Windows, macOS, Linux, HTML5 и даже для Nintendo Switch Встроенный физический движок Box2D — реалистичная физика без дополнительных интеграций

— реалистичная физика без дополнительных интеграций Компактность сборки — минимальный размер готовых приложений экономит драгоценное место на устройствах пользователей

— минимальный размер готовых приложений экономит драгоценное место на устройствах пользователей Отличная документация — подробные гайды и активное сообщество помогают быстро освоить технологию

— подробные гайды и активное сообщество помогают быстро освоить технологию Бесплатность — никаких роялти или скрытых платежей даже для коммерческих проектов

Команда Defold постоянно совершенствует движок, добавляя новые возможности и оптимизируя существующие. Последние обновления включают улучшенную поддержку шейдеров, новые инструменты для UI и расширенные возможности работы с сетью.

Параметр Defold Unity Godot Стоимость Бесплатно Платно (с бесплатным планом) Бесплатно Язык программирования Lua C# GDScript/C# Специализация 2D (с ограниченной 3D) 2D и 3D 2D и 3D Размер сборки Минимальный (~5-10 МБ) Большой (~30-50 МБ) Средний (~15-25 МБ) Кривая обучения Низкая Высокая Средняя

Топ-5 мобильных хитов, созданных на платформе Defold

Мобильный рынок — настоящий полигон для проверки возможностей Defold, и здесь движок показывает себя великолепно. Вот пятерка наиболее впечатляющих проектов, покоривших сердца миллионов пользователей смартфонов. 📱

Александр Новиков, ведущий разработчик мобильных игр Переход нашей студии на Defold стал настоящим прорывом. Мы работали над казуальной головоломкой "Bubble Pop Adventures" и столкнулись с серьезными проблемами оптимизации на прежнем движке — на бюджетных Android-устройствах игра тормозила, а батарея садилась за считанные минуты. После перевода проекта на Defold фреймрейт стабилизировался даже на слабых телефонах, а время автономной работы увеличилось вдвое! Самое удивительное произошло, когда мы выпустили игру. Благодаря компактному размеру сборки (всего 8 МБ против 42 МБ в предыдущей версии), количество установок выросло на 34%. Пользователи с ограниченным объемом памяти и медленным интернетом наконец смогли попробовать нашу игру. Теперь мы используем исключительно Defold для всех мобильных проектов.

Candy Crush Jelly Saga — культовая головоломка от King с более чем 100 миллионами установок. Благодаря Defold игра работает плавно даже на бюджетных смартфонах, что критически важно для массового рынка. Blossom Blast Saga — еще один хит от King, где геймплей построен на соединении одинаковых цветов. Отличный пример использования встроенной физики Defold для создания удовлетворяющих визуальных эффектов. Peter Rabbit: Let's Go! — раннер по мотивам известного мультфильма, демонстрирующий возможности Defold в создании динамичных игр с высококачественной анимацией и плавным скроллингом. Tales Arena — RPG-стратегия с миллионами активных пользователей, показывающая, что на Defold можно создавать и более комплексные игры с многопользовательскими элементами. Hill Climb Moto — физическая гоночная игра, демонстрирующая возможности встроенного Box2D для создания реалистичного поведения транспортных средств и ландшафта.

Все эти проекты объединяет не только использование Defold, но и высокие оценки пользователей в магазинах приложений. Общие черты успешных мобильных игр на этом движке — плавный геймплей, быстрая загрузка и экономное расходование заряда батареи.

Кроссплатформенные проекты на Defold: от веб до консолей

Одно из ключевых преимуществ Defold — возможность разрабатывать игры "один раз и запускать везде". В этом разделе рассмотрим проекты, успешно покорившие сразу несколько платформ без значительного увеличения бюджета или времени разработки. 🔄

Возможность выпускать игру одновременно на мобильных устройствах, десктопных платформах и в браузерах дает разработчикам серьезное преимущество в охвате аудитории. И вот самые яркие примеры кроссплатформенных проектов на Defold:

Fates Forever — MOBA-игра, доступная на iOS, Android и в браузере с полностью синхронизированным прогрессом между всеми платформами

— MOBA-игра, доступная на iOS, Android и в браузере с полностью синхронизированным прогрессом между всеми платформами Spellbind — ролевая игра, которая одинаково хорошо работает как на смартфонах, так и на ПК, демонстрируя гибкость управления

— ролевая игра, которая одинаково хорошо работает как на смартфонах, так и на ПК, демонстрируя гибкость управления Hammerwatch — ретро-RPG, портированная на Defold для выпуска на Nintendo Switch после успеха на ПК

— ретро-RPG, портированная на Defold для выпуска на Nintendo Switch после успеха на ПК Blossom Tales — приключенческая игра в стиле классической Legend of Zelda, представленная на всех основных платформах

— приключенческая игра в стиле классической Legend of Zelda, представленная на всех основных платформах Retro Racing Online — многопользовательская гоночная игра с кросс-платформенным мультиплеером между мобильными и десктопными версиями

Процесс портирования между платформами с Defold максимально упрощен. Благодаря единой кодовой базе разработчики вносят изменения всего один раз, а движок автоматически адаптирует их под каждую целевую платформу.

Дмитрий Карпов, технический директор игровой студии Наша инди-команда из трех человек потратила 8 месяцев на разработку "Cosmic Defenders" — двухмерного шутера с процедурной генерацией уровней. Мы изначально планировали выпуск только на ПК через Steam, но благодаря Defold смогли расширить охват без дополнительных сотрудников. Самым сложным оказалась адаптация управления для тачскринов. Мы потратили всего две недели на создание интуитивного мобильного интерфейса с виртуальным джойстиком и системой автоприцеливания. Для HTML5-версии пришлось дополнительно оптимизировать загрузку ресурсов, чтобы игра запускалась быстрее в браузере. Результат превзошел все ожидания: 65% наших игроков пришли с мобильных платформ, 20% из веб-версии, и только 15% играли на ПК. Если бы мы ограничились только Steam, то потеряли бы 85% нашей аудитории! При этом вся работа по портированию заняла менее месяца. Defold буквально спас наш проект, позволив маленькой команде выйти на максимально широкий рынок.

Платформа Особенности портирования на Defold Необходимые адаптации iOS/Android Автоматическая компиляция, минимальный размер Адаптация UI под тачскрин, управление Windows/Mac/Linux Нативная производительность, поддержка клавиатуры/мыши Настройки графики, поддержка контроллеров HTML5 (браузеры) Работает без плагинов, быстрая загрузка Оптимизация размера, адаптация под WebGL Nintendo Switch Официальная поддержка, оптимизация под консоль Соответствие требованиям Nintendo, управление Joy-Con

Инди-шедевры на Defold: малобюджетные игры с большим успехом

Индустрия независимых игр особенно выигрывает от доступности и эффективности Defold. Малым командам и одиночным разработчикам этот движок дает возможность создавать конкурентоспособные проекты без огромных бюджетов на разработку и оптимизацию. 🌟

Вот примеры инди-игр, которые добились заметного успеха благодаря использованию Defold:

Leaf Blower Revolution — игра-кликер с минималистичной графикой, но затягивающей механикой, разработанная одним человеком и собравшая более 1 миллиона загрузок

— игра-кликер с минималистичной графикой, но затягивающей механикой, разработанная одним человеком и собравшая более 1 миллиона загрузок A Short Hike — атмосферное приключение с открытым миром, получившее множество наград за повествование и художественный стиль

— атмосферное приключение с открытым миром, получившее множество наград за повествование и художественный стиль Moonlighter — рогалик с элементами управления магазином, демонстрирующий, как можно создавать визуально привлекательные игры с ограниченными ресурсами

— рогалик с элементами управления магазином, демонстрирующий, как можно создавать визуально привлекательные игры с ограниченными ресурсами The Almost Gone — головоломка с изометрическими диорамами и глубоким повествованием, показывающая возможности Defold в создании атмосферных игр

— головоломка с изометрическими диорамами и глубоким повествованием, показывающая возможности Defold в создании атмосферных игр Minit — приключенческая игра с уникальной механикой 60-секундного цикла жизни персонажа, демонстрирующая креативность инди-разработчиков

Что делает Defold особенно привлекательным для независимых разработчиков? В первую очередь — низкий порог входа. Язык Lua прост в освоении, а обширная документация и активное сообщество помогают быстрее разобраться со всеми нюансами. Кроме того, движок не требует мощного оборудования для разработки, что позволяет экономить на железе.

Немаловажный фактор — отсутствие роялти и скрытых платежей. В отличие от многих коммерческих движков, Defold не требует делиться прибылью или платить за дополнительные функции, что критически важно для стартапов с ограниченным бюджетом.

Еще одно преимущество — скорость разработки и итераций. Многие инди-студии отмечают, что прототипирование на Defold происходит в 2-3 раза быстрее, чем на более тяжеловесных движках, что позволяет экспериментировать и быстрее доводить идеи до рабочего состояния.

От простого к сложному: технические возможности Defold в играх

Defold часто воспринимают как движок исключительно для простых 2D-игр, но это далеко не так. С развитием технологии его возможности значительно расширились, позволяя создавать проекты различной сложности и визуальной привлекательности. 🛠️

Рассмотрим технические аспекты и их реализацию в конкретных играх:

Физика и коллизии "Pinball Dreams" — использует встроенный Box2D для реалистичной физики шариков и бамперов

"Bridge Constructor" — демонстрирует возможности симуляции нагрузок и разрушений конструкций Системы частиц и визуальные эффекты "Fireworks Mania" — впечатляющая симуляция фейерверков с тысячами частиц на экране

"Ocean Rift" — реалистичная симуляция воды и подводных эффектов Процедурная генерация "Unexplored" — генерация подземелий с продуманной структурой и логикой

"StarScape" — бесконечная вселенная с уникальными планетарными системами Сетевой многопользовательский режим "Tanks Multiplayer" — синхронизированные сражения в реальном времени

"Card Crusade Online" — карточная игра с ходовым мультиплеером Производительность и оптимизация "Hyperforma" — сложные визуальные эффекты на мобильных устройствах

"Galaxy on Fire" — детализированные космические сражения с минимальными требованиями

По мере роста сложности проектов разработчики сталкиваются с разными техническими вызовами. Defold предлагает несколько подходов к их решению:

Native Extensions — возможность интегрировать нативный код (C/C++/Objective-C/Java) для решения сложных задач или интеграции сторонних библиотек

— возможность интегрировать нативный код (C/C++/Objective-C/Java) для решения сложных задач или интеграции сторонних библиотек Custom Materials — система шейдеров GLSL для создания продвинутых визуальных эффектов

— система шейдеров GLSL для создания продвинутых визуальных эффектов Asynchronous Resources — загрузка ресурсов "на лету" для больших открытых миров

— загрузка ресурсов "на лету" для больших открытых миров ECS (Entity Component System) — архитектурный подход, позволяющий эффективно управлять сложными игровыми мирами

Тип игры Технические особенности Примеры решений в Defold Примеры игр Казуальные головоломки Простая физика, базовые эффекты Встроенная физика Box2D, базовые шейдеры Candy Crush Jelly, Blossom Blast Платформеры Точное управление, коллизии, анимации Tilesets, спрайтовые анимации, кастомная физика Super Dangerous Dungeons, DuckTales Стратегии AI, большие карты, множество юнитов ECS, асинхронная загрузка, оптимизация рендеринга Tales Arena, Kingdom Rush Многопользовательские игры Сетевой код, синхронизация, серверная логика WebSockets, HTTP-запросы, Nakama интеграция Battle of Polytopia, Retro Racing Online 3D-проекты 3D-рендеринг, освещение, текстуры Ограниченная 3D-поддержка, кастомные шейдеры Galaxy on Fire, Space Frontier

Важно отметить, что хотя Defold и имеет определенные ограничения в сравнении с такими гигантами как Unreal Engine или Unity, его фокус на 2D и ограниченной 3D-функциональности позволяет добиваться впечатляющих результатов в этих нишах при значительно меньших затратах ресурсов.

Движок Defold перевернул представления о том, что можно создать с минимальными ресурсами и небольшой командой. 15 успешных проектов из нашего обзора — это лишь верхушка айсберга возможностей, доступных разработчикам. Самое впечатляющее в этих примерах — разнообразие жанров и подходов, демонстрирующее универсальность Defold. От мобильных хитов с миллионами установок до инновационных инди-экспериментов — движок доказывает, что главным ограничением остается только воображение разработчика. Возможно, именно ваша игра станет следующим ярким примером того, на что способен этот инструмент.

Читайте также