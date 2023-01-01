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Godot Engine: простой старт в разработке игр – руководство для новичков
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Godot Engine: простой старт в разработке игр – руководство для новичков
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Godot Engine: простой старт в разработке игр – руководство для новичков

#Основы геймдева  #Игровые механики  #Godot  
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Для кого эта статья:

  • Начинающие разработчики игр, интересующиеся созданием игр без глубоких знаний программирования
  • Люди, стремящиеся освоить Godot Engine как инструмент для геймдевелопмента

  • Обучающиеся, желающие изучить язык GDScript и его использование в разработке игр

    Разработка игр больше не является уделом элитарной касты программистов с многолетним опытом и доступом к дорогостоящему ПО. Godot Engine разрушает эти барьеры, предлагая мощный, интуитивно понятный и, что немаловажно, полностью бесплатный инструмент с открытым исходным кодом. За последние годы этот движок превратился из нишевого решения в серьезного конкурента Unity и Unreal Engine. Давайте разберемся, почему тысячи начинающих разработчиков выбирают именно Godot и как сделать первые шаги в этой экосистеме. 🎮

Godot Engine: особенности и преимущества для новичков

Godot Engine — это кроссплатформенный игровой движок с открытым исходным кодом, который завоевывает все большую популярность среди инди-разработчиков и новичков в геймдеве. В отличие от других популярных движков, Godot полностью бесплатен и не требует отчислений с продаж вашей игры, что делает его идеальным выбором для начинающих разработчиков с ограниченным бюджетом. 🔥

Основные преимущества Godot Engine для новичков:

  • Легкий вес — весь движок занимает менее 70 МБ, что позволяет установить его даже на слабые компьютеры
  • Узловая система — интуитивно понятная структура, где каждый элемент игры является узлом с определенными свойствами
  • Встроенный редактор кода — не требует установки дополнительного ПО для программирования
  • Простой язык GDScript — похож на Python, что делает его доступным для новичков
  • Активное сообщество — множество туториалов, документации и форумов для поддержки

Антон Петров, гейм-дизайнер и преподаватель

Когда я только начинал свой путь в геймдеве, Unity казался мне единственным вариантом для разработки. Однако после нескольких месяцев борьбы с его сложным интерфейсом, я наткнулся на Godot. Помню свой шок, когда за один вечер я смог создать простой 2D-платформер — то, что в Unity отняло у меня недели. Особенно меня впечатлила узловая система: представьте, что вы строите игру из кубиков LEGO, где каждый кубик имеет свои функции и свойства. Сейчас, обучая новичков, я всегда начинаю с Godot — успехи студентов говорят сами за себя.

Сравнение Godot с другими популярными движками:

Параметр Godot Engine Unity Unreal Engine
Стоимость Бесплатно, без роялти Бесплатно для начинающих, платная подписка для профи Бесплатно, 5% роялти при доходе выше $1 млн
Размер установки ~70 МБ ~5 ГБ ~30 ГБ
Основной язык GDScript (похож на Python) C# C++
Кривая обучения Пологая Средняя Крутая
Подходит для 2D и 3D, мобильные игры, инди 2D и 3D, мобильные и кроссплатформенные игры 3D, высокопроизводительные игры, ААА

Godot особенно хорошо подходит для 2D-разработки, хотя его возможности 3D постоянно расширяются с каждой новой версией. Если вы только начинаете свой путь в разработке игр, 2D-проекты в Godot станут идеальной отправной точкой.

Пошаговый план для смены профессии

Установка и настройка Godot Engine на разных платформах

Установка Godot Engine — это простой процесс, не требующий специальных знаний. Движок доступен для всех основных операционных систем: Windows, macOS и Linux. Рассмотрим процесс установки на каждой из них. 💻

  • Для Windows:

    1. Перейдите на официальный сайт Godot Engine (godotengine.org)
    2. Нажмите на кнопку "Download" и выберите версию для Windows (рекомендуется 64-битная версия)
    3. Загрузите .zip или .exe файл (zip не требует установки, exe запускает установщик)
    4. Распакуйте .zip в любую папку или запустите установщик .exe
    5. Готово! Запустите Godot.exe для начала работы

  • Для macOS:

    1. Перейдите на официальный сайт Godot Engine
    2. Выберите версию для macOS (обратите внимание на архитектуру — Intel или Apple Silicon)
    3. Загрузите .zip файл и распакуйте его
    4. Перетащите Godot.app в папку Applications
    5. При первом запуске щелкните правой кнопкой и выберите "Открыть", чтобы обойти ограничения безопасности

  • Для Linux:

    1. Можно установить через менеджер пакетов (например, для Ubuntu: sudo apt install godot)
    2. Альтернативно, загрузите .zip с официального сайта и распакуйте в любую папку
    3. Сделайте файл Godot исполняемым: chmod +x Godot
    4. Запустите через терминал или создайте ярлык на рабочем столе

После установки рекомендуется настроить среду разработки для комфортной работы:

  1. Откройте Godot и перейдите в меню Editor → Editor Settings
  2. Настройте тему интерфейса (светлая или темная) для комфортной работы
  3. В разделе Interface → Editor → Automatic Reload можно включить автоматическую перезагрузку измененных файлов
  4. Настройте сочетания клавиш в разделе Shortcuts для ускорения рабочего процесса
Операционная система Минимальные требования Рекомендуемые требования Особенности установки
Windows Windows 7 SP1+, 4 ГБ RAM, GPU с поддержкой OpenGL 2.1 Windows 10/11, 8+ ГБ RAM, GPU с поддержкой OpenGL 3.3 Доступен как портативная версия (zip), так и установщик
macOS macOS 10.12+, 4 ГБ RAM macOS 11+, 8+ ГБ RAM Отдельные версии для Intel и Apple Silicon
Linux Любой современный дистрибутив, 4 ГБ RAM Дистрибутив с последними библиотеками, 8+ ГБ RAM Доступен в репозиториях большинства дистрибутивов

Для разработки более сложных 3D-игр рекомендуется использовать компьютер с мощным GPU и не менее 16 ГБ оперативной памяти, однако для начала работы с 2D-проектами подойдет практически любой современный компьютер. 🖥️

Знакомство с интерфейсом и основными инструментами Godot

При первом запуске Godot Engine вы увидите Project Manager — стартовый экран, где можно создать новый проект или открыть существующий. После создания проекта вы окажетесь в основном интерфейсе редактора, который, хоть и может показаться сложным на первый взгляд, имеет логичную и удобную структуру. 🧩

Основные элементы интерфейса Godot:

  • Главное меню — находится в верхней части экрана и содержит базовые функции для работы с проектом
  • Панель инструментов — располагается под главным меню и предоставляет быстрый доступ к часто используемым функциям
  • Дерево сцены — отображает иерархическую структуру всех узлов в текущей сцене
  • Инспектор — показывает и позволяет изменять свойства выбранного узла
  • Файловая система — предоставляет доступ ко всем файлам проекта
  • Область редактирования — центральная часть интерфейса, где происходит визуальное редактирование сцены
  • Редактор кода — открывается при редактировании скриптов и предлагает подсветку синтаксиса, автозаполнение и другие функции

Елена Смирнова, инди-разработчик

Мой первый день с Godot был полон смешанных чувств. После пяти лет работы с Unity, я смотрела на этот новый интерфейс как на инопланетную технологию. Всё казалось таким... необычным. Но буквально через неделю я поймала себя на мысли, что работаю быстрее, чем когда-либо. Секрет оказался в узловой системе Godot — она действительно меняет мышление. Вместо того, чтобы думать о GameObject с прикрепленными компонентами, я стала мыслить в терминах иерархии объектов с наследуемыми свойствами. Для моего 2D-платформера я создала базовый узел "Враг", а затем наследовала от него разные типы противников. Когда я изменяла базовый класс, изменения автоматически отражались на всех дочерних объектах — это было настоящим откровением!

Ключевые концепции Godot, которые нужно понимать с самого начала:

  1. Узлы (Nodes) — базовые строительные блоки в Godot. Каждый узел имеет имя, свойства и может выполнять определенные функции.
  2. Сцены (Scenes) — коллекции узлов, организованные в древовидную структуру. Сцена может быть сохранена и использована повторно.
  3. Сигналы (Signals) — система событий, позволяющая узлам коммуницировать друг с другом без прямых зависимостей.
  4. Ресурсы (Resources) — объекты, которые можно многократно использовать в разных сценах (текстуры, звуки, материалы).

Для начала работы в Godot важно разобраться в типах узлов. Вот некоторые базовые узлы, которые вы будете часто использовать:

  • Node2D — базовый класс для всех 2D-объектов
  • Sprite — отображает 2D-изображение
  • AnimatedSprite — позволяет создавать 2D-анимации из спрайтов
  • CollisionShape2D — определяет форму для обнаружения столкновений
  • Area2D — определяет область для обнаружения других объектов
  • KinematicBody2D — объект с физическими свойствами, контролируемый через код
  • Camera2D — определяет, какая часть мира видима игроку

Взаимодействие с интерфейсом Godot интуитивно понятно: перетаскивайте узлы в дерево сцены, настраивайте их свойства в инспекторе, организуйте файлы в файловой системе. Для начала работы полезно изучить базовые сочетания клавиш:

  • F1 — открыть документацию
  • Ctrl+S — сохранить текущую сцену
  • F5 — запустить проект
  • F6 — запустить текущую сцену
  • F8 — запустить проект с выбранной сценой
  • Ctrl+A — добавить новый узел в сцену

Освоив эти базовые элементы интерфейса и концепции, вы будете готовы перейти к созданию своего первого проекта в Godot. 🚀

Создаём первый игровой проект: от идеи к реализации

Теперь, когда мы знакомы с основами Godot Engine, давайте создадим простую 2D-игру — классический платформер, где персонаж может бегать и прыгать. Этот пример демонстрирует основные механики, которые вы сможете расширить для создания более сложных проектов. 🎯

Шаг 1: Создание нового проекта

  1. Запустите Godot Engine и нажмите "Создать проект"
  2. Введите название проекта (например, "MyFirstPlatformer")
  3. Выберите директорию для хранения проекта
  4. Выберите шаблон "2D" и нажмите "Создать"

Шаг 2: Настройка сцены для уровня

  1. В меню выберите "Сцена" → "Новая сцена"
  2. Выберите "Node2D" в качестве корневого узла и нажмите "Создать"
  3. Переименуйте корневой узел в "Level" (щелкните правой кнопкой мыши по узлу → "Переименовать")
  4. Сохраните сцену как "Level.tscn" (Ctrl+S)

Шаг 3: Создание персонажа игрока

  1. Создайте новую сцену (Ctrl+N) с корневым узлом "KinematicBody2D"
  2. Переименуйте корневой узел в "Player"
  3. Добавьте узел "Sprite" как дочерний к "Player" (щелкните правой кнопкой мыши по Player → "Добавить дочерний узел")
  4. Добавьте узел "CollisionShape2D" как дочерний к "Player"
  5. В инспекторе для CollisionShape2D выберите "New RectangleShape2D" в поле "Shape"
  6. Настройте размеры формы соответственно спрайту
  7. Добавьте скрипт к узлу "Player": щелкните правой кнопкой мыши по "Player" и выберите "Прикрепить скрипт"
  8. Сохраните сцену как "Player.tscn"

Шаг 4: Программирование движения персонажа

Откройте скрипт Player.gd и введите следующий код:

gdscript
Скопировать код
extends KinematicBody2D

var velocity = Vector2()
var speed = 300
var jump_power = 600
var gravity = 1200

func _physics_process(delta):
# Горизонтальное движение
var horizontal_input = Input.get_action_strength("ui_right") – Input.get_action_strength("ui_left")
velocity.x = horizontal_input * speed

# Гравитация
velocity.y += gravity * delta

# Прыжок
if is_on_floor() and Input.is_action_just_pressed("ui_up"):
velocity.y = -jump_power

# Применение движения
velocity = move_and_slide(velocity, Vector2.UP)

Шаг 5: Создание платформ

  1. Вернитесь к сцене "Level.tscn"
  2. Добавьте узел "StaticBody2D" как дочерний к "Level"
  3. Переименуйте его в "Platform"
  4. Добавьте узел "CollisionShape2D" как дочерний к "Platform"
  5. В инспекторе выберите "New RectangleShape2D" для свойства "Shape"
  6. Настройте размер и положение платформы

Шаг 6: Добавление игрока на уровень

  1. В сцене "Level.tscn" нажмите кнопку "Связать сцену как узел" на панели инструментов
  2. Выберите "Player.tscn" и нажмите "Открыть"
  3. Разместите игрока над платформой

Шаг 7: Запуск игры

  1. Сохраните все изменения (Ctrl+S)
  2. Нажмите F6 для запуска текущей сцены

После выполнения этих шагов вы получите базовый платформер, где персонаж может двигаться влево/вправо с помощью стрелок и прыгать с помощью стрелки вверх. Эту основу можно расширять, добавляя врагов, коллекционные предметы, различные уровни и другие элементы геймплея. 🎮

Для дальнейшего развития проекта вы можете:

  • Добавить анимации для персонажа (бег, прыжок, падение)
  • Создать систему счета и собираемые предметы
  • Добавить препятствия и врагов
  • Реализовать систему уровней и переходы между ними
  • Добавить звуковые эффекты и музыку

GDScript и другие языки программирования в Godot Engine

Godot Engine поддерживает несколько языков программирования, но основным и наиболее оптимизированным для работы с движком является GDScript. Давайте разберемся, чем характеризуется GDScript, какие альтернативы существуют и как выбрать подходящий язык для вашего проекта. ⌨️

GDScript — это динамически типизированный скриптовый язык, созданный специально для Godot Engine. Его синтаксис вдохновлен Python, что делает его доступным даже для тех, кто только начинает изучать программирование. Вот основные особенности GDScript:

  • Простой синтаксис — отступы вместо фигурных скобок, понятная структура кода
  • Тесная интеграция с движком — оптимизирован для работы со встроенными типами Godot
  • Высокая производительность — компилируется в байткод для быстрого выполнения
  • Встроенная документация — подробная справка доступна прямо в редакторе

Пример базового скрипта на GDScript:

gdscript
Скопировать код
extends Node2D

# Переменные
var score = 0
export var speed = 100

# Встроенные функции
func _ready():
print("Сцена загружена!")

func _process(delta):
# Движение объекта вправо
position.x += speed * delta

# Пользовательские функции
func increase_score(points):
score += points
print("Текущий счет: ", score)

Кроме GDScript, Godot поддерживает и другие языки программирования:

Язык Преимущества Недостатки Лучше всего подходит для
GDScript Простой синтаксис, тесная интеграция с движком, быстрая разработка Ограниченное применение за пределами Godot Большинства игровых проектов, особенно для начинающих
C# Статическая типизация, поддержка .NET, популярность за пределами Godot Требует дополнительной установки Mono, больше накладных расходов Проектов, требующих интеграции с .NET-экосистемой, командной разработки
C++ Максимальная производительность, GDNative API Высокий порог вхождения, сложная компиляция и отладка Производительных компонентов, интеграции с нативными библиотеками
Visual Script Визуальное программирование, понятное для новичков Меньшая гибкость, может быть громоздким для сложной логики Простых прототипов, непрограммистов

Для большинства начинающих разработчиков рекомендуется начать с GDScript, так как этот язык:

  1. Проще всего изучить, особенно если у вас уже есть опыт работы с Python
  2. Имеет лучшую документацию и больше учебных материалов
  3. Интегрирован в редактор Godot "из коробки"
  4. Достаточно производителен для большинства 2D и простых 3D игр

При изучении GDScript полезно знать основные встроенные функции, которые часто используются в скриптах:

  • _ready() — вызывается, когда узел и его дочерние элементы добавляются в активную сцену
  • _process(delta) — вызывается каждый кадр, delta — время с последнего кадра
  • physicsprocess(delta) — вызывается каждый физический кадр (обычно 60 раз в секунду)
  • _input(event) — обрабатывает ввод с клавиатуры, мыши и т.д.
  • unhandledinput(event) — обрабатывает необработанный ввод

Если у вас уже есть опыт с другими языками программирования, вам будет проще адаптироваться к GDScript. Вот сравнение с некоторыми популярными языками:

  • Python → GDScript — очень похожий синтаксис, отступы, динамическая типизация
  • JavaScript → GDScript — схожие концепции объектов и функций, но другой синтаксис
  • C# → GDScript — более свободный синтаксис, отсутствие строгой типизации

В конечном счете, выбор языка зависит от вашего опыта, требований проекта и личных предпочтений. Большинство начинающих разработчиков будут наиболее продуктивны с GDScript, но по мере роста ваших навыков вы можете экспериментировать и с другими языками, поддерживаемыми Godot. 🧠

Godot Engine — это не просто инструмент, это целая философия разработки игр, доступная каждому. Вооружившись знаниями, полученными из этого руководства, вы сделали первый шаг к созданию собственных игровых миров. Помните: лучший способ учиться — это делать. Создайте свой первый проект, экспериментируйте, не бойтесь ошибаться. В сообществе Godot вы всегда найдёте поддержку, а каждая новая версия движка открывает всё больше возможностей. Кто знает, может быть, следующий инди-хит создадите именно вы!

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Когда был впервые выпущен Godot Engine?
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Василий Долгов

геймдизайнер

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