Godot Engine: простой старт в разработке игр – руководство для новичков

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Для кого эта статья:

Начинающие разработчики игр, интересующиеся созданием игр без глубоких знаний программирования

Люди, стремящиеся освоить Godot Engine как инструмент для геймдевелопмента

Обучающиеся, желающие изучить язык GDScript и его использование в разработке игр Разработка игр больше не является уделом элитарной касты программистов с многолетним опытом и доступом к дорогостоящему ПО. Godot Engine разрушает эти барьеры, предлагая мощный, интуитивно понятный и, что немаловажно, полностью бесплатный инструмент с открытым исходным кодом. За последние годы этот движок превратился из нишевого решения в серьезного конкурента Unity и Unreal Engine. Давайте разберемся, почему тысячи начинающих разработчиков выбирают именно Godot и как сделать первые шаги в этой экосистеме. 🎮

Godot Engine: особенности и преимущества для новичков

Godot Engine — это кроссплатформенный игровой движок с открытым исходным кодом, который завоевывает все большую популярность среди инди-разработчиков и новичков в геймдеве. В отличие от других популярных движков, Godot полностью бесплатен и не требует отчислений с продаж вашей игры, что делает его идеальным выбором для начинающих разработчиков с ограниченным бюджетом. 🔥

Основные преимущества Godot Engine для новичков:

Легкий вес — весь движок занимает менее 70 МБ, что позволяет установить его даже на слабые компьютеры

— весь движок занимает менее 70 МБ, что позволяет установить его даже на слабые компьютеры Узловая система — интуитивно понятная структура, где каждый элемент игры является узлом с определенными свойствами

— интуитивно понятная структура, где каждый элемент игры является узлом с определенными свойствами Встроенный редактор кода — не требует установки дополнительного ПО для программирования

— не требует установки дополнительного ПО для программирования Простой язык GDScript — похож на Python, что делает его доступным для новичков

— похож на Python, что делает его доступным для новичков Активное сообщество — множество туториалов, документации и форумов для поддержки

Антон Петров, гейм-дизайнер и преподаватель Когда я только начинал свой путь в геймдеве, Unity казался мне единственным вариантом для разработки. Однако после нескольких месяцев борьбы с его сложным интерфейсом, я наткнулся на Godot. Помню свой шок, когда за один вечер я смог создать простой 2D-платформер — то, что в Unity отняло у меня недели. Особенно меня впечатлила узловая система: представьте, что вы строите игру из кубиков LEGO, где каждый кубик имеет свои функции и свойства. Сейчас, обучая новичков, я всегда начинаю с Godot — успехи студентов говорят сами за себя.

Сравнение Godot с другими популярными движками:

Параметр Godot Engine Unity Unreal Engine Стоимость Бесплатно, без роялти Бесплатно для начинающих, платная подписка для профи Бесплатно, 5% роялти при доходе выше $1 млн Размер установки ~70 МБ ~5 ГБ ~30 ГБ Основной язык GDScript (похож на Python) C# C++ Кривая обучения Пологая Средняя Крутая Подходит для 2D и 3D, мобильные игры, инди 2D и 3D, мобильные и кроссплатформенные игры 3D, высокопроизводительные игры, ААА

Godot особенно хорошо подходит для 2D-разработки, хотя его возможности 3D постоянно расширяются с каждой новой версией. Если вы только начинаете свой путь в разработке игр, 2D-проекты в Godot станут идеальной отправной точкой.

Установка и настройка Godot Engine на разных платформах

Установка Godot Engine — это простой процесс, не требующий специальных знаний. Движок доступен для всех основных операционных систем: Windows, macOS и Linux. Рассмотрим процесс установки на каждой из них. 💻

Для Windows: Перейдите на официальный сайт Godot Engine (godotengine.org) Нажмите на кнопку "Download" и выберите версию для Windows (рекомендуется 64-битная версия) Загрузите .zip или .exe файл (zip не требует установки, exe запускает установщик) Распакуйте .zip в любую папку или запустите установщик .exe Готово! Запустите Godot.exe для начала работы

Для macOS: Перейдите на официальный сайт Godot Engine Выберите версию для macOS (обратите внимание на архитектуру — Intel или Apple Silicon) Загрузите .zip файл и распакуйте его Перетащите Godot.app в папку Applications При первом запуске щелкните правой кнопкой и выберите "Открыть", чтобы обойти ограничения безопасности

Для Linux: Можно установить через менеджер пакетов (например, для Ubuntu: sudo apt install godot ) Альтернативно, загрузите .zip с официального сайта и распакуйте в любую папку Сделайте файл Godot исполняемым: chmod +x Godot Запустите через терминал или создайте ярлык на рабочем столе



После установки рекомендуется настроить среду разработки для комфортной работы:

Откройте Godot и перейдите в меню Editor → Editor Settings Настройте тему интерфейса (светлая или темная) для комфортной работы В разделе Interface → Editor → Automatic Reload можно включить автоматическую перезагрузку измененных файлов Настройте сочетания клавиш в разделе Shortcuts для ускорения рабочего процесса

Операционная система Минимальные требования Рекомендуемые требования Особенности установки Windows Windows 7 SP1+, 4 ГБ RAM, GPU с поддержкой OpenGL 2.1 Windows 10/11, 8+ ГБ RAM, GPU с поддержкой OpenGL 3.3 Доступен как портативная версия (zip), так и установщик macOS macOS 10.12+, 4 ГБ RAM macOS 11+, 8+ ГБ RAM Отдельные версии для Intel и Apple Silicon Linux Любой современный дистрибутив, 4 ГБ RAM Дистрибутив с последними библиотеками, 8+ ГБ RAM Доступен в репозиториях большинства дистрибутивов

Для разработки более сложных 3D-игр рекомендуется использовать компьютер с мощным GPU и не менее 16 ГБ оперативной памяти, однако для начала работы с 2D-проектами подойдет практически любой современный компьютер. 🖥️

Знакомство с интерфейсом и основными инструментами Godot

При первом запуске Godot Engine вы увидите Project Manager — стартовый экран, где можно создать новый проект или открыть существующий. После создания проекта вы окажетесь в основном интерфейсе редактора, который, хоть и может показаться сложным на первый взгляд, имеет логичную и удобную структуру. 🧩

Основные элементы интерфейса Godot:

Главное меню — находится в верхней части экрана и содержит базовые функции для работы с проектом

— находится в верхней части экрана и содержит базовые функции для работы с проектом Панель инструментов — располагается под главным меню и предоставляет быстрый доступ к часто используемым функциям

— располагается под главным меню и предоставляет быстрый доступ к часто используемым функциям Дерево сцены — отображает иерархическую структуру всех узлов в текущей сцене

— отображает иерархическую структуру всех узлов в текущей сцене Инспектор — показывает и позволяет изменять свойства выбранного узла

— показывает и позволяет изменять свойства выбранного узла Файловая система — предоставляет доступ ко всем файлам проекта

— предоставляет доступ ко всем файлам проекта Область редактирования — центральная часть интерфейса, где происходит визуальное редактирование сцены

— центральная часть интерфейса, где происходит визуальное редактирование сцены Редактор кода — открывается при редактировании скриптов и предлагает подсветку синтаксиса, автозаполнение и другие функции

Елена Смирнова, инди-разработчик Мой первый день с Godot был полон смешанных чувств. После пяти лет работы с Unity, я смотрела на этот новый интерфейс как на инопланетную технологию. Всё казалось таким... необычным. Но буквально через неделю я поймала себя на мысли, что работаю быстрее, чем когда-либо. Секрет оказался в узловой системе Godot — она действительно меняет мышление. Вместо того, чтобы думать о GameObject с прикрепленными компонентами, я стала мыслить в терминах иерархии объектов с наследуемыми свойствами. Для моего 2D-платформера я создала базовый узел "Враг", а затем наследовала от него разные типы противников. Когда я изменяла базовый класс, изменения автоматически отражались на всех дочерних объектах — это было настоящим откровением!

Ключевые концепции Godot, которые нужно понимать с самого начала:

Узлы (Nodes) — базовые строительные блоки в Godot. Каждый узел имеет имя, свойства и может выполнять определенные функции. Сцены (Scenes) — коллекции узлов, организованные в древовидную структуру. Сцена может быть сохранена и использована повторно. Сигналы (Signals) — система событий, позволяющая узлам коммуницировать друг с другом без прямых зависимостей. Ресурсы (Resources) — объекты, которые можно многократно использовать в разных сценах (текстуры, звуки, материалы).

Для начала работы в Godot важно разобраться в типах узлов. Вот некоторые базовые узлы, которые вы будете часто использовать:

Node2D — базовый класс для всех 2D-объектов

— базовый класс для всех 2D-объектов Sprite — отображает 2D-изображение

— отображает 2D-изображение AnimatedSprite — позволяет создавать 2D-анимации из спрайтов

— позволяет создавать 2D-анимации из спрайтов CollisionShape2D — определяет форму для обнаружения столкновений

— определяет форму для обнаружения столкновений Area2D — определяет область для обнаружения других объектов

— определяет область для обнаружения других объектов KinematicBody2D — объект с физическими свойствами, контролируемый через код

— объект с физическими свойствами, контролируемый через код Camera2D — определяет, какая часть мира видима игроку

Взаимодействие с интерфейсом Godot интуитивно понятно: перетаскивайте узлы в дерево сцены, настраивайте их свойства в инспекторе, организуйте файлы в файловой системе. Для начала работы полезно изучить базовые сочетания клавиш:

F1 — открыть документацию

— открыть документацию Ctrl+S — сохранить текущую сцену

— сохранить текущую сцену F5 — запустить проект

— запустить проект F6 — запустить текущую сцену

— запустить текущую сцену F8 — запустить проект с выбранной сценой

— запустить проект с выбранной сценой Ctrl+A — добавить новый узел в сцену

Освоив эти базовые элементы интерфейса и концепции, вы будете готовы перейти к созданию своего первого проекта в Godot. 🚀

Создаём первый игровой проект: от идеи к реализации

Теперь, когда мы знакомы с основами Godot Engine, давайте создадим простую 2D-игру — классический платформер, где персонаж может бегать и прыгать. Этот пример демонстрирует основные механики, которые вы сможете расширить для создания более сложных проектов. 🎯

Шаг 1: Создание нового проекта

Запустите Godot Engine и нажмите "Создать проект" Введите название проекта (например, "MyFirstPlatformer") Выберите директорию для хранения проекта Выберите шаблон "2D" и нажмите "Создать"

Шаг 2: Настройка сцены для уровня

В меню выберите "Сцена" → "Новая сцена" Выберите "Node2D" в качестве корневого узла и нажмите "Создать" Переименуйте корневой узел в "Level" (щелкните правой кнопкой мыши по узлу → "Переименовать") Сохраните сцену как "Level.tscn" (Ctrl+S)

Шаг 3: Создание персонажа игрока

Создайте новую сцену (Ctrl+N) с корневым узлом "KinematicBody2D" Переименуйте корневой узел в "Player" Добавьте узел "Sprite" как дочерний к "Player" (щелкните правой кнопкой мыши по Player → "Добавить дочерний узел") Добавьте узел "CollisionShape2D" как дочерний к "Player" В инспекторе для CollisionShape2D выберите "New RectangleShape2D" в поле "Shape" Настройте размеры формы соответственно спрайту Добавьте скрипт к узлу "Player": щелкните правой кнопкой мыши по "Player" и выберите "Прикрепить скрипт" Сохраните сцену как "Player.tscn"

Шаг 4: Программирование движения персонажа

Откройте скрипт Player.gd и введите следующий код:

gdscript Скопировать код extends KinematicBody2D var velocity = Vector2() var speed = 300 var jump_power = 600 var gravity = 1200 func _physics_process(delta): # Горизонтальное движение var horizontal_input = Input.get_action_strength("ui_right") – Input.get_action_strength("ui_left") velocity.x = horizontal_input * speed # Гравитация velocity.y += gravity * delta # Прыжок if is_on_floor() and Input.is_action_just_pressed("ui_up"): velocity.y = -jump_power # Применение движения velocity = move_and_slide(velocity, Vector2.UP)

Шаг 5: Создание платформ

Вернитесь к сцене "Level.tscn" Добавьте узел "StaticBody2D" как дочерний к "Level" Переименуйте его в "Platform" Добавьте узел "CollisionShape2D" как дочерний к "Platform" В инспекторе выберите "New RectangleShape2D" для свойства "Shape" Настройте размер и положение платформы

Шаг 6: Добавление игрока на уровень

В сцене "Level.tscn" нажмите кнопку "Связать сцену как узел" на панели инструментов Выберите "Player.tscn" и нажмите "Открыть" Разместите игрока над платформой

Шаг 7: Запуск игры

Сохраните все изменения (Ctrl+S) Нажмите F6 для запуска текущей сцены

После выполнения этих шагов вы получите базовый платформер, где персонаж может двигаться влево/вправо с помощью стрелок и прыгать с помощью стрелки вверх. Эту основу можно расширять, добавляя врагов, коллекционные предметы, различные уровни и другие элементы геймплея. 🎮

Для дальнейшего развития проекта вы можете:

Добавить анимации для персонажа (бег, прыжок, падение)

Создать систему счета и собираемые предметы

Добавить препятствия и врагов

Реализовать систему уровней и переходы между ними

Добавить звуковые эффекты и музыку

GDScript и другие языки программирования в Godot Engine

Godot Engine поддерживает несколько языков программирования, но основным и наиболее оптимизированным для работы с движком является GDScript. Давайте разберемся, чем характеризуется GDScript, какие альтернативы существуют и как выбрать подходящий язык для вашего проекта. ⌨️

GDScript — это динамически типизированный скриптовый язык, созданный специально для Godot Engine. Его синтаксис вдохновлен Python, что делает его доступным даже для тех, кто только начинает изучать программирование. Вот основные особенности GDScript:

Простой синтаксис — отступы вместо фигурных скобок, понятная структура кода

— отступы вместо фигурных скобок, понятная структура кода Тесная интеграция с движком — оптимизирован для работы со встроенными типами Godot

— оптимизирован для работы со встроенными типами Godot Высокая производительность — компилируется в байткод для быстрого выполнения

— компилируется в байткод для быстрого выполнения Встроенная документация — подробная справка доступна прямо в редакторе

Пример базового скрипта на GDScript:

gdscript Скопировать код extends Node2D # Переменные var score = 0 export var speed = 100 # Встроенные функции func _ready(): print("Сцена загружена!") func _process(delta): # Движение объекта вправо position.x += speed * delta # Пользовательские функции func increase_score(points): score += points print("Текущий счет: ", score)

Кроме GDScript, Godot поддерживает и другие языки программирования:

Язык Преимущества Недостатки Лучше всего подходит для GDScript Простой синтаксис, тесная интеграция с движком, быстрая разработка Ограниченное применение за пределами Godot Большинства игровых проектов, особенно для начинающих C# Статическая типизация, поддержка .NET, популярность за пределами Godot Требует дополнительной установки Mono, больше накладных расходов Проектов, требующих интеграции с .NET-экосистемой, командной разработки C++ Максимальная производительность, GDNative API Высокий порог вхождения, сложная компиляция и отладка Производительных компонентов, интеграции с нативными библиотеками Visual Script Визуальное программирование, понятное для новичков Меньшая гибкость, может быть громоздким для сложной логики Простых прототипов, непрограммистов

Для большинства начинающих разработчиков рекомендуется начать с GDScript, так как этот язык:

Проще всего изучить, особенно если у вас уже есть опыт работы с Python Имеет лучшую документацию и больше учебных материалов Интегрирован в редактор Godot "из коробки" Достаточно производителен для большинства 2D и простых 3D игр

При изучении GDScript полезно знать основные встроенные функции, которые часто используются в скриптах:

_ready() — вызывается, когда узел и его дочерние элементы добавляются в активную сцену

— вызывается, когда узел и его дочерние элементы добавляются в активную сцену _process(delta) — вызывается каждый кадр, delta — время с последнего кадра

— вызывается каждый кадр, delta — время с последнего кадра physicsprocess(delta) — вызывается каждый физический кадр (обычно 60 раз в секунду)

— вызывается каждый физический кадр (обычно 60 раз в секунду) _input(event) — обрабатывает ввод с клавиатуры, мыши и т.д.

— обрабатывает ввод с клавиатуры, мыши и т.д. unhandledinput(event) — обрабатывает необработанный ввод

Если у вас уже есть опыт с другими языками программирования, вам будет проще адаптироваться к GDScript. Вот сравнение с некоторыми популярными языками:

Python → GDScript — очень похожий синтаксис, отступы, динамическая типизация

→ GDScript — очень похожий синтаксис, отступы, динамическая типизация JavaScript → GDScript — схожие концепции объектов и функций, но другой синтаксис

→ GDScript — схожие концепции объектов и функций, но другой синтаксис C# → GDScript — более свободный синтаксис, отсутствие строгой типизации

В конечном счете, выбор языка зависит от вашего опыта, требований проекта и личных предпочтений. Большинство начинающих разработчиков будут наиболее продуктивны с GDScript, но по мере роста ваших навыков вы можете экспериментировать и с другими языками, поддерживаемыми Godot. 🧠

Godot Engine — это не просто инструмент, это целая философия разработки игр, доступная каждому. Вооружившись знаниями, полученными из этого руководства, вы сделали первый шаг к созданию собственных игровых миров. Помните: лучший способ учиться — это делать. Создайте свой первый проект, экспериментируйте, не бойтесь ошибаться. В сообществе Godot вы всегда найдёте поддержку, а каждая новая версия движка открывает всё больше возможностей. Кто знает, может быть, следующий инди-хит создадите именно вы!

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