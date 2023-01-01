Оптимизация графики в Unreal Engine: повышение FPS без потери качества

Для кого эта статья:

Разработчики игр, работающие с Unreal Engine

Технические художники и 3D-моделисты

Специалисты по оптимизации графики и производительности игр Когда ваша восхитительная игра в Unreal Engine вдруг начинает "спотыкаться", а гладкие 60 FPS превращаются в слайд-шоу — пора заняться оптимизацией. Визуальная роскошь современных игр часто становится настоящим испытанием для железа, но правильные техники оптимизации могут творить чудеса 🚀. Я десять лет работаю с движками и могу с уверенностью сказать: многие разработчики жертвуют производительностью там, где этого можно избежать. Давайте разберёмся, как сохранить великолепную графику и получить плавный геймплей.

Принципы оптимизации графики в Unreal Engine 4/5

Оптимизация в Unreal Engine напоминает балансирование на канате: с одной стороны — визуальное качество, с другой — производительность. Успешная оптимизация начинается с понимания, что не всё, что видит игрок, требует одинакового внимания к деталям.

Фундаментальные принципы, которым должен следовать каждый разработчик:

Бюджетирование ресурсов — заранее определите, сколько полигонов, текстур, источников света может позволить себе каждая сцена

— заранее определите, сколько полигонов, текстур, источников света может позволить себе каждая сцена Локализация сложности — концентрируйте детализацию там, где её заметит игрок

— концентрируйте детализацию там, где её заметит игрок Масштабируемость — проектируйте систему, способную адаптироваться к разному железу

— проектируйте систему, способную адаптироваться к разному железу Профилирование перед оптимизацией — измеряйте, прежде чем менять

Важно понимать иерархию затратности графических элементов в Unreal Engine:

Графический элемент Влияние на производительность Приоритет оптимизации Динамическое освещение Очень высокое 1 Пост-обработка Высокое 2 Шейдеры высокой сложности Высокое 3 Высокополигональные модели Среднее 4 Текстуры высокого разрешения Среднее (зависит от VRAM) 5

Алексей Прохоров, Технический художник Работая над открытым миром для RPG, мы столкнулись с катастрофическим падением FPS в лесных локациях. Прототип выглядел потрясающе — густая листва, детализированная кора деревьев, динамические тени. Но даже на тестовой машине с RTX 3080 частота кадров падала до 25-30 FPS. Первым шагом я создал "тепловую карту" видимости — определил, где игрок проводит больше времени и куда обычно смотрит. Оказалось, что 80% внимания сосредоточено на центральных тропинках и полянах, а не в густой чаще. Мы радикально снизили полигонаж и детализацию текстур для периферийных зон, использовали более агрессивные LOD-переходы для отдалённых деревьев и заменили часть динамического освещения на запечённое. Результат? Прирост до стабильных 60 FPS без заметной потери визуального качества. Ключевым фактором стало понимание, что игрок физически не может оценить все детали одновременно, поэтому ресурсы нужно Concentrate там, где они действительно заметны.

Профилирование и выявление проблем производительности

Оптимизация без профилирования подобна стрельбе в темноте — вы можете бесконечно снижать качество текстур, но реальная проблема может крыться в неоптимальном освещении. Unreal Engine предоставляет мощный набор инструментов для выявления узких мест в производительности.

Основные инструменты профилирования в UE:

Stat FPS — базовый показатель частоты кадров

— базовый показатель частоты кадров Stat Unit — разбивка времени кадра на компоненты (Game, Draw, GPU)

— разбивка времени кадра на компоненты (Game, Draw, GPU) Stat GPU — детальная информация о нагрузке на графический процессор

— детальная информация о нагрузке на графический процессор Stat Scenerendering — метрики рендеринга сцены

— метрики рендеринга сцены Stat Lightrendering — детализация по освещению

— детализация по освещению Profile GPU — продвинутый профайлер для глубокого анализа GPU

Для эффективного профилирования следуйте методологии "бутылочного горлышка":

Определите самый низкопроизводительный участок игры Используйте Stat Unit, чтобы понять — ограничение на CPU или GPU Углубитесь в детали с помощью специализированных команд профилирования Внесите точечные изменения, нацеленные на самую проблемную область Измерьте результат и повторите процесс для следующего "узкого места"

Помните о важности системного подхода — профилирование должно проводиться на разных конфигурациях оборудования, отражающих целевую аудиторию вашей игры 🧪.

Симптом Вероятная причина Инструмент диагностики Низкий FPS при высоком GPU Time Избыточная нагрузка на видеокарту (шейдеры, освещение) Stat GPU, Profile GPU Низкий FPS при высоком Game Time Проблемы с игровой логикой или физикой Stat Game, Stat Detailed Скачки FPS (фризы) Подгрузка ресурсов, гарбедж-коллекция Stat Memory, Stat Streaming Проседание FPS при взгляде в определённом направлении Проблемы с кульмингом или перегруженность сцены Stat InitViews, View Mode → Optimization Viewmodes Постепенное падение FPS во время игры Утечки памяти или ресурсов Stat Memory, Stat ObjectsArray

Оптимизация моделей и текстур для роста FPS

Модели и текстуры — основные "строительные блоки" вашей игры, и их оптимизация может дать значительный прирост производительности без заметного снижения визуального качества.

Ключевые техники оптимизации моделей:

LOD-системы (Level of Detail) — автоматическое снижение детализации объектов по мере удаления от камеры

(Level of Detail) — автоматическое снижение детализации объектов по мере удаления от камеры Proxy-меши — упрощённые версии сложных объектов для отображения на расстоянии

— упрощённые версии сложных объектов для отображения на расстоянии Оптимизация топологии — рациональное распределение полигонов с концентрацией на силуэте и видимых частях

— рациональное распределение полигонов с концентрацией на силуэте и видимых частях Инстансинг — использование одной геометрии для множества идентичных объектов

— использование одной геометрии для множества идентичных объектов Merged Meshes — объединение статичных объектов одного материала для уменьшения draw-вызовов

Для текстур существуют свои методы оптимизации:

Текстурные атласы — объединение нескольких текстур в одну для снижения переключений

— объединение нескольких текстур в одну для снижения переключений Правильное использование MIP-маппинга — важно для снижения алиасинга и экономии памяти

— важно для снижения алиасинга и экономии памяти Текстурный стриминг — подгрузка только необходимых на данный момент текстур высокого разрешения

— подгрузка только необходимых на данный момент текстур высокого разрешения Сжатие текстур — использование эффективных форматов BC7 для высококачественных элементов и BC1/BC3 для второстепенных

— использование эффективных форматов BC7 для высококачественных элементов и BC1/BC3 для второстепенных Текстурные маски — объединение нескольких карт в каналы одной текстуры (R, G, B, A)

Особое внимание стоит уделить настройкам LOD в Unreal Engine. Правильная конфигурация может дать колоссальный прирост производительности:

Настройте пороги переключения LOD-уровней с учётом размера объекта на экране Используйте Screen Size для определения точек перехода между LOD-уровнями Включите Auto LOD Generation для быстрого прототипирования, но затем создавайте LOD вручную для лучшего контроля Используйте LOD для скелетных мешей с упрощением как геометрии, так и скелета Настройте различные материалы для разных LOD-уровней (более простые шейдеры для дальних объектов)

Мария Соколова, Лид 3D-художник Наша команда работала над многопользовательским шутером с огромными картами. На одной из локаций — заброшенном городе — FPS падал до недопустимых значений. Картинка была красивая, но играть невозможно. Я провела анализ и обнаружила, что сцена содержит более 15 миллионов полигонов и тысячи отдельных мешей — каждое здание, каждый уличный фонарь были отдельными высокополигональными объектами. Плюс у нас было около 200 уникальных текстур 4K, многие из которых использовались только на отдельных объектах. Мы запустили полную реструктуризацию ассетов: Создали модульную систему для зданий вместо уникальных структур Объединили повторяющиеся элементы (фонари, мусорные баки) в инстансированные объекты Разработали пять уровней LOD для каждого значимого объекта Сгруппировали текстуры в атласы и перешли на смарт-материалы вместо уникальных Самый впечатляющий результат дало объединение статичных элементов одного материала в Merged Meshes. Количество draw calls уменьшилось в 8 раз! Конечный результат — стабильные 90+ FPS на той же карте без заметных визуальных компромиссов. Игроки даже стали хвалить нас за оптимизацию, хотя раньше жаловались на производительность.

Настройка освещения и пост-обработки без потери качества

Освещение — один из самых ресурсоёмких аспектов графического конвейера, но и один из наиболее важных для атмосферы игры. Хорошая новость: грамотная настройка позволяет добиться впечатляющих результатов при разумной производительности.

Базовые принципы оптимизации освещения:

Статическое vs Динамическое — используйте статическое освещение везде, где возможно

— используйте статическое освещение везде, где возможно Lightmass — настройте качество предварительно рассчитанного освещения под ваш проект

— настройте качество предварительно рассчитанного освещения под ваш проект Точечная детализация — используйте более детализированное освещение только для ключевых зон

— используйте более детализированное освещение только для ключевых зон Light Importance Volume — ограничивайте зоны высококачественного освещения

— ограничивайте зоны высококачественного освещения Ограничение радиуса источников света — никогда не делайте радиус больше необходимого

В Unreal Engine 5 система Lumen предлагает динамическое глобальное освещение и отражения, но её использование требует внимательной настройки для оптимальной производительности 💡:

Настройте качество Lumen в соответствии с вашим бюджетом производительности Используйте Screen Traces для мобильных платформ и более низких спецификаций Ограничьте максимальное расстояние отражений для второстепенных объектов Комбинируйте Lumen с другими техниками для оптимального баланса

Пост-обработка может значительно улучшить визуальное качество, но некоторые эффекты очень затратны. Рекомендуемый подход:

Используйте облегченные версии эффектов для средних и низких настроек

Выборочно отключайте или снижайте качество тяжелых эффектов (объёмный туман, сложные отражения)

Применяйте Temporal Anti-Aliasing вместо суперсэмплинга для сглаживания

Группируйте эффекты в пресеты производительности для разных платформ

Используйте LUT-текстуры для цветокоррекции вместо сложных шейдеров

Для виртуальных теней (Virtual Shadow Maps) в UE5 важно:

Настраивать размер страниц теней в соответствии с размером сцены Ограничивать количество источников света, отбрасывающих VSM-тени Использовать кэширование теней для статичных объектов Правильно настраивать клиппинг-плоскости для источников света

Инструменты Unreal Engine для повышения производительности

Unreal Engine предоставляет мощный арсенал инструментов, специально созданных для оптимизации графики и повышения FPS. Умелое использование этих инструментов часто приносит больше пользы, чем ручная "микрооптимизация" отдельных ассетов.

Основные инструменты оптимизации в UE:

Nanite — технология для рендеринга геометрии с миллиардами полигонов без потери производительности (UE5)

— технология для рендеринга геометрии с миллиардами полигонов без потери производительности (UE5) HLOD (Hierarchical Level of Detail) — автоматическое объединение групп объектов в упрощенные представления

— автоматическое объединение групп объектов в упрощенные представления Distance Field — альтернативное представление геометрии для теней, окклюзии и эффектов

— альтернативное представление геометрии для теней, окклюзии и эффектов Culling системы — удаление невидимых объектов из рендеринга (Occlusion, Distance, View Frustum)

— удаление невидимых объектов из рендеринга (Occlusion, Distance, View Frustum) Proxy Geometry LOD — замена сложной геометрии на примитивы для физики и коллизий

Особое внимание стоит уделить настройке Project Settings для оптимизации 🔧:

Engine → Rendering → настройте Texture Streaming Budget для вашей целевой платформы Engine → Performance → оптимизируйте Frame Rate и Smoothing для стабильной частоты кадров Project → Packaging → настройте параметры сжатия текстур для разных платформ Platforms → Configure target-specific optimizations для каждой платформы отдельно

Для глубокой оптимизации используйте View Modes редактора:

Lit — базовый режим для оценки финального вида

— базовый режим для оценки финального вида Wireframe — для анализа полигональной сетки и выявления излишне детализированных участков

— для анализа полигональной сетки и выявления излишне детализированных участков Shader Complexity — визуализирует "стоимость" шейдеров цветовой схемой

— визуализирует "стоимость" шейдеров цветовой схемой Light Complexity — показывает перекрытие источников света

— показывает перекрытие источников света Quad Overdraw — визуализирует перерисовку пикселей для оптимизации материалов

Используйте системы скалирования производительности:

Scalability Settings — встроенные пресеты для разных уровней производительности

— встроенные пресеты для разных уровней производительности Dynamic Resolution — автоматическое масштабирование разрешения для поддержания целевого FPS

— автоматическое масштабирование разрешения для поддержания целевого FPS FSR/DLSS — технологии апскейлинга для увеличения производительности без заметной потери качества

— технологии апскейлинга для увеличения производительности без заметной потери качества Screen Percentage — настройка относительного разрешения рендеринга

Оптимизация в Unreal Engine — это не просто технический процесс, а настоящее искусство баланса. Помните: лучшая оптимизация та, которую игрок не замечает. Создавайте свои проекты с мышлением о производительности с самого начала, регулярно профилируйте и не бойтесь экспериментировать с новыми техниками. Ваши игроки оценят стабильно высокий FPS гораздо больше, чем лишний источник света, который они, скорее всего, даже не заметят. Ведь в конечном счёте, самая красивая игра — та, в которую действительно приятно играть.

