Установка и настройка Unreal Engine 4: пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

Новички в разработке игр

Студенты и самоучки, интересующиеся графическим дизайном и 3D-моделированием

Люди, планирующие повысить свои навыки в области технологий и программирования Погрузиться в мир разработки игр никогда не было так доступно, как сейчас — с Unreal Engine даже новичок может создавать впечатляющие проекты! 🎮 Но первый шаг всегда самый сложный: как правильно установить этот мощный инструмент и не запутаться в процессе? Я помню своё первое знакомство с UE4 — тогда мне пришлось потратить несколько часов на поиски и разбор информации. Сегодня я проведу вас через весь процесс установки, предоставив чёткую пошаговую инструкцию, которая избавит от головной боли и позволит быстрее приступить к творчеству.

Что такое Unreal Engine и зачем его скачивать

Unreal Engine (UE) — это профессиональный игровой движок, разработанный компанией Epic Games. Он представляет собой комплексный набор инструментов для создания игр, интерактивных визуализаций и виртуальных миров. UE используется как инди-разработчиками, так и крупнейшими игровыми студиями для создания проектов любого масштаба — от мобильных игр до AAA-тайтлов.

Почему Unreal Engine стоит вашего внимания? 🤔

Визуальное программирование через систему Blueprint — позволяет создавать игровую логику без написания кода

Потрясающая графика с передовыми технологиями рендеринга

Мощные инструменты для создания ландшафтов, персонажей и спецэффектов

Бесплатное использование для обучения и некоммерческих проектов

Большое сообщество пользователей и обширная документация

Алексей Петров, технический директор игровой студии Когда я впервые решил попробовать Unreal Engine, я сомневался — не будет ли это слишком сложно для новичка? У меня был опыт работы только с более простыми конструкторами игр. Скачав UE4, я был удивлен интуитивностью интерфейса и огромным количеством обучающих материалов. Через месяц я уже собрал прототип своего первого проекта — платформера с элементами головоломки. Сегодня наша студия выпустила уже три игры на этом движке, и каждый раз я благодарен себе за тот первый шаг — правильную установку и знакомство с Unreal Engine.

Важно понимать, что Unreal Engine — это не просто программа, а целая экосистема инструментов. Сравним ключевые возможности разных версий движка:

Версия Ключевые особенности Целевая аудитория UE4 Система Blueprint, физика PhysX, система частиц Cascade Новички и опытные разработчики UE5 Nanite (для микрополигональной геометрии), Lumen (глобальное освещение), Chaos Physics Профессионалы и продвинутые пользователи

Для новичков я рекомендую начать с UE4, так как он немного менее требователен к ресурсам компьютера и имеет более обширную базу обучающих материалов. Однако все навыки работы с UE4 будут актуальны и для UE5, поэтому переход позже не составит труда.

Системные требования для установки UE4

Перед тем как скачать Unreal Engine 4, необходимо убедиться, что ваш компьютер соответствует минимальным системным требованиям. Работа с UE4 предполагает серьезную нагрузку на аппаратное обеспечение, поэтому стоит внимательно оценить возможности вашей системы. 💻

Минимальные системные требования для работы с UE4:

Операционная система: Windows 10 64-bit или macOS 10.14 (Mojave) и выше

Процессор: четырехъядерный Intel или AMD, 2.5 GHz или выше

Оперативная память: 8 ГБ (рекомендуется 16 ГБ или больше)

Видеокарта: совместимая с DirectX 11 или DirectX 12

Свободное место на диске: минимум 40 ГБ (рекомендуется SSD)

Однако для комфортной работы рекомендую иметь систему со следующими характеристиками:

Компонент Минимальные требования Рекомендуемые требования Оптимальные для профессиональной работы Процессор 4 ядра, 2.5 GHz 6-8 ядер, 3.5+ GHz 8+ ядер, 4.0+ GHz Оперативная память 8 ГБ 16 ГБ 32+ ГБ Видеокарта 2 ГБ VRAM, DirectX 11 6+ ГБ VRAM, GTX 1060/RX 580 или лучше 8+ ГБ VRAM, RTX серии или аналог Хранилище 40 ГБ HDD 100+ ГБ SSD 500+ ГБ NVMe SSD

Важно: на практике требования могут отличаться в зависимости от сложности ваших проектов. Для небольших игр или обучения достаточно минимальных требований, но для создания детализированных 3D-миров потребуется мощное оборудование.

Если ваш компьютер не соответствует минимальным требованиям, стоит рассмотреть вариант апгрейда перед установкой Unreal Engine. В первую очередь обратите внимание на оперативную память и видеокарту — это ключевые компоненты для работы с 3D-графикой.

Марина Соколова, 3D-художник Я начинала работу с UE4 на достаточно слабом ноутбуке с 8 ГБ RAM и интегрированной графикой. Движок запускался, и я даже могла создавать простые сцены, но как только проект начинал усложняться, производительность падала катастрофически. Приходилось ждать по несколько минут, пока сцена загрузится после каждого изменения. После апгрейда до 16 ГБ RAM и покупки компьютера с GTX 1660 разница была колоссальной! Процесс работы стал в разы быстрее и приятнее. Мой совет новичкам — не экономьте на железе, если серьезно планируете заниматься разработкой игр. Правильно подобранное оборудование сэкономит вам массу времени и нервов.

Дополнительные рекомендации перед установкой:

Убедитесь, что все драйверы видеокарты обновлены до последней версии

Закройте ресурсоемкие программы перед установкой и запуском UE4

Установите UE4 на SSD-диск для более быстрой загрузки проектов

Проверьте наличие стабильного интернет-соединения (для скачивания компонентов)

Регистрация и скачивание Epic Games Launcher

Чтобы скачать Unreal Engine 4, вам необходимо сначала установить Epic Games Launcher — специальное приложение от компании Epic Games, через которое происходит загрузка, установка и обновление движка. Процесс регистрации и скачивания лаунчера состоит из нескольких простых шагов. 📝

Шаг 1: Создание аккаунта Epic Games

Перейдите на официальный сайт Epic Games: https://www.epicgames.com/

Нажмите кнопку "Войти" в правом верхнем углу

Выберите "Зарегистрироваться"

Заполните форму регистрации (email, пароль, имя пользователя)

Примите условия использования и политику конфиденциальности

Нажмите "Продолжить"

Проверьте вашу электронную почту и подтвердите регистрацию

Шаг 2: Загрузка Epic Games Launcher

На сайте Epic Games найдите в нижней части страницы раздел "Ресурсы"

Выберите "Скачать Epic Games Launcher" или перейдите прямо по ссылке https://www.epicgames.com/store/download

Нажмите кнопку "Скачать Epic Games Launcher"

Сохраните установочный файл на ваш компьютер (обычно это EpicInstaller-x.x.x.msi, где x.x.x — версия установщика)

Шаг 3: Установка Epic Games Launcher

Запустите скачанный установочный файл

Следуйте инструкциям установщика, принимая условия использования

Выберите место установки (по умолчанию C:\Program Files (x86)\Epic Games)

Нажмите "Установить" и дождитесь завершения процесса

После завершения установки запустите Epic Games Launcher

Шаг 4: Вход в аккаунт Epic Games

При первом запуске лаунчера введите данные вашего аккаунта (email и пароль)

При желании поставьте галочку "Запомнить меня", чтобы не вводить данные при каждом запуске

Нажмите "Войти"

После входа в систему вы увидите основной интерфейс Epic Games Launcher с несколькими вкладками: Магазин, Библиотека, Unreal Engine и другие. Именно через вкладку "Unreal Engine" вы будете загружать и устанавливать сам движок.

Возможные проблемы при регистрации и их решение:

Проблема Решение Не приходит письмо подтверждения Проверьте папку "Спам", подождите 15 минут или запросите повторную отправку Ошибка при установке лаунчера Запустите установщик от имени администратора, отключите антивирус на время установки Невозможно войти в аккаунт Проверьте правильность введенных данных, восстановите пароль при необходимости

Важный совет: рекомендую включить двухфакторную аутентификацию для вашего аккаунта Epic Games. Это добавит дополнительный уровень защиты и обезопасит ваши проекты и личные данные. Для этого перейдите в настройки аккаунта после входа в лаунчер.

Установка Unreal Engine через лаунчер: шаг за шагом

После того как вы успешно установили Epic Games Launcher и вошли в свой аккаунт, настало время непосредственно скачать Unreal Engine 4. Процесс установки движка через лаунчер прост, но имеет несколько важных нюансов, которые нужно учесть для корректной работы. Давайте разберем этот процесс подробно. 🛠️

Шаг 1: Переход в раздел Unreal Engine

Запустите Epic Games Launcher (если он еще не запущен)

В левой части интерфейса найдите и нажмите на вкладку "Unreal Engine"

Вы увидите страницу с различными версиями движка и дополнительными материалами

Шаг 2: Выбор версии Unreal Engine

На вкладке "Unreal Engine" найдите раздел "Библиотека движков"

Нажмите на кнопку "+"

В открывшемся меню вы увидите список доступных версий Unreal Engine

Для новичков рекомендую выбрать последнюю стабильную версию UE4 (например, 4.27.2)

Отметьте выбранную версию и нажмите "Установить"

Важно: если вы не уверены, какую версию выбрать, рекомендую UE 4.27, так как она стабильна, имеет большое количество обучающих материалов и при этом содержит все ключевые функции движка.

Шаг 3: Настройка компонентов для установки

После выбора версии откроется окно настройки компонентов

Выберите диск и папку для установки (рекомендуется SSD с достаточным свободным местом)

Определитесь с необходимыми компонентами:

Компонент Назначение Нужен для новичков? Размер (примерно) Редактор Основное приложение UE4 Обязательно ~8-10 ГБ Шаблоны и стартовые проекты Готовые шаблоны для быстрого начала работы Рекомендуется ~2-4 ГБ Поддержка мобильных устройств Для разработки под iOS/Android Опционально ~1-2 ГБ Поддержка консолей Для разработки под Xbox/PlayStation Не требуется ~1-2 ГБ

Шаг 4: Начало загрузки и установки

После выбора компонентов нажмите "Установить"

Начнется процесс загрузки и установки выбранных компонентов

В зависимости от скорости вашего интернет-соединения и выбранных компонентов, процесс может занять от 30 минут до нескольких часов

Прогресс загрузки и установки будет отображаться в нижней части лаунчера

Шаг 5: Завершение установки

Дождитесь завершения процесса установки

После успешной установки вы увидите уведомление об этом

Теперь ваша версия Unreal Engine появится в библиотеке движков

Советы для оптимальной установки Unreal Engine:

Не закрывайте Epic Games Launcher во время загрузки и установки

Убедитесь, что на диске достаточно свободного места (минимум в 2 раза больше размера движка)

Если возникают ошибки при установке, попробуйте перезапустить лаунчер или временно отключить антивирус

Для удобства работы с проектами рекомендуется создать отдельную папку для проектов Unreal Engine на том же диске, где установлен движок

После завершения установки вы можете запустить Unreal Engine, нажав кнопку "Запустить" рядом с установленной версией в библиотеке движков Epic Games Launcher. Это откроет стартовое окно Unreal Engine, где вы сможете создать новый проект или открыть существующий.

Первый запуск и настройка UE для комфортной работы

После успешной установки Unreal Engine 4 пришло время настроить его для максимально комфортной работы. Первый запуск движка может показаться сложным, но следуя пошаговым инструкциям, вы быстро разберетесь с основными настройками и сможете приступить к созданию своего первого проекта. 🚀

Шаг 1: Запуск Unreal Engine

В Epic Games Launcher перейдите на вкладку "Unreal Engine"

В библиотеке движков найдите установленную версию UE4

Нажмите кнопку "Запустить"

При первом запуске движок может загружаться дольше обычного, так как происходит инициализация файлов и настроек

Шаг 2: Создание нового проекта

После запуска появится окно Project Browser (Браузер проектов)

Перейдите на вкладку "New Project" (Новый проект)

Выберите категорию проекта:

Games (Игры) — для создания игровых проектов различных жанров

— для создания игровых проектов различных жанров Film, Television, and Live Events — для создания анимационных и визуализационных проектов

— для создания анимационных и визуализационных проектов Architecture, Engineering, and Construction — для архитектурной визуализации

— для архитектурной визуализации Выберите подходящий шаблон (для новичков рекомендуется "Blank" или "First Person")

Выберите настройки проекта:

Blueprint или C++ (для начала рекомендуется Blueprint)

или (для начала рекомендуется Blueprint) With Starter Content (рекомендуется включить для первого проекта)

(рекомендуется включить для первого проекта) Quality — выберите в соответствии с мощностью вашего ПК

— выберите в соответствии с мощностью вашего ПК Укажите место сохранения проекта и его название

Нажмите "Create Project" (Создать проект)

Шаг 3: Знакомство с интерфейсом редактора

После создания проекта загрузится редактор Unreal Engine. Основные элементы интерфейса:

Viewport (Окно просмотра) — центральная область, где отображается ваша сцена

— центральная область, где отображается ваша сцена Content Browser (Браузер контента) — обычно внизу экрана, здесь хранятся все ассеты проекта

— обычно внизу экрана, здесь хранятся все ассеты проекта World Outliner (Иерархия сцены) — справа, содержит список всех объектов в сцене

— справа, содержит список всех объектов в сцене Details (Детали) — справа, показывает свойства выбранного объекта

— справа, показывает свойства выбранного объекта Toolbar (Панель инструментов) — вверху, содержит основные инструменты для работы

Шаг 4: Оптимизация настроек редактора

Для более комфортной работы рекомендую настроить следующие параметры:

Перейдите в меню Edit → Editor Preferences (Редактор → Настройки редактора) В разделе General → Performance (Общие → Производительность): Настройте "Smooth Frame Rate" в соответствии с возможностями вашего ПК

Отрегулируйте "Real-time Viewport" для баланса между качеством и производительностью В разделе Appearance (Внешний вид): Выберите предпочтительную цветовую схему интерфейса

Настройте размер шрифта и масштаб интерфейса, если необходимо В разделе Keyboard Shortcuts (Горячие клавиши): Ознакомьтесь с основными сочетаниями клавиш

Настройте их под себя при необходимости

Шаг 5: Настройка автосохранения и предотвращение потери данных

Перейдите в Edit → Editor Preferences → General → Loading & Saving

Включите "Auto Save" и настройте интервал (рекомендуется 5-10 минут)

Установите количество автоматически сохраняемых версий

Шаг 6: Первые действия в редакторе

После настройки редактора попробуйте выполнить несколько базовых действий для знакомства с интерфейсом:

Перемещение по сцене: используйте WASD для перемещения и правую кнопку мыши для поворота камеры

Добавление объекта: перетащите объект из Content Browser в Viewport

Перемещение объекта: выберите объект и используйте гизмо (красная, зеленая и синяя стрелки)

Сохранение проекта: Ctrl+S или File → Save Current

Рекомендации для комфортной работы с UE4:

Регулярно сохраняйте проект (Ctrl+S) даже при включенном автосохранении

Используйте Source Control (контроль версий) для более серьезных проектов

Изучите базовые горячие клавиши для ускорения работы

Установите плагин "VaRest" из Marketplace для работы с REST API (если планируете создавать онлайн-игры)

Подпишитесь на официальный канал Unreal Engine на YouTube для изучения новых возможностей

Поздравляю! Теперь вы знаете, как правильно установить и настроить Unreal Engine 4 для эффективной работы. Этот мощный инструмент открывает перед вами безграничные возможности для реализации творческих идей. Путь от новичка до профессионала начинается с маленьких шагов — создайте свой первый проект, экспериментируйте с готовыми шаблонами, изучайте документацию. Помните: каждая выпущенная игра когда-то начиналась с пустого проекта и первого запуска движка. Ваше путешествие в мир разработки игр только начинается!

