Unreal Engine для начинающих: первые шаги в разработке игр

Для кого эта статья:

Новички в разработке игр, которые хотят освоить Unreal Engine

Люди, заинтересованные в создании видеоигр и желающие научиться этому процессу

Специалисты, стремящиеся перейти от игровой разработки к программированию на Java и другим приложениям Погружение в разработку игр на Unreal Engine — это как первое восхождение на Эверест: страшно, волнительно, но невероятно захватывающе. За моими плечами 12 лет опыта в создании игр, и могу с уверенностью сказать: начать работать с одним из самых мощных игровых движков в мире проще, чем кажется. Сегодня я проведу вас через каждый этап создания первого проекта — от установки до базовых манипуляций, избавив от страха перед неизвестностью и технологической сложностью. 🚀

Что такое Unreal Engine и подготовка к созданию игры

Unreal Engine — профессиональный игровой движок, разработанный компанией Epic Games. Это не просто инструмент, а полноценная экосистема для создания игр любого масштаба: от мобильных головоломок до ААА-проектов с бюджетами в десятки миллионов долларов. Ключевое преимущество Unreal Engine — его универсальность и мощность, сочетающаяся с доступностью для новичков.

Прежде чем приступить к установке, необходимо убедиться, что ваш компьютер соответствует системным требованиям. Технические характеристики вашего оборудования напрямую влияют на комфорт работы с движком.

Компонент Минимальные требования Рекомендуемые требования Операционная система Windows 10 64-bit Windows 10/11 64-bit Процессор Quad-core Intel/AMD, 2.5 GHz Six-core Intel/AMD, 3.5+ GHz Оперативная память 8 GB 32 GB Видеокарта DirectX 11/12 с 4 GB VRAM DirectX 12 с 8+ GB VRAM Хранилище SSD, 50+ GB свободного места NVMe SSD, 100+ GB свободного места

Подготовка к созданию первого проекта включает несколько предварительных шагов:

Планирование проекта: определите концепцию игры, даже если это просто тестовый проект

определите концепцию игры, даже если это просто тестовый проект Освобождение дискового пространства: проекты Unreal могут занимать значительный объем

проекты Unreal могут занимать значительный объем Изучение основ интерфейса: ознакомьтесь с базовой терминологией Unreal Engine

ознакомьтесь с базовой терминологией Unreal Engine Настройка рабочей среды: обеспечьте хорошее освещение и эргономику рабочего места

Игорь Павлов, технический директор игровой студии Помню свой первый проект на Unreal Engine как вчера. Установил движок, открыл редактор и... завис. Передо мной был интерфейс, напоминающий кабину пилота Boeing 747. Кнопки, окна, непонятные термины. Я потратил неделю только на то, чтобы научиться перемещаться в 3D-пространстве! Сейчас я смеюсь, вспоминая это, но тогда был в настоящем отчаянии. Ключевой момент наступил, когда я перестал пытаться охватить всё сразу. Вместо этого я поставил конкретную задачу: "Сегодня я научусь размещать объекты в сцене". Затем: "Сегодня я разберусь с материалами". Такой пошаговый подход превратил неприступную крепость в серию маленьких, выполнимых задач. Теперь я рекомендую это каждому новичку в нашей команде — делить слона на бифштексы.

Важно понимать, что Unreal Engine предлагает два подхода к программированию: визуальные скрипты Blueprint и традиционное кодирование на C++. Для новичков настоятельно рекомендую начать с Blueprint — это значительно снизит порог входа. 🧩

Установка и запуск Unreal Engine на вашем компьютере

Установка Unreal Engine происходит через Epic Games Launcher — специальное приложение, которое управляет не только игровым движком, но и другими продуктами компании Epic Games. Процесс установки можно разделить на несколько чётких шагов.

Скачивание установщика Epic Games Launcher: перейдите на официальный сайт unrealengine.com и нажмите кнопку "Download". Создание аккаунта Epic Games: если у вас ещё нет аккаунта, потребуется его создать. Используйте действующую электронную почту. Установка Epic Games Launcher: запустите скачанный установщик и следуйте инструкциям мастера установки. Запуск Epic Games Launcher: после установки запустите лаунчер и авторизуйтесь, используя созданные учетные данные. Переход в раздел Unreal Engine: в верхней части лаунчера найдите вкладку "Unreal Engine". Установка Unreal Engine: нажмите кнопку "Install Engine" и выберите версию для установки (рекомендуется последняя стабильная). Выбор компонентов: отметьте необходимые компоненты. Для начинающих достаточно базовой установки и шаблонов. Запуск процесса установки: нажмите "Install" и дождитесь завершения процесса (может занять 1-3 часа в зависимости от скорости интернета).

После завершения установки для запуска Unreal Engine необходимо:

Открыть Epic Games Launcher

Перейти во вкладку "Unreal Engine"

Нажать кнопку "Launch" рядом с установленной версией движка

При первом запуске движок предложит создать новый проект или открыть существующий. Это окно проекта станет вашей отправной точкой в мир разработки на Unreal Engine. 🚀

Возможные проблемы при установке и их решения:

Проблема Возможная причина Решение Лаунчер не запускается Конфликт с антивирусом Добавить лаунчер в исключения антивируса Ошибка скачивания Нестабильное соединение Использовать VPN или проводное подключение Недостаточно места Заполненный диск Освободить минимум 100 ГБ или выбрать другой диск Ошибка установки DirectX Устаревшие драйверы Обновить драйверы видеокарты до последней версии

Выбор шаблона и настройка первого проекта в UE

После запуска Unreal Engine вы окажетесь перед экраном создания нового проекта. Здесь предстоит сделать первый важный выбор — определиться с шаблоном. Шаблоны в Unreal Engine — это предварительно настроенные проекты с базовым функционалом, ориентированным на определённый тип игры.

Существует несколько категорий шаблонов, каждая со своим предназначением:

Games (Игры) — готовые заготовки для различных игровых жанров

— готовые заготовки для различных игровых жанров Film/TV/Live Events — шаблоны для создания кинематографического контента

— шаблоны для создания кинематографического контента Architecture — шаблоны для архитектурной визуализации

— шаблоны для архитектурной визуализации Automotive — специализированные шаблоны для автомобильной индустрии

— специализированные шаблоны для автомобильной индустрии Blank — пустой проект без предварительных настроек

Для первого проекта рекомендую выбрать шаблон из категории "Games". Наиболее подходящими для новичков являются:

First Person — шаблон с видом от первого лица, идеален для шутеров Third Person — игра с видом от третьего лица, отлично подходит для экшен-игр и RPG Top Down — вид сверху, удобен для стратегий и ролевых игр Puzzle — заготовка для создания головоломок

После выбора шаблона необходимо настроить базовые параметры проекта:

Project Settings (Настройки проекта): Project Name (Имя проекта) — задайте понятное и короткое название

Project Location (Расположение) — выберите папку для хранения файлов проекта (желательно на SSD) Project Options (Опции проекта): Blueprint или C++ — для новичков рекомендую Blueprint

With Starter Content (Со стартовым контентом) — включите эту опцию для получения базовых ресурсов

Raytracing — можно отключить для улучшения производительности на слабых машинах Quality Settings (Настройки качества): Desktop/Console или Mobile/Tablet — выберите в зависимости от целевой платформы

Maximum Quality или Scalable Quality — для начинающих лучше Scalable Quality

Анна Соколова, преподаватель курса по разработке игр Однажды я вела курс для группы дизайнеров, которые никогда не работали с игровыми движками. Одна студентка, Марина, была в полном отчаянии от количества настроек при создании проекта. "Как я могу выбрать правильный шаблон, если даже не понимаю, что все эти опции делают?" — жаловалась она. Вместо долгих объяснений, я предложила ей эксперимент: создать четыре одинаковых проекта с разными шаблонами и провести в каждом по 15 минут, просто изучая готовые элементы. Через час Марина вернулась с горящими глазами: "Теперь я понимаю! Шаблон Third Person идеально подходит для моей идеи приключенческой игры!" Этот подход — учиться через практическое сравнение — стал стандартной рекомендацией для всех моих новых студентов. Не бойтесь экспериментировать, создавайте тестовые проекты, играйте с настройками. Только так вы по-настоящему поймете, что работает для вашей конкретной игровой концепции.

После настройки всех параметров нажмите кнопку "Create Project". Запаситесь терпением — первое создание проекта может занять несколько минут, пока движок генерирует необходимые файлы и структуры. 🕒

Знакомство с интерфейсом Unreal Engine для новичков

Интерфейс Unreal Engine на первый взгляд может показаться перегруженным и сложным, но он логично структурирован и ориентирован на эффективность работы. Разберём основные элементы интерфейса и их предназначение.

Главное окно редактора состоит из нескольких ключевых областей:

Viewport (Область просмотра) — центральная часть экрана, где отображается трёхмерная сцена вашей игры

— центральная часть экрана, где отображается трёхмерная сцена вашей игры Toolbar (Панель инструментов) — верхняя горизонтальная панель с основными командами и функциями

— верхняя горизонтальная панель с основными командами и функциями Content Browser (Браузер контента) — обычно находится внизу, содержит все ассеты проекта

— обычно находится внизу, содержит все ассеты проекта World Outliner (Структура мира) — правая панель, отображающая иерархию всех объектов на сцене

— правая панель, отображающая иерархию всех объектов на сцене Details Panel (Панель свойств) — отображает и позволяет редактировать свойства выбранного объекта

— отображает и позволяет редактировать свойства выбранного объекта Modes Panel (Панель режимов) — содержит инструменты для размещения и манипулирования объектами

Навигация в 3D-пространстве редактора осуществляется комбинацией мыши и клавиатуры:

Действие Комбинация клавиш/мыши Результат Вращение камеры Правая кнопка мыши + движение Изменение угла обзора Перемещение камеры Правая кнопка мыши + WASD Движение камеры в пространстве Приближение/удаление Колесо мыши Изменение масштаба просмотра Быстрое перемещение Правая кнопка мыши + Shift + WASD Ускоренное движение камеры Фокус на объекте F (при выделенном объекте) Центрирование камеры на выбранном объекте

Основные действия с объектами:

Создание объектов: перетащите ассет из Content Browser в Viewport или используйте Place Actor в Modes Panel Выделение объектов: щёлкните на объекте в Viewport или найдите его в World Outliner Трансформация объектов: используйте инструменты на панели (перемещение, вращение, масштабирование) Дублирование объектов: Alt + перетаскивание или Ctrl+W для копирования выделенного объекта Удаление объектов: выделите объект и нажмите Delete

Важно освоить управление окнами и панелями редактора. Любую панель можно:

Перемещать, захватив за заголовок

Изменять размер, потянув за границу

Закреплять в разных частях интерфейса

Скрывать/показывать через меню Windows

Для оптимизации рабочего процесса Unreal Engine предлагает систему Layout Presets (предустановленные макеты интерфейса) — готовые конфигурации интерфейса для различных задач: моделирования, анимации, программирования. Доступ к ним осуществляется через меню Window → Load Layout. 🖥️

Первые шаги в разработке: базовые инструменты создания игры

Теперь, когда мы освоились с интерфейсом, пришло время сделать первые практические шаги в разработке. Начнём с освоения базовых инструментов, без которых невозможно создание даже простейшей игровой механики.

Основные элементы для создания игры:

Акторы (Actors) — базовые объекты, размещаемые на уровне StaticMeshActor — статичные 3D-модели (здания, препятствия, декорации)

Character — персонажи с возможностью управления

PlayerStart — точка появления игрока

Light — различные источники света

Camera — камера для изменения угла обзора игрока Материалы (Materials) — определяют визуальное отображение поверхностей объектов Blueprint-скрипты — визуальные программы, определяющие логику и поведение Уровни (Levels) — сцены, содержащие всю игровую среду

Первым практическим заданием может стать модификация существующего уровня из шаблона. Попробуйте следующие действия:

Изменение ландшафта: Откройте Modes panel и выберите Landscape

Используйте инструменты Sculpt для изменения рельефа

Примените разные материалы к различным участкам ландшафта Размещение объектов: Найдите интересующие вас статичные меши в Content Browser (папка StarterContent → Props)

Перетащите их на сцену и расставьте, создавая композицию

Используйте инструменты трансформации для точного позиционирования Работа со светом: Разместите PointLight для создания локальных источников света

Настройте DirectionalLight для имитации солнечного освещения

Поэкспериментируйте с цветом и интенсивностью света Создание простейшего Blueprint: Кликните правой кнопкой мыши в Content Browser → Blueprint Class

Выберите Actor как базовый класс

Добавьте компонент StaticMesh и выберите для него модель

Реализуйте простое вращение объекта в Event Graph

Запуск и тестирование вашего проекта — важный этап разработки. Для этого:

Нажмите кнопку Play в панели инструментов или клавишу Alt+P

Управляйте персонажем с помощью WASD и мыши (в шаблонах с персонажем)

Оценивайте производительность через статистику (клавиша ~, затем команда stat fps)

Для выхода из режима игры нажмите Esc или кнопку Stop

Сохранение проекта — критически важная привычка, которую стоит развить с самого начала:

Регулярно сохраняйте уровень (Ctrl+S или File → Save Current)

Используйте File → Save All для сохранения всех открытых ресурсов

Периодически создавайте резервные копии проекта через Content Browser (выделите папку и используйте Export)

Для более глубокого понимания базовых инструментов рекомендую регулярно обращаться к официальной документации Unreal Engine и обучающим видеоматериалам. Самое важное на этом этапе — экспериментировать и не бояться ошибок. Каждое взаимодействие с редактором улучшает ваше понимание и навыки работы с движком. 🛠️

Создание первого проекта в Unreal Engine — это только начало увлекательного путешествия в мир разработки игр. Освоив базовые инструменты и принципы работы с движком, вы заложили фундамент для дальнейшего профессионального роста. Помните: каждый профессиональный разработчик когда-то создавал свой первый проект, сталкиваясь с теми же вызовами, что и вы сегодня. Продолжайте экспериментировать, учиться и не бояться ошибок — они неизбежная часть процесса обучения. Ваша первая функционирующая игра ближе, чем кажется!

