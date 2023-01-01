Лучшие программы для создания игр: обзор игровых движков

Для кого эта статья:

Новички в разработке игр, желающие узнать о доступных средствах и инструментах.

Инди-разработчики, ищущие подходящие движки для своих проектов с ограниченным бюджетом.

Профессиональные разработчики игр, интересующиеся сравнением движков для высококачественных проектов. Мечтаете создать свою видеоигру, но теряетесь в море игровых движков и инструментов разработки? 🎮 Выбор правильного фундамента определит не только скорость вашего прогресса, но и потолок возможностей будущего шедевра. От Unity до малоизвестных нишевых решений – каждый движок имеет свою суперсилу и ограничения. Сегодня разберем ключевые игровые движки, сравним их возможности и поможем найти идеальный инструмент именно для вашего проекта – будь вы новичок без опыта программирования или амбициозный инди-разработчик с прицелом на AAA-качество.

Лучшие программы для создания игр: критерии выбора

Прежде чем погружаться в конкретные инструменты, определим критические параметры, по которым следует оценивать игровые движки. Правильно расставленные приоритеты сэкономят месяцы разработки и тонны нервных клеток.

Первостепенные критерии при выборе движка:

Порог вхождения и кривая обучения — насколько быстро вы сможете создать первый рабочий прототип

— насколько быстро вы сможете создать первый рабочий прототип Ценовая политика — бесплатные опции, подписка, роялти с продаж или единоразовая покупка

— бесплатные опции, подписка, роялти с продаж или единоразовая покупка Поддерживаемые платформы — PC, консоли, мобильные устройства, VR/AR

— PC, консоли, мобильные устройства, VR/AR Производительность и оптимизация — насколько эффективно движок использует ресурсы оборудования

— насколько эффективно движок использует ресурсы оборудования Сообщество и документация — доступность обучающих материалов и возможность получить поддержку

— доступность обучающих материалов и возможность получить поддержку Языки программирования — какие языки поддерживаются для написания игровой логики

— какие языки поддерживаются для написания игровой логики Визуальные возможности — качество графики, освещения, частиц и других эффектов

Реальность такова, что универсального движка не существует. Выбор всегда будет компромиссом между различными факторами, зависящими от жанра игры, бюджета, размера команды и конечных целей проекта.

Максим Верещагин, технический директор игровой студии В 2018 году наша небольшая команда начинала работу над приключенческой игрой на Unity. Движок казался идеальным — огромное сообщество, множество ассетов в магазине, понятная документация. Но полгода спустя мы поняли, что наши амбиции по визуальной части серьезно ограничены. Переход на Unreal Engine занял болезненные 3 месяца, но результат того стоил. Визуальное программирование в Blueprint позволило нашему геймдизайнеру самостоятельно настраивать игровые механики, а система материалов и освещения вывела картинку на новый уровень. Урок был дорогим, но ценным: выбирайте инструмент не по популярности, а по соответствию конкретным целям проекта.

Дополнительные факторы, часто упускаемые из виду:

Расширяемость и модульность — возможность интеграции сторонних библиотек и плагинов

— возможность интеграции сторонних библиотек и плагинов Инструменты для совместной работы — особенно критично для команд из нескольких человек

— особенно критично для команд из нескольких человек Экспортный процесс — сложность подготовки финального билда для различных платформ

— сложность подготовки финального билда для различных платформ Техническая поддержка — наличие официальной поддержки от разработчиков движка

Тип разработчика Ключевые критерии выбора Рекомендуемые движки Новичок без опыта программирования Простота, визуальное программирование, обучающие материалы Construct 3, GDevelop, RPG Maker Инди-разработчик с базовыми навыками Баланс между мощностью и простотой, бесплатные опции Godot, Unity, GameMaker Studio Профессиональная студия Производительность, фотореализм, мультиплатформенность Unreal Engine, Unity Pro, собственные движки 2D-ориентированная разработка Инструменты для работы с 2D-графикой и анимацией GameMaker Studio, Godot, Defold

Топ бесплатных движков для начинающих разработчиков

Финансовые барьеры не должны останавливать на пути к созданию первой игры. Индустрия предлагает впечатляющий набор бесплатных инструментов, которые по функциональности часто не уступают платным аналогам. 🚀

Godot Engine — настоящий феномен в мире разработки игр. Полностью бесплатный и открытый движок с интуитивным интерфейсом и собственным языком GDScript, напоминающим Python. Версия 4.0 сделала огромный скачок в визуальных возможностях, добавив поддержку физически корректного рендеринга и улучшенной системы частиц.

Ключевые преимущества Godot:

Отсутствие роялти и скрытых платежей — абсолютная свобода коммерциализации

Компактный размер (около 40 МБ) при мощной функциональности

Встроенный редактор для 2D и 3D проектов с эффективной системой узлов

Поддержка C#, C++, и GDScript для гибкого программирования

Активно развивающееся сообщество с растущей базой обучающих материалов

Unity Personal — бесплатная версия знаменитого движка с ограничением по годовому доходу (до $100,000). Предлагает большинство функций полной версии и является стандартом де-факто для мобильной разработки.

Unreal Engine — мощнейший движок от Epic Games, бесплатный до первого миллиона долларов дохода (после чего взимается 5% роялти). Известен фотореалистичной графикой и системой визуального программирования Blueprint.

GDevelop — открытый движок с фокусом на разработке без кода. Идеален для создания 2D-игр через интуитивный интерфейс с событиями и условиями вместо традиционного программирования.

Defold — бесплатный движок от King (создателей Candy Crush), оптимизированный для 2D-игр с фокусом на мобильные платформы и легковесные проекты.

Анна Соловьева, инди-разработчик Мой путь в геймдев начался с Godot, когда у меня был только ноутбук средней мощности и нулевой бюджет на разработку. После двух месяцев вечерних занятий я выпустила свою первую 2D-головоломку в Steam. Да, она была простой, но процесс разработки оказался невероятно приятным благодаря понятной архитектуре движка. GDScript с его Python-подобным синтаксисом позволил мне сосредоточиться на игровых механиках, а не на борьбе с кодом. Когда я решила добавить мобильную версию, экспорт занял буквально несколько кликов. Сейчас, четыре года спустя, я работаю над третьей коммерческой игрой и все еще использую Godot — теперь уже версию 4.0 с впечатляющими 3D-возможностями. Бесплатный движок не означает ограниченные возможности!

Blender Game Engine — хотя официально поддержка прекращена, сообщество создало форк UPBGE, который продолжает развиваться и позволяет создавать игры непосредственно в Blender.

Стоит упомянуть и более нишевые бесплатные решения:

Twine — для текстовых приключений и интерактивной художественной литературы

— для текстовых приключений и интерактивной художественной литературы Ren'Py — специализированный движок для визуальных новелл

— специализированный движок для визуальных новелл LÖVE (Love2D) — минималистичный фреймворк для 2D-игр на Lua

— минималистичный фреймворк для 2D-игр на Lua Pygame — библиотека Python для создания 2D-игр, отлично подходит для изучения программирования

Движок Сложность освоения Оптимальные проекты Ограничения бесплатной версии Godot Средняя 2D/3D инди-проекты любой сложности Нет ограничений Unity Personal Средняя/Высокая Мобильные игры, 3D-проекты среднего масштаба До $100,000 годового дохода, черный экран загрузки Unreal Engine Высокая Визуально впечатляющие 3D-проекты 5% роялти после $1,000,000 дохода GDevelop Низкая Казуальные 2D-игры, обучающие проекты Нет ограничений Defold Средняя 2D-игры для мобильных устройств и браузеров Нет ограничений

Unity и Unreal Engine: сравнение лидеров индустрии

Два титана индустрии — Unity и Unreal Engine — занимают доминирующее положение на рынке и часто вызывают горячие споры о своих преимуществах. Детальное сравнение поможет определить, какой из них подойдет именно вашему проекту. 🏆

Архитектурные различия

Unity использует компонентно-ориентированный подход, где игровые объекты состоят из различных компонентов, определяющих их поведение. Такая архитектура обеспечивает гибкость и модульность, но может приводить к фрагментации кода.

Unreal Engine базируется на более традиционной объектно-ориентированной модели с сильной системой наследования. Это создает более структурированный подход к разработке, но иногда ограничивает гибкость.

Программирование и создание логики

Unity использует преимущественно C# — современный, относительно простой язык с обширной документацией. Для новичков в программировании освоение C# обычно проходит быстрее, чем C++.

Unreal Engine предлагает два основных пути:

C++ для сложной логики и максимальной производительности

Визуальная система Blueprint для быстрого прототипирования и создания игровых механик без написания кода

Blueprint стал настоящим прорывом, позволяющим геймдизайнерам и художникам создавать игровую логику без погружения в традиционное программирование.

Визуальные возможности

Unreal Engine традиционно лидирует в плане графических возможностей, предлагая:

Продвинутую систему физически корректного рендеринга

Нативную поддержку передовых технологий освещения (глобальное освещение, лучевое трассирование)

Мощные инструменты для создания кинематографических сцен

Впечатляющую систему частиц Niagara

Unity с выходом версии 2022 и внедрением HDRP (High Definition Render Pipeline) существенно сократил разрыв в визуальном качестве, но все еще требует больше ручных настроек для достижения фотореалистичных результатов.

Производительность и оптимизация

Unreal Engine изначально оптимизирован для высокопроизводительных проектов и AAA-игр. Однако эта мощь приводит к большим требованиям к аппаратному обеспечению и более длительному времени компиляции.

Unity демонстрирует превосходную производительность на мобильных устройствах и более слабых ПК благодаря гибкой системе настройки графического конвейера.

Экосистема и дополнительные инструменты

Unity лидирует по количеству доступных ассетов и плагинов в официальном магазине — от готовых моделей до комплексных систем искусственного интеллекта. Это значительно ускоряет процесс разработки и прототипирования.

Unreal Engine предлагает меньшее количество готовых ассетов, но они обычно отличаются более высоким качеством и лучшей интеграцией с движком.

Ценовая политика

Unity:

Unity Personal: бесплатно для разработчиков с доходом менее $100,000 в год

Unity Plus: $399/год для команд с доходом до $200,000

Unity Pro: $1,800/год для более крупных проектов

С 2023 года введена модель платы за установку для крупных издателей

Unreal Engine:

Полностью бесплатно для разработки

5% роялти с общего дохода свыше $1 миллиона

Специальные условия для киноиндустрии и архитектурной визуализации

Выбор между этими титанами зависит от специфики проекта, опыта команды и долгосрочных целей. Unity остается более доступным для начинающих и мобильных разработчиков, в то время как Unreal Engine предпочтительнее для визуально впечатляющих 3D-проектов и команд, готовых инвестировать время в освоение более сложного инструментария.

Доступные инструменты для создания игр без кода

Отсутствие навыков программирования больше не является препятствием для воплощения игровых идей. Современный рынок предлагает множество инструментов, специально созданных для разработчиков-непрограммистов. 💡

Construct 3 — пожалуй, самый известный безкодовый движок с интуитивным интерфейсом и системой событий. Его отличительные особенности:

Веб-интерфейс, работающий в браузере без необходимости установки

Встроенные шаблоны для различных жанров игр

Система событий и условий вместо традиционного кода

Богатые возможности экспорта на различные платформы

Обширная библиотека поведений и эффектов

GDevelop — бесплатная альтернатива Construct с открытым исходным кодом. Предлагает:

Систему визуального программирования на основе событий

Мощный физический движок для реалистичного поведения объектов

Встроенные шейдеры и визуальные эффекты

Нативную публикацию для мобильных устройств и веба

GameMaker Studio 2 — хотя он позволяет программировать на GML, движок также предлагает Drag & Drop (DnD) интерфейс для создания игровой логики без кода. Идеально подходит для 2D-игр и разработчиков, планирующих постепенно осваивать программирование.

RPG Maker — серия специализированных инструментов для создания японских ролевых игр:

Встроенные системы боя, предметов и квестов

Обширные библиотеки графики, музыки и звуковых эффектов

Простой редактор карт и событий

Минимальные требования к техническим знаниям

Adventure Game Studio (AGS) — нишевый инструмент для создания классических point-and-click приключений в стиле LucasArts и Sierra.

Визуальные новеллы и интерактивные истории:

Twine — бесплатный инструмент для создания гипертекстовых историй

Ren'Py — специализированный движок для визуальных новелл с поддержкой изображений, музыки и ветвящихся диалогов

Ink — открытый формат для интерактивных историй, интегрируемый в Unity

Платформы-конструкторы:

Buildbox — коммерческий инструмент с акцентом на мобильные аркады и гиперказуальные игры

Stencyl — комбинирует блочное программирование с редактором уровней, напоминающим Flash

Core — платформа для создания и публикации игр с системой визуальных скриптов и обширной библиотекой ассетов

Интересные нишевые решения включают:

PlayCanvas — браузерный редактор для создания 3D веб-игр на HTML5

Flowlab — онлайн-платформа для создания и публикации 2D-игр

Scratch — хотя изначально предназначен для обучения детей программированию, позволяет создавать простые игры

Большинство безкодовых инструментов имеют ограничения по сравнению с традиционными движками:

Менее гибкая настройка игровых механик

Ограниченная оптимизация для сложных проектов

Более высокие требования к вычислительным ресурсам

В некоторых случаях — более высокая стоимость лицензий

Однако эти недостатки с лихвой компенсируются скоростью разработки и низким порогом вхождения, делая создание игр доступным практически для каждого.

Специализированные программы для разных жанров игр

Универсальные движки вроде Unity и Unreal Engine способны справиться с большинством игровых жанров, но специализированные инструменты могут предложить более эффективные решения для конкретных типов игр. 🎯

Движки для 2D-игр и платформеров

GameMaker Studio 2 остается золотым стандартом для разработки 2D-игр, особенно платформеров, благодаря:

Интуитивным инструментам для создания уровней и коллизий

Оптимизированной системе анимаций спрайтов

Упрощенному языку GML для игровой логики

Успешные примеры включают Hyper Light Drifter, Katana ZERO и серию Hotline Miami.

Для пиксельных игр отлично подходит Pixel Game Maker MV с готовыми шаблонами и упрощенной логикой создания ретро-игр.

Ролевые игры (RPG)

Серия RPG Maker (MZ, MV, VX Ace) доминирует в нише создания JRPG-подобных игр:

Готовые системы персонажей, характеристик и развития

Интуитивный редактор карт с поддержкой тайлсетов

Встроенные системы боя (пошаговые или активные)

Редактор событий для создания квестов и сюжетных сцен

Для более современных RPG стоит обратить внимание на Gamedev XP — движок, специализирующийся на играх с открытым миром и глубокой ролевой системой.

Визуальные новеллы и интерактивная литература

Ren'Py предлагает идеальное решение для создания визуальных новелл с:

Простым скриптовым языком для прописывания диалогов и сцен

Поддержкой ветвления сюжета и системой выборов

Встроенным менеджером ресурсов для изображений и аудио

Возможностью добавления мини-игр и интерактивных элементов

Для чисто текстовых игр Twine и Ink предоставляют более легковесные решения с фокусом на нелинейное повествование.

Стратегии и симуляторы

Для стратегических игр существует ряд специализированных фреймворков:

Freeciv-web — для создания 4X-стратегий в стиле Civilization

OpenRA — открытая платформа для RTS в стиле классических Command & Conquer

Simulation Curriculum — набор инструментов для создания экономических и управленческих симуляторов

Гоночные игры и симуляторы

STRIDE (бывший Xenko) предлагает специализированные инструменты для создания гоночных игр с реалистичной физикой. Для симуляторов вождения часто используются профессиональные физические движки вроде Bullet Physics и PhysX в связке с графическими движками.

VR/AR разработка

Хотя Unity и Unreal Engine имеют хорошую поддержку VR/AR, существуют специализированные решения:

A-Frame — фреймворк для WebVR, позволяющий создавать VR-опыт в браузере

Amazon Sumerian — облачная платформа для создания VR/AR приложений без глубоких технических знаний

ARKit/ARCore SDK — официальные инструменты для создания дополненной реальности на iOS и Android

Мобильные и гиперказуальные игры

Для быстрой разработки мобильных игр существуют специализированные решения:

Buildbox — акцент на гиперказуальные игры с автоматической генерацией кода

Corona SDK — фреймворк на Lua с упрощенным API для 2D мобильных игр

Marmalade — кроссплатформенный SDK с оптимизацией под мобильные устройства

Жанр игры Специализированный движок Альтернатива общего назначения Ключевое преимущество специализации 2D платформеры GameMaker Studio 2 Unity с 2D-инструментами Упрощенные инструменты для спрайтовой анимации и коллизий JRPG RPG Maker MZ Unity + плагины Готовые системы боя, квестов и параметров персонажей Визуальные новеллы Ren'Py Unity + Fungus Интуитивный синтаксис для создания диалогов и сценариев RTS-стратегии OpenRA Unreal Engine Встроенная логика для юнитов, патфайндинга и ресурсов Гиперказуальные Buildbox Unity Быстрое прототипирование без написания кода

Выбор специализированного инструмента вместо универсального может значительно ускорить разработку и позволить сосредоточиться на уникальных аспектах игры, а не на реализации базовых жанровых механик с нуля.

Какой бы движок вы ни выбрали, помните — технические ограничения никогда не должны стать препятствием для вашего творческого видения. История игровой индустрии доказывает: великие игры создаются не самыми продвинутыми инструментами, а страстными разработчиками с четким видением и упорством. Лучший движок — тот, который позволит воплотить вашу идею в реальность с доступными вам ресурсами и навыками. Экспериментируйте, учитесь и не бойтесь менять инструменты, когда проект этого требует. В конечном счете, игроки оценивают не технологию за игрой, а эмоции и опыт, который она дарит.

