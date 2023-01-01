Топ программы для создания игр: от новичка до профи – обзор

Для кого эта статья:

Новички в разработке игр, желающие освоить основы геймдева

Студенты и преподаватели, интересующиеся программированием и созданием игр

Опытные разработчики, ищущие новые инструменты и технологии для работы Погружение в мир геймдева никогда не было таким доступным, как сейчас! 🎮 Независимо от того, мечтаете ли вы создать простую мобильную игру или амбициозный ААА-проект, сегодня существует целый арсенал инструментов для воплощения ваших творческих замыслов. От интуитивно понятных редакторов для новичков до мощных профессиональных движков — каждый найдет свой путь в увлекательный мир разработки игр. Давайте рассмотрим лучшие инструменты, которые помогут превратить вашу игровую идею в реальность, независимо от уровня вашего опыта и технических навыков.

Топ-10 программ для создания игр на любой вкус и уровень

Выбор подходящего инструмента для создания игр может кардинально изменить ваш путь в геймдеве. Представляю вам десятку лучших программ, которые покрывают все потребности — от новичков до профессионалов.

Unity — многофункциональный движок, ставший стандартом индустрии. Поддерживает 2D и 3D разработку, имеет огромное сообщество и магазин готовых ресурсов. Идеален для создания игр среднего масштаба на различных платформах. Unreal Engine — мощный инструмент с открытым исходным кодом, позволяющий создавать игры с графикой консольного качества. Система визуального программирования Blueprints делает его доступным даже для тех, кто не умеет писать код. GameMaker Studio 2 — отличный выбор для 2D-проектов. Интуитивно понятный интерфейс и встроенный язык GML упрощают процесс разработки для новичков, но предоставляют достаточную глубину для профессионалов. Godot — полностью бесплатный движок с открытым исходным кодом. Легковесный, но мощный инструмент для создания как 2D, так и 3D игр с собственным языком программирования GDScript. Construct 3 — веб-ориентированная платформа, позволяющая создавать игры без написания кода. Идеален для прототипирования и быстрой разработки 2D-проектов. RPG Maker — специализированный инструмент для создания ролевых игр в японском стиле. Предлагает множество готовых ресурсов и требует минимальных навыков программирования. Phaser — JavaScript-фреймворк для разработки браузерных игр. Отлично подходит для веб-разработчиков, желающих создавать HTML5-игры. Defold — бесплатный движок от King, создателей Candy Crush. Оптимизирован для мобильной разработки и кросс-платформенных 2D-проектов. CryEngine — движок высокого класса, известный своими возможностями по созданию фотореалистичной графики. Требует более глубоких знаний, но результат оправдывает усилия. Blender Game Engine — встроенный в Blender инструмент для создания интерактивных 3D-приложений. Удобен для тех, кто уже знаком с Blender для 3D-моделирования.

Движок Лучше всего подходит для Сложность освоения Стоимость Unity Мобильные и инди-игры Средняя Бесплатно с ограничениями Unreal Engine ААА-проекты, ФПС Высокая Бесплатно + роялти GameMaker 2D-платформеры Низкая От $39 до $399 Godot Инди-проекты Средняя Бесплатно Construct 3 Прототипы, обучение Низкая От $99/год

Алексей Соколов, технический директор игровой студии В 2019 году наша команда столкнулась с дилеммой: мы хотели создать мобильную игру, но бюджет был крайне ограничен. После недель исследований мы выбрали Unity, и это решение изменило всё. Несмотря на нулевой опыт с этим движком, через три месяца у нас был рабочий прототип, а через полгода — первая версия игры в магазинах приложений. Ключом к успеху стала не только гибкость Unity, но и огромное сообщество — когда мы застревали на проблеме с физикой или оптимизацией, решение всегда находилось на форумах или в видеоуроках. Для стартапов и небольших команд Unity остаётся золотой серединой: достаточно мощный для создания конкурентоспособного продукта, но при этом не требует многомесячного обучения или дорогостоящего оборудования.

Бесплатные движки для начинающих разработчиков игр

Стартовый порог для входа в геймдев значительно снизился благодаря появлению качественных бесплатных инструментов. Рассмотрим лучшие варианты для тех, кто делает первые шаги в разработке игр. 🚀

Godot Engine — полностью открытый движок, размером всего 40 МБ, который не требует регистрации или отчислений. Поддерживает как 2D, так и 3D разработку, имеет встроенный редактор скриптов и визуальный редактор сцен. Особенно удобен для создания 2D-игр и прототипирования.

Unity Personal — бесплатная версия Unity с некоторыми ограничениями. Подходит для начинающих разработчиков и небольших студий с доходом менее $100,000 в год. Предоставляет доступ к большинству функций полной версии, включая публикацию игр на популярные платформы.

Unreal Engine — бесплатен до достижения коммерческой прибыли в $1 млн, после чего взимается 5% роялти. Несмотря на высокий порог входа для программистов, система визуального программирования Blueprints позволяет создавать игры без написания кода.

GDevelop — открытый и бесплатный движок без ограничений, специализирующийся на создании 2D-игр. Использует событийно-ориентированную систему без необходимости программирования, что делает его идеальным для абсолютных новичков.

Defold — бесплатный движок от King, оптимизированный для 2D-игр на мобильных платформах. Отличается высокой производительностью и использует язык Lua для скриптинга.

Мария Ковалёва, преподаватель курса по разработке игр Когда я начала вести курс по основам геймдева для старшеклассников, главной проблемой стал выбор доступного инструмента. Ученики имели разные компьютеры, некоторые — весьма скромные по характеристикам. После нескольких экспериментов мы остановились на Godot Engine. Результаты превзошли все ожидания. За семестр даже ребята без опыта программирования создали простые 2D-игры: платформеры, аркады, визуальные новеллы. Движок не требовал мощных компьютеров, а его открытая лицензия позволяла ученикам продолжать проекты дома. Главное преимущество Godot для образования — быстрый старт и отсутствие финансовых барьеров. Многие ученики продолжили самостоятельное обучение и после завершения курса.

Другие достойные упоминания бесплатные инструменты:

Cocos2d-x — фреймворк с открытым исходным кодом для создания 2D-игр, особенно популярный в Азии

— фреймворк с открытым исходным кодом для создания 2D-игр, особенно популярный в Азии Phaser — HTML5-фреймворк для создания браузерных игр, идеален для веб-разработчиков

— HTML5-фреймворк для создания браузерных игр, идеален для веб-разработчиков Twine — инструмент для создания интерактивных историй и текстовых приключений

— инструмент для создания интерактивных историй и текстовых приключений Ren'Py — движок для создания визуальных новелл с минимальными требованиями к программированию

— движок для создания визуальных новелл с минимальными требованиями к программированию LÖVE — фреймворк для создания 2D-игр на Lua, отличающийся простотой и элегантностью

Движок Языки программирования Поддержка 2D Поддержка 3D Размер сообщества Godot GDScript, C#, Visual Scripting Отличная Хорошая Растущее Unity Personal C# Отличная Отличная Огромное Unreal Engine C++, Blueprints Хорошая Превосходная Большое GDevelop Визуальное программирование Отличная Нет Среднее Defold Lua Отличная Базовая Небольшое

Бесплатные движки — идеальная отправная точка для экспериментов с геймдевом. Они позволяют сосредоточиться на изучении основ игрового дизайна и программирования без финансовых вложений, а затем перейти к более сложным инструментам по мере роста навыков.

Профессиональные инструменты разработки с русской локализацией

Для русскоязычных разработчиков доступность интерфейса и документации на родном языке может существенно ускорить обучение и рабочий процесс. К счастью, многие ведущие инструменты разработки игр предлагают русскую локализацию. 🇷🇺

Unity предоставляет полностью переведенный интерфейс и обширную документацию на русском языке. Официальный сайт Unity также доступен на русском, что значительно упрощает поиск информации. Более того, существует активное русскоязычное сообщество разработчиков с форумами и каналами в Telegram, где можно получить помощь на родном языке.

Unreal Engine также имеет русскоязычный интерфейс, хотя перевод документации не всегда полный. Тем не менее, сообщество энтузиастов активно переводит учебные материалы и ведет русскоязычные каналы на YouTube с подробными уроками по использованию движка.

GameMaker Studio 2 поддерживает русский язык в интерфейсе, что делает его отличным выбором для начинающих разработчиков. Существуют также курсы и учебники на русском, созданные пользователями.

Construct 3 предлагает русскоязычный интерфейс и имеет активное русское сообщество, создающее учебные материалы и делящееся опытом. Этот инструмент особенно популярен среди русскоязычных преподавателей программирования в школах из-за его доступности.

Для тех, кто предпочитает специализированные инструменты, RPG Maker MV/MZ также имеет неофициальные, но качественные переводы интерфейса, созданные сообществом. Это делает его доступным вариантом для русскоговорящих любителей ролевых игр.

Дополнительные профессиональные инструменты с поддержкой русского языка:

Blender — хотя это прежде всего 3D-редактор, его встроенный игровой движок полностью переведен на русский язык

— хотя это прежде всего 3D-редактор, его встроенный игровой движок полностью переведен на русский язык Krita — открытый графический редактор с русским интерфейсом, часто используемый для создания игровой графики

— открытый графический редактор с русским интерфейсом, часто используемый для создания игровой графики Tiled Map Editor — редактор тайловых карт с переведенным интерфейсом, популярный среди разработчиков 2D-игр

— редактор тайловых карт с переведенным интерфейсом, популярный среди разработчиков 2D-игр Ren'Py — движок для создания визуальных новелл с полной поддержкой русского языка

— движок для создания визуальных новелл с полной поддержкой русского языка Twine — инструмент для создания текстовых игр с русскоязычным интерфейсом

Важно отметить, что русскоязычные разработчики также создали ряд оригинальных инструментов для создания игр. Например, AXMA Story Maker — это полностью русскоязычный инструмент для создания текстовых игр и интерактивных историй, разработанный в России.

При выборе профессионального инструмента с русской локализацией стоит учитывать не только наличие перевода интерфейса, но и доступность учебных материалов, активность сообщества и возможность получить техническую поддержку на русском языке. Эти факторы могут значительно повлиять на скорость освоения инструмента и эффективность работы с ним.

Выбор программы для создания игр: ключевые критерии

Выбор правильного инструмента разработки может определить судьбу вашего проекта. Для принятия взвешенного решения необходимо учесть несколько ключевых критериев, которые помогут подобрать движок, соответствующий вашим потребностям. 🔍

Тип игры и платформа. Разные движки оптимизированы для разных типов игр и платформ. Если вы планируете создавать 2D-платформер, такие инструменты как GameMaker или Construct могут быть идеальными. Для 3D-шутера от первого лица лучше подойдет Unreal Engine. Определитесь с целевыми платформами: мобильные устройства, ПК, консоли или веб-браузеры, и выбирайте инструмент с соответствующей поддержкой.

Уровень технических навыков. Некоторые движки требуют глубоких знаний программирования (например, Unreal Engine с C++), в то время как другие позволяют создавать игры с минимальным кодированием или вовсе без него (Construct, GDevelop, Blueprints в UE). Реалистично оцените свои навыки и готовность к обучению.

Бюджет проекта. Финансовые возможности играют существенную роль. Godot или Phaser абсолютно бесплатны, Unity имеет бесплатную версию с ограничениями, а некоторые движки требуют единовременной оплаты или подписки. Учитывайте не только стоимость лицензии, но и потенциальные расходы на ассеты, плагины и дополнительные инструменты.

Масштаб проекта и гибкость. Для небольшого инди-проекта подойдет практически любой движок, но если вы планируете масштабный проект с уникальными функциями, выбирайте инструмент с возможностью расширения и модификации. Unity и Unreal Engine предлагают высокую степень гибкости, позволяя интегрировать собственные решения и плагины.

Сообщество и поддержка. Активное сообщество разработчиков — неоценимый ресурс при возникновении проблем. Unity и Godot имеют огромные сообщества с форумами, учебными материалами и готовыми решениями. Оцените также качество официальной документации и доступность обучающих ресурсов на вашем языке.

Дополнительные факторы, которые стоит учесть:

Производительность и оптимизация — особенно важно для мобильных игр и VR-проектов

— особенно важно для мобильных игр и VR-проектов Визуальные возможности — встроенные инструменты для создания эффектов, освещения, анимации

— встроенные инструменты для создания эффектов, освещения, анимации Рабочий процесс и интерфейс — удобство использования и соответствие вашим привычкам работы

— удобство использования и соответствие вашим привычкам работы Возможности для монетизации — встроенные инструменты для интеграции рекламы или внутриигровых покупок

— встроенные инструменты для интеграции рекламы или внутриигровых покупок Перспективы развития — активность обновлений движка и дорожная карта его развития

Практический подход к выбору движка — создание небольшого прототипа вашей игры на нескольких платформах. Это позволит оценить, насколько комфортно вам работать с конкретным инструментом и насколько эффективно он решает поставленные задачи.

Скачать и установить: пошаговая инструкция для новичков

Начало работы с игровыми движками может показаться сложной задачей, но на самом деле процесс установки большинства из них довольно прост. Следуя этой инструкции, вы быстро подготовите рабочее окружение и сможете приступить к созданию своей первой игры. 🛠️

Шаг 1: Подготовка компьютера Перед установкой любого движка убедитесь, что ваш компьютер соответствует минимальным системным требованиям. Для большинства современных движков потребуется:

64-разрядная операционная система (Windows 10/11, macOS 10.13 или новее, Linux)

Процессор с поддержкой SSE2

Минимум 8 ГБ оперативной памяти (16 ГБ рекомендуется)

Видеокарта с поддержкой DirectX 11 или OpenGL 3.3

Не менее 10 ГБ свободного места на жестком диске (для Unity или Unreal Engine потребуется больше)

Шаг 2: Выбор и загрузка движка Посетите официальный сайт выбранного движка. Для самых популярных инструментов ссылки следующие:

Unity: unity.com/download

Unreal Engine: unrealengine.com/download

Godot: godotengine.org/download

GameMaker Studio: gamemaker.io/get

Construct 3: construct.net (работает в браузере, также доступно десктопное приложение)

На странице загрузки выберите версию, соответствующую вашей операционной системе. Для Unity и Unreal Engine вам потребуется создать бесплатную учетную запись перед загрузкой.

Шаг 3: Установка программного обеспечения После загрузки запустите установочный файл и следуйте инструкциям мастера установки:

Unity : Загруженный файл — это Unity Hub, центр управления версиями и проектами. После установки Hub выберите версию Unity для установки.

: Загруженный файл — это Unity Hub, центр управления версиями и проектами. После установки Hub выберите версию Unity для установки. Unreal Engine : Установщик Epic Games Launcher, через который вы установите сам движок.

: Установщик Epic Games Launcher, через который вы установите сам движок. Godot : Не требует установки. Просто распакуйте архив и запустите исполняемый файл.

: Не требует установки. Просто распакуйте архив и запустите исполняемый файл. GameMaker: Следуйте стандартному процессу установки Windows/macOS.

Во время установки вы можете выбрать компоненты. Для начинающих рекомендуется установка стандартных модулей. Дополнительные компоненты всегда можно добавить позже.

Шаг 4: Настройка среды разработки После установки движка вам может потребоваться дополнительное программное обеспечение:

Для Unity: Visual Studio или Visual Studio Code для редактирования C# скриптов

Для Unreal Engine: Visual Studio для работы с C++ (устанавливается вместе с движком при выборе соответствующей опции)

Графические редакторы: GIMP (бесплатно) или Adobe Photoshop для создания текстур и спрайтов

3D-моделирование: Blender (бесплатно) для создания 3D-моделей

Шаг 5: Первый запуск и создание проекта Запустите установленный движок. При первом запуске большинство программ предложат вам создать новый проект:

Выберите шаблон проекта, соответствующий типу игры, которую вы планируете создать (2D/3D, шаблоны для разных жанров)

Укажите название проекта и расположение на диске

Для движков с модульной структурой (Unity, Unreal) выберите необходимые модули

После создания проекта вы увидите рабочую среду движка с редактором сцен, инспектором объектов, консолью и другими инструментами.

Шаг 6: Знакомство с интерфейсом и первые шаги После создания проекта рекомендуется:

Пройти встроенные уроки или туториалы (в Unity это Unity Learn, в Unreal Engine — Learning Tab)

Изучить основные элементы интерфейса: редактор сцены, иерархия объектов, панель свойств

Создать простой объект и научиться манипулировать им (перемещение, вращение, масштабирование)

Ознакомиться с основными концепциями выбранного движка (в Unity это GameObjects и Components, в Unreal — Actors и Blueprints)

Большинство движков предлагают обширную документацию и учебные материалы для начинающих. Не бойтесь экспериментировать и учиться на практике — создание игр это творческий процесс, в котором важен практический опыт.

Выбор правильного инструмента для разработки игр — это только начало увлекательного путешествия в мир геймдева. Какой бы движок вы ни выбрали, помните, что самые важные качества успешного разработчика — это настойчивость, креативность и желание учиться. Даже простая программа в руках увлеченного создателя может привести к рождению уникальной игры, которая найдет своих поклонников. Не бойтесь экспериментировать, объединяйте различные инструменты и технологии, и главное — наслаждайтесь процессом создания. Ведь в конечном счете, если вам нравится то, что вы делаете, велика вероятность, что это понравится и вашим игрокам.

