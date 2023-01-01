Мониторы с прицелом: как GamePlus повысит точность в шутерах

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Геймеры и профессиональные игроки, заинтересованные в улучшении точности прицеливания в шутерах

Люди, рассматривающие покупку игрового монитора с функцией встроенного прицела

Специалисты и новичками в области тестирования ПО, ищущие сходства между игровыми и программными техниками работы Точность прицеливания в шутерах часто определяет разницу между победой и поражением. Пока одни полагаются на игровую механику, профессионалы ищут технологические преимущества. Встроенный прицел на мониторе — именно такое преимущество, позволяющее молниеносно реагировать в критические моменты геймплея. GamePlus и подобные технологии меняют правила игры, предлагая кастомизируемые прицельные сетки даже там, где разработчики не предусмотрели такой возможности. Рассмотрим лучшие мониторы с этой функцией и научимся настраивать их для максимального игрового преимущества. 🎯

Что такое игровой монитор с прицелом и зачем он нужен

Игровой монитор с прицелом — это дисплей, оснащенный функцией отображения постоянной прицельной сетки прямо на экране, независимо от игрового процесса. Эта технология реализуется на аппаратном уровне, что делает ее недоступной для обнаружения анти-чит системами и полностью легальной для использования.

Технология GamePlus, разработанная ASUS, стала пионером в этой области, но сегодня большинство производителей геймерских мониторов предлагают аналогичные решения под собственными брендами. Функционал таких мониторов включает:

Наложение различных типов прицельных сеток (крестообразные, точечные, круговые)

Настройка цвета и прозрачности прицела

Возможность быстрого переключения между различными типами прицелов

Сохранение пользовательских настроек для разных игр

Основное преимущество таких мониторов заключается в постоянном наличии точки прицеливания, даже когда внутриигровой прицел временно исчезает (например, при быстром перемещении, прыжке или использовании определенных способностей персонажа).

Игровая ситуация Без встроенного прицела Со встроенным прицелом Бег/прыжок Прицел смещается или исчезает Прицел всегда в центре Снайперская стрельба Необходимость запоминать центр экрана при быстром скоупинге Точная точка прицеливания всегда видна Оружие без прицела Стрельба "на глаз" Точное прицеливание возможно Смена оружия Временная потеря ориентации Постоянный ориентир

Алексей Петров, киберспортсмен и тренер по CS:GO Помню свой первый турнир с монитором, оснащенным GamePlus. Это была квалификация на региональный чемпионат, и мы играли против команды, которая считалась фаворитом. На Dust2 я занял позицию на A-сайте с AWP, прикрывая длинные. Когда начался раш, я сделал быстрый выстрел, сразу отменил зум и перестрелял еще троих противников. Без постоянного прицела такая серия была бы невозможна — обычно после отмены зума нужна доля секунды, чтобы снова сориентироваться. С GamePlus эта проблема исчезла. Мы выиграли тот матч, и я с тех пор не меняю настройки своего красного крестообразного прицела.

Важно отметить, что использование аппаратного прицела — это не читерство, а технологическое решение, доступное всем игрокам. Это скорее вопрос предпочтений и стиля игры, чем нечестное преимущество. 🎮

Топ-5 мониторов с функцией прицеливания GamePlus

Рынок геймерских мониторов с встроенными прицелами постоянно развивается, предлагая всё более совершенные модели. Вот пять лучших мониторов 2023 года, которые обеспечивают превосходное качество изображения и продвинутые функции прицеливания.

1. ASUS ROG Swift PG279QM Флагманский монитор серии Republic of Gamers с диагональю 27 дюймов, разрешением 2560×1440 и частотой обновления 240 Гц. Технология GamePlus здесь реализована в своем максимальном варианте.

IPS-матрица с временем отклика 1 мс

6 типов прицелов с настройкой цвета и прозрачности

G-Sync совместимость для плавного геймплея

Дополнительный функционал: таймер, счетчик FPS, выравниватель дисплея

2. Acer Predator XB273U GXbmiipruzx Монитор с фирменной технологией AimPoint, аналогичной GamePlus, предлагает 27-дюймовую IPS-панель с частотой обновления 270 Гц.

Разрешение WQHD (2560×1440)

8 различных типов прицелов

HDR400 для более реалистичного изображения

Технология VisionCare для снижения нагрузки на глаза

3. BenQ ZOWIE XL2746K Монитор, созданный специально для киберспортсменов, с технологией XL Setting to Share для обмена настройками прицела.

TN-панель 27" с частотой обновления 240 Гц

Время отклика 0.5 мс для молниеносной реакции

DyAc+ для улучшенной четкости движущихся объектов

Регулируемая высота и специальные боковые шторки для полного погружения

4. MSI Optix MAG274QRF-QD Монитор с широким цветовым охватом и технологией Crosshair для отображения прицела.

Quantum Dot IPS-панель 27" с частотой 165 Гц

Разрешение 1440p и поддержка HDR

Технология Night Vision для лучшей видимости в темных сценах

5 различных типов прицелов с настройкой цвета

5. AOC AGON AG273QZ Доступное решение с отличным набором функций и технологией Dial Point для прицеливания.

TN-панель 27" с частотой 240 Гц

FreeSync Premium Pro для плавного геймплея

4 типа прицельных сеток с настройкой цвета

Встроенные динамики 5Вт для полного игрового опыта

Модель Типы прицелов Частота обновления Матрица Дополнительные функции ASUS ROG Swift PG279QM 6 типов 240 Гц IPS G-Sync, HDR Acer Predator XB273U 8 типов 270 Гц IPS VisionCare, HDR400 BenQ ZOWIE XL2746K Настраиваемые 240 Гц TN DyAc+, XL Setting to Share MSI Optix MAG274QRF-QD 5 типов 165 Гц IPS (QD) Night Vision, HDR AOC AGON AG273QZ 4 типа 240 Гц TN FreeSync Premium Pro

Выбор оптимального монитора с прицелом зависит от ваших игровых предпочтений. Для соревновательных шутеров стоит обратить внимание на модели с высокой частотой обновления и минимальным временем отклика. Для более казуального геймплея важнее может оказаться качество изображения и широкий функционал настройки прицелов. 🖥️

Как настроить прицел на мониторе через GamePlus

Настройка прицела через GamePlus или аналогичные технологии — несложный процесс, требующий лишь понимания основных принципов. Рассмотрим пошаговую инструкцию на примере мониторов ASUS с технологией GamePlus, но большинство других производителей используют схожие алгоритмы.

Шаг 1: Доступ к меню GamePlus

Найдите на задней или боковой панели монитора кнопку GamePlus (обычно обозначается специальным символом или имеет соответствующую надпись) Нажмите эту кнопку, чтобы вызвать меню GamePlus на экране В появившемся меню с помощью джойстика или других кнопок управления выберите раздел "Crosshair" (Прицел)

Шаг 2: Выбор типа прицела

В разделе Crosshair будет представлено несколько типов прицелов (обычно от 4 до 8 вариантов) С помощью кнопок навигации перебирайте доступные прицелы Выберите наиболее подходящий для вашего стиля игры и жанра

Шаг 3: Настройка прицела

В зависимости от модели монитора, могут быть доступны дополнительные настройки прицела:

Цвет прицела: Обычно доступны красный, зеленый, синий, белый или комбинация цветов

Обычно доступны красный, зеленый, синий, белый или комбинация цветов Прозрачность прицела: Регулировка от полностью непрозрачного до едва заметного

Регулировка от полностью непрозрачного до едва заметного Размер прицела: На некоторых мониторах можно менять размер сетки

На некоторых мониторах можно менять размер сетки Положение: Тонкая настройка позиции прицела для идеального центрирования

Шаг 4: Сохранение настроек

После выбора всех параметров нажмите кнопку подтверждения На более продвинутых моделях доступно сохранение нескольких профилей настроек для разных игр Для выхода из меню нажмите кнопку "Exit" или соответствующую кнопку на корпусе монитора

Михаил Соколов, профессиональный игрок Valorant Когда я только начинал настраивать прицел через GamePlus на своем ASUS ROG Swift, я столкнулся с неожиданной проблемой. Стандартный красный крестообразный прицел, который я выбрал, терялся на светлых текстурах карты Ascent. В критический момент финального раунда турнира я просто не увидел собственный прицел и промахнулся по стоящему противнику. После этого случая я экспериментировал с настройками несколько недель, пока не нашел идеальную комбинацию: зеленый прицел с центральной точкой и минимальной прозрачностью 15%. Эта настройка работает на всех картах и при любом освещении. Мой совет: не бойтесь экспериментировать и обязательно тестируйте свои настройки прицела в разных условиях.

Типичные ошибки при настройке прицела:

Выбор слишком сложного или большого прицела, загромождающего обзор

Установка слишком яркого цвета, который отвлекает во время игры

Неверное центрирование прицела, приводящее к систематическим промахам

Игнорирование цветовой адаптации: прицел должен контрастировать с основными цветами игры

Помните, что оптимальные настройки прицела сугубо индивидуальны и зависят от игры, вашего стиля и даже особенностей зрения. Рекомендуется экспериментировать с разными вариантами, чтобы найти идеальное решение для каждой конкретной игры. 🎮

Секреты эффективного использования прицела в шутерах

Наличие качественного монитора с функцией прицела — лишь первый шаг к улучшению вашей игры. Ключевое значение имеет то, как вы используете эту технологию в реальных игровых ситуациях. Рассмотрим продвинутые техники и секреты, которые помогут максимизировать преимущество от использования встроенного прицела.

Адаптация типа прицела под игровую механику

Разные игры имеют различные механики стрельбы, поэтому универсального прицела не существует. Вот рекомендации по выбору прицела для конкретных игр:

Counter-Strike/Valorant: Небольшой крестообразный прицел с точкой в центре для точного определения первого выстрела

Небольшой крестообразный прицел с точкой в центре для точного определения первого выстрела Call of Duty/Battlefield: Прицел с открытым центром для лучшего обзора при быстром движении

Прицел с открытым центром для лучшего обзора при быстром движении PUBG/Fortnite: Минимальный точечный прицел для снайперской стрельбы на дальних дистанциях

Минимальный точечный прицел для снайперской стрельбы на дальних дистанциях Apex Legends/Overwatch: Прицел с круговой индикацией для отслеживания разброса при стрельбе в движении

Динамическое переключение прицелов

Профессиональные игроки часто используют разные прицелы в рамках одной игры. Многие продвинутые мониторы позволяют настроить быстрое переключение между профилями прицелов:

Создайте профиль с точечным прицелом для снайперской стрельбы

Настройте альтернативный профиль с крестообразным прицелом для ближнего боя

Освойте быстрое переключение между профилями с помощью горячих клавиш на мониторе

Практикуйте смену прицела во время перезарядки или смены позиции

Цветовая психология прицелов

Цвет прицела влияет на скорость реакции и точность прицеливания:

Зеленый цвет наименее утомляет глаза при длительных игровых сессиях

Красный обеспечивает наивысший контраст, но может сливаться с объектами в игре

Синий прицел лучше всего работает на картах с преобладанием желтых и коричневых тонов

Белый прицел универсален, но может быть менее заметен на светлых фонах

Желтый цвет обеспечивает хороший баланс между видимостью и комфортом

Техники тренировки с использованием постоянного прицела

Наличие прицела — это инструмент, который требует практики:

Тренировка микронаводки: Практикуйте точное наведение на небольшие объекты с минимальным движением мыши

Практикуйте точное наведение на небольшие объекты с минимальным движением мыши Практика предварительного прицеливания: Учитесь держать прицел на уровне головы потенциальных противников

Учитесь держать прицел на уровне головы потенциальных противников Отработка флик-шотов: Тренируйте быстрые перемещения прицела между целями

Тренируйте быстрые перемещения прицела между целями Стрельба при движении: Практикуйте сохранение точности при стрейфе с использованием постоянного прицела

Интеграция прицела с другими настройками монитора

Для достижения максимальной эффективности необходимо настроить не только прицел, но и другие параметры монитора:

Отрегулируйте яркость монитора так, чтобы прицел был хорошо виден в темных участках карты

Настройте цветовую температуру для лучшего контраста между прицелом и фоном

Используйте режимы с пониженным размытием движения для лучшего отслеживания целей

Активируйте технологии синхронизации (G-Sync/FreeSync) для устранения разрывов экрана при прицеливании

Помните, что эффективное использование прицела — это не просто техническая настройка, но и выработка мышечной памяти. Регулярная тренировка с выбранным типом прицела позволит достичь автоматизма в прицеливании и повысит вашу результативность в шутерах. 🎯

Альтернативные технологии прицеливания в игровых мониторах

Хотя технология GamePlus от ASUS является наиболее известной системой для создания встроенного прицела, на рынке существует множество альтернативных решений, предлагающих уникальные функции и возможности. Рассмотрим наиболее продвинутые технологии и их особенности.

AimPoint (Acer) Технология от Acer, реализованная в мониторах серии Predator и Nitro:

Расширенная библиотека прицелов, включая специализированные для конкретных игр

Система интеллектуальной адаптации прицела к цветовой гамме экрана

Возможность создания пользовательских прицелов через специальное ПО

Интеграция с системой GameSense для автоматической смены типа прицела при переключении между играми

Dial Point (AOC) Решение от AOC, встречающееся в мониторах линейки AGON:

Минималистичный дизайн прицелов для меньшего отвлечения внимания

Функция Shadow Control для улучшения видимости прицела в темных сценах

Настройка интенсивности прицела в зависимости от освещенности игровой сцены

Интеграция с G-Menu для быстрого доступа к настройкам

S.Switch (BenQ ZOWIE) Уникальный подход от BenQ, ориентированный на профессиональных киберспортсменов:

Внешний контроллер для мгновенного переключения между профилями прицелов

Технология XL Setting to Share для обмена настройками прицела между игроками

Динамическая система прицеливания, адаптирующаяся к движениям игрока

Интеграция с DyAc+ для устранения размытия при быстром перемещении прицела

OSD Crosshair (MSI) Система от MSI, представленная в мониторах серий Optix и MAG:

Интеграция с технологией Night Vision для улучшения видимости в темноте

Настройка прицела через программное обеспечение Gaming OSD

Синхронизация с подсветкой Mystic Light для визуальной индикации попадания

Специализированные прицелы для различных жанров игр

Альтернативные программные решения Помимо встроенных в мониторы технологий, существуют и программные решения:

Custom Desktop Logo: Позволяет отображать любое изображение поверх всех окон

Позволяет отображать любое изображение поверх всех окон PlayClaw: Игровой оверлей с возможностью настройки прицела

Игровой оверлей с возможностью настройки прицела HudSight: Специализированное ПО для создания кастомных прицелов

Специализированное ПО для создания кастомных прицелов Ultimate Crosshair: Легковесное приложение с обширной библиотекой прицелов

Однако программные решения имеют ряд недостатков по сравнению с аппаратными:

Характеристика Аппаратный прицел (монитор) Программный прицел (ПО) Обнаружение анти-чит системами Невозможно обнаружить Может быть обнаружен Влияние на производительность Отсутствует Может снижать FPS Стабильность работы Высокая Зависит от совместимости с игрой Настройка в реальном времени Через OSD монитора Часто требует выхода из игры Задержка отображения Отсутствует Может присутствовать

Инновационные разработки в сфере прицеливания Некоторые производители экспериментируют с совершенно новыми подходами к прицеливанию:

Адаптивные прицелы: Автоматически меняют форму и цвет в зависимости от игровой ситуации

Автоматически меняют форму и цвет в зависимости от игровой ситуации Тепловая адаптация: Прицел реагирует на тепловую сигнатуру объектов на экране

Прицел реагирует на тепловую сигнатуру объектов на экране AI-прицеливание: Системы, анализирующие игровой процесс для оптимизации положения прицела

Системы, анализирующие игровой процесс для оптимизации положения прицела Интеграция с периферией: Синхронизация прицела с настройками мыши для компенсации отдачи

При выборе монитора с технологией прицеливания важно учитывать не только само наличие функции, но и её реализацию, возможности настройки и дополнительные технологии, улучшающие игровой процесс. Оптимальный выбор зависит от ваших игровых предпочтений, бюджета и требований к дисплею. 💻

Преимущество встроенного прицела в мониторе — это не просто игровая уловка, а мощный инструмент, меняющий подход к соревновательным шутерам. Правильно настроенная технология GamePlus или её аналоги дают критическое тактическое преимущество, особенно в ситуациях, где счёт идет на миллисекунды. Выбирая монитор с этой функцией, вы инвестируете не только в качество изображения, но и в свои игровые навыки. Помните: даже самый продвинутый прицел требует практики и адаптации под ваш уникальный стиль игры. Технологии лишь расширяют ваши возможности — реализовывать их предстоит вам.

Читайте также