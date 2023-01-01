Тестирование мобильных игр: секреты профессиональных QA-инженеров

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Тестировщики и специалисты по качеству (QA) в игровой индустрии

Разработчики мобильных игр и приложений

Студенты и начинающие специалисты, интересующиеся карьерами в тестировании ПО и геймдеве Тестирование мобильных игр — это не просто "поиграть и найти баги". Это целое искусство, требующее понимания механик геймплея, технических особенностей устройств и психологии игроков. Когда миллионы пользователей загружают игру в первый день релиза, а разработчики получают тысячи негативных отзывов из-за критических багов — это провал всей команды QA. Хотите узнать, как тестировщики AAA-проектов обеспечивают качество игр, которые приносят миллионы долларов? 🎮 Давайте погрузимся в секреты профессионального тестирования мобильных игр.

Погрузиться в мир профессионального тестирования можно на Курсе тестировщика ПО от Skypro. Здесь вы не просто изучите теорию — вы получите реальные практические навыки, включая тестирование игровых приложений под руководством экспертов индустрии. От базовых методологий до продвинутых инструментов автоматизации — всё, что нужно для старта карьеры в сфере QA мобильных игр. Бонус: стажировка на реальных проектах уже во время обучения! 🚀

Ключевые особенности тестирования мобильных игр

Тестирование мобильных игр существенно отличается от тестирования обычных приложений. Здесь недостаточно просто проверить функциональность — необходимо оценить удовольствие от игрового процесса, сбалансированность механик и общее впечатление пользователя.

Первая особенность — фрагментация устройств. В отличие от консольных игр, мобильные приложения должны одинаково хорошо работать на десятках моделей смартфонов с разными размерами экранов, производительностью и операционными системами.

Алексей Морозов, Lead QA Engineer мобильных игр

Помню случай с хитовым раннером, который мы тестировали перед глобальным запуском. На большинстве устройств игра работала идеально, но на Samsung Galaxy S8 возникал странный баг — персонаж периодически проваливался сквозь текстуры. Проблему удалось обнаружить только благодаря тому, что у нас был налажен процесс тестирования на реальных устройствах разных поколений. Если бы мы ограничились эмуляторами, этот баг ушел бы в релиз и затронул миллионы пользователей. С тех пор я всегда настаиваю на расширенном парке тестовых устройств, даже если это увеличивает бюджет QA на 30%.

Вторая ключевая особенность — производительность и энергопотребление. Игры — наиболее ресурсоемкие приложения, которые могут быстро разряжать батарею и перегревать устройство. Тестирование должно выявлять подобные проблемы заранее.

Третья особенность — монетизация и баланс. Большинство мобильных игр используют модель free-to-play с внутриигровыми покупками. Необходимо тщательно тестировать все аспекты экономики: приобретение и использование внутриигровой валюты, работу магазина, баланс сложности для бесплатных и платящих игроков.

Аспект тестирования Особенности для мобильных игр Критичность Производительность FPS, потребление ресурсов, перегрев устройства Высокая Совместимость Множество устройств и версий ОС Критическая Пользовательский опыт Сенсорное управление, размеры элементов Высокая Монетизация Внутриигровые покупки, рекламные блоки Критическая Сетевое взаимодействие Работа в нестабильной сети, оффлайн режим Средняя

Четвертая особенность — прерывания игрового процесса. Мобильные игры часто приостанавливаются входящими звонками, уведомлениями или сворачиванием приложения. Тестирование должно проверять корректное возобновление игры после таких прерываний.

Пятая особенность — разнообразие способов управления. От тапов и свайпов до гироскопа и акселерометра — мобильные игры используют множество методов взаимодействия, каждый из которых требует отдельного тестирования.

Этапы и методологии тестирования игровых приложений

Профессиональное тестирование мобильных игр проходит через несколько последовательных этапов, каждый из которых имеет свои цели и методологии.

Альфа-тестирование — первичная проверка основных механик и функциональности игры. На этом этапе игра еще находится в активной разработке, содержит заглушки вместо некоторых ассетов и часто подвергается серьезным изменениям.

Основные задачи альфа-тестирования:

Проверка работоспособности ключевых игровых механик

Выявление критических ошибок в логике игры

Тестирование базовой производительности

Оценка потенциальной играбельности

Бета-тестирование — более комплексная проверка почти готовой игры. На этом этапе большинство ассетов и функций уже реализованы, и фокус смещается на баланс игрового процесса, пользовательский опыт и проверку всех систем в комплексе. Регрессионное тестирование — проверка того, что новые изменения не сломали существующую функциональность. Особенно важно для игр, получающих регулярные обновления с новым контентом. Стресс-тестирование — проверка работы игры при максимальной нагрузке. Например, что происходит, когда на экране одновременно находится максимальное количество объектов или когда сервера игры обрабатывают пиковое количество запросов.

Марина Петрова, QA Lead мобильных проектов

Когда мы запускали PvP-режим в нашей казуальной игре с матчмейкингом, я настояла на проведении нагрузочного тестирования, хотя команда считала это излишним для небольшого проекта. Мы смоделировали ситуацию с 10 000 одновременных игроков и обнаружили критическую уязвимость — сервера не справлялись с обработкой результатов матчей, что приводило к потере прогресса. Исправление заняло всего два дня, но если бы мы пропустили этот этап, последствия могли быть катастрофическими. После релиза игра действительно получила неожиданный всплеск популярности, который мы с легкостью выдержали благодаря предварительному стресс-тестированию.

Локализационное тестирование — проверка корректности перевода и культурной адаптации игры для различных регионов. Важно не только убедиться в правильности перевода текста, но и в том, что все культурные отсылки и юмор адекватно воспринимаются в целевом регионе. Тестирование монетизации — проверка всех аспектов внутриигровых покупок, рекламы и систем вознаграждения.

Методология Применимость в мобильных играх Преимущества Недостатки Ручное исследовательское тестирование Высокая Находит неочевидные баги, оценивает UX Требует много времени Автоматизированное тестирование Средняя Быстрое регрессионное тестирование Сложно реализовать для игровой логики A/B тестирование Высокая Позволяет оптимизировать монетизацию Требует большой выборки пользователей Бета-тестирование с реальными пользователями Очень высокая Реальный фидбек целевой аудитории Сложность контроля процесса Тестирование производительности Критическая Выявляет проблемы оптимизации Требует специализированного оборудования

Специфика тестирования на различных мобильных платформах

Тестирование мобильных игр на разных платформах имеет свою специфику, которую необходимо учитывать для обеспечения качественного продукта. Рассмотрим основные различия между тестированием на Android и iOS. 📱

Android-тестирование характеризуется необходимостью проверки на большом количестве устройств с разными версиями ОС, размерами экрана и техническими характеристиками. Это создает ряд специфических задач:

Проверка игры на устройствах разных производителей (Samsung, Xiaomi, Google, OnePlus)

Тестирование на различных версиях Android (от 8.0 до актуальной)

Учет особенностей оболочек производителей (MIUI, OneUI, EMUI)

Проверка работы с различными соотношениями экранов и разрешениями

Тестирование интеграций с Google Play Services (достижения, сохранения в облаке)

iOS-тестирование более стандартизировано, но имеет свои нюансы:

Меньшее количество устройств, но необходимость проверки на iPhone разных поколений

Учет особенностей различных версий iOS

Проверка работы с Face ID/Touch ID для авторизации или покупок

Тестирование интеграций с Game Center

Проверка особенностей работы с "челкой" (notch) и динамическим островом

Важный аспект кросс-платформенного тестирования — проверка синхронизации прогресса и покупок между устройствами пользователя. Многие игроки используют несколько устройств, и корректная работа облачных сохранений критически важна.

При тестировании на обеих платформах следует обращать особое внимание на:

Уведомления и их обработку — механизмы работы с уведомлениями различаются между платформами Системы покупок — App Store и Google Play имеют различные API для внутриигровых покупок Жесты управления — навигационные жесты могут конфликтовать с игровыми механиками Энергопотребление — оно может сильно различаться между платформами Интеграцию с социальными сервисами — механизмы шаринга и авторизации отличаются

Отдельно стоит упомянуть тестирование на планшетах. Игра должна корректно масштабироваться и использовать дополнительное пространство экрана, а не просто растягивать интерфейс. Элементы управления должны быть удобно расположены для использования на большом экране.

Инструменты и технологии для эффективного QA мобильных игр

Эффективное тестирование мобильных игр невозможно без применения специализированных инструментов. Правильно подобранный стек технологий значительно ускоряет процесс QA и повышает качество обнаружения багов. 🔍

Инструменты для автоматизации тестирования:

Appium — кросс-платформенный фреймворк для автоматизации тестирования мобильных приложений

— кросс-платформенный фреймворк для автоматизации тестирования мобильных приложений Unity Test Framework — позволяет создавать и запускать автоматические тесты для игр на Unity

— позволяет создавать и запускать автоматические тесты для игр на Unity GameDriver — специализированное решение для автоматизации тестирования игр

— специализированное решение для автоматизации тестирования игр Firebase Test Lab — облачная платформа для тестирования на реальных устройствах

— облачная платформа для тестирования на реальных устройствах XCTest — для тестирования игр на iOS с интеграцией в Xcode

Инструменты для мониторинга производительности:

Unity Profiler — встроенный инструмент Unity для анализа производительности

— встроенный инструмент Unity для анализа производительности GameBench — решение для мониторинга FPS, потребления ресурсов и батареи

— решение для мониторинга FPS, потребления ресурсов и батареи Android Profiler — инструмент для анализа потребления ресурсов на Android

— инструмент для анализа потребления ресурсов на Android Instruments — набор инструментов для профилирования iOS-приложений

Инструменты для отслеживания багов и управления тестированием:

Jira — популярная система для трекинга задач и багов

— популярная система для трекинга задач и багов TestRail — специализированный инструмент для управления тестированием

— специализированный инструмент для управления тестированием Mantis — открытая система отслеживания ошибок

— открытая система отслеживания ошибок Redmine — гибкая система управления проектами с функциями трекинга багов

Специализированные инструменты для игрового QA:

Game CI — автоматизация сборки и тестирования игр

— автоматизация сборки и тестирования игр PlaytestCloud — сервис для организации пользовательского тестирования

— сервис для организации пользовательского тестирования BrowserStack — облачная платформа для тестирования на реальных устройствах

— облачная платформа для тестирования на реальных устройствах Charles Proxy — анализ сетевого трафика для проверки серверного взаимодействия

Выбор инструментов зависит от специфики проекта, используемого игрового движка и бюджета на QA. Для маленьких инди-команд может быть достаточно минимального набора бесплатных решений, в то время как крупные студии используют комплексные профессиональные системы.

Важно помнить, что даже самые продвинутые инструменты не заменят опытного QA-специалиста, способного обнаружить неочевидные проблемы с игровым балансом или пользовательским опытом. Технологии должны дополнять человеческую экспертизу, а не заменять ее полностью.

Практические советы экспертов по тестированию игр

Успешное тестирование мобильных игр — это комбинация методологии, опыта и интуиции. Вот наиболее ценные советы от экспертов, которые помогут вывести качество вашего QA-процесса на новый уровень. 🏆

1. Мыслите как игрок, а не как тестировщик Игроки не следуют документации или заданным сценариям. Они экспериментируют, нажимают на все подряд и пытаются "сломать" игру. Иногда полезно забыть о методичности и просто поиграть, обращая внимание на свой опыт и эмоции.

2. Создавайте детальные баг-репорты Качественный баг-репорт должен содержать:

Четкие шаги для воспроизведения

Информацию об устройстве и версии ОС

Скриншоты или видео проблемы

Логи (если доступны)

Серьезность и приоритет бага

3. Используйте технику граничных значений Тестируйте на предельных значениях: максимальный уровень, минимальное/максимальное количество ресурсов, экстремально длинные имена игроков и т.д. Именно на границах часто возникают проблемы.

4. Не забывайте о тестировании в реальных условиях Игра должна тестироваться не только в идеальных лабораторных условиях. Проверяйте работу:

При низком заряде батареи

В условиях нестабильного интернет-соединения

При наличии других запущенных приложений

После длительных игровых сессий

5. Привлекайте игроков для бета-тестирования Никакая QA-команда не сможет полностью воспроизвести все сценарии использования, которые придумают реальные пользователи. Организуйте закрытое бета-тестирование с отбором участников, соответствующих вашей целевой аудитории.

6. Автоматизируйте регрессионное тестирование Автоматические тесты особенно полезны для проверки критических функций после каждого обновления. Это освобождает время QA-команды для более глубокого исследовательского тестирования новых функций.

7. Создавайте комплексные чек-листы для различных аспектов игры

Категория тестирования Ключевые пункты проверки Графика и визуальные эффекты Отсутствие графических артефактов, корректная анимация, плавность переходов, работа спецэффектов на разных устройствах Аудио Качество звука, синхронизация с действиями, работа в фоновом режиме, реакция на уведомления Геймплей и механики Баланс сложности, ощущение прогресса, интуитивность контроля, корректность игровой логики Монетизация Процесс покупки, начисление внутриигровой валюты, работа рекламы, проверка наград Сохранение и прогресс Сохранение между сессиями, синхронизация между устройствами, восстановление после сбоев

8. Изучайте аналитику и метрики Интегрируйте в тестовые сборки аналитические инструменты для сбора данных о:

Производительности игры на разных устройствах

Частоте возникновения ошибок и сбоев

Точках, где игроки чаще всего покидают игру

Популярности различных игровых механик

9. Тестируйте локализацию не только на корректность перевода Проверяйте, как переведенные тексты вписываются в UI, не обрезаются ли они, правильно ли отображаются специальные символы, а также соответствует ли локализация культурному контексту целевой страны.

10. Не пренебрегайте тестированием обучения (туториала) Первые минуты в игре критически важны для удержания пользователя. Тщательно тестируйте обучение, привлекая как опытных игроков, так и людей, никогда не игравших в подобные игры.

Тестирование мобильных игр — это постоянный баланс между технической проверкой и оценкой пользовательского опыта. Даже идеально работающая игра может провалиться, если не вызывает эмоций у игроков. Помните, что ваша конечная цель — не просто стабильное приложение, а увлекательный игровой опыт, который заставляет пользователей возвращаться снова и снова. Используйте описанные методологии, инструменты и советы как фундамент, но всегда оставляйте место для творческого подхода и интуиции. Именно этот баланс между системным тестированием и игровым "чутьем" отличает выдающихся QA-специалистов в игровой индустрии.

Читайте также