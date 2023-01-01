logo
Готовые чек-листы для тестирования игр: эффективный QA-процесс

Для кого эта статья:

  • QA-специалисты и тестировщики игр
  • Разработчики и сотрудники игровых студий

  • Люди, заинтересованные в карьере в игровой индустрии и обучении тестированию ПО

    Игровая индустрия безжалостна к ошибкам. Один недосмотренный баг может стоить миллионы долларов и репутацию студии. Готовые чек-листы для тестирования игр — это не роскошь, а необходимость для команд, стремящихся выпустить качественный продукт. Правильно составленные и структурированные чек-листы превращают хаотичный процесс тестирования в отлаженный механизм, который не пропустит критические ошибки и обеспечит игрокам именно тот опыт, который задумали разработчики. 🎮 Давайте разберемся, какие готовые чек-листы должны быть в арсенале каждого QA-специалиста в игровой индустрии.

Хотите освоить профессию тестировщика и получать доход от $1200 уже через 8 месяцев? Курс тестировщика ПО от Skypro даёт не только фундаментальные знания, но и практические навыки составления эффективных чек-листов для разных типов программных продуктов, включая игры. Работаем с реальными кейсами от индустриальных партнёров и помогаем трудоустроиться уже во время обучения. Вашим первым проектом может стать тестирование игры! 🚀

Зачем нужны готовые чек-листы для QA в игровой индустрии

Игры — одни из самых сложных программных продуктов, сочетающие множество элементов: графику, физику, сетевой код, искусственный интеллект, пользовательский интерфейс. Ручное тестирование без структурированного подхода превращается в игру в рулетку — обнаружите ли вы критические ошибки или нет. 📋

Готовые чек-листы решают сразу несколько ключевых проблем:

  • Систематизируют процесс тестирования и минимизируют риск пропуска важных аспектов
  • Сокращают время на планирование тестирования, особенно для повторяющихся задач
  • Обеспечивают единый стандарт качества внутри команды
  • Упрощают введение в проект новых QA-специалистов
  • Позволяют легко отслеживать прогресс и статус тестирования

Анна Сергеева, Lead QA Engineer

Когда я пришла в среднюю по размерам игровую студию, процесс тестирования напоминал хаос. Каждый тестировщик проверял то, что считал важным, по своей методике. Результат? При релизе мобильной игры в жанре Tower Defense пропустили баг с потерей прогресса при низком заряде батареи — проблема, затронувшая 40% пользователей на Android-устройствах. После этого инцидента я внедрила систему стандартизированных чек-листов, адаптированных под мобильные игры. Через три месяца количество критических багов в релизах снизилось на 78%, а время на регрессионное тестирование сократилось на треть. Теперь никто в команде даже не представляет, как мы работали без этих структурированных списков проверок.

Статистика подтверждает эффективность использования готовых чек-листов в QA-процессах:

Показатель Без использования чек-листов С использованием чек-листов
Количество пропущенных критических багов 17% 3%
Время на планирование тестирования 24 часа 8 часов
Скорость адаптации новых QA-специалистов 3-4 недели 1-2 недели
Покрытие функциональности 65-75% 90-95%
Пошаговый план для смены профессии

Базовые чек-листы для функционального тестирования игр

Независимо от жанра или платформы, каждая игра требует проверки базового функционала. Представленные ниже готовые чек-листы охватывают фундаментальные аспекты, которые необходимо тестировать в любой игре. 🔍

1. Чек-лист установки и запуска

  • Установка на чистую систему проходит без ошибок
  • Установка поверх старой версии работает корректно
  • Игра запускается после установки без дополнительных действий
  • Значок игры отображается корректно
  • Проверка минимальных и рекомендуемых системных требований
  • Игра корректно запрашивает необходимые разрешения
  • Процесс деинсталляции удаляет все файлы игры

2. Чек-лист основного игрового процесса

  • Все элементы пользовательского интерфейса отображаются корректно
  • Все кнопки и элементы управления работают
  • Настройки графики применяются и сохраняются
  • Звуковые настройки функционируют правильно
  • Прохождение базового сценария возможно без критических ошибок
  • Сохранение и загрузка игры работают корректно
  • Проверка основных механик на различных уровнях сложности

3. Чек-лист проверки сохранений

  • Автосохранение активируется в указанных точках
  • Ручное сохранение создает корректный файл сохранения
  • Загрузка сохранения восстанавливает точное состояние игры
  • Система сохранения выдерживает сбои и внезапные выключения
  • Проверка целостности файлов сохранения
  • Файлы сохранений не конфликтуют между собой
  • Облачные сохранения синхронизируются правильно (если применимо)

4. Чек-лист производительности

  • Игра поддерживает стабильный FPS на минимальных настройках
  • Игра поддерживает стабильный FPS на рекомендуемых настройках
  • Нет существенных провалов FPS при интенсивных сценах
  • Загрузка уровней происходит в приемлемые временные рамки
  • Проверка использования оперативной памяти
  • Отсутствуют утечки памяти при длительных игровых сессиях
  • Нагрузка на процессор и видеокарту в допустимых пределах

Михаил Петров, Senior Game QA Engineer

В 2021 году я работал над тестированием крупного MMO-проекта. Команда была уверена, что их стандартные тесты охватывают все критические аспекты. Однако я настоял на внедрении специального чек-листа для проверки игровой экономики, который включал 47 пунктов — от проверки цен в разных валютах до тестирования антифарм-систем. За неделю до релиза этот чек-лист помог обнаружить критическую уязвимость: игроки могли использовать специфическую последовательность действий при торговле и получать бесконечное количество игровой валюты. Если бы мы пропустили эту ошибку, экономика игры была бы разрушена в первые же дни, а студия потеряла бы миллионы на микротранзакциях. После этого случая детальные чек-листы для каждого крупного игрового компонента стали обязательной практикой в студии.

Специализированные чек-листы по жанрам и платформам

Универсальные чек-листы покрывают базовые аспекты, но каждый жанр и платформа требуют специфического подхода. Рассмотрим готовые чек-листы, адаптированные под конкретные типы игр и устройства. 🕹️

Чек-листы по жанрам

Для RPG-игр:

  • Система прокачки персонажа работает без ошибок на всех уровнях
  • Прогресс квестов корректно отслеживается и обновляется
  • Инвентарь функционирует без ошибок даже при максимальной загрузке
  • Диалоговая система и выборы влияют на игровой мир согласно дизайн-документу
  • Системы крафта и торговли экономически сбалансированы
  • Проверка множества ветвей развития сюжета и их взаимовлияния

Для шутеров:

  • Точность прицеливания и попадания на различных дистанциях
  • Урон от разных типов оружия соответствует заявленным параметрам
  • Система укрытий работает корректно со всеми объектами окружения
  • Искусственный интеллект противников действует адекватно ситуации
  • Система хитбоксов работает точно и без аномалий
  • Механики перезарядки, смены оружия и быстрых действий работают без задержек

Для мобильных игр:

  • Проверка управления на различных размерах экранов
  • Адаптация интерфейса к портретной/альбомной ориентации
  • Корректная работа при прерывании (входящие звонки, уведомления)
  • Оптимизация энергопотребления и нагрева устройства
  • Работа с различными вариантами сетевого подключения, включая переходы между Wi-Fi и мобильными сетями
  • Проверка поведения при низком заряде батареи
Платформа Специфические проверки Приоритет
PC Различные комбинации видеокарт и процессоров, поддержка мониторов с разным разрешением, варианты управления (мышь/клавиатура, геймпад) Высокий
Консоли Соответствие требованиям платформодержателя, использование специфических функций консоли, стабильность при длительных сессиях Высокий
Мобильные устройства Разные размеры экранов, тачскрин-контролы, оптимизация батареи, работа в фоновом режиме Критический
VR/AR Укачивание, комфорт при длительном использовании, точность трекинга движений, адаптация к различным размерам игрового пространства Критический

Особый акцент следует сделать на кросс-платформенном тестировании. Если ваша игра поддерживает несколько платформ, необходимо добавить в чек-листы следующие пункты:

  • Синхронизация прогресса между устройствами
  • Совместимость сохранений между разными версиями
  • Работа кросс-платформенного мультиплеера
  • Единообразие игрового опыта при разных методах управления

Как адаптировать готовые чек-листы под свой проект

Использование готовых шаблонов чек-листов экономит время, однако слепое копирование без адаптации может привести к пропуску специфических особенностей вашего проекта. Вот пошаговый процесс адаптации стандартных чек-листов под конкретную игру: 🛠️

1. Анализ уникальных механик

Начните с выделения отличительных особенностей вашей игры. Для каждой уникальной механики создайте отдельную секцию в чек-листе с детальным описанием проверок. Например, если в вашей игре есть система создания персонажа, чек-лист должен включать проверку всех возможных комбинаций черт внешности и их влияния на игровой процесс.

2. Приоритизация по рискам

Не все пункты чек-листа одинаково важны. Оцените каждый пункт по двум параметрам: вероятность возникновения проблемы и серьезность последствий. Используйте следующую шкалу приоритетов:

  • Критический: ошибки, блокирующие прохождение или способные привести к потере данных
  • Высокий: серьезные проблемы, существенно влияющие на игровой опыт
  • Средний: заметные, но не критические для геймплея ошибки
  • Низкий: косметические проблемы или мелкие неудобства

3. Учет целевой аудитории

Адаптируйте чек-листы с учетом поведения и ожиданий вашей целевой аудитории. Например, для игр, ориентированных на детей, уделите больше внимания интуитивности интерфейса и прощающим игровым механикам. Для хардкорных игроков — проверке сбалансированности сложных механик и отсутствию эксплойтов.

4. Итеративное улучшение

Чек-лист — это живой документ, который должен эволюционировать вместе с проектом. После каждого значимого тестирования или обнаружения пропущенной ошибки анализируйте, почему она не была выявлена ранее, и дополняйте чек-лист соответствующими пунктами.

Эффективный подход — использовать матрицу RCRCRC для адаптации стандартных чек-листов:

  • Recent (Недавнее): добавляйте проверки для недавно разработанных функций
  • Core (Основное): никогда не пропускайте тестирование критически важного функционала
  • Risky (Рискованное): уделяйте особое внимание сложным или нестабильным компонентам
  • Configuration sensitive (Чувствительное к конфигурации): проверяйте функции, зависящие от конкретных настроек или окружения
  • Repaired (Исправленное): тщательно проверяйте все, что было недавно починено
  • Chronic (Хронические проблемы): регулярно тестируйте компоненты, которые часто ломаются

Инструменты для создания и управления чек-листами QA

Правильно подобранные инструменты для работы с чек-листами значительно повышают эффективность QA-процессов. Рассмотрим наиболее популярные решения, от простых до комплексных. 💻

Базовые инструменты

  • Google Sheets/Excel: Простота и доступность, возможность совместного редактирования, но ограниченный функционал для трекинга и аналитики.
  • Trello: Визуальный подход с карточками, хорош для небольших команд и простых проектов, поддерживает чеклисты внутри карточек.
  • Notion: Гибкий инструмент с возможностью создания взаимосвязанных баз данных, хорошо подходит для документации и структурированных чек-листов.

Специализированные решения для тестирования

  • TestRail: Профессиональный инструмент для управления тестовыми сценариями и чек-листами, поддерживает детальную отчетность и интеграцию с системами баг-трекинга.
  • Zephyr: Расширенные возможности для планирования тестов, управления тестовыми циклами и аналитики, интегрируется с Jira.
  • TestLodge: Простой в использовании инструмент для управления тестированием с фокусом на чек-листы и тест-кейсы, подходит для малых и средних команд.

Решения для игровой индустрии

  • PlaytestCloud: Специализированное решение для тестирования мобильных игр, включает инструменты для управления чек-листами и получения обратной связи от тестировщиков.
  • GameBench: Фокусируется на производительности игр, позволяет создавать специализированные чек-листы для оптимизации.
  • Gameye: Предлагает инструменты для автоматизированного функционального тестирования игр, включая управление тестовыми сценариями.

При выборе инструмента для работы с чек-листами следует учитывать несколько ключевых факторов:

  • Размер команды и количество тестировщиков
  • Сложность проекта и количество тестовых сценариев
  • Необходимость интеграции с другими инструментами (баг-трекеры, CI/CD)
  • Бюджет на инструменты QA
  • Потребность в аналитике и отчетности

Для эффективного внедрения инструментов для управления чек-листами рекомендую:

  • Начать с пилотного проекта на небольшой части игры
  • Обучить всю команду работе с выбранным инструментом
  • Разработать шаблоны и структуру чек-листов, соответствующую вашим процессам
  • Настроить интеграции с существующими системами
  • Регулярно оценивать эффективность и корректировать подход при необходимости

Правильно организованные чек-листы — это не просто инструмент контроля качества, а стратегический актив, повышающий ценность всего проекта. Систематический подход к тестированию с использованием адаптированных чек-листов позволяет не только обнаруживать ошибки, но и предотвращать их появление, сокращая время разработки и улучшая качество финального продукта. Возьмите за основу представленные готовые шаблоны, адаптируйте их под особенности своего проекта, и вы увидите, как изменится восприятие тестирования в вашей команде — от рутинной обязанности до ценной составляющей успеха игры.

