Экспорт из Blender в Unity: как правильно подготовить 3D-модели

Для кого эта статья:

3D-художники и дизайнеры, желающие улучшить навыки экспорта моделей в игровые движки

Студенты и начинающие специалисты в области графического дизайна и анимации

Профессионалы игровой индустрии, ищущие советы по оптимизации рабочего процесса между Blender и Unity Экспорт 3D-моделей из Blender в Unity — это тот мостик, который либо приведет ваш проект к успеху, либо обрушит недели работы в пропасть ошибок и несовместимостей. За 12 лет преподавания я видел слишком много студентов, чьи потрясающие модели превращались в искаженные кошмары из-за неправильных настроек экспорта. Но достаточно о проблемах — сегодня я расскажу, как правильно перенести ваши творения из мира Blender в игровой движок Unity без единой потери качества. Готовы превратить этот сложный процесс в рутинную задачу? Тогда начнем! 🎮

Основы экспорта 3D-моделей из Blender в Unity

Давайте начнем с базовых принципов, которые необходимо понимать каждому 3D-художнику при работе с экспортом. Blender и Unity — мощные инструменты, но говорят они на разных языках, и наша задача — обеспечить качественный перевод между ними.

Прежде всего, важно знать, что Unity предпочитает работать с форматом FBX (Filmbox). Хотя движок поддерживает и другие форматы, именно FBX сохраняет наибольшее количество данных — геометрию, материалы, текстуры, анимацию и арматуру.

Второй ключевой момент — системы координат. В Blender ось Z направлена вверх, а в Unity — ось Y. Это означает, что при импорте ваша модель может неожиданно "лечь на бок", если не учесть этот нюанс при экспорте.

Алексей Морозов, технический художник Один из моих студентов однажды потратил целую неделю на создание детализированной модели космического корабля. Когда он импортировал модель в Unity, корабль выглядел как сломанный конструктор — полигоны торчали в разные стороны, текстуры сместились, а части модели вообще исчезли. Причина? Он не применил модификаторы перед экспортом и использовал устаревший плагин. Мы исправили ошибки за 15 минут, применив модификаторы, установив правильное положение объекта (ориентацию по осям) и выбрав корректные настройки экспорта FBX. Теперь перед каждым экспортом он использует чек-лист из 5 пунктов, который я составил, и проблемы больше не возникают.

Третий аспект — масштаб. По умолчанию 1 единица в Blender равна 1 метру в Unity. Однако если вы работаете в другом масштабе, необходимо внести соответствующие корректировки при экспорте.

Вот сравнительная таблица основных форматов для экспорта из Blender в Unity:

Формат Геометрия Материалы Текстуры Анимация Арматура FBX Да Частично Ссылки Да Да OBJ Да Очень ограниченно Ссылки Нет Нет Blend (напрямую) Да Нет Нет Да Да GLTF/GLB Да Да Встроенные Да Да

Как видите, FBX предоставляет оптимальный баланс возможностей для переноса моделей из Blender в Unity. Именно поэтому я рекомендую всем своим студентам использовать этот формат как основной.

Подготовка модели в Blender перед экспортом в Unity

Подготовка модели — критически важный этап перед экспортом. Пренебрежение этим шагом часто приводит к искаженным моделям, сломанным анимациям и другим неприятным сюрпризам при импорте в Unity.

Начнем с основ — применения модификаторов. В Blender модификаторы (такие как Subdivision Surface, Boolean, Array) влияют на визуализацию модели, но не изменяют базовую геометрию. При экспорте вам нужно решить, применять ли эти модификаторы к финальной сетке или нет.

Вот пошаговая подготовка модели:

Очистите модель от ненужных элементов — удалите вспомогательную геометрию, скрытые объекты и слои, которые не понадобятся в Unity. Проверьте ориентацию модели — в Blender убедитесь, что ваша модель направлена вдоль оси -Y (вперед), а вверх указывает ось Z. Установите правильный масштаб — убедитесь, что размеры модели соответствуют задуманным пропорциям в Unity. Примените модификаторы — для каждого модификатора решите, нужно ли его применить (нажмите Apply) или экспортировать объект с неизмененной геометрией. Проверьте UV-развертку — все части модели должны иметь корректную UV-развертку без наложений (если только это не задумано специально). Установите точку вращения (pivot point) — обычно это центр объекта или его основание, в зависимости от типа объекта. Проверьте веса для анимированных моделей — если модель будет анимирована, убедитесь в корректном назначении весов вершин.

Особенно важный момент — убедитесь, что все части сложной модели правильно именованы. Unity сохраняет имена объектов из Blender, и хорошая система именования значительно облегчит работу с моделью в игровом движке.

Для анимированных моделей требуется дополнительная подготовка:

Убедитесь, что все кости имеют осмысленные названия (например, "arm.L" вместо "Bone.001").

Проверьте, что анимации не содержат ненужных кейфреймов.

Рекомендуется сохранить анимации в отдельных действиях (Actions) в Blender.

Убедитесь, что иерархия костей не слишком сложная — это может вызвать проблемы при импорте.

Ирина Соколова, 3D-аниматор Мой клиент разрабатывал мобильную игру с низкополигональными персонажами. Мы создали симпатичного главного героя с детализированной анимацией бега, прыжков и атак. Но когда перенесли модель в Unity, все анимации выглядели как припадок, а часть меша проваливалась сквозь себя. Проблема оказалась в неправильной привязке скелета — мы использовали автоматическое назначение весов без ручной доработки, а в сложных местах (суставы, плечи) веса распределились неоптимально. Мы вернулись в Blender, заново выполнили привязку костей, тщательно отредактировали веса вершин в проблемных зонах, после чего удалили некоторые избыточные кости, которые были нужны при создании, но лишь усложняли экспорт. После повторного экспорта персонаж двигался именно так, как мы задумали. С тех пор я всегда проверяю анимацию в режиме игры в Blender перед экспортом, что экономит массу времени на исправления.

Еще один аспект подготовки — материалы и текстуры. Материалы в Blender (особенно с использованием нодов) не переносятся напрямую в Unity, поэтому:

Заранее подготовьте текстурные карты (diffuse, normal, specular и т.д.).

Убедитесь, что все текстуры имеют размеры, кратные степени двойки (например, 512×512, 1024×1024).

Проверьте, что все текстурные файлы доступны и правильно подключены.

Настройка параметров экспорта FBX в Blender

Правильная настройка экспорта — ключевой фактор успешной интеграции вашей модели в Unity. Неверные параметры могут превратить многочасовую работу в неиспользуемый мусор. Давайте подробно рассмотрим оптимальные настройки для формата FBX. 🔧

Чтобы начать экспорт, выберите в Blender пункт меню File > Export > FBX (.fbx). Откроется диалог с множеством настроек, которые мы сейчас разберем:

Раздел настроек Параметр Рекомендуемое значение Комментарий Основные Scale 1.0 Сохраняет оригинальный масштаб Forward -Z Forward Корректно ориентирует модель в Unity Up Y Up Согласуется с системой координат Unity Геометрия Apply Modifiers Включено Применяет все модификаторы перед экспортом Loose Edges Выключено Исключает отдельные рёбра, не образующие полигоны Tangent Space Включено Важно для правильного отображения normal maps Анимация Baked Animation Включено Запекает анимацию для корректного отображения NLA Strips Включено, если используются Экспортирует все анимации из редактора NLA

Важно понимать, что параметры Forward и Up существенно влияют на ориентацию модели в Unity. Неправильные значения приведут к тому, что ваша модель окажется повернута набок или вверх ногами после импорта.

Для сложных проектов рекомендую создать несколько вариантов экспортных пресетов под разные типы моделей:

Для статичных объектов окружения — минимальный набор настроек без анимации

— минимальный набор настроек без анимации Для персонажей — с анимацией, арматурой, сохранением материалов

— с анимацией, арматурой, сохранением материалов Для низкополигональных моделей — с оптимизированными настройками геометрии

Чтобы сохранить пресет, настройте все параметры и нажмите на кнопку "+" рядом с выпадающим списком пресетов в верхней части диалога экспорта.

Еще несколько важных нюансов:

Path Mode — определяет, как будут храниться пути к текстурам. Для Unity рекомендуется выбрать "Copy" или "Relative", что позволит корректно перенести текстуры вместе с моделью. Embed Textures — если включить этот параметр, текстуры будут встроены в FBX-файл. Это удобно для передачи модели, но может увеличить размер файла. Selected Objects — экспортирует только выбранные объекты. Очень удобно для экспорта конкретных элементов из сложной сцены. Add Leaf Bones — рекомендуется отключить, так как это создает дополнительные концевые кости, которые обычно не нужны в Unity.

Для моделей с анимацией обязательно правильно настройте временной диапазон экспорта. По умолчанию экспортируется текущий кадр, но вы можете указать диапазон в параметре Animation > Baked Animation > Start/End.

Если вы используете несколько анимаций в одной модели (например, ходьба, бег, прыжок), рекомендую экспортировать их отдельно или использовать NLA Editor в Blender для организации анимаций перед экспортом.

Импорт и настройка 3D-моделей в Unity

После того как вы успешно экспортировали модель из Blender, следующим шагом будет её корректный импорт в Unity. Это не менее важный этап, поскольку настройки импорта могут значительно влиять на производительность и внешний вид вашей модели в игре.

Для начала переместите ваш FBX-файл в папку Assets проекта Unity. Это можно сделать простым перетаскиванием файла или через меню Assets > Import New Asset. После импорта выберите файл в Project Browser, и в Inspector появятся настройки импорта.

Основные разделы настроек импорта, которые вам нужно проверить:

Model — базовые настройки импорта геометрии

— базовые настройки импорта геометрии Rig — настройки для скелетной анимации

— настройки для скелетной анимации Animation — параметры импорта анимаций

— параметры импорта анимаций Materials — настройки импорта и создания материалов

В разделе Model обратите внимание на следующие параметры:

Scale Factor — если размер модели не соответствует ожидаемому, этот параметр поможет скорректировать масштаб. Mesh Compression — влияет на качество и размер меша. Для мобильных игр рекомендуется Medium или High, для PC и консолей — Off или Low. Read/Write Enabled — включайте только если нужно изменять мешы скриптами во время выполнения, иначе это увеличивает потребление памяти. Generate Colliders — автоматически создает примитивный коллайдер для модели. Полезно для статичных объектов окружения.

В разделе Rig (для анимированных моделей):

Animation Type — выберите "Humanoid" для человекоподобных персонажей, чтобы использовать все преимущества системы анимации Unity. Для других моделей используйте "Generic". Avatar Definition — если выбран тип "Humanoid", вы можете настроить скелет, сопоставив кости вашей модели с стандартными костями аватара Unity.

В разделе Animation:

Import Animation — включите для импорта анимаций из FBX. Animation Compression — влияет на размер и точность анимаций. Clips — здесь можно разделить длинную анимацию на отдельные клипы, указав временные диапазоны.

В разделе Materials:

Material Creation Mode — определяет, как будут создаваться материалы. "Standard" создает материалы в соответствии с текущим шейдером по умолчанию. Extract Textures — извлекает встроенные в FBX текстуры в отдельные файлы. Material Naming — указывает, как будут именоваться материалы.

После настройки параметров не забудьте нажать кнопку "Apply" в нижней части Inspector. Это применит все изменения к вашей модели.

Отдельного внимания заслуживают материалы. После импорта модели Unity создаст базовые материалы, но они обычно требуют дополнительной настройки:

Выберите материал в Project Browser. В Inspector выберите подходящий шейдер. Для PBR-графики рекомендуется Standard или HDRP/URP Lit шейдеры (в зависимости от используемого пайплайна рендеринга). Настройте свойства материала и подключите текстуры (Albedo/Base Map, Normal Map, Metallic, Roughness/Smoothness и другие).

Для оптимизации игры рекомендуется создать атлас текстур для однотипных моделей — это уменьшит количество смен состояний рендерера и улучшит производительность.

Решение распространенных проблем при экспорте моделей

Даже при соблюдении всех правил экспорта и импорта, некоторые проблемы все же могут возникать. В этом разделе я разберу самые частые ошибки, с которыми сталкиваются мои студенты, и их решения. 🛠️

Первая и самая распространенная проблема — искаженная геометрия модели. Это может проявляться в виде торчащих полигонов, смещенных вершин или полностью разрушенного меша.

Причина 1: Неприменённые модификаторы в Blender.

Неприменённые модификаторы в Blender. Решение: Убедитесь, что вы применили все модификаторы перед экспортом (клавиша Apply в панели модификаторов) или включили опцию "Apply Modifiers" при экспорте.

<br>

Причина 2: N-гоны (полигоны с более чем 4 вершинами).

N-гоны (полигоны с более чем 4 вершинами). Решение: Разбейте все N-гоны на треугольники или четырехугольники перед экспортом. В Blender используйте функцию Triangulate в режиме редактирования.

Вторая распространенная проблема — неправильные пропорции или ориентация модели.

Причина: Несоответствие систем координат Blender и Unity или неверные настройки экспорта.

Несоответствие систем координат Blender и Unity или неверные настройки экспорта. Решение: В настройках экспорта FBX установите Forward: -Z Forward и Up: Y Up. Если это не помогает, попробуйте изменить ориентацию модели в самом Blender перед экспортом.

Третья проблема — отсутствие или некорректное отображение текстур.

Причина 1: Пути к текстурам не сохранились при экспорте.

Пути к текстурам не сохранились при экспорте. Решение: Используйте настройку Path Mode: Copy в диалоге экспорта FBX и убедитесь, что текстуры находятся в той же папке, что и модель.

<br>

Причина 2: Неправильные UV-развертки.

Неправильные UV-развертки. Решение: Проверьте UV-развертки в Blender, убедитесь, что нет наложений и искажений.

<br>

Причина 3: Сложные материалы с нодами.

Сложные материалы с нодами. Решение: Запеките все текстуры (diffuse, normal, specular и т.д.) и создайте простые материалы с этими текстурами для экспорта.

Четвертая проблема — проблемы с анимацией.

Причина 1: Неправильная настройка ригов или весов вершин.

Неправильная настройка ригов или весов вершин. Решение: Проверьте, что веса вершин правильно распределены между костями. Используйте Weight Paint режим в Blender для корректировки.

<br>

Причина 2: Анимация не экспортируется или экспортируется не полностью.

Анимация не экспортируется или экспортируется не полностью. Решение: Убедитесь, что опция "Baked Animation" включена при экспорте и указан правильный временной диапазон.

Пятая проблема — высокий полигонаж моделей, что приводит к снижению производительности в Unity.

Причина: Избыточная детализация, особенно в невидимых частях модели.

Избыточная детализация, особенно в невидимых частях модели. Решение: Используйте модификатор Decimate в Blender для снижения числа полигонов или создайте низкополигональную версию модели для использования в игре.

Шестая проблема — слишком большой размер файла модели.

Причина 1: Встроенные текстуры высокого разрешения.

Встроенные текстуры высокого разрешения. Решение: Оптимизируйте размер текстур или используйте внешние ссылки вместо встраивания.

<br>

Причина 2: Избыточная анимация или сложная геометрия.

Избыточная анимация или сложная геометрия. Решение: Упростите анимацию, удалив ненужные ключевые кадры, или оптимизируйте геометрию.

И наконец, седьмая проблема — несовместимость версий.

Причина: Разные версии Blender и Unity могут иметь несовместимости в формате FBX.

Разные версии Blender и Unity могут иметь несовместимости в формате FBX. Решение: Попробуйте использовать другую версию формата FBX в настройках экспорта (например, FBX 7.4 binary вместо FBX 6.1 ASCII).

Полезный совет: для сложных проектов создайте "тестовую модель" — простой объект с базовыми материалами и анимацией. Экспортируйте его с разными настройками и импортируйте в Unity, чтобы определить оптимальный рабочий процесс, прежде чем переходить к основным моделям.

Успешный экспорт 3D-моделей из Blender в Unity — это не просто технический навык, а искусство, требующее внимания к деталям и понимания обеих программ. Освоив этот процесс, вы устраните барьер между творческим процессом моделирования и технической стороной игрового движка. Правильно настроенный конвейер экспорта превращает хаотичный процесс проб и ошибок в гладкий рабочий процесс, где ваши творения безупречно переносятся из одной среды в другую. Не экономьте время на подготовке моделей и настройке параметров — эта инвестиция многократно окупится на этапах разработки и оптимизации вашего проекта.

