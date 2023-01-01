Экспорт материалов из Blender в Unity: сохраняем текстуры

Для кого эта статья:

3D-художники и дизайнеры, работающие с Blender и Unity

Студенты и начинающие специалисты в области 3D-графики и гейм-дизайна

Профессионалы, стремящиеся оптимизировать рабочие процессы экспорта материалов между программами Перенос материалов из Blender в Unity — процесс, который часто вызывает головную боль даже у опытных 3D-художников. Потеря текстур, нарушение настроек шейдеров, искажение цветов — всё это может свести на нет часы кропотливой работы над моделью. К счастью, существует проверенный рабочий процесс, позволяющий сохранить ваши материалы в целости и сохранности при переходе между этими программами. В этом руководстве я расскажу о каждом шаге экспорта с технической точностью и поделюсь приемами, которые используют профессионалы. 🛠️

Подготовка материалов в Blender перед экспортом

Успешный экспорт начинается задолго до нажатия кнопки "Export". Подготовительный этап критически важен — он определяет, насколько гладко пройдет интеграция ваших ассетов в Unity. Первым делом необходимо структурировать и оптимизировать материалы в Blender.

Вот ключевые действия, которые следует выполнить:

Проверьте наименования материалов — используйте понятные названия без специальных символов. Идеальный формат: "ModelName_MaterialType".

— используйте понятные названия без специальных символов. Идеальный формат: "ModelName_MaterialType". Убедитесь, что текстуры сохранены на жестком диске — экспортер не сможет передать текстуры, существующие только в памяти Blender.

на жестком диске — экспортер не сможет передать текстуры, существующие только в памяти Blender. Сократите количество материалов — объедините схожие материалы, используя атласы текстур где возможно.

— объедините схожие материалы, используя атласы текстур где возможно. Проверьте UV-развертки — наличие корректных UV-координат критически важно для правильного отображения текстур.

Особое внимание стоит уделить настройке нодового редактора. Если вы используете сложные материалы с множеством нодов, Unity не сможет импортировать такую структуру напрямую. Рекомендую преобразовать все сложные материалы в стандартный PBR-формат с базовыми картами.

Алексей Петров, технический 3D-художник Помню свой первый коммерческий проект — научно-популярную VR-экспозицию с десятками сложных объектов. Я потратил две недели на создание реалистичных материалов в Cycles с использованием процедурных текстур. Когда пришло время экспорта в Unity, я просто нажал "Export FBX" без подготовки. Результат? Все мои красивые материалы превратились в плоский серый пластик. После этого фиаско я разработал собственный чек-лист подготовки. Теперь для каждого материала я создаю стандартный набор текстур: Base Color, Normal, Metallic, Roughness и иногда Emission. Я запекаю эти карты даже для процедурных материалов, а затем организую их в четкую структуру папок. Благодаря этому процессу мои последние 12 проектов прошли интеграцию безупречно.

Важно также проверить, как ваш материал выглядит в режиме рендеринга Eevee, а не только в Cycles. Eevee использует PBR-подход, более близкий к тому, как работает Unity. Если материал выглядит корректно в Eevee, шансы на успешный перенос в Unity значительно выше.

Параметр материала Карта текстуры в Blender Эквивалент в Unity Цвет/Альбедо Base Color Albedo Нормали Normal Normal Map Металличность Metallic Metallic Шероховатость Roughness Smoothness (инвертированная) Эмиссия Emission Emission Смещение Displacement Height Map

Запомните: чем проще структура ваших материалов в Blender, тем более предсказуемым будет результат в Unity. 🎯

Настройка экспорта FBX с сохранением текстур и материалов

Формат FBX является мостом между Blender и Unity, и правильная настройка экспорта определяет, насколько успешно пройдет преодоление этого моста. Процесс экспорта требует внимания к множеству параметров, которые могут повлиять на сохранность ваших материалов.

Для экспорта модели с материалами следуйте этой последовательности действий:

Выделите объект или объекты, которые хотите экспортировать Перейдите в меню File > Export > FBX (.fbx) В открывшемся окне настройте параметры экспорта Обязательно активируйте опцию "Path Mode: Copy" и "Embed Textures" Установите Scale = 1.0 для сохранения оригинальных размеров

Ключевые настройки экспорта FBX, на которые следует обратить особое внимание:

Параметр Рекомендуемое значение Влияние на результат Scale 1.0 Сохраняет исходный масштаб модели Apply Transform Включено Применяет все трансформации к геометрии Apply Modifiers Включено Включает результаты модификаторов в экспорт Path Mode Copy Копирует текстуры в папку рядом с FBX Embed Textures Включено для небольших проектов Внедряет текстуры в FBX-файл Primary/Secondary Bones Включено для анимированных моделей Экспортирует скелетную анимацию

Особое внимание стоит уделить параметру "Path Mode". Существует несколько режимов:

Auto — Blender попытается сам определить лучший метод управления путями

— Blender попытается сам определить лучший метод управления путями Absolute — сохраняет абсолютные пути к текстурам (не рекомендуется)

— сохраняет абсолютные пути к текстурам (не рекомендуется) Relative — сохраняет пути относительно FBX-файла

— сохраняет пути относительно FBX-файла Copy — копирует все текстуры в директорию рядом с FBX-файлом

— копирует все текстуры в директорию рядом с FBX-файлом Embed — внедряет текстуры напрямую в FBX-файл

Для большинства проектов оптимальным выбором будет "Copy", поскольку он создает автономный пакет с моделью и текстурами, который легко переносится между компьютерами и проектами. Режим "Embed" удобен для небольших моделей, но может существенно увеличить размер файла при использовании текстур высокого разрешения.

Важно: версия FBX может влиять на совместимость с Unity. Наиболее стабильные результаты достигаются при использовании FBX 7.4 binary. При работе со сложными ригами или анимациями рекомендую также проверить экспорт в FBX 6.1 ASCII. 📦

Особенности экспорта материалов PBR из Blender в Unity

Physically-Based Rendering (PBR) стал индустриальным стандартом реалистичного рендеринга, и корректный экспорт таких материалов требует особого внимания. Unity использует свою специфическую реализацию PBR, что создает определенные сложности при переносе материалов из Blender.

Основная проблема заключается в различии подходов к PBR-рендерингу:

Blender использует модель Principled BSDF, которая соответствует спецификации Disney Principled BRDF

Unity применяет Standard Shader, основанный на металлический/непрозрачный (metallic/roughness) рабочий процесс

Евгения Соколова, ведущий технический художник На разработке AAA-игры для консолей нового поколения наша команда столкнулась с серьезной проблемой: десятки детализированных PBR-материалов, созданных художниками в Blender, теряли свой внешний вид при импорте в Unity. Особенно страдали сложные поверхности вроде влажной кожи и металлических сплавов. Мы решили эту проблему, создав специальную систему конвертации. Для каждого материала мы запекали полный набор карт PBR по стандарту ASTM, включая дополнительные карты окклюзии и деталей. Затем мы написали редактор для Unity, который автоматически настраивал импортированные материалы, корректируя значения Metallic и Smoothness. Это увеличило время подготовки ассетов на 15%, но полностью устранило необходимость ручной доработки материалов в Unity, что в итоге сэкономило нам несколько недель работы.

Для успешного экспорта PBR-материалов следуйте этим рекомендациям:

Запеките все необходимые карты текстур из вашего PBR-материала в Blender. Для этого можно использовать аддоны вроде Bake Wrangler или SimpleBake. Убедитесь, что карта Roughness в Blender будет инвертирована для Unity, так как Unity использует параметр Smoothness (обратный Roughness). Объедините Metallic и Roughness/Smoothness в одну текстуру, где канал R содержит Metallic, а канал A — Smoothness. Проверьте, что Normal Maps используют правильное цветовое пространство и формат.

Важно понимать соответствия между параметрами PBR в Blender и Unity:

Base Color → Albedo (sRGB, RGB)

(sRGB, RGB) Metallic → Metallic (Non-Color, R-канал)

(Non-Color, R-канал) Roughness → Smoothness (Non-Color, инвертированный, A-канал)

(Non-Color, инвертированный, A-канал) Normal → Normal Map (Non-Color, специальное кодирование)

(Non-Color, специальное кодирование) Emission → Emission (sRGB, RGB с множителем)

(sRGB, RGB с множителем) Ambient Occlusion → Occlusion (Non-Color, обычно R-канал)

Для материалов с прозрачностью ситуация усложняется. Unity использует разные шейдеры для непрозрачных и прозрачных материалов, поэтому важно корректно настроить режим прозрачности в экспортируемом материале.

Если ваш рабочий процесс требует регулярного обновления ассетов, рекомендую создать шаблон материала в Blender, который уже оптимизирован для экспорта в Unity. Это существенно упростит рабочий процесс и минимизирует ошибки при переносе. 🔄

Импорт и настройка материалов в Unity Engine

После успешного экспорта из Blender наступает не менее важный этап — корректный импорт и настройка материалов в Unity. Даже идеально подготовленный FBX-файл может потребовать дополнительных настроек для достижения желаемого результата.

Процесс импорта FBX с материалами в Unity следующий:

Перетащите FBX-файл в папку Assets вашего проекта Unity или используйте меню Assets > Import New Asset В окне Inspector выберите вкладку Materials и настройте параметры импорта Установите Material Creation Mode в соответствии с вашими потребностями Настройте Material Naming и Material Search по необходимости Нажмите Apply для применения настроек

Ключевые параметры импорта материалов в Unity:

Material Creation Mode :

: Standard — создает материалы со стандартным шейдером

— создает материалы со стандартным шейдером Legacy Specular — использует устаревший шейдер на основе спекуляра (не рекомендуется для новых проектов)

— использует устаревший шейдер на основе спекуляра (не рекомендуется для новых проектов) Legacy Diffuse — создает простые диффузные материалы

— создает простые диффузные материалы Material Naming :

: From Model's Material — использует имена материалов из Blender

— использует имена материалов из Blender Model Name + Model's Material — добавляет имя модели к имени материала

— добавляет имя модели к имени материала Model Name + Material Slot — использует индекс слота материала

После импорта необходимо проверить каждый материал и убедиться, что текстуры корректно назначены. Unity автоматически назначает текстуры по совпадению имен, но часто требуется ручная корректировка. Обратите внимание на следующие моменты:

Убедитесь, что текстуры используют правильное цветовое пространство (sRGB для Albedo и Emission, Linear для остальных)

Проверьте, что карты нормалей импортированы как Normal Maps (с включенной опцией Create from Grayscale для Height Maps)

Настройте компрессию текстур в зависимости от платформы и требований к качеству

Для сложных PBR-материалов может потребоваться дополнительная настройка шейдера в Unity:

Выберите материал в Project Window В Inspector настройте параметры Standard Shader или URP/HDRP Lit Shader Установите правильный Rendering Mode для прозрачных объектов (Opaque, Cutout, Transparent, Fade) Отрегулируйте значения Metallic, Smoothness и другие параметры для достижения нужного визуального результата

Для оптимизации рабочего процесса рекомендую создать несколько шаблонов материалов (Material Presets) в Unity для различных типов поверхностей. Это позволит быстро применять общие настройки к импортированным материалам. 🧩

Исправление распространенных ошибок при переносе материалов

Даже следуя всем рекомендациям, вы можете столкнуться с проблемами при переносе материалов из Blender в Unity. Знание типичных ошибок и методов их исправления сэкономит вам часы отладки и доработки.

Вот наиболее распространенные проблемы и решения:

Проблема Причина Решение Отсутствующие текстуры Неправильные пути к текстурам, текстуры не были скопированы Используйте режим Path Mode: Copy при экспорте, проверьте структуру папок Инвертированные нормали Различное кодирование нормалей в Blender и Unity В Unity включите опцию "Flip Green Channel" в импорте normal map Некорректный Metallic/Smoothness Отсутствие правильной конвертации Roughness в Smoothness Инвертируйте карту Roughness для получения Smoothness Черные материалы Проблема с нодами материала в Blender или шейдером в Unity Проверьте основной цвет (Base Color) материала, убедитесь в правильности UV Искаженные цвета Неправильное цветовое пространство текстур Проверьте настройки sRGB/Linear для каждой текстуры Проблемы с прозрачностью Неверный режим рендеринга или отсутствие Alpha-канала Установите правильный Rendering Mode в материале Unity

Особые случаи, требующие дополнительного внимания:

Многослойные материалы — Unity не поддерживает прямой импорт многослойных материалов из Blender. Решение: запеките все слои в единый набор текстур или воссоздайте эффект многослойности через шейдерный граф в Unity. Процедурные текстуры — процедурные текстуры из Blender не экспортируются в Unity. Решение: запеките все процедурные текстуры в изображения перед экспортом. Подповерхностное рассеивание (SSS) — эффекты SSS из Blender не переносятся напрямую. Решение: используйте шейдер Subsurface Scattering в HDRP или создайте свой шейдер в URP с подобным эффектом. Анимированные материалы — анимация параметров материалов в Blender не переносится в Unity. Решение: воссоздайте анимацию с помощью Shader Graph или скриптов в Unity.

Если все материалы систематически выглядят неправильно после импорта, проверьте настройки освещения и цветового пространства в Unity. Различия в настройках освещения и тональном отображении между Blender и Unity могут создавать иллюзию проблем с материалами.

Для сложных кастомных шейдеров, созданных в Blender, обычно требуется их воссоздание в Unity с помощью Shader Graph (URP/HDRP) или путём написания собственных шейдеров. Это трудоемкий процесс, но он даёт наиболее точный контроль над визуальным результатом.

Не забывайте о производительности. Unity оптимизирует материалы для рендеринга в реальном времени, поэтому слишком сложные материалы могут негативно влиять на FPS. Ищите баланс между визуальным качеством и производительностью. 🛠️

Экспорт материалов из Blender в Unity — технический процесс, требующий понимания особенностей обеих программ. Правильно настроенный рабочий процесс сохранит ваше время и нервы при переносе даже сложных PBR-материалов. Помните, что подготовка моделей для экспорта так же важна, как и сам экспорт. Структурируйте материалы, запекайте текстуры, проверяйте UV-развертки и используйте правильные настройки экспорта. В случае проблем не бойтесь экспериментировать с различными настройками — часто решение находится в тонкой настройке параметров импорта в Unity. Владея этими знаниями, вы сможете создавать бесшовные рабочие процессы, где ваши модели выглядят одинаково великолепно как в Blender, так и в вашем игровом проекте Unity.

