Как импортировать модели из Blender в Unity: пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

3D-художники и дизайнеры, работающие с Blender и Unity

Разработчики игр, желающие улучшить интеграцию 3D-моделей в игровые проекты

Студенты и новички в области графического дизайна и геймдева Переход от создания 3D-модели в Blender к её использованию в Unity часто становится тем барьером, который останавливает многих талантливых художников и разработчиков. Представьте: вы потратили часы на создание идеального персонажа или окружения, но при импорте обнаруживаете, что текстуры отображаются некорректно, масштаб сбился, а анимация вообще не работает. Эта пошаговая инструкция избавит вас от головной боли и превратит процесс интеграции между Blender и Unity в гладкий, предсказуемый рабочий процесс. 🎮✨

Подготовка 3D-модели в Blender перед экспортом

Правильная подготовка модели в Blender — фундамент успешного импорта в Unity. Пропуск этого этапа практически гарантирует проблемы на последующих шагах. 📝

Прежде всего, следует позаботиться о правильной структуре и оптимизации вашей модели:

Применение всех модификаторов — Unity не распознает модификаторы Blender, поэтому их необходимо применить до экспорта (Ctrl+A или правый клик → Apply)

— Unity не распознает модификаторы Blender, поэтому их необходимо применить до экспорта (Ctrl+A или правый клик → Apply) Установка правильного масштаба — Unity использует метрическую систему, где 1 единица = 1 метр, поэтому убедитесь, что масштаб вашей модели логичен

— Unity использует метрическую систему, где 1 единица = 1 метр, поэтому убедитесь, что масштаб вашей модели логичен Правильная ориентация — Blender использует Z-up, тогда как Unity — Y-up, поэтому рекомендуется повернуть модель на 90° по оси X

— Blender использует Z-up, тогда как Unity — Y-up, поэтому рекомендуется повернуть модель на 90° по оси X Оптимизация полигональной сетки — удаление невидимых полигонов, n-гонов и оптимизация топологии для игровых движков

— удаление невидимых полигонов, n-гонов и оптимизация топологии для игровых движков Корректное наименование объектов — используйте понятную систему именования без специальных символов

Алексей Северов, Lead 3D Artist Однажды я работал над проектом виртуального музея, где требовалось импортировать более 150 экспонатов из Blender в Unity. Первая партия моделей была катастрофой — объекты разваливались на части, текстуры отображались неправильно, а на сцене творился полный хаос. Я потерял целую неделю, пытаясь исправить каждую модель вручную. Решение пришло, когда я разработал строгий чек-лист подготовки: объединение связанных мешей, применение модификаторов, проверка UV-развёрток и настройка шейдеров, совместимых с Unity. Теперь перед экспортом я всегда создаю отдельный файл .blend с "чистыми" оптимизированными версиями моделей. Этот подход сократил время настройки каждой модели с нескольких часов до буквально минут.

Особенное внимание стоит уделить организации UV-развёрток и материалов:

Аспект Рекомендация для Blender Влияние на Unity UV-развёртка Разверните все UV-карты, избегайте перекрытий Предотвращает артефакты текстур Текстуры Используйте форматы PNG или JPEG Лучшая совместимость и качество Материалы Используйте Principled BSDF шейдер Легче конвертируется в PBR-материалы Unity Наименование текстур [имямодели]albedo, [имямодели]normal и т.д. Облегчает автоматическое сопоставление Запекание карт Запекайте normal, AO, metallic карты отдельно Больше контроля в Unity

Для моделей с анимацией дополнительно требуется:

Проверка правильности весов арматуры

Установка и проверка ключевых кадров для анимации

Организация анимаций в экшены (Action Editor)

Убедитесь, что скелет (арматура) имеет иерархическую структуру без циклических зависимостей

Экспорт модели в формат FBX: основные настройки

FBX (Filmbox) — оптимальный формат для экспорта из Blender в Unity, обеспечивающий передачу не только геометрии модели, но и анимаций, текстур, материалов и арматуры. 🔄

Чтобы экспортировать модель в формат FBX, следуйте этим шагам:

Выберите объект(ы) для экспорта Перейдите в меню File → Export → FBX (.fbx) В диалоговом окне экспорта настройте параметры согласно вашим требованиям Нажмите "Export FBX"

Ключевые настройки экспорта FBX, которые следует учесть:

Категория Настройка Рекомендуемое значение Назначение Основные Scale 1.0 Сохраняет масштаб модели Forward -Z Forward Соответствует ориентации Unity Up Y Up Соответствует ориентации Unity Геометрия Apply Modifiers Включено Применяет все модификаторы Loose Edges Включено Экспортирует отдельные рёбра Tangent Space Включено Экспортирует данные для normal-mapping Арматура Add Leaf Bones Выключено Предотвращает создание лишних костей Primary Bone Axis Y Axis Соответствует ориентации Unity Анимация Bake Animation Включено Запекает анимацию в ключевые кадры NLA Strips Включено для анимаций Экспортирует неактивные анимации

Для сложных моделей можно выбрать различные стратегии экспорта:

Экспорт всего как единого объекта — подходит для простых статических моделей

— подходит для простых статических моделей Экспорт по частям — для сложных объектов с разными материалами

— для сложных объектов с разными материалами Экспорт коллекций — для логически связанных групп объектов

Мария Краснова, Game Developer Разрабатывая небольшую мобильную игру, я столкнулась с проблемой производительности. Все модели персонажей экспортировались вместе с высокополигональными версиями, что приводило к ужасному FPS на устройствах. Решение оказалось в грамотной настройке экспорта FBX. Я создала систему с двумя уровнями LOD (Level of Detail): для экрана выбора персонажей использовалась детализированная версия с миллионом полигонов и 4K текстурами, а для игрового процесса — оптимизированная с 5-7 тысячами полигонов и 1K текстурами. При экспорте из Blender ключевым было включение опции "Selected Objects Only" и настройка правильного масштабирования. После этого в Unity я настроила автоматическое переключение между LOD в зависимости от дистанции камеры. Производительность выросла на 300%, а визуальное качество практически не пострадало.

При экспорте анимаций обратите внимание на следующее:

Убедитесь, что анимации организованы в Blender через NLA Editor или Action Editor

Для экспорта нескольких анимаций включите опцию "All Actions"

Рекомендуется экспортировать каждую анимацию в отдельный FBX-файл для большего контроля в Unity

Установите параметр "Bake Animation" для преобразования всех анимационных модификаторов в ключевые кадры

Для PBR-материалов (Physically Based Rendering) рекомендуется экспортировать текстуры отдельно и настроить их уже в Unity. 🎨

Импорт моделей из Blender в Unity: базовые шаги

После успешного экспорта модели из Blender наступает этап её импорта и настройки в Unity. Этот процесс требует внимания к деталям, поскольку правильная настройка импорта значительно влияет на производительность и внешний вид вашей модели в игре. 🎲

Базовые шаги импорта модели в Unity:

Создайте в вашем проекте Unity папку для импортируемых ассетов (например, Assets/Models) Перетащите FBX-файл в эту папку через проводник или скопируйте его туда вручную Unity автоматически обнаружит и импортирует новый файл Выберите импортированный файл, чтобы увидеть настройки в Inspector Настройте параметры импорта в соответствии с типом модели Нажмите Apply для применения настроек

В окне Inspector вы увидите несколько вкладок настроек импорта:

Model — общие настройки для 3D-модели (масштаб, ориентация, генерация коллайдеров)

— общие настройки для 3D-модели (масштаб, ориентация, генерация коллайдеров) Rig — настройки скелетной анимации (тип скелета, человекоподобный аватар)

— настройки скелетной анимации (тип скелета, человекоподобный аватар) Animation — настройки анимации (зацикливание, разделение на клипы)

— настройки анимации (зацикливание, разделение на клипы) Materials — настройки импорта и генерации материалов

В категории Model стоит обратить внимание на следующие параметры:

Scale Factor — если размер модели выглядит неправильно, можно скорректировать масштаб (обычно 1.0 подходит для моделей, экспортированных с корректными настройками)

— если размер модели выглядит неправильно, можно скорректировать масштаб (обычно 1.0 подходит для моделей, экспортированных с корректными настройками) Generate Colliders — автоматически создаёт базовые коллайдеры для статических объектов

— автоматически создаёт базовые коллайдеры для статических объектов Import Blendshapes — включите, если модель имеет морфы (blendshapes) для лицевой анимации

— включите, если модель имеет морфы (blendshapes) для лицевой анимации Generate Lightmap UVs — создаёт вторую UV-развёртку для статичного освещения (важно для архитектурных элементов)

Для моделей с анимацией критически важны настройки во вкладке Rig:

Animation Type :

: None — для статических моделей без скелета

— для статических моделей без скелета Generic — для анимированных объектов без человекоподобного скелета

— для анимированных объектов без человекоподобного скелета Humanoid — для персонажей, использующих стандартный скелет человека

— для персонажей, использующих стандартный скелет человека Avatar Definition : для Humanoid-моделей можно создать аватар, который позволяет использовать стандартные анимации

: для Humanoid-моделей можно создать аватар, который позволяет использовать стандартные анимации Optimize Game Objects: уменьшает иерархию объектов для лучшей производительности

Во вкладке Animation можно настроить отдельные анимационные клипы:

Выделите анимацию из списка и настройте её параметры (начало, конец, зацикливание)

Используйте "Split Animation" для разделения анимации на отдельные клипы

Настройте сэмплирование анимации для оптимального соотношения качества и производительности

После завершения настройки нажмите Apply для применения всех параметров. Теперь модель готова к использованию — просто перетащите её из проекта на сцену. 🚀

Настройка материалов и текстур после импорта

Даже если модель идеально отображается в Blender, материалы и текстуры могут потребовать дополнительной настройки в Unity. Это связано с различиями в системах рендеринга и шейдерах между программами. 🖌️

После импорта модели Unity автоматически создаст материалы в папке Materials рядом с FBX-файлом. Однако эти материалы часто требуют ручной настройки:

Выберите созданный материал, чтобы увидеть его свойства в Inspector

По умолчанию используется шейдер Standard, который поддерживает базовую PBR-визуализацию

Для URP (Universal Render Pipeline) или HDRP (High Definition Render Pipeline) вам потребуется конвертировать материалы в соответствующие шейдеры

Основные типы текстурных карт и их назначение в Unity:

Тип карты Назначение Параметр в Unity (Standard Shader) Albedo/Diffuse Базовый цвет поверхности Albedo Normal map Детализация поверхности Normal Map Metallic map Металличность поверхности Metallic Roughness/Smoothness Гладкость/шероховатость Smoothness Ambient Occlusion Затенение в углублениях Occlusion Height/Displacement Объёмное смещение поверхности Height Map Emission Самосвечение Emission

Для настройки материалов в Unity:

Импортируйте все текстуры в проект (желательно в папку Textures) Настройте импорт текстур в соответствии с их типом: Normal maps: установите Texture Type на "Normal Map"

Для sRGB-текстур (Albedo, Emission): включите sRGB

Для нецветовых данных (Metallic, Roughness, AO): выключите sRGB Назначьте текстуры соответствующим слотам в материале Настройте дополнительные параметры материала (Tiling, Offset, интенсивность эффектов)

Если ваша модель использует прозрачность или полупрозрачность:

Измените Rendering Mode на Transparent или Cutout в настройках Standard шейдера

Для Transparent используйте текстуру с альфа-каналом

Для Cutout настройте Alpha Cutoff — порог отсечения прозрачности

Помните о правильном порядке отрисовки прозрачных объектов (Queue)

При работе с текстурными атласами или UV-развёртками:

Проверьте правильность отображения текстур на модели

Настройте Tiling и Offset для точного позиционирования текстур

Для объектов с несколькими материалами убедитесь, что текстуры применены к правильным частям модели

Современные подходы к материалам в Unity включают:

Текстурные атласы — объединение нескольких текстур в одну для оптимизации производительности

— объединение нескольких текстур в одну для оптимизации производительности Substance материалы — динамические процедурные материалы (требуется плагин)

— динамические процедурные материалы (требуется плагин) Shader Graph — визуальное создание шейдеров в URP/HDRP

— визуальное создание шейдеров в URP/HDRP Material override — динамическая замена материалов во время выполнения

Устранение распространенных проблем при импорте

Процесс импорта моделей из Blender в Unity не всегда идёт гладко. Зная распространённые проблемы и способы их решения, вы сэкономите часы отладки и фрустрации. 🛠️

Рассмотрим основные проблемы и их решения:

Модель отображается розовой или с фиолетовыми полигонами

Причина: отсутствуют или повреждены текстуры

Решение: проверьте пути к текстурам, убедитесь, что все текстуры импортированы в проект

Модель выглядит слишком маленькой или большой

Причина: некорректный масштаб при экспорте или импорте

Решение: настройте Scale Factor в настройках импорта или измените масштаб объекта на сцене

Перевёрнутые нормали или "дыры" в модели

Причина: неправильная ориентация нормалей в Blender

Решение: в Blender выберите все полигоны и используйте Mesh → Normals → Recalculate Outside

Анимация не воспроизводится

Причина: проблемы с настройками Rig или анимационными клипами

Решение: проверьте тип анимации (Generic/Humanoid), наличие контроллера анимаций, правильность настройки клипов

Текстуры отображаются некорректно

Причина: неправильные настройки импорта текстур или UV-развёртки

Решение: проверьте настройки sRGB, тип текстуры, компрессию, корректность UV-координат

Части модели имеют неправильные материалы

Причина: неверное назначение материалов или субмешей

Решение: проверьте соответствие материалов и объектов в иерархии, перезадайте материалы вручную

Артефакты освещения (странные тени)

Причина: проблемы с нормалями или отсутствие второй UV-карты для освещения

Решение: включите Generate Lightmap UVs или исправьте нормали в Blender

Проблемы с костями (bones) и весами

Причина: неоптимальная настройка скелета или весов вершин

Решение: перепроверьте веса в Blender, используйте Weight Paint для исправления проблемных областей

Для сложных случаев с неполадками анимации:

Проблема с анимацией Возможная причина Решение Модель "рассыпается" при анимации Неправильное назначение весов Исправьте веса в режиме Weight Paint в Blender Анимация воспроизводится, но деформирует модель Проблема с ограничителями костей Проверьте и исправьте ограничения в Blender Анимация обрезается или "прыгает" Неправильные настройки кадров Настройте правильный диапазон кадров в импортере Unity Кости двигаются странно Неверная иерархия костей Проверьте родительские связи в скелете Части модели не анимируются Отсутствие привязки к скелету Убедитесь, что все части привязаны к арматуре

Общие рекомендации для избежания проблем:

Создавайте резервные копии моделей перед экспортом

Используйте тестовую сцену для проверки импорта перед интеграцией в основной проект

Следуйте конвенциям именования для файлов, объектов и материалов

Применяйте пакетную обработку для однотипных моделей

Документируйте успешные настройки экспорта/импорта для повторного использования

В особо сложных случаях может потребоваться:

Импорт модели через промежуточный формат (например, OBJ)

Разделение сложной модели на отдельные компоненты

Использование специальных плагинов для Blender или Unity

Создание собственного скрипта импорта для особых случаев

Перенос моделей из Blender в Unity — это не просто техническая операция, а настоящее искусство, требующее понимания особенностей обеих платформ. Следуя описанным выше шагам и рекомендациям, вы существенно упростите свой рабочий процесс и избежите распространенных ошибок. Помните, что практика и систематический подход — ключ к безупречному результату. С каждым успешно импортированным проектом вы будете всё лучше понимать нюансы взаимодействия между этими мощными инструментами и создавать всё более впечатляющие игровые миры.

