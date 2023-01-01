Как сохранить 3D-модель с текстурами в Blender: полное руководство

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

3D-художники и аниматоры

Игровые разработчики

Студенты и профессионалы, обучающиеся работе с Blender Сохранение 3D-модели с текстурами в Blender часто становится камнем преткновения даже для опытных художников. Один неверный шаг — и ваша детализированная модель превращается в безликий объект без текстур в другом приложении. Правильный экспорт с текстурами критически важен для игровых разработчиков, аниматоров и художников, работающих в кросс-платформенной среде. В этой инструкции я раскрою все нюансы процесса от подготовки текстур до устранения распространённых проблем при экспорте в различные форматы. 🎮 🎨

Хотите полностью освоить 3D-моделирование и создание текстур в Blender? Курс Профессия графический дизайнер от Skypro включает углубленное изучение Blender и других инструментов 3D-графики. Вы не только научитесь безупречно экспортировать модели с текстурами, но и создавать профессиональные 3D-работы, которые дополнят ваше портфолио и откроют новые карьерные возможности.

Основные способы сохранения моделей с текстурами в Blender

Blender предоставляет несколько способов сохранения 3D-моделей с текстурами, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества. Выбор подходящего метода зависит от вашего рабочего процесса, конечной цели проекта и программного обеспечения, в котором вы планируете использовать модель.

Существует три основных подхода к сохранению моделей с текстурами:

Встроенное сохранение .blend файла — сохраняет все данные проекта, включая модели, текстуры, материалы и настройки сцены. Экспорт в универсальные форматы — преобразование модели в стандартные форматы, такие как FBX, OBJ или glTF/GLB, которые поддерживаются другими 3D-приложениями. Упаковка данных — встраивание текстур и других внешних ресурсов непосредственно в файл Blender для более удобной передачи проекта.

Каждый формат экспорта имеет свои преимущества и ограничения, которые важно учитывать:

Формат Преимущества Ограничения Рекомендуемое использование FBX Широкая совместимость, сохраняет анимации, скелеты, UV-карты Текстуры экспортируются отдельно Игровые движки, анимационные программы OBJ Простота, надёжность, хорошая совместимость Не поддерживает анимацию, рига Статичные модели, 3D-печать glTF/GLB Компактность, встроенные текстуры, быстрая загрузка Менее распространён в некоторых отраслях Веб-приложения, AR/VR ABC (Alembic) Отличное сохранение анимированной геометрии Ограниченная поддержка материалов VFX, анимационные последовательности .blend Сохраняет все данные без потерь Открывается только в Blender Архивация, продолжение работы

Артём Волков, 3D-художник и технический директор

Однажды я работал над персонажем для инди-игры, потратив неделю на детализированные текстуры. Когда пришло время передать модель разработчикам, я просто экспортировал FBX без должной подготовки текстурных путей. Результат? Текстуры не загрузились в Unity, и модель выглядела как пластиковый манекен. После этого фиаско я разработал строгий протокол экспорта: сначала я запускаю скрипт, проверяющий относительные пути текстур, затем упаковываю все в отдельную папку с правильной структурой и только потом экспортирую. С тех пор подобных проблем не возникало, а заказчики всегда получают модели именно в том виде, в каком я их создал.

Для эффективного экспорта с текстурами необходимо учитывать некоторые основные принципы:

Всегда организуйте текстуры в отдельной папке, связанной с проектом.

Используйте относительные пути к текстурам, а не абсолютные.

Проверяйте совместимость выбранного формата с целевым программным обеспечением.

Рассмотрите возможность встроенных текстур для форматов, которые это поддерживают.

Выполните тестовый экспорт перед окончательной доставкой клиенту или интеграцией в проект.

Подготовка модели и текстур перед экспортом

Правильная подготовка модели и текстур — ключевой этап перед экспортом, который часто определяет успешность всего процесса. Тщательная организация текстур и проверка материалов сэкономит часы потенциальных проблем после экспорта. 🔍

Вот пошаговый процесс подготовки вашей модели к экспорту:

Организуйте текстурные файлы: Создайте отдельную папку для текстур вашего проекта. Идеально, если эта папка будет подпапкой в основной директории проекта. Проверьте UV-развёртки: Убедитесь, что все объекты имеют корректные UV-развёртки без перекрытий или искажений, особенно для тех частей модели, где текстуры наиболее заметны. Оптимизируйте текстуры: Уменьшите размер текстур до необходимого минимума, сохраняя приемлемое качество. Это особенно важно для игровых моделей или веб-приложений. Проверьте текстурные пути: В Blender откройте Редактор свойств > Материалы > выберите материал > раздел Поверхность (Surface) и проверьте пути к текстурным нодам. Упакуйте текстуры (опционально): В меню File > External Data > Pack Resources, чтобы встроить все текстуры в .blend файл.

Для проверки материалов и текстур используйте Node Editor в Blender. Убедитесь, что все связи между нодами корректны, особенно в нодах Image Texture. Проверьте, что каждый материал правильно назначен соответствующим частям модели.

Екатерина Соколова, техник по текстурам в геймдев-студии

В 2021 году я работала над крупным проектом с более чем 50 персонажами для RPG-игры. Наша команда столкнулась с серьёзной проблемой: при экспорте моделей в Unreal Engine текстуры выглядели иначе, чем в Blender. После нескольких дней отладки мы обнаружили, что цветовые пространства текстур были некорректно настроены. Теперь перед каждым экспортом я использую собственный чек-лист: проверяю цветовые пространства (sRGB для диффузных карт, Non-Color для нормалей и PBR-карт), создаю единую систему именования файлов (modelnamealbedo, modelnamenormal и т.д.) и тестирую экспорт на тестовой сцене в целевом движке. Это увеличило нашу производительность на 30% и полностью устранило проблемы с несоответствием текстур.

Особое внимание уделите следующим аспектам при подготовке текстур:

Тип текстуры Цветовое пространство Рекомендуемый формат Типичное разрешение Diffuse/Albedo sRGB PNG, JPG 1024×1024 — 4096×4096 Normal maps Non-Color PNG 1024×1024 — 4096×4096 Roughness/Metallic Non-Color PNG, EXR 1024×1024 — 2048×2048 Displacement Non-Color PNG, EXR 2048×2048 — 8192×8192 Ambient Occlusion Non-Color PNG, JPG 1024×1024 — 2048×2048

Для предотвращения потери ссылок на текстуры при экспорте, следуйте этим рекомендациям:

Используйте относительные пути: В настройках Blender (Edit > Preferences > File Paths) активируйте опцию "Relative Paths".

В настройках Blender (Edit > Preferences > File Paths) активируйте опцию "Relative Paths". Проверьте внешние ссылки: Используйте File > External Data > Report Missing Files для выявления отсутствующих текстур.

Используйте File > External Data > Report Missing Files для выявления отсутствующих текстур. Пакетное переименование: Если необходимо переименовать текстуры, делайте это через систему пакетного переименования в Blender, чтобы связи не нарушились.

Если необходимо переименовать текстуры, делайте это через систему пакетного переименования в Blender, чтобы связи не нарушились. Создайте копию проекта: Перед экспортом сохраните копию .blend файла со всеми текстурами в отдельной папке.

Перед экспортом сохраните копию .blend файла со всеми текстурами в отдельной папке. Проверьте именование материалов: Убедитесь, что материалы названы логически и соответствуют их функциям.

Экспорт FBX файла с текстурами в Blender

Формат FBX (Filmbox) — один из самых популярных форматов для обмена 3D-моделями между различными приложениями, особенно при работе с игровыми движками. Корректный экспорт FBX с текстурами требует внимания к деталям и понимания особенностей этого формата. 🧩

Вот пошаговая инструкция по экспорту модели в формате FBX с сохранением текстур:

Выделите объекты для экспорта: В 3D-вьюпорте выберите модель или модели, которые нужно экспортировать. Откройте диалог экспорта: Перейдите в меню File > Export > FBX (.fbx). Настройте основные параметры: В появившемся диалоговом окне выберите путь сохранения файла и назовите его. Настройте параметры экспорта: В правой части диалогового окна экспорта находятся многочисленные настройки, требующие особого внимания.

Наиболее важные настройки при экспорте FBX с текстурами:

Main → Selected Objects: Убедитесь, что эта опция включена, если экспортируете только выделенные объекты.

Убедитесь, что эта опция включена, если экспортируете только выделенные объекты. Geometry → Apply Modifiers: Включите, чтобы экспортировать модель с примененными модификаторами.

Включите, чтобы экспортировать модель с примененными модификаторами. Geometry → Smooth Groups: Рекомендуется включить для сохранения сглаживания поверхностей.

Рекомендуется включить для сохранения сглаживания поверхностей. Armature → Add Leaf Bones: Обычно отключается для игровых моделей.

Обычно отключается для игровых моделей. Bake Animation: Включайте только если экспортируете анимацию вместе с моделью.

Включайте только если экспортируете анимацию вместе с моделью. Path Mode: Критический параметр! Выберите "Copy" для копирования текстур в директорию с FBX файлом или "Relative" для создания относительных путей.

Критический параметр! Выберите "Copy" для копирования текстур в директорию с FBX файлом или "Relative" для создания относительных путей. Embed Textures: При включении текстуры будут встроены в FBX файл, что удобно для передачи, но увеличивает размер файла.

При экспорте FBX с текстурами Blender по умолчанию не встраивает текстуры в файл, а создает ссылки на них. Поэтому важно правильно настроить параметр Path Mode. Вот рекомендации по выбору режима путей:

Copy: Идеально для передачи модели другим людям или в другие проекты. Blender создаст копии всех используемых текстур в папке с FBX файлом.

Идеально для передачи модели другим людям или в другие проекты. Blender создаст копии всех используемых текстур в папке с FBX файлом. Relative: Хорошо работает, если вы планируете сохранить структуру папок проекта. Пути к текстурам сохраняются относительно местоположения FBX файла.

Хорошо работает, если вы планируете сохранить структуру папок проекта. Пути к текстурам сохраняются относительно местоположения FBX файла. Absolute: Не рекомендуется для переносимых проектов, так как использует полные пути на вашей системе.

Не рекомендуется для переносимых проектов, так как использует полные пути на вашей системе. Match: Пытается сохранить исходную структуру путей, что может быть полезно в некоторых рабочих процессах.

Пытается сохранить исходную структуру путей, что может быть полезно в некоторых рабочих процессах. Strip: Удаляет все пути, оставляя только имена файлов. Полезно, если все текстуры будут находиться в одной директории с FBX файлом.

Для различных целевых программ могут потребоваться разные настройки экспорта FBX:

Целевая программа Версия FBX Рекомендуемые настройки Unity FBX Binary 7.4 Apply Modifiers: On, Smooth Groups: On, Path Mode: Copy Unreal Engine FBX Binary 7.4 Apply Modifiers: On, Tangent Space: On, Path Mode: Copy 3ds Max FBX Binary 7.4 Apply Modifiers: On, Add Leaf Bones: Off, Path Mode: Relative Maya FBX Binary 6.1 Apply Modifiers: On, Path Mode: Copy, Embed Textures: On Cinema 4D FBX Binary 7.4 Apply Modifiers: On, Path Mode: Copy, Embed Textures: Optional

Дополнительные рекомендации для безупречного экспорта FBX с текстурами:

Перед экспортом примените вращение и масштаб (Ctrl+A) к объектам для предотвращения проблем с трансформацией.

Для сложных материалов со множеством нодов сначала "запеките" текстуры (Bake) в простые карты, которые легче экспортировать.

Используйте стандартные PBR-материалы для лучшей совместимости с другими приложениями.

После экспорта проверьте содержимое FBX-файла в целевом приложении, чтобы убедиться, что текстуры правильно подключены.

Для моделей с риггингом убедитесь, что опция "Armature" включена в настройках экспорта.

Сохранение моделей в форматах OBJ и GLB с текстурами

Помимо FBX, форматы OBJ и GLB предоставляют отличные альтернативы для экспорта 3D-моделей с текстурами. Каждый из них имеет свои уникальные преимущества и применения, которые могут лучше соответствовать конкретным требованиям проекта. 📦

Давайте рассмотрим особенности экспорта в формат OBJ:

Выберите объекты для экспорта в 3D-вьюпорте Blender. Откройте диалог экспорта: File > Export > Wavefront (.obj). Настройте параметры экспорта: В правой панели установите следующие параметры: Forward: -Z Forward (стандартно)

Up: Y Up (стандартно)

Selection Only: Включите, если экспортируете только выделенные объекты

Apply Modifiers: Включите для применения модификаторов

Include Edges: Обычно выключено

Write Materials: Включите для экспорта материалов

Write Normals: Рекомендуется включить

Include UVs: Обязательно включите для экспорта текстур

Path Mode: Выберите "Copy" для копирования текстур в директорию с OBJ Экспортируйте модель: Нажмите "Export OBJ" для завершения процесса.

При экспорте в формат OBJ Blender создаёт два файла:

.obj — содержит геометрию модели, нормали, UV-координаты и ссылки на материалы.

— содержит геометрию модели, нормали, UV-координаты и ссылки на материалы. .mtl — файл материалов, содержащий информацию о свойствах поверхности и путях к текстурным файлам.

Теперь рассмотрим экспорт в формат GLB (glTF Binary):

Выделите объекты для экспорта в 3D-вьюпорте. Откройте диалог экспорта: File > Export > glTF 2.0 (.glb/.gltf). Выберите формат GLB в верхней части диалогового окна. Настройте параметры экспорта: Format: glTF Binary (.glb) — для единого файла со встроенными текстурами

Include: Selected Objects — для экспорта только выбранных объектов

Transform: +Y Up — стандартная ориентация для большинства платформ

Geometry > Apply Modifiers: On

Geometry > UVs: Export — обязательно для текстур

Geometry > Normals: Export — для правильного освещения

Materials: Export — включите для экспорта материалов

Textures: Export — обязательно для сохранения текстур

Textures > Image Format: Automatic — или выберите конкретный формат Завершите экспорт: Нажмите "Export GLB" для создания файла.

Сравнение форматов OBJ и GLB для различных сценариев использования:

Критерий OBJ GLB Встраивание текстур Нет, текстуры отдельно Да, все в одном файле Поддержка анимации Не поддерживает Полная поддержка Поддержка скелетов Не поддерживает Полная поддержка PBR-материалы Ограниченная поддержка Полная поддержка Размер файла Обычно меньше Обычно больше из-за встроенных текстур Совместимость Очень широкая Растущая, особенно для веба Основные применения 3D-печать, базовые модели AR/VR, веб-3D, игры

Вот некоторые дополнительные рекомендации по экспорту в OBJ и GLB:

OBJ лучше для:

Простых статических моделей без анимации

Моделей для 3D-печати

Обмена базовой геометрией между различными программами

Ситуаций, когда требуется широкая совместимость

GLB лучше для:

Веб-3D приложений (Three.js, Babylon.js)

AR/VR проектов

Моделей с анимацией, скелетным анимированием

Случаев, когда важно иметь все данные в одном файле

Проектов, требующих полной поддержки PBR-материалов

При работе с GLB вы можете столкнуться с ограничениями в отношении сложных шейдеров. Blender попытается преобразовать ноды в стандартные PBR-материалы glTF, но некоторые эффекты могут быть потеряны. Для наилучших результатов используйте стандартный Principled BSDF шейдер в Blender.

Устранение проблем с текстурами при экспорте из Blender

Даже при тщательной подготовке и следовании всем рекомендациям, проблемы с экспортом текстур всё равно могут возникать. Знание типичных проблем и способов их устранения поможет сэкономить время и нервы при работе с 3D-моделями. 🛠️

Вот наиболее распространённые проблемы и их решения:

Проблема: Отсутствующие текстуры после экспорта Решение 1: Проверьте настройки Path Mode в параметрах экспорта. Установите "Copy" для создания локальных копий текстур.

Решение 2: Убедитесь, что опция "Write Materials" (для OBJ) или "Materials: Export" (для FBX/GLB) включена.

Решение 3: Используйте File > External Data > Pack Resources перед экспортом для встраивания текстур в .blend файл.

Решение 4: Проверьте наличие всех текстурных файлов по указанным путям через File > External Data > Report Missing Files. Проблема: Искажённые цвета или инвертированные нормали Решение 1: Проверьте цветовое пространство текстур в Blender. Диффузные карты должны быть в sRGB, а нормали, карты смещения и прочие технические текстуры — в Non-Color.

Решение 2: Для нормалей проверьте настройки направления (DirectX vs OpenGL) в зависимости от целевой платформы.

Решение 3: При экспорте FBX убедитесь, что выбрана правильная система координат (Y Up или Z Up) для вашего целевого приложения. Проблема: Текстуры видны в Blender, но отсутствуют после импорта в другую программу Решение 1: Проверьте совместимость типов материалов. Сложные процедурные текстуры Blender не всегда корректно экспортируются. Запеките их в изображения.

Решение 2: Убедитесь, что в целевой программе правильно настроены пути к текстурам.

Решение 3: Для FBX попробуйте опцию "Embed Textures" для встраивания текстур в файл.

Решение 4: Проверьте, поддерживает ли целевая программа тип используемых текстур (например, normal maps, PBR). Проблема: Ошибки с путями к текстурам (сломанные ссылки) Решение 1: Используйте только латинские символы и избегайте специальных символов в именах файлов и путях.

Решение 2: Сократите длину пути к файлам текстур — некоторые программы имеют ограничения на длину пути.

Решение 3: Размещайте текстуры в подпапке рядом с экспортированным файлом, а не в глубоко вложенных директориях.

Для более сложных случаев могут потребоваться специальные подходы:

Запекание текстур: Если у вас сложные процедурные материалы, запеките их в текстуры через Blender Bake. Это создаст изображения, которые можно экспортировать с моделью.

Если у вас сложные процедурные материалы, запеките их в текстуры через Blender Bake. Это создаст изображения, которые можно экспортировать с моделью. Использование дополнений: Некоторые сторонние аддоны для Blender, такие как "Better FBX Importer & Exporter" или "Export Multiple Objects", могут решить специфические проблемы с экспортом.

Некоторые сторонние аддоны для Blender, такие как "Better FBX Importer & Exporter" или "Export Multiple Objects", могут решить специфические проблемы с экспортом. Преобразование материалов: Если текстуры не отображаются правильно в целевой программе, попробуйте преобразовать сложные материалы Blender в более стандартные PBR-материалы.

Если текстуры не отображаются правильно в целевой программе, попробуйте преобразовать сложные материалы Blender в более стандартные PBR-материалы. Постобработка экспорта: В некоторых случаях может потребоваться редактирование экспортированных файлов материалов (.mtl для OBJ) вручную, чтобы исправить пути.

Диагностика проблем с текстурами при экспорте из Blender:

Шаг 1: Проверьте консоль Blender (Window > Toggle System Console) на наличие сообщений об ошибках во время экспорта.

Проверьте консоль Blender (Window > Toggle System Console) на наличие сообщений об ошибках во время экспорта. Шаг 2: Создайте простую тестовую сцену с одним объектом и базовой текстурой для изоляции проблемы.

Создайте простую тестовую сцену с одним объектом и базовой текстурой для изоляции проблемы. Шаг 3: Проверьте текстурные пути в Node Editor, убедитесь, что все текстуры доступны и загружены.

Проверьте текстурные пути в Node Editor, убедитесь, что все текстуры доступны и загружены. Шаг 4: Проверьте свойства материала и убедитесь, что используются стандартные шейдеры (например, Principled BSDF).

Проверьте свойства материала и убедитесь, что используются стандартные шейдеры (например, Principled BSDF). Шаг 5: При работе с GLB используйте онлайн-валидаторы glTF для проверки экспортированного файла на соответствие спецификации.

При работе с игровыми движками обратите внимание на эти дополнительные рекомендации:

Unity: Убедитесь, что нормали и тангенты экспортируются. Используйте Y Up для совместимости.

Убедитесь, что нормали и тангенты экспортируются. Используйте Y Up для совместимости. Unreal Engine: Экспортируйте в формате FBX Binary, включите опцию "Tangent Space" для правильного отображения нормалей.

Экспортируйте в формате FBX Binary, включите опцию "Tangent Space" для правильного отображения нормалей. Godot: Рассмотрите использование формата glTF/GLB для лучшей совместимости материалов и текстур.

Рассмотрите использование формата glTF/GLB для лучшей совместимости материалов и текстур. Веб-платформы: Оптимизируйте размер текстур и используйте формат GLB для более эффективной загрузки.

Экспорт 3D-моделей с текстурами в Blender — это мастерство, требующее внимания к деталям. Тщательная подготовка текстур и материалов перед экспортом, выбор правильного формата в зависимости от цели проекта и понимание общих проблем с их решениями — ключевые факторы успешного рабочего процесса. Используя описанные методы и рекомендации, вы значительно упростите интеграцию моделей в игровые движки, веб-приложения или другие 3D-программы, сохраняя при этом все визуальные качества вашей работы.

Читайте также