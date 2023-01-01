Звуковой дизайн в Unreal Engine: создание иммерсивного аудио

Для кого эта статья:

Разработчики игр и дизайнеры звука, работающие с Unreal Engine

Студенты и обучающиеся в области гейм-дизайна и звукового дизайна

Профессионалы в области тестирования ПО, заинтересованные в аудиосистемах игр Звук — это 50% успеха любой игры. Без качественного аудиосопровождения даже самая визуально впечатляющая игра будет ощущаться пустой и незавершенной. Unreal Engine предоставляет мощные инструменты для работы со звуком, которые позволяют создать по-настоящему иммерсивный игровой опыт. Однако многие разработчики сталкиваются с трудностями при интеграции и настройке аудио, особенно когда речь идет о пространственном звучании или оптимизации. В этом руководстве я расскажу, как от простого импорта аудиофайлов перейти к созданию профессионального звукового ландшафта вашей игры. 🎮🔊

Основы звука в Unreal Engine: форматы и требования

Прежде чем погрузиться в мир звукового дизайна Unreal Engine, необходимо понять, какие форматы аудиофайлов поддерживает движок и какие требования предъявляются к ним. Unreal Engine поддерживает несколько форматов, каждый из которых имеет свои преимущества в определённых ситуациях.

Формат Преимущества Недостатки Рекомендуемое использование WAV Высокое качество, без потерь Большой размер файлов Основные звуковые эффекты, музыка MP3 Малый размер, приемлемое качество Сжатие с потерями Фоновая музыка, длительные аудиотреки OGG Хорошее сжатие, открытый формат Менее распространён Альтернатива MP3, поддерживается на всех платформах AIFF Высокое качество, метаданные Большой размер файлов Профессиональный звуковой дизайн

Для оптимальной работы со звуком в Unreal Engine рекомендуется придерживаться следующих технических требований:

Частота дискретизации: 44.1 кГц или 48 кГц (предпочтительно 48 кГц для видеоигр)

44.1 кГц или 48 кГц (предпочтительно 48 кГц для видеоигр) Битность: 16 бит (для большинства звуковых эффектов) или 24 бит (для высококачественной музыки)

16 бит (для большинства звуковых эффектов) или 24 бит (для высококачественной музыки) Каналы: Моно для локализованных звуков, стерео для музыки и амбиентных звуков

Моно для локализованных звуков, стерео для музыки и амбиентных звуков Нормализация: Рекомендуется -6 дБ для основных звуков и -12 дБ для фоновых элементов

Важно помнить, что выбор формата и требований к аудио напрямую влияет на производительность вашей игры. Для мобильных проектов стоит отдать предпочтение более компактным форматам с разумным балансом между качеством и размером файлов. Для PC и консольных игр можно использовать форматы более высокого качества. 🎧

Алексей Соколов, ведущий аудио-программист Работая над RPG-проектом средних масштабов, наша команда столкнулась с классической проблемой — игра занимала слишком много места на диске. Анализ показал, что почти 40% объёма составляли аудиофайлы! Все диалоги и основные звуковые эффекты были в формате WAV с частотой 48 кГц и 24-битным разрешением. Это обеспечивало отличное качество, но размер был неприемлемым. Мы провели серию тестов со слушателями и обнаружили удивительную вещь — никто не мог отличить наши 24-битные WAV от правильно сконвертированных OGG с высоким битрейтом. Мы перевели все диалоги и большинство эффектов в OGG, сохранив в WAV только те звуки, где действительно требовалось высочайшее качество. В результате размер игры уменьшился на 30%, а игроки не заметили разницы в звучании. Главный урок — всегда выбирайте формат в соответствии с реальными потребностями проекта, а не из желания иметь "самое лучшее качество".

Импорт аудиофайлов в проект Unreal Engine

Правильный импорт звуковых файлов в проект — фундамент для дальнейшей работы с аудио в Unreal Engine. Процесс импорта включает несколько ключевых шагов, которые помогут избежать распространённых проблем и подготовить аудиофайлы к интеграции в игру.

Для импорта аудиофайлов в Unreal Engine следуйте этой пошаговой инструкции:

Откройте Content Browser в вашем проекте UE Создайте папку для аудиофайлов (рекомендуется структурировать аудио по категориям: SFX, Music, Voice и т.д.) Нажмите кнопку Import или используйте сочетание Ctrl+Shift+I Выберите нужные аудиофайлы на вашем компьютере В диалоговом окне импорта настройте параметры для каждого файла

После выбора файлов появится окно с настройками импорта, где можно задать следующие параметры:

Compression Settings (Настройки сжатия): Определяет, как будет сжат звук при импорте. Варианты включают Default, Voice, SFX и др.

Определяет, как будет сжат звук при импорте. Варианты включают Default, Voice, SFX и др. Sound Class (Класс звука): Категория, к которой принадлежит звук (Master, Music, SFX, Voice)

Категория, к которой принадлежит звук (Master, Music, SFX, Voice) Sound Concurrency (Одновременность звука): Определяет правила одновременного воспроизведения звуков одного типа

Определяет правила одновременного воспроизведения звуков одного типа Attenuation Settings (Настройки затухания): Определяет, как звук затухает с расстоянием

Определяет, как звук затухает с расстоянием Looping (Зацикливание): Включить, если звук должен воспроизводиться циклически

После импорта вы увидите новый ассет Sound Wave в вашем Content Browser. Двойной клик на нём откроет редактор звука, где можно проверить звучание и дополнительно настроить параметры. 🔄

Настройка сжатия Рекомендуемое использование Качество/Размер Default Общие звуковые эффекты Баланс качества и размера Voice Диалоги, голосовое сопровождение Оптимизировано для человеческого голоса SFX Короткие звуковые эффекты Высокое качество, средний размер Lossless Критически важные звуки Максимальное качество, большой размер Stream Длинные треки, музыка Потоковое воспроизведение, экономия памяти

Важный момент при импорте — правильная организация файловой структуры. Распределяйте звуки по категориям и подкатегориям, это значительно облегчит работу над проектом в дальнейшем, особенно если над ним работает команда. Например, структура может выглядеть так:

Audio/

SFX/ (звуковые эффекты)

(звуковые эффекты) Character/ (звуки персонажа)

(звуки персонажа) Environment/ (звуки окружения)

(звуки окружения) UI/ (звуки интерфейса)

(звуки интерфейса) Music/ (музыка)

(музыка) Locations/ (по локациям)

(по локациям) Combat/ (боевая музыка)

(боевая музыка) Voice/ (голоса персонажей)

Создание и настройка Sound Cue для игрового проекта

Sound Cue — это визуальный инструмент для создания сложных аудиоэффектов в Unreal Engine. Это своего рода аудио-блюпринт, который позволяет смешивать, модифицировать и контролировать воспроизведение звуков без необходимости программирования. Sound Cue дает возможность создавать рандомизированные эффекты, миксовать несколько звуков и применять различные модификаторы. 🎚️

Чтобы создать Sound Cue, выполните следующие шаги:

Щелкните правой кнопкой мыши в Content Browser Выберите Sound > Sound Cue Дайте имя вашему Sound Cue Дважды щелкните на созданном Sound Cue, чтобы открыть редактор

В редакторе Sound Cue вы увидите узел Output, к которому будут подключаться все остальные узлы. Чтобы добавить Sound Wave (звуковой файл) в ваш Sound Cue:

Щелкните правой кнопкой мыши в пустой области редактора Выберите Add Wave Player Выберите нужный Sound Wave из списка Соедините выход Wave Player с входом Output

Sound Cue поддерживает множество различных узлов, которые можно комбинировать для создания сложных звуковых эффектов:

Random: Воспроизводит случайный звук из списка подключенных

Воспроизводит случайный звук из списка подключенных Mixer: Смешивает несколько звуков вместе

Смешивает несколько звуков вместе Looping: Зацикливает воспроизведение звука

Зацикливает воспроизведение звука Delay: Добавляет паузу перед воспроизведением

Добавляет паузу перед воспроизведением Modulator: Изменяет параметры звука (высоту, громкость)

Изменяет параметры звука (высоту, громкость) Continuous Modulator: Динамически меняет параметры со временем

Динамически меняет параметры со временем Distance Crossfade: Регулирует громкость в зависимости от расстояния

Регулирует громкость в зависимости от расстояния Concatenator: Воспроизводит звуки последовательно

Марина Волкова, саунд-дизайнер При разработке звуков для шагов персонажей в экшн-игре я столкнулась с проблемой однообразности. Игроки жаловались, что постоянно слышат одни и те же звуки шагов, что снижало реалистичность происходящего. Вместо того чтобы записывать десятки новых вариаций, я решила использовать мощь Sound Cue. Для каждого типа поверхности (бетон, трава, металл и др.) я создала отдельный Sound Cue с узлом Random, к которому подключила всего 4-5 базовых звуков шагов. Затем добавила несколько модуляторов, которые случайным образом варьировали высоту звука и громкость в небольшом диапазоне (±10% для высоты, ±3дБ для громкости). В результате из 5 оригинальных звуков система генерировала практически бесконечное количество слышимых вариаций. Игроки перестали замечать повторения, а объем аудио-контента не увеличился. Это классический пример того, как грамотная настройка Sound Cue позволяет добиться максимального результата минимальными средствами.

Примеры использования Sound Cue для типичных игровых ситуаций:

Шаги персонажа: Узел Random + несколько вариаций звука шагов + модулятор для небольшого изменения высоты и громкости

Узел Random + несколько вариаций звука шагов + модулятор для небольшого изменения высоты и громкости Выстрел оружия: Mixer, комбинирующий основной звук выстрела + механический звук + звук гильзы

Mixer, комбинирующий основной звук выстрела + механический звук + звук гильзы Фоновые звуки леса: Несколько Looping узлов для базового амбиента + Random для случайных звуков птиц и ветра

Несколько Looping узлов для базового амбиента + Random для случайных звуков птиц и ветра Диалоги NPC: Random для выбора фразы + модулятор для естественности

После создания Sound Cue его можно использовать в вашей игре так же, как и обычный Sound Wave — привязать к событию в Blueprint, добавить в Audio Component или назначить триггеру в уровне. Sound Cue позволяет значительно расширить звуковую палитру игры без увеличения количества аудиофайлов.

Пространственное звучание и атрибуты аудио в UE

Пространственное звучание — ключевой элемент современного игрового аудиодизайна, создающий у игроков ощущение реальной акустической среды. Unreal Engine предлагает мощные инструменты для настройки пространственного звучания, которые позволяют точно контролировать, как звуки распространяются в игровом мире. 🌐

Основные параметры пространственного звучания в UE включают:

Attenuation (Затухание): Определяет, как звук ослабевает с увеличением расстояния от источника до слушателя

Определяет, как звук ослабевает с увеличением расстояния от источника до слушателя Spatialization (Пространственность): Контролирует, как звук позиционируется в 3D-пространстве

Контролирует, как звук позиционируется в 3D-пространстве Occlusion (Окклюзия): Имитирует приглушение звука, когда на пути от источника к слушателю находятся препятствия

Имитирует приглушение звука, когда на пути от источника к слушателю находятся препятствия Reverb (Реверберация): Добавляет эхо и отражения звука, характерные для разных типов помещений

Для настройки параметров затухания звука в Unreal Engine используются Attenuation Settings. Вы можете создать собственные настройки затухания или использовать предустановленные:

В Content Browser щелкните правой кнопкой мыши Выберите Sound > Sound Attenuation Дважды щелкните на созданном объекте для его настройки

В настройках атрибутов затухания можно задать следующие параметры:

Distance Algorithm (Алгоритм расчёта расстояния): Определяет, как будет рассчитываться затухание звука

Определяет, как будет рассчитываться затухание звука Linear — линейное затухание

Logarithmic — логарифмическое затухание (наиболее реалистичное)

Inverse — обратно пропорциональное расстоянию

Custom — пользовательская кривая затухания

Attenuation Shape (Форма затухания): Определяет геометрическую форму области затухания (сфера, капсула, конус, бокс)

Определяет геометрическую форму области затухания (сфера, капсула, конус, бокс) Falloff Distance (Дистанция затухания): Расстояние, на котором звук начинает затухать, и расстояние, на котором звук становится неслышимым

Для создания реалистичной акустики в замкнутых пространствах используется система ревербераций. Для добавления реверберации в уровень:

Добавьте в сцену объект Audio Volume В его свойствах найдите раздел Reverb Выберите подходящий Reverb Effect или создайте собственный

Окклюзия звука (приглушение при наличии препятствий) может быть реализована несколькими способами:

Automatic Occlusion: Встроенная система на основе трассировки лучей В настройках затухания звука включите опцию Enable Occlusion Настройте Occlusion Trace Channel — канал трассировки для определения препятствий Задайте Occlusion Low Pass Filter — степень фильтрации высоких частот при окклюзии

Встроенная система на основе трассировки лучей Manual Occlusion: Ручное управление окклюзией через Blueprint или C++

Для более продвинутой настройки пространственного звучания Unreal Engine поддерживает различные плагины и технологии, включая:

Ambisonics: Технология объёмного звука, идеальная для VR-проектов

Технология объёмного звука, идеальная для VR-проектов HRTF (Head-Related Transfer Function): Имитирует особенности восприятия звука человеческой головой

Имитирует особенности восприятия звука человеческой головой Steam Audio: Плагин от Valve с продвинутыми возможностями моделирования акустики

Плагин от Valve с продвинутыми возможностями моделирования акустики Wwise Integration: Интеграция с профессиональным аудиодвижком Audiokinetic Wwise

Оптимизация звука при разработке игры в Unreal Engine

Оптимизация звуковой подсистемы критически важна для производительности игры, особенно на мобильных платформах и устройствах со слабым железом. Неоптимизированная аудиосистема может привести к высокому потреблению памяти, задержкам и даже сбоям при воспроизведении. Рассмотрим ключевые методы оптимизации звука в Unreal Engine. 🚀

Основные направления оптимизации звука включают:

Управление ресурсами памяти

Ограничение количества одновременно воспроизводимых звуков

Правильное использование сжатия

Настройка приоритетов звуков

Стриминг длинных аудиотреков

Для оптимизации использования памяти следуйте этим рекомендациям:

Используйте соответствующие настройки сжатия для разных типов аудио Voice Quality для диалогов

SFX Quality для коротких эффектов

Streaming для длинных треков Разделите длинные аудиотреки на сегменты, если они не требуют бесшовного воспроизведения Используйте Sound Cue для создания вариативности вместо хранения множества похожих звуков Предварительно загружайте только критически важные звуки, остальные загружайте по мере необходимости

Для ограничения одновременного воспроизведения звуков используйте Sound Concurrency:

Создайте Sound Concurrency Settings (правый клик в Content Browser > Sound > Sound Concurrency) Настройте Max Count — максимальное количество одновременных звуков этого типа Выберите Resolution Mode — что делать при превышении лимита (остановить старейший звук, не воспроизводить новый и т.д.) Примените эти настройки к соответствующим звукам в их свойствах

Параметр оптимизации Цель Влияние на качество Рекомендуемое применение Sound Class Priority Установка приоритетов для разных категорий звуков Низкое Все звуки Load On Demand Загрузка звуков только при необходимости Может вызывать задержки при первом воспроизведении Редкие, некритичные звуки Streaming Потоковое воспроизведение без загрузки всего файла в память Минимальное Длинные аудиотреки (музыка, амбиент) Attenuation Max Distance Отключение звуков за пределами слышимости Нулевое Все пространственные звуки Sound Mixes Динамическое управление громкостью категорий звуков Зависит от настроек Системное управление звуковым балансом

Для эффективного управления приоритетами звуков используйте Sound Classes:

Создайте иерархию Sound Classes для разных типов звуков (Master > SFX > Footsteps) Установите приоритеты для каждого класса Настройте Volume Multiplier для контроля громкости

Для диагностики и отладки аудиосистемы используйте команды консоли:

stat audio — показывает статистику аудиосистемы

— показывает статистику аудиосистемы profilegpu — включает профилирование GPU с информацией о затратах на аудио

— включает профилирование GPU с информацией о затратах на аудио au.debug.sounds — включает отладочную информацию о звуках

Дополнительные советы по оптимизации:

Реализуйте динамическое управление уровнем детализации аудио (Audio LOD) в зависимости от загруженности системы

Для открытых миров используйте зонирование звука (Audio Zones) с различными настройками атмосферы

На мобильных платформах особенно важно ограничивать количество одновременных звуков и использовать агрессивное сжатие

Рассмотрите возможность создания процедурного звука для повторяющихся элементов вместо использования записанных файлов

Правильная оптимизация звука должна быть частью вашего рабочего процесса с самого начала разработки. Гораздо легче изначально создать эффективную звуковую систему, чем переделывать неоптимизированную в конце проекта.

Звуковой дизайн в Unreal Engine — это баланс между техническими ограничениями и творческими амбициями. Правильно настроенная и оптимизированная аудиосистема способна превратить хорошую игру в выдающуюся, создавая по-настоящему иммерсивный опыт для игрока. Начните с понимания базовых принципов и постепенно двигайтесь к более сложным техникам. Помните, что даже самые простые звуковые эффекты, настроенные со вниманием к деталям пространственного звучания, могут произвести гораздо более сильное впечатление, чем высококачественные, но неправильно интегрированные звуки. В конечном итоге, успешный звуковой дизайн — это искусство создавать правильные звуки в правильном месте в нужное время.

