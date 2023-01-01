Создание и настройка объектов в Unreal Engine: руководство для новичков

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в области разработки игр, заинтересованные в освоении Unreal Engine

Люди, интересующиеся программированием и созданием цифровых продуктов

Дизайнеры и 3D-художники, желающие улучшить свои навыки в игровом движке Погружение в мир Unreal Engine часто напоминает первые шаги в космической станции — кнопки повсюду, непонятные термины и ощущение, что любое неверное движение может всё испортить. Но, как и любая мощная технология, этот движок становится послушным инструментом, когда знаешь правильный подход. Создание и настройка объектов — это фундамент, на котором строится вся игровая разработка. Владея этими навыками, вы превращаетесь из растерянного новичка в уверенного создателя виртуальных миров. 🚀

Основы создания объектов в Unreal Engine для новичков

Первый запуск Unreal Engine может вызвать лёгкий шок — интерфейс насыщен панелями, вкладками и опциями. Однако процесс создания объектов удивительно логичен, когда вы освоите базовые шаги.

Начнем с самого начала — с создания нового проекта. Запустите Unreal Engine и выберите шаблон "Third Person" для первых экспериментов. Он даёт базовый мир с персонажем и простой геометрией, идеальный для обучения.

Александр Петров, технический директор игровой студии Помню свой первый день с Unreal Engine — я буквально утонул в меню и панелях. Каждый клик открывал десять новых окон, и я чувствовал себя потерянным. Решение пришло неожиданно: я начал с простейших задач. Создал куб, изменил его цвет, добавил физику. Через неделю таких микро-задач я уже собрал простую сцену с взаимодействующими объектами. Мой совет новичкам: не пытайтесь сразу построить целый мир. Начните с кубика, и пусть каждый день он становится чуть сложнее.

Для создания простого объекта:

Откройте вкладку "Place Mode" (режим размещения) в левом верхнем углу Перейдите в категорию "Basic" (базовые) Выберите "Cube" (куб) и перетащите его в сцену Выделите объект и используйте манипуляторы для изменения позиции, размера и поворота

Это простейший способ, но профессиональная разработка требует более системного подхода. Вот три основных метода создания объектов, которые вы будете использовать в реальных проектах:

Метод Когда использовать Преимущества Content Browser → Import Для добавления готовых 3D-моделей Быстрая интеграция внешних ассетов Create Blueprint Class Для интерактивных или сложных объектов Программируемая логика поведения BSP геометрия Для быстрого прототипирования уровней Не требует внешних программ моделирования

Важный момент для новичков — понимание иерархии объектов. В Unreal Engine она выглядит так:

Actor — базовый класс для всех объектов в игровом мире

— базовый класс для всех объектов в игровом мире Pawn — подкласс Actor, предназначенный для управления игроком или ИИ

— подкласс Actor, предназначенный для управления игроком или ИИ Character — подкласс Pawn с добавлением базовых функций передвижения

— подкласс Pawn с добавлением базовых функций передвижения Component — части, из которых состоят акторы (меши, колайдеры, свет и т.д.)

Освоив эти основы, вы уже можете создавать простые статичные объекты. Следующий шаг — понимание различных типов объектов и их назначения. 🛠️

Типы объектов в Unreal Engine и их практическое применение

Разнообразие объектов в Unreal Engine поначалу кажется избыточным, но каждый тип решает специфические задачи. Понимание этих различий сэкономит вам часы отладки и оптимизации.

Рассмотрим ключевые типы объектов и их практическое применение в разработке игр:

Тип объекта Описание Типичные сценарии использования Производительность Static Mesh Неподвижная 3D-модель без анимации Архитектура, декорации, пропсы Высокая (оптимизированы для больших количеств) Skeletal Mesh Модель с внутренним скелетом для анимации Персонажи, животные, подвижные механизмы Средняя (требуют больше ресурсов) Blueprints Объекты с визуальными скриптами логики Интерактивные элементы, враги, механики Зависит от сложности скрипта Landscape Система для создания ландшафтов Открытые местности, терраформинг Умеренная (с правильной LOD-системой) Niagara VFX Системы частиц для спецэффектов Огонь, дым, взрывы, магия Низкая при сложных эффектах

Static Mesh — рабочая лошадка вашего проекта. Это оптимизированные 3D-модели без внутренней логики, идеальные для построения окружения. Вот оптимальный рабочий процесс их интеграции:

Создайте модель в специализированной программе (Blender, Maya, 3ds Max) Экспортируйте в формате FBX с правильными настройками масштаба Импортируйте через Content Browser в Unreal Engine Настройте коллизии и LOD (уровни детализации) для оптимизации

Skeletal Mesh используются для всего, что требует анимации. Ключевое отличие от статичных мешей — наличие "скелета" из костей, которые можно анимировать. Это персонажи, враги, животные и даже некоторые механизмы.

Екатерина Соколова, ведущий 3D-художник Однажды мы столкнулись с серьезной проблемой производительности на проекте. Наша команда создала детализированную фэнтезийную таверну, и игра стала заметно тормозить. Анализ показал, что дизайнеры использовали Skeletal Mesh для всех предметов интерьера "на всякий случай", даже для тех, что никогда не двигались. После замены 90% таких объектов на Static Mesh производство выросло втрое. Не всё, что может двигаться, должно использовать скелетную анимацию. Простое правило: если объект статичен 90% времени, реализуйте анимацию через Blueprint-логику со Static Mesh.

Blueprint — это визуальная система скриптования, превращающая статичные объекты в интерактивные. Это мощный инструмент для неопытных программистов, позволяющий создавать сложную логику без написания кода. С помощью Blueprint вы можете реализовать:

Двери, открывающиеся при приближении игрока

Предметы, которые можно поднимать и перемещать

Триггеры событий и диалогов

Системы искусственного интеллекта для NPC

Головоломки и механики взаимодействия

Landscape — специализированный инструмент для создания и редактирования ландшафтов. В отличие от обычных мешей, он оптимизирован для больших открытых пространств с детализированным рельефом.

Выбор правильного типа объекта на раннем этапе разработки критически важен для производительности и расширяемости проекта. Следующим шагом станет настройка свойств этих объектов для достижения желаемого поведения и внешнего вида. 🏔️

Настройка свойств и компонентов объектов в игровом движке

Созданные объекты — это только начало пути. Настройка их свойств и компонентов превращает безжизненные модели в органичные части игрового мира. В Unreal Engine эта настройка осуществляется через панель Details, которая открывается при выделении объекта.

Каждый объект в Unreal Engine состоит из компонентов — это модульный подход, позволяющий гибко комбинировать различные функциональности. Базовым компонентом для большинства объектов является Root Component, определяющий основные параметры трансформации.

Вот ключевые компоненты, с которыми вам предстоит работать:

Static Mesh Component — отвечает за визуальное представление объекта

— отвечает за визуальное представление объекта Collision Component — определяет физические границы для столкновений

— определяет физические границы для столкновений Light Component — источники света различных типов

— источники света различных типов Audio Component — для воспроизведения звуков

— для воспроизведения звуков Particle System Component — для визуальных эффектов

Добавление компонентов происходит через кнопку "Add Component" в панели Components. После добавления компонента его параметры становятся доступны для настройки в панели Details.

Физика объектов — один из важнейших аспектов настройки. Unreal Engine предлагает несколько режимов физической симуляции:

Static — объект неподвижен и не реагирует на физические воздействия

— объект неподвижен и не реагирует на физические воздействия Movable — объект может двигаться под действием сил, но не использует полную физическую симуляцию

— объект может двигаться под действием сил, но не использует полную физическую симуляцию Simulated Physics — полная симуляция с учетом массы, гравитации и столкновений

Для настройки физики выделите объект, в панели Details найдите раздел Physics и установите нужное значение в поле Mobility.

Коллизии определяют, как объект взаимодействует с другими объектами в игровом мире. Грамотная настройка коллизий критически важна для производительности и реалистичности игры.

Для создания оптимальных коллизий:

Выделите Static Mesh в Content Browser Двойной клик для открытия редактора Static Mesh Перейдите на вкладку Collision Выберите подходящий пресет или создайте собственную форму коллизии

Помните: коллизионная модель должна быть проще геометрической. Для сложных объектов используйте комбинацию простых форм (боксов, сфер, капсул) вместо точного повторения геометрии.

Важным аспектом настройки является организация объектов в сцене. Для больших проектов критично использовать правильную иерархию и группировку:

Создавайте пустые акторы (Empty Actor) как контейнеры для группировки Используйте функцию Attach для создания родительско-дочерних связей Применяйте теги (Tags) для быстрого поиска и взаимодействия со скриптами

Для повышения производительности используйте Level of Detail (LOD) — систему, автоматически снижающую детализацию удалённых от камеры объектов:

Откройте Static Mesh Editor Перейдите на вкладку LOD Нажмите "Add LOD" для добавления упрощённой версии модели Настройте расстояния переключения между уровнями детализации

Для реалистичного освещения важно правильно настроить параметры материалов объектов, о чем мы поговорим в следующем разделе. 💡

Материалы и текстуры: оформление объектов в Unreal Engine

Визуальная привлекательность объектов определяется их материалами и текстурами. Unreal Engine предлагает мощную систему создания материалов на основе узлов (nodes), позволяющую добиться фотореалистичных результатов даже без глубоких знаний шейдерного программирования.

Ключевое различие, которое необходимо понимать:

Текстура — это изображение, которое "оборачивается" вокруг 3D-модели

— это изображение, которое "оборачивается" вокруг 3D-модели Материал — это набор инструкций, определяющих, как объект будет отображаться с учетом освещения, отражений и других эффектов

Для создания базового материала:

В Content Browser щелкните правой кнопкой мыши → Create Basic Asset → Material Двойным щелчком откройте созданный материал Откроется Material Editor — визуальный редактор шейдеров Создайте текстурный сэмплер (Texture Sample) и подключите его к Base Color Добавьте параметры Metallic, Roughness и Normal для реалистичности Сохраните материал и примените его к объекту через панель Details

Для достижения реалистичности важно понимать PBR (Physically Based Rendering) — подход к созданию материалов, имитирующий физические свойства реальных поверхностей. Вот ключевые параметры PBR-материалов в Unreal Engine:

Параметр Описание Значения для типичных материалов Base Color Основной цвет поверхности RGB-значения или текстура Metallic Насколько материал похож на металл 0 (не металл), 1 (чистый металл) Roughness Шероховатость поверхности 0 (идеально гладкая), 1 (максимально шероховатая) Normal Карта нормалей для деталей поверхности Текстура, кодирующая направление нормалей Ambient Occlusion Затенение в щелях и стыках Градации серого (0-1)

Для эффективного управления материалами используйте Material Instances — производные от базовых материалов, позволяющие изменять параметры без пересборки шейдера:

Создайте базовый материал с параметрами (Parameter) вместо констант Щелкните правой кнопкой по материалу → Create Material Instance В инстансе настраивайте значения параметров без изменения структуры материала

Для оптимизации производительности соблюдайте эти принципы:

Объединяйте текстуры в атласы для уменьшения переключений состояний

Используйте текстуры степени двойки (512×512, 1024×1024 и т.д.)

Применяйте текстурные маски для хранения нескольких типов данных в одной текстуре

Создавайте LOD-версии материалов для удаленных объектов

Material Functions — переиспользуемые блоки шейдерного кода, которые помогают стандартизировать материалы в проекте. Создавайте собственные функции для часто используемых эффектов:

Content Browser → Create Basic Asset → Material Function В редакторе создайте необходимую логику Определите входы и выходы функции Используйте функцию в разных материалах через узел Material Function

Для динамических материалов, меняющихся во время игры, используйте Dynamic Material Instances, создаваемые и изменяемые через Blueprint. Это позволит реализовать такие эффекты, как:

Меняющиеся повреждения на объектах

Интерактивные поверхности (следы на снегу, мокрый асфальт)

Индикаторы состояния (подсвечивание выбранных объектов)

Unreal Engine также предлагает систему Material Layers, позволяющую комбинировать несколько материалов в один. Это особенно полезно для сложных поверхностей вроде ландшафтов, где могут смешиваться трава, грязь, камни и снег. 🎨

Blueprint-скрипты для интерактивных объектов в игровых мирах

Blueprint — визуальная система скриптования Unreal Engine, превращающая статичные объекты в интерактивные элементы геймплея. Она делает программирование доступным даже для тех, кто никогда не писал код, позволяя создавать сложные игровые механики через интуитивно понятный интерфейс.

Для создания интерактивного объекта с Blueprint:

В Content Browser щелкните правой кнопкой → Blueprint Class Выберите родительский класс (например, Actor для базового объекта) Откройте созданный Blueprint двойным щелчком Добавьте компоненты через панель Components (например, Static Mesh) Перейдите на вкладку Event Graph для создания логики

Event Graph — это визуальное представление логики объекта в виде узлов и связей между ними. Ключевые элементы этого интерфейса:

События (Events) — запускают выполнение цепочки команд (например, BeginPlay, Tick, OnActorBeginOverlap)

— запускают выполнение цепочки команд (например, BeginPlay, Tick, OnActorBeginOverlap) Функции (Functions) — многократно используемые фрагменты логики

— многократно используемые фрагменты логики Переменные (Variables) — хранят информацию о состоянии объекта

— хранят информацию о состоянии объекта Макросы (Macros) — переиспользуемые группы узлов с входами и выходами

Рассмотрим создание простой интерактивной двери, реагирующей на приближение игрока:

Создайте Blueprint на основе Actor Добавьте Static Mesh для визуального представления двери Добавьте Box Collision для определения зоны взаимодействия В Event Graph создайте логику: Добавьте событие OnComponentBeginOverlap для Box Collision

Проверьте, что вошедший актор — это игрок

Запустите анимацию открытия двери через Timeline Добавьте обратную логику для закрытия двери при выходе из зоны

Timeline — мощный инструмент для создания анимаций внутри Blueprint. Он позволяет определить изменение значений во времени и применить их к свойствам объекта:

В Event Graph добавьте узел Timeline Дважды щелкните по нему для открытия редактора Timeline Добавьте Float Track для анимируемого значения Создайте ключевые кадры для определения значений в разные моменты времени Соедините выход Timeline с функцией установки свойства (например, SetRelativeRotation для вращения)

Blueprint Interface — механизм для создания общих методов взаимодействия между разными типами объектов:

Создайте Blueprint Interface через Content Browser Определите функции, которые должны поддерживать объекты (например, Interact, Toggle, Damage) В Blueprint объектов реализуйте эти функции Используйте Cast To или Interface Messages для вызова этих функций

Для создания сложных игровых механик часто требуется взаимодействие между объектами. Вот основные способы организации такого взаимодействия:

Direct Reference — прямая ссылка на конкретный объект (подходит для уникальных объектов)

— прямая ссылка на конкретный объект (подходит для уникальных объектов) Interface — взаимодействие через общий интерфейс без знания конкретного типа

— взаимодействие через общий интерфейс без знания конкретного типа Event Dispatcher — система событий по модели "публикация-подписка"

— система событий по модели "публикация-подписка" Game Instance / Game State — глобальное хранилище для общих данных

Использование компонент-ориентированного подхода повышает переиспользуемость вашего кода:

Создавайте компоненты для конкретных функций (например, HealthComponent, InteractionComponent) Добавляйте эти компоненты к различным Blueprint-классам Взаимодействуйте с объектами через их компоненты

Для отладки Blueprint-логики используйте:

Print String для вывода информации на экран

Breakpoints для остановки выполнения в определенных точках

Watch Values для отслеживания значений переменных

Blueprint Debug Mode для пошагового выполнения

Освоив эти концепции, вы сможете создавать сложные интерактивные системы, от простых механизмов до полноценного искусственного интеллекта. Blueprint — это не просто инструмент для программирования без кода, а полноценная среда для воплощения игровых идей. 🎮

Движок Unreal Engine открывает бесконечные возможности для творчества, и освоение процесса создания и настройки объектов — это первый шаг к мастерству. Начните с малого: создайте интерактивный предмет, добавьте материал с реалистичными свойствами, оживите его с помощью Blueprint-скрипта. Каждый новый проект будет всё сложнее и интереснее. И помните — практика, даже самая простая, ценнее десятков прочитанных руководств. Ваша первая работающая дверь, кнопка или головоломка станет основой для будущих амбициозных проектов.

Читайте также