10 скрытых функций Android, которые изменят ваш смартфон навсегда

Для кого эта статья:

Пользователи смартфонов на Android, желающие узнать о скрытых функциях и возможностях своих устройств

Люди, интересующиеся технологиями и повышением продуктивности при использовании мобильных устройств

Специалисты и будущие тестировщики ПО, обучающиеся на курсах и стремящиеся расширить свои знания о мобильных операционных системах Представьте, что вы каждый день используете смартфон на Android, но ваше устройство скрывает множество функций, о которых вы даже не подозреваете. 🤔 Это как жить в доме годами и случайно обнаружить потайную комнату! Операционная система Android буквально напичкана скрытыми возможностями, которые могут радикально изменить ваш пользовательский опыт, сэкономить время и решить проблемы, о существовании которых вы, возможно, даже не догадывались. Готовы узнать, на что действительно способен ваш смартфон?

10 неизвестных функций Android, которые изменят ваш опыт

Android постоянно эволюционирует, и даже опытные пользователи часто не знают о множестве полезных функций, спрятанных в недрах операционной системы. Вот десять малоизвестных возможностей, которые могут существенно улучшить ваш опыт использования устройства. 📱

Режим "Картинка в картинке" – позволяет продолжать просмотр видео в маленьком окне, пока вы используете другие приложения. Активируйте его через Настройки → Приложения → Специальный доступ → Картинка в картинке. Закрепление экрана – удерживает одно приложение на экране, пока вы не разблокируете его специальной комбинацией клавиш. Идеально, когда вы передаете телефон кому-то показать фото. Найдите эту функцию в Настройки → Безопасность → Дополнительные настройки → Закрепление экрана. Встроенный экранный рекордер – в современных версиях Android есть функция записи экрана без сторонних приложений. Найдите ее в панели быстрых настроек или добавьте туда вручную. Режим "Не беспокоить" с исключениями – позволяет настроить, кто и когда может связаться с вами, даже когда режим активен. Настройки → Звук → Не беспокоить → Исключения. Экстренная информация – можно добавить медицинскую информацию и контакты для экстренных ситуаций, доступные даже с заблокированного экрана. Настройки → О телефоне → Экстренная информация. Частичный скриншот – на некоторых устройствах можно сделать скриншот определенной области экрана. Используйте трехпальцевый свайп вниз или найдите опцию в меню снимка экрана. Режим "Одной рукой" – уменьшает рабочую область экрана для удобного использования большого телефона одной рукой. Активируется в Настройки → Система → Жесты. Блокировка "нежелательных" приложений – можно ограничить доступ к определенным приложениям с помощью пароля или биометрии. Ищите в разделе безопасности или используйте функцию "Защищенная папка". Параллельные приложения – позволяют запускать две копии одного приложения с разными учетными записями. Функция доступна на многих устройствах Xiaomi, Samsung, OnePlus в настройках приложений. Игровой режим – оптимизирует ресурсы устройства для игр, блокирует уведомления и повышает производительность. Найдите его в настройках системы или в панели уведомлений во время игры.

Эти функции могут значительно расширить функциональность вашего Android-устройства и сделать его использование более эффективным. Большинство из них доступны начиная с Android 10 и выше, хотя некоторые могут отличаться в зависимости от производителя устройства.

Функция Минимальная версия Android Доступность на разных устройствах Картинка в картинке Android 8.0+ Универсальная Закрепление экрана Android 5.0+ Универсальная Встроенный экранный рекордер Android 11+ Некоторые производители добавили раньше Частичный скриншот Зависит от производителя Samsung, Xiaomi, OnePlus Параллельные приложения Зависит от производителя Samsung, Xiaomi, Huawei, OnePlus

Скрытые настройки безопасности вашего Android-устройства

Дмитрий Алексеев, руководитель отдела мобильной безопасности

Недавно столкнулся с случаем, когда клиент потерял телефон с критически важными рабочими данными. Он был в панике, не зная, что Android уже несколько лет предлагает мощную функцию "Найти устройство". Мы удаленно активировали режим потери, заблокировали доступ и, в конечном итоге, отследили местоположение телефона. Но самое удивительное произошло, когда мы обнаружили, что все это время на устройстве был включен "Режим гостя" – функция, о которой клиент даже не подозревал. Оказалось, его ребенок случайно активировал этот режим, из-за чего важные данные оставались в безопасности в основном профиле. Это был момент, когда клиент осознал, насколько мало он знает о встроенных функциях безопасности своего устройства.

Безопасность данных становится все более важной, и Android предлагает множество неочевидных функций для защиты вашей информации. Рассмотрим наиболее действенные из них. 🔒

Приватное хранилище – функция, позволяющая скрыть и зашифровать выбранные файлы. На Samsung это "Защищенная папка", на других устройствах может называться "Приватный сейф" или "Безопасное пространство".

– функция, позволяющая скрыть и зашифровать выбранные файлы. На Samsung это "Защищенная папка", на других устройствах может называться "Приватный сейф" или "Безопасное пространство". Блокировка SIM-карты – защищает вашу SIM-карту от использования в других устройствах. Найдите эту опцию в Настройки → Безопасность → Дополнительные настройки → Шифрование и учетные данные → Блокировка SIM-карты.

– защищает вашу SIM-карту от использования в других устройствах. Найдите эту опцию в Настройки → Безопасность → Дополнительные настройки → Шифрование и учетные данные → Блокировка SIM-карты. Режим инкогнито для приложений – на устройствах некоторых производителей можно запускать приложения в режиме инкогнито, не оставляя следов активности. Проверьте в разделе "Конфиденциальность" настроек.

– на устройствах некоторых производителей можно запускать приложения в режиме инкогнито, не оставляя следов активности. Проверьте в разделе "Конфиденциальность" настроек. Автоматическое стирание данных – после определенного количества неудачных попыток разблокировки устройство может автоматически стереть все данные. Настройки → Безопасность → Дополнительно.

– после определенного количества неудачных попыток разблокировки устройство может автоматически стереть все данные. Настройки → Безопасность → Дополнительно. Доверенные устройства и места – позволяет отключать блокировку экрана, когда вы находитесь в определенных местах (дома, работа) или подключены к доверенным устройствам. Ищите в настройках безопасности и блокировки экрана.

Одна из самых недооцененных функций безопасности Android — возможность создания нескольких пользователей на одном устройстве. Особенно полезна опция "Гостевой режим", когда вам нужно дать кому-то свой телефон для звонка или фото. В этом режиме человек не получит доступа к вашим личным данным.

Для активации перейдите в Настройки → Система → Несколько пользователей или потяните панель уведомлений вниз и нажмите на иконку пользователя (если доступно).

Еще одна малоизвестная функция — "Экстренная блокировка". При её активации устройство мгновенно блокируется и требует ввода PIN-кода даже если обычно вы используете биометрическую разблокировку. Это может быть критично важно в ситуациях, когда вас могут принудить разблокировать телефон отпечатком или лицом. На устройствах Google Pixel для активации нужно зажать кнопку питания и нажать "Экстренная блокировка".

Полезные жесты и быстрые команды в современном Android

Современный Android превратился в платформу, где многие действия можно выполнить с помощью интуитивных жестов и быстрых команд. Эти возможности не только экономят время, но и делают взаимодействие с устройством более естественным. 👆

Екатерина Морозова, UX-дизайнер мобильных интерфейсов

Я долго игнорировала жестовую навигацию Android, пока не сломала запястье правой руки. Внезапно традиционные навигационные кнопки стали неудобными — требовалось точное нажатие в нижней части экрана. Переключившись на жесты из необходимости, я обнаружила, насколько это меняет опыт использования смартфона. Свайп вверх вместо нажатия на кнопку "Домой", свайп с края экрана для возврата — всё это можно делать практически из любого положения и любой частью пальца. Меня особенно впечатлила возможность быстрого переключения между приложениями свайпом по нижней части экрана — это сэкономило мне массу времени. Когда рука зажила, я даже не подумала вернуться к кнопкам. Сейчас, тестируя интерфейсы приложений, я всегда обращаю внимание на удобство использования жестов — это важный аспект доступности, о котором многие забывают.

Вот некоторые из наиболее полезных жестов и команд, о которых многие пользователи не знают:

Двойной свайп между приложениями – проведите по навигационной полосе вправо или влево дважды, чтобы быстро вернуться к предыдущему приложению.

– проведите по навигационной полосе вправо или влево дважды, чтобы быстро вернуться к предыдущему приложению. Разделение экрана через обзор приложений – в режиме обзора (недавние приложения) нажмите и удерживайте иконку приложения сверху, затем выберите "Разделить экран".

– в режиме обзора (недавние приложения) нажмите и удерживайте иконку приложения сверху, затем выберите "Разделить экран". Трехпальцевый скриншот – на многих устройствах Xiaomi, OnePlus и других можно сделать скриншот, проведя тремя пальцами вниз по экрану.

– на многих устройствах Xiaomi, OnePlus и других можно сделать скриншот, проведя тремя пальцами вниз по экрану. "Постукивание" по задней панели – на некоторых устройствах можно настроить действия при двойном или тройном постукивании по задней панели телефона. Проверьте в Настройки → Система → Жесты.

– на некоторых устройствах можно настроить действия при двойном или тройном постукивании по задней панели телефона. Проверьте в Настройки → Система → Жесты. Быстрые действия при длительном нажатии на иконку приложения – зажав иконку многих приложений, вы получите доступ к основным функциям без необходимости открывать само приложение.

Существуют также специальные жесты для улучшения доступности:

Жест Действие Где включить Тройное нажатие кнопки питания Активация функций доступности Настройки → Специальные возможности Смахивание двумя пальцами вниз Чтение экрана (TalkBack) Настройки → Специальные возможности → TalkBack Зажатие экрана двумя пальцами Увеличение части экрана Настройки → Специальные возможности → Увеличение Свайп тремя пальцами вверх Перемещение экрана вниз (для удобства одной рукой) Настройки → Система → Жесты → Режим одной руки

Для любителей продвинутой настройки, Android предлагает возможность создавать собственные жесты с помощью сторонних приложений или встроенных функций некоторых оболочек. Например, в MIUI (Xiaomi) можно настроить действия для различных жестов в разделе "Дополнительные настройки".

Неочевидная, но мощная функция многих современных Android-устройств — "Боковая панель" или "Край экрана". Свайп от края экрана открывает панель быстрого доступа к приложениям и функциям. На устройствах Samsung она называется Edge Panel, на других устройствах может иметь похожие названия.

Встроенные инструменты Android для повышения продуктивности

Android предлагает целый арсенал встроенных инструментов для повышения продуктивности, многие из которых остаются незамеченными большинством пользователей. Эти функции могут существенно оптимизировать вашу работу с устройством. 🚀

Цифровое благополучие – набор инструментов для контроля времени использования устройства и приложений. Можно установить таймеры для приложений, активировать режим "Не беспокоить" по расписанию и использовать "Режим сосредоточения".

– набор инструментов для контроля времени использования устройства и приложений. Можно установить таймеры для приложений, активировать режим "Не беспокоить" по расписанию и использовать "Режим сосредоточения". Расширенный буфер обмена – на многих современных устройствах Android буфер обмена хранит несколько последних скопированных элементов. Доступ к истории копирования обычно появляется при нажатии на поле ввода текста.

– на многих современных устройствах Android буфер обмена хранит несколько последних скопированных элементов. Доступ к истории копирования обычно появляется при нажатии на поле ввода текста. Режим многозадачности в Android 12+ – улучшенное разделение экрана позволяет сохранять пары приложений для быстрого запуска в режиме разделения экрана.

– улучшенное разделение экрана позволяет сохранять пары приложений для быстрого запуска в режиме разделения экрана. Встроенный менеджер паролей – Android может безопасно сохранять ваши пароли и автоматически заполнять их в приложениях и на веб-сайтах. Проверьте в Настройки → Google → Автозаполнение.

– Android может безопасно сохранять ваши пароли и автоматически заполнять их в приложениях и на веб-сайтах. Проверьте в Настройки → Google → Автозаполнение. Режим фокусировки – позволяет настроить автоматическое ограничение отвлекающих уведомлений и приложений в определенное время. Найдите его в Настройках цифрового благополучия.

Одна из самых недооцененных функций продуктивности — Nearby Share (Ближняя передача), аналог AirDrop для Android. Эта функция позволяет быстро передавать файлы между устройствами Android без необходимости использования сторонних приложений. Активируйте ее через Настройки → Google → Устройство и общий доступ → Ближняя передача.

Другой мощный инструмент — "Автоматизация действий" на устройствах некоторых производителей. Например, на Samsung есть функция Bixby Routines, а на других устройствах — аналогичные системы, позволяющие настроить автоматическое выполнение определенных действий при наступлении заданных условий (время, местоположение, подключение к определенной сети и т.д.).

Для работы с текстом Android предлагает ряд удобных функций:

Выделение текста из изображений – можно извлекать текст из фотографий и скриншотов через Google Lens или встроенные функции некоторых устройств.

– можно извлекать текст из фотографий и скриншотов через Google Lens или встроенные функции некоторых устройств. Встроенный словарь – выделите слово, затем выберите "Определение" в контекстном меню.

– выделите слово, затем выберите "Определение" в контекстном меню. Голосовой ввод с автоматической пунктуацией – современный голосовой ввод Google может автоматически добавлять знаки препинания.

Для тех, кто работает с несколькими языками, Android предлагает возможность быстрого переключения между языками клавиатуры простым свайпом по пробелу или нажатием на иконку глобуса (в зависимости от используемой клавиатуры).

Секретные функции камеры и мультимедиа в вашем смартфоне

Камеры современных Android-смартфонов — это не просто инструменты для съемки, а настоящие фотостудии с расширенными возможностями, многие из которых остаются скрытыми от обычных пользователей. 📸

Астрофотография – на устройствах Google Pixel и некоторых других высококлассных смартфонах есть специальный режим для съемки звездного неба. Найдите режим "Ночная съемка" и установите телефон на стабильную поверхность или штатив.

– на устройствах Google Pixel и некоторых других высококлассных смартфонах есть специальный режим для съемки звездного неба. Найдите режим "Ночная съемка" и установите телефон на стабильную поверхность или штатив. Социальные режимы камеры – многие современные Android-смартфоны имеют интегрированные фильтры и эффекты, оптимизированные для различных социальных платформ. Проверьте режимы "Социальные сети" в приложении камеры.

– многие современные Android-смартфоны имеют интегрированные фильтры и эффекты, оптимизированные для различных социальных платформ. Проверьте режимы "Социальные сети" в приложении камеры. Двойная запись – одновременное использование фронтальной и основной камеры для записи видео. Эта функция доступна на многих устройствах высокого класса в режиме видео.

– одновременное использование фронтальной и основной камеры для записи видео. Эта функция доступна на многих устройствах высокого класса в режиме видео. Голосовое управление камерой – можно делать фото и видео по голосовой команде. Проверьте настройки камеры на наличие "Голосового управления" или "Съемка по команде".

– можно делать фото и видео по голосовой команде. Проверьте настройки камеры на наличие "Голосового управления" или "Съемка по команде". Режим "Про" – профессиональные настройки камеры, включая ручную фокусировку, настройку ISO, выдержки и баланса белого. Найдите режим "Про" или "Ручной" в приложении камеры.

В области мультимедиа Android также предлагает множество скрытых возможностей:

Функция Описание Где найти Audio Zoom Усиление звука в направлении, на которое направлена камера при зуме Обычно автоматически активируется при записи видео с зумом Встроенный видеоредактор Позволяет обрезать, добавлять фильтры, текст и музыку к видео В галерее при открытии видео Распознавание музыки Определение играющей рядом песни без сторонних приложений Google Поиск или виджет на главном экране Звуковые эффекты Настройка звучания через эквалайзер и пространственные эффекты Настройки → Звук → Дополнительно → Эффекты

Одна из наиболее полезных скрытых функций — возможность блокировки определенных фотографий и видео в галерее. На устройствах Samsung это делается через "Защищенную папку", на других устройствах могут быть похожие функции с названиями "Приватная галерея" или "Скрытые медиафайлы".

Для тех, кто часто использует камеру, очень полезна функция быстрого запуска. На многих устройствах двойное нажатие кнопки питания или громкости запускает камеру даже с заблокированного экрана. Эту функцию можно настроить в разделе "Дополнительные функции" или "Кнопки и жесты" в настройках.

Помимо стандартного HDR, многие смартфоны на Android предлагают расширенные режимы HDR+ или улучшенный HDR, которые значительно повышают качество фотографий в сложных условиях освещения. Эти режимы могут быть скрыты в дополнительных настройках камеры или активироваться автоматически.

Еще одна малоизвестная функция — возможность настройки водяных знаков для фотографий. Многие устройства позволяют добавлять автоматические подписи к снимкам с информацией о модели телефона, времени, местоположении или пользовательским текстом. Эту опцию обычно можно найти в настройках приложения камеры.

Ваш Android-смартфон гораздо более мощный и функциональный, чем может показаться на первый взгляд. Погрузившись в его скрытые настройки, вы открываете новый мир возможностей, который может существенно изменить ваш опыт использования устройства. От продвинутых функций безопасности до секретных жестов и малоизвестных настроек камеры — эти функции не только экономят время, но и делают ваше взаимодействие с технологией более интуитивным и эффективным. Попробуйте сегодня хотя бы одну новую функцию из этого списка, и вы почувствуете, как ваш старый знакомый Android становится еще более полезным инструментом в вашей повседневной жизни. 🚀

