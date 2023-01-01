Быстрые команды Android: скрытые приемы для эффективной работы

Для кого эта статья:

Пользователи Android, стремящиеся улучшить свою продуктивность

Люди, заинтересованные в автоматизации задач на мобильных устройствах

Специалисты и профессионалы, работающие с мобильными технологиями и продуктивностью Представьте, что вы достаете телефон из кармана 150-200 раз в день — это более 3 часов рутинных операций в неделю! 🕒 Сокращение даже одной секунды на каждом действии экономит вам часы каждый месяц. Быстрые команды на Android — это секретный код к вашей продуктивности, который превращает устройство из простой "звонилки" в мощный инструмент. Многие пользователи задействуют едва ли 20% возможностей своих гаджетов, теряя драгоценное время на навигацию между приложениями, настройками и функциями. Пора это исправить!

Базовые жесты Android для повседневных задач

Элементарные жесты — это фундамент продуктивного использования Android-устройств. Эти движения позволяют ориентироваться в интерфейсе быстрее, чем вы моргаете глазом. Удивительно, но большинство пользователей задействуют лишь малую часть возможностей своих устройств.

Вот основные жесты, которые должен знать каждый пользователь Android:

Свайп вниз от верхнего края экрана — открывает панель уведомлений; второй свайп вниз разворачивает быстрые настройки

— открывает панель уведомлений; второй свайп вниз разворачивает быстрые настройки Двойной свайп вниз — мгновенно открывает полную панель быстрых настроек

— мгновенно открывает полную панель быстрых настроек Свайп вверх от нижней части экрана — открывает меню приложений (в зависимости от лаунчера)

— открывает меню приложений (в зависимости от лаунчера) Свайп двумя пальцами вниз — раскрывает панель уведомлений (работает в некоторых приложениях)

— раскрывает панель уведомлений (работает в некоторых приложениях) Двойное касание экрана — включает/выключает дисплей (на многих устройствах)

— включает/выключает дисплей (на многих устройствах) Щипковое движение (pinch) — масштабирование изображений и веб-страниц

— масштабирование изображений и веб-страниц Поворот двумя пальцами — поворот изображения в галерее

Овладение этими базовыми жестами уже значительно ускорит ваше взаимодействие с устройством, но это только верхушка айсберга. 🏔️

Жест Действие Поддержка версий Тройное нажатие кнопки питания Активация экстренной помощи Android 12+ Двойное нажатие на заднюю панель Запуск выбранного приложения Android 11+ (некоторые устройства) Касание и удержание пустой области экрана Вызов меню настройки рабочего стола Все версии Свайп тремя пальцами вверх Создание снимка экрана (на некоторых устройствах) Зависит от производителя

Александр Петров, технический консультант по мобильным устройствам

Недавно работал с клиентом, руководителем отдела продаж, который жаловался на постоянную нехватку времени из-за загруженности смартфона рабочими задачами. Мы провели аудит его действий и обнаружили, что он тратил около 30 минут в день только на переключение между приложениями и поиск нужных функций.

Я показал ему базовый жест — свайп вверх и удержание для быстрого переключения между недавними приложениями. Через неделю он сообщил, что экономит минимум 15 минут ежедневно — почти 2 часа рабочего времени в неделю! Кроме того, мы настроили двойное нажатие на кнопку питания для запуска CRM-системы, что еще больше сократило временные затраты. Иногда самые простые жесты дают наибольший выигрыш в продуктивности.

Скрытые комбинации клавиш, ускоряющие работу

Физические и виртуальные кнопки Android скрывают множество полезных функций, недокументированных в официальных руководствах. Эти сочетания клавиш могут значительно повысить вашу продуктивность. 🚀

Самые полезные комбинации клавиш для Android:

Кнопка питания + громкость вниз — создание снимка экрана

— создание снимка экрана Удержание кнопки питания + громкость вверх — вход в меню выключения/перезагрузки

— вход в меню выключения/перезагрузки Двойное нажатие кнопки питания — быстрый запуск камеры (на большинстве устройств)

— быстрый запуск камеры (на большинстве устройств) Удержание кнопки питания — вызов Google Assistant

— вызов Google Assistant Зажатие кнопки домой — вызов Google Assistant (для устройств с кнопкой домой)

— вызов Google Assistant (для устройств с кнопкой домой) Ctrl + C / Ctrl + V / Ctrl + X — стандартные операции копирования/вставки/вырезания при подключенной клавиатуре

— стандартные операции копирования/вставки/вырезания при подключенной клавиатуре Alt + Tab — переключение между приложениями (с подключенной клавиатурой)

Но есть и более продвинутые комбинации, о которых знают немногие:

Кнопка питания + громкость вверх (удерживать 10+ секунд) — принудительная перезагрузка устройства

— принудительная перезагрузка устройства Громкость вверх + вниз (удерживать) — отключение звука уведомлений/переход в режим вибрации

— отключение звука уведомлений/переход в режим вибрации Тройное нажатие кнопки питания — активация экстренной связи (на устройствах с Android 12+)

Комбинация клавиш Описание функции Экономия времени (сек.)* Двойное нажатие кнопки питания Быстрый запуск камеры 3-5 Кнопка питания + громкость вниз Снимок экрана 2-3 Удержание громкости и кнопки питания Принудительная перезагрузка 20-30 Ctrl + Shift + Z (с клавиатурой) Повтор последнего действия 4-6 Кнопка питания (зажать на 0.5 сек.) Активация Google Assistant 2-3

*По сравнению с традиционным методом выполнения задачи через интерфейс.

Освоение этих комбинаций клавиш делает использование устройства практически бесшовным, позволяя концентрироваться на содержании, а не на навигации. 🧠

Продвинутые жесты навигации в системе Android

С выходом Android 10 система жестовой навигации полностью преобразилась, предлагая более интуитивный способ взаимодействия с устройством. Продвинутые жесты позволяют обходиться без навигационных кнопок, освобождая экранное пространство и делая работу более плавной. 📱

Вот наиболее эффективные продвинутые жесты навигации:

Свайп вверх от нижнего края — возврат на главный экран

— возврат на главный экран Свайп вверх и удержание — открытие меню последних приложений

— открытие меню последних приложений Свайп влево или вправо по нижней полосе — переключение между недавними приложениями

— переключение между недавними приложениями Свайп внутрь от правого или левого края — возврат назад

— возврат назад Диагональный свайп от нижних углов — вызов Google Assistant

— вызов Google Assistant Свайп вниз в любом месте экрана — раскрытие шторки уведомлений (на некоторых лаунчерах)

— раскрытие шторки уведомлений (на некоторых лаунчерах) L-образный жест (вниз и вправо) — запуск разделенного экрана (в некоторых интерфейсах)

Продвинутая навигация одной рукой:

Тройной тап по кнопке домой — включение режима уменьшенного экрана для использования одной рукой

— включение режима уменьшенного экрана для использования одной рукой Свайп вниз по нижней части экрана — опускание верхней части интерфейса (в настройках специальных возможностей)

— опускание верхней части интерфейса (в настройках специальных возможностей) Быстрый двойной свайп вниз по сенсору отпечатка пальца — раскрытие шторки уведомлений (на устройствах с задним сенсором)

Михаил Соколов, инженер по продуктивности

Работая в компании, занимающейся оптимизацией бизнес-процессов, я часто наблюдаю, как небольшие изменения в работе с устройствами могут дать значительный прирост эффективности.

Однажды мы консультировали курьерскую службу, где работники постоянно взаимодействовали с Android-устройствами для сканирования, фотографирования и передачи данных о доставках. Основная проблема заключалась в том, что при работе в перчатках зимой им приходилось постоянно снимать их для навигации.

Мы настроили их устройства на использование продвинутых жестов с повышенной чувствительностью экрана и добавили жесты задней панели. Курьеры смогли работать, не снимая перчаток, просто используя двойные постукивания по задней крышке для подтверждения доставки и создания снимка. Результат — сокращение времени на одну доставку в среднем на 40 секунд, что при 50 доставках в день экономило каждому сотруднику почти час рабочего времени и значительно улучшило показатели в холодное время года.

Не забывайте, что многие производители добавляют собственные жесты поверх стандартного Android. Например, на устройствах Samsung можно провести ребром ладони по экрану для создания снимка, а на устройствах Xiaomi — использовать трехпальцевый свайп вниз. ✋

Быстрые команды для стандартных приложений Android

Стандартные приложения Android скрывают множество быстрых команд, которые могут превратить обычное использование в мастерство. Эти шорткаты работают в стандартных приложениях без необходимости установки дополнительного программного обеспечения. 🔥

Google Клавиатура (Gboard):

Удерживание пробела + перемещение — перемещение курсора с высокой точностью

— перемещение курсора с высокой точностью Свайп по пробелу влево/вправо — навигация по тексту

— навигация по тексту Свайп от клавиши Shift к букве — ввод заглавной буквы без переключения регистра

— ввод заглавной буквы без переключения регистра Удерживание точки — быстрый доступ к часто используемым символам пунктуации

— быстрый доступ к часто используемым символам пунктуации Двойное нажатие на пробел — вставка точки и пробела

— вставка точки и пробела Нажатие и удерживание клавиш с цифрами — ввод специальных символов

Камера:

Удерживание кнопки спуска — серийная съемка

— серийная съемка Двойной поворот запястья — быстрое включение камеры (на некоторых устройствах)

— быстрое включение камеры (на некоторых устройствах) Громкость вверх/вниз — спуск затвора

— спуск затвора Щипок на экране — управление зумом

— управление зумом Тап двумя пальцами — включение/выключение сетки (на некоторых устройствах)

Chrome:

Свайп вниз — обновление страницы

— обновление страницы Свайп по адресной строке влево/вправо — переключение между вкладками

— переключение между вкладками Удерживание кнопки назад — просмотр истории текущей вкладки

— просмотр истории текущей вкладки Двойное нажатие + свайп — масштабирование контента одной рукой

— масштабирование контента одной рукой Нажатие на ссылку + удерживание — предпросмотр содержимого ссылки

Gmail:

Свайп влево/вправо на письме — архивация/удаление письма

— архивация/удаление письма Длительное нажатие на письмо — выбор нескольких писем

— выбор нескольких писем Тап двумя пальцами — выбор всех писем на экране

— выбор всех писем на экране Удерживание кнопки создания письма — быстрый доступ к черновикам

Google Maps:

Двойное касание + удерживание и перемещение — масштабирование одной рукой

— масштабирование одной рукой Поворот двумя пальцами — изменение ориентации карты

— изменение ориентации карты Двойной тап — увеличение масштаба

— увеличение масштаба Двойной тап двумя пальцами — уменьшение масштаба

— уменьшение масштаба Нажатие и перетаскивание двумя пальцами — изменение угла обзора

Эти команды позволяют взаимодействовать с приложениями быстрее и эффективнее, сокращая время выполнения рутинных операций. Внедрение их в повседневную практику может значительно ускорить работу с устройством. 💪

Приложения для создания собственных команд и жестов

Когда встроенных возможностей Android недостаточно, на помощь приходят специализированные приложения для автоматизации. Они позволяют создавать собственные жесты, комбинации клавиш и сценарии автоматизации практически для любой задачи. 🛠️

Tasker — настоящий комбайн автоматизации:

Создание сложных сценариев автоматизации с условиями и триггерами

Настройка профилей, активирующихся по времени, местоположению или событиям

Интеграция с более чем 200 плагинами для расширения функциональности

Возможность создания собственных мини-приложений

Запуск задач через виджеты, жесты или сочетания клавиш

Button Mapper — переназначение физических кнопок:

Переопределение функций физических кнопок устройства

Настройка различных действий для одинарного, двойного и тройного нажатия

Поддержка кнопок громкости, питания, домой и других

Назначение действий на удерживание кнопок

Контекстное изменение функций кнопок в зависимости от открытого приложения

KWGT (Kustom Widget) — создание интерактивных виджетов:

Разработка полностью настраиваемых виджетов с интерактивными элементами

Привязка жестов к различным элементам виджета

Интеграция со многими приложениями и сервисами

Поддержка сложных условий и формул

Возможность запуска сценариев Tasker через виджеты

MacroDroid — более простая альтернатива Tasker:

Интуитивно понятный интерфейс для создания макросов

Поддержка более 100 триггеров и 90+ действий

Возможность создания шаблонов для повторяющихся задач

Низкое потребление ресурсов системы

Бесплатная версия с ограничением до 5 макросов

Nova Launcher — продвинутый лаунчер с поддержкой жестов:

Назначение действий на свайпы вверх/вниз для иконок

Поддержка жестов щипка, двойного касания на рабочем столе

Настройка жестов для ящика приложений

Интеграция с Sesame для быстрого поиска

Возможность скрытия приложений и создания папок в ящике приложений

Сравнительная характеристика приложений для автоматизации:

Приложение Сложность освоения Энергопотребление Стоимость Особенности Tasker Высокая Среднее ~350 руб. Наиболее мощное решение с обширными возможностями MacroDroid Низкая Низкое Бесплатно (Pro ~250 руб.) Простой интерфейс, понятный новичкам Button Mapper Средняя Низкое Бесплатно (Pro ~400 руб.) Специализируется на переназначении физических кнопок Automate Высокая Среднее Бесплатно (Премиум ~200 руб.) Создание сценариев с помощью блок-схем KWGT Высокая Низкое Бесплатно (Pro ~300 руб.) Создание интерактивных виджетов с привязкой действий

Выбирая приложение для автоматизации, учитывайте не только его возможности, но и собственные потребности. Начинающим пользователям стоит обратить внимание на MacroDroid или Button Mapper, а продвинутым — на Tasker или Automate. 🎯

Освоив представленные в статье жесты, комбинации клавиш и приложения для автоматизации, вы превратите свой Android-смартфон в настоящий суперкомпьютер в кармане. Перестаньте тратить драгоценные минуты на рутинные операции — автоматизируйте их! Выберите 5-7 быстрых команд из нашего списка и внедрите их в свою повседневную практику уже сегодня. Через неделю вы почувствуете разницу, а через месяц не сможете представить, как обходились без этих приемов раньше. Помните: настоящая продуктивность заключается не в том, чтобы работать больше, а в том, чтобы работать умнее.

