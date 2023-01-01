10 скрытых функций Android: превращаем смартфон в супергаджет

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Пользователи Android-смартфонов, интересующиеся расширенными функциями и возможностями своих устройств.

Технофилы и энтузиасты, стремящиеся максимально эффективно использовать свои гаджеты.

Люди, желающие научиться создавать приложения или углубить свои знания о системе Android. Ваш Android-смартфон — настоящая шкатулка с секретами! 🕵️‍♂️ За привычным интерфейсом скрываются десятки удивительных функций, о которых большинство пользователей даже не догадываются. Пока многие используют лишь 10% возможностей своих гаджетов, истинные технофилы открывают для себя скрытые меню разработчика, управляют жестами и пользуются трюками, превращающими рутинное использование смартфона в настоящее приключение. Давайте вместе заглянем за кулисы Android и раскроем 10 самых неожиданных функций, которые заставят вас взглянуть на ваш смартфон совершенно иначе.

Если вас увлекает мир Android, вы можете пойти дальше и научиться создавать собственные приложения! Курс Java-разработки от Skypro — идеальный старт для тех, кто хочет понять, как работает любимая операционная система изнутри. Java — основной язык для создания Android-приложений, и за 9 месяцев вы сможете освоить его с нуля. Представьте, как круто будет не просто пользоваться скрытыми функциями, а создавать их самостоятельно! 🚀

Скрытые фишки Android, которые поразят ваших друзей

Android — операционная система с глубоким функционалом, выходящим далеко за рамки базовых возможностей. Вот несколько скрытых фишек, которые превратят вас в гуру смартфонов в глазах друзей.

Антон Веретенников, инженер по тестированию мобильных приложений

Недавно я удивил коллег на корпоративе, продемонстрировав секретный трюк с многооконным режимом. Во время презентации я одновременно запустил YouTube и делал заметки в блокноте — всё на одном экране. "Как ты это делаешь?!" — спрашивали они. Оказывается, большинство даже не подозревали о режиме разделённого экрана. А достаточно просто открыть обзор запущенных приложений (квадратная кнопка или свайп вверх с удержанием), нажать на иконку приложения вверху карточки и выбрать "Разделить экран". Теперь я негласный технический консультант в нашем офисе, и всё благодаря этой простой, но малоизвестной функции.

Давайте рассмотрим ещё несколько скрытых возможностей, которые поразят ваших друзей:

Управление жестами пальцев: Активируйте функцию "Быстрые жесты" в настройках и рисуйте буквы на экране для запуска приложений. Например, нарисуйте "C" для запуска камеры или "M" для открытия карт.

Активируйте функцию "Быстрые жесты" в настройках и рисуйте буквы на экране для запуска приложений. Например, нарисуйте "C" для запуска камеры или "M" для открытия карт. Вибрационная отдача по вашему вкусу: В настройках звука можно настроить интенсивность и паттерны вибрации для разных действий — от тактильной отдачи клавиатуры до уведомлений.

В настройках звука можно настроить интенсивность и паттерны вибрации для разных действий — от тактильной отдачи клавиатуры до уведомлений. Скрытый режим "В машине": Активируйте автоматический ответ на сообщения во время вождения. Система определит, что вы за рулём, и будет отправлять автоматические ответы, что вы сейчас не можете ответить.

Активируйте автоматический ответ на сообщения во время вождения. Система определит, что вы за рулём, и будет отправлять автоматические ответы, что вы сейчас не можете ответить. Ярлыки при блокировке: Настройте быстрый доступ к приложениям прямо с экрана блокировки, проведя пальцем от нижних углов.

Фишка Как активировать Что дает Режим одной руки Настройки → Дополнительные функции → Режим одной руки Уменьшает рабочую область экрана для управления одной рукой Запись звонков Во время звонка нажать кнопку "Запись" (доступно не на всех устройствах) Автоматически сохраняет разговоры для последующего прослушивания Скрытая панель быстрых настроек Свайп двумя пальцами вниз от верхней части экрана Мгновенный доступ к расширенной панели быстрых настроек

Секретные настройки смартфона для крутых возможностей

В недрах системных настроек Android скрывается целый мир возможностей, о которых знают лишь продвинутые пользователи. Эти секретные настройки способны значительно расширить функционал вашего смартфона. 🔧

Режим разработчика: Настоящая сокровищница скрытых функций! Чтобы активировать его, перейдите в Настройки → О телефоне → Номер сборки и нажмите на него 7 раз подряд. После этого в основном меню настроек появится новый раздел "Для разработчиков".

Вот что можно сделать в режиме разработчика:

Ускорение анимации: Найдите настройки "Масштаб анимации окон", "Масштаб анимации перехода" и "Масштаб длительности аниматора" и установите значения 0.5x — ваш смартфон станет визуально быстрее.

Найдите настройки "Масштаб анимации окон", "Масштаб анимации перехода" и "Масштаб длительности аниматора" и установите значения 0.5x — ваш смартфон станет визуально быстрее. Принудительное включение режима "Темная тема": Даже для приложений, которые его официально не поддерживают.

Даже для приложений, которые его официально не поддерживают. Симуляция цветовой слепоты: Полезная опция для проверки, как ваш интерфейс воспринимается людьми с особенностями зрения.

Полезная опция для проверки, как ваш интерфейс воспринимается людьми с особенностями зрения. Отображение использования процессора: Включите опцию "Показывать использование ЦП", чтобы видеть загрузку процессора в реальном времени.

Секретная настройка Польза Версия Android Фиксация экрана Закрепление текущего приложения до разблокировки 5.0+ Расширенный скриншот Создание длинных снимков экрана со скроллингом 9.0+ Эмуляция местоположения Изменение GPS-позиции для приложений 4.0+ Многопользовательский режим Создание отдельных пользовательских профилей 5.0+

Доступ к дополнительным параметрам камеры — ещё один скрытый клад. На многих устройствах Android можно активировать ручной режим съемки, где вы получите контроль над ISO, выдержкой, балансом белого и фокусом. Как правило, это делается через меню "Pro" или "Профессиональный" в приложении камеры.

Настройки безопасности также скрывают интересные возможности:

Скрытые папки: Используйте функцию "Защищенная папка" или "Личное пространство" для создания невидимых хранилищ конфиденциальных данных.

Используйте функцию "Защищенная папка" или "Личное пространство" для создания невидимых хранилищ конфиденциальных данных. Двойные приложения: Клонируйте мессенджеры для использования двух аккаунтов одновременно.

Клонируйте мессенджеры для использования двух аккаунтов одновременно. Режим "Гость": Создайте отдельный профиль с ограниченным доступом для случаев, когда вы даёте телефон посторонним.

Развлекательные функции, спрятанные в вашем Android

Android не только практичен, но и наполнен развлекательными функциями, которые сделают использование смартфона гораздо веселее. 🎭 Эти скрытые возможности подарят вам новые эмоции от взаимодействия с гаджетом.

Первым делом стоит упомянуть встроенные эмуляторы, позволяющие запускать игры с ретро-консолей. Многие современные смартфоны обладают достаточной мощностью для эмуляции PlayStation 1, Nintendo 64, Sega и других классических систем. Достаточно установить эмулятор из Play Store и добавить ROM-файлы игр.

Ирина Светлова, технический редактор

Однажды на скучной конференции я решила показать коллеге, как можно персонализировать Android до неузнаваемости. Открыв скрытое меню кастомизации на своём Pixel, я буквально за минуту полностью изменила интерфейс — от формы иконок до анимаций и цветовых схем. Эффект был потрясающим! Через час половина зала уже копалась в настройках своих смартфонов, пытаясь повторить мой трюк. Самое забавное случилось, когда один из докладчиков, заметив всеобщее увлечение, прервал презентацию и попросил меня объяснить, что происходит. Закончилось тем, что я провела 15-минутный мастер-класс по кастомизации Android прямо со сцены! Теперь на каждой встрече меня представляют как "девушку, которая знает, что скрывается в вашем телефоне".

Вот ещё несколько развлекательных функций, о которых вы могли не знать:

Встроенная AR-линейка: Приложение "Измерения Google" использует камеру и дополненную реальность, чтобы измерять предметы, расстояния и даже уровни поверхностей.

Приложение "Измерения Google" использует камеру и дополненную реальность, чтобы измерять предметы, расстояния и даже уровни поверхностей. Живые обои с интерактивными элементами: Некоторые живые обои реагируют на касание, время суток или даже уровень заряда батареи.

Некоторые живые обои реагируют на касание, время суток или даже уровень заряда батареи. Скрытые фильтры камеры: Проведите вверх или вниз в режиме камеры, чтобы открыть дополнительные фильтры и эффекты, не отображающиеся в основном интерфейсе.

Проведите вверх или вниз в режиме камеры, чтобы открыть дополнительные фильтры и эффекты, не отображающиеся в основном интерфейсе. Кастомизация анимации зарядки: На некоторых устройствах можно настроить уникальную анимацию, которая появляется при подключении зарядного устройства.

На некоторых устройствах можно настроить уникальную анимацию, которая появляется при подключении зарядного устройства. Режим "Вечеринка": Превратите вспышку смартфона в стробоскоп, синхронизированный с музыкой через специальные приложения.

Создание персональных эмодзи на основе вашего лица — ещё одна малоизвестная функция, доступная на многих смартфонах Android. Система анализирует ваши черты лица и создаёт набор индивидуальных эмодзи, которые можно использовать в сообщениях.

Также стоит упомянуть встроенный распознаватель музыки. На многих устройствах вы можете спросить голосового помощника: "Какая это песня играет?" — и он распознает мелодию, звучащую вокруг вас, без необходимости устанавливать сторонние приложения.

Необычные трюки для оптимизации работы гаджета

Помимо очевидных способов улучшить работу смартфона, Android скрывает несколько неочевидных, но крайне эффективных трюков для оптимизации производительности. Эти фишки не только ускорят работу вашего устройства, но и продлят срок службы батареи. 🔋

DNS over HTTPS: Включите эту функцию в настройках сети, чтобы повысить безопасность и скорость интернет-соединения. Она шифрует DNS-запросы, делая их невидимыми для провайдера.

Включите эту функцию в настройках сети, чтобы повысить безопасность и скорость интернет-соединения. Она шифрует DNS-запросы, делая их невидимыми для провайдера. Скрытая статистика использования батареи: Наберите в диалере код ##4636## для доступа к детальной статистике потребления энергии приложениями и системными процессами.

Наберите в диалере код ##4636## для доступа к детальной статистике потребления энергии приложениями и системными процессами. Режим обслуживания RAM: Наберите ##7378423## для доступа к сервисному меню, где можно оптимизировать работу оперативной памяти без сторонних приложений.

Наберите ##7378423## для доступа к сервисному меню, где можно оптимизировать работу оперативной памяти без сторонних приложений. Тепловой контроль: В меню разработчика найдите опцию "Ограничить фоновые процессы" и установите лимит, чтобы уменьшить нагрев устройства.

Один из самых эффективных способов оптимизации — использование нативного планировщика задач Android. Мало кто знает, но в систему встроен функционал, аналогичный Tasker, только без необходимости устанавливать дополнительное ПО.

Чтобы активировать его:

Откройте настройки → Система → Расширенные функции → Автоматизация Создайте новый сценарий, например, "WiFi дома" Укажите условие (подключение к домашней сети WiFi) и действие (отключение мобильных данных, включение режима экономии батареи)

Это позволит значительно сократить расход энергии без вашего участия. 👍

Используйте скрытую функцию очистки кэша системы. В отличие от очистки кэша отдельных приложений, общесистемная очистка доступна через восстановление:

Выключите телефон Зажмите одновременно кнопку питания и увеличения громкости (на разных моделях комбинация может отличаться) В режиме восстановления выберите "Wipe cache partition" Перезагрузите устройство

Это не затронет ваши данные, но может значительно ускорить работу системы, особенно на старых устройствах.

Также попробуйте использовать функцию адаптивной батареи на максимум её возможностей:

Активируйте её в настройках батареи

Дополнительно включите режим ограничения фоновой активности

Для каждого "прожорливого" приложения вручную настройте ограничения в разделе "Использование батареи"

Такая тонкая настройка может увеличить время автономной работы до 20-30% без заметного влияния на функциональность.

Мини-игры и пасхалки в вашем смартфоне

Android славится своими "пасхальными яйцами" — скрытыми сюрпризами, которые разработчики спрятали в недрах операционной системы. Эти секретные игры и забавные функции превращают Android в настоящую шкатулку с сюрпризами. 🎮

Самая известная пасхалка — мини-игра, доступная в каждой версии Android, начиная с Lollipop. Чтобы открыть её:

Перейдите в Настройки → О телефоне → Версия Android Быстро нажмите на "Версия Android" несколько раз, пока не появится логотип Нажмите на логотип несколько раз, затем удерживайте его

В разных версиях Android вы получите доступ к разным играм:

Android 10-12: Нонограмма (пиксельная головоломка)

Нонограмма (пиксельная головоломка) Android 9 Pie: Рисовалка с буквой "P"

Рисовалка с буквой "P" Android 8 Oreo: Восьминог в стиле Android

Восьминог в стиле Android Android 7 Nougat: Мини-игра с кошками

Мини-игра с кошками Android 6 Marshmallow: Игра с падающими маршмеллоу

Игра с падающими маршмеллоу Android 5 Lollipop: Клон Flappy Bird

Но это лишь верхушка айсберга! Вот ещё несколько скрытых пасхалок:

Диспетчер задач в Chrome: Введите в адресной строке "chrome://dino" для доступа к офлайн-игре про динозавра.

Введите в адресной строке "chrome://dino" для доступа к офлайн-игре про динозавра. Секретный калькулятор: На большинстве устройств в калькуляторе спрятан научный режим — достаточно повернуть смартфон в ландшафтный режим.

На большинстве устройств в калькуляторе спрятан научный режим — достаточно повернуть смартфон в ландшафтный режим. Скрытое меню тестирования: Наберите ##4636## для доступа к диагностической информации, включая скрытые тесты сенсоров.

Наберите ##4636## для доступа к диагностической информации, включая скрытые тесты сенсоров. Эмодзи-пиццерия: В клавиатуре Gboard найдите раздел эмодзи-кухня, где можно создавать собственные комбинации эмодзи.

Гугл-переводчик также содержит забавную пасхалку: если перевести определенные фразы с морзянки на английский, можно получить забавные сообщения, вроде "Привет, землянин!".

Отдельного упоминания заслуживает скрытая в некоторых лаунчерах игра в стиле Тетрис, активируемая комбинацией жестов — проведите двумя пальцами вниз, затем одним влево и вправо. Она доступна не на всех устройствах, но если у вас получится её активировать, вы будете приятно удивлены!

Приложение камеры в большинстве современных смартфонов также содержит пасхалки — попробуйте произнести определенные фразы во время съемки селфи (например, "улыбка" или "сыр") и посмотрите, что произойдет.

Еще одна малоизвестная функция — Pixel Ambient Services на устройствах Pixel (и некоторых других с чистым Android). Эта функция позволяет смартфону автоматически распознавать музыку, играющую вокруг вас, и отображать название песни на экране блокировки — даже если телефон в спящем режиме!

Исследование скрытых функций Android — это не просто способ удивить друзей или развлечь себя. Это путь к максимально эффективному использованию устройства, которое ежедневно сопровождает нас в цифровом мире. Каждая открытая возможность делает взаимодействие с технологиями более персонализированным и интуитивным. Попробуйте внедрить хотя бы три функции из этого списка в свою ежедневную рутину — и вы заметите, как смартфон станет не просто гаджетом, а по-настоящему умным помощником, настроенным именно под вас. А когда в следующий раз кто-то скажет "все смартфоны одинаковые", вы уже будете знать, что это далеко не так!

Читайте также