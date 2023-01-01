Плавающая клавиатура Android: настройка для комфортного ввода

Для кого эта статья:

Пользователи Android-устройств, заинтересованные в улучшении набора текста на мобильных устройствах

Люди, стремящиеся повысить свою продуктивность и эргономику при использовании смартфонов и планшетов

Специалисты и разработчики, интересующиеся настройкой интерфейса и функционала приложений для мобильных устройств Набираете сообщения на смартфоне одной рукой, балансируя с чашкой кофе в другой? Или пытаетесь увидеть содержимое экрана, скрытое громоздкой клавиатурой? Знакомые ситуации. Плавающая клавиатура Android — функция, о которой многие слышали, но немногие освоили. Эта небольшая, но мощная опция способна радикально изменить ваш опыт набора текста, делая его удобнее и продуктивнее. Разберем, как активировать и настроить этот скрытый потенциал вашего устройства. 📱⌨️

Что такое плавающая клавиатура на Android и её преимущества

Плавающая клавиатура — это режим виртуальной клавиатуры, позволяющий отсоединить её от нижней части экрана и свободно перемещать по всей площади дисплея. Такая клавиатура не привязана к фиксированному положению, что даёт пользователю возможность настроить её расположение под свои нужды.

Данная функция появилась в Android ещё с версии 4.2, но долгое время оставалась в тени, не получая должного внимания от пользователей. Сегодня, с увеличением диагоналей экранов, эта опция становится всё более востребованной. 🔍

Основные преимущества плавающей клавиатуры:

Эргономика — возможность настроить положение клавиатуры для удобного ввода одной рукой

— возможность настроить положение клавиатуры для удобного ввода одной рукой Обзор — улучшенная видимость контента экрана, не закрываемого клавиатурой

— улучшенная видимость контента экрана, не закрываемого клавиатурой Многозадачность — удобное использование разделённого экрана, когда клавиатура не блокирует нижнее приложение

— удобное использование разделённого экрана, когда клавиатура не блокирует нижнее приложение Персонализация — адаптация под индивидуальные потребности пользователя

— адаптация под индивидуальные потребности пользователя Удобство на больших экранах — улучшенный доступ к клавишам на планшетах и складных устройствах

Задача Стандартная клавиатура Плавающая клавиатура Набор текста одной рукой Затруднён на больших экранах Комфортен при настройке положения Видимость контента Закрывает нижнюю часть экрана Можно расположить так, чтобы видеть весь контент Использование разделённого экрана Ограничивает обзор нижнего приложения Можно перемещать для оптимального обзора Эргономика на планшетах Требует широкого размаха пальцев Настраивается под удобное положение рук

Антон Березин, UX-дизайнер

Мой первый опыт с плавающей клавиатурой случился во время работы над проектом, когда требовалось оперативно отвечать на сообщения клиентов, одновременно просматривая макеты и референсы. Стандартная клавиатура постоянно закрывала половину нужной информации, что замедляло рабочий процесс. После активации плавающего режима я смог расположить клавиатуру сбоку, освободив центральную часть экрана. Это увеличило мою продуктивность примерно на 30%, поскольку я перестал постоянно переключаться между приложениями. Теперь это первое, что я настраиваю на любом новом устройстве – небольшая опция, кардинально меняющая пользовательский опыт.

Как включить плавающую клавиатуру на разных устройствах

Процесс активации плавающей клавиатуры может отличаться в зависимости от модели устройства и установленной клавиатуры. Рассмотрим основные способы включения этой функции. ⚙️

Стандартная клавиатура Google (Gboard)

Откройте любое приложение, где можно вводить текст (например, сообщения или заметки). Нажмите на поле ввода, чтобы вызвать клавиатуру. Нажмите на значок шестерёнки или троеточия в верхнем ряду клавиатуры. Выберите «Плавающая» или «Floating». Клавиатура перейдёт в плавающий режим, и вы сможете перемещать её, захватив за нижнюю часть.

Клавиатура Samsung (Samsung Keyboard)

Вызовите клавиатуру в любом приложении. Нажмите на значок настроек (шестерёнка). Выберите раздел «Режим клавиатуры». Нажмите на «Плавающая». При необходимости подтвердите выбор.

Устройства Xiaomi с MIUI

Откройте приложение «Настройки». Перейдите в раздел «Дополнительные настройки». Выберите «Клавиатура и метод ввода». Нажмите на используемую клавиатуру. Найдите и активируйте опцию «Плавающая клавиатура».

Устройства Huawei с EMUI

Вызовите клавиатуру. Нажмите на значок настроек (часто представлен в виде шестерёнки). Выберите «Плавающая клавиатура» или найдите соответствующую опцию в меню настроек.

Если у вас не получается найти эту функцию указанными способами, стоит проверить версию операционной системы и клавиатуры — в более старых версиях эта функция может отсутствовать или находиться в другом месте.

Производитель Путь активации Минимальная версия Android Дополнительные возможности Google (Stock Android) Клавиатура → Настройки → Плавающая 7.0+ Изменение размера, прозрачность Samsung Клавиатура → Настройки → Режим клавиатуры → Плавающая 9.0+ Предустановленные положения, миниатюрный режим Xiaomi (MIUI) Настройки → Дополнительно → Клавиатура → Плавающая клавиатура 10.0+ (MIUI 11+) Персонализация жестов, настройка высоты Huawei (EMUI) Клавиатура → Настройки → Плавающая клавиатура 9.0+ (EMUI 9+) Интеграция с разделённым экраном OnePlus (OxygenOS) Клавиатура → Настройки → Режимы → Плавающий 9.0+ (OxygenOS 9+) Быстрое переключение между режимами

Настройка размера и положения плавающей клавиатуры

После активации плавающей клавиатуры вы можете настроить её под свои потребности, изменяя размер и положение. Эти настройки позволяют адаптировать клавиатуру для максимального комфорта при наборе текста. 📏

Перемещение клавиатуры

Коснитесь и удерживайте нижнюю или центральную часть клавиатуры. Не отрывая палец, переместите клавиатуру в желаемое положение. Отпустите, чтобы зафиксировать новое положение.

В большинстве случаев для перемещения клавиатуры используется специальная зона захвата — обычно это горизонтальная полоска или значок внизу клавиатуры. На некоторых устройствах можно захватить и перемещать клавиатуру, удерживая любую её часть.

Изменение размера клавиатуры

Gboard : в плавающем режиме захватите и потяните за углы клавиатуры, чтобы изменить её размер.

: в плавающем режиме захватите и потяните за углы клавиатуры, чтобы изменить её размер. Samsung Keyboard : используйте значки масштабирования по краям клавиатуры.

: используйте значки масштабирования по краям клавиатуры. SwiftKey: в настройках выберите «Размер» и отрегулируйте размер с помощью ползунка.

Стоит отметить, что не все клавиатуры поддерживают изменение размера в плавающем режиме. Если такая опция отсутствует, попробуйте поискать соответствующие настройки в основном меню клавиатуры.

Сохранение и быстрое переключение между положениями

Некоторые продвинутые клавиатуры позволяют сохранять предпочтительные положения и быстро переключаться между ними:

В Samsung Keyboard можно сохранить до трёх различных положений клавиатуры.

Клавиатура SwiftKey позволяет создавать профили с разными настройками размера и положения.

Некоторые сторонние приложения клавиатур предлагают функцию «привязки» к определённым приложениям, автоматически активируя сохранённое положение.

Дополнительные настройки

Прозрачность — на некоторых клавиатурах можно настроить уровень прозрачности, чтобы видеть контент под клавиатурой.

— на некоторых клавиатурах можно настроить уровень прозрачности, чтобы видеть контент под клавиатурой. Разделение клавиатуры — функция, позволяющая разделить клавиатуру на две части для более удобного набора двумя большими пальцами.

— функция, позволяющая разделить клавиатуру на две части для более удобного набора двумя большими пальцами. Автоматическая адаптация — некоторые клавиатуры могут автоматически подстраивать своё положение в зависимости от положения устройства или открытого приложения.

Марина Коваленко, специалист по продуктивности

Клиентка обратилась ко мне с проблемой: она часами отвечала на рабочие письма с планшета, и к концу дня её запястья сильно болели. Диагностика показала, что она использовала стандартную клавиатуру, вынуждавшую её постоянно тянуться к центру экрана. Мы настроили плавающую клавиатуру, уменьшив её до 70% от стандартного размера и расположив в правом нижнем углу — там, где её большой палец мог комфортно дотянуться до всех клавиш. Для второй руки создали дополнительное положение слева. Через две недели боль в запястьях исчезла, а скорость набора текста выросла. Иногда такие простые настройки могут иметь серьезное влияние на эргономику и здоровье при длительной работе с устройством. Особенно это актуально для тех, кто профессионально использует мобильные устройства.

Популярные приложения с функцией плавающей клавиатуры

Хотя стандартные клавиатуры на многих устройствах поддерживают плавающий режим, сторонние приложения часто предлагают расширенные возможности настройки и дополнительный функционал. Рассмотрим наиболее популярные альтернативные клавиатуры с поддержкой плавающего режима. 🔄

Gboard (Google Keyboard)

Клавиатура от Google предлагает один из самых удобных плавающих режимов:

Интуитивное управление положением и размером

Интеграция с другими сервисами Google

Возможность закрепления клавиатуры в различных положениях

Поддержка разделения клавиатуры для набора двумя руками

Регулировка высоты для более комфортного доступа

Для активации: нажмите на значок шестерёнки → выберите "Плавающая".

SwiftKey

SwiftKey предлагает расширенные возможности настройки плавающей клавиатуры:

Изменение размера и пропорций клавиатуры с высокой точностью

Настройка прозрачности фона

Режим миниатюрной клавиатуры для экономии места

Возможность закрепить клавиатуру в левой или правой части экрана

Сохранение нескольких профилей размещения

Для активации: откройте клавиатуру → нажмите на "+" в верхней части → выберите "Плавающая".

Chrooma Keyboard

Эта клавиатура предлагает уникальные функции для плавающего режима:

Адаптивная смена цвета в зависимости от приложения

Настраиваемые жесты для изменения положения

Возможность создавать несколько предустановленных положений

Функция "Умное положение" — автоматическая адаптация под открытое приложение

Для активации: вызовите клавиатуру → удерживайте значок настроек → выберите "Плавающий режим".

Fleksy

Клавиатура с акцентом на скорость набора и минимализм:

Ультра-компактный режим плавающей клавиатуры

Полностью настраиваемые ряды клавиш и их размеры

Возможность создания прозрачной клавиатуры для максимальной видимости контента

Система жестов для быстрой регулировки положения

Для активации: откройте настройки Fleksy → выберите "Размер и положение" → активируйте "Плавающая клавиатура".

Multiling O Keyboard

Максимально настраиваемая клавиатура с широкими возможностями для плавающего режима:

Полная кастомизация каждого аспекта клавиатуры

Возможность создания клавиатур нестандартной формы

Поддержка привязки определённых положений к конкретным приложениям

Возможность создания нескольких миниатюрных клавиатур на экране одновременно

Для активации: откройте настройки приложения → "Внешний вид" → "Плавающая клавиатура".

Решение типичных проблем с плавающей клавиатурой Android

Использование плавающей клавиатуры может сопровождаться некоторыми сложностями, однако большинство из них можно легко устранить. Рассмотрим наиболее распространённые проблемы и способы их решения. 🛠️

Клавиатура не переходит в плавающий режим

Убедитесь, что ваша версия Android поддерживает плавающую клавиатуру (обычно от 7.0 и выше). Проверьте, обновлена ли клавиатура до последней версии. Перезагрузите устройство и попробуйте активировать функцию снова. Если используется стороннее приложение, убедитесь, что оно имеет необходимые разрешения.

Если ничего не помогает, возможно, ваша модель устройства или конкретная версия прошивки не поддерживает эту функцию.

Клавиатура постоянно возвращается в стандартное положение

Проверьте настройки сохранения позиции клавиатуры в настройках ввода.

Некоторые приложения могут принудительно сбрасывать положение клавиатуры — попробуйте другие приложения.

Активируйте опцию "Сохранять положение" или "Запоминать последнее положение" в настройках клавиатуры.

Обновите приложение клавиатуры до последней версии.

Проблемы с точностью нажатий в плавающем режиме

Отрегулируйте размер клавиатуры — слишком маленькая клавиатура может приводить к ошибкам при наборе. Проверьте настройки точности нажатий в разделе настроек клавиатуры. Активируйте функцию автокоррекции для компенсации ошибок. На некоторых устройствах может помочь калибровка сенсорного экрана.

Клавиатура не сохраняет размер при изменении

Убедитесь, что вы используете жесты изменения размера, поддерживаемые вашей клавиатурой.

В настройках клавиатуры найдите опцию "Сохранять размер".

Попробуйте создать профиль клавиатуры (если эта функция поддерживается).

Конфликты с другими приложениями

Некоторые приложения могут некорректно взаимодействовать с плавающей клавиатурой:

Приложения с собственными полями ввода могут игнорировать настройки плавающего режима.

Игры и полноэкранные приложения могут принудительно возвращать клавиатуру в стандартный режим.

Приложения с защитой от наложений могут конфликтовать с плавающей клавиатурой.

В таких случаях попробуйте использовать стандартную клавиатуру для проблемных приложений или поищите специальные настройки совместимости в приложении клавиатуры.

Таблица распространенных проблем и их решений

Проблема Возможные причины Решение Функция недоступна Устаревшая версия ОС или клавиатуры Обновите систему или установите альтернативное приложение клавиатуры Сброс положения Не сохранены настройки, конфликт с приложением Включите автосохранение позиции, проверьте совместимость с приложением Ошибки при наборе Неоптимальный размер, калибровка экрана Увеличьте размер клавиш, включите предиктивный ввод Прерывистая работа Недостаток оперативной памяти, конфликты с оболочкой Закройте фоновые приложения, перезагрузите устройство Исчезновение клавиатуры Случайное закрытие, некорректная работа приложения Используйте жест сворачивания/разворачивания, перезапустите приложение ввода

Дополнительные советы для улучшения работы с плавающей клавиатурой:

Регулярно очищайте кеш приложения клавиатуры для предотвращения сбоев.

Используйте предустановленные положения вместо ручной настройки для более стабильной работы.

При проблемах с конкретным приложением попробуйте использовать альтернативную клавиатуру.

Создайте резервную копию настроек клавиатуры перед экспериментами с параметрами.

Проверьте, нет ли конфликтов с чехлами или защитными стёклами, особенно по краям экрана.

Плавающая клавиатура — это мощный инструмент оптимизации взаимодействия с Android-устройством, который позволяет адаптировать ввод текста под ваши персональные потребности и особенности использования. Возможность перемещать, изменять размер и настраивать положение клавиатуры трансформирует опыт работы с устройством, делая его более интуитивным и эргономичным. Осваивайте дополнительные функции постепенно, экспериментируйте с различными настройками и найдите конфигурацию, которая идеально подойдет именно для вашего стиля использования смартфона или планшета.

