Путеводитель по художественным материалам: от простых до сложных
Для кого эта статья:
- Начинающие и любящие рисовать люди
- Художники и иллюстраторы, желающие улучшить свои навыки
Те, кто интересуется выбором материалов для художественного творчества
Первые штрихи на бумаге могут превратиться в шедевр или остаться лишь попыткой самовыражения — многое зависит от выбранного материала. Мир художественных инструментов поражает многообразием: от классических графитовых карандашей до инновационных цифровых перьев, от простых школьных фломастеров до элитных пигментов ручного изготовления. Без понимания особенностей каждого материала художник словно музыкант, не различающий инструменты в оркестре. Давайте отправимся в путешествие по вселенной художественных средств, которое поможет вам найти свой идеальный инструмент для творчества 🎨
Основные виды материалов для рисования: классификация
Все многообразие материалов для рисования можно разделить на несколько больших категорий, каждая из которых имеет свои уникальные свойства, технические возможности и области применения. Понимание этой классификации поможет художникам любого уровня ориентироваться в художественном "арсенале" и делать осознанный выбор инструментов для творчества.
Начнем с "сухих" материалов, которые не требуют использования растворителей или воды:
- Графитные карандаши — классический инструмент с маркировкой от 9H (самые твердые) до 9B (самые мягкие)
- Угольные карандаши и уголь — создают глубокий черный цвет и позволяют работать широкими штрихами
- Сангина, сепия и соус — природные материалы землистых оттенков
- Цветные карандаши — бывают акварельными (растворимыми водой) и классическими
- Пастель — сухая, масляная и восковая, отличается богатством цветов и фактуры
- Мелки — восковые, масляные, меловые, используются для крупных работ
Далее идут "мокрые" или жидкие материалы:
- Акварель — прозрачные краски на водной основе
- Гуашь — непрозрачные водорастворимые краски с матовым эффектом
- Темпера — краски на основе эмульсии, занимают промежуточное положение между акварелью и маслом
- Акрил — быстросохнущие краски на водной основе с пластиковым связующим
- Масляные краски — классический материал с медленным высыханием и богатыми возможностями для смешения
- Тушь и чернила — используются для линейных работ и каллиграфии
- Маркеры — на спиртовой или водной основе, для иллюстраций и скетчинга
Отдельно стоит выделить современные цифровые инструменты:
- Графические планшеты — устройства для рисования на компьютере
- Планшеты с дисплеем — позволяют рисовать непосредственно на экране
- Стилусы и цифровые перья — имитируют традиционные инструменты в цифровом пространстве
Каждый из этих материалов имеет свои особенности взаимодействия с поверхностью, на которой создается рисунок. Так, для акварели необходима специальная бумага, способная удерживать влагу, в то время как масляные краски требуют загрунтованного холста. Понимание этих нюансов критически важно для достижения желаемого результата. 🖌️
|Тип материала
|Основные свойства
|Подходящие поверхности
|Уровень сложности
|Графитные карандаши
|Различная твердость, четкие линии
|Бумага, картон
|Начальный
|Акварель
|Прозрачность, текучесть
|Акварельная бумага
|Средний
|Масляные краски
|Насыщенный цвет, медленное высыхание
|Загрунтованный холст
|Продвинутый
|Цифровые инструменты
|Гибкость, возможность отмены действий
|Электронные устройства
|Варьируется
От простого к сложному: материалы для начинающих
Елена Соколова, преподаватель живописи
Когда ко мне приходят новички, я всегда вспоминаю свою первую студентку Марину. Она пришла с огромным чемоданом дорогих масляных красок, купленных по совету продавца в художественном магазине. На первом же занятии девушка чуть не расплакалась: краски не ложились как нужно, холст впитывал масло неравномерно, а запах растворителей вызывал головную боль.
Мы отложили масло и начали с простых графитных карандашей разной мягкости. Через месяц добавили уголь и сангину. Еще через месяц — акварель. К концу полугодия Марина уверенно держала в руках кисть и только тогда мы вернулись к маслу. Сейчас она профессиональный иллюстратор и благодарит меня не за уроки техники, а за правильную последовательность освоения материалов, которая сохранила её мотивацию и позволила постепенно наращивать навыки.
Начинающим художникам я рекомендую начинать творческий путь с материалов, которые прощают ошибки и позволяют сосредоточиться на базовых навыках, не отвлекаясь на сложности техники. Вот оптимальная последовательность освоения материалов для рисования:
- Графитные карандаши (HB, 2B, 4B, 6B) — идеальны для отработки линий, штриховки и понимания светотени. Они недороги, не требуют специальных навыков и легко стираются ластиком.
- Цветные карандаши — следующий шаг после освоения графита. Они позволяют изучить основы цветоведения, не требуя специальных поверхностей или фиксации.
- Фломастеры и линеры — помогают развить уверенность в линии и чувство композиции, так как не предполагают возможности стереть ошибку.
- Сухая пастель — мягкий переход к работе с цветом в более свободной технике, позволяет создавать как линии, так и цветовые пятна.
- Акварель — первый "жидкий" материал, с которым стоит познакомиться. Начните с небольшого набора из 12-16 цветов и качественной бумаги плотностью от 200 г/м².
Для освоения рисования особенно важно качество базовых инструментов. Не обязательно покупать профессиональные материалы, но и самые дешевые могут только разочаровать. Ищите золотую середину — материалы студенческого качества от надежных производителей.
Начинающим художникам я советую приобрести следующий стартовый набор:
- Скетчбук формата А4 или А5 с плотностью бумаги 120-160 г/м²
- Набор графитных карандашей разной твердости (HB-6B)
- Набор цветных карандашей (12-24 цвета)
- Простой набор акварели (10-12 цветов)
- 2-3 синтетические кисти разных размеров
- Ластик-клячка и обычный ластик
- Точилка с контейнером
Этот набор позволит освоить основы рисунка и живописи, не перегружая бюджет. Постепенно, по мере развития навыков, вы сможете добавлять новые материалы, основываясь уже на собственном опыте и предпочтениях. 🎭
Профессиональные материалы для опытных художников
Когда базовые навыки освоены и художник четко понимает направление своего творчества, наступает время перехода к профессиональным материалам. Они отличаются от учебных не только ценой, но и качеством пигментов, связующих веществ, стойкостью к выцветанию и общей предсказуемостью поведения при работе.
Для живописцев, работающих в классических техниках, особое значение имеют следующие профессиональные материалы:
- Масляные краски художественного качества — отличаются высокой концентрацией пигмента, чистотой цвета и превосходной светостойкостью. Важно обращать внимание на серию (у большинства производителей есть деление по ценовым категориям в зависимости от редкости и стоимости пигментов)
- Акварель экстра-класса — часто выпускается в кюветах или тубах, содержит максимальное количество пигмента и минимум добавок
- Профессиональная акриловая краска — с высоким содержанием пигмента и акрилового полимера высшего качества
- Качественные кисти из натурального ворса — колонок для акварели, щетина для масла, белка для детализации
Иллюстраторы и графические дизайнеры часто выбирают следующие материалы профессионального уровня:
- Линеры с архивным качеством чернил — не выцветают и устойчивы к воде
- Маркеры на спиртовой основе — с двумя наконечниками и возможностью заправки
- Цветные карандаши премиум-класса — с высоким содержанием пигмента и мягкой, кремовой текстурой
- Художественная пастель ручной работы — изготовленная по традиционным рецептам с минимумом связующих веществ
Для создания действительно долговечных произведений профессионалы уделяют особое внимание поверхностям для рисования:
- Льняной холст музейного качества — с правильным переплетением и профессиональной грунтовкой
- Бумага из 100% хлопка — без кислот, с нейтральным pH
- Специализированные поверхности — например, доски с полимерным покрытием для энкаустики или медные пластины для офорта
|Тип профессионального материала
|Особенности
|Примерный срок службы работы
|Ценовой диапазон
|Масляные краски премиум-класса
|Высокая концентрация пигмента, низкое содержание масла
|100-500+ лет при правильном хранении
|Высокий
|Акварель художественного класса
|Чистые пигменты, минимум добавок
|50-200 лет (зависит от условий хранения)
|Средний-высокий
|Графитные карандаши профессиональные
|Однородная структура, отсутствие вкраплений
|80+ лет (зависит от качества бумаги)
|Средний
|Спиртовые маркеры премиум-класса
|Заправляемые, сменные наконечники
|30-80 лет при защите от УФ-излучения
|Средний-высокий
Важно понимать, что профессиональные материалы не делают художника лучше автоматически, но они предоставляют более широкий диапазон технических возможностей и гарантируют долговечность созданных работ. Многие мастера используют смешанные наборы инструментов, выбирая профессиональные материалы для финальных работ и материалы студенческого качества для эскизов и практики. 📝
Как выбрать подходящие материалы для рисования
Андрей Березин, художник-иллюстратор
Помню случай с моим клиентом Павлом, который заказал иллюстрации для детской книги. Он настаивал на использовании только акварели, вдохновившись работами известного иллюстратора. Я попробовал объяснить, что для его проекта с жесткими сроками и множеством правок лучше подойдут цифровые инструменты или маркеры, но он был непреклонен.
Первые эскизы я сделал акварелью — процесс занял в три раза больше времени, чем обычно. Каждая правка требовала полного перерисовывания работы. После третьей серии изменений Павел сдался и согласился на цифровую имитацию акварели. Результат выглядел аутентично, при этом мы смогли завершить проект вовремя и в рамках бюджета. Этот опыт научил меня, что выбор материала должен определяться не только эстетикой, но и практическими требованиями проекта.
Выбор правильных материалов для рисования — это баланс между творческими амбициями, техническими требованиями проекта и практическими соображениями. Я предлагаю рассмотреть этот процесс через призму нескольких ключевых факторов:
1. Определите цель вашей работы:
- Для учебных зарисовок подойдут недорогие, но качественные материалы студенческого уровня
- Для произведений на продажу или выставку необходимы профессиональные, архивные материалы
- Для иллюстраций в коммерческих проектах выбирайте материалы, учитывая сроки и возможные правки
- Для творческого самовыражения без ограничений экспериментируйте с техниками и поверхностями
2. Учитывайте свой уровень мастерства:
- Начинающим стоит избегать материалов, требующих специфических навыков (масло, акватинта, гравюра)
- Выбирайте материалы, которые "прощают" ошибки (например, акрил вместо акварели)
- Постепенно переходите от простых к сложным техникам по мере развития навыков
3. Оценивайте практические аспекты:
- Пространство для работы и хранения материалов (масляная живопись требует хорошей вентиляции)
- Время, которое вы можете уделить (акварель высыхает быстро, масло — очень медленно)
- Бюджет (стоимость полного набора профессиональных материалов может быть очень высокой)
- Аллергические реакции (некоторые пигменты или растворители могут вызывать чувствительность)
4. Не забывайте о сочетаемости материалов:
- Некоторые материалы прекрасно работают вместе (акварель и цветные карандаши)
- Другие требуют специальных подготовительных шагов (например, акрил под масло требует особой грунтовки)
- Существуют несовместимые комбинации (масляные материалы поверх акриловых обычно допустимы, но не наоборот)
Если вы сомневаетесь в выборе, начните с малого — приобретите небольшие наборы или отдельные предметы разных материалов и поэкспериментируйте. Многие производители предлагают пробные наборы именно для этой цели. Внимательно прислушивайтесь к своим ощущениям во время работы — правильно подобранный материал должен вдохновлять, а не вызывать постоянное раздражение. 🧩
И помните: идеальных материалов не существует, есть только подходящие для конкретных задач и конкретного художника. Даже великие мастера часто использовали ограниченную палитру и простые инструменты, создавая при этом шедевры.
Хранение и уход за художественными материалами
Правильное хранение и регулярный уход за художественными материалами не только продлевают срок их службы, но и обеспечивают стабильное качество работы. Небрежное отношение к инструментам может привести к их преждевременной порче и непредсказуемым результатам в процессе творчества.
Общие принципы хранения всех художественных материалов:
- Храните материалы вдали от прямых солнечных лучей, которые могут изменить цвет пигментов
- Поддерживайте стабильную температуру и влажность в помещении (идеально: 18-24°C и 40-60% влажности)
- Защищайте материалы от пыли с помощью закрытых контейнеров или чехлов
- Храните разные типы материалов отдельно друг от друга, особенно "сухие" от "мокрых"
- Маркируйте и организуйте материалы по категориям для удобного доступа
Хранение и уход за "сухими" материалами:
Карандаши (графитные и цветные): – Храните горизонтально в специальных пеналах или органайзерах – Избегайте падений, которые могут привести к поломке грифеля внутри корпуса – Точите непосредственно перед использованием, а не заранее
Пастель и мелки: – Храните в специальных коробках с перегородками, предотвращающими трение – Используйте тонкую бумагу между слоями пастели – Не допускайте падений и ударов, которые приводят к крошению – Защищайте от влаги, которая может сделать их непригодными к использованию
Уголь и сангина: – Храните в прохладном сухом месте в бескислотной бумаге – Избегайте трения между кусками – Фиксируйте готовые работы специальными фиксативами
Хранение и уход за "мокрыми" материалами:
Акварель: – Тщательно очищайте поддоны и кюветы после использования – Закрывайте крышку палитры, чтобы предотвратить попадание пыли – Используйте чистую воду при каждой новой сессии рисования
Акрил: – Плотно закрывайте тюбики после использования, чтобы предотвратить высыхание – Очищайте палитру до полного высыхания краски – Храните кисти с акрилом в воде в процессе работы, но никогда не оставляйте их так надолго
Масляные краски: – Закрывайте тюбики после каждого использования – Храните неиспользованную смешанную краску в герметичной емкости с добавлением небольшого количества льняного масла сверху – Очищайте кисти растворителем, затем мылом и теплой водой – Формируйте кончик кисти после мытья и сушите горизонтально или вниз ворсом
Маркеры и линеры: – Всегда храните в горизонтальном положении с плотно закрытыми колпачками – Избегайте высоких температур, которые могут привести к испарению чернил – Регулярно проверяйте и заправляйте маркеры, которыми не пользовались долгое время
Особый уход требуется для кистей:
- Никогда не оставляйте кисти стоять на ворсе в воде или растворителе
- Тщательно промывайте после каждого использования до полного удаления краски
- Формируйте кончик кисти влажными пальцами после мытья
- Храните вертикально ворсом вверх в специальных подставках или горизонтально в чехлах
- Периодически обрабатывайте натуральный ворс кондиционером для кистей
Инвестиции в качественные системы хранения (пеналы, органайзеры, специальные шкафы или чемоданы для художественных материалов) быстро окупаются благодаря продлению срока службы ваших инструментов. Дисциплинированный подход к уходу за материалами также способствует формированию профессиональных привычек, которые положительно сказываются на качестве работы. 🧰
Мир материалов для рисования бесконечно разнообразен и продолжает развиваться. От первого карандаша в руках новичка до профессиональных инструментов мастера — каждый материал открывает свои уникальные возможности для самовыражения. Помните, что даже самые дорогие и качественные материалы — лишь инструменты в руках художника. Ваше видение, техника и душа, вложенная в работу, всегда будут важнее бренда краски или карандаша. Экспериментируйте, изучайте свойства разных материалов, находите свои идеальные инструменты — и пусть они помогут воплотить ваши самые смелые творческие идеи.
