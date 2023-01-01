Путеводитель по художественным материалам: от простых до сложных

Для кого эта статья:

Начинающие и любящие рисовать люди

Художники и иллюстраторы, желающие улучшить свои навыки

Те, кто интересуется выбором материалов для художественного творчества Первые штрихи на бумаге могут превратиться в шедевр или остаться лишь попыткой самовыражения — многое зависит от выбранного материала. Мир художественных инструментов поражает многообразием: от классических графитовых карандашей до инновационных цифровых перьев, от простых школьных фломастеров до элитных пигментов ручного изготовления. Без понимания особенностей каждого материала художник словно музыкант, не различающий инструменты в оркестре. Давайте отправимся в путешествие по вселенной художественных средств, которое поможет вам найти свой идеальный инструмент для творчества 🎨

Основные виды материалов для рисования: классификация

Все многообразие материалов для рисования можно разделить на несколько больших категорий, каждая из которых имеет свои уникальные свойства, технические возможности и области применения. Понимание этой классификации поможет художникам любого уровня ориентироваться в художественном "арсенале" и делать осознанный выбор инструментов для творчества.

Начнем с "сухих" материалов, которые не требуют использования растворителей или воды:

Графитные карандаши — классический инструмент с маркировкой от 9H (самые твердые) до 9B (самые мягкие)

— классический инструмент с маркировкой от 9H (самые твердые) до 9B (самые мягкие) Угольные карандаши и уголь — создают глубокий черный цвет и позволяют работать широкими штрихами

— создают глубокий черный цвет и позволяют работать широкими штрихами Сангина, сепия и соус — природные материалы землистых оттенков

— природные материалы землистых оттенков Цветные карандаши — бывают акварельными (растворимыми водой) и классическими

— бывают акварельными (растворимыми водой) и классическими Пастель — сухая, масляная и восковая, отличается богатством цветов и фактуры

— сухая, масляная и восковая, отличается богатством цветов и фактуры Мелки — восковые, масляные, меловые, используются для крупных работ

Далее идут "мокрые" или жидкие материалы:

Акварель — прозрачные краски на водной основе

— прозрачные краски на водной основе Гуашь — непрозрачные водорастворимые краски с матовым эффектом

— непрозрачные водорастворимые краски с матовым эффектом Темпера — краски на основе эмульсии, занимают промежуточное положение между акварелью и маслом

— краски на основе эмульсии, занимают промежуточное положение между акварелью и маслом Акрил — быстросохнущие краски на водной основе с пластиковым связующим

— быстросохнущие краски на водной основе с пластиковым связующим Масляные краски — классический материал с медленным высыханием и богатыми возможностями для смешения

— классический материал с медленным высыханием и богатыми возможностями для смешения Тушь и чернила — используются для линейных работ и каллиграфии

— используются для линейных работ и каллиграфии Маркеры — на спиртовой или водной основе, для иллюстраций и скетчинга

Отдельно стоит выделить современные цифровые инструменты:

Графические планшеты — устройства для рисования на компьютере

— устройства для рисования на компьютере Планшеты с дисплеем — позволяют рисовать непосредственно на экране

— позволяют рисовать непосредственно на экране Стилусы и цифровые перья — имитируют традиционные инструменты в цифровом пространстве

Каждый из этих материалов имеет свои особенности взаимодействия с поверхностью, на которой создается рисунок. Так, для акварели необходима специальная бумага, способная удерживать влагу, в то время как масляные краски требуют загрунтованного холста. Понимание этих нюансов критически важно для достижения желаемого результата. 🖌️

Тип материала Основные свойства Подходящие поверхности Уровень сложности Графитные карандаши Различная твердость, четкие линии Бумага, картон Начальный Акварель Прозрачность, текучесть Акварельная бумага Средний Масляные краски Насыщенный цвет, медленное высыхание Загрунтованный холст Продвинутый Цифровые инструменты Гибкость, возможность отмены действий Электронные устройства Варьируется

От простого к сложному: материалы для начинающих

Елена Соколова, преподаватель живописи

Когда ко мне приходят новички, я всегда вспоминаю свою первую студентку Марину. Она пришла с огромным чемоданом дорогих масляных красок, купленных по совету продавца в художественном магазине. На первом же занятии девушка чуть не расплакалась: краски не ложились как нужно, холст впитывал масло неравномерно, а запах растворителей вызывал головную боль.

Мы отложили масло и начали с простых графитных карандашей разной мягкости. Через месяц добавили уголь и сангину. Еще через месяц — акварель. К концу полугодия Марина уверенно держала в руках кисть и только тогда мы вернулись к маслу. Сейчас она профессиональный иллюстратор и благодарит меня не за уроки техники, а за правильную последовательность освоения материалов, которая сохранила её мотивацию и позволила постепенно наращивать навыки.

Начинающим художникам я рекомендую начинать творческий путь с материалов, которые прощают ошибки и позволяют сосредоточиться на базовых навыках, не отвлекаясь на сложности техники. Вот оптимальная последовательность освоения материалов для рисования:

Графитные карандаши (HB, 2B, 4B, 6B) — идеальны для отработки линий, штриховки и понимания светотени. Они недороги, не требуют специальных навыков и легко стираются ластиком. Цветные карандаши — следующий шаг после освоения графита. Они позволяют изучить основы цветоведения, не требуя специальных поверхностей или фиксации. Фломастеры и линеры — помогают развить уверенность в линии и чувство композиции, так как не предполагают возможности стереть ошибку. Сухая пастель — мягкий переход к работе с цветом в более свободной технике, позволяет создавать как линии, так и цветовые пятна. Акварель — первый "жидкий" материал, с которым стоит познакомиться. Начните с небольшого набора из 12-16 цветов и качественной бумаги плотностью от 200 г/м².

Для освоения рисования особенно важно качество базовых инструментов. Не обязательно покупать профессиональные материалы, но и самые дешевые могут только разочаровать. Ищите золотую середину — материалы студенческого качества от надежных производителей.

Начинающим художникам я советую приобрести следующий стартовый набор:

Скетчбук формата А4 или А5 с плотностью бумаги 120-160 г/м²

Набор графитных карандашей разной твердости (HB-6B)

Набор цветных карандашей (12-24 цвета)

Простой набор акварели (10-12 цветов)

2-3 синтетические кисти разных размеров

Ластик-клячка и обычный ластик

Точилка с контейнером

Этот набор позволит освоить основы рисунка и живописи, не перегружая бюджет. Постепенно, по мере развития навыков, вы сможете добавлять новые материалы, основываясь уже на собственном опыте и предпочтениях. 🎭

Профессиональные материалы для опытных художников

Когда базовые навыки освоены и художник четко понимает направление своего творчества, наступает время перехода к профессиональным материалам. Они отличаются от учебных не только ценой, но и качеством пигментов, связующих веществ, стойкостью к выцветанию и общей предсказуемостью поведения при работе.

Для живописцев, работающих в классических техниках, особое значение имеют следующие профессиональные материалы:

Масляные краски художественного качества — отличаются высокой концентрацией пигмента, чистотой цвета и превосходной светостойкостью. Важно обращать внимание на серию (у большинства производителей есть деление по ценовым категориям в зависимости от редкости и стоимости пигментов)

— отличаются высокой концентрацией пигмента, чистотой цвета и превосходной светостойкостью. Важно обращать внимание на серию (у большинства производителей есть деление по ценовым категориям в зависимости от редкости и стоимости пигментов) Акварель экстра-класса — часто выпускается в кюветах или тубах, содержит максимальное количество пигмента и минимум добавок

— часто выпускается в кюветах или тубах, содержит максимальное количество пигмента и минимум добавок Профессиональная акриловая краска — с высоким содержанием пигмента и акрилового полимера высшего качества

— с высоким содержанием пигмента и акрилового полимера высшего качества Качественные кисти из натурального ворса — колонок для акварели, щетина для масла, белка для детализации

Иллюстраторы и графические дизайнеры часто выбирают следующие материалы профессионального уровня:

Линеры с архивным качеством чернил — не выцветают и устойчивы к воде

— не выцветают и устойчивы к воде Маркеры на спиртовой основе — с двумя наконечниками и возможностью заправки

— с двумя наконечниками и возможностью заправки Цветные карандаши премиум-класса — с высоким содержанием пигмента и мягкой, кремовой текстурой

— с высоким содержанием пигмента и мягкой, кремовой текстурой Художественная пастель ручной работы — изготовленная по традиционным рецептам с минимумом связующих веществ

Для создания действительно долговечных произведений профессионалы уделяют особое внимание поверхностям для рисования:

Льняной холст музейного качества — с правильным переплетением и профессиональной грунтовкой

— с правильным переплетением и профессиональной грунтовкой Бумага из 100% хлопка — без кислот, с нейтральным pH

— без кислот, с нейтральным pH Специализированные поверхности — например, доски с полимерным покрытием для энкаустики или медные пластины для офорта

Тип профессионального материала Особенности Примерный срок службы работы Ценовой диапазон Масляные краски премиум-класса Высокая концентрация пигмента, низкое содержание масла 100-500+ лет при правильном хранении Высокий Акварель художественного класса Чистые пигменты, минимум добавок 50-200 лет (зависит от условий хранения) Средний-высокий Графитные карандаши профессиональные Однородная структура, отсутствие вкраплений 80+ лет (зависит от качества бумаги) Средний Спиртовые маркеры премиум-класса Заправляемые, сменные наконечники 30-80 лет при защите от УФ-излучения Средний-высокий

Важно понимать, что профессиональные материалы не делают художника лучше автоматически, но они предоставляют более широкий диапазон технических возможностей и гарантируют долговечность созданных работ. Многие мастера используют смешанные наборы инструментов, выбирая профессиональные материалы для финальных работ и материалы студенческого качества для эскизов и практики. 📝

Как выбрать подходящие материалы для рисования

Андрей Березин, художник-иллюстратор

Помню случай с моим клиентом Павлом, который заказал иллюстрации для детской книги. Он настаивал на использовании только акварели, вдохновившись работами известного иллюстратора. Я попробовал объяснить, что для его проекта с жесткими сроками и множеством правок лучше подойдут цифровые инструменты или маркеры, но он был непреклонен.

Первые эскизы я сделал акварелью — процесс занял в три раза больше времени, чем обычно. Каждая правка требовала полного перерисовывания работы. После третьей серии изменений Павел сдался и согласился на цифровую имитацию акварели. Результат выглядел аутентично, при этом мы смогли завершить проект вовремя и в рамках бюджета. Этот опыт научил меня, что выбор материала должен определяться не только эстетикой, но и практическими требованиями проекта.

Выбор правильных материалов для рисования — это баланс между творческими амбициями, техническими требованиями проекта и практическими соображениями. Я предлагаю рассмотреть этот процесс через призму нескольких ключевых факторов:

1. Определите цель вашей работы:

Для учебных зарисовок подойдут недорогие, но качественные материалы студенческого уровня

Для произведений на продажу или выставку необходимы профессиональные, архивные материалы

Для иллюстраций в коммерческих проектах выбирайте материалы, учитывая сроки и возможные правки

Для творческого самовыражения без ограничений экспериментируйте с техниками и поверхностями

2. Учитывайте свой уровень мастерства:

Начинающим стоит избегать материалов, требующих специфических навыков (масло, акватинта, гравюра)

Выбирайте материалы, которые "прощают" ошибки (например, акрил вместо акварели)

Постепенно переходите от простых к сложным техникам по мере развития навыков

3. Оценивайте практические аспекты:

Пространство для работы и хранения материалов (масляная живопись требует хорошей вентиляции)

Время, которое вы можете уделить (акварель высыхает быстро, масло — очень медленно)

Бюджет (стоимость полного набора профессиональных материалов может быть очень высокой)

Аллергические реакции (некоторые пигменты или растворители могут вызывать чувствительность)

4. Не забывайте о сочетаемости материалов:

Некоторые материалы прекрасно работают вместе (акварель и цветные карандаши)

Другие требуют специальных подготовительных шагов (например, акрил под масло требует особой грунтовки)

Существуют несовместимые комбинации (масляные материалы поверх акриловых обычно допустимы, но не наоборот)

Если вы сомневаетесь в выборе, начните с малого — приобретите небольшие наборы или отдельные предметы разных материалов и поэкспериментируйте. Многие производители предлагают пробные наборы именно для этой цели. Внимательно прислушивайтесь к своим ощущениям во время работы — правильно подобранный материал должен вдохновлять, а не вызывать постоянное раздражение. 🧩

И помните: идеальных материалов не существует, есть только подходящие для конкретных задач и конкретного художника. Даже великие мастера часто использовали ограниченную палитру и простые инструменты, создавая при этом шедевры.

Хранение и уход за художественными материалами

Правильное хранение и регулярный уход за художественными материалами не только продлевают срок их службы, но и обеспечивают стабильное качество работы. Небрежное отношение к инструментам может привести к их преждевременной порче и непредсказуемым результатам в процессе творчества.

Общие принципы хранения всех художественных материалов:

Храните материалы вдали от прямых солнечных лучей, которые могут изменить цвет пигментов

Поддерживайте стабильную температуру и влажность в помещении (идеально: 18-24°C и 40-60% влажности)

Защищайте материалы от пыли с помощью закрытых контейнеров или чехлов

Храните разные типы материалов отдельно друг от друга, особенно "сухие" от "мокрых"

Маркируйте и организуйте материалы по категориям для удобного доступа

Хранение и уход за "сухими" материалами:

Карандаши (графитные и цветные): – Храните горизонтально в специальных пеналах или органайзерах – Избегайте падений, которые могут привести к поломке грифеля внутри корпуса – Точите непосредственно перед использованием, а не заранее Пастель и мелки: – Храните в специальных коробках с перегородками, предотвращающими трение – Используйте тонкую бумагу между слоями пастели – Не допускайте падений и ударов, которые приводят к крошению – Защищайте от влаги, которая может сделать их непригодными к использованию Уголь и сангина: – Храните в прохладном сухом месте в бескислотной бумаге – Избегайте трения между кусками – Фиксируйте готовые работы специальными фиксативами

Хранение и уход за "мокрыми" материалами:

Акварель: – Тщательно очищайте поддоны и кюветы после использования – Закрывайте крышку палитры, чтобы предотвратить попадание пыли – Используйте чистую воду при каждой новой сессии рисования Акрил: – Плотно закрывайте тюбики после использования, чтобы предотвратить высыхание – Очищайте палитру до полного высыхания краски – Храните кисти с акрилом в воде в процессе работы, но никогда не оставляйте их так надолго Масляные краски: – Закрывайте тюбики после каждого использования – Храните неиспользованную смешанную краску в герметичной емкости с добавлением небольшого количества льняного масла сверху – Очищайте кисти растворителем, затем мылом и теплой водой – Формируйте кончик кисти после мытья и сушите горизонтально или вниз ворсом Маркеры и линеры: – Всегда храните в горизонтальном положении с плотно закрытыми колпачками – Избегайте высоких температур, которые могут привести к испарению чернил – Регулярно проверяйте и заправляйте маркеры, которыми не пользовались долгое время

Особый уход требуется для кистей:

Никогда не оставляйте кисти стоять на ворсе в воде или растворителе

Тщательно промывайте после каждого использования до полного удаления краски

Формируйте кончик кисти влажными пальцами после мытья

Храните вертикально ворсом вверх в специальных подставках или горизонтально в чехлах

Периодически обрабатывайте натуральный ворс кондиционером для кистей

Инвестиции в качественные системы хранения (пеналы, органайзеры, специальные шкафы или чемоданы для художественных материалов) быстро окупаются благодаря продлению срока службы ваших инструментов. Дисциплинированный подход к уходу за материалами также способствует формированию профессиональных привычек, которые положительно сказываются на качестве работы. 🧰

Мир материалов для рисования бесконечно разнообразен и продолжает развиваться. От первого карандаша в руках новичка до профессиональных инструментов мастера — каждый материал открывает свои уникальные возможности для самовыражения. Помните, что даже самые дорогие и качественные материалы — лишь инструменты в руках художника. Ваше видение, техника и душа, вложенная в работу, всегда будут важнее бренда краски или карандаша. Экспериментируйте, изучайте свойства разных материалов, находите свои идеальные инструменты — и пусть они помогут воплотить ваши самые смелые творческие идеи.

