Графические материалы в дизайне: выбор инструментов для проекта

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и начинающие графические дизайнеры

Профессионалы в области дизайна, ищущие обновления своих знаний

Водители креативных процессов и лиц, принимающих решения в дизайне Выбор правильных графических материалов определяет успех вашей работы как дизайнера. Именно эти инструменты становятся проводниками между идеей и её визуальным воплощением. Любой профессионал скажет: дизайн начинается с понимания материалов, их свойств и возможностей применения. От классических карандашей до новейших цифровых редакторов — каждый инструмент имеет свой характер, свою "подпись". Овладение всем спектром графических материалов позволяет не просто создавать работы, а говорить на визуальном языке точно и выразительно. 🎨

Хотите превратить творческие идеи в востребованные проекты? Профессия графический дизайнер от Skypro откроет вам полный арсенал графических материалов и техник. Наши эксперты помогут освоить как традиционные, так и цифровые инструменты, научат выбирать оптимальные материалы для каждого проекта и создавать работы, которые будут оценены по достоинству. От скетча до готового макета — все этапы работы с графическими материалами на одном курсе!

Классификация графических материалов в современном дизайне

Графические материалы — это инструментарий дизайнера, определяющий характер, стиль и технические возможности создаваемых работ. Правильная классификация этих материалов помогает дизайнеру выбрать оптимальные средства для конкретной задачи. 📊

Прежде всего, графические материалы делятся на две основные категории:

Аналоговые (традиционные) — физические инструменты и материалы

— физические инструменты и материалы Цифровые — программное обеспечение и электронные устройства

Каждая категория имеет свою внутреннюю классификацию, основанную на технических характеристиках и применении:

Категория Подкатегории Примеры материалов Основные свойства Аналоговые сухие Графитные Карандаши, графитные стержни Четкость, контроль тона Угольные Уголь, сепия, сангина Интенсивность, текстурность Пастельные Сухая пастель, мелки, конте Бархатистость, насыщенные цвета Аналоговые жидкие Чернильные Тушь, перьевые ручки, линеры Резкость линий, контрастность Красочные Акварель, гуашь, темпера Прозрачность, смешиваемость Маркерные Спиртовые, акварельные маркеры Яркость, оперативность Цифровые Векторные Adobe Illustrator, CorelDRAW Масштабируемость, точность Растровые Photoshop, Krita, GIMP Фотореализм, текстуры Гибридные Procreate, Affinity Designer Универсальность, совместимость

По назначению графические материалы можно разделить на:

Эскизные — для быстрой фиксации идей (наброски, скетчи)

— для быстрой фиксации идей (наброски, скетчи) Чертежные — для создания точных технических изображений

— для создания точных технических изображений Художественные — для создания выразительных иллюстраций

— для создания выразительных иллюстраций Презентационные — для финального представления проектов

— для финального представления проектов Специализированные — для решения узких задач (леттеринг, каллиграфия)

Важно понимать, что современный дизайнер редко ограничивается одной категорией материалов. Чаще всего проект предполагает комбинирование различных техник: начиная от эскизов карандашом, через детализацию тушью, до финальной обработки в графических редакторах. Именно умение сочетать разные графические материалы отличает профессионала от новичка. 🖋️

Традиционные графические инструменты и их особенности

Анна Краснова, арт-директор и преподаватель графического дизайна

Помню свой первый серьезный коммерческий проект — разработку фирменного стиля для сети бутиков органической косметики. Клиент хотел передать натуральность продукции через дизайн. Я начала с десятка быстрых скетчей карандашом HB, затем перешла к детальной проработке трех концепций мягкими графитными карандашами 2B-6B для создания плавных тональных переходов.

Для логотипа выбрала работу с сепией и акварелью, что позволило создать эффект естественности и текучести. Помню, как боролась с акварелью: она требует мгновенных решений, не терпит исправлений. Но именно эта "неидеальность" акварельных разводов сделала логотип живым.

На презентации я принесла не только цифровые макеты, но и оригиналы ручной графики. Когда клиент взял в руки лист с акварельными эскизами, его лицо изменилось. "Вот оно! — сказал он. — Именно эту текстуру, этот почерк мы ищем". Финальный дизайн включал отсканированные элементы ручной графики, которые невозможно было имитировать цифровыми средствами. С тех пор я всегда начинаю с традиционных материалов — они дают ощущение подлинности, которого так часто не хватает современному дизайну.

Традиционные графические инструменты — это фундамент, на котором строится вся визуальная коммуникация. Несмотря на развитие цифровых технологий, они остаются незаменимыми для многих задач благодаря тактильности, непредсказуемости и характерному "следу руки". 🖌️

Основные группы традиционных графических инструментов:

Карандаши и графитные материалы — основа эскизного проектирования

— основа эскизного проектирования Угольные материалы — для создания экспрессивных работ

— для создания экспрессивных работ Перья и тушь — для четких линейных работ и каллиграфии

— для четких линейных работ и каллиграфии Маркеры и линеры — для быстрой графики и технических иллюстраций

— для быстрой графики и технических иллюстраций Краски (акварель, гуашь, акрил) — для работы с цветом и тоном

— для работы с цветом и тоном Пастель и мелки — для мягких тональных переходов

Рассмотрим детальнее свойства и применение наиболее популярных традиционных графических материалов:

Графитные карандаши выпускаются с разной твердостью: от 9H (самые твердые) до 9B (самые мягкие). Твердые карандаши (H) оставляют светлые, четкие линии и идеальны для технических чертежей и точных деталей. Мягкие карандаши (B) дают более темный, насыщенный след, подходят для тонирования и художественных эскизов.

Уголь создает глубокие черные тона с характерной зернистой текстурой. Прессованный уголь дает более четкие линии, натуральный — более экспрессивные, размытые следы. Идеален для быстрых эскизов, передачи атмосферы и драматических контрастов.

Тушь и перьевые инструменты обеспечивают чистые, выразительные линии разной толщины. Современные линеры сохраняют эстетику туши, но более удобны в использовании. Незаменимы для иллюстраций, леттеринга, комиксов.

Профессиональные маркеры — экономят время благодаря быстрому нанесению и высыханию. Спиртовые маркеры позволяют создавать плавные цветовые переходы, акварельные добавляют живописности. Стали стандартом для скетчинга в промышленном дизайне.

Для профессионального использования традиционных материалов важно учитывать их совместимость с поверхностями:

Материал Оптимальная поверхность Фиксация Долговечность Графитный карандаш Бумага от 80 г/м², с зернистостью Фиксатив для рисунков Высокая при правильном хранении Уголь, сепия Шероховатая бумага от 120 г/м² Специальный фиксатив (обязательно) Средняя, чувствительна к истиранию Тушь Гладкая бумага от 100 г/м² Не требуется Очень высокая, устойчива к влаге и свету Спиртовые маркеры Специальная маркерная бумага Не требуется Средняя, выцветает на солнце Акварель Акварельная бумага от 200 г/м² Не требуется Средняя, чувствительна к влаге Сухая пастель Пастельная бумага с фактурой Фиксатив для пастели Низкая без фиксации, средняя с фиксацией

Важным аспектом работы с традиционными материалами является понимание их совместимости друг с другом. Например, акварель прекрасно дополняется линерами или тушью для проработки деталей, но плохо сочетается с маслом. Графитный карандаш хорошо работает с сухой пастелью, но может давать грязь при наложении на акварель.

Выбирая традиционные материалы, обращайте внимание не только на их художественные качества, но и на практические аспекты: возможность сканирования для дальнейшей цифровой обработки, светостойкость, стабильность во времени. Это особенно важно при создании работ, которые планируется архивировать или воспроизводить. ✏️

Цифровые графические материалы: технологии и возможности

Цифровые графические материалы произвели революцию в дизайне, расширив возможности творчества до беспрецедентного уровня. Современные программы и устройства позволяют имитировать традиционные техники, одновременно предлагая инструменты, невозможные в физическом мире. 💻

Цифровые графические материалы можно разделить на несколько основных категорий:

Программное обеспечение — основной инструментарий цифрового дизайнера

— основной инструментарий цифрового дизайнера Устройства ввода — инструменты, позволяющие переносить движения руки в цифровую среду

— инструменты, позволяющие переносить движения руки в цифровую среду Цифровые кисти и текстуры — виртуальные инструменты, симулирующие физические материалы

— виртуальные инструменты, симулирующие физические материалы Плагины и расширения — дополнительные инструменты, расширяющие функциональность программ

— дополнительные инструменты, расширяющие функциональность программ 3D-материалы — инструменты для создания объемных объектов и сцен

Программное обеспечение для графического дизайна делится на три основных типа:

Векторные редакторы (Adobe Illustrator, CorelDRAW, Figma) — работают с математическими формулами, создавая масштабируемые изображения. Идеальны для логотипов, иллюстраций, инфографики и верстки. Растровые редакторы (Adobe Photoshop, Affinity Photo, GIMP) — оперируют пикселями, позволяя создавать фотореалистичные изображения с богатыми текстурами и детализацией. Гибридные редакторы (Procreate, Clip Studio Paint) — сочетают элементы векторной и растровой графики, часто ориентированы на рисование и иллюстрацию.

Устройства ввода сформировали отдельную категорию цифровых графических материалов:

Графические планшеты (Wacom Intuos, Huion, XP-Pen) — подключаемые к компьютеру устройства, на которых художник рисует стилусом, видя результат на мониторе

(Wacom Intuos, Huion, XP-Pen) — подключаемые к компьютеру устройства, на которых художник рисует стилусом, видя результат на мониторе Дисплейные планшеты (Wacom Cintiq, Apple iPad Pro) — позволяют рисовать непосредственно по экрану, обеспечивая лучший контроль

(Wacom Cintiq, Apple iPad Pro) — позволяют рисовать непосредственно по экрану, обеспечивая лучший контроль Стилусы с поддержкой чувствительности к нажатию — имитируют традиционные инструменты, реагируя на силу давления

Цифровые кисти и текстуры открывают дизайнеру практически неограниченные возможности:

Имитация традиционных материалов: от акварели и масла до угля и пастели

Специализированные кисти для конкретных эффектов: текстурирование, брызги, абстракции

Кисти с динамическими свойствами, реагирующие на скорость движения, угол наклона стилуса

Паттерны и текстуры для быстрого создания фоновых элементов и заполнения

Дмитрий Волков, ведущий иллюстратор Однажды мне поручили создать серию иллюстраций для детской книги с крайне сжатыми сроками — всего две недели на 15 полноценных рисунков. В традиционной технике это было бы невозможно. Я решил использовать цифровые графические материалы стратегически. Начал с создания базовой библиотеки элементов — деревьев, облаков, текстур земли — в Adobe Illustrator. Затем импортировал их в Procreate на iPad, где разработал несколько кистей, имитирующих детские восковые мелки. Ключевым моментом стало обнаружение функции клонирования и трансформации слоев. Создав одного персонажа, я мог быстро адаптировать его для разных сцен, меняя позу и выражение лица. Для неба использовал градиентные заливки с наложением текстуры акварели, что создавало эффект ручной работы при минимальных затратах времени. Самым сложным было сохранить единство стиля при таком комбинированном подходе. Решением стал финальный проход с одной и той же текстурной кистью по всем иллюстрациям, что "связало" элементы вместе. В результате я завершил проект за 10 дней вместо запланированных 14, а издатель был уверен, что иллюстрации созданы традиционными мелками и акварелью. Когда я раскрыл свой метод, они были изумлены — и заказали еще одну книгу. Этот опыт научил меня, что секрет эффективного использования цифровых материалов не в имитации традиционных техник, а в умном комбинировании уникальных возможностей каждого инструмента.

Сравнение возможностей основных программ для цифрового дизайна:

Программа Тип Сильные стороны Оптимальное применение Adobe Photoshop Растровый редактор Манипуляции с изображениями, фотореализм, многослойная работа Ретушь фото, цифровая живопись, фотоманипуляции Adobe Illustrator Векторный редактор Точность, масштабируемость, работа с контурами Логотипы, иконки, типографика, иллюстрации Procreate Гибридный редактор Интуитивность, естественное ощущение рисования, мобильность Иллюстрации, концепт-арт, скетчинг Figma Векторный/UI редактор Коллаборация, прототипирование, компонентный подход UI/UX дизайн, интерфейсы, прототипы Blender 3D редактор Полный цикл 3D-создания, бесплатность, активное сообщество 3D-моделирование, анимация, визуализация

Ключевым преимуществом цифровых графических материалов является их гибкость и обратимость действий. Функция "отмены" (undo), работа со слоями, неразрушающее редактирование — все это позволяет дизайнеру экспериментировать без риска потери работы. Для многих профессионалов важна также возможность безграничного дублирования элементов и настройки автоматизации процессов через скрипты и действия.

Однако цифровые инструменты имеют свои ограничения: зависимость от электроэнергии, потребность в постоянном обучении из-за частых обновлений, а также потенциальные проблемы с совместимостью форматов. Многие дизайнеры отмечают, что цифровым работам иногда не хватает той тактильности и непредсказуемости, которые характерны для традиционных материалов.

Будущее цифровых графических материалов связано с развитием технологий искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности. Уже сейчас появляются инструменты, способные генерировать изображения по текстовому описанию, автоматически корректировать дизайн под различные форматы и даже предлагать креативные решения на основе анализа трендов. 🚀

Техники работы с различными графическими материалами

Владение техниками работы с графическими материалами отличает профессионального дизайнера от дилетанта. Каждый материал требует специфического подхода, а комбинирование техник позволяет достичь уникальных результатов. 🔍

Техники работы с традиционными материалами:

Штриховка — основа графического рисунка, включает различные варианты: перекрестную, параллельную, контурную штриховку

— основа графического рисунка, включает различные варианты: перекрестную, параллельную, контурную штриховку Растушевка — создание плавных тональных переходов с помощью растирания материала по поверхности

— создание плавных тональных переходов с помощью растирания материала по поверхности Лессировка — наложение прозрачных слоев краски друг на друга для создания глубины цвета

— наложение прозрачных слоев краски друг на друга для создания глубины цвета Сухая кисть — техника с использованием минимального количества краски для создания текстуры

— техника с использованием минимального количества краски для создания текстуры Смешанная техника — комбинирование различных материалов в одной работе

Для карандашного рисунка эффективны следующие подходы:

Градиентная штриховка — постепенное изменение плотности и направления линий для создания объема Контрастная проработка — использование самых темных тонов для акцентов и самых светлых для бликов Техника "от общего к частному" — начало с крупных форм и тональных отношений с последующей детализацией

При работе с тушью и линерами применяются техники:

Штриховка с изменением толщины линии для передачи объема

для передачи объема Пуантилизм (точкование) — создание изображения с помощью точек разной плотности

— создание изображения с помощью точек разной плотности Контурная линия с модуляцией толщины для выделения переднего и заднего планов

для выделения переднего и заднего планов Техника заливок с использованием различных текстур и паттернов

Акварельная техника требует особого подхода:

"По-мокрому" — нанесение краски на предварительно смоченную бумагу для создания мягких переходов "По-сухому" — работа на сухой бумаге для четких контуров и деталей Техника "отмывки" — послойное нанесение от светлого к темному с высыханием между слоями Использование соли и спирта для создания текстурных эффектов

Цифровые техники работы частично имитируют традиционные, но имеют свою специфику:

Многослойная работа — основа цифрового рисования, позволяющая изолировать элементы друг от друга

— основа цифрового рисования, позволяющая изолировать элементы друг от друга Использование масок и каналов для точного контроля над областями воздействия

для точного контроля над областями воздействия Неразрушающее редактирование с помощью корректирующих слоев и смарт-объектов

с помощью корректирующих слоев и смарт-объектов Создание и использование кистей с настраиваемой динамикой для имитации традиционных инструментов

для имитации традиционных инструментов Техника клонирования и трансформации для быстрого создания повторяющихся элементов

Независимо от выбранного материала, существуют универсальные принципы, повышающие эффективность работы:

Предварительное планирование композиции — эскизирование и определение ключевых элементов Работа от крупного к мелкому — сначала основные формы и тональные отношения, затем детали Использование референсов для точной передачи пропорций, освещения и текстур Понимание перспективы и построения форм для создания убедительного пространства Периодическое отстранение от работы для свежего взгляда и оценки целостности изображения

Современные дизайнеры часто комбинируют традиционные и цифровые техники в одном проекте:

Создание эскиза традиционными материалами (карандаш, маркер) Сканирование и импорт в графический редактор Очистка и обработка линий с помощью цифровых инструментов Добавление цвета и текстур цифровыми кистями Дополнение композиции цифровыми элементами (текст, векторные формы) Финальная обработка с применением эффектов и фильтров

Для работы со смешанными техниками полезно придерживаться следующих рекомендаций:

Выбирать традиционные материалы, которые хорошо сканируются (графит, тушь, линеры)

Работать на белой бумаге без текстуры для чистого результата сканирования

Использовать высокое разрешение при сканировании (минимум 300 dpi)

Сохранять промежуточные этапы работы как в традиционном, так и в цифровом формате

Экспериментировать с наложением цифровых текстур на традиционные изображения

Развитие технических навыков требует систематической практики. Для освоения новой техники эффективно использовать метод "изолированной практики" — сосредоточиться на одном аспекте (например, штриховке или работе с тенями) и отрабатывать его в серии небольших упражнений. Также полезно анализировать работы мастеров, выделяя и имитируя их технические приемы. 🧠

Применение графических материалов в разных сферах дизайна

Каждая сфера дизайна имеет свои устоявшиеся традиции и технические требования к графическим материалам. Правильный выбор инструментов напрямую влияет на эффективность коммуникации и эстетическую ценность проекта. 🏆

В графическом дизайне и айдентике выбор материалов зависит от этапа работы и конечного продукта:

Для скетчинга и разработки концепций идеальны графитные карандаши (HB-2B) и маркеры

Для разработки логотипов преимущественно используются векторные редакторы (Adobe Illustrator)

Для создания паттернов и текстур эффективны как традиционные техники (акварель, коллаж), так и цифровые инструменты

Для верстки брендбуков и гайдлайнов обязательны программы верстки (Adobe InDesign)

В иллюстрации выбор материалов особенно разнообразен и зависит от стиля и назначения:

Детские иллюстрации часто создаются яркими, насыщенными материалами — гуашью, акрилом или цифровыми кистями с текстурой

Научные и технические иллюстрации требуют точности, достижимой с помощью линеров или векторных программ

Концепт-арт для игр и фильмов создается с помощью цифровой живописи с эффектами освещения

Редакционные иллюстрации часто сочетают традиционные текстуры с цифровой обработкой

В UI/UX дизайне доминируют цифровые инструменты с акцентом на прототипирование:

На этапе прототипирования — Figma, Adobe XD или Sketch

Для создания уникальных элементов интерфейса — сочетание векторных и растровых редакторов

Для дизайн-систем — специализированные инструменты с компонентным подходом

Для анимации интерфейсов — программы типа After Effects или Principle

В дизайне интерьеров и экстерьеров графические материалы служат как для презентации концепции, так и для технической документации:

Эскизные зарисовки создаются с помощью линеров и маркеров с растяжкой цвета Детальные визуализации выполняются в 3D-программах с последующей обработкой в фоторедакторах Технические чертежи и планы требуют точности САПР-программ (AutoCAD, ArchiCAD) Презентационные материалы комбинируют визуализации с графикой и типографикой

В типографике и каллиграфии выбор материалов особенно важен для передачи характера шрифта:

Для скетчинга шрифтов используются мягкие карандаши и маркеры

Каллиграфия требует специальных перьев, кистей и тушей

Леттеринг может создаваться как традиционными инструментами, так и с помощью графических планшетов

Финальная доработка шрифтов проводится в специализированных программах (Glyphs, FontLab)

В анимации и моушн-дизайне материалы выбираются с учетом необходимости создания последовательных кадров:

Традиционная анимация требует стабильности материалов — профессиональных карандашей, целлулоида и красок

Для цифровой анимации применяются программы с поддержкой таймлайна (Adobe Animate, Toon Boom)

Моушн-графика создается в After Effects с использованием векторных и растровых элементов

Stop-motion анимация использует физические материалы с последующей цифровой обработкой

Оптимальные комбинации материалов для разных задач:

Сфера дизайна Этап концепции Этап разработки Этап презентации Брендинг Карандаш, маркеры, скетчбук Vector + bitmap редакторы Mockup-шаблоны, печать на материалах Иллюстрация Карандаш, уголь, цветные скетчи Традиционные материалы или Procreate/Photoshop Скан или цифровой файл с цветокоррекцией UI/UX дизайн Wireframes на бумаге или цифровые Figma, Adobe XD, Sketch Интерактивный прототип, видеодемонстрация Дизайн интерьера Карандаш, маркеры для скетчей 3D-визуализация, коллажи материалов Фотореалистичные рендеры, планшеты с образцами Упаковка Скетчи, бумажные прототипы Векторный редактор, 3D-моделирование Физические макеты, рендеры в окружении

При выборе графических материалов для конкретного проекта необходимо учитывать не только творческие, но и практические аспекты:

Бюджет проекта — некоторые материалы требуют значительных инвестиций

— некоторые материалы требуют значительных инвестиций Сроки исполнения — цифровые инструменты часто позволяют работать быстрее

— цифровые инструменты часто позволяют работать быстрее Требования к воспроизведению — для печати и цифрового отображения могут потребоваться разные подходы

— для печати и цифрового отображения могут потребоваться разные подходы Долговечность — для архивных и выставочных работ важна стабильность материалов во времени

— для архивных и выставочных работ важна стабильность материалов во времени Возможность коллаборации — командные проекты требуют совместимости материалов и форматов

Интеграция различных графических материалов в единый рабочий процесс стала нормой для современных дизайнеров. Например, создание рекламной кампании может включать эскизы маркерами, цифровую доработку визуалов, верстку макетов и подготовку интерактивных презентаций — все это требует владения разными графическими материалами и понимания их взаимодействия. 🛠️

Графические материалы — не просто инструменты, а продолжение творческого видения дизайнера. Они определяют не только технические возможности проекта, но и его эстетику, эмоциональное воздействие и коммуникативную эффективность. Мастерство заключается не в использовании самых дорогих или новейших материалов, а в способности выбрать оптимальный инструмент для конкретной задачи и раскрыть его потенциал через технику и подход. Будь то традиционный карандаш или новейший графический редактор, решающим фактором остается понимание свойств материала и умение мыслить его категориями. Постоянное экспериментирование с новыми материалами и техниками — путь к расширению творческого диапазона и обретению уникального дизайнерского голоса.

Читайте также