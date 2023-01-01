Как выбрать подходящий тариф Midjourney: сравнение функций планов

Для кого эта статья:

Профессиональные иллюстраторы и дизайнеры

Маркетологи и контент-менеджеры

Студенты и любители ИИ-графики Выбор правильного тарифа Midjourney — это решение, способное кардинально изменить вашу работу с ИИ-изображениями. Разница между базовой и премиум-подписками выходит далеко за пределы стоимости — это вопрос приоритетов в очереди рендеринга, качества выходных изображений и коммерческих прав на созданный контент. Между тем, цены растут, а функционал тарифов периодически меняется, что делает выбор ещё сложнее. В этом руководстве я разложу по полочкам все типы подписок Midjourney, чтобы вы могли принять решение, основанное на точных данных, а не на догадках. 🔍

Обзор всех тарифных планов Midjourney: что предлагает сервис

Midjourney предлагает четыре основных тарифных плана, каждый из которых ориентирован на определенный тип пользователей — от любопытных новичков до профессиональных студий, нуждающихся в масштабных решениях. Структура подписок построена по принципу возрастающей ценности: чем выше тариф, тем больше вычислительных ресурсов, прав использования и дополнительных функций вы получаете.

Ключевая особенность системы тарификации Midjourney заключается в концепции "GPU-минут" — единиц измерения, которые расходуются при генерации изображений. Сложность запроса, выбранное разрешение и другие параметры влияют на количество потребляемых минут. 🧮

Тарифный план Ежемесячная стоимость GPU-минуты Режим Relax Коммерческое использование Basic $10 3.3 часа/месяц Да Да (с ограничениями) Standard $30 15 часов/месяц Да Да (с ограничениями) Pro $60 30 часов/месяц Нет (только Fast) Да Mega $120 60 часов/месяц Нет (только Fast) Да

Важно понимать, что Midjourney не предлагает бессрочный бесплатный тариф, в отличие от некоторых конкурентов. Все новые пользователи получают примерно 25 бесплатных запросов в рамках пробного периода, после чего требуется оформить подписку.

Midjourney подписка включает в себя несколько ключевых компонентов, которые следует учитывать при выборе:

Количество доступных GPU-минут (определяет, сколько изображений вы можете сгенерировать)

Скорость обработки запросов (режимы Fast и Relax)

Возможность использования приватных запросов

Права на коммерческое использование созданных изображений

Доступ к специальным функциям и новейшим моделям

Андрей Соколов, арт-директор

Когда я начинал работу с Midjourney, сразу взял Basic-подписку, полагая, что этого достаточно для экспериментов. Уже через неделю я столкнулся с неприятным сюрпризом — GPU-минуты закончились в самый разгар работы над презентацией для клиента. Пришлось срочно апгрейдиться до Standard. Режим Relax, конечно, заставлял ждать по 1-2 минуты каждый запрос, но зато минут хватало до конца месяца.

После трех месяцев я понял закономерность: Basic подходит для тех, кто генерирует 5-10 изображений в день, Standard — для 30-40 изображений, а Pro становится необходим, когда вы ежедневно обрабатываете более 50 запросов или работаете с высокими разрешениями. Теперь я на Pro-тарифе и больше не считаю минуты, концентрируясь исключительно на творческом процессе.

Базовая подписка Midjourney: возможности и ограничения

Basic-подписка Midjourney за $10 в месяц — это входной билет в экосистему сервиса, который подходит для пользователей с ограниченным бюджетом и невысокими требованиями к объему генерации. Этот тариф предоставляет около 3.3 часов GPU-времени в месяц, что эквивалентно примерно 200 стандартным генерациям.

Базовый тариф имеет несколько ключевых особенностей, которые важно учитывать при принятии решения:

Доступ только к режиму Relax (ваши запросы обрабатываются с низким приоритетом, что означает ожидание от 1 до 5 минут)

Ограниченная возможность масштабирования изображений до максимального разрешения 1024x1024

Отсутствие стиплесс-режима, позволяющего создавать бесшовные текстуры

Доступ к базовым моделям, но с отложенным доступом к новейшим версиям

При этом Basic-подписка все же дает право на коммерческое использование созданных изображений, но с некоторыми ограничениями. Например, если годовой доход вашей компании превышает $1,000,000, вам потребуется перейти на более высокий тарифный план. 💼

Рассмотрим практические сценарии использования базовой подписки:

Тип пользователя Подходит ли Basic? Причины Студент/Любитель Да Низкая интенсивность использования, бюджетные ограничения Контент-менеджер блога Условно Хватит для 5-7 постов в неделю с 2-3 иллюстрациями Фрилансер-иллюстратор Нет Недостаточно минут, медленная обработка, ограничения по разрешению Дизайн-студия Категорически нет Критически мало ресурсов, невозможность быстрой обработки запросов

Важной особенностью Basic-подписки является невозможность докупить дополнительные GPU-минуты в случае их исчерпания — придется ждать следующего расчетного периода или повышать тариф до Standard. Это создает определенные риски при работе над срочными проектами. ⚠️

Еще одним существенным ограничением является отсутствие приватного режима в базовом тарифе — все ваши запросы и сгенерированные изображения видны сообществу Midjourney, что исключает возможность работы над конфиденциальными проектами.

Стандартный и Pro тарифы: для кого оптимальны эти планы

Standard ($30/месяц) и Pro ($60/месяц) тарифы представляют собой золотую середину между доступностью и функциональностью, обеспечивая баланс, необходимый для профессионального использования Midjourney. Эти тарифы адресованы пользователям, которым недостаточно базовых возможностей, но не требуются корпоративные решения.

Standard-тариф предоставляет 15 часов GPU-времени, что эквивалентно примерно 900 стандартным генерациям. Этот объем достаточен для активного использования сервиса фрилансерами и небольшими командами. Pro-подписка увеличивает лимит до 30 часов, что практически гарантирует отсутствие проблем с исчерпанием ресурсов при повседневной работе. 🕒

Ключевые отличия между Standard и Pro тарифами:

Pro дает доступ к режиму Fast (мгновенная обработка запросов без очередей), в то время как Standard все еще использует режим Relax

Pro позволяет генерировать изображения разрешением до 1536x1024 (для некоторых моделей до 2048x2048), Standard ограничен размером 1024x1024

Pro включает полный доступ к стиплесс-режиму, tile и панорамным возможностям

Pro

