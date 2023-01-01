Как отменить подписку Midjourney: пошаговая инструкция без потерь

Для кого эта статья:

Пользователи Midjourney, желающие отменить свою подписку

Люди, интересующиеся управлением цифровыми подписками и финансовой грамотностью

Новички в Discord, испытывающие сложности с отменой подписки через платформу Решили попрощаться с Midjourney? Независимо от причины — будь то финансовая экономия, недостаточное использование или простое желание сделать паузу — отмена подписки должна быть максимально безболезненной. Многие пользователи теряются в дебрях Discord или путаются на официальном сайте, продолжая платить за сервис, которым не пользуются. В этой инструкции я детально разберу все способы отмены подписки Midjourney, чтобы вы могли сделать это за считанные минуты без лишних списаний средств с вашей карты. 💸

Как отменить подписку в Midjourney: основные способы

Отмена подписки Midjourney возможна двумя основными способами, выбор которых зависит от того, как вы изначально подписались на сервис. Каждый метод имеет свои особенности и последовательность действий, которые необходимо строго соблюдать для успешной отмены. 🔄

Метод отмены Применимость Сложность Время выполнения Через Discord Для большинства пользователей Средняя 3-5 минут Через официальный сайт Для пользователей с аккаунтом на сайте Низкая 1-3 минуты

Антон Викторов, технический консультант Недавно помогал клиенту, который случайно оформил подписку Midjourney Basic за $10/месяц, хотя планировал подписаться на Standard. Первая попытка отмены через Discord закончилась неудачей — он не мог найти нужные команды. Мы применили простой алгоритм: зашли в личные сообщения с ботом Midjourney, ввели команду /settings и использовали опцию Manage Subscription. Оттуда перешли на официальный сайт через полученную ссылку и завершили отмену. Важный момент — платёж за текущий месяц не возвращается, но доступ к функциям сохраняется до конца оплаченного периода. Клиент затем смог активировать правильный план без двойных списаний.

Прежде чем приступить к отмене подписки, проверьте следующие моменты:

Убедитесь, что вы входите в систему с той же учетной записи, через которую оформляли подписку

Имейте доступ к электронной почте, привязанной к вашему аккаунту (на неё придет подтверждение отмены)

Проверьте текущий статус вашей подписки и дату следующего платежа

Подготовьте информацию о вашей платежной карте (иногда может потребоваться для верификации)

Отмена подписки Midjourney через Discord: шаг за шагом

Discord является основной платформой для взаимодействия с Midjourney, и большинство пользователей активируют подписку именно через него. Процесс отмены через Discord может показаться запутанным для новичков, но, следуя пошаговой инструкции, вы сможете выполнить эту задачу без затруднений. 🤖

Вот детальное руководство для отмены подписки через Discord:

Откройте Discord и авторизуйтесь в своем аккаунте Найдите бота Midjourney в списке личных сообщений или на официальном сервере Отправьте команду /settings в чат с ботом В появившемся меню найдите и выберите опцию Subscription Нажмите на Manage Subscription — вы будете перенаправлены на официальный сайт Midjourney Авторизуйтесь на сайте, используя свою учетную запись Discord В разделе управления подпиской найдите и выберите опцию Cancel Subscription Подтвердите свое решение об отмене, когда система запросит подтверждение Проверьте электронную почту для получения подтверждения об успешной отмене

При отмене подписки через Discord важно помнить, что команда /settings должна вводиться именно в личные сообщения с ботом, а не на общем сервере. Это распространенная ошибка, которая может привести к путанице.

Елена Сорокина, специалист по цифровым продуктам При работе с клиентами, желающими отменить подписку Midjourney, я часто сталкиваюсь с одной и той же проблемой: они вводят команду /settings на общем сервере вместо личных сообщений с ботом. Недавно консультировала дизайнера, который был расстроен "отсутствием" функции отмены. Оказалось, что он последовательно вводил правильные команды, но в неправильном месте. После переноса всех действий в DM с ботом Midjourney, процесс занял меньше минуты. Важно также дождаться подтверждения об отмене — многие пропускают это сообщение и потом удивляются, почему с карты снова списались деньги. Всегда советую сделать скриншот страницы с подтверждением отмены подписки для собственного спокойствия.

Если вы столкнулись с ошибками при выполнении команд, попробуйте следующие решения:

Перезапустите Discord и повторите попытку

Проверьте соединение с интернетом

Убедитесь, что вы используете актуальную версию Discord

Проверьте, не заблокирован ли бот Midjourney в ваших настройках

Попробуйте авторизоваться на другом устройстве

Отмена подписки на официальном сайте Midjourney

Альтернативный и зачастую более простой способ отмены подписки — через официальный сайт Midjourney. Этот метод особенно удобен для пользователей, которые предпочитают работать через веб-интерфейс или испытывают трудности с командами в Discord. 🌐

Пошаговая инструкция по отмене подписки через сайт:

Перейдите на официальный сайт Midjourney (midjourney.com) Нажмите кнопку Sign In в правом верхнем углу Авторизуйтесь через свой аккаунт Discord, подтвердив разрешения После успешного входа найдите раздел Account Settings или Subscription В открывшемся разделе управления подпиской найдите опцию Cancel Plan или Cancel Subscription Система может предложить вам альтернативы отмене — внимательно прочитайте и выберите нужный вариант Подтвердите свое решение, нажав кнопку Confirm Cancellation Дождитесь подтверждения успешной отмены — обычно оно отображается на экране и дублируется на вашу электронную почту

Тип подписки Месячная стоимость Процесс отмены Особые условия Basic $10 Стандартный Без дополнительных условий Standard $30 Стандартный Без дополнительных условий Pro $60 Стандартный Без дополнительных условий Mega $120 Стандартный с подтверждением Может потребоваться дополнительная верификация

При отмене подписки через сайт обратите внимание на несколько ключевых моментов:

Убедитесь, что вы авторизованы через ту же учетную запись Discord, которая привязана к вашей подписке Midjourney

Сайт может предложить вам приостановить подписку вместо полной отмены — внимательно выбирайте нужный вариант

Сохраните письмо с подтверждением отмены подписки, чтобы иметь доказательство в случае непредвиденных списаний

Проверьте страницу управления подпиской после завершения процесса — статус должен измениться на "Canceled" или "Will be canceled"

Важный момент: если вы не можете найти опцию отмены подписки на сайте, возможно, ваша подписка была оформлена через мобильное приложение Discord. В этом случае вам потребуется отменить её через настройки вашего устройства (Apple App Store или Google Play Store). 📱

Что происходит после отмены подписки Midjourney

После успешной отмены подписки Midjourney важно понимать, что происходит с вашим аккаунтом, доступом к сервису и уже оплаченными средствами. Эта информация поможет избежать недоразумений и правильно планировать дальнейшие действия. 🔎

Основные последствия отмены подписки Midjourney:

Ваша подписка остается активной до конца текущего оплаченного периода — вы не теряете доступ мгновенно

Автоматическое продление и списание средств на следующий период прекращается

Все созданные изображения и история запросов сохраняются в вашем аккаунте

По истечении оплаченного периода вы теряете доступ к генерации новых изображений

Ваш аккаунт переходит в бесплатный режим с ограниченным функционалом (если такой предусмотрен)

В любой момент вы можете возобновить подписку, если передумаете

Важно отметить, что Midjourney не предоставляет возврат средств за уже оплаченный период. Если вы отменили подписку в середине месяца, вы все равно сможете пользоваться сервисом до конца оплаченного периода. Это удобно, если вы хотите максимально использовать уже оплаченные ресурсы перед отключением. 💰

Если вы планируете вернуться к использованию Midjourney в будущем, имейте в виду, что при повторной активации подписки вам может быть предложен другой тарифный план или специальные условия для возвращающихся пользователей. Иногда это может быть выгоднее, чем ваша предыдущая подписка.

Для пользователей, которые часто переключаются между активацией и отменой подписки, существует альтернативный вариант — приостановка подписки. Эта опция доступна не для всех типов подписок, но может быть полезна, если вы планируете временно прекратить использование сервиса с возможностью быстрого возобновления.

Часто задаваемые вопросы об отмене подписки Midjourney

В процессе отмены подписки у пользователей возникает множество вопросов. Ниже представлены ответы на наиболее распространенные из них, которые помогут разрешить возможные затруднения и предоставят дополнительную информацию. ❓

Могу ли я получить возврат средств после отмены подписки Midjourney?

Midjourney обычно не предоставляет возврат средств за уже оплаченные периоды. Отмена подписки прекращает только будущие списания, но не возвращает деньги за текущий период. В исключительных случаях, например, при технических сбоях или ошибочном двойном списании, вы можете обратиться в службу поддержки с подробным описанием проблемы.

Что делать, если я отменил подписку, но деньги все равно списались?

Если после отмены подписки произошло списание средств, сначала проверьте, была ли отмена подписки подтверждена (должно быть письмо на почте или уведомление в системе). Если подтверждение есть, но списание произошло, свяжитесь с поддержкой Midjourney, предоставив доказательства отмены и информацию о списании. Также можно обратиться в банк для оспаривания транзакции.

Как долго я могу пользоваться Midjourney после отмены подписки?

После отмены подписки вы сохраняете полный доступ ко всем функциям сервиса до конца оплаченного периода. Например, если вы платите ежемесячно и отменили подписку 15 числа, вы сможете пользоваться сервисом до конца месяца, за который уже заплатили.

Сохранятся ли мои созданные изображения после отмены подписки?

Да, все изображения, созданные во время действия вашей подписки, сохраняются в вашем аккаунте даже после её отмены. Вы сможете просматривать и скачивать эти изображения, но не сможете создавать новые без активной подписки.

Могу ли я отменить подписку Midjourney, оформленную через мобильное приложение?

Если вы подписались на Midjourney через мобильное приложение Discord (через Apple App Store или Google Play Store), вам необходимо отменить подписку через настройки вашего устройства:

Для iOS: Настройки → Apple ID → Подписки → Midjourney → Отменить подписку

Для Android: Google Play Store → Профиль → Платежи и подписки → Подписки → Midjourney → Отменить подписку

Что делать, если я не помню, как оформил подписку Midjourney?

Если вы не помните, каким способом оформили подписку, проверьте следующие источники:

Электронную почту на предмет писем с подтверждением подписки

Историю банковских операций — найдите списание и посмотрите детали транзакции

Настройки подписок в App Store или Google Play, если вы используете мобильные устройства

Попробуйте все методы отмены подписки, описанные выше — один из них должен сработать

Можно ли приостановить подписку Midjourney вместо полной отмены?

В настоящее время Midjourney не предлагает официальной опции "приостановки" подписки. Вы можете либо сохранить активную подписку, либо отменить её полностью. Если вам нужен временный перерыв, лучшая стратегия — отменить подписку и активировать её заново, когда она понадобится.

Как узнать дату окончания моей подписки после отмены?

После отмены подписки вы можете узнать дату окончания текущего оплаченного периода через:

Раздел управления подпиской на сайте Midjourney

Электронное письмо с подтверждением отмены (обычно содержит эту информацию)

Отправив команду /info боту Midjourney в Discord

Могу ли я отменить подписку Midjourney сразу после оформления?

Да, вы можете отменить подписку Midjourney сразу после её оформления. Списание средств за первый период уже произошло, поэтому вы сохраните доступ к сервису на оплаченный период, но автоматическое продление будет отключено.

Управление цифровыми подписками — неотъемлемая часть современной финансовой гигиены. Отменить подписку Midjourney несложно, если следовать приведенным инструкциям, но главное — делать это сознательно. Теперь вы знаете как правильно отключить ненужную подписку, сохранив все созданные изображения и избежав неожиданных списаний. Помните, что вы всегда можете вернуться к использованию сервиса, когда он вам понадобится — ваш аккаунт и история работ никуда не денутся. Контролируйте свои цифровые расходы и используйте инструменты ИИ осознанно!

