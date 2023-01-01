Midjourney для логотипов: как создать уникальный символ бренда

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Предприниматели, создающие свой бренд

Начинающие и опытные графические дизайнеры

Маркетологи и специалисты по брендингу Создание идеального логотипа больше не требует многолетнего опыта в графическом дизайне или баснословных бюджетов на аутсорсинг. Midjourney — революционный ИИ-инструмент, превращающий текстовые описания в визуальные шедевры, изменил правила игры в дизайне логотипов. Теперь предприниматель без художественного образования, начинающий маркетолог или даже опытный дизайнер могут получить десятки профессиональных вариантов логотипа буквально за минуты. В этом руководстве я покажу, как превратить расплывчатую идею о вашем бренде в четкий, запоминающийся и масштабируемый логотип через пошаговый процесс работы с Midjourney. 🎨

Стремитесь создавать не просто логотипы, а настоящие визуальные истории брендов? Курс Профессия графический дизайнер от Skypro поможет вам подняться выше возможностей ИИ. Освойте профессиональные инструменты дизайна, понимание композиции и работу с цветом от экспертов индустрии. Даже используя Midjourney, знания принципов дизайна делают разницу между "просто картинкой" и логотипом, который продает. Инвестируйте в навыки, которые ИИ не заменит!

Что такое Midjourney и почему он подходит для логотипов

Midjourney — нейросеть, преобразующая текстовые описания (промпты) в изображения, работающая на основе генеративно-состязательных сетей (GAN) и диффузионных моделей. В отличие от традиционных графических редакторов, здесь не требуется манипулировать инструментами, достаточно описать желаемый результат словами.

Почему именно Midjourney стал фаворитом для создания логотипов среди множества ИИ-генераторов изображений? Дело в уникальном сочетании технических возможностей и художественного чутья алгоритма:

Высокая художественная ценность — Midjourney создает изображения с выраженным эстетическим стилем, в отличие от более фотореалистичных конкурентов

— Midjourney создает изображения с выраженным эстетическим стилем, в отличие от более фотореалистичных конкурентов Точность геометрии — алгоритм хорошо справляется с геометрическими формами, необходимыми для минималистичных логотипов

— алгоритм хорошо справляется с геометрическими формами, необходимыми для минималистичных логотипов Стилистическая гибкость — возможность создавать дизайны в диапазоне от ультрасовременных до винтажных

— возможность создавать дизайны в диапазоне от ультрасовременных до винтажных Отсутствие прав третьих лиц — изображения генерируются с нуля, минимизируя риски плагиата

Характеристика Midjourney Традиционный дизайн Скорость создания Минуты Часы/дни Стоимость От $10/месяц От $200 за логотип Количество вариантов Десятки 3-5 в среднем Требуемые навыки Базовое понимание промптов Профессиональные навыки дизайна Уникальность результата Высокая при правильных промптах Зависит от дизайнера

Александр Петров, арт-директор

Когда ко мне обратился стартап из сферы финтеха с запросом на создание логотипа при крайне сжатых сроках, я решил экспериментировать с Midjourney. Клиенту требовался современный, технологичный логотип, отражающий надежность и инновационность. Вместо традиционного скетчинга я потратил вечер, создавая различные промпты. Решающим оказалось сочетание "minimalist fintech logo, gradient blue, abstract geometric shape, professional, corporate, blockchain inspired, vector style". После около 40 итераций появился геометрический символ, напоминающий одновременно букву "F" и диаграмму роста. Клиент выбрал этот вариант практически без правок — это было немыслимо в моей предыдущей практике. Я доработал логотип в Illustrator для векторизации и окончательной полировки. Процесс, обычно занимающий 2-3 недели, занял 2 дня. С тех пор Midjourney стал частью моего рабочего процесса на этапе концепт-дизайна.

Подготовка к работе: регистрация и базовые настройки

Прежде чем создать первый логотип, необходимо правильно настроить доступ к Midjourney и разобраться с базовым интерфейсом. Процесс подготовки включает несколько ключевых шагов:

Создание аккаунта в Discord (платформа, где работает Midjourney) Подключение к серверу Midjourney Выбор подходящей подписки Понимание основных команд

Первым шагом необходимо зарегистрироваться на платформе Discord, если у вас ещё нет аккаунта. После регистрации переходим на официальный сайт Midjourney.com и нажимаем кнопку "Join Beta", которая перенаправит вас на сервер Discord.

Для полноценной работы потребуется приобрести подписку. Существует несколько тарифных планов:

План подписки Стоимость Возможности Оптимален для Basic $10/месяц 3,3 часа генерации Новичков, тестирующих возможности Standard $30/месяц 15 часов генерации Регулярного использования Pro $60/месяц 30 часов генерации, приоритетный доступ Профессионалов, создающих много работ Mega $120/месяц 60 часов генерации, максимальный приоритет Студий и агентств

После подписки вы получите доступ к боту Midjourney в Discord. Для начала работы необходимо перейти в один из каналов с префиксом #general или создать собственный приватный диалог с ботом (что удобнее для коммерческих проектов).

Основные команды для работы с Midjourney:

/imagine — главная команда для генерации изображений по текстовому описанию

— главная команда для генерации изображений по текстовому описанию /help — вызов справки с полным списком команд

— вызов справки с полным списком команд /info — информация о вашем аккаунте и оставшемся времени генерации

— информация о вашем аккаунте и оставшемся времени генерации /settings — настройки стиля и качества генерации

Перед началом работы над логотипом рекомендую через команду /settings установить следующие параметры для наилучшего результата:

Установите версию 5.2 (последняя на момент написания)

Выберите высокое качество (--hd или --quality 2)

Для логотипов часто полезен стиль raw

Теперь мы готовы к созданию первых логотипов! 🚀

Эффективные промпты для создания уникальных логотипов

Успех создания логотипа в Midjourney на 80% зависит от качества промпта (текстового описания). В отличие от работы с дизайнером, которому можно объяснить задачу в диалоге, ИИ требует структурированного и информативного запроса.

Идеальный промпт для создания логотипа должен содержать следующие элементы:

Конкретное указание типа изображения: "logo design", "brand mark", "logotype"

"logo design", "brand mark", "logotype" Стиль и эстетика: "minimalist", "vintage", "geometric", "organic"

"minimalist", "vintage", "geometric", "organic" Цветовая схема: конкретные цвета или цветовые сочетания

конкретные цвета или цветовые сочетания Тематика бренда: отрасль или специфика бизнеса

отрасль или специфика бизнеса Технические параметры: "--ar 1:1" для квадратного формата, "vector style"

Марина Соколова, бренд-стратег

Недавно мы работали над ребрендингом эко-пекарни. Клиент хотел уйти от распространённых клише вроде колосков и печей, но сохранить ассоциации с натуральностью и теплом домашней выпечки. Первые несколько промптов были слишком общими: "organic bakery logo, eco-friendly, natural" — Midjourney генерировал предсказуемые символы. Прорыв случился, когда мы изменили подход, добавив эмоциональные и ассоциативные элементы: "Logo design for an artisan bakery, abstract representation of rising dough, modern minimalist style, warm earthy tones, single continuous line, sacred geometry influence, negative space technique, clean vector style --ar 1:1 --v 5.2" Результат превзошел ожидания — Midjourney создал лаконичный символ из плавной линии, одновременно напоминающий пар над хлебом и бесконечный узел, символизирующий цикличность природы. Клиент выбрал этот вариант мгновенно, а наша команда лишь незначительно доработала пропорции. Мы назвали логотип "Вечный хлеб" — отсылка к бесконечной связи человека и природных продуктов.

Рассмотрим структуру эффективного промпта на примере:

"Minimalist logo for a tech startup named 'Quantum', abstract geometric representation of letter Q, blue and purple gradient, clean vector style, professional corporate identity, white background, symmetric composition --ar 1:1 --v 5.2 --quality 2"

Разберём этот промпт по элементам:

Тип дизайна: "Minimalist logo"

"Minimalist logo" Назначение и имя: "for a tech startup named 'Quantum'"

"for a tech startup named 'Quantum'" Основной элемент: "abstract geometric representation of letter Q"

"abstract geometric representation of letter Q" Цветовая схема: "blue and purple gradient"

"blue and purple gradient" Стиль исполнения: "clean vector style"

"clean vector style" Позиционирование: "professional corporate identity"

"professional corporate identity" Фон: "white background"

"white background" Композиция: "symmetric composition"

"symmetric composition" Технические параметры: "--ar 1:1 --v 5.2 --quality 2"

При работе с Midjourney следует также учитывать специфические техники написания промптов, повышающие качество логотипов:

Негативные промпты: указывайте, чего НЕ должно быть в изображении через "--no text, --no people"

указывайте, чего НЕ должно быть в изображении через "--no text, --no people" Референсные стили: "in style of Paul Rand", "inspired by Bauhaus"

"in style of Paul Rand", "inspired by Bauhaus" Технические термины: "vector", "flat design", "isometric"

Вот пять готовых промптов для создания логотипов различных стилей, которые вы можете адаптировать под свои потребности:

Минималистичный геометрический: "Minimalist geometric logo, abstract symbol, single-color design, negative space technique, clean lines, vector style, suitable for tech company --ar 1:1 --v 5.2 --no text" Органический/природный: "Organic flowing logo design, nature-inspired, curved lines, leaf motifs, earthy color palette, sustainable brand identity, eco-friendly business emblem --ar 1:1" Винтажный/ретро: "Vintage retro logo design, mid-century style, distressed texture, muted colors, badge format, inspired by 1950s advertising, hand-drawn appearance --ar 1:1" Современный градиентный: "Modern gradient logo, vibrant color transition, smooth shapes, dynamic composition, tech startup identity, glassy effect, professional corporate design --ar 1:1 --v 5.2" Ремесленный/рукотворный: "Artisanal hand-crafted logo, rustic style, textured emblem, stamp-like appearance, suitable for bakery or craft brewery, authentic feel --ar 1:1 --no text"

Экспериментируйте с этими шаблонами, заменяя ключевые элементы на релевантные вашему бренду. Не бойтесь генерировать множество вариантов — в случае с Midjourney количество часто переходит в качество! 🔄

Редактирование и улучшение сгенерированных логотипов

После генерации первых вариантов логотипа начинается этап их улучшения и доработки. Midjourney предоставляет несколько инструментов для итерационного улучшения результатов непосредственно в интерфейсе, а для финальной полировки потребуются векторные редакторы.

При работе с сгенерированным изображением в Midjourney, под ним появляются интерактивные кнопки:

U1, U2, U3, U4 — апскейл (увеличение и улучшение) выбранного варианта

— апскейл (увеличение и улучшение) выбранного варианта V1, V2, V3, V4 — создание вариаций выбранного изображения

— создание вариаций выбранного изображения ⟳ — повторная генерация с тем же промптом

Для улучшения логотипов существуют специальные команды и техники:

Команда Vary (Strong/Subtle): позволяет создавать вариации с разной степенью отклонения от оригинала Команда /blend: комбинирует несколько изображений или подходов Уточнение через --seed: сохраняет базовую концепцию при модификации деталей

Ключевые аспекты, требующие внимания при редактировании логотипов в Midjourney:

Устранение текстовых элементов — AI часто добавляет псевдо-текст, который нужно исключить через промпт

— AI часто добавляет псевдо-текст, который нужно исключить через промпт Устранение лишних деталей — упрощение через уточнение запроса "clean, simple, minimalist"

— упрощение через уточнение запроса "clean, simple, minimalist" Исправление пропорций — использование параметра --ar для точных соотношений сторон

— использование параметра --ar для точных соотношений сторон Повышение чёткости линий — использование термина "vector style, clean edges"

После получения удовлетворительного результата в Midjourney, необходим переход к профессиональным графическим редакторам для финализации логотипа:

Adobe Illustrator / Inkscape: для векторизации и точной настройки форм Adobe Photoshop / GIMP: для тонкой работы с цветом и эффектами Figma: для прототипирования использования логотипа в интерфейсах

Алгоритм доработки логотипа в векторном редакторе:

Импортируйте изображение высокого разрешения из Midjourney Используйте инструмент трассировки для преобразования в вектор (Image Trace в Illustrator) Очистите ненужные узлы и упростите формы Обеспечьте идеальную геометрию через направляющие и выравнивание Настройте цветовую палитру по профессиональным цветовым системам (Pantone, CMYK) Создайте монохромную версию для различных применений

Важно учитывать принципы профессионального дизайна логотипов при доработке:

Масштабируемость — логотип должен хорошо выглядеть как на визитке, так и на билборде

— логотип должен хорошо выглядеть как на визитке, так и на билборде Воспроизводимость — работает ли он в чёрно-белом варианте?

— работает ли он в чёрно-белом варианте? Запоминаемость — узнаваем ли логотип с первого взгляда?

— узнаваем ли логотип с первого взгляда? Уникальность — отличается ли от конкурентов?

— отличается ли от конкурентов? Соответствие — отражает ли ценности и характер бренда?

Профессиональный совет: создайте таблицу оценки вариантов логотипа по этим критериям, чтобы объективно выбрать лучший вариант. 📊

Экспорт и адаптация логотипа для различных платформ

Финальный этап создания логотипа — подготовка различных версий для использования на разных платформах и носителях. Этот процесс требует понимания технических требований и контекстов применения бренд-символа.

Основные форматы файлов для экспорта логотипа:

SVG — векторный формат для веб и масштабируемого использования

— векторный формат для веб и масштабируемого использования AI/EPS — исходные векторные файлы для печати и профессиональной работы

— исходные векторные файлы для печати и профессиональной работы PNG — растровый формат с прозрачностью для цифрового использования

— растровый формат с прозрачностью для цифрового использования JPG — компактный растровый формат для общего применения

— компактный растровый формат для общего применения PDF — универсальный формат для печати и цифрового распространения

Адаптация логотипа под различные контексты использования:

Платформа/носитель Требования Рекомендуемый формат Особенности адаптации Социальные сети (профиль) Квадрат, различные размеры PNG с прозрачностью Упрощенная версия для малых размеров Веб-сайт (шапка) Горизонтальный формат SVG или PNG Адаптивная версия для разных экранов Печатные материалы Высокое разрешение, CMYK AI, EPS, PDF Цветовая коррекция для печати Мобильные приложения Различные размеры иконок PNG набор разных размеров Упрощение для мелких размеров Сувенирная продукция Зависит от метода нанесения AI, EPS Версии для разных материалов

При экспорте логотипа из векторного редактора необходимо создать набор файлов, соответствующих брендбуку:

Основная версия: полноцветный логотип с правильными пропорциями Монохромная версия: чёрно-белый вариант для одноцветной печати Инвертированная версия: для тёмных фонов Горизонтальная/вертикальная компоновка: для разных форматов размещения Знак: сокращённая версия без текста для иконок и малых размеров

Чтобы обеспечить правильное использование логотипа всеми заинтересованными сторонами, создайте простую инструкцию по использованию бренд-символа, включая:

Минимальные размеры для сохранения разборчивости

Охранное поле (свободное пространство вокруг логотипа)

Допустимые и недопустимые вариации использования

Правильные цвета с кодами Pantone, CMYK, RGB и HEX

Практические советы для успешной адаптации логотипа:

Тестируйте на различных фонах — убедитесь, что логотип читаем на разных цветах и текстурах

— убедитесь, что логотип читаем на разных цветах и текстурах Проверяйте в реальных размерах — распечатайте в натуральную величину для оценки

— распечатайте в натуральную величину для оценки Создайте мокапы — визуализируйте логотип на типичных носителях (визитки, вывески, упаковка)

— визуализируйте логотип на типичных носителях (визитки, вывески, упаковка) Получите обратную связь — протестируйте восприятие логотипа целевой аудиторией

Последний штрих — организация архива с логотипом для удобного доступа и использования. Создайте облачную папку со следующей структурой:

/Vector — все векторные исходники

— все векторные исходники /PNG — набор PNG-файлов различных размеров и вариаций

— набор PNG-файлов различных размеров и вариаций /Social — готовые аватары для социальных платформ

— готовые аватары для социальных платформ /Print — версии для печатных материалов

— версии для печатных материалов /Guidelines — инструкция по использованию

Помните: даже идеальный логотип, созданный с помощью Midjourney, не будет эффективно работать без правильного применения. Уделите должное внимание этапу адаптации, и ваш бренд-символ будет выглядеть профессионально везде, где появляется. 🌐

Создание логотипов с помощью Midjourney демократизирует дизайн, но не упраздняет необходимость профессионального подхода. Нейросеть — это мощный инструмент в руках думающего человека, а не замена креативного мышления. Самые впечатляющие результаты появляются на стыке технологии и человеческого понимания основ визуальной коммуникации. Взяв лучшее от искусственного интеллекта — скорость и вариативность — и дополнив это дизайнерским мышлением, вы создадите логотипы, которые не просто привлекают внимание, но и стратегически продвигают ваш бренд. Теперь вы готовы преобразить свою визуальную идентичность, используя мощь самых современных технологий.

Читайте также