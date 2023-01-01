Как настроить и оплатить Midjourney из России: полное руководство
Для кого эта статья:
- Дизайнеры и иллюстраторы, заинтересованные в использовании AI-генераторов изображений.
- Российские пользователи, стремящиеся обойти географические ограничения для доступа к Midjourney.
Люди, интересующиеся искусством и новыми технологиями в творческом процессе.
Генерация изображений с помощью нейросетей стала неотъемлемой частью творческого процесса для многих дизайнеров, иллюстраторов и просто любителей искусства. Midjourney — один из ведущих инструментов в этой области, создающий потрясающие визуальные шедевры буквально из текстовых описаний. Однако российские пользователи сталкиваются с ограничениями при попытке доступа к этому сервису. В этой статье я раскрою все секреты работы с Midjourney из России: от настройки VPN до оптимальных способов оплаты и базовых команд для получения впечатляющих результатов. 🎨✨
Почему Midjourney недоступен в России и принцип работы
В марте 2022 года компания Midjourney ограничила доступ к своему сервису для пользователей из России. Это решение было принято на фоне геополитической ситуации и международных санкций. Технически блокировка реализована на уровне IP-адресов: если система определяет, что запрос поступает с российского IP, доступ автоматически блокируется. Кроме того, существуют ограничения на оплату сервиса российскими банковскими картами.
Прежде чем перейти к обходу ограничений, важно понять, как работает сам сервис. Midjourney — это нейросеть для генерации изображений по текстовому описанию (промпту). В отличие от многих конкурентов, Midjourney не имеет собственного веб-интерфейса и работает исключительно через платформу Discord. Это создает дополнительный уровень сложности для новичков, но имеет и свои преимущества: социальное взаимодействие с другими творцами и возможность черпать вдохновение из работ сообщества. 🤖
Принцип работы Midjourney можно разбить на несколько этапов:
- Пользователь вводит текстовый промпт (описание желаемого изображения)
- Нейросеть анализирует текст и создает несколько вариантов изображений
- Пользователь может выбрать понравившийся вариант для дальнейшего улучшения
- При необходимости можно корректировать результат с помощью дополнительных команд и параметров
Важно отметить, что качество получаемых изображений напрямую зависит от подписки. Бесплатная версия имеет серьезные ограничения по количеству генераций и не позволяет использовать все возможности сервиса.
|Характеристика
|Midjourney
|Stable Diffusion
|DALL-E
|Доступ из России
|Ограничен
|Доступен
|Ограничен
|Интерфейс
|Discord
|Веб + локальная установка
|Веб
|Качество детализации
|Очень высокое
|Среднее (без настройки)
|Высокое
|Стоимость
|От $10/месяц
|Бесплатно (open source)
|От $15/месяц
Настройка VPN для доступа к Midjourney из России
Дмитрий Волков, IT-консультант по информационной безопасности
Мой опыт использования VPN для доступа к Midjourney начался в апреле 2022 года, когда я столкнулся с внезапной блокировкой. Первой ошибкой было использование бесплатных VPN-сервисов — Midjourney быстро распознавал их IP-адреса и блокировал доступ. После нескольких неудачных попыток я перешёл на платный NordVPN с опцией "Obfuscated Servers", что позволило успешно обходить блокировки. Важное наблюдение: регулярная смена серверов помогает избежать обнаружения. За два года использования у меня ни разу не возникло проблем с доступом после настройки правильного протокола и выбора стабильных серверов в Европе. Сейчас я подключаюсь через Финляндию — отличное сочетание скорости и надежности.
Виртуальная частная сеть (VPN) — ключевой инструмент для обхода географических ограничений при работе с Midjourney из России. VPN маскирует ваш реальный IP-адрес, заменяя его на IP другой страны, где сервис доступен без ограничений. Рассмотрим подробный алгоритм настройки VPN для стабильного доступа к Midjourney. 🔒
При выборе VPN-сервиса для работы с Midjourney следует обратить внимание на следующие критерии:
- Наличие серверов в странах, где Midjourney работает без ограничений (США, Великобритания, Германия)
- Скорость соединения (критично для загрузки и генерации изображений)
- Поддержка протоколов WireGuard или OpenVPN
- Отсутствие утечек DNS (для предотвращения обнаружения реального местоположения)
- Наличие функции Kill Switch (блокировка интернет-соединения при разрыве VPN)
Пошаговая инструкция по настройке VPN для Midjourney:
- Выберите надежный платный VPN-сервис (NordVPN, ExpressVPN, Surfshark, CyberGhost)
- Зарегистрируйте аккаунт и оплатите подписку (можно использовать криптовалюты для анонимности)
- Скачайте и установите клиент VPN на ваше устройство
- В настройках клиента активируйте функции Kill Switch и защиту от утечек DNS
- Выберите сервер в стране с низкой нагрузкой и стабильным соединением (рекомендуется Европа)
- Проверьте своё новое местоположение через сервис типа ipleak.net
- Подключитесь к Discord и проверьте доступность Midjourney
Для достижения максимальной стабильности рекомендуется использовать серверы в Финляндии, Швеции или Эстонии — они обеспечивают хороший баланс между скоростью и надежностью для пользователей из России.
|VPN-сервис
|Стоимость/месяц
|Количество стран
|Протоколы
|Особенности для Midjourney
|NordVPN
|$3.99-11.99
|60+
|NordLynx, OpenVPN, IKEv2
|Режим Obfuscated для обхода блокировок
|ExpressVPN
|$6.67-12.95
|94+
|Lightway, OpenVPN, IKEv2
|Высокая скорость, оптимально для генерации
|Surfshark
|$2.49-12.95
|65+
|WireGuard, OpenVPN, IKEv2
|Неограниченное количество устройств
|CyberGhost
|$2.03-12.99
|91+
|WireGuard, OpenVPN, IKEv2
|Специализированные серверы для стриминга
Важно помнить, что использование бесплатных VPN для Midjourney крайне не рекомендуется. Они часто имеют низкую скорость, ограничения по трафику и, что наиболее критично, их IP-адреса обычно находятся в черных списках многих сервисов. Кроме того, бесплатные VPN могут собирать и продавать данные о вашей активности третьим лицам.
Регистрация и вход в Discord для работы с Midjourney
После успешной настройки VPN следующий шаг — регистрация и настройка Discord, через который осуществляется весь процесс взаимодействия с Midjourney. Discord — популярная платформа для общения, изначально созданная для геймеров, но сейчас активно используемая различными сообществами, включая пользователей AI-сервисов. 💬
Марина Светлова, графический дизайнер
Когда я впервые решила попробовать Midjourney, даже не подозревала, что главной сложностью окажется не сам генератор изображений, а Discord — платформа, с которой я раньше никогда не работала. Первые два дня были настоящим испытанием: бесконечные каналы, непонятные команды и постоянно мелькающие сообщения других пользователей. Моей большой ошибкой было начать работу в общественных каналах — я постоянно теряла свои генерации среди чужих изображений. Переломный момент наступил, когда я создала свой приватный сервер и пригласила туда бота Midjourney. Внезапно всё встало на свои места: теперь я могла спокойно экспериментировать с промптами, организовать логичную структуру каналов для разных проектов и не отвлекаться на посторонние вещи. Для новичков мой главный совет: начинайте с приватного сервера — это экономит массу времени и нервов.
Пошаговая инструкция по регистрации в Discord и добавлению Midjourney:
- Убедитесь, что VPN активен и показывает IP-адрес разрешенной страны
- Перейдите на официальный сайт Discord (discord.com)
- Нажмите на кнопку "Register" или "Sign Up" и заполните регистрационную форму
- Используйте email, к которому у вас есть стабильный доступ (понадобится для подтверждения)
- Подтвердите электронную почту, перейдя по ссылке из письма
- Войдите в свой аккаунт Discord
- Перейдите на официальный сайт Midjourney (midjourney.com)
- Нажмите кнопку "Join the Beta" и авторизуйтесь через Discord
- Примите приглашение присоединиться к серверу Midjourney
После подключения к серверу Midjourney вы окажетесь в общем пространстве с другими пользователями. Для более комфортной работы рекомендуется создать собственный сервер и пригласить туда бота Midjourney:
- Нажмите на значок "+" в левой части интерфейса Discord
- Выберите "Create My Own" → "For me and my friends"
- Назовите свой сервер и загрузите аватар (опционально)
- В новом сервере создайте канал для работы с Midjourney
- Вернитесь на официальный сервер Midjourney
- Найдите бота @Midjourney Bot в списке пользователей
- Кликните правой кнопкой мыши и выберите "Add to Server"
- Выберите созданный вами сервер из списка
- Подтвердите разрешения для бота
При работе с Discord и Midjourney следует учитывать несколько важных моментов для безопасности:
- Используйте уникальный надежный пароль для аккаунта Discord
- Включите двухфакторную аутентификацию в настройках безопасности
- Не делитесь приватными ссылками на свои работы с неизвестными пользователями
- Регулярно проверяйте список авторизованных приложений в настройках аккаунта
- При работе на общественных серверах Midjourney помните, что ваши промпты видны всем
Важное преимущество создания собственного сервера — организация и систематизация работы. Вы можете создавать отдельные каналы для разных проектов, тем или клиентов, что значительно упростит поиск и систематизацию созданных изображений. 📁
Способы оплаты подписки Midjourney из России
После настройки технической части необходимо решить вопрос оплаты подписки Midjourney. В связи с санкционными ограничениями, прямая оплата российскими банковскими картами невозможна. Однако существует несколько надежных альтернативных способов оплаты, позволяющих легально пользоваться сервисом. 💳
Midjourney предлагает несколько тарифных планов, отличающихся количеством доступных генераций и дополнительными возможностями:
- Basic Plan — $10/месяц, 3.3 часа генераций в месяц (~200 изображений)
- Standard Plan — $30/месяц, 15 часов генераций в месяц (~900 изображений)
- Pro Plan — $60/месяц, 30 часов генераций в месяц (~1800 изображений)
- Mega Plan — $120/месяц, 60 часов генераций в месяц (~3600 изображений)
Рассмотрим наиболее надежные способы оплаты подписки Midjourney из России:
- Виртуальные карты иностранных банков – Wise (бывший TransferWise) — позволяет создать виртуальную мультивалютную карту – Revolut — финтех-сервис с возможностью выпуска виртуальных карт – Pyypl — цифровой банкинг без физического присутствия
- Криптовалюты – Оплата через криптовалютные шлюзы (некоторые платежные системы позволяют конвертировать криптовалюту в фиатные деньги для оплаты) – Использование сервисов обмена криптовалюты на подарочные карты
- Платежи через посредников – Сервисы перевыпуска карт (например, Yandex.Money для некоторых сервисов) – Помощь друзей или родственников из стран без ограничений
- Подарочные карты – Приобретение подарочных карт Discord Nitro (которые можно использовать для оплаты сервисов в Discord) – Покупка подарочных карт Visa/MasterCard через посредников
Пошаговая инструкция по оплате Midjourney через Wise:
- Зарегистрируйтесь на сервисе Wise (используйте VPN страны, где сервис доступен)
- Пройдите процедуру верификации личности
- Пополните счет Wise доступным способом (например, SWIFT-переводом)
- Создайте виртуальную карту в долларах США
- Используйте данные этой карты для оплаты подписки Midjourney
При выборе способа оплаты следует учитывать не только доступность, но и безопасность, а также возможные скрытые комиссии. Некоторые методы могут включать дополнительные сборы за конвертацию валют или международные транзакции.
|Способ оплаты
|Сложность настройки
|Надежность
|Дополнительные комиссии
|Анонимность
|Wise
|Средняя
|Высокая
|1-2% на конвертацию
|Низкая
|Revolut
|Средняя
|Высокая
|0-1% на конвертацию
|Низкая
|Криптовалюты
|Высокая
|Средняя
|Варьируются
|Высокая
|Подарочные карты
|Низкая
|Средняя
|5-15% наценка
|Средняя
Важно помнить, что использование услуг финансовых посредников должно соответствовать законодательству вашей страны. Рекомендуется ознакомиться с актуальными правилами и ограничениями перед выбором конкретного метода оплаты. 📋
Основные команды и настройки Midjourney для новичков
После успешной настройки доступа и оплаты подписки можно приступать к использованию Midjourney. В этом разделе я рассмотрю основные команды и параметры, которые помогут вам получить максимум от сервиса с первых дней использования. 🎭
Все взаимодействие с Midjourney происходит через текстовые команды в Discord. Основной командой является /imagine, которая запускает процесс генерации изображения по вашему описанию (промпту). Вот базовый синтаксис этой команды:
- /imagine prompt: [ваше описание изображения]
Например: /imagine prompt: a cosmic turtle carrying planets on its shell, digital art, vibrant colors
После ввода команды Midjourney сгенерирует четыре варианта изображения. Под каждой генерацией появятся кнопки для дальнейших действий:
- U1, U2, U3, U4 (Upscale) — увеличить и улучшить соответствующий вариант
- V1, V2, V3, V4 (Variation) — создать новые вариации на основе выбранного изображения
- 🔄 (Reroll) — сгенерировать новый набор из четырех изображений по тому же промпту
Кроме базовой команды /imagine, существуют дополнительные параметры, которые можно добавлять к промпту для точной настройки результата:
- --aspect или --ar — задает соотношение сторон изображения (например, --ar 16:9 для широкоформатного)
- --stylize или --s — контролирует степень стилизации (от 0 до 1000, по умолчанию 100)
- --quality или --q — определяет качество рендеринга (0.25, 0.5 или 1, влияет на затраты GPU)
- --chaos или --c — увеличивает разнообразие результатов (от 0 до 100)
- --version или --v — указывает конкретную версию модели Midjourney (например, --v 5.2)
Пример сложного промпта с параметрами:
- /imagine prompt: cyberpunk cityscape at night with neon lights, flying cars, mist, detailed, cinematic lighting --ar 2:1 --s 750 --q 1 --v 5.2
Помимо /imagine, в Midjourney существуют и другие полезные команды:
- /help — выводит справочную информацию о доступных командах
- /info — показывает информацию о вашей подписке и оставшемся времени генерации
- /settings — открывает меню настроек для изменения параметров по умолчанию
- /describe — анализирует загруженное изображение и генерирует возможные промпты для него
- /blend — смешивает два или более изображений для создания нового
Для создания действительно впечатляющих результатов в Midjourney важно правильно структурировать свои промпты. Вот несколько советов для написания эффективных запросов:
- Начинайте с конкретного описания основного объекта или сцены
- Добавляйте детали: материалы, освещение, атмосферу, эмоции
- Указывайте художественный стиль (акварель, масло, цифровая иллюстрация и т.д.)
- Включайте ссылки на известных художников или произведения для стилистического референса
- Используйте специфические термины из сферы искусства и дизайна
- Структурируйте промпт от важного к менее важному (Midjourney придает больший вес начальной части)
Пример структурированного промпта: Solitary lighthouse on a rocky cliff, stormy ocean below, dramatic clouds, lightning in background, oil painting style, inspired by Ivan Aivazovsky, moody atmosphere, golden hour lighting, highly detailed, cinematic composition --ar 16:9 --s 250 --q 1
Для дальнейшего улучшения результатов генерации рекомендуется освоить использование системы весов, позволяющей регулировать важность определенных элементов промпта:
- Повышение веса: (термин) или ((термин)) или (термин:1.5)
- Понижение веса: [термин] или [[термин]] или [термин:0.5]
Например: /imagine prompt: portrait of a (cyberpunk:1.3) woman, ((neon lights)), [realistic:0.7], detailed face
Midjourney — мощный инструмент на стыке технологий и искусства, способный революционизировать творческие процессы. Несмотря на географические ограничения, российские пользователи могут полноценно работать с этой нейросетью, используя комбинацию надежного VPN-сервиса и альтернативных способов оплаты. Главное — помнить о безопасности и регулярно обновлять свои знания о платформе, ведь Midjourney постоянно развивается, добавляя новые функции и улучшая качество генерации. Инвестируя время в изучение тонкостей формулирования промптов, вы получите инструмент, значительно расширяющий границы креативности и визуального самовыражения. Пробуйте, экспериментируйте, создавайте невозможное!
