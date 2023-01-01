Как настроить и оплатить Midjourney из России: полное руководство

Для кого эта статья:

Дизайнеры и иллюстраторы, заинтересованные в использовании AI-генераторов изображений.

Российские пользователи, стремящиеся обойти географические ограничения для доступа к Midjourney.

Люди, интересующиеся искусством и новыми технологиями в творческом процессе. Генерация изображений с помощью нейросетей стала неотъемлемой частью творческого процесса для многих дизайнеров, иллюстраторов и просто любителей искусства. Midjourney — один из ведущих инструментов в этой области, создающий потрясающие визуальные шедевры буквально из текстовых описаний. Однако российские пользователи сталкиваются с ограничениями при попытке доступа к этому сервису. В этой статье я раскрою все секреты работы с Midjourney из России: от настройки VPN до оптимальных способов оплаты и базовых команд для получения впечатляющих результатов. 🎨✨

Почему Midjourney недоступен в России и принцип работы

В марте 2022 года компания Midjourney ограничила доступ к своему сервису для пользователей из России. Это решение было принято на фоне геополитической ситуации и международных санкций. Технически блокировка реализована на уровне IP-адресов: если система определяет, что запрос поступает с российского IP, доступ автоматически блокируется. Кроме того, существуют ограничения на оплату сервиса российскими банковскими картами.

Прежде чем перейти к обходу ограничений, важно понять, как работает сам сервис. Midjourney — это нейросеть для генерации изображений по текстовому описанию (промпту). В отличие от многих конкурентов, Midjourney не имеет собственного веб-интерфейса и работает исключительно через платформу Discord. Это создает дополнительный уровень сложности для новичков, но имеет и свои преимущества: социальное взаимодействие с другими творцами и возможность черпать вдохновение из работ сообщества. 🤖

Принцип работы Midjourney можно разбить на несколько этапов:

Пользователь вводит текстовый промпт (описание желаемого изображения) Нейросеть анализирует текст и создает несколько вариантов изображений Пользователь может выбрать понравившийся вариант для дальнейшего улучшения При необходимости можно корректировать результат с помощью дополнительных команд и параметров

Важно отметить, что качество получаемых изображений напрямую зависит от подписки. Бесплатная версия имеет серьезные ограничения по количеству генераций и не позволяет использовать все возможности сервиса.

Характеристика Midjourney Stable Diffusion DALL-E Доступ из России Ограничен Доступен Ограничен Интерфейс Discord Веб + локальная установка Веб Качество детализации Очень высокое Среднее (без настройки) Высокое Стоимость От $10/месяц Бесплатно (open source) От $15/месяц

Настройка VPN для доступа к Midjourney из России

Дмитрий Волков, IT-консультант по информационной безопасности

Мой опыт использования VPN для доступа к Midjourney начался в апреле 2022 года, когда я столкнулся с внезапной блокировкой. Первой ошибкой было использование бесплатных VPN-сервисов — Midjourney быстро распознавал их IP-адреса и блокировал доступ. После нескольких неудачных попыток я перешёл на платный NordVPN с опцией "Obfuscated Servers", что позволило успешно обходить блокировки. Важное наблюдение: регулярная смена серверов помогает избежать обнаружения. За два года использования у меня ни разу не возникло проблем с доступом после настройки правильного протокола и выбора стабильных серверов в Европе. Сейчас я подключаюсь через Финляндию — отличное сочетание скорости и надежности.

Виртуальная частная сеть (VPN) — ключевой инструмент для обхода географических ограничений при работе с Midjourney из России. VPN маскирует ваш реальный IP-адрес, заменяя его на IP другой страны, где сервис доступен без ограничений. Рассмотрим подробный алгоритм настройки VPN для стабильного доступа к Midjourney. 🔒

При выборе VPN-сервиса для работы с Midjourney следует обратить внимание на следующие критерии:

Наличие серверов в странах, где Midjourney работает без ограничений (США, Великобритания, Германия)

Скорость соединения (критично для загрузки и генерации изображений)

Поддержка протоколов WireGuard или OpenVPN

Отсутствие утечек DNS (для предотвращения обнаружения реального местоположения)

Наличие функции Kill Switch (блокировка интернет-соединения при разрыве VPN)

Пошаговая инструкция по настройке VPN для Midjourney:

Выберите надежный платный VPN-сервис (NordVPN, ExpressVPN, Surfshark, CyberGhost) Зарегистрируйте аккаунт и оплатите подписку (можно использовать криптовалюты для анонимности) Скачайте и установите клиент VPN на ваше устройство В настройках клиента активируйте функции Kill Switch и защиту от утечек DNS Выберите сервер в стране с низкой нагрузкой и стабильным соединением (рекомендуется Европа) Проверьте своё новое местоположение через сервис типа ipleak.net Подключитесь к Discord и проверьте доступность Midjourney

Для достижения максимальной стабильности рекомендуется использовать серверы в Финляндии, Швеции или Эстонии — они обеспечивают хороший баланс между скоростью и надежностью для пользователей из России.

VPN-сервис Стоимость/месяц Количество стран Протоколы Особенности для Midjourney NordVPN $3.99-11.99 60+ NordLynx, OpenVPN, IKEv2 Режим Obfuscated для обхода блокировок ExpressVPN $6.67-12.95 94+ Lightway, OpenVPN, IKEv2 Высокая скорость, оптимально для генерации Surfshark $2.49-12.95 65+ WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Неограниченное количество устройств CyberGhost $2.03-12.99 91+ WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Специализированные серверы для стриминга

Важно помнить, что использование бесплатных VPN для Midjourney крайне не рекомендуется. Они часто имеют низкую скорость, ограничения по трафику и, что наиболее критично, их IP-адреса обычно находятся в черных списках многих сервисов. Кроме того, бесплатные VPN могут собирать и продавать данные о вашей активности третьим лицам.

Регистрация и вход в Discord для работы с Midjourney

После успешной настройки VPN следующий шаг — регистрация и настройка Discord, через который осуществляется весь процесс взаимодействия с Midjourney. Discord — популярная платформа для общения, изначально созданная для геймеров, но сейчас активно используемая различными сообществами, включая пользователей AI-сервисов. 💬

Марина Светлова, графический дизайнер

Когда я впервые решила попробовать Midjourney, даже не подозревала, что главной сложностью окажется не сам генератор изображений, а Discord — платформа, с которой я раньше никогда не работала. Первые два дня были настоящим испытанием: бесконечные каналы, непонятные команды и постоянно мелькающие сообщения других пользователей. Моей большой ошибкой было начать работу в общественных каналах — я постоянно теряла свои генерации среди чужих изображений. Переломный момент наступил, когда я создала свой приватный сервер и пригласила туда бота Midjourney. Внезапно всё встало на свои места: теперь я могла спокойно экспериментировать с промптами, организовать логичную структуру каналов для разных проектов и не отвлекаться на посторонние вещи. Для новичков мой главный совет: начинайте с приватного сервера — это экономит массу времени и нервов.

Пошаговая инструкция по регистрации в Discord и добавлению Midjourney:

Убедитесь, что VPN активен и показывает IP-адрес разрешенной страны Перейдите на официальный сайт Discord (discord.com) Нажмите на кнопку "Register" или "Sign Up" и заполните регистрационную форму Используйте email, к которому у вас есть стабильный доступ (понадобится для подтверждения) Подтвердите электронную почту, перейдя по ссылке из письма Войдите в свой аккаунт Discord Перейдите на официальный сайт Midjourney (midjourney.com) Нажмите кнопку "Join the Beta" и авторизуйтесь через Discord Примите приглашение присоединиться к серверу Midjourney

После подключения к серверу Midjourney вы окажетесь в общем пространстве с другими пользователями. Для более комфортной работы рекомендуется создать собственный сервер и пригласить туда бота Midjourney:

Нажмите на значок "+" в левой части интерфейса Discord Выберите "Create My Own" → "For me and my friends" Назовите свой сервер и загрузите аватар (опционально) В новом сервере создайте канал для работы с Midjourney Вернитесь на официальный сервер Midjourney Найдите бота @Midjourney Bot в списке пользователей Кликните правой кнопкой мыши и выберите "Add to Server" Выберите созданный вами сервер из списка Подтвердите разрешения для бота

При работе с Discord и Midjourney следует учитывать несколько важных моментов для безопасности:

Используйте уникальный надежный пароль для аккаунта Discord

Включите двухфакторную аутентификацию в настройках безопасности

Не делитесь приватными ссылками на свои работы с неизвестными пользователями

Регулярно проверяйте список авторизованных приложений в настройках аккаунта

При работе на общественных серверах Midjourney помните, что ваши промпты видны всем

Важное преимущество создания собственного сервера — организация и систематизация работы. Вы можете создавать отдельные каналы для разных проектов, тем или клиентов, что значительно упростит поиск и систематизацию созданных изображений. 📁

Способы оплаты подписки Midjourney из России

После настройки технической части необходимо решить вопрос оплаты подписки Midjourney. В связи с санкционными ограничениями, прямая оплата российскими банковскими картами невозможна. Однако существует несколько надежных альтернативных способов оплаты, позволяющих легально пользоваться сервисом. 💳

Midjourney предлагает несколько тарифных планов, отличающихся количеством доступных генераций и дополнительными возможностями:

Basic Plan — $10/месяц, 3.3 часа генераций в месяц (~200 изображений)

— $10/месяц, 3.3 часа генераций в месяц (~200 изображений) Standard Plan — $30/месяц, 15 часов генераций в месяц (~900 изображений)

— $30/месяц, 15 часов генераций в месяц (~900 изображений) Pro Plan — $60/месяц, 30 часов генераций в месяц (~1800 изображений)

— $60/месяц, 30 часов генераций в месяц (~1800 изображений) Mega Plan — $120/месяц, 60 часов генераций в месяц (~3600 изображений)

Рассмотрим наиболее надежные способы оплаты подписки Midjourney из России:

Виртуальные карты иностранных банков – Wise (бывший TransferWise) — позволяет создать виртуальную мультивалютную карту – Revolut — финтех-сервис с возможностью выпуска виртуальных карт – Pyypl — цифровой банкинг без физического присутствия Криптовалюты – Оплата через криптовалютные шлюзы (некоторые платежные системы позволяют конвертировать криптовалюту в фиатные деньги для оплаты) – Использование сервисов обмена криптовалюты на подарочные карты Платежи через посредников – Сервисы перевыпуска карт (например, Yandex.Money для некоторых сервисов) – Помощь друзей или родственников из стран без ограничений Подарочные карты – Приобретение подарочных карт Discord Nitro (которые можно использовать для оплаты сервисов в Discord) – Покупка подарочных карт Visa/MasterCard через посредников

Пошаговая инструкция по оплате Midjourney через Wise:

Зарегистрируйтесь на сервисе Wise (используйте VPN страны, где сервис доступен) Пройдите процедуру верификации личности Пополните счет Wise доступным способом (например, SWIFT-переводом) Создайте виртуальную карту в долларах США Используйте данные этой карты для оплаты подписки Midjourney

При выборе способа оплаты следует учитывать не только доступность, но и безопасность, а также возможные скрытые комиссии. Некоторые методы могут включать дополнительные сборы за конвертацию валют или международные транзакции.

Способ оплаты Сложность настройки Надежность Дополнительные комиссии Анонимность Wise Средняя Высокая 1-2% на конвертацию Низкая Revolut Средняя Высокая 0-1% на конвертацию Низкая Криптовалюты Высокая Средняя Варьируются Высокая Подарочные карты Низкая Средняя 5-15% наценка Средняя

Важно помнить, что использование услуг финансовых посредников должно соответствовать законодательству вашей страны. Рекомендуется ознакомиться с актуальными правилами и ограничениями перед выбором конкретного метода оплаты. 📋

Основные команды и настройки Midjourney для новичков

После успешной настройки доступа и оплаты подписки можно приступать к использованию Midjourney. В этом разделе я рассмотрю основные команды и параметры, которые помогут вам получить максимум от сервиса с первых дней использования. 🎭

Все взаимодействие с Midjourney происходит через текстовые команды в Discord. Основной командой является /imagine, которая запускает процесс генерации изображения по вашему описанию (промпту). Вот базовый синтаксис этой команды:

/imagine prompt: [ваше описание изображения]

Например: /imagine prompt: a cosmic turtle carrying planets on its shell, digital art, vibrant colors

После ввода команды Midjourney сгенерирует четыре варианта изображения. Под каждой генерацией появятся кнопки для дальнейших действий:

U1, U2, U3, U4 (Upscale) — увеличить и улучшить соответствующий вариант

(Upscale) — увеличить и улучшить соответствующий вариант V1, V2, V3, V4 (Variation) — создать новые вариации на основе выбранного изображения

(Variation) — создать новые вариации на основе выбранного изображения 🔄 (Reroll) — сгенерировать новый набор из четырех изображений по тому же промпту

Кроме базовой команды /imagine, существуют дополнительные параметры, которые можно добавлять к промпту для точной настройки результата:

--aspect или --ar — задает соотношение сторон изображения (например, --ar 16:9 для широкоформатного) --stylize или --s — контролирует степень стилизации (от 0 до 1000, по умолчанию 100) --quality или --q — определяет качество рендеринга (0.25, 0.5 или 1, влияет на затраты GPU) --chaos или --c — увеличивает разнообразие результатов (от 0 до 100) --version или --v — указывает конкретную версию модели Midjourney (например, --v 5.2)

Пример сложного промпта с параметрами:

/imagine prompt: cyberpunk cityscape at night with neon lights, flying cars, mist, detailed, cinematic lighting --ar 2:1 --s 750 --q 1 --v 5.2

Помимо /imagine, в Midjourney существуют и другие полезные команды:

/help — выводит справочную информацию о доступных командах

— выводит справочную информацию о доступных командах /info — показывает информацию о вашей подписке и оставшемся времени генерации

— показывает информацию о вашей подписке и оставшемся времени генерации /settings — открывает меню настроек для изменения параметров по умолчанию

— открывает меню настроек для изменения параметров по умолчанию /describe — анализирует загруженное изображение и генерирует возможные промпты для него

— анализирует загруженное изображение и генерирует возможные промпты для него /blend — смешивает два или более изображений для создания нового

Для создания действительно впечатляющих результатов в Midjourney важно правильно структурировать свои промпты. Вот несколько советов для написания эффективных запросов:

Начинайте с конкретного описания основного объекта или сцены Добавляйте детали: материалы, освещение, атмосферу, эмоции Указывайте художественный стиль (акварель, масло, цифровая иллюстрация и т.д.) Включайте ссылки на известных художников или произведения для стилистического референса Используйте специфические термины из сферы искусства и дизайна Структурируйте промпт от важного к менее важному (Midjourney придает больший вес начальной части)

Пример структурированного промпта: Solitary lighthouse on a rocky cliff, stormy ocean below, dramatic clouds, lightning in background, oil painting style, inspired by Ivan Aivazovsky, moody atmosphere, golden hour lighting, highly detailed, cinematic composition --ar 16:9 --s 250 --q 1

Для дальнейшего улучшения результатов генерации рекомендуется освоить использование системы весов, позволяющей регулировать важность определенных элементов промпта:

Повышение веса : (термин) или ((термин)) или (термин:1.5)

: (термин) или ((термин)) или (термин:1.5) Понижение веса: [термин] или [[термин]] или [термин:0.5]

Например: /imagine prompt: portrait of a (cyberpunk:1.3) woman, ((neon lights)), [realistic:0.7], detailed face

Midjourney — мощный инструмент на стыке технологий и искусства, способный революционизировать творческие процессы. Несмотря на географические ограничения, российские пользователи могут полноценно работать с этой нейросетью, используя комбинацию надежного VPN-сервиса и альтернативных способов оплаты. Главное — помнить о безопасности и регулярно обновлять свои знания о платформе, ведь Midjourney постоянно развивается, добавляя новые функции и улучшая качество генерации. Инвестируя время в изучение тонкостей формулирования промптов, вы получите инструмент, значительно расширяющий границы креативности и визуального самовыражения. Пробуйте, экспериментируйте, создавайте невозможное!

