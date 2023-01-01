3D-моделирование мебели в Blender: от основ до визуализации

Для кого эта статья:

Новички и начинающие дизайнеры, заинтересованные в 3D-моделировании мебели

Студенты курсов по дизайну и графическому искусству, стремящиеся освоить Blender

Профессиональные дизайнеры и архитекторы, ищущие новые навыки и техники моделирования мебели Погружение в мир 3D-моделирования мебели открывает безграничные возможности для дизайнеров, архитекторов и всех, кто мечтает визуализировать свои идеи. Blender — мощный бесплатный инструмент, способный превратить ваши творческие замыслы в реалистичные 3D-модели. Если раньше вы останавливались перед сложным интерфейсом программы или не знали, с чего начать создание мебели, это руководство станет вашей надежной опорой. Я проведу вас от первых шагов в Blender до готовых моделей стульев и столов с профессиональным текстурированием — поехали! 🚀

Основы Blender для создания мебели

Перед погружением в создание конкретных моделей мебели необходимо освоить базовые инструменты и концепции Blender. Программа может показаться сложной на первый взгляд, но понимание ключевых элементов интерфейса и основных техник значительно упростит ваш путь. 🧩

Для начала работы с моделированием мебели в Blender вам потребуется знание следующих основных инструментов:

Примитивы — простые геометрические формы (куб, цилиндр, плоскость), которые станут основой для ваших моделей мебели

— простые геометрические формы (куб, цилиндр, плоскость), которые станут основой для ваших моделей мебели Extrude (выдавливание) — ключевой инструмент для создания объёмных элементов из плоских поверхностей

— ключевой инструмент для создания объёмных элементов из плоских поверхностей Loop cuts (петлевые разрезы) — позволяют добавлять детализацию в нужных местах модели

— позволяют добавлять детализацию в нужных местах модели Bevel (фаска) — добавляет реализм моделям, смягчая острые края

— добавляет реализм моделям, смягчая острые края Модификаторы — автоматизируют процессы моделирования (Mirror, Subdivision Surface, Array)

Прежде чем приступать к созданию мебели, необходимо настроить рабочее пространство в Blender. Я рекомендую использовать предустановленный режим "Modeling", который предоставляет все необходимые инструменты в удобной компоновке.

Горячая клавиша Функция Применение в моделировании мебели G Перемещение Позиционирование элементов мебели R Вращение Ориентация деталей (например, ножек стола) S Масштабирование Регулировка размеров частей мебели E Выдавливание Создание объёмных элементов (столешниц, спинок) Ctrl+R Петлевые разрезы Добавление детализации к каркасам мебели

Алексей Ветров, преподаватель 3D-моделирования Когда я только начинал осваивать Blender, меня удивил случай с одним из моих студентов. Виктор пришел на курс с нулевыми знаниями 3D-моделирования и амбициозной целью — создать коллекцию мебели для своего портфолио за 2 месяца. Первые две недели он постоянно путался в интерфейсе и забывал горячие клавиши. Я посоветовал ему сфокусироваться исключительно на пяти базовых инструментах: выдавливании, петлевых разрезах, перемещении, вращении и масштабировании. Виктор распечатал шпаргалку с этими инструментами и наклеил её на монитор. Через месяц он уже создавал базовые модели стульев и столов без моей помощи. А к концу курса его финальный проект — скандинавский обеденный гарнитур — выглядел настолько профессионально, что один из местных мебельных салонов заказал у него 3D-визуализации для своего каталога. Этот случай убедил меня: в изучении Blender главное — не распыляться, а сосредоточиться на освоении базовых инструментов до автоматизма.

Для новичков критически важно правильно организовать сцену и настроить масштаб. Blender использует условные единицы измерения, которые можно настроить в соответствии с реальными размерами мебели. В панели Scene Properties установите System Units Scale в значение 0.01 для работы в сантиметрах — это стандартная практика при моделировании мебели.

Перед началом моделирования рекомендуется создать простые референсы или чертежи вашей будущей мебели. Вы можете импортировать изображения с чертежами непосредственно в Blender, используя функцию Background Images, что значительно упростит процесс моделирования по референсам. 📏

Базовые техники моделирования стола в Blender

Создание стола — отличное начало для новичка в 3D-моделировании мебели. Эта модель позволяет освоить базовые техники, которые впоследствии можно применить к более сложным объектам. Давайте рассмотрим пошаговый процесс создания простого обеденного стола в Blender. 🪑

Начнем с моделирования столешницы:

Добавьте куб (Shift+A → Mesh → Cube) Перейдите в режим редактирования (Tab) Выделите верхнюю грань куба и выдавите её вверх (клавиша E, затем Z для ограничения движения по оси Z) Масштабируйте выдавленную грань (S), чтобы создать столешницу нужных пропорций Добавьте петлевые разрезы (Ctrl+R) по краям столешницы для последующего создания фаски Выделите крайние рёбра и примените модификатор Bevel (или используйте Ctrl+B) для создания скруглённых краёв

Для создания ножек стола существует несколько подходов в зависимости от стиля вашей мебели:

Прямоугольные ножки: добавьте 4 куба, расположите их по углам столешницы и отмасштабируйте до нужных размеров

добавьте 4 куба, расположите их по углам столешницы и отмасштабируйте до нужных размеров Цилиндрические ножки: добавьте цилиндры (Shift+A → Mesh → Cylinder) и разместите их под столешницей

добавьте цилиндры (Shift+A → Mesh → Cylinder) и разместите их под столешницей Конические ножки: добавьте цилиндры, перейдите в режим редактирования и масштабируйте нижнюю грань, чтобы создать конус

Для профессионального результата важно использовать модификаторы, которые значительно упрощают процесс моделирования:

Модификатор Применение в моделировании стола Результат Mirror Создание симметричных элементов стола Идеально симметричные ножки и поперечины Subdivision Surface Сглаживание геометрии Более плавные и реалистичные формы Bevel Автоматическое создание фасок Реалистичные скругленные края столешницы Array Размножение элементов (например, для реек) Равномерно расположенные декоративные элементы Boolean Вырезание или объединение форм Создание выемок, отверстий или сложных соединений

При моделировании стола в стиле минимализм можно использовать такие пропорции: высота стола — 75 см, ширина столешницы — 80-90 см, длина — 120-180 см. Для обеденного стола оптимальная толщина столешницы составляет 2-4 см, а сечение ножек — 5×5 см для квадратных или диаметр 5-7 см для круглых.

Марина Соколова, 3D-визуализатор интерьеров Работая над визуализацией интерьера для дизайнерского бюро, я столкнулась с необходимостью создать нестандартный обеденный стол с интегрированной системой выдвижных ящиков. Клиент предоставил лишь эскиз и размеры, а в стандартных библиотеках 3D-моделей ничего подходящего не нашлось. Начала с простого куба для столешницы, используя реальные размеры: 160×90×3 см. Ключевой техникой стало использование модификатора Boolean для создания выемок под ящики — метод, который я раньше считала сложным. Для выдвижных элементов применила модификатор Solidify к плоским поверхностям, что мгновенно придало им объём с заданной толщиной стенок. Столкнулась с проблемой при моделировании скруглённых направляющих для ящиков. Решение нашлось в комбинации Path и Bevel Object — техника, о которой я раньше только читала. После двух дней работы стол был готов, и клиент был в восторге от точности исполнения. Этот проект убедил меня: даже сложные предметы мебели доступны для моделирования в Blender, если разбить задачу на простые геометрические формы и правильно комбинировать модификаторы.

Для более сложных столов, например, с выдвижными ящиками или стеклянными вставками, потребуются дополнительные техники:

Моделирование ящиков: создайте дополнительные кубы внутри столешницы, если стол предусматривает наличие ящиков

создайте дополнительные кубы внутри столешницы, если стол предусматривает наличие ящиков Стеклянные элементы: для стеклянной столешницы создайте тонкий куб и впоследствии примените соответствующий материал

для стеклянной столешницы создайте тонкий куб и впоследствии примените соответствующий материал Декоративные элементы: используйте кривые (Curves) для создания сложных декоративных деталей

Не забудьте о деталях, которые добавят реализм вашей модели: слегка скруглите углы, добавьте мелкие неровности на поверхность столешницы, смоделируйте крепежные элементы между ножками и столешницей. Именно внимание к таким деталям отличает профессиональную модель от любительской. 🔍

Создание стульев и кресел: от каркаса до обивки

Переход от моделирования столов к стульям и креслам открывает новый уровень сложности, но и больше творческих возможностей. Стулья требуют более сложной геометрии и часто включают изогнутые поверхности, особенно когда речь идёт о комфортной эргономичной форме. 🪑

Начнём с базовой структуры стула:

Создайте куб и трансформируйте его в сиденье, используя масштабирование и выдавливание Добавьте цилиндры или кубы для ножек, разместив их по углам сиденья Для спинки используйте куб, который выдавите вверх от задней части сиденья Примените модификатор Subdivision Surface для сглаживания острых углов Используйте Loop Cuts для добавления дополнительных линий там, где необходим контроль над формой

Для создания изогнутых спинок стульев и кресел существует несколько эффективных подходов:

Метод вращения профиля: нарисуйте профиль спинки с помощью кривой Безье, затем используйте модификатор Screw для создания трёхмерной формы

нарисуйте профиль спинки с помощью кривой Безье, затем используйте модификатор Screw для создания трёхмерной формы Техника лофтинга: создайте несколько сечений спинки на разной высоте, затем соедините их с помощью Bridge Edge Loops

создайте несколько сечений спинки на разной высоте, затем соедините их с помощью Bridge Edge Loops Скульптинг: для органических форм кресел начните с базовой формы и используйте режим Sculpt для придания естественной формы

для органических форм кресел начните с базовой формы и используйте режим Sculpt для придания естественной формы Lattice модификатор: создайте простую геометрию спинки, затем деформируйте её с помощью решётки Lattice для получения плавных изгибов

Особую сложность представляет создание реалистичной обивки для мягкой мебели. Вот проверенные техники:

Метод Subdivision и Displacement: Создайте базовую форму сиденья или спинки

Примените высокий уровень подразделения (Subdivision)

Используйте текстуру Displacement для создания эффекта утяжек и складок

Добавьте Weight Paint для контроля интенсивности эффекта в разных областях Техника Cloth Simulation: Создайте каркас сиденья/спинки и плоскость, которая будет "тканью"

Настройте точки закрепления на краях ткани

Запустите симуляцию физики ткани (Cloth Physics)

После достижения желаемой формы примените модификатор Solidify для придания толщины Ручное моделирование утяжек: Создайте сетку с достаточной плотностью вершин

Используйте инструмент Proportional Editing для создания утяжек

Добавьте дополнительные петлевые разрезы вокруг утяжек для лучшего контроля формы

Используйте Sculpt режим с кистью Grab для финальных корректировок

Для реалистичного моделирования стульев и кресел важно учитывать стандартные эргономические размеры:

Высота сиденья: 42-48 см от пола

42-48 см от пола Глубина сиденья: 40-45 см

40-45 см Ширина сиденья: 40-50 см для стульев, 50-80 см для кресел

40-50 см для стульев, 50-80 см для кресел Высота спинки: 40-50 см от сиденья для стульев, 50-80 см для кресел

40-50 см от сиденья для стульев, 50-80 см для кресел Угол наклона спинки: 95-110° для обеденных стульев, 105-120° для кресел отдыха

Для создания пуговиц и декоративной строчки на обивке используйте комбинацию Boolean операций (для углублений под пуговицы) и кривые (Curves) для строчки. Не забывайте о мелких деталях вроде швов, складок и фактуры ткани — они значительно повышают реализм модели. 🧵

Текстурирование и материалы для мебельных моделей

После создания геометрии мебели наступает не менее важный этап — текстурирование и настройка материалов. Именно качество материалов часто определяет, насколько реалистичной будет выглядеть ваша 3D-модель. В Blender есть мощный редактор материалов на основе нодов, который позволяет создавать практически любые поверхности. 🎨

Основные типы материалов для мебели и их настройка в Blender:

Дерево: комбинация текстур Image Texture (диффузная карта, карта нормалей, roughness) с настройкой Principled BSDF шейдера

комбинация текстур Image Texture (диффузная карта, карта нормалей, roughness) с настройкой Principled BSDF шейдера Металл: высокая Metallic (0.9-1.0), низкий Roughness (0.1-0.3) в Principled BSDF

высокая Metallic (0.9-1.0), низкий Roughness (0.1-0.3) в Principled BSDF Ткань: средний Roughness (0.5-0.8), использование Subsurface Scattering для мягких тканей

средний Roughness (0.5-0.8), использование Subsurface Scattering для мягких тканей Кожа: комбинация Subsurface Scattering, текстуры нормалей для пор, и Bump для тиснения

комбинация Subsurface Scattering, текстуры нормалей для пор, и Bump для тиснения Стекло: настройка Transmission (1.0), IOR (1.45-1.52) и низкий Roughness

Для реалистичного дерева критически важно правильно настроить текстурные карты. Вот основные типы карт и их назначение:

Тип карты Назначение Настройка в Blender Base Color (Diffuse) Основной цвет материала Подключается к Base Color входу Principled BSDF Normal Map Имитация рельефа поверхности Через нод Normal Map к Normal входу Principled BSDF Roughness Шероховатость поверхности К Roughness входу Principled BSDF Bump Дополнительный рельеф (волокна дерева) Через Bump нод к Normal входу Principled BSDF Displacement Физическое смещение геометрии К Displacement входу Material Output

Для правильного размещения текстур на модели необходимо корректно настроить UV-развёртку. Процесс UV-маппинга для мебели включает следующие шаги:

Выберите модель и перейдите в режим редактирования (Tab) Выделите все грани (A) и выберите UV → Smart UV Project для автоматической развёртки Для более точного контроля используйте маркировку швов (Seams): выделите рёбра и нажмите Ctrl+E → Mark Seam После маркировки швов выполните UV → Unwrap для развёртки по швам В редакторе UV Editor масштабируйте и перемещайте острова UV для оптимального использования текстурного пространства Для повторяющихся элементов (например, ножек стула) можно использовать один и тот же участок текстуры, экономя текстурное пространство

Для создания реалистичных деревянных поверхностей важно учитывать направление волокон. Ориентируйте текстуру дерева в соответствии с логикой реального изделия: волокна должны идти вдоль длинной стороны доски. Для столешниц часто используется техника "паркетной" укладки текстур — необходимо создать несколько UV-островов с разным поворотом текстуры.

Особое внимание следует уделить настройке бликов (specular) и отражений (reflections). Даже матовые поверхности имеют некоторую степень отражения. Вот рекомендуемые настройки Roughness для различных типов поверхностей мебели:

Полированное дерево: 0.2-0.3

0.2-0.3 Необработанное дерево: 0.7-0.9

0.7-0.9 Лакированная поверхность: 0.05-0.15

0.05-0.15 Матовая краска: 0.5-0.7

0.5-0.7 Глянцевая краска: 0.1-0.2

0.1-0.2 Кожаная обивка: 0.3-0.5

0.3-0.5 Тканевая обивка: 0.6-0.9

Для создания сложных материалов используйте нодовые группы и миксеры шейдеров. Например, для состаренного дерева можно смешать два шейдера через маску, имитирующую потёртости. Для кожаной обивки с пуговицами создайте отдельные материалы для основной поверхности и для пуговиц.

Не забывайте о деталях: добавляйте незначительные вариации цвета и текстуры с помощью процедурных текстур Noise или Voronoi. Именно эти мелкие несовершенства делают 3D-модель более реалистичной. 📝

Визуализация готовой мебели в интерьерных сценах

Финальный этап создания мебели в Blender — визуализация моделей в интерьерном контексте. Даже безупречно смоделированная и текстурированная мебель не раскроет свой потенциал без правильной постановки света, композиции и окружения. Грамотная визуализация поможет продемонстрировать функциональность, пропорции и эстетику вашей мебели. 📸

Для создания реалистичного окружения вокруг мебели следуйте этим шагам:

Создайте простую комнату с полом, стенами и потолком или используйте готовый интерьерный шаблон Добавьте базовое освещение (окна с HDRI-картой дневного света) Разместите вашу мебель в логичной компоновке (например, стол со стульями в обеденной зоне) Добавьте дополнительные элементы интерьера для масштаба и контекста (декор, растения, другую мебель) Настройте материалы окружающих поверхностей (пол, стены), чтобы они дополняли вашу мебель

Освещение играет ключевую роль в презентации мебели. Вот несколько эффективных схем освещения для мебельной визуализации:

Трёхточечное освещение: основной свет (key light), заполняющий (fill light) и контровой свет (rim light) для выделения формы

основной свет (key light), заполняющий (fill light) и контровой свет (rim light) для выделения формы Окно + дополнительные источники: естественное освещение через окно (HDRI или Area light) и дополнительные светильники для заполнения теней

естественное освещение через окно (HDRI или Area light) и дополнительные светильники для заполнения теней Студийное освещение: большие софтбоксы (Area lights с высоким размером) для мягкого, равномерного освещения каталожных снимков

большие софтбоксы (Area lights с высоким размером) для мягкого, равномерного освещения каталожных снимков Вечернее освещение: тёплые точечные источники (настольные лампы, торшеры) для создания уютной атмосферы

При настройке камеры для съёмки мебели учитывайте следующие принципы:

Используйте фокусное расстояние 35-50мм для общих планов или 85-135мм для деталей (избегайте широкоугольных искажений)

Размещайте камеру на уровне глаз сидящего человека (около 110-120см от пола) для стульев и столов

Активируйте Depth of Field для создания эффекта фокусировки на важных деталях мебели

Применяйте правило третей и золотое сечение при компоновке кадра

Для максимально реалистичного рендера в Cycles настройте следующие параметры:

Samples: 500-2000 в зависимости от сложности сцены и требуемого качества

500-2000 в зависимости от сложности сцены и требуемого качества Denoise: включите встроенный деноизер для удаления шума с минимальной потерей деталей

включите встроенный деноизер для удаления шума с минимальной потерей деталей Light Bounces: установите значение 3-6 для более реалистичного расчёта отражений и преломлений

установите значение 3-6 для более реалистичного расчёта отражений и преломлений Caustics: включите для стеклянных элементов мебели

Постобработка также имеет большое значение для итогового качества визуализации. В Compositor Blender или во внешних программах настройте:

Цветокоррекцию для создания единого цветового настроения

Виньетирование для привлечения внимания к центру композиции

Лёгкое размытие по краям кадра для имитации глубины резкости фотокамеры

Небольшие искажения и аберрации для фотореализма

Незначительные шумовые эффекты для имитации зернистости фотографии

Для презентации мебели в различных контекстах создайте несколько типов визуализации:

Изолированные рендеры на нейтральном фоне для демонстрации формы

Интерьерные сцены для показа мебели в реальном контексте использования

Детальные крупные планы для демонстрации качества отделки и материалов

Анимации вращения для полного представления о трёхмерной форме

Помните, что хорошая визуализация должна не только показывать мебель, но и рассказывать историю о том, как она может использоваться и какую атмосферу создаёт в пространстве. Добавляйте элементы, указывающие на использование: книгу на столике, плед на кресле, немного неидеальную расстановку стульев — всё это делает сцену более живой и убедительной. 🏠

Создание мебели в Blender — это искусство балансирования между техническими навыками и творческим видением. Вы познакомились с полным циклом от базовых инструментов до финальной визуализации. Помните, что каждая модель — это возможность для эксперимента и совершенствования. Начните с простых форм, постепенно добавляйте сложность и детали. Регулярная практика и внимательное изучение реальной мебели вокруг вас — ключи к мастерству. А главное — не бойтесь ошибок. В 3D-моделировании нет необратимых решений, только бесконечные возможности для творчества.

