Как создать 3D-модель персонажа в Blender: техники для начинающих

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в 3D-моделировании, заинтересованные в создании персонажей

Художники и дизайнеры, желающие улучшить свои навыки в Blender

Студенты и обучающиеся, принимающие участие в курсах по графическому дизайну и 3D-анимации Первая 3D-модель персонажа — момент, который запоминается каждому художнику навсегда. Впрочем, многие так и не доходят до этого момента, пугаясь сложного интерфейса Blender и недостатка структурированных знаний. Но моделирование персонажей с нуля может стать увлекательным и доступным процессом, если разложить его на понятные шаги. Я покажу вам, как создать базовую форму персонажа — скелет будущего шедевра, который станет вашим первым, но решительным шагом в мир 3D-творчества. 🎨

Хотите пройти весь путь от новичка до профессионала в сфере визуальных искусств? Программа Профессия графический дизайнер от Skypro включает не только основы 2D-графики, но и вводит вас в захватывающий мир 3D-моделирования. Вы сможете создавать персонажей, которые оживают в цифровом пространстве, и получите навыки, востребованные в геймдеве и анимации. Превратите творческие идеи в профессию с перспективами роста и свободой для самовыражения!

Подготовка к моделированию персонажа в Blender

Перед тем как приступать к созданию персонажа, нужно правильно настроить рабочее пространство Blender и подготовить все необходимые инструменты. Это сэкономит время и сделает процесс моделирования гораздо комфортнее.

Для начала, давайте настроим рабочую среду для оптимальной продуктивности:

Выберите правильный режим работы — переключитесь на вкладку "Modeling" в верхнем меню Blender для доступа ко всем необходимым инструментам

— переключитесь на вкладку "Modeling" в верхнем меню Blender для доступа ко всем необходимым инструментам Настройте вид — используйте сочетание клавиш Numpad 1, 3, 7 для быстрого переключения между фронтальным, боковым и верхним видами

— используйте сочетание клавиш для быстрого переключения между фронтальным, боковым и верхним видами Активируйте режим X-Ray (Alt+Z) — это позволит видеть всю геометрию модели, даже скрытую

(Alt+Z) — это позволит видеть всю геометрию модели, даже скрытую Включите отображение зеркальной модификации — это поможет визуализировать обе стороны персонажа

Прежде чем создавать модель, важно собрать референсы и скетчи. Хороший набор референсов — это половина успеха. 🔍

Тип референса Что показывает Зачем нужен Концепт-арт персонажа Общий вид и стиль Визуальный ориентир для всей модели Ортогональные изображения Виды спереди, сбоку, сзади Точные пропорции и симметрия Анатомические референсы Строение мышц и суставов Реалистичность форм и движений Детали костюма/атрибутов Специфические элементы персонажа Уникальность и узнаваемость

Для импорта референсов в Blender используйте функцию Add > Image > Reference. Разместите изображения на разных видах для удобства.

И наконец, установите правильный масштаб. В Blender 1 единица равна 1 метру, поэтому средний человеческий персонаж должен быть примерно 1.7-1.8 единиц в высоту. Это обеспечит совместимость с другими моделями и правильное поведение физики.

Алексей Морозов, 3D-дизайнер и преподаватель Помню свою первую попытку создать персонажа. Открыв Blender, я растерялся в море кнопок и панелей. Два часа я пытался начать моделирование, но вместо персонажа получал странные искаженые фигуры. Поворотным моментом стала грамотная подготовка: я импортировал референсы, настроил зеркальное отражение и начал работать с простейших форм. Студентам всегда говорю: «90% успеха в моделировании — это правильная подготовка». Теперь мои ученики тратят час на настройку рабочего пространства, но затем создают базовую модель всего за несколько часов, избегая типичных ошибок и необходимости начинать заново.

Создание базовой формы тела в Blender: фундамент модели

Создание базового тела персонажа — это первый практический шаг в моделировании. Существуют разные методы создания тела, но для начинающих наиболее доступен метод box-modeling, который мы и будем использовать.

Начнем с простого куба, который станет основой всей модели:

Нажмите Shift+A и выберите Mesh > Cube

и выберите Включите режим редактирования, нажав клавишу Tab

Примените модификатор Mirror, чтобы работать только с половиной модели (экономит время и гарантирует симметрию)

Теперь нужно трансформировать куб в базовую форму туловища:

Выберите все вершины (клавиша A), затем нажмите S для масштабирования и растяните куб, приближая его к пропорциям торса Добавьте горизонтальные разрезы с помощью Loop Cut (Ctrl+R) — понадобится минимум 3-4 разреза для обозначения ключевых анатомических областей: плечи, грудная клетка, талия, бёдра Используя инструмент Extrude (клавиша E), начните формировать выступы для плеч и бёдер Манипулируйте вершинами, чтобы придать базовые очертания туловищу — используйте пропорциональное редактирование (клавиша O) для плавных форм

При работе с формой туловища следуйте основным анатомическим ориентирам. Даже на этапе создания базовой модели важно учитывать следующие моменты:

Плечи должны быть шире таза для мужских персонажей, и примерно равны или уже для женских

Талия должна быть уже, чем грудная клетка и бёдра

Спина имеет естественный изгиб — не делайте её полностью плоской

Грудная клетка слегка выступает вперед, а живот имеет небольшое закругление даже у стройных персонажей

Для продвинутого моделирования тела используйте технику скульптинга в Blender:

Этап моделирования Инструмент Использование Базовая форма Box modeling Создание общих пропорций и объема Уточнение силуэта Edge loops Добавление деталей и анатомических ориентиров Сглаживание Subdivision Surface Смягчение форм для естественного вида Детализация Sculpt Mode Тонкая проработка мышц и анатомии

Не забывайте регулярно проверять модель со всех ракурсов — вращайте вид с помощью средней кнопки мыши. Частая ошибка новичков — фокусироваться только на фронтальном виде, в результате чего модель выглядит плоской или непропорциональной при просмотре сбоку. 👁️

Моделирование головы и лица персонажа: ключевые приёмы

Голова персонажа — центр внимания при взгляде на модель, поэтому её моделированию стоит уделить особое внимание. Начнем с создания базовой формы головы:

Выберите верхнюю плоскость туловища и используйте Extrude (E) для создания шеи Экструдируйте верх шеи и масштабируйте, чтобы создать основание черепа С помощью инструмента Loop Cut (Ctrl+R) добавьте несколько горизонтальных и вертикальных кольцевых разрезов для большей гибкости при моделировании Перемещайте вершины для формирования овала лица, обращая внимание на правильные пропорции

Для создания основных черт лица используйте следующие техники:

Глаза: создайте углубления для глазниц, экструдировав область глаз внутрь. Фактические глазные яблоки будут добавлены позже как отдельные объекты

создайте углубления для глазниц, экструдировав область глаз внутрь. Фактические глазные яблоки будут добавлены позже как отдельные объекты Нос: используйте экструзию для формирования носовой перегородки, крыльев носа и кончика. Добавьте дополнительные вершины для гибкого контроля формы

используйте экструзию для формирования носовой перегородки, крыльев носа и кончика. Добавьте дополнительные вершины для гибкого контроля формы Рот: создайте линию рта с помощью разреза (Loop Cut), затем слегка углубите область, чтобы обозначить губы

создайте линию рта с помощью разреза (Loop Cut), затем слегка углубите область, чтобы обозначить губы Уши: для базовой модели достаточно простых выступов по бокам головы — детализация будет позже

При моделировании головы особенно важно соблюдать правильные пропорции. Вот несколько ключевых соотношений:

Человеческое лицо можно разделить на три примерно равные части: от линии роста волос до бровей, от бровей до основания носа, от основания носа до подбородка

Расстояние между глазами примерно равно ширине одного глаза

Линия глаз обычно проходит примерно через середину высоты головы

Ширина носа примерно равна расстоянию между внутренними уголками глаз

Линия рта обычно находится на трети расстояния между носом и подбородком

Для большей точности используйте инструмент как сделать голову в блендер — положите референсные изображения лица в ортогональных проекциях (фронтальной и боковой) на фон рабочего пространства. Это значительно упростит моделирование пропорций. 📏

Марина Светлова, 3D-аниматор Моя студентка Алиса никак не могла правильно смоделировать лицо персонажа — оно всегда выглядело странно и неестественно. На консультации я заметила, что она создаёт слишком много полигонов сразу, пытаясь детализировать модель на ранней стадии. Мы начали заново, используя принцип "от простого к сложному": сначала яйцеобразная форма черепа, затем грубое размещение черт лица, и только потом уточнение деталей. Я показала ей приём с временной симметрией — можно работать только над половиной лица, а Blender автоматически отразит изменения. Через неделю Алиса прислала мне скриншот своего персонажа — разница была поразительной! Теперь она всегда начинает с базовой формы и постепенно добавляет детали, контролируя топологию.

Формирование конечностей и пропорций фигуры в Blender

После создания туловища и головы пришло время добавить конечности — руки и ноги. Для начинающих самый простой и эффективный способ — это экструдирование из существующей модели.

Начнем с создания рук:

Выберите полигоны в области плеч, где будут крепиться руки Используйте инструмент Extrude (E) для выдавливания формы плеча Продолжайте экструдировать, формируя последовательно плечо, локоть, предплечье и запястье Добавьте несколько дополнительных вершин в местах суставов для лучшей деформации при анимации Экструдируйте из запястья базовую форму кисти руки — на данном этапе можно обойтись упрощенной формой без пальцев

Аналогично создадим ноги:

Выберите полигоны в нижней части торса для создания основания бедер Экструдируйте для формирования бедер, колен, голеней и щиколоток Добавьте дополнительные ребра (Edge Loops) в областях суставов для лучшей деформации Экструдируйте из щиколотки базовую форму стопы

Проверьте пропорции конечностей относительно всей фигуры — это критически важно для естественного вида персонажа. Используйте эти приблизительные соотношения (для стилизованных персонажей пропорции могут отличаться):

Вытянутые руки обычно достигают середины бедра

Запястье находится примерно на уровне паховой области

Локоть обычно располагается на уровне талии или чуть выше

Общая длина ноги составляет примерно половину высоты всего персонажа

Колено находится примерно посередине общей длины ноги

При моделировании человека в blender обратите внимание на анатомические особенности суставов:

Локти и колени не должны быть просто изгибами — они имеют характерные выступы

Запястья тоньше, чем предплечья, а щиколотки тоньше, чем голени

Мышцы имеют объем и форму даже в базовой модели — избегайте плоских цилиндрических конечностей

Для более естественного вида используйте пропорциональное редактирование (клавиша O) при манипуляции вершинами — это позволит создавать плавные переходы между разными частями модели.

После создания базовых форм конечностей проверьте естественность позы. Стандартная T-поза (руки вытянуты в стороны) или A-поза (руки немного опущены) — наиболее удобные для дальнейшей работы с моделью. 💪

Проверка и оптимизация базовой модели персонажа

После создания всех основных частей персонажа необходимо проверить модель на наличие ошибок и оптимизировать её для дальнейшей работы. Качественная базовая модель должна быть не только визуально приятной, но и технически корректной.

Основные параметры для проверки:

Топология: проверьте, что сетка имеет правильную структуру, особенно в областях деформации (суставы, лицо)

проверьте, что сетка имеет правильную структуру, особенно в областях деформации (суставы, лицо) N-гоны: избегайте полигонов с более чем 4 вершинами, они могут вызывать проблемы при сглаживании и анимации

избегайте полигонов с более чем 4 вершинами, они могут вызывать проблемы при сглаживании и анимации Перекрытия: убедитесь, что части модели не пересекают друг друга неправильно

убедитесь, что части модели не пересекают друг друга неправильно Пропорции: проверьте соответствие общим анатомическим пропорциям (если не создаете намеренно стилизованного персонажа)

проверьте соответствие общим анатомическим пропорциям (если не создаете намеренно стилизованного персонажа) Симметрия: если персонаж должен быть симметричным, проверьте точность зеркального отображения

Для проверки на ошибки используйте следующие инструменты в Blender:

Включите Face Orientation в меню Overlays — синие грани направлены наружу, красные внутрь. Все видимые грани должны быть синими Используйте модификатор Wireframe для проверки структуры сетки Активируйте Check Non-Manifold в меню Select для поиска проблемных областей Проверьте модель с применённым модификатором Subdivision Surface — он выявит проблемы с топологией

Для оптимизации базовой модели:

Удалите ненужные вершины и ребра, не влияющие на форму модели

Объедините близко расположенные вершины с помощью функции Merge Vertices (Alt+M)

Используйте Decimate модификатор для снижения количества полигонов в неважных областях

модификатор для снижения количества полигонов в неважных областях Применяйте Edge Split модификатор для сохранения острых краев при сглаживании

Оптимальное количество полигонов для базовой модели персонажа зависит от назначения:

Тип модели Рекомендуемое количество полигонов Применение Низкополигональная 500-5,000 Мобильные игры, VR-приложения Среднеполигональная 5,000-20,000 PC-игры, визуализация в реальном времени Высокополигональная 20,000-100,000+ Детализированные рендеры, кинематографические сцены Скульптинг (для детализации) Миллионы полигонов Создание нормальных карт, высокореалистичные изображения

После завершения базовой модели сохраните её в нескольких форматах для различных целей:

.blend — рабочий файл Blender с полной иерархией и настройками

— рабочий файл Blender с полной иерархией и настройками .obj — универсальный формат для экспорта в другие 3D-программы

— универсальный формат для экспорта в другие 3D-программы .fbx — предпочтительный формат для анимации и игровых движков

— предпочтительный формат для анимации и игровых движков .stl — если модель предназначена для 3D-печати

И наконец, создайте несколько тестовых рендеров вашей базовой модели с разных ракурсов. Они помогут выявить проблемы, которые могут быть незаметны в окне редактирования. Для как создать модель человека в blender и увидеть результат используйте простое освещение (Emission материал) и однотонный фон для лучшего восприятия форм. 🔍

Создание базовой формы персонажа — фундаментальный шаг в 3D-моделировании. Освоив эти принципы, вы получаете не просто навык создания одного персонажа, но понимание логики построения практически любой органической модели. Не бойтесь начинать с простого — даже великие 3D-художники когда-то создавали своих первых кубических человечков. Важно сделать этот первый шаг, а дальше ваши навыки будут только развиваться, позволяя воплощать все более сложные идеи и концепты.

Читайте также