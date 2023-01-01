Создание продающих карточек товаров в Photoshop: пошаговое руководство
Для кого эта статья:
- Владельцы интернет-магазинов и маркетплейсов
- Графические дизайнеры и специальные курсы по дизайну
Маркетологи и специалисты по продажам в электронной коммерции
Представьте, вы заходите на страницу товара, а там размытая фотография на кривом фоне и текст, сливающийся с картинкой. Скорее всего, вы закроете вкладку быстрее, чем успеете сказать "некачественный контент". Профессиональные карточки товаров — не роскошь, а необходимость для современного бизнеса. И хотя многие думают, что создание таких карточек — задача исключительно для профессиональных дизайнеров, на самом деле освоить базовые приемы работы в Photoshop может каждый. В этом руководстве я покажу, как с нуля создать привлекательную карточку товара, которая будет продавать, даже когда вы спите. 🛒✨
Почему карточки товара важны для успеха интернет-магазина
Карточка товара — это не просто фото с описанием. Это ваш виртуальный продавец, который работает 24/7. В офлайн-магазине покупатель может взять товар в руки, рассмотреть со всех сторон, задать вопросы консультанту. В онлайне единственный способ передать все преимущества продукта — это качественная карточка. 📊
По данным исследований компании Baymard Institute, 56% покупателей отказываются от покупки из-за недостаточной информации о товаре. А исследование Nielsen Norman Group показывает, что 67% решений о покупке принимаются на основе визуального восприятия.
Анна Северова, арт-директор
Однажды к нам обратился владелец небольшого магазина домашнего текстиля. Его продажи были на нуле, хотя товар был качественным. Первое, что бросилось в глаза — карточки товаров. Фотографии были сделаны на смартфон при плохом освещении, без обработки, с кривыми обрезками. Мы провели полный редизайн карточек в Photoshop — выровняли цвета, создали единый стиль, добавили инфографику с характеристиками. В течение первого месяца после обновления конверсия выросла на 47%. Клиент признался, что даже не подозревал, насколько визуальная составляющая влияет на продажи.
Профессионально оформленные карточки товаров решают сразу несколько задач:
- Повышают доверие к магазину и бренду
- Снижают количество возвратов (покупатель точно знает, что получит)
- Увеличивают конверсию в покупку
- Сокращают время принятия решения
- Выделяют ваш товар среди конкурентов
|Элемент карточки
|Влияние на конверсию
|Что улучшить в Photoshop
|Качество фото
|+35%
|Цветокоррекция, ретушь, удаление фона
|Наличие инфографики
|+23%
|Создание иконок, схем, визуализация характеристик
|Единый стиль
|+18%
|Шаблоны, сетки, фирменные элементы
|Демонстрация масштаба
|+15%
|Коллажи, сравнительные элементы
Необходимые инструменты и настройка рабочей среды Photoshop
Прежде чем мы погрузимся в процесс создания, давайте подготовим все необходимое. Для комфортной работы над карточками товаров вам понадобится не только сам Photoshop, но и правильно настроенная рабочая среда. 🛠️
Базовый набор для работы:
- Adobe Photoshop — актуальная версия программы (подойдет даже базовая подписка)
- Фотографии товара — желательно высокого качества в формате RAW или JPEG
- Элементы бренда — логотип, фирменные цвета, шрифты
- Графический планшет — опционально, но значительно упрощает ретушь
- Библиотека иконок — можно использовать бесплатные стоки
Начнем с настройки рабочего пространства Photoshop для удобной работы с карточками товаров:
- Запустите Photoshop и выберите Window → Workspace → New Workspace
- Назовите рабочее пространство, например, "Product Cards"
- Активируйте панели, которые потребуются чаще всего: Layers (Слои), Properties (Свойства), Character (Символ), Paragraph (Абзац), Adjustments (Коррекция)
- Настройте цветовое пространство: Edit → Color Settings и выберите sRGB (стандарт для веб)
- Создайте папку на компьютере для хранения всех элементов будущих карточек товаров
Для удобства работы рекомендую настроить сетку и направляющие:
- View → New Guide Layout — создаст равномерную сетку направляющих
- View → Show → Grid — включит отображение сетки
- Edit → Preferences → Guides, Grid & Slices — настройте шаг сетки в 50-100 пикселей
Максим Орлов, дизайнер электронной коммерции
Когда я только начинал делать карточки товаров для крупного интернет-магазина бытовой техники, я тратил на каждую карточку около часа. Это было невыносимо, учитывая, что в день нужно было обрабатывать до 30 позиций. Переломный момент наступил, когда я создал рабочую среду специально для карточек товаров — с настроенными действиями (Actions), готовыми кистями для ретуши и шаблонами. После этого время на создание одной карточки сократилось до 10-15 минут, а качество стало стабильно высоким. Этот опыт научил меня, что подготовка рабочей среды — не менее важный этап, чем сам дизайн.
Полезный совет: создайте набор Actions (действий) для часто повторяющихся операций. Например:
- Автоматическое удаление фона
- Создание тени под товаром
- Стандартная цветокоррекция для вашего типа товаров
- Добавление рамки или фирменных элементов
|Инструмент
|Назначение при создании карточки
|Горячие клавиши
|Quick Selection Tool
|Быстрое выделение товара
|W
|Pen Tool
|Точное выделение сложных контуров
|P
|Adjustment Layers
|Неразрушающая коррекция изображений
|–
|Layer Styles
|Добавление теней, обводок, эффектов
|Двойной клик по слою
|Type Tool
|Добавление текстовой информации
|T
|Artboards
|Создание нескольких версий карточки
|Shift+A
Пошаговое создание базового шаблона карточки товара
Теперь, когда рабочая среда настроена, приступим к созданию базового шаблона карточки товара. Хороший шаблон сэкономит вам массу времени в будущем, особенно если вы работаете с линейкой однотипных товаров. 🏗️
Шаг 1: Создайте новый документ подходящего размера
- Выберите File → New (или Ctrl+N)
- Для карточек товаров на маркетплейсах рекомендуемые размеры: 1000×1000 px для квадратных карточек или 1000×1500 px для вертикальных
- Установите разрешение 72 ppi (стандарт для веб)
- Выберите цветовой режим RGB
- Фон лучше сделать белым или прозрачным (в зависимости от требований площадки)
Шаг 2: Настройте базовые направляющие
- Добавьте направляющие, разделив холст на логические зоны: View → New Guide
- Создайте зону для основного изображения товара (примерно 60-70% от высоты)
- Выделите область для названия товара (10-15% от высоты)
- Определите места для цены, кнопки действия и дополнительной информации
Шаг 3: Создайте папки слоев для организации элементов
- В панели Layers создайте следующие группы слоев (папки):
- Background — для фона карточки
- Product — для изображения товара
- Info — для текстовой информации
- UI Elements — для кнопок, рейтинга, иконок
- Branding — для логотипа и фирменных элементов
Шаг 4: Создайте базовые элементы дизайна
- В группе Background добавьте фоновый слой — это может быть градиент, простой цвет или текстура
- В группе UI Elements создайте кнопку "Купить" или "В корзину":
- Нарисуйте прямоугольник инструментом Shape Tool (U)
- Добавьте слой-стиль (Layer Style): внешняя тень, обводка или градиент
- Создайте текстовый слой с призывом к действию
- В группе Info добавьте заглушки для:
- Заголовка (название товара)
- Краткого описания
- Цены
- Рейтинга (звезды)
Шаг 5: Сохраните шаблон
- Выберите File → Save As и сохраните файл в формате PSD
- Назовите его "ProductCardTemplate" или подобным образом
- Для удобства вы можете сохранить несколько вариантов шаблона для разных категорий товаров
Полезный совет: создайте смарт-объекты для элементов, которые будут меняться от карточки к карточке. Это позволит быстро заменять содержимое, сохраняя все примененные эффекты и трансформации.
- Выделите слой → щелкните правой кнопкой мыши → Convert to Smart Object
- В будущем для замены достаточно будет дважды щелкнуть по миниатюре смарт-объекта
Техники обработки фото и размещения информации о товаре
Качественная обработка фотографий товара — ключевой аспект создания привлекательной карточки. Даже посредственные исходники можно значительно улучшить с помощью правильных техник в Photoshop. 📸
Техника 1: Удаление фона
- Откройте фотографию товара в Photoshop
- Выберите инструмент Quick Selection Tool (W) и выделите товар
- Улучшите выделение с помощью Select and Mask (нажмите кнопку в верхней панели после выделения)
- Настройте параметры:
- Radius: 1-3 px для четких границ, 5-10 px для мягких объектов вроде одежды
- Smooth: 2-5 для сглаживания неровностей
- Shift Edge: -15% чтобы убрать остатки фона
- Нажмите OK и создайте маску слоя (Add Layer Mask в панели Layers)
Для товаров со сложными контурами (например, с волосами или прозрачными элементами) лучше использовать:
- Инструмент Pen Tool (P) для точного обведения контуров
- Channel-based selection для предметов на контрастном фоне
- Select Subject (в новых версиях Photoshop) для автоматического выделения
Техника 2: Цветокоррекция и ретушь
- Добавьте корректирующие слои, нажав на иконку в нижней части панели Layers:
- Levels (Уровни) — для настройки яркости и контрастности
- Curves (Кривые) — для точной настройки тонового диапазона
- Vibrance (Вибрация) — для усиления цветов без пересыщения
- Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность) — для коррекции отдельных цветовых каналов
- Для ретуши мелких дефектов используйте:
- Spot Healing Brush Tool (J) — для быстрого удаления пятен и дефектов
- Clone Stamp Tool (S) — для более точной ретуши сложных участков
- Patch Tool — для замены текстур
Техника 3: Добавление теней и световых эффектов
- Создайте реалистичную тень под товаром:
- Добавьте новый слой под слоем с товаром
- Нажмите Ctrl+клик по миниатюре слоя товара для загрузки выделения
- Заполните выделение черным цветом (Edit → Fill → Black)
- Снимите выделение (Ctrl+D) и примените Filter → Blur → Gaussian Blur с радиусом 10-15 px
- Трансформируйте тень (Ctrl+T), растянув ее вниз и уменьшив по вертикали
- Уменьшите непрозрачность слоя до 30-50%
- Для добавления бликов и отражений:
- Создайте новый слой поверх слоя с товаром
- Используйте Brush Tool (B) с мягкой кистью белого цвета
- Нарисуйте блики в местах, где свет должен отражаться
- Уменьшите непрозрачность слоя и примените подходящий режим наложения (Screen, Soft Light)
Техника 4: Размещение и оформление информации
- Для названия товара:
- Используйте Type Tool (T) и создайте текстовый слой
- Выберите четкий, хорошо читаемый шрифт
- Размер: 18-24 pt для заголовка
- Выравнивание: обычно по левому краю или по центру
- Для характеристик и описания:
- Используйте маркированные списки для удобочитаемости
- Размер: 12-16 pt для основного текста
- Выделяйте ключевые особенности товара жирным шрифтом
- Для цены:
- Используйте крупный шрифт (20-26 pt)
- Применяйте яркий, контрастный цвет или добавьте подложку
- При наличии скидки, показывайте старую цену перечеркнутой
Техника 5: Создание информационных иконок
Для визуализации ключевых преимуществ товара создайте небольшие инфографические элементы:
- Используйте Shape Tool (U) для создания простых геометрических форм
- Добавьте тонкие иконки (можно импортировать из библиотек)
- Сгруппируйте их с краткими подписями
- Расположите в нижней части карточки или сбоку от товара
Сохранение готовых карточек для разных маркетплейсов
Завершающий этап — правильное сохранение готовых карточек в форматах, оптимальных для разных маркетплейсов и интернет-магазинов. Каждая площадка имеет свои технические требования, и несоблюдение этих параметров может привести к некорректному отображению вашего товара. 💾
Шаг 1: Подготовка карточки к экспорту
- Проверьте соответствие размерам конкретного маркетплейса:
- Wildberries: основное фото 1000×1000 px
- Ozon: квадратные изображения от 700×700 px до 1000×1000 px
- AliExpress: минимум 800×800 px, рекомендуется 1000×1000 px
- Яндекс.Маркет: от 600×600 px до 3000×3000 px
- Объедините видимые слои для каждой версии карточки (выделите нужные слои → Ctrl+E)
- Создайте отдельные документы для основной фотографии и дополнительных изображений
Шаг 2: Сохранение в оптимальном формате
- Для сохранения с максимальным качеством используйте:
- File → Save for Web (или Alt+Shift+Ctrl+S)
- Выберите формат JPEG для фотографических изображений
- Установите качество 80-90% (компромисс между качеством и размером файла)
- Проверьте конечный размер файла (обычно до 500 KB оптимально)
- Для изображений с прозрачностью:
- Используйте формат PNG-24
- Убедитесь, что опция Transparency активирована
- Учитывайте, что PNG файлы обычно больше по размеру
Шаг 3: Оптимизация изображений для разных маркетплейсов
|Маркетплейс
|Формат
|Особенности
|Рекомендации
|Wildberries
|JPEG
|Сжатие до 5 МБ
|Минимум 5 фото, белый фон обязателен
|Ozon
|JPEG/PNG
|До 10 МБ на фото
|Первое фото на белом фоне, без текста
|Яндекс.Маркет
|JPEG/PNG
|Минимум 450x450 px
|Без водяных знаков, без рамок
|СБЕР Мегамаркет
|JPEG/PNG
|700-3000 px
|Без текста и контактов на изображении
Шаг 4: Создание пакетных действий для массового экспорта
- Если вам нужно экспортировать множество карточек, создайте пакетное действие:
- Откройте панель Actions (Window → Actions)
- Нажмите "Create new action" и назовите его (например, "Export for Ozon")
- Запишите все шаги по подготовке и сохранению файла
- Остановите запись
- Для применения действия к группе файлов:
- Выберите File → Automate → Batch
- Укажите папку с исходными файлами и папку назначения
- Выберите созданное действие
- Нажмите "OK" для запуска процесса
Шаг 5: Организация файлов и версионность
- Создайте удобную систему хранения файлов:
- Исходные PSD-файлы храните отдельно от экспортированных
- Группируйте карточки по категориям товаров
- Используйте понятную систему наименования: ProductIDMarketplaceSize.jpg
- Ведите учет версий карточек:
- Добавляйте даты или номера версий в имена файлов
- Храните архивные копии предыдущих версий
- Создавайте отдельные папки для разных маркетплейсов
Полезный совет: если вы регулярно обновляете карточки товаров, создайте календарь обновлений, синхронизированный с маркетинговыми акциями и сезонными изменениями. Например, заранее готовьте праздничные версии карточек к Новому году или сезонным распродажам.
Успешные карточки товаров — это сочетание искусства и маркетинга. Они должны не только показывать товар с лучшей стороны, но и вызывать эмоциональный отклик, решать проблемы клиента и подталкивать к покупке. Овладев техниками, описанными в этой статье, вы сможете создавать карточки, которые будут работать на увеличение продаж без дополнительных инвестиций в рекламу. А когда базовые навыки станут привычными, экспериментируйте с более сложными эффектами, анимацией и интерактивными элементами — ведь дизайн карточек товаров постоянно эволюционирует, следуя за изменениями в привычках и ожиданиях покупателей.
