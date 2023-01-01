Создание продающих карточек товаров в Photoshop: пошаговое руководство

Для кого эта статья:

Владельцы интернет-магазинов и маркетплейсов

Графические дизайнеры и специальные курсы по дизайну

Маркетологи и специалисты по продажам в электронной коммерции Представьте, вы заходите на страницу товара, а там размытая фотография на кривом фоне и текст, сливающийся с картинкой. Скорее всего, вы закроете вкладку быстрее, чем успеете сказать "некачественный контент". Профессиональные карточки товаров — не роскошь, а необходимость для современного бизнеса. И хотя многие думают, что создание таких карточек — задача исключительно для профессиональных дизайнеров, на самом деле освоить базовые приемы работы в Photoshop может каждый. В этом руководстве я покажу, как с нуля создать привлекательную карточку товара, которая будет продавать, даже когда вы спите. 🛒✨

Хотите превратить обычные фотографии товаров в настоящие инструменты продаж? Освоив Профессию графического дизайнера от Skypro, вы научитесь не только создавать эффектные карточки товаров, но и разрабатывать полноценные визуальные стратегии для брендов. Наши студенты уже после первого месяца обучения начинают получать первые заказы, а к выпуску формируют портфолио, с которым уверенно выходят на фриланс-биржи или в компании.

Почему карточки товара важны для успеха интернет-магазина

Карточка товара — это не просто фото с описанием. Это ваш виртуальный продавец, который работает 24/7. В офлайн-магазине покупатель может взять товар в руки, рассмотреть со всех сторон, задать вопросы консультанту. В онлайне единственный способ передать все преимущества продукта — это качественная карточка. 📊

По данным исследований компании Baymard Institute, 56% покупателей отказываются от покупки из-за недостаточной информации о товаре. А исследование Nielsen Norman Group показывает, что 67% решений о покупке принимаются на основе визуального восприятия.

Анна Северова, арт-директор

Однажды к нам обратился владелец небольшого магазина домашнего текстиля. Его продажи были на нуле, хотя товар был качественным. Первое, что бросилось в глаза — карточки товаров. Фотографии были сделаны на смартфон при плохом освещении, без обработки, с кривыми обрезками. Мы провели полный редизайн карточек в Photoshop — выровняли цвета, создали единый стиль, добавили инфографику с характеристиками. В течение первого месяца после обновления конверсия выросла на 47%. Клиент признался, что даже не подозревал, насколько визуальная составляющая влияет на продажи.

Профессионально оформленные карточки товаров решают сразу несколько задач:

Повышают доверие к магазину и бренду

Снижают количество возвратов (покупатель точно знает, что получит)

Увеличивают конверсию в покупку

Сокращают время принятия решения

Выделяют ваш товар среди конкурентов

Элемент карточки Влияние на конверсию Что улучшить в Photoshop Качество фото +35% Цветокоррекция, ретушь, удаление фона Наличие инфографики +23% Создание иконок, схем, визуализация характеристик Единый стиль +18% Шаблоны, сетки, фирменные элементы Демонстрация масштаба +15% Коллажи, сравнительные элементы

Необходимые инструменты и настройка рабочей среды Photoshop

Прежде чем мы погрузимся в процесс создания, давайте подготовим все необходимое. Для комфортной работы над карточками товаров вам понадобится не только сам Photoshop, но и правильно настроенная рабочая среда. 🛠️

Базовый набор для работы:

Adobe Photoshop — актуальная версия программы (подойдет даже базовая подписка)

— актуальная версия программы (подойдет даже базовая подписка) Фотографии товара — желательно высокого качества в формате RAW или JPEG

— желательно высокого качества в формате RAW или JPEG Элементы бренда — логотип, фирменные цвета, шрифты

— логотип, фирменные цвета, шрифты Графический планшет — опционально, но значительно упрощает ретушь

— опционально, но значительно упрощает ретушь Библиотека иконок — можно использовать бесплатные стоки

Начнем с настройки рабочего пространства Photoshop для удобной работы с карточками товаров:

Запустите Photoshop и выберите Window → Workspace → New Workspace Назовите рабочее пространство, например, "Product Cards" Активируйте панели, которые потребуются чаще всего: Layers (Слои), Properties (Свойства), Character (Символ), Paragraph (Абзац), Adjustments (Коррекция) Настройте цветовое пространство: Edit → Color Settings и выберите sRGB (стандарт для веб) Создайте папку на компьютере для хранения всех элементов будущих карточек товаров

Для удобства работы рекомендую настроить сетку и направляющие:

View → New Guide Layout — создаст равномерную сетку направляющих

— создаст равномерную сетку направляющих View → Show → Grid — включит отображение сетки

— включит отображение сетки Edit → Preferences → Guides, Grid & Slices — настройте шаг сетки в 50-100 пикселей

Максим Орлов, дизайнер электронной коммерции

Когда я только начинал делать карточки товаров для крупного интернет-магазина бытовой техники, я тратил на каждую карточку около часа. Это было невыносимо, учитывая, что в день нужно было обрабатывать до 30 позиций. Переломный момент наступил, когда я создал рабочую среду специально для карточек товаров — с настроенными действиями (Actions), готовыми кистями для ретуши и шаблонами. После этого время на создание одной карточки сократилось до 10-15 минут, а качество стало стабильно высоким. Этот опыт научил меня, что подготовка рабочей среды — не менее важный этап, чем сам дизайн.

Полезный совет: создайте набор Actions (действий) для часто повторяющихся операций. Например:

Автоматическое удаление фона

Создание тени под товаром

Стандартная цветокоррекция для вашего типа товаров

Добавление рамки или фирменных элементов

Инструмент Назначение при создании карточки Горячие клавиши Quick Selection Tool Быстрое выделение товара W Pen Tool Точное выделение сложных контуров P Adjustment Layers Неразрушающая коррекция изображений – Layer Styles Добавление теней, обводок, эффектов Двойной клик по слою Type Tool Добавление текстовой информации T Artboards Создание нескольких версий карточки Shift+A

Пошаговое создание базового шаблона карточки товара

Теперь, когда рабочая среда настроена, приступим к созданию базового шаблона карточки товара. Хороший шаблон сэкономит вам массу времени в будущем, особенно если вы работаете с линейкой однотипных товаров. 🏗️

Шаг 1: Создайте новый документ подходящего размера

Выберите File → New (или Ctrl+N) Для карточек товаров на маркетплейсах рекомендуемые размеры: 1000×1000 px для квадратных карточек или 1000×1500 px для вертикальных Установите разрешение 72 ppi (стандарт для веб) Выберите цветовой режим RGB Фон лучше сделать белым или прозрачным (в зависимости от требований площадки)

Шаг 2: Настройте базовые направляющие

Добавьте направляющие, разделив холст на логические зоны: View → New Guide Создайте зону для основного изображения товара (примерно 60-70% от высоты) Выделите область для названия товара (10-15% от высоты) Определите места для цены, кнопки действия и дополнительной информации

Шаг 3: Создайте папки слоев для организации элементов

В панели Layers создайте следующие группы слоев (папки): Background — для фона карточки

— для фона карточки Product — для изображения товара

— для изображения товара Info — для текстовой информации

— для текстовой информации UI Elements — для кнопок, рейтинга, иконок

— для кнопок, рейтинга, иконок Branding — для логотипа и фирменных элементов

Шаг 4: Создайте базовые элементы дизайна

В группе Background добавьте фоновый слой — это может быть градиент, простой цвет или текстура В группе UI Elements создайте кнопку "Купить" или "В корзину": Нарисуйте прямоугольник инструментом Shape Tool (U)

Добавьте слой-стиль (Layer Style): внешняя тень, обводка или градиент

Создайте текстовый слой с призывом к действию В группе Info добавьте заглушки для: Заголовка (название товара)

Краткого описания

Цены

Рейтинга (звезды)

Шаг 5: Сохраните шаблон

Выберите File → Save As и сохраните файл в формате PSD Назовите его "ProductCardTemplate" или подобным образом Для удобства вы можете сохранить несколько вариантов шаблона для разных категорий товаров

Полезный совет: создайте смарт-объекты для элементов, которые будут меняться от карточки к карточке. Это позволит быстро заменять содержимое, сохраняя все примененные эффекты и трансформации.

Выделите слой → щелкните правой кнопкой мыши → Convert to Smart Object

В будущем для замены достаточно будет дважды щелкнуть по миниатюре смарт-объекта

Техники обработки фото и размещения информации о товаре

Качественная обработка фотографий товара — ключевой аспект создания привлекательной карточки. Даже посредственные исходники можно значительно улучшить с помощью правильных техник в Photoshop. 📸

Техника 1: Удаление фона

Откройте фотографию товара в Photoshop Выберите инструмент Quick Selection Tool (W) и выделите товар Улучшите выделение с помощью Select and Mask (нажмите кнопку в верхней панели после выделения) Настройте параметры: Radius: 1-3 px для четких границ, 5-10 px для мягких объектов вроде одежды

Smooth: 2-5 для сглаживания неровностей

Shift Edge: -15% чтобы убрать остатки фона Нажмите OK и создайте маску слоя (Add Layer Mask в панели Layers)

Для товаров со сложными контурами (например, с волосами или прозрачными элементами) лучше использовать:

Инструмент Pen Tool (P) для точного обведения контуров

Channel-based selection для предметов на контрастном фоне

Select Subject (в новых версиях Photoshop) для автоматического выделения

Техника 2: Цветокоррекция и ретушь

Добавьте корректирующие слои, нажав на иконку в нижней части панели Layers: Levels (Уровни) — для настройки яркости и контрастности

(Уровни) — для настройки яркости и контрастности Curves (Кривые) — для точной настройки тонового диапазона

(Кривые) — для точной настройки тонового диапазона Vibrance (Вибрация) — для усиления цветов без пересыщения

(Вибрация) — для усиления цветов без пересыщения Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность) — для коррекции отдельных цветовых каналов Для ретуши мелких дефектов используйте: Spot Healing Brush Tool (J) — для быстрого удаления пятен и дефектов

Clone Stamp Tool (S) — для более точной ретуши сложных участков

Patch Tool — для замены текстур

Техника 3: Добавление теней и световых эффектов

Создайте реалистичную тень под товаром: Добавьте новый слой под слоем с товаром

Нажмите Ctrl+клик по миниатюре слоя товара для загрузки выделения

Заполните выделение черным цветом (Edit → Fill → Black)

Снимите выделение (Ctrl+D) и примените Filter → Blur → Gaussian Blur с радиусом 10-15 px

Трансформируйте тень (Ctrl+T), растянув ее вниз и уменьшив по вертикали

Уменьшите непрозрачность слоя до 30-50% Для добавления бликов и отражений: Создайте новый слой поверх слоя с товаром

Используйте Brush Tool (B) с мягкой кистью белого цвета

Нарисуйте блики в местах, где свет должен отражаться

Уменьшите непрозрачность слоя и примените подходящий режим наложения (Screen, Soft Light)

Техника 4: Размещение и оформление информации

Для названия товара: Используйте Type Tool (T) и создайте текстовый слой

Выберите четкий, хорошо читаемый шрифт

Размер: 18-24 pt для заголовка

Выравнивание: обычно по левому краю или по центру Для характеристик и описания: Используйте маркированные списки для удобочитаемости

Размер: 12-16 pt для основного текста

Выделяйте ключевые особенности товара жирным шрифтом Для цены: Используйте крупный шрифт (20-26 pt)

Применяйте яркий, контрастный цвет или добавьте подложку

При наличии скидки, показывайте старую цену перечеркнутой

Техника 5: Создание информационных иконок

Для визуализации ключевых преимуществ товара создайте небольшие инфографические элементы:

Используйте Shape Tool (U) для создания простых геометрических форм Добавьте тонкие иконки (можно импортировать из библиотек) Сгруппируйте их с краткими подписями Расположите в нижней части карточки или сбоку от товара

Сохранение готовых карточек для разных маркетплейсов

Завершающий этап — правильное сохранение готовых карточек в форматах, оптимальных для разных маркетплейсов и интернет-магазинов. Каждая площадка имеет свои технические требования, и несоблюдение этих параметров может привести к некорректному отображению вашего товара. 💾

Шаг 1: Подготовка карточки к экспорту

Проверьте соответствие размерам конкретного маркетплейса: Wildberries: основное фото 1000×1000 px

Ozon: квадратные изображения от 700×700 px до 1000×1000 px

AliExpress: минимум 800×800 px, рекомендуется 1000×1000 px

Яндекс.Маркет: от 600×600 px до 3000×3000 px Объедините видимые слои для каждой версии карточки (выделите нужные слои → Ctrl+E) Создайте отдельные документы для основной фотографии и дополнительных изображений

Шаг 2: Сохранение в оптимальном формате

Для сохранения с максимальным качеством используйте: File → Save for Web (или Alt+Shift+Ctrl+S)

(или Alt+Shift+Ctrl+S) Выберите формат JPEG для фотографических изображений

Установите качество 80-90% (компромисс между качеством и размером файла)

Проверьте конечный размер файла (обычно до 500 KB оптимально) Для изображений с прозрачностью: Используйте формат PNG-24

Убедитесь, что опция Transparency активирована

Учитывайте, что PNG файлы обычно больше по размеру

Шаг 3: Оптимизация изображений для разных маркетплейсов

Маркетплейс Формат Особенности Рекомендации Wildberries JPEG Сжатие до 5 МБ Минимум 5 фото, белый фон обязателен Ozon JPEG/PNG До 10 МБ на фото Первое фото на белом фоне, без текста Яндекс.Маркет JPEG/PNG Минимум 450x450 px Без водяных знаков, без рамок СБЕР Мегамаркет JPEG/PNG 700-3000 px Без текста и контактов на изображении

Шаг 4: Создание пакетных действий для массового экспорта

Если вам нужно экспортировать множество карточек, создайте пакетное действие: Откройте панель Actions (Window → Actions)

Нажмите "Create new action" и назовите его (например, "Export for Ozon")

Запишите все шаги по подготовке и сохранению файла

Остановите запись Для применения действия к группе файлов: Выберите File → Automate → Batch

Укажите папку с исходными файлами и папку назначения

Выберите созданное действие

Нажмите "OK" для запуска процесса

Шаг 5: Организация файлов и версионность

Создайте удобную систему хранения файлов: Исходные PSD-файлы храните отдельно от экспортированных

Группируйте карточки по категориям товаров

Используйте понятную систему наименования: ProductIDMarketplaceSize.jpg Ведите учет версий карточек: Добавляйте даты или номера версий в имена файлов

Храните архивные копии предыдущих версий

Создавайте отдельные папки для разных маркетплейсов

Полезный совет: если вы регулярно обновляете карточки товаров, создайте календарь обновлений, синхронизированный с маркетинговыми акциями и сезонными изменениями. Например, заранее готовьте праздничные версии карточек к Новому году или сезонным распродажам.

Успешные карточки товаров — это сочетание искусства и маркетинга. Они должны не только показывать товар с лучшей стороны, но и вызывать эмоциональный отклик, решать проблемы клиента и подталкивать к покупке. Овладев техниками, описанными в этой статье, вы сможете создавать карточки, которые будут работать на увеличение продаж без дополнительных инвестиций в рекламу. А когда базовые навыки станут привычными, экспериментируйте с более сложными эффектами, анимацией и интерактивными элементами — ведь дизайн карточек товаров постоянно эволюционирует, следуя за изменениями в привычках и ожиданиях покупателей.

