Создание продающих карточек товаров в Photoshop: пошаговое руководство
Создание продающих карточек товаров в Photoshop: пошаговое руководство

Для кого эта статья:

  • Владельцы интернет-магазинов и маркетплейсов
  • Графические дизайнеры и специальные курсы по дизайну

  • Маркетологи и специалисты по продажам в электронной коммерции

    Представьте, вы заходите на страницу товара, а там размытая фотография на кривом фоне и текст, сливающийся с картинкой. Скорее всего, вы закроете вкладку быстрее, чем успеете сказать "некачественный контент". Профессиональные карточки товаров — не роскошь, а необходимость для современного бизнеса. И хотя многие думают, что создание таких карточек — задача исключительно для профессиональных дизайнеров, на самом деле освоить базовые приемы работы в Photoshop может каждый. В этом руководстве я покажу, как с нуля создать привлекательную карточку товара, которая будет продавать, даже когда вы спите. 🛒✨

Хотите превратить обычные фотографии товаров в настоящие инструменты продаж? Освоив Профессию графического дизайнера от Skypro, вы научитесь не только создавать эффектные карточки товаров, но и разрабатывать полноценные визуальные стратегии для брендов. Наши студенты уже после первого месяца обучения начинают получать первые заказы, а к выпуску формируют портфолио, с которым уверенно выходят на фриланс-биржи или в компании.

Почему карточки товара важны для успеха интернет-магазина

Карточка товара — это не просто фото с описанием. Это ваш виртуальный продавец, который работает 24/7. В офлайн-магазине покупатель может взять товар в руки, рассмотреть со всех сторон, задать вопросы консультанту. В онлайне единственный способ передать все преимущества продукта — это качественная карточка. 📊

По данным исследований компании Baymard Institute, 56% покупателей отказываются от покупки из-за недостаточной информации о товаре. А исследование Nielsen Norman Group показывает, что 67% решений о покупке принимаются на основе визуального восприятия.

Анна Северова, арт-директор

Однажды к нам обратился владелец небольшого магазина домашнего текстиля. Его продажи были на нуле, хотя товар был качественным. Первое, что бросилось в глаза — карточки товаров. Фотографии были сделаны на смартфон при плохом освещении, без обработки, с кривыми обрезками. Мы провели полный редизайн карточек в Photoshop — выровняли цвета, создали единый стиль, добавили инфографику с характеристиками. В течение первого месяца после обновления конверсия выросла на 47%. Клиент признался, что даже не подозревал, насколько визуальная составляющая влияет на продажи.

Профессионально оформленные карточки товаров решают сразу несколько задач:

  • Повышают доверие к магазину и бренду
  • Снижают количество возвратов (покупатель точно знает, что получит)
  • Увеличивают конверсию в покупку
  • Сокращают время принятия решения
  • Выделяют ваш товар среди конкурентов
Элемент карточки Влияние на конверсию Что улучшить в Photoshop
Качество фото +35% Цветокоррекция, ретушь, удаление фона
Наличие инфографики +23% Создание иконок, схем, визуализация характеристик
Единый стиль +18% Шаблоны, сетки, фирменные элементы
Демонстрация масштаба +15% Коллажи, сравнительные элементы
Пошаговый план для смены профессии

Необходимые инструменты и настройка рабочей среды Photoshop

Прежде чем мы погрузимся в процесс создания, давайте подготовим все необходимое. Для комфортной работы над карточками товаров вам понадобится не только сам Photoshop, но и правильно настроенная рабочая среда. 🛠️

Базовый набор для работы:

  • Adobe Photoshop — актуальная версия программы (подойдет даже базовая подписка)
  • Фотографии товара — желательно высокого качества в формате RAW или JPEG
  • Элементы бренда — логотип, фирменные цвета, шрифты
  • Графический планшет — опционально, но значительно упрощает ретушь
  • Библиотека иконок — можно использовать бесплатные стоки

Начнем с настройки рабочего пространства Photoshop для удобной работы с карточками товаров:

  1. Запустите Photoshop и выберите Window → Workspace → New Workspace
  2. Назовите рабочее пространство, например, "Product Cards"
  3. Активируйте панели, которые потребуются чаще всего: Layers (Слои), Properties (Свойства), Character (Символ), Paragraph (Абзац), Adjustments (Коррекция)
  4. Настройте цветовое пространство: Edit → Color Settings и выберите sRGB (стандарт для веб)
  5. Создайте папку на компьютере для хранения всех элементов будущих карточек товаров

Для удобства работы рекомендую настроить сетку и направляющие:

  • View → New Guide Layout — создаст равномерную сетку направляющих
  • View → Show → Grid — включит отображение сетки
  • Edit → Preferences → Guides, Grid & Slices — настройте шаг сетки в 50-100 пикселей

Максим Орлов, дизайнер электронной коммерции

Когда я только начинал делать карточки товаров для крупного интернет-магазина бытовой техники, я тратил на каждую карточку около часа. Это было невыносимо, учитывая, что в день нужно было обрабатывать до 30 позиций. Переломный момент наступил, когда я создал рабочую среду специально для карточек товаров — с настроенными действиями (Actions), готовыми кистями для ретуши и шаблонами. После этого время на создание одной карточки сократилось до 10-15 минут, а качество стало стабильно высоким. Этот опыт научил меня, что подготовка рабочей среды — не менее важный этап, чем сам дизайн.

Полезный совет: создайте набор Actions (действий) для часто повторяющихся операций. Например:

  • Автоматическое удаление фона
  • Создание тени под товаром
  • Стандартная цветокоррекция для вашего типа товаров
  • Добавление рамки или фирменных элементов
Инструмент Назначение при создании карточки Горячие клавиши
Quick Selection Tool Быстрое выделение товара W
Pen Tool Точное выделение сложных контуров P
Adjustment Layers Неразрушающая коррекция изображений
Layer Styles Добавление теней, обводок, эффектов Двойной клик по слою
Type Tool Добавление текстовой информации T
Artboards Создание нескольких версий карточки Shift+A

Пошаговое создание базового шаблона карточки товара

Теперь, когда рабочая среда настроена, приступим к созданию базового шаблона карточки товара. Хороший шаблон сэкономит вам массу времени в будущем, особенно если вы работаете с линейкой однотипных товаров. 🏗️

Шаг 1: Создайте новый документ подходящего размера

  1. Выберите File → New (или Ctrl+N)
  2. Для карточек товаров на маркетплейсах рекомендуемые размеры: 1000×1000 px для квадратных карточек или 1000×1500 px для вертикальных
  3. Установите разрешение 72 ppi (стандарт для веб)
  4. Выберите цветовой режим RGB
  5. Фон лучше сделать белым или прозрачным (в зависимости от требований площадки)

Шаг 2: Настройте базовые направляющие

  1. Добавьте направляющие, разделив холст на логические зоны: View → New Guide
  2. Создайте зону для основного изображения товара (примерно 60-70% от высоты)
  3. Выделите область для названия товара (10-15% от высоты)
  4. Определите места для цены, кнопки действия и дополнительной информации

Шаг 3: Создайте папки слоев для организации элементов

  1. В панели Layers создайте следующие группы слоев (папки):
    • Background — для фона карточки
    • Product — для изображения товара
    • Info — для текстовой информации
    • UI Elements — для кнопок, рейтинга, иконок
    • Branding — для логотипа и фирменных элементов

Шаг 4: Создайте базовые элементы дизайна

  1. В группе Background добавьте фоновый слой — это может быть градиент, простой цвет или текстура
  2. В группе UI Elements создайте кнопку "Купить" или "В корзину":
    • Нарисуйте прямоугольник инструментом Shape Tool (U)
    • Добавьте слой-стиль (Layer Style): внешняя тень, обводка или градиент
    • Создайте текстовый слой с призывом к действию
  3. В группе Info добавьте заглушки для:
    • Заголовка (название товара)
    • Краткого описания
    • Цены
    • Рейтинга (звезды)

Шаг 5: Сохраните шаблон

  1. Выберите File → Save As и сохраните файл в формате PSD
  2. Назовите его "ProductCardTemplate" или подобным образом
  3. Для удобства вы можете сохранить несколько вариантов шаблона для разных категорий товаров

Полезный совет: создайте смарт-объекты для элементов, которые будут меняться от карточки к карточке. Это позволит быстро заменять содержимое, сохраняя все примененные эффекты и трансформации.

  • Выделите слой → щелкните правой кнопкой мыши → Convert to Smart Object
  • В будущем для замены достаточно будет дважды щелкнуть по миниатюре смарт-объекта

Техники обработки фото и размещения информации о товаре

Качественная обработка фотографий товара — ключевой аспект создания привлекательной карточки. Даже посредственные исходники можно значительно улучшить с помощью правильных техник в Photoshop. 📸

Техника 1: Удаление фона

  1. Откройте фотографию товара в Photoshop
  2. Выберите инструмент Quick Selection Tool (W) и выделите товар
  3. Улучшите выделение с помощью Select and Mask (нажмите кнопку в верхней панели после выделения)
  4. Настройте параметры:
    • Radius: 1-3 px для четких границ, 5-10 px для мягких объектов вроде одежды
    • Smooth: 2-5 для сглаживания неровностей
    • Shift Edge: -15% чтобы убрать остатки фона
  5. Нажмите OK и создайте маску слоя (Add Layer Mask в панели Layers)

Для товаров со сложными контурами (например, с волосами или прозрачными элементами) лучше использовать:

  • Инструмент Pen Tool (P) для точного обведения контуров
  • Channel-based selection для предметов на контрастном фоне
  • Select Subject (в новых версиях Photoshop) для автоматического выделения

Техника 2: Цветокоррекция и ретушь

  1. Добавьте корректирующие слои, нажав на иконку в нижней части панели Layers:
    • Levels (Уровни) — для настройки яркости и контрастности
    • Curves (Кривые) — для точной настройки тонового диапазона
    • Vibrance (Вибрация) — для усиления цветов без пересыщения
    • Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность) — для коррекции отдельных цветовых каналов
  2. Для ретуши мелких дефектов используйте:
    • Spot Healing Brush Tool (J) — для быстрого удаления пятен и дефектов
    • Clone Stamp Tool (S) — для более точной ретуши сложных участков
    • Patch Tool — для замены текстур

Техника 3: Добавление теней и световых эффектов

  1. Создайте реалистичную тень под товаром:
    • Добавьте новый слой под слоем с товаром
    • Нажмите Ctrl+клик по миниатюре слоя товара для загрузки выделения
    • Заполните выделение черным цветом (Edit → Fill → Black)
    • Снимите выделение (Ctrl+D) и примените Filter → Blur → Gaussian Blur с радиусом 10-15 px
    • Трансформируйте тень (Ctrl+T), растянув ее вниз и уменьшив по вертикали
    • Уменьшите непрозрачность слоя до 30-50%
  2. Для добавления бликов и отражений:
    • Создайте новый слой поверх слоя с товаром
    • Используйте Brush Tool (B) с мягкой кистью белого цвета
    • Нарисуйте блики в местах, где свет должен отражаться
    • Уменьшите непрозрачность слоя и примените подходящий режим наложения (Screen, Soft Light)

Техника 4: Размещение и оформление информации

  1. Для названия товара:
    • Используйте Type Tool (T) и создайте текстовый слой
    • Выберите четкий, хорошо читаемый шрифт
    • Размер: 18-24 pt для заголовка
    • Выравнивание: обычно по левому краю или по центру
  2. Для характеристик и описания:
    • Используйте маркированные списки для удобочитаемости
    • Размер: 12-16 pt для основного текста
    • Выделяйте ключевые особенности товара жирным шрифтом
  3. Для цены:
    • Используйте крупный шрифт (20-26 pt)
    • Применяйте яркий, контрастный цвет или добавьте подложку
    • При наличии скидки, показывайте старую цену перечеркнутой

Техника 5: Создание информационных иконок

Для визуализации ключевых преимуществ товара создайте небольшие инфографические элементы:

  1. Используйте Shape Tool (U) для создания простых геометрических форм
  2. Добавьте тонкие иконки (можно импортировать из библиотек)
  3. Сгруппируйте их с краткими подписями
  4. Расположите в нижней части карточки или сбоку от товара

Сохранение готовых карточек для разных маркетплейсов

Завершающий этап — правильное сохранение готовых карточек в форматах, оптимальных для разных маркетплейсов и интернет-магазинов. Каждая площадка имеет свои технические требования, и несоблюдение этих параметров может привести к некорректному отображению вашего товара. 💾

Шаг 1: Подготовка карточки к экспорту

  1. Проверьте соответствие размерам конкретного маркетплейса:
    • Wildberries: основное фото 1000×1000 px
    • Ozon: квадратные изображения от 700×700 px до 1000×1000 px
    • AliExpress: минимум 800×800 px, рекомендуется 1000×1000 px
    • Яндекс.Маркет: от 600×600 px до 3000×3000 px
  2. Объедините видимые слои для каждой версии карточки (выделите нужные слои → Ctrl+E)
  3. Создайте отдельные документы для основной фотографии и дополнительных изображений

Шаг 2: Сохранение в оптимальном формате

  1. Для сохранения с максимальным качеством используйте:
    • File → Save for Web (или Alt+Shift+Ctrl+S)
    • Выберите формат JPEG для фотографических изображений
    • Установите качество 80-90% (компромисс между качеством и размером файла)
    • Проверьте конечный размер файла (обычно до 500 KB оптимально)
  2. Для изображений с прозрачностью:
    • Используйте формат PNG-24
    • Убедитесь, что опция Transparency активирована
    • Учитывайте, что PNG файлы обычно больше по размеру

Шаг 3: Оптимизация изображений для разных маркетплейсов

Маркетплейс Формат Особенности Рекомендации
Wildberries JPEG Сжатие до 5 МБ Минимум 5 фото, белый фон обязателен
Ozon JPEG/PNG До 10 МБ на фото Первое фото на белом фоне, без текста
Яндекс.Маркет JPEG/PNG Минимум 450x450 px Без водяных знаков, без рамок
СБЕР Мегамаркет JPEG/PNG 700-3000 px Без текста и контактов на изображении

Шаг 4: Создание пакетных действий для массового экспорта

  1. Если вам нужно экспортировать множество карточек, создайте пакетное действие:
    • Откройте панель Actions (Window → Actions)
    • Нажмите "Create new action" и назовите его (например, "Export for Ozon")
    • Запишите все шаги по подготовке и сохранению файла
    • Остановите запись
  2. Для применения действия к группе файлов:
    • Выберите File → Automate → Batch
    • Укажите папку с исходными файлами и папку назначения
    • Выберите созданное действие
    • Нажмите "OK" для запуска процесса

Шаг 5: Организация файлов и версионность

  1. Создайте удобную систему хранения файлов:
    • Исходные PSD-файлы храните отдельно от экспортированных
    • Группируйте карточки по категориям товаров
    • Используйте понятную систему наименования: ProductIDMarketplaceSize.jpg
  2. Ведите учет версий карточек:
    • Добавляйте даты или номера версий в имена файлов
    • Храните архивные копии предыдущих версий
    • Создавайте отдельные папки для разных маркетплейсов

Полезный совет: если вы регулярно обновляете карточки товаров, создайте календарь обновлений, синхронизированный с маркетинговыми акциями и сезонными изменениями. Например, заранее готовьте праздничные версии карточек к Новому году или сезонным распродажам.

Успешные карточки товаров — это сочетание искусства и маркетинга. Они должны не только показывать товар с лучшей стороны, но и вызывать эмоциональный отклик, решать проблемы клиента и подталкивать к покупке. Овладев техниками, описанными в этой статье, вы сможете создавать карточки, которые будут работать на увеличение продаж без дополнительных инвестиций в рекламу. А когда базовые навыки станут привычными, экспериментируйте с более сложными эффектами, анимацией и интерактивными элементами — ведь дизайн карточек товаров постоянно эволюционирует, следуя за изменениями в привычках и ожиданиях покупателей.

