Топ-12 программ для создания продающих карточек товара

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Для кого эта статья:

Владельцы интернет-магазинов и предприниматели в сфере e-commerce

Специалисты по контент-маркетингу и дизайну

Менеджеры, работающие с карточками товаров на маркетплейсах Качественная карточка товара — это то, что превращает посетителей в покупателей. В мире онлайн-торговли, где нельзя пощупать товар, именно визуальное представление и информативное описание решают, отправится ли продукт в корзину. Но создание продающих карточек может превратиться в настоящий кошмар без правильного инструментария. Как выбрать оптимальное ПО из множества решений на рынке? Давайте разберем топ-12 программ для создания карточек товара и сравним их ключевые функции. 🛍️

Ключевые критерии выбора программ для карточек товара

При выборе программного обеспечения для создания товарных карточек важно понимать, что универсального решения не существует — каждый бизнес имеет свои потребности. Однако есть набор критериев, по которым стоит оценивать любую программу перед покупкой. 🔍

Во-первых, функциональность напрямую влияет на скорость и качество вашей работы. Стоит обратить внимание на следующие аспекты:

Возможность пакетного создания и редактирования карточек

Наличие шаблонов под разные категории товаров

Инструменты для обработки изображений и создания коллажей

Функции для добавления и форматирования текста

Опции для создания таблиц характеристик

Инструменты для организации и хранения контента

Во-вторых, интеграционные возможности определяют, насколько легко программа впишется в вашу существующую инфраструктуру:

Совместимость с площадками и маркетплейсами (Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет)

Интеграция с CMS и системами управления товарами

Экспорт данных в различных форматах (CSV, XML, JSON)

API для подключения к сторонним сервисам

В-третьих, масштабируемость программного решения — это гарантия того, что выбранный инструмент будет эффективен как при работе с десятком товаров, так и с тысячами наименований.

Критерий На что обратить внимание Значимость для разных типов бизнеса Удобство интерфейса Интуитивность, кривая обучения, наличие русскоязычной версии Высокая для начинающих, средняя для профессионалов Автоматизация Шаблоны, массовое редактирование, авто-генерация описаний Критична для больших каталогов, важна для среднего бизнеса Стоимость Модель ценообразования, наличие бесплатного периода Решающая для малого бизнеса, средняя для крупного Техподдержка Доступность на русском языке, скорость реакции Высокая при отсутствии внутренних IT-специалистов

Александр Петров, руководитель отдела контент-маркетинга Когда мы запускали новый интернет-магазин косметики, я потратил три недели на тестирование различных программ для создания карточек товаров. Сначала мы выбрали решение исключительно за красивый интерфейс, но через месяц уперлись в потолок его возможностей — программа не справлялась с нашими 2000 SKU и тормозила на массовом импорте данных. Пришлось срочно мигрировать на другую платформу, что стоило нам потери времени и денег. Теперь я всегда начинаю оценку с масштабируемости и только потом смотрю на остальные параметры.

Чтобы избежать подобных ошибок, перед выбором программы для создания карточек товаров стоит ответить на несколько вопросов:

Сколько товаров планируется разместить сейчас и в перспективе 1-2 лет?

Какие площадки будут использоваться для продаж?

Есть ли специфические требования к оформлению карточек?

Кто будет работать с программой и какой у этих людей уровень компьютерной грамотности?

Профессиональные графические редакторы: возможности

Профессиональные графические редакторы обеспечивают высокий уровень кастомизации и качества при создании товарных карточек. Они незаменимы, когда требуется уникальный дизайн или обработка изображений профессионального уровня. 🎨

Adobe Photoshop остается золотым стандартом в мире графического дизайна. Для создания карточек товаров он предлагает:

Продвинутые инструменты для ретуши и улучшения фотографий товаров

Работу со слоями для создания сложных композиций

Возможность сохранения шаблонов для быстрого создания однотипных карточек

Экспорт в различных форматах с оптимизацией для веба

Интеграцию с другими продуктами Adobe Creative Cloud

Adobe Illustrator, в свою очередь, идеален для создания векторных элементов карточек товара:

Разработка логотипов и иконок для категорий товаров

Создание масштабируемых графических элементов без потери качества

Удобные инструменты для работы с текстом и типографикой

Возможность создания инфографики для визуализации характеристик товара

Affinity Designer и Affinity Photo представляют собой более доступные альтернативы продуктам Adobe с сопоставимым функционалом. Они предлагают:

Единоразовую покупку без подписки

Хорошую производительность даже на слабых компьютерах

Большинство функций, необходимых для создания профессиональных карточек товаров

Неразрушающее редактирование изображений

CorelDRAW — еще один мощный инструмент, особенно популярный среди дизайнеров печатной продукции:

Удобная работа с векторной графикой и текстом

Хорошая интеграция с форматами для печати

Набор шаблонов для коммерческого использования

Возможность автоматизации через макросы

GIMP — бесплатный редактор с открытым исходным кодом, который может заменить платные решения:

Большинство базовых функций Photoshop

Поддержка плагинов для расширения функциональности

Активное сообщество и множество обучающих материалов

Кроссплатформенность (Windows, Mac, Linux)

Программа Лучше всего подходит для Сложность освоения Ценовая модель Adobe Photoshop Сложной обработки фотографий, создания многослойных композиций Высокая Подписка (от $20.99/мес) Adobe Illustrator Создания векторных элементов и логотипов Высокая Подписка (от $20.99/мес) Affinity Designer Бюджетной альтернативы Illustrator Средняя Единоразовая покупка (~$50) Affinity Photo Бюджетной альтернативы Photoshop Средняя Единоразовая покупка (~$50) CorelDRAW Создания материалов для печати и веб Средняя Единоразовая покупка или подписка GIMP Базового редактирования без затрат Средняя Бесплатно

Важно понимать, что профессиональные графические редакторы имеют крутую кривую обучения. Для эффективной работы с ними требуется время и практика. Однако, освоив эти инструменты, вы получаете практически безграничные возможности для кастомизации карточек товаров под любые нужды вашего бизнеса.

Облачные конструкторы: Canva, Piktochart и аналоги

Облачные конструкторы стали настоящим спасением для тех, кто не обладает навыками работы в сложных графических редакторах, но нуждается в создании визуально привлекательных карточек товаров. Эти решения объединяют простоту использования с профессиональными результатами. 🌥️

Canva лидирует среди облачных графических платформ благодаря своей доступности и широкому функционалу:

Огромная библиотека шаблонов для различных категорий товаров

Простой интерфейс перетаскивания элементов (drag-and-drop)

Коллекция бесплатных стоковых изображений и графики

Возможность совместной работы в режиме реального времени

Функция создания брендбука для сохранения единого стиля всех карточек

Экспорт в различных форматах, оптимизированных для разных площадок

Piktochart изначально создавался для разработки инфографики, но сегодня его активно используют для создания информативных карточек товаров:

Специализированные инструменты для визуализации данных и характеристик

Возможность создания интерактивных элементов

Расширенные возможности для работы с текстовыми блоками

Интеграция с Google Drive, Dropbox и другими облачными хранилищами

Visme предлагает комплексное решение, особенно полезное для презентации сложных технических товаров:

Интерактивные элементы и анимация для демонстрации функций товара

Инструменты для создания диаграмм и графиков

Возможность добавления аудио и видео в презентации продукта

Аналитика просмотров для оценки эффективности карточек

Crello (сейчас известный как VistaCreate) – еще один популярный облачный конструктор:

Ориентация на создание материалов для социальных сетей и маркетплейсов

Анимированные шаблоны для привлечения внимания

Обширная библиотека стоковых фото, видео и музыки

Предустановленные размеры для разных площадок

Мария Соколова, контент-менеджер Когда нам поставили задачу обновить 500+ карточек товаров в нашем интернет-магазине одежды за две недели, я впала в ступор. Наш дизайнер был загружен другими проектами, а мои навыки Photoshop оставляли желать лучшего. Спасением стал Canva Pro. Я создала базовый шаблон с нашим брендингом, а затем адаптировала его под разные категории товаров. Функция дублирования дизайна с заменой изображения экономила огромное количество времени. Мы не только уложились в дедлайн, но и получили более согласованный визуальный стиль всего каталога. После этого я провела A/B-тестирование и обнаружила, что конверсия новых карточек на 23% выше старых.

Облачные конструкторы имеют ряд преимуществ перед традиционными графическими редакторами при создании карточек товаров:

Низкий порог входа — не требуют специальных навыков

Доступность с любого устройства с интернет-подключением

Автосохранение — не страшны сбои в работе компьютера

Возможность командной работы над проектами

Регулярные обновления и новые шаблоны без необходимости переустановки

Однако у них есть и ограничения. Для создания по-настоящему уникального дизайна или при необходимости сложной обработки фотографий товаров облачные конструкторы могут оказаться недостаточно гибкими. В таких случаях может потребоваться комбинирование с профессиональными графическими редакторами.

Для оптимального результата при использовании облачных конструкторов следуйте этим советам:

Создайте набор базовых шаблонов для разных категорий товаров

Определите стандартные блоки информации, которые должны присутствовать в каждой карточке

Используйте функцию брендинга для сохранения цветовой схемы и шрифтов

Экспортируйте готовые карточки в формате, оптимизированном для целевой платформы

Специализированные решения для маркетплейсов

Маркетплейсы стали ключевыми каналами продаж для многих бизнесов, но каждая площадка имеет свои требования к оформлению карточек товаров. Специализированные программы помогают автоматизировать процесс создания и управления товарными карточками под конкретные маркетплейсы. 🛒

SellerScout предлагает комплексное решение для работы с популярными российскими маркетплейсами:

Автоматическое форматирование карточек под требования Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет

Массовое редактирование и обновление информации

Инструменты для отслеживания позиций в поисковой выдаче

Аналитика эффективности карточек с рекомендациями по улучшению

API для интеграции с учетными системами

MPstat ориентирован на аналитику и оптимизацию карточек товаров:

Анализ карточек конкурентов с выделением сильных элементов

Мониторинг ключевых слов и рекомендации по их использованию

Отслеживание динамики продаж в зависимости от изменений в карточке

Проверка соответствия карточек требованиям маркетплейсов

ExpressOzon специализируется на работе с Ozon и предлагает:

Шаблоны карточек, адаптированные под разные категории Ozon

Автоматическую проверку заполнения обязательных полей

Массовое редактирование атрибутов товаров

Инструменты для работы с контентом, включая SEO-оптимизацию

WB Helper фокусируется на оптимизации работы с Wildberries:

Автоматическое заполнение карточек по шаблонам

Подбор релевантных ключевых слов для разных категорий

Мониторинг позиций в каталоге и поисковой выдаче

Аналитика продаж с рекомендациями по улучшению видимости

Multi Market — решение для мультиканальной торговли:

Управление товарными карточками на нескольких маркетплейсах из единого интерфейса

Синхронизация остатков и цен между площадками

Автоматическое форматирование контента под требования каждой платформы

Централизованное управление заказами и отзывами

Главное преимущество специализированных решений — это понимание специфики работы конкретных маркетплейсов и оптимизация процессов под их требования. При выборе такого программного обеспечения обратите внимание на следующие аспекты:

Частота обновления в соответствии с изменениями политик маркетплейсов

Возможности по массовому редактированию и обновлению информации

Наличие инструментов для мониторинга и аналитики

Интеграция с вашими существующими системами учета и управления товарами

Для небольших магазинов с ограниченным ассортиментом такие решения могут оказаться избыточными. Однако при работе с сотнями и тысячами товарных позиций на нескольких маркетплейсах они значительно экономят время и повышают эффективность работы команды.

Бюджетные и бесплатные альтернативы: что выбрать

Не каждый бизнес может позволить себе дорогостоящее программное обеспечение для создания карточек товаров, особенно на начальном этапе развития. К счастью, существуют достойные бюджетные и бесплатные альтернативы, которые могут обеспечить приемлемый результат без значительных вложений. 💸

GIMP — мощный бесплатный графический редактор с открытым исходным кодом:

Функциональность, сопоставимая с базовыми возможностями Photoshop

Поддержка слоев, фильтров и плагинов

Инструменты для обработки фотографий и создания композиций

Активное сообщество и множество обучающих материалов

Регулярные обновления и улучшения

Inkscape представляет собой бесплатную альтернативу для работы с векторной графикой:

Создание логотипов, иконок и векторных элементов для карточек товаров

Расширенные инструменты для работы с текстом

Поддержка SVG формата, который хорошо масштабируется для веб-использования

Экспорт в различные форматы, включая PNG и PDF

Google Slides неожиданно может стать удобным инструментом для создания карточек товаров:

Бесплатный доступ с аккаунтом Google

Простой интерфейс и возможность совместной работы

Шаблоны, которые можно адаптировать под карточки товаров

Автоматическое сохранение в облаке и доступ с любого устройства

Экспорт в различных форматах, включая изображения и PDF

LibreOffice Draw — компонент бесплатного офисного пакета LibreOffice:

Создание векторных изображений и схем

Работа с текстом и графическими элементами

Поддержка многих форматов файлов

Не требует подключения к интернету

Бесплатные версии облачных сервисов также предлагают ограниченный, но полезный функционал:

Canva Free — ограниченный набор шаблонов и элементов, но достаточный для базовых нужд

Piktochart Free — создание до 5 проектов с ограниченными возможностями экспорта

VistaCreate Free — доступ к части библиотеки шаблонов и изображений

При использовании бесплатных инструментов важно учитывать их ограничения:

Меньшая функциональность по сравнению с платными аналогами

Отсутствие специализированных функций для электронной коммерции

Ограниченные возможности автоматизации

Необходимость компенсировать недостаток функций ручной работой

Для оптимизации работы с бюджетными инструментами рекомендуется:

Создать набор базовых шаблонов, которые можно быстро адаптировать под разные товары

Разработать систему хранения и организации файлов

Использовать бесплатные стоковые изображения из легальных источников

Комбинировать несколько бесплатных инструментов для компенсации ограничений каждого из них

Помните, что даже при использовании бесплатных инструментов главное — это качество контента и его соответствие ожиданиям целевой аудитории. Хорошо продуманная структура карточки товара, качественные фотографии и грамотные описания могут компенсировать отсутствие сложных визуальных эффектов или автоматизации.

Правильный выбор программы для создания карточек товаров способен радикально изменить эффективность вашего онлайн-бизнеса. Помните, что идеальное решение должно соответствовать вашим конкретным потребностям, объему каталога и техническим навыкам команды. Начните с определения ключевых требований и только потом приступайте к выбору инструмента. Не бойтесь комбинировать различные программы для достижения оптимального результата — профессиональные графические редакторы для сложных задач, облачные конструкторы для быстрого масштабирования, и специализированные решения для работы с конкретными маркетплейсами. Инвестиции в правильные инструменты окупятся повышением конверсии и ростом продаж.

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