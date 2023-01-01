Piktochart: как создать профессиональную инфографику без дизайнера

Для кого эта статья:

Специалисты в области маркетинга и контента

Преподаватели и образовательные организации

Бизнес-аналитики и руководители Визуализация данных уже не роскошь, а необходимость — особенно когда нужно быстро донести сложную информацию до аудитории. Piktochart стал одним из тех инструментов, который позволяет превращать скучные данные в запоминающиеся визуальные истории без глубоких познаний в графическом дизайне. Разберем детально, что предлагает эта платформа и почему ее выбирают как новички, так и профессионалы для создания инфографики, презентаций и визуальных отчетов. 🚀

Что такое Piktochart: возможности сервиса для инфографики

Piktochart — это онлайн-платформа для создания визуального контента, которая позволяет пользователям без специальных навыков в дизайне создавать профессиональную инфографику, презентации, отчеты и другие визуальные материалы. Основанный в 2011 году, сервис изначально фокусировался на инфографике, но со временем расширил свой функционал до полноценного инструмента для визуализации данных.

Ключевая идея Piktochart — демократизация дизайна. Платформа работает по принципу drag-and-drop (перетаскивания), что делает процесс создания визуального контента интуитивно понятным даже для новичков. При этом предлагаются достаточно мощные инструменты для тех, кто хочет получить более продвинутый результат.

Мария Соколова, руководитель отдела маркетинга

Когда нам нужно было представить квартальный отчет совету директоров, я столкнулась с проблемой — 40 страниц сухих цифр, которые никто не захочет читать. Решение пришло неожиданно, когда коллега порекомендовал Piktochart. За два вечера я преобразовала наши данные в серию инфографик, которые не только выглядели профессионально, но и делали акцент на ключевых достижениях. Презентация прошла на ура — вместо обычных вопросов о методологии сбора данных, руководство обсуждало наши стратегические решения. С тех пор каждый важный отчет мы сначала прогоняем через Piktochart, чтобы выделить главное и создать визуальную историю.

Возможности Piktochart выходят далеко за рамки простой инфографики. Вот основные типы визуального контента, которые можно создать с его помощью:

Инфографика — от простых диаграмм до сложных визуальных историй

Презентации — альтернатива PowerPoint с акцентом на визуальную составляющую

Отчеты — визуализация данных для бизнес-аналитики

Флаеры и плакаты — маркетинговые материалы для печати

Баннеры для социальных сетей — оптимизированные под различные платформы

Постеры — для образовательных и рекламных целей

Одно из преимуществ Piktochart — возможность интеграции данных напрямую из Excel, Google Sheets и других источников, что значительно упрощает работу с числовой информацией и автоматизирует процесс создания диаграмм и графиков.

Тип контента Оптимальное использование Особенности в Piktochart Инфографика Визуализация сложных данных и концепций Вертикальный формат, интеграция с данными, сторителлинг Презентации Бизнес-питчи, образовательные материалы Последовательные слайды, режим презентации, экспорт в PowerPoint Отчеты Бизнес-аналитика, исследования Многостраничные документы, автоматическое обновление данных Визуалы для соцсетей Маркетинговые кампании, повышение вовлеченности Предустановленные размеры для разных платформ, брендирование

Платформа постоянно развивается, добавляя новые функции и типы контента, что делает ее универсальным инструментом для любого, кто работает с информацией и нуждается в ее визуальном представлении. 📊

Ключевые функции Piktochart для создания визуального контента

Piktochart предлагает впечатляющий набор функций, которые позволяют создавать профессиональный визуальный контент без привлечения графического дизайнера. Рассмотрим ключевые возможности, которые выделяют эту платформу среди конкурентов.

Интуитивный редактор — основа пользовательского опыта Piktochart. Он работает по принципу drag-and-drop, что позволяет размещать и настраивать элементы простым перетаскиванием. Интерфейс логично организован: слева находится панель с инструментами и библиотекой элементов, в центре — рабочая область, справа — настройки выбранного объекта.

Визуализация данных — одна из самых сильных сторон Piktochart. Платформа предлагает разнообразные инструменты для представления числовой информации:

Интерактивные диаграммы и графики (линейные, столбчатые, круговые, точечные)

Возможность импорта данных из CSV, Excel или Google Sheets

Настраиваемые карты для географической визуализации

Таймлайны для представления процессов и хронологий

Сравнительные таблицы и матрицы

Библиотека элементов включает тысячи иконок, иллюстраций, фотографий и графических элементов, сгруппированных по категориям для удобного поиска. Многие элементы можно настраивать, меняя цвет, размер или стиль, что позволяет адаптировать их под конкретный проект.

Алексей Громов, преподаватель информатики

Я всегда сталкивался с проблемой удержания внимания подростков на уроках, особенно когда речь шла о сложных концепциях программирования. Однажды я решил переработать материал о циклах и условных операторах с помощью Piktochart. Создал серию пошаговых инфографик, где каждая концепция была представлена в виде визуальной истории с характерами-персонажами. Результат превзошел ожидания! Ученики не только лучше запоминали материал, но и начали проявлять инициативу — создавать собственные инфографики для объяснения новых тем. Особенно ценным оказалась функция шаблонов Piktochart — ребята могли сосредоточиться на содержании, не отвлекаясь на технические аспекты дизайна. Теперь визуализация через Piktochart — обязательная часть моей методики преподавания.

Настройка брендинга позволяет создавать материалы в едином корпоративном стиле. В Piktochart можно:

Создавать и сохранять цветовые палитры

Загружать фирменные шрифты (в Pro-версии)

Хранить логотипы и другие брендированные элементы

Создавать шаблоны для повторного использования

Инструменты совместной работы делают Piktochart удобным для командного использования. Платформа позволяет:

Приглашать коллег для просмотра и редактирования проектов

Оставлять комментарии к отдельным элементам

Отслеживать изменения и версии документов

Устанавливать различные уровни доступа для разных участников

Возможности публикации и экспорта в Piktochart достаточно гибкие. Готовые работы можно:

Скачать в форматах PNG, JPG, PDF (с разными настройками качества)

Опубликовать онлайн с получением уникальной ссылки

Встроить на веб-сайт с помощью HTML-кода

Распечатать в высоком разрешении

Экспортировать в PowerPoint (для презентаций)

Для продвинутых пользователей Piktochart предлагает такие функции как интерактивные элементы, анимированные переходы между слайдами, возможность добавления видео и гиперссылок, что особенно полезно для онлайн-презентаций и веб-публикаций. 🔍

Шаблоны и инструменты редактирования в Piktochart.com

Библиотека шаблонов — это, пожалуй, одна из самых привлекательных особенностей Piktochart, которая позволяет даже новичкам быстро создавать профессионально выглядящие визуализации. Сервис предлагает сотни готовых шаблонов, разделенных на категории по типу контента и тематике.

Система шаблонов в Piktochart устроена таким образом, что пользователь может начать с полностью готового дизайна или с частично заполненной структуры. Это дает гибкость в зависимости от уровня дизайнерских навыков и времени, которым располагает пользователь.

Категория шаблонов Количество шаблонов Доступность в бесплатной версии Инфографика 400+ Ограниченный выбор (около 40) Презентации 300+ Ограниченный выбор (около 30) Отчеты 250+ Ограниченный выбор (около 25) Плакаты и флаеры 200+ Ограниченный выбор (около 20) Соцсети 350+ Ограниченный выбор (около 35)

Шаблоны Piktochart регулярно обновляются в соответствии с современными трендами дизайна, а также добавляются новые категории для специфических нужд пользователей, таких как образовательные материалы, резюме, бизнес-планы и многое другое.

Что касается инструментов редактирования, Piktochart предлагает впечатляющий набор возможностей, которые позволяют тонко настраивать каждый аспект вашего визуального контента:

Редактор текста — поддерживает различные шрифты, стили, размеры, интервалы, выравнивание и цветовое оформление

— поддерживает различные шрифты, стили, размеры, интервалы, выравнивание и цветовое оформление Работа с фигурами — возможность добавлять, изменять и комбинировать различные геометрические формы для создания уникальных элементов

— возможность добавлять, изменять и комбинировать различные геометрические формы для создания уникальных элементов Инструменты выравнивания — направляющие, сетки и умные линии для точного позиционирования элементов

— направляющие, сетки и умные линии для точного позиционирования элементов Слои — управление порядком наложения объектов для создания многоуровневых композиций

— управление порядком наложения объектов для создания многоуровневых композиций Фильтры и эффекты — возможность применять фильтры к изображениям, добавлять тени, скругления углов и другие визуальные эффекты

— возможность применять фильтры к изображениям, добавлять тени, скругления углов и другие визуальные эффекты Цветовые инструменты — расширенная палитра цветов, возможность выбора оттенков по коду HEX или RGB, создание и сохранение собственных цветовых схем

Особого внимания заслуживает редактор диаграмм в Piktochart. Он позволяет не просто выбрать тип графика, но и настроить практически каждый его аспект: от толщины линий и цвета сегментов до подписей и легенд. Данные можно вводить вручную или импортировать из внешних источников, а изменения в данных мгновенно отображаются на графике.

Функция "история" (History) позволяет отменять и возвращать действия, что делает процесс редактирования безопасным для экспериментов. В Pro-версии доступна также функция версионности, которая сохраняет различные итерации проекта.

Piktochart.com также предлагает инструменты для коллаборации, которые особенно полезны для командной работы. Можно делиться проектами с коллегами, назначать различные уровни доступа (просмотр, редактирование, комментирование), оставлять заметки к конкретным элементам дизайна.

Еще одна полезная функция — возможность создания "мастер-слайдов" в презентациях, что позволяет поддерживать единый стиль оформления и вносить глобальные изменения, которые автоматически применяются ко всем слайдам. 🎨

Преимущества работы в Piktochart для разных специалистов

Piktochart — это универсальный инструмент, который адаптируется под нужды различных профессионалов. Рассмотрим, какие конкретные преимущества платформа предлагает разным категориям пользователей.

Для маркетологов и специалистов по контенту:

Быстрое создание привлекательных визуалов для социальных медиа без привлечения дизайнера

Визуализация маркетинговых данных и KPI в понятном и привлекательном формате

Создание контент-планов в визуальном формате для лучшей координации команды

Разработка инфографики для лидогенерации и повышения вовлеченности аудитории

Унификация брендинга во всех маркетинговых материалах с помощью Brand Kit

Маркетологи особенно ценят возможность быстро реагировать на изменения в тенденциях рынка, создавая актуальный визуальный контент без длительных согласований с дизайн-отделом.

Для преподавателей и образовательных организаций:

Трансформация сложных концепций в наглядные визуализации, которые легче воспринимаются учащимися

Создание интерактивных учебных материалов, повышающих вовлеченность

Разработка плакатов и инфографики для оформления учебных помещений

Визуализация учебных планов и расписаний в привлекательном формате

Образовательные презентации, которые удерживают внимание аудитории

Для преподавателей особенно ценна возможность сохранять и повторно использовать созданные материалы, а также адаптировать их для разных уровней обучения.

Для бизнес-аналитиков и руководителей:

Трансформация сухих данных в визуальные истории, которые проще представлять стейкхолдерам

Создание привлекательных бизнес-презентаций и отчетов

Визуализация бизнес-процессов и рабочих потоков

Разработка стратегических планов в визуальном формате

Интеграция с данными из различных источников для создания динамических отчетов

Бизнес-пользователи отмечают, что визуализация данных с помощью Piktochart помогает быстрее принимать решения и эффективнее доносить информацию до коллег и руководства.

Для некоммерческих организаций и социальных проектов:

Доступный инструмент для создания профессиональных материалов при ограниченном бюджете

Визуализация социального воздействия и результатов деятельности для отчетов донорам

Создание информационных материалов для повышения осведомленности о социальных проблемах

Разработка материалов для фандрайзинга и привлечения волонтеров

Специальные тарифы для некоммерческих организаций и образовательных учреждений

НКО особенно ценят возможность создавать эмоционально заряженные визуализации, которые помогают доносить важные социальные сообщения.

Для студентов и исследователей:

Презентация исследовательских данных в наглядном и структурированном виде

Создание постеров для научных конференций

Визуализация учебных проектов и дипломных работ

Разработка резюме и портфолио в современном формате

Доступные образовательные тарифы и специальные предложения

Академические пользователи отмечают, что визуализация исследовательских данных с помощью Piktochart помогает лучше доносить результаты работы до целевой аудитории и получать более конструктивную обратную связь.

Piktochart постоянно развивается, добавляя функциональность, ориентированную на конкретные профессиональные группы. Например, недавно были добавлены специализированные инструменты для создания отчетов об устойчивом развитии, материалов для здравоохранения и финансовых визуализаций. 💼

Тарифы и ограничения Piktochart: бесплатная vs Pro-версия

Piktochart работает по модели freemium, предлагая как бесплатный доступ с ограниченной функциональностью, так и платные подписки с расширенными возможностями. Детальное понимание различий между тарифными планами поможет выбрать оптимальное решение для ваших задач.

Бесплатная версия Piktochart предоставляет базовый функционал, который подойдет для знакомства с платформой или нерегулярного использования. Однако она имеет ряд существенных ограничений:

Ограниченное количество шаблонов (примерно 10-15% от общей библиотеки)

Лимит на количество активных проектов (до 5 одновременно)

Водяной знак Piktochart на экспортируемых материалах

Ограниченное разрешение при экспорте (до 2000 пикселей в высоту)

Ограниченный доступ к элементам дизайна и иконкам

Отсутствие возможности загружать собственные шрифты

Базовые возможности совместной работы без детального контроля доступа

Несмотря на эти ограничения, бесплатная версия все же позволяет создавать вполне достойные визуализации и может быть достаточной для студентов, небольших проектов или личного использования.

Платные тарифы Piktochart снимают большинство ограничений и добавляют профессиональные функции. В настоящее время доступны следующие варианты подписки:

Функция/Возможность Бесплатный план Pro Team Цена (в год) $0 $14/месяц $29/месяц за пользователя Количество проектов 5 Неограниченно Неограниченно Доступные шаблоны Ограниченный выбор Все шаблоны Все шаблоны Водяной знак Да Нет Нет Загрузка собственных шрифтов Нет Да Да Экспорт в высоком разрешении Нет Да Да Совместная работа Базовая Расширенная Продвинутая Пространство для загрузки 40MB 1GB 10GB

Pro-план ориентирован на индивидуальных пользователей и фрилансеров. Он предлагает:

Доступ ко всей библиотеке шаблонов и элементов дизайна

Удаление водяных знаков при экспорте

Экспорт в высоком разрешении для печати

Загрузка собственных шрифтов и элементов

1 ГБ для хранения загруженных файлов

Создание собственных цветовых схем

Конвертация инфографики в форматы презентаций

Team-план разработан специально для командной работы и предлагает дополнительно:

Централизованное управление аккаунтами команды

Командная библиотека шаблонов и элементов

Расширенные возможности совместной работы и комментирования

Организация проектов по папкам и коллекциям

Brand Kit для хранения и использования корпоративных элементов

10 ГБ для хранения загруженных файлов

Детальная аналитика использования

Существуют также специальные предложения для образовательных учреждений и некоммерческих организаций, которые предоставляют значительные скидки на платные планы.

При выборе тарифа стоит учитывать не только текущие, но и перспективные потребности. Например, если вы планируете регулярно создавать материалы для печати или публикации в высоком разрешении, ограничения бесплатной версии быстро станут критичными. Также важно оценить, насколько важно для вас отсутствие водяного знака на готовых материалах.

Piktochart регулярно обновляет тарифную сетку, добавляя новые функции и корректируя ценообразование. Рекомендуется проверять актуальную информацию на официальном сайте piktochart.com перед принятием решения о подписке. Также стоит отметить, что компания часто проводит сезонные акции и предлагает специальные условия для новых пользователей. 💰

Выбор инструмента для визуализации данных — решение, которое влияет на эффективность вашей коммуникации с аудиторией. Piktochart занимает золотую середину между простотой использования и функциональной мощью, что делает его доступным для начинающих и достаточно гибким для профессионалов. Основное преимущество платформы — демократизация дизайна, позволяющая создавать качественный визуальный контент без специальных навыков. Оцените свои потребности, попробуйте бесплатную версию и решите, стоит ли инвестировать в расширенный функционал. Помните: даже самый мощный инструмент бесполезен без понимания принципов эффективной визуализации данных и ясного представления о том, какую историю вы хотите рассказать своей аудитории.

