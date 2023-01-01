7 техник редактирования фотографий в Photoshop: основы мастерства

Для кого эта статья:

Новички и любители фотографии, желающие улучшить свои навыки редактирования

Люди, рассматривающие возможность профессиональной карьеры в графическом дизайне

Фотографы, желающие освоить конкретные техники редактирования в Photoshop Превращение обычной фотографии в потрясающий визуальный шедевр — это не просто магия Photoshop, а конкретные техники и навыки, которые может освоить каждый. За 15 лет работы с фотографиями я выделил 7 ключевых приемов, которые кардинально меняют результат редактирования даже у новичков. Эти пошаговые техники — тот самый фундамент, благодаря которому ваши фотографии начнут выглядеть профессионально уже после первых экспериментов. 🖼️

Редактирование фотографий в Photoshop: обзор 7 ключевых техник

Photoshop предлагает обширный инструментарий для трансформации фотографий, но действительно необходимых техник не так много. Я выделил семь фундаментальных приёмов, освоив которые, вы сможете редактировать практически любую фотографию на достойном уровне. 📊

Техника Основное назначение Сложность освоения Базовая цветокоррекция Исправление яркости, контраста и цветового баланса Низкая Ретушь портретов Устранение дефектов кожи, сглаживание текстуры Средняя Работа со слоями Создание сложных композиций и неразрушающее редактирование Средняя Маскирование Селективное применение эффектов к частям изображения Средняя-высокая Кадрирование и трансформация Изменение композиции и перспективы Низкая Локальная коррекция Точечное исправление отдельных участков изображения Средняя Тонирование Создание художественных цветовых решений Средняя

Каждая из этих техник решает определённый спектр задач при обработке фотографий:

Базовая цветокоррекция — фундамент любого редактирования, позволяющий исправить экспозицию и цветопередачу

— фундамент любого редактирования, позволяющий исправить экспозицию и цветопередачу Ретушь портретов — набор инструментов для устранения временных и постоянных несовершенств кожи

— набор инструментов для устранения временных и постоянных несовершенств кожи Работа со слоями — ключевая концепция Photoshop, обеспечивающая неразрушающее редактирование

— ключевая концепция Photoshop, обеспечивающая неразрушающее редактирование Маскирование — техника для точного контроля над областями применения эффектов

— техника для точного контроля над областями применения эффектов Кадрирование и трансформация — инструменты для улучшения композиции

— инструменты для улучшения композиции Локальная коррекция — направленное редактирование отдельных зон изображения

— направленное редактирование отдельных зон изображения Тонирование — создание единой цветовой гаммы для художественного эффекта

Теперь давайте рассмотрим каждую технику подробно, с пошаговыми инструкциями для практического применения. 🔍

Базовая цветокоррекция: настройка яркости и контраста

Базовая цветокоррекция — это первый и обязательный этап редактирования любой фотографии. Даже при идеальной съёмке изображение может требовать настройки экспозиции, цветового баланса и контраста.

Анна Светлова, фотограф-ретушер Однажды мне принесли фотографии с важного семейного мероприятия. Снимки были сделаны при смешанном освещении — часть кадров в тени, часть на ярком солнце, а вечерняя фотосессия проходила при тёплом искусственном свете. Клиент был расстроен, что цвета "прыгают" от снимка к снимку. Я начала с применения базовой цветокоррекции к каждому фото индивидуально. Для снимков в тени использовала увеличение яркости на 15-20% и небольшое повышение контраста. Для солнечных кадров пришлось восстанавливать детали в светах, снижая яркость и повышая значения теней. С вечерними фотографиями работала над цветовым балансом, сдвигая температуру в сторону холодных оттенков. Результат поразил заказчика — теперь все фотографии выглядели как единая серия с согласованными цветами и экспозицией. Этот случай в очередной раз доказал, что базовая цветокоррекция — невероятно мощный инструмент, способный спасти практически любую съёмку.

Для быстрой и эффективной цветокоррекции рекомендую использовать инструмент Camera Raw или корректирующие слои Photoshop.

Пошаговая инструкция базовой цветокоррекции:

Коррекция экспозиции — настраиваем общую яркость изображения, добиваясь сбалансированного впечатления Восстановление деталей в светах и тенях — используем регуляторы Highlights и Shadows для возвращения деталей в пересвеченных и затемненных участках Настройка контраста — усиливаем разницу между темными и светлыми областями для придания изображению глубины Коррекция белого баланса — устраняем ненужные цветовые оттенки, настраивая температуру и оттенок Настройка насыщенности и вибрантности — усиливаем или приглушаем интенсивность цветов

Важно помнить, что при базовой цветокоррекции лучше работать с корректирующими слоями, а не применять изменения напрямую. Это обеспечит возможность возврата к оригиналу в любой момент. 🎨

Ретушь портретов: удаление дефектов и сглаживание кожи

Профессиональная ретушь портретов требует точного баланса между устранением явных несовершенств и сохранением естественности. Слишком агрессивная ретушь приводит к эффекту "пластиковой кожи", которого следует избегать.

Основные инструменты для портретной ретуши в Photoshop:

Spot Healing Brush (Точечная восстанавливающая кисть) — идеальна для быстрого устранения прыщей и мелких дефектов

— идеальна для быстрого устранения прыщей и мелких дефектов Healing Brush (Восстанавливающая кисть) — позволяет выбрать источник для клонирования при устранении дефектов

— позволяет выбрать источник для клонирования при устранении дефектов Clone Stamp (Штамп) — для работы с более сложными участками, требующими точного контроля

— для работы с более сложными участками, требующими точного контроля Dodge and Burn (Осветление и затемнение) — техника для создания объема и улучшения фактуры кожи

— техника для создания объема и улучшения фактуры кожи Frequency Separation (Частотное разделение) — продвинутая техника разделения текстуры и цвета для более точной ретуши

Пошаговый процесс портретной ретуши:

Устранение временных дефектов — используйте Spot Healing Brush с минимальным размером для точечного удаления прыщей, царапин и других временных несовершенств Выравнивание тона кожи — с помощью Healing Brush сгладьте участки с неравномерной пигментацией или покраснениями Сохранение текстуры — используйте технику частотного разделения для сохранения естественной текстуры кожи при выравнивании тона Dodge and Burn — осветлите выпуклые участки и затемните впадины для подчеркивания объема лица Смягчение резких линий — используйте размытие с низкой непрозрачностью для сглаживания морщин, не удаляя их полностью

Михаил Кадров, портретный фотограф В моей практике был заказ на создание корпоративных портретов для IT-компании. Руководитель компании, мужчина около 45 лет, прямо заявил, что не хочет выглядеть "отфотошопленным" — он гордился своими морщинами, считая их признаком опыта и мудрости. Однако на фото было заметно, что он не выспался, а недавний стресс добавил несколько временных дефектов на коже. Я применил дифференцированный подход к ретуши: сохранил все характерные морщины и мимические особенности, которые делали его лицо узнаваемым и харизматичным. При этом аккуратно убрал следы усталости под глазами, несколько воспалений и выровнял общий тон кожи. Когда клиент увидел результат, он был поражен: "Это именно я, но как в один из моих лучших дней". Этот случай хорошо иллюстрирует главный принцип качественной ретуши — улучшать, но не изменять, сохраняя индивидуальность и естественность человека.

Помните, что хорошая ретушь — это та, которую не видно. Цель — не создать идеальную кожу, а представить модель в ее лучшем виде, сохраняя индивидуальность и характерные черты. 👨‍👩‍👧

Работа со слоями и масками: создание сложных эффектов

Слои и маски — это сердце и душа Photoshop, обеспечивающие гибкость и неразрушающее редактирование. Понимание этих концепций открывает практически бесконечные возможности для творчества.

Тип слоя Назначение Ключевые особенности Обычный слой Размещение контента (изображений, фигур) Можно изменять прозрачность и режим наложения Корректирующий слой Неразрушающая коррекция цвета и тона Включает встроенную маску, можно менять настройки в любой момент Смарт-объект Сохранение всех возможностей редактирования Неразрушающее масштабирование, применение фильтров Слой-фигура Создание векторных фигур Масштабирование без потери качества Текстовый слой Добавление и редактирование текста Сохраняет возможность редактирования текста

Работа со слоями и масками открывает возможности для создания сложных визуальных эффектов:

Многослойные композиции — сочетание элементов из разных источников в единый образ

— сочетание элементов из разных источников в единый образ Селективная коррекция — применение эффектов только к определенным частям изображения

— применение эффектов только к определенным частям изображения Дублирование и модификация — создание вариаций одного элемента

— создание вариаций одного элемента Неразрушающие эффекты — применение фильтров и корректировок без потери качества оригинала

— применение фильтров и корректировок без потери качества оригинала Создание глубины — работа с режимами наложения для реалистичного сочетания элементов

Пошаговая инструкция по работе с масками:

Добавление маски — выделите слой и нажмите кнопку "Add layer mask" в нижней части панели слоев Скрытие участков — используйте черную кисть для скрытия части слоя (черный цвет скрывает) Отображение скрытых участков — используйте белую кисть для восстановления видимости (белый цвет показывает) Частичное скрытие — используйте оттенки серого для создания полупрозрачных эффектов Инверсия маски — нажмите Ctrl+I (Cmd+I на Mac) для инвертирования видимых и скрытых областей

Важно организовывать слои в группы и давать им понятные названия, особенно при работе со сложными проектами. Это значительно упрощает навигацию и редактирование. 🔄

Инструменты кадрирования и трансформации изображений

Кадрирование и трансформация — мощные инструменты для улучшения композиции и исправления перспективных искажений. Эти техники позволяют кардинально изменить визуальный импакт фотографии без сложной обработки.

Основные возможности инструмента кадрирования (Crop Tool):

Изменение соотношения сторон — адаптация изображения под определенный формат (квадрат, 16:9, 4:3)

— адаптация изображения под определенный формат (квадрат, 16:9, 4:3) Улучшение композиции — применение правила третей, золотого сечения или других композиционных принципов

— применение правила третей, золотого сечения или других композиционных принципов Выпрямление горизонта — коррекция наклона с помощью встроенного инструмента выпрямления

— коррекция наклона с помощью встроенного инструмента выпрямления Удаление лишних элементов — исключение отвлекающих объектов по краям кадра

— исключение отвлекающих объектов по краям кадра Изменение точки фокуса — смещение акцентов через перекомпоновку изображения

Инструменты трансформации (Edit > Transform) позволяют:

Масштабировать объекты для изменения их размера относительно других элементов

объекты для изменения их размера относительно других элементов Вращать элементы для создания динамики или исправления ориентации

элементы для создания динамики или исправления ориентации Искажать перспективу для исправления оптических искажений

перспективу для исправления оптических искажений Деформировать объекты для придания им нужной формы

объекты для придания им нужной формы Выполнять перспективную трансформацию для исправления сходящихся линий (особенно полезно при архитектурной съемке)

Пошаговое руководство по трансформации перспективы в архитектурной фотографии:

Откройте изображение и создайте его дубликат (Ctrl+J/Cmd+J) Выберите инструмент трансформации (Ctrl+T/Cmd+T) Правым кликом мыши на изображении выберите "Perspective" Перетащите верхние углы изображения, чтобы вертикальные линии стали параллельными Примените трансформацию, нажав Enter/Return Используйте инструмент кадрирования для удаления пустых областей и улучшения композиции

Помните, что при трансформации важно работать со смарт-объектами для сохранения качества изображения. Для этого преобразуйте слой в смарт-объект перед применением трансформации (правый клик по слою > Convert to Smart Object). ✂️

Локальная цветокоррекция использует маски и корректирующие слои для точечного изменения цвета и тона в определенных областях изображения. Это особенно важно, когда разные части фотографии требуют различного подхода.

Основные инструменты локальной коррекции:

Градиентные маски — для плавного перехода эффекта (например, затемнение неба)

— для плавного перехода эффекта (например, затемнение неба) Кисти на масках — для точечного применения эффектов к конкретным областям

— для точечного применения эффектов к конкретным областям Adjustment Brush в Camera Raw — для интуитивной локальной коррекции

— для интуитивной локальной коррекции Выделения с растушевкой — для создания мягких границ между корректируемыми областями

Техника тонирования помогает создать единое цветовое настроение фотографии. Тонирование может варьироваться от тонких акцентов до радикального изменения цветовой гаммы для художественного эффекта.

Методы тонирования в Photoshop:

Color Balance — настройка баланса между основными цветовыми каналами

— настройка баланса между основными цветовыми каналами Selective Color — точная настройка отдельных цветовых диапазонов

— точная настройка отдельных цветовых диапазонов Split Toning — отдельное тонирование светов и теней

— отдельное тонирование светов и теней Gradient Map — применение градиента к тоновому диапазону изображения

— применение градиента к тоновому диапазону изображения Photo Filter — эмуляция цветных фотофильтров

Освоение этих семи техник редактирования в Photoshop — это не просто набор навыков, а практическое руководство к действию. Вместо бесконечного изучения всех возможностей программы, сосредоточьтесь на последовательном применении описанных техник к своим фотографиям. Постепенно каждый шаг будет требовать меньше времени, а результаты станут более предсказуемыми и профессиональными. Помните, что редактирование — это не изменение реальности, а подчеркивание уже существующей в кадре красоты.

