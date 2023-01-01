Топ-10 плагинов Photoshop: как улучшить работу в графическом редакторе

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в графическом дизайне, желающие повысить свою продуктивность в Photoshop

Профессиональные дизайнеры и фотографы, ищущие инструменты для оптимизации работы

Студенты и слушатели курсов по графическому дизайну, интересующиеся дополнительными возможностями Photoshop Открыв Photoshop впервые, многие из нас сталкиваются с осознанием — базовых возможностей редактора недостаточно для воплощения всех творческих замыслов. Представьте, что вместо монотонной обработки 50 фотографий вручную, вы запускаете один плагин и через 5 минут получаете готовый результат. Или создаете 3D-эффекты одним кликом, когда раньше тратили на это часы. Плагины для Photoshop — это те самые тайные инструменты, превращающие обычного пользователя в супергероя графического дизайна. Давайте исследуем лучшие из них и научимся их правильно устанавливать. 🚀

Хотите не просто использовать плагины, а мастерски владеть всем арсеналом Photoshop? Профессия графический дизайнер от Skypro погружает вас в мир профессионального дизайна с нуля. Программа включает не только работу с базовыми функциями, но и продвинутые техники применения плагинов, которые используют топовые дизайнеры. Вы получите персональное портфолио и поддержку карьерных консультантов для успешного старта в индустрии.

Что такое плагины и почему они нужны в Photoshop

Плагины в Photoshop — это дополнительные программные модули, которые интегрируются в основное приложение и расширяют его функциональность. По сути, они работают как специализированные надстройки, добавляющие новые инструменты, фильтры, эффекты или автоматизирующие сложные процессы.

Почему профессионалы не могут обойтись без плагинов? Ответ прост: экономия времени и расширение возможностей. Adobe создала отличный базовый редактор, но невозможно встроить в него все инструменты для каждой конкретной задачи.

Алексей Дорофеев, арт-директор Когда я начинал работать в студии, один проект по ретуши портретной серии занял у меня полную рабочую неделю. Клиент остался доволен, но я понимал — такой подход нерентабелен. Коллега порекомендовал мне плагин PortraitPro. На следующем похожем заказе я справился за один день! Качество не пострадало, а иногда результат был даже лучше. С тех пор я всегда говорю новичкам: «Не изобретайте велосипед, когда умные люди уже создали для вас ракету».

Основные преимущества использования плагинов в Photoshop:

Автоматизация рутинных задач — пакетная обработка изображений, быстрая ретушь, удаление фона

— пакетная обработка изображений, быстрая ретушь, удаление фона Доступ к специализированным функциям — продвинутые инструменты для работы с кожей, текстурами, 3D и др.

— продвинутые инструменты для работы с кожей, текстурами, 3D и др. Новые творческие возможности — уникальные эффекты, стили и фильтры

— уникальные эффекты, стили и фильтры Оптимизация рабочего процесса — панели инструментов, которые организуют инструменты логичнее, чем в стандартном интерфейсе

— панели инструментов, которые организуют инструменты логичнее, чем в стандартном интерфейсе Интеграция со сторонними сервисами — библиотеки стоков, шрифтов, шаблонов

Важно понимать: плагины делятся на бесплатные и платные. Бесплатные часто имеют ограниченный функционал, но могут отлично справляться с базовыми задачами. Платные обычно предоставляют пробный период, чтобы вы могли оценить их полезность перед покупкой.

Тип плагина Преимущества Недостатки Бесплатные Нулевые затраты, часто решают конкретную задачу Ограниченный функционал, редкие обновления Условно-бесплатные Полноценное тестирование перед покупкой Водяные знаки, ограничения по времени/функциям Платные Полный функционал, регулярные обновления, поддержка Финансовые затраты, некоторые слишком специализированы

Топ-10 плагинов для улучшения рабочего процесса в Photoshop

Проанализировав отзывы профессионалов и протестировав десятки решений, я отобрал 10 плагинов, которые действительно трансформируют работу в Photoshop. Они охватывают разные аспекты дизайна и обработки изображений, поэтому каждый найдет что-то полезное для своих задач. 🛠️

1. Nik Collection

Комплект из семи плагинов для профессиональной цветокоррекции, создания эффектов и ретуши. Особенно впечатляет Color Efex Pro с более чем 50 фильтрами для коррекции цвета и Silver Efex Pro для превосходной черно-белой конверсии.

2. Filter Forge

Библиотека из тысяч настраиваемых эффектов и текстур. Главное преимущество — возможность создавать собственные фильтры через визуальный редактор узлов, даже без навыков программирования.

3. Adobe Camera Raw

Технически это встроенный модуль, но многие забывают о его мощи. Позволяет конвертировать RAW-файлы, корректировать экспозицию, баланс белого, цветовые профили и многое другое до открытия изображения в Photoshop.

4. Luminar AI

Революционный плагин на основе искусственного интеллекта. Автоматически улучшает небо, выполняет портретную ретушь и корректирует освещение с потрясающим качеством и минимальным вмешательством пользователя.

5. Fontself

Незаменим для дизайнеров, работающих с типографикой. Позволяет создавать собственные шрифты прямо в Photoshop из нарисованных вручную букв и символов.

6. ON1 Effects

Содержит более 30 фильтров и сотни предустановок для быстрого добавления кинематографических эффектов, текстур и стилизации изображений.

7. GuideGuide

Простой, но невероятно полезный плагин для создания сеток и направляющих. Экономит часы работы при выравнивании элементов и создании композиций на основе сеток.

8. Topaz Denoise AI

Специализируется на удалении шума с изображений с помощью искусственного интеллекта. Сохраняет детали там, где другие инструменты их размывают.

9. TK Panel

Созданный фотографом Тони Куяла, этот плагин добавляет панель с продвинутыми функциями для тонкого маскирования, осветления и затемнения с учетом светимости.

10. PixelSquid

Библиотека 3D-объектов, которые можно вращать и интегрировать в 2D-изображения без необходимости изучать 3D-моделирование.

Название плагина Основная функция Тип лицензии Приблизительная цена Nik Collection Профессиональная цветокоррекция Платная $149/год Filter Forge Создание и применение текстур Платная От $149 Adobe Camera Raw RAW-конвертация Встроенный Включен в подписку Luminar AI AI-обработка фотографий Платная От $47 Fontself Создание шрифтов Платная $49 ON1 Effects Фотоэффекты и фильтры Платная $59.99 GuideGuide Создание сеток и направляющих Условно-бесплатная Бесплатно/Premium $39 Topaz Denoise AI Удаление шума Платная $79.99 TK Panel Продвинутое маскирование Платная $30 PixelSquid 3D объекты для композиций Подписка $14.99/месяц

Специализированные плагины для фотографов и дизайнеров

Помимо универсальных плагинов, существуют специализированные решения, ориентированные на конкретные профессиональные ниши. Выбирая такие инструменты, вы получаете функционал, точно заточенный под специфические задачи. 📸

Для фотографов-портретистов:

PortraitPro Studio — интеллектуальная ретушь лиц с контролем черт, цвета кожи и макияжа

— интеллектуальная ретушь лиц с контролем черт, цвета кожи и макияжа Imagenomic Portraiture — плагин для сглаживания кожи с сохранением текстуры и деталей

— плагин для сглаживания кожи с сохранением текстуры и деталей DxO ViewPoint — исправление искажений объектива и перспективы, особенно полезно для портретов в полный рост

Для пейзажных фотографов:

Aurora HDR — создание реалистичных HDR изображений одним кликом

— создание реалистичных HDR изображений одним кликом Exposure X7 — эмуляция классических пленочных эффектов для пейзажей

— эмуляция классических пленочных эффектов для пейзажей Infinite Color Panel — инструмент для уникальной цветокоррекции пейзажей

Для веб-дизайнеров:

CSS3Ps — конвертирует слои Photoshop в CSS3 код

— конвертирует слои Photoshop в CSS3 код Web Export — быстрое нарезание макетов и оптимизация изображений для веба

— быстрое нарезание макетов и оптимизация изображений для веба Sketch Export for Photoshop — экспорт дизайнов из Photoshop в формат Sketch

Для иллюстраторов:

Kyle's Ultimate Megapack — коллекция художественных кистей

— коллекция художественных кистей Perspective Tools — упрощает рисование в правильной перспективе

— упрощает рисование в правильной перспективе MixBox — имитация реалистичного смешивания красок

Марина Светлова, фотограф-ретушер Работая над съемкой для косметического бренда, я столкнулась с невыполнимой задачей: требовалось отретушировать 120 фотографий за 3 дня без потери качества. Ситуация казалась безвыходной, пока я не вспомнила про Imagenomic Portraiture. Настроив оптимальные параметры на первой фотографии и сохранив пресет, я применила его ко всей серии, после чего оставалось только точечно доработать отдельные снимки. Результат превзошел ожидания клиента, а я уложилась в 2 дня вместо запланированных трех. Сейчас у меня есть набор специализированных плагинов для каждого типа съемок — это как иметь персонального ассистента, который работает 24/7.

Интересно, что многие специализированные плагины предлагают бесплатные версии с ограниченным функционалом. Это отличный способ протестировать инструмент перед покупкой полной версии. Например, плагин Nik Collection от DxO предлагает 30-дневную пробную версию со всеми функциями.

При выборе специализированного плагина рекомендую обращать внимание на следующие аспекты:

Совместимость с вашей версией Photoshop

Частота обновлений (заброшенные плагины могут перестать работать после обновления PS)

Наличие обучающих материалов

Отзывы специалистов именно в вашей области

Возможность пакетной обработки (если вы работаете с большими объемами)

Помните: даже самый мощный плагин не заменит профессиональных навыков, но может значительно ускорить и улучшить ваш рабочий процесс, особенно при выполнении однотипных задач. 🔍

Пошаговая инструкция: как устанавливать плагины в Photoshop

Установка плагинов в Photoshop может варьироваться в зависимости от типа дополнения и версии редактора. Я расскажу о нескольких основных методах, которые покрывают большинство случаев. Следуйте этим инструкциям, и вскоре ваш арсенал инструментов существенно расширится. 🔧

Метод 1: Использование Adobe Creative Cloud (для совместимых плагинов)

Откройте Adobe Photoshop Перейдите в меню «Плагины» (Plugins) в верхней панели Выберите «Обзор плагинов» (Browse Plugins) или «Управление плагинами» (Manage Plugins) В открывшемся окне Adobe Creative Cloud найдите нужный плагин Нажмите кнопку «Установить» (Install) рядом с выбранным плагином После завершения установки перезапустите Photoshop

Метод 2: Ручная установка плагинов (для .8BF файлов)

Скачайте плагин с официального сайта разработчика Распакуйте архив, если плагин поставляется в сжатом формате Найдите каталог плагинов Photoshop на вашем компьютере: – Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop [версия]\Plug-ins – Mac: Applications/Adobe Photoshop [версия]/Plug-ins Скопируйте файл плагина (.8BF) или папку с плагином в этот каталог Перезапустите Photoshop

Метод 3: Установка плагинов через установщик

Скачайте установочный файл плагина (.exe для Windows или .dmg для Mac) Закройте Photoshop перед установкой Запустите установочный файл и следуйте инструкциям мастера установки В процессе установки может потребоваться указать путь к папке Photoshop После завершения установки запустите Photoshop

Метод 4: Установка панелей расширений (.ZXP файлы)

Скачайте Adobe Extension Manager CC (если у вас современная версия PS, может потребоваться сторонний установщик, например, Anastasiy's Extension Manager) Скачайте файл расширения (.ZXP) Откройте Extension Manager Выберите «Установить» (Install) в меню Extension Manager Найдите и выберите скачанный .ZXP файл Следуйте инструкциям для завершения установки Перезапустите Photoshop

После установки плагина, проверьте его наличие в соответствующем меню Photoshop. Обычно плагины-фильтры находятся в меню «Фильтр» (Filter), а панели — в «Окно» (Window) → «Расширения» (Extensions).

Возможные проблемы и их решения:

Плагин не отображается после установки: перезапустите Photoshop; проверьте совместимость версии плагина с вашей версией Photoshop

перезапустите Photoshop; проверьте совместимость версии плагина с вашей версией Photoshop Сообщение о безопасности: в некоторых операционных системах может потребоваться запуск установщика от имени администратора

в некоторых операционных системах может потребоваться запуск установщика от имени администратора Конфликты с другими плагинами: попробуйте временно отключить другие плагины, чтобы выявить проблемный

попробуйте временно отключить другие плагины, чтобы выявить проблемный Ошибка "Не удается найти Photoshop": укажите путь к программе вручную в настройках установщика

Помните, что регулярное обновление плагинов так же важно, как и обновление самого Photoshop — это обеспечивает стабильную работу и доступ к новым функциям. 🔄

Советы по оптимизации работы с плагинами в Photoshop

Добавление плагинов — только первый шаг. Чтобы максимально эффективно использовать эти инструменты, важно правильно организовать работу с ними. Вот несколько проверенных стратегий, которые помогут избежать распространенных проблем и выжать максимум из ваших дополнений. ⚡️

Организуйте свои плагины по категориям

Создайте отдельные папки в директории Plug-ins для разных типов плагинов: ретушь, фильтры, экспорт и т.д. Это упростит управление и поможет быстрее находить нужные инструменты. Некоторые профессионалы даже создают подпапки с префиксами для изменения порядка отображения плагинов в меню Photoshop.

Используйте горячие клавиши

Для часто используемых плагинов настройте собственные комбинации клавиш. Перейдите в Edit → Keyboard Shortcuts и назначьте комбинации для меню Filter, где расположено большинство плагинов.

Создавайте и сохраняйте пресеты

Большинство плагинов позволяют сохранять настройки как пресеты. Создайте набор оптимальных конфигураций для различных типов проектов. Например, для портретной ретуши, пейзажной фотографии или подготовки изображений для веб-сайта.

Оптимизируйте производительность

Держите включенными только те плагины, которые используете регулярно. Лишние дополнения увеличивают время загрузки Photoshop и потребление памяти

Увеличьте объем RAM, выделенный для Photoshop в настройках производительности (Edit → Preferences → Performance)

Используйте SSD для кэша Photoshop и файлов проекта

Закрывайте неиспользуемые документы и панели

Создайте рабочие пространства под конкретные задачи

Настройте отдельные рабочие пространства для разных процессов с релевантными плагинами под рукой. Например, пространство для цветокоррекции может включать панели Color Efex Pro, а пространство для ретуши — Portraiture и Liquify.

Следите за обновлениями

Регулярно проверяйте наличие обновлений как для Photoshop, так и для плагинов. Несовместимость версий — частая причина сбоев. Полезно подписаться на рассылки разработчиков ваших ключевых плагинов.

Документируйте свой рабочий процесс

Ведите заметки о том, какие плагины и настройки вы использовали для конкретных проектов. Это особенно полезно при работе с клиентами, когда может потребоваться воспроизвести определенный стиль спустя время.

Используйте экшены для автоматизации

Объедините применение нескольких плагинов в один экшен для повторяющихся задач. Например, последовательность: коррекция перспективы → удаление шума → повышение резкости → цветокоррекция.

Регулярно очищайте кэш плагинов

Некоторые плагины создают временные файлы, которые со временем могут накапливаться. Периодически очищайте папки с кэшем согласно рекомендациям разработчиков.

Резервное копирование настроек плагинов

Создавайте резервные копии пресетов и настроек плагинов. При переустановке системы или переходе на новый компьютер это сэкономит вам часы на воссоздание оптимальных конфигураций.

Помните, что даже самые мощные плагины — лишь инструменты. Их эффективность зависит от вашего понимания принципов дизайна и композиции. Не полагайтесь полностью на автоматизацию, а используйте плагины как усилители вашего творческого видения. 🎨

Плагины для Photoshop — это больше, чем просто удобные дополнения. Это трансформация рабочего процесса, превращающая часы монотонной работы в минуты творчества. Начните с нескольких базовых плагинов, соответствующих вашим основным задачам, и постепенно расширяйте арсенал. Экспериментируйте с комбинациями и настройками, ищите собственные уникальные подходы. Помните главное правило цифрового художника: инструменты существуют для воплощения ваших идей, а не наоборот.

Читайте также