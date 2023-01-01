10 базовых инструментов Photoshop для начинающих дизайнеров

Для кого эта статья:

Новички в цифровом дизайне и пользователи Photoshop

Люди, стремящиеся освоить графический дизайн и повысить свои навыки

Студенты курсов по графическому дизайну или желающие стать профессиональными дизайнерами Photoshop может казаться настоящим лабиринтом для новичка — десятки инструментов с непонятными значками, сотни функций и миллион возможностей. Неудивительно, что многие сдаются, даже не начав по-настоящему работать в программе. Но правда в том, что для старта достаточно освоить буквально десяток базовых инструментов. Именно они станут вашими верными спутниками в мире цифрового дизайна и откроют двери к созданию впечатляющих проектов уже на первых этапах обучения. 🎨

Хотите не просто "поиграться" с инструментами, а стать профессиональным дизайнером? Курс Профессия графический дизайнер от Skypro — это не только полное погружение в Photoshop, но и комплексный подход к обучению дизайну. От базовых инструментов до создания коммерческих проектов под руководством действующих дизайнеров. И что особенно ценно — помощь с трудоустройством после обучения!

Основные инструменты Photoshop для успешного старта

Интерфейс Photoshop может показаться устрашающим для новичка, но на самом деле логика работы программы достаточно проста. Давайте разберем десять ключевых инструментов, с которыми вам стоит познакомиться в первую очередь.

Инструмент "Перемещение" (Move Tool) — позволяет перемещать элементы по холсту. Инструменты выделения (Marquee Tools) — помогают выделять прямоугольные, круглые и другие области изображения. Инструмент "Лассо" (Lasso Tool) — создает выделения произвольной формы. Инструмент "Кисть" (Brush Tool) — основной инструмент для рисования. Инструмент "Ластик" (Eraser Tool) — стирает ненужные части изображения. Инструмент "Штамп" (Clone Stamp) — копирует фрагменты изображения. Инструмент "Заливка" (Paint Bucket) — заполняет область выбранным цветом. Инструмент "Текст" (Type Tool) — добавляет текст на изображение. Инструмент "Кадрирование" (Crop Tool) — обрезает изображение. Инструмент "Пипетка" (Eyedropper) — захватывает цвет из любой точки изображения.

Независимо от того, какой проект вы планируете создать — от простого коллажа до сложного рекламного баннера — эти инструменты станут вашей надежной основой. Давайте рассмотрим каждую группу инструментов подробнее. 🛠️

Группа инструментов Основные возможности Уровень сложности Инструменты выделения Выделение областей, перемещение, трансформация Начальный Инструменты рисования Создание элементов, раскрашивание Начальный-средний Инструменты ретуши Исправление дефектов, улучшение изображений Средний Работа со слоями и масками Многослойное редактирование, сложные композиции Средний-продвинутый

Выделение и трансформация: магия преображения изображений

Выделение объектов — это, пожалуй, самый фундаментальный навык в работе с Photoshop. Без качественного выделения невозможно создать профессиональный монтаж или внести точечные изменения в изображение.

Основные инструменты для выделения включают:

Прямоугольное и овальное выделение (Rectangular & Elliptical Marquee) — идеально для выделения геометрических форм.

(Rectangular & Elliptical Marquee) — идеально для выделения геометрических форм. Лассо (Lasso Tool) — позволяет выделять области произвольной формы.

(Lasso Tool) — позволяет выделять области произвольной формы. Полигональное лассо (Polygonal Lasso) — создает выделение с прямыми краями.

(Polygonal Lasso) — создает выделение с прямыми краями. Магнитное лассо (Magnetic Lasso) — "прилипает" к краям объектов автоматически.

(Magnetic Lasso) — "прилипает" к краям объектов автоматически. Быстрое выделение (Quick Selection) — интеллектуально определяет границы объектов.

(Quick Selection) — интеллектуально определяет границы объектов. Волшебная палочка (Magic Wand) — выделяет области схожего цвета.

После выделения объекта вы можете трансформировать его с помощью команд Free Transform (Ctrl+T или Command+T на Mac). Это открывает доступ к изменению размера, вращению, искажению и другим преобразованиям выделенной области. ✨

Михаил Соколов, арт-директор и преподаватель графического дизайна Помню свой первый серьезный проект в Photoshop — нужно было "вырезать" модель с фотографии и поместить ее на новый фон для рекламного баннера. Я потратил почти два часа, пытаясь использовать обычное лассо, и результат выглядел откровенно любительским — рваные края, захваченные фрагменты фона... Всё изменилось, когда я освоил комбинацию инструментов: начал с Quick Selection для основной фигуры, затем переключился на Refine Edge (сейчас это Select and Mask) для проработки сложных участков вроде волос. Финальные штрихи наносил с помощью маски слоя и мягкой кисти. То, что раньше занимало часы мучений, теперь выполняется за 15 минут с профессиональным результатом. Главный урок: не зацикливайтесь на одном инструменте — именно их комбинация дает магию Photoshop.

Важно помнить о модификаторах выделения, доступных в верхней панели после активации любого инструмента выделения:

Новое выделение — создает новую область выделения, отменяя предыдущую.

— создает новую область выделения, отменяя предыдущую. Добавить к выделенной области — позволяет расширять существующее выделение.

— позволяет расширять существующее выделение. Вычитание из выделенной области — убирает часть из выделенной зоны.

— убирает часть из выделенной зоны. Пересечение с выделенной областью — оставляет только общую часть старого и нового выделений.

Для сложных объектов с тонкими деталями, таких как волосы или полупрозрачные предметы, используйте функцию Select and Mask (выделение и маска), которая позволяет точно настроить края выделения и предварительно просмотреть результат на разных фонах.

Инструменты для рисования в Photoshop: от кисти до заливки

Инструменты рисования в Photoshop — это не только средство для художников, но и мощный арсенал для ретуши, создания графических элементов и дизайна интерфейсов. Центральное место здесь занимает инструмент Brush (Кисть).

Инструмент Назначение Горячая клавиша Brush Tool (Кисть) Рисование мягких или жестких линий B Pencil Tool (Карандаш) Рисование линий с жесткими краями B (переключение в панели) Paint Bucket (Заливка) Заполнение области цветом G Gradient Tool (Градиент) Создание градиентной заливки G (переключение) Color Replacement (Замена цвета) Замена одного цвета другим B (переключение)

Кисть в Photoshop — это невероятно гибкий инструмент с множеством настроек. Вы можете изменять:

Размер — от 1 пикселя до нескольких тысяч (быстрое изменение: квадратные скобки [ и ]).

— от 1 пикселя до нескольких тысяч (быстрое изменение: квадратные скобки [ и ]). Жесткость — от полностью мягкой до абсолютно жесткой кисти (Shift+[ или Shift+]).

— от полностью мягкой до абсолютно жесткой кисти (Shift+[ или Shift+]). Непрозрачность — степень прозрачности наносимого цвета.

— степень прозрачности наносимого цвета. Нажим — если у вас графический планшет, кисть может реагировать на силу нажатия.

— если у вас графический планшет, кисть может реагировать на силу нажатия. Форму — Photoshop предлагает множество предустановленных форм кисти, от круглых до имитации различных текстур.

Для рисования идеальных линий удерживайте клавишу Shift — это позволит проводить строго горизонтальные, вертикальные или диагональные линии. А для создания плавных кривых используйте инструмент Pen Tool (Перо), который позволяет размещать точки и создавать между ними кривые Безье. 🖌️

Инструменты заливки (Paint Bucket и Gradient) незаменимы при создании фонов или заполнении больших областей. Градиенты могут быть линейными, радиальными, угловыми и даже произвольной формы. Вы можете сохранять собственные наборы градиентов для повторного использования.

Елена Карпова, иллюстратор и графический дизайнер Один из моих клиентов заказал иллюстрацию для детской книги — яркий пейзаж с закатным небом и силуэтами деревьев на переднем плане. Я открыла новый документ и принялась за работу, используя стандартные кисти для создания неба. Результат был... посредственным. Плоские цвета, неестественные переходы. Всё изменилось, когда я начала экспериментировать с собственными кистями. Создала набор кистей с текстурой акварели, настроила динамику нажима и случайность цвета. Для неба использовала градиентную заливку как основу, а затем наложила полупрозрачные мазки своими акварельными кистями. Для деревьев создала специальную кисть с формой листвы и включила настройку рассеивания. Клиент был в восторге от "рукотворного" эффекта, хотя всё было создано полностью в Photoshop. Секрет успеха — не бойтесь выйти за рамки стандартных инструментов и создавайте собственные. Именно в этом сила Photoshop как инструмента для художников.

Совет для новичков: начните с создания нового слоя перед рисованием. Это позволит вам экспериментировать, не боясь испортить основное изображение. Если результат вас не устроит, просто удалите слой — оригинал останется нетронутым.

Коррекция и ретушь фотографий с помощью Photoshop

Ретушь фотографий — одна из самых востребованных функций Photoshop. Независимо от того, хотите ли вы убрать несовершенства кожи на портрете или восстановить старую фотографию, инструменты ретуши станут вашими незаменимыми помощниками.

Основные инструменты для ретуши включают:

Spot Healing Brush (Точечная восстанавливающая кисть) — автоматически устраняет мелкие дефекты.

— автоматически устраняет мелкие дефекты. Healing Brush (Восстанавливающая кисть) — позволяет выбрать источник для восстановления проблемной области.

— позволяет выбрать источник для восстановления проблемной области. Patch Tool (Заплатка) — идеально подходит для восстановления больших областей.

— идеально подходит для восстановления больших областей. Clone Stamp (Штамп) — копирует пиксели из одной области в другую.

— копирует пиксели из одной области в другую. Content-Aware Fill (Заливка с учетом содержимого) — умно удаляет объекты, заполняя пространство подходящим фоном.

Для коррекции цвета и тона используйте корректирующие слои (Adjustment Layers), доступные в меню Layer > New Adjustment Layer. Они включают:

Levels (Уровни) — для настройки теней, средних тонов и светов.

— для настройки теней, средних тонов и светов. Curves (Кривые) — более гибкий инструмент для точной настройки тонального диапазона.

— более гибкий инструмент для точной настройки тонального диапазона. Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность) — для изменения цветов и их интенсивности.

— для изменения цветов и их интенсивности. Brightness/Contrast (Яркость/Контраст) — для базовых корректировок общей яркости и контраста.

— для базовых корректировок общей яркости и контраста. Color Balance (Цветовой баланс) — для настройки баланса между основными цветовыми каналами.

Ключевое преимущество использования корректирующих слоев вместо прямой коррекции — это неразрушающее редактирование. Вы всегда можете вернуться и изменить параметры или полностью отключить эффект, не повреждая исходное изображение. 🔄

Для профессиональной ретуши портретов часто используется техника частотного разложения, которая позволяет отдельно работать с текстурой кожи и цветовыми пятнами. Это продвинутая техника, но она дает наиболее естественные результаты при правильном применении.

Совет для начинающих: всегда сохраняйте копию оригинального изображения на отдельном слое и не забывайте регулярно сохранять проект (Ctrl+S или Command+S). Это защитит вас от потери данных и позволит вернуться к исходной точке при необходимости.

Слои и маски: основы профессиональной работы в Photoshop

Слои — это фундаментальная концепция Photoshop, которая отличает профессиональное редактирование от любительского. Представьте, что вы работаете с стопкой прозрачных листов — это и есть принцип слоев в Photoshop.

Каждый слой содержит отдельные элементы изображения, которые можно редактировать независимо друг от друга. Это дает невероятную гибкость в работе и возможность в любой момент внести изменения, не затрагивая остальные части проекта.

Основные типы слоев в Photoshop:

Обычные слои — содержат пиксельную информацию (фрагменты изображения, нарисованные элементы).

— содержат пиксельную информацию (фрагменты изображения, нарисованные элементы). Текстовые слои — содержат редактируемый текст.

— содержат редактируемый текст. Корректирующие слои — применяют цветовую и тональную коррекцию к нижележащим слоям.

— применяют цветовую и тональную коррекцию к нижележащим слоям. Слои-заливки — заполнены сплошным цветом, градиентом или паттерном.

— заполнены сплошным цветом, градиентом или паттерном. Смарт-объекты — содержат ссылки на внешние файлы или защищенные от разрушающего редактирования данные.

Для управления слоями используйте панель Layers (Слои), где вы можете:

Создавать новые слои (значок "+" внизу панели).

Менять порядок слоев перетаскиванием (верхние слои видны поверх нижних).

Изменять непрозрачность слоя (Opacity).

Применять режимы наложения (Blending Modes) для создания различных эффектов.

Группировать слои для лучшей организации (Ctrl+G или Command+G).

Маски слоя — это мощный инструмент, который позволяет контролировать видимость частей слоя без удаления пикселей. Черные области маски скрывают соответствующие части слоя, белые — показывают, а серые делают частично прозрачными. 🎭

Для добавления маски к слою:

Выберите слой в панели Layers. Нажмите значок "Add Layer Mask" (добавить маску слоя) внизу панели (выглядит как прямоугольник с кругом внутри). Используйте черную кисть для скрытия частей слоя или белую для их восстановления.

Маски особенно полезны для создания сложных композиций, мягкого совмещения изображений и нелинейного редактирования. В отличие от ластика, который безвозвратно удаляет пиксели, маска позволяет в любой момент восстановить скрытые области.

Для продвинутой работы используйте корректирующие слои с масками. Это позволит применять фильтры и коррекцию только к определенным частям изображения, оставляя другие области нетронутыми.

Photoshop — это не просто программа, а целая экосистема для творчества. Освоив базовые инструменты выделения, рисования, ретуши и работы со слоями, вы заложите прочную основу для дальнейшего профессионального роста. Помните: регулярная практика и постоянное экспериментирование — ключ к мастерству в цифровом дизайне. Не бойтесь делать ошибки и искать свой уникальный стиль работы с инструментами. Ведь даже профессионалы с многолетним опытом продолжают открывать новые возможности Photoshop и совершенствовать свои навыки. Возможно, именно ваш следующий проект станет шедевром, который откроет двери в мир профессионального дизайна!

