Мастерство типографики в Figma: от базовых настроек до 3D-эффектов

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие с Figma

Студенты и начинающие графические дизайнеры

Профессионалы, стремящиеся улучшить свои навыки в типографике Шрифты — это тот тихий герой дизайна, который меняет всё. Вы можете создать идеальную композицию, подобрать безупречную цветовую схему, но если типографика хромает — проект проваливается. Figma даёт дизайнерам мощный арсенал для работы с текстом, от базовых настроек до продвинутых техник, превращающих обычные надписи в произведения искусства. Неважно, создаёте ли вы лаконичный интерфейс или экспрессивный рекламный баннер — мастерство типографики в Figma станет вашим секретным оружием. 🔤

Основы работы с текстом в Figma: инструменты и настройки

Прежде чем погружаться в продвинутые техники, давайте освоим базовый инструментарий Figma для работы с текстом. Здесь всё начинается с текстового инструмента (T), доступного в левой панели или по горячей клавише T. 📝

После создания текстового блока вы получаете доступ к богатству настроек в правой панели. Рассмотрим ключевые параметры:

Шрифт — выбор из библиотеки доступных шрифтов

— выбор из библиотеки доступных шрифтов Начертание — regular, bold, italic и другие варианты в зависимости от шрифта

— regular, bold, italic и другие варианты в зависимости от шрифта Размер — можно указать точное значение или использовать прокрутку для быстрой настройки

— можно указать точное значение или использовать прокрутку для быстрой настройки Высота строки (line height) — регулирует вертикальное расстояние между строками

(line height) — регулирует вертикальное расстояние между строками Межбуквенное расстояние (letter spacing) — отвечает за пространство между символами

(letter spacing) — отвечает за пространство между символами Выравнивание — по левому краю, центру, правому краю или по ширине

Александр Петров, UX/UI дизайнер Однажды я работал над дашбордом для финтех-приложения, где плотность информации была критически важна. Текстовые настройки Figma буквально спасли проект. Помню, как заказчик сокрушался: "Здесь слишком много данных, пользователи запутаются". Я экспериментировал с межстрочным интервалом, уменьшая его для заголовков до 90% и увеличивая для основного текста до 150%. Затем настроил иерархию с помощью четырех разных начертаний — от лёгкого до полужирного. Клиент был поражён, как просто стало воспринимать информацию. "Ничего не изменилось, но всё стало понятно", — сказал он. Именно тогда я осознал силу микротипографики в Figma.

Помимо основных параметров, Figma предлагает ряд дополнительных настроек, которые часто остаются незамеченными новичками:

Настройка Назначение Типичное применение Paragraph Spacing Расстояние между абзацами Текстовые блоки с несколькими параграфами Paragraph Indent Отступ первой строки абзаца Форматирование длинных статей Text Case Управление регистром текста Заголовки, кнопки, акценты Text Decoration Подчёркивание и зачёркивание Ссылки, цены со скидкой Vertical Alignment Выравнивание внутри текстового бокса Текст в кнопках и контейнерах

Для эффективной работы с текстом в Figma полезно освоить несколько горячих клавиш:

Cmd/Ctrl + B — жирный текст

— жирный текст Cmd/Ctrl + I — курсив

— курсив Cmd/Ctrl + U — подчёркнутый текст

— подчёркнутый текст Alt + ↑/↓ — изменение размера шрифта

— изменение размера шрифта Alt + Shift + ↑/↓ — изменение межстрочного интервала

— изменение межстрочного интервала Alt + Shift + L/R — изменение межбуквенного интервала

Добавление и форматирование текста: от базы к мастерству

Когда базовые настройки освоены, пора двигаться дальше — к техникам форматирования, которые превратят обычный текст в профессиональную типографику. 🎯

Для начала, важно понимать разницу между текстовыми объектами в Figma:

Auto Width — ширина блока подстраивается под содержимое

— ширина блока подстраивается под содержимое Fixed Width — текст переносится на новую строку при достижении границы

— текст переносится на новую строку при достижении границы Auto Height — высота блока растёт с добавлением текста

— высота блока растёт с добавлением текста Fixed Size — текст обрезается при выходе за границы блока

Для переключения между этими режимами используйте опции в разделе "Text" правой панели или комбинацию Alt + клик по маркерам изменения размера.

Для создания визуальной иерархии используйте комбинацию размеров, начертаний и интервалов:

Заголовки — крупный размер, часто полужирное начертание, уменьшенная высота строки (90-110%)

— крупный размер, часто полужирное начертание, уменьшенная высота строки (90-110%) Подзаголовки — средний размер, часто полужирное или среднее начертание

— средний размер, часто полужирное или среднее начертание Основной текст — стандартный размер, обычное начертание, увеличенная высота строки (140-160%)

— стандартный размер, обычное начертание, увеличенная высота строки (140-160%) Аннотации — уменьшенный размер, часто облегчённое начертание

Одна из самых полезных функций Figma для работы с текстом — это стили. Они позволяют создать библиотеку типографических настроек и применять их одним кликом:

Выделите текстовый элемент с нужными настройками В разделе "Text" нажмите "+" рядом с "Text styles" Задайте имя стиля (рекомендуется использовать систему именования, например "H1/Bold/32px") Теперь этот стиль доступен для применения к любому тексту в проекте

При изменении стиля все связанные с ним текстовые элементы автоматически обновятся, что делает этот метод незаменимым для поддержания консистентности в крупных проектах.

Для работы с многострочным текстом полезно использовать функцию автоматического изменения размера (Auto Layout):

Создайте фрейм и поместите в него текстовый блок Выделите фрейм и нажмите Shift + A для активации Auto Layout Настройте отступы и поведение при изменении содержимого

Такой подход особенно эффективен для создания компонентов с динамическим содержимым — кнопок, карточек, уведомлений.

Как добавить и настроить шрифты в Figma

Figma предлагает обширную библиотеку шрифтов Google Fonts, но часто дизайнерам требуются собственные шрифты для брендированных проектов. Давайте разберёмся, как эффективно управлять шрифтами в этом инструменте. 🧩

Существует несколько способов добавления шрифтов в Figma:

Локальные шрифты — установленные на вашем компьютере автоматически появляются в Figma (требуется Figma Desktop) Загрузка шрифтов в проект — через меню "File" > "Font Settings" > "Add Fonts to Project" Использование Figma Font Integrations — подключение сервисов Adobe Fonts, Fontstand и других

При работе в команде рекомендуется загружать шрифты непосредственно в проект, чтобы все участники видели дизайн с правильной типографикой, даже если у них не установлены нужные шрифты локально.

Екатерина Соловьёва, арт-директор Мы разрабатывали фирменный стиль для сети региональных кофеен, и клиент приобрёл лицензию на эксклюзивный шрифт со множеством переменных начертаний. В день презентации дизайн-концепции произошло непредвиденное — заказчик решил показать макеты на своём ноутбуке, где, конечно же, нужного шрифта не было. Вместо изящной типографики он увидел стандартный Arial, и весь дизайн развалился на глазах. После этого случая я взяла за правило загружать все шрифты прямо в проект Figma. Когда через месяц нам понадобилось презентовать сайт, система уже автоматически отображала правильную типографику на любом устройстве. Клиент был впечатлён нашей "стабильностью", хотя на самом деле это просто грамотная настройка Figma.

Для эффективной работы с большим количеством шрифтов полезно создавать библиотеку текстовых стилей, организованную по категориям:

Категория стилей Рекомендуемая структура именования Примеры Заголовки [H1-H6]/[Начертание]/[Размер] H1/Bold/48px, H2/Medium/36px Основной текст Body/[Начертание]/[Размер] Body/Regular/16px, Body/Bold/16px UI-элементы [Элемент]/[Состояние] Button/Primary, Caption/Secondary Специальные элементы [Назначение]/[Вариант] Quote/Italic, Code/Monospace

При работе с вариативными шрифтами (variable fonts) Figma предоставляет дополнительные возможности настройки:

Выберите текстовый блок с вариативным шрифтом В панели свойств найдите раздел "Variable Axes" Используйте слайдеры для настройки параметров (ширина, вес, наклон и др.)

Это позволяет тонко настраивать внешний вид шрифта без необходимости переключаться между фиксированными начертаниями, создавая уникальные типографические решения.

Если в проекте используются нестандартные шрифты, важно учитывать:

Лицензионные ограничения (особенно для коммерческих проектов)

Размер файлов шрифтов (влияет на производительность Figma)

Совместимость с платформами (не все шрифты корректно отображаются на всех устройствах)

Продвинутые техники работы с текстом в Figma

Теперь, когда вы освоили основы, пора погрузиться в продвинутые техники, которые выделят ваши дизайны среди остальных. Здесь Figma раскрывает свой полный потенциал в работе с текстом. 💎

Первый мощный инструмент — это создание текстовых компонентов с вариантами:

Создайте текстовый блок с нужными параметрами Выделите его и нажмите Ctrl/Cmd + Alt + K, чтобы создать компонент В панели "Design" выберите "Add Variant" Создайте варианты для разных состояний (например, Default, Hover, Error) Настройте свойства для каждого варианта (цвет, размер, начертание)

Это позволяет создавать сложные текстовые системы с консистентным поведением по всему проекту.

Для создания визуально богатых текстовых элементов используйте комбинацию эффектов:

Inner Shadow — для создания тиснёных или выдавленных надписей

— для создания тиснёных или выдавленных надписей Drop Shadow — для текста, парящего над поверхностью

— для текста, парящего над поверхностью Layer Blur — для создания эффекта размытия или свечения текста

— для создания эффекта размытия или свечения текста Background Blur — для создания матового эффекта под текстом

Хотя Figma не имеет встроенных инструментов для работы с текстовыми контурами, существует обходной путь:

Создайте текст нужного размера и начертания Конвертируйте его в кривые (Ctrl/Cmd + Shift + O) Теперь вы можете изменять обводку и заливку отдельно Для создания пустотелого текста установите толщину обводки и уберите заливку

Помните, что после преобразования в кривые текст перестаёт быть редактируемым, поэтому сохраняйте исходную версию.

Для более сложных текстовых эффектов можно использовать плагины:

Text Utilities — расширяет возможности форматирования текста

— расширяет возможности форматирования текста Font Master — помогает управлять шрифтами и их вариациями

— помогает управлять шрифтами и их вариациями Text Styles Generator — автоматизирует создание текстовых стилей

— автоматизирует создание текстовых стилей Font Scale — создает системы типографических шкал

Для работы с многоязычным контентом полезно использовать инструмент "Language Override":

Выберите текстовый элемент В панели свойств найдите "Language" в разделе "Text" Выберите нужный язык из списка

Это помогает правильно отображать специфичные для языка символы и проверять, как будет выглядеть дизайн при локализации.

Создание текста по кругу и другие креативные решения

Финальный раздел посвящён креативным решениям, которые позволяют выйти за рамки стандартной типографики и создать по-настоящему уникальные текстовые элементы. 🚀

Создание текста по кругу — одна из самых востребованных креативных техник. Вот пошаговое руководство, как сделать текст по кругу в Figma:

Создайте круг нужного размера с помощью инструмента "Ellipse" (O) Выберите инструмент "Text" (T) и кликните на контур круга Введите текст — он автоматически разместится по контуру В панели свойств настройте параметры текста и его расположение относительно контура Если нужно скрыть сам круг, установите его обводку и заливку на "None"

Для более точной настройки используйте следующие параметры:

Text Align — определяет расположение текста относительно начальной точки на контуре

— определяет расположение текста относительно начальной точки на контуре Spacing — регулирует равномерность распределения букв по контуру

— регулирует равномерность распределения букв по контуру Start point — позволяет изменить точку, с которой начинается текст на контуре

Если вам нужно создать более сложные формы текста, можно использовать комбинацию контуров:

Создайте несколько форм с помощью инструмента "Pen" (P) Объедините их в единый контур через "Union" в меню Boolean Разместите текст по получившемуся составному контуру

Для создания эффекта перспективы в тексте:

Напишите текст обычным способом Конвертируйте его в кривые (Ctrl/Cmd + Shift + O) Выберите полученный векторный объект Используйте инструмент Free Transform (Ctrl/Cmd + Shift + K) Перетащите угловые маркеры для создания эффекта перспективы

Для создания эффекта смешивания текста с фоном используйте режимы наложения:

Разместите текст поверх изображения или цветного фона В разделе "Effects" правой панели выберите нужный режим наложения Экспериментируйте с Multiply, Overlay, Screen для различных эффектов Настройте непрозрачность для тонкой регулировки эффекта

Для создания эффекта маскированного текста:

Создайте текстовый блок Поместите изображение под текст Выделите оба объекта Выберите "Use as Mask" в контекстном меню

Результатом будет текст, заполненный изображением — эффектный приём для заголовков и акцентных элементов.

Для создания эффекта "градиентного текста":

Создайте текстовый блок В панели свойств выберите заливку цветом Нажмите на квадрат с цветом и выберите "Gradient" Настройте тип градиента (линейный, радиальный, угловой) Задайте цветовые точки и направление градиента

Типографика в Figma — это не просто функция, а целая система возможностей, превращающая простой текст в мощный дизайн-инструмент. Освоив эти техники, от базового форматирования до создания текста по кривым и применения визуальных эффектов, вы сможете воплощать самые смелые идеи. Главное — практика и эксперименты. Помните: каждый проект — это возможность испытать новый типографический приём, который может стать вашей фирменной фишкой.

