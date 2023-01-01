Figma для веб-дизайнера: ключевые возможности и преимущества
Figma произвела настоящий переворот в мире веб-дизайна, предоставив разработчикам интерфейсов мощный набор инструментов в браузере. Многие дизайнеры сегодня называют её "золотым стандартом" индустрии — не случайно количество пользователей платформы превысило 4 миллиона активных аккаунтов. Эта платформа позволяет создавать проекты любой сложности: от простых лендингов до многоэкранных приложений с сотнями компонентов. В этой статье я расскажу, как использовать ключевые возможности Figma, чтобы ускорить ваш рабочий процесс и вывести дизайн-проекты на новый уровень. 🚀
Figma: обзор ключевых возможностей для веб-дизайнера
Figma — это облачный инструмент для дизайна пользовательских интерфейсов с возможностью коллаборации в режиме реального времени. В отличие от классических десктопных программ, Figma работает в браузере, что устраняет проблемы совместимости между операционными системами и позволяет дизайнерам работать на любом устройстве с доступом в интернет.
Антон Северов, UI/UX дизайнер
Когда я впервые перешел на Figma в 2019 году, у меня был крупный проект для финтех-стартапа с жесткими сроками и распределенной командой. Раньше мы использовали Sketch и постоянно сталкивались с проблемами синхронизации файлов и версионности. В первую же неделю работы в Figma мы сократили время на коммуникацию на 40%. Разработчики могли видеть изменения мгновенно и оставлять комментарии прямо в макете, а не в отдельных чатах. К концу проекта наша продуктивность выросла примерно на треть, а количество итераций дизайна сократилось вдвое благодаря оперативной обратной связи.
Ключевые преимущества Figma для веб-дизайнеров:
- Облачное хранение — все проекты сохраняются автоматически и доступны с любого устройства
- Многопользовательский режим — несколько дизайнеров могут работать над одним файлом одновременно
- Векторная графика — неограниченное масштабирование без потери качества
- Автолейаут — адаптивные компоненты, которые меняют размер в зависимости от содержимого
- Прототипирование — создание интерактивных прототипов с переходами между экранами
- Компоненты и библиотеки — повторное использование элементов дизайна
- Плагины — расширение функциональности с помощью сторонних инструментов
Figma предлагает как бесплатный, так и платный планы использования. Бесплатная версия позволяет хранить до трех активных проектов и работать в команде до двух пользователей, что делает её идеальной для новичков, студентов или фрилансеров с небольшими проектами.
|План
|Цена
|Количество проектов
|Командные функции
|Starter (бесплатный)
|$0
|3 активных файла
|До 2 редакторов
|Professional
|$12/месяц за редактора
|Неограниченно
|История версий, командные библиотеки
|Organization
|$45/месяц за редактора
|Неограниченно
|Централизованное управление, SSO, аудит
Интерфейс и базовые инструменты для создания дизайна
Интерфейс Figma интуитивно понятен и организован вокруг ключевых элементов: панель инструментов, панель свойств, панель слоев и холст. Если вы ранее работали с графическими редакторами, освоить Figma будет несложно. 🎨
Основные элементы интерфейса:
- Панель инструментов (слева) — включает базовые инструменты для создания и манипуляции объектами
- Панель свойств (справа) — позволяет настраивать параметры выбранных объектов
- Панель слоев и страниц (слева) — организует структуру проекта
- Холст (центр) — рабочая область для создания дизайна
- Верхнее меню — содержит дополнительные функции и настройки
Базовые инструменты для создания дизайна в Figma:
- Frame (Shift+A) — создает контейнер для элементов с фиксированными размерами
- Rectangle, Ellipse, Polygon, Star, Line (R, O, Y, S, L) — набор инструментов для создания фигур
- Pen (P) — позволяет рисовать произвольные векторные формы
- Text (T) — добавляет текстовые элементы
- Hand (H) — перемещение по холсту
- Move (V) — выбор и перемещение объектов
Для создания дизайна мобильного приложения с Figma рекомендуется начать с выбора подходящего фрейма. В панели инструментов выберите Frame (F) и затем в панели свойств справа найдите предустановленные размеры для мобильных устройств (iPhone, Android). Это обеспечит правильные пропорции и размеры для вашего дизайна.
Мария Колесникова, старший UX-дизайнер
При переходе в Figma моя команда столкнулась с проблемой — мы не могли найти знакомые инструменты и горячие клавиши. Первые две недели производительность падала, и руководство начало сомневаться в решении о миграции. Я составила документ с сопоставлением инструментов между Photoshop/Sketch и Figma, а также организовала серию коротких обучающих сессий по 15 минут каждое утро. К концу месяца команда не только достигла прежней скорости работы, но и начала использовать уникальные преимущества Figma, такие как компоненты и автолейаут. Критически важным оказалось не просто показать, где находятся инструменты, но и объяснить новую логику работы с объектами и слоями.
Особое внимание стоит уделить работе с сетками и направляющими, которые помогают выравнивать элементы и создавать согласованный дизайн. В Figma можно настроить как базовую сетку (Grid), так и колоночную сетку (Layout Grid), что особенно полезно при дизайне веб-приложений.
Для настройки сетки:
- Выберите фрейм, к которому хотите применить сетку
- В панели свойств справа найдите раздел Layout Grid
- Нажмите + для добавления сетки
- Выберите тип сетки: Grid (равномерная сетка), Columns (колонки) или Rows (строки)
|Тип сетки
|Применение
|Ключевые настройки
|Grid (базовая)
|Общее выравнивание элементов
|Размер ячейки, цвет, прозрачность
|Columns (колонки)
|Веб-дизайн, адаптивная верстка
|Количество колонок, ширина, отступы
|Rows (строки)
|Вертикальное выравнивание, типографика
|Высота строк, отступы
Прототипирование и создание интерактивных макетов
Прототипирование — одна из мощнейших функций Figma, позволяющая превратить статичные макеты в интерактивные прототипы, имитирующие реальное взаимодействие пользователя с интерфейсом. Эта возможность критически важна для тестирования пользовательских сценариев и презентации проектов клиентам. 📱
Для создания прототипа необходимо:
- Переключиться во вкладку Prototype в правой панели
- Выбрать элемент, который будет запускать взаимодействие (например, кнопку)
- Создать соединение с целевым экраном, перетащив точку соединения
- Настроить тип взаимодействия и анимацию перехода
- Нажать кнопку Present (⌘P) для просмотра прототипа
Figma предлагает различные типы взаимодействий, которые можно настроить для прототипа:
- Navigate to — переход на другой экран
- Open overlay — показ элемента поверх текущего экрана (модальные окна, выпадающие меню)
- Scroll to — прокрутка к определенной части экрана
- Change to — изменение варианта компонента
- Swap with — замена одного экрана другим с сохранением позиции в навигации
Для создания более сложных взаимодействий Figma предлагает функцию Smart Animate, которая автоматически анимирует переход между состояниями общих элементов на разных экранах. Это особенно полезно при создании дизайна мобильного приложения с Figma, где плавные переходы играют важную роль в пользовательском опыте.
Современные функции прототипирования также включают условную логику и переменные, позволяющие создавать более реалистичные пользовательские сценарии:
- Condition — выполнение действия в зависимости от выполнения условия
- Variables — хранение и изменение значений в процессе взаимодействия
- Hover States — создание состояний при наведении курсора
- Interactive Components — компоненты с встроенной интерактивностью
Для тестирования прототипов Figma предлагает функцию совместного просмотра, позволяющую нескольким пользователям одновременно просматривать и взаимодействовать с прототипом. Это особенно полезно для удаленных команд и презентаций клиентам.
Компоненты и автолейаут: ускорение рабочего процесса
Компоненты — это ключевой инструмент Figma для создания масштабируемых и поддерживаемых дизайн-систем. Они позволяют определить элемент один раз и использовать его повторно по всему проекту, сохраняя при этом связь с оригиналом. Изменения в исходном компоненте (Main Component) автоматически применяются ко всем его экземплярам (Instances). 🧩
Для создания компонента:
- Выберите элемент или группу элементов, которые хотите превратить в компонент
- Нажмите Create Component (⌘+Alt+K или через меню Object)
- Компонент появится в панели Assets и будет доступен для использования
Компоненты в Figma могут иметь свойства и варианты, что делает их еще более гибкими:
- Properties — настраиваемые параметры компонента (текст, цвет, изображение)
- Variants — различные состояния компонента (кнопка в состояниях Default, Hover, Active, Disabled)
- Instances — экземпляры компонента, размещенные в дизайне
- Component Sets — наборы связанных вариантов компонента
Автолейаут (Auto Layout) — еще одна революционная функция Figma, которая позволяет создавать адаптивные элементы интерфейса, автоматически меняющие размер в зависимости от содержимого. Это особенно полезно при дизайне веб-приложений, где элементы должны адаптироваться к разным размерам экрана и содержимому.
Для применения автолейаута:
- Выберите группу элементов
- Нажмите Add Auto Layout (Shift+A) в панели свойств или через меню
- Настройте параметры автолейаута: направление (вертикальное или горизонтальное), отступы, выравнивание
Ключевые возможности автолейаута:
- Padding — отступы внутри контейнера
- Spacing — расстояние между элементами
- Alignment — выравнивание элементов внутри контейнера
- Resizing — поведение при изменении размера (Hug, Fill)
- Nested Auto Layout — вложенные автолейауты для создания сложных адаптивных интерфейсов
Комбинация компонентов и автолейаута позволяет создавать действительно гибкие и переиспользуемые элементы дизайна. Например, вы можете создать компонент кнопки с автолейаутом, который будет автоматически адаптироваться к длине текста, сохраняя при этом отступы и выравнивание.
|Стратегия компонентов
|Преимущества
|Лучшие практики
|Атомарный подход
|Максимальная переиспользуемость, последовательность
|Создавайте простые базовые компоненты, которые комбинируются в более сложные
|Компоненты-шаблоны
|Быстрое создание типовых экранов, последовательность
|Используйте для повторяющихся паттернов интерфейса (карточки, списки)
|Контекстные компоненты
|Учитывают специфику контекста использования
|Применяйте для элементов, внешний вид которых зависит от контекста
Совместная работа и где брать готовые макеты для верстки
Совместная работа — ключевая сильная сторона Figma, радикально меняющая процесс дизайна интерфейсов. Благодаря облачной архитектуре, Figma позволяет нескольким дизайнерам одновременно работать над одним проектом без конфликтов и проблем с версионностью. 👥
Основные инструменты для совместной работы в Figma:
- Многопользовательское редактирование — несколько дизайнеров могут одновременно вносить изменения
- Комментарии — обсуждение дизайна прямо в интерфейсе
- Наблюдатели — видно, кто просматривает файл в данный момент
- Совместный просмотр — возможность следовать за курсором другого пользователя
- История версий — отслеживание и восстановление предыдущих версий (в платных планах)
- Ветки — создание экспериментальных версий дизайна без влияния на основной файл
Для командной работы Figma предлагает систему управления доступом с различными ролями:
- Editor — полный доступ к редактированию
- Viewer — просмотр и комментирование без возможности редактирования
- Owner — полный контроль, включая управление доступом
Для верстальщиков и разработчиков Figma предоставляет удобные инструменты для получения всей необходимой информации:
- Inspect — режим просмотра CSS-свойств, размеров и расстояний
- Code — автоматически генерируемые CSS-стили для выбранных элементов
- Export — экспорт графических ассетов в различных форматах и размерах
Где брать готовые макеты для верстки Figma? Существует множество ресурсов:
- Figma Community — бесплатные макеты, UI-киты и шаблоны от сообщества дизайнеров
- UI8.net — маркетплейс с премиум макетами и UI-китами
- Envato Elements — подписочный сервис с тысячами дизайн-ресурсов
- Dribbble — многие дизайнеры делятся бесплатными макетами
- Behance — проекты с бесплатными файлами Figma
- FigmaFreebies — сайт, собирающий бесплатные ресурсы Figma
Для работы с готовыми макетами в Figma рекомендуется:
- Создать копию оригинального файла, чтобы не изменять исходник
- Изучить структуру файла и организацию компонентов
- Ознакомиться с сеткой и системой отступов
- Проверить, все ли ассеты доступны для экспорта
- При необходимости организовать фреймы в последовательность для верстки
Figma стала ключевым игроком в сфере дизайна интерфейсов благодаря своей доступности, гибкости и мощному набору инструментов. Возможность совместной работы, создания компонентных дизайн-систем и интерактивных прототипов делает её незаменимым инструментом для современных веб-дизайнеров. Осваивая Figma, вы не просто изучаете ещё одну программу — вы приобретаете набор навыков, который кардинально меняет подход к дизайн-процессу, делая его более эффективным, согласованным и ориентированным на результат.
