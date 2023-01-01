Figma для веб-дизайнера: ключевые возможности и преимущества

Для кого эта статья:

Веб-дизайнеры и UX/UI специалисты

Новички в области дизайна, желающие освоить Figma

Студенты и фрилансеры, работающие с проектами в области веб-дизайна Figma произвела настоящий переворот в мире веб-дизайна, предоставив разработчикам интерфейсов мощный набор инструментов в браузере. Многие дизайнеры сегодня называют её "золотым стандартом" индустрии — не случайно количество пользователей платформы превысило 4 миллиона активных аккаунтов. Эта платформа позволяет создавать проекты любой сложности: от простых лендингов до многоэкранных приложений с сотнями компонентов. В этой статье я расскажу, как использовать ключевые возможности Figma, чтобы ускорить ваш рабочий процесс и вывести дизайн-проекты на новый уровень. 🚀

Хотите освоить Figma с нуля и стать востребованным специалистом? Курс веб-дизайна от Skypro предлагает погружение в мир профессионального дизайна с акцентом на практические навыки в Figma. Наши студенты не просто изучают интерфейс — они создают реальные проекты для портфолио под руководством действующих дизайнеров. Программа включает все аспекты: от основ UI/UX до прототипирования и подготовки макетов к вёрстке.

Figma: обзор ключевых возможностей для веб-дизайнера

Figma — это облачный инструмент для дизайна пользовательских интерфейсов с возможностью коллаборации в режиме реального времени. В отличие от классических десктопных программ, Figma работает в браузере, что устраняет проблемы совместимости между операционными системами и позволяет дизайнерам работать на любом устройстве с доступом в интернет.

Антон Северов, UI/UX дизайнер Когда я впервые перешел на Figma в 2019 году, у меня был крупный проект для финтех-стартапа с жесткими сроками и распределенной командой. Раньше мы использовали Sketch и постоянно сталкивались с проблемами синхронизации файлов и версионности. В первую же неделю работы в Figma мы сократили время на коммуникацию на 40%. Разработчики могли видеть изменения мгновенно и оставлять комментарии прямо в макете, а не в отдельных чатах. К концу проекта наша продуктивность выросла примерно на треть, а количество итераций дизайна сократилось вдвое благодаря оперативной обратной связи.

Ключевые преимущества Figma для веб-дизайнеров:

Облачное хранение — все проекты сохраняются автоматически и доступны с любого устройства

— все проекты сохраняются автоматически и доступны с любого устройства Многопользовательский режим — несколько дизайнеров могут работать над одним файлом одновременно

— несколько дизайнеров могут работать над одним файлом одновременно Векторная графика — неограниченное масштабирование без потери качества

— неограниченное масштабирование без потери качества Автолейаут — адаптивные компоненты, которые меняют размер в зависимости от содержимого

— адаптивные компоненты, которые меняют размер в зависимости от содержимого Прототипирование — создание интерактивных прототипов с переходами между экранами

— создание интерактивных прототипов с переходами между экранами Компоненты и библиотеки — повторное использование элементов дизайна

— повторное использование элементов дизайна Плагины — расширение функциональности с помощью сторонних инструментов

Figma предлагает как бесплатный, так и платный планы использования. Бесплатная версия позволяет хранить до трех активных проектов и работать в команде до двух пользователей, что делает её идеальной для новичков, студентов или фрилансеров с небольшими проектами.

План Цена Количество проектов Командные функции Starter (бесплатный) $0 3 активных файла До 2 редакторов Professional $12/месяц за редактора Неограниченно История версий, командные библиотеки Organization $45/месяц за редактора Неограниченно Централизованное управление, SSO, аудит

Интерфейс и базовые инструменты для создания дизайна

Интерфейс Figma интуитивно понятен и организован вокруг ключевых элементов: панель инструментов, панель свойств, панель слоев и холст. Если вы ранее работали с графическими редакторами, освоить Figma будет несложно. 🎨

Основные элементы интерфейса:

Панель инструментов (слева) — включает базовые инструменты для создания и манипуляции объектами

— включает базовые инструменты для создания и манипуляции объектами Панель свойств (справа) — позволяет настраивать параметры выбранных объектов

— позволяет настраивать параметры выбранных объектов Панель слоев и страниц (слева) — организует структуру проекта

— организует структуру проекта Холст (центр) — рабочая область для создания дизайна

— рабочая область для создания дизайна Верхнее меню — содержит дополнительные функции и настройки

Базовые инструменты для создания дизайна в Figma:

Frame (Shift+A) — создает контейнер для элементов с фиксированными размерами Rectangle, Ellipse, Polygon, Star, Line (R, O, Y, S, L) — набор инструментов для создания фигур Pen (P) — позволяет рисовать произвольные векторные формы Text (T) — добавляет текстовые элементы Hand (H) — перемещение по холсту Move (V) — выбор и перемещение объектов

Для создания дизайна мобильного приложения с Figma рекомендуется начать с выбора подходящего фрейма. В панели инструментов выберите Frame (F) и затем в панели свойств справа найдите предустановленные размеры для мобильных устройств (iPhone, Android). Это обеспечит правильные пропорции и размеры для вашего дизайна.

Мария Колесникова, старший UX-дизайнер При переходе в Figma моя команда столкнулась с проблемой — мы не могли найти знакомые инструменты и горячие клавиши. Первые две недели производительность падала, и руководство начало сомневаться в решении о миграции. Я составила документ с сопоставлением инструментов между Photoshop/Sketch и Figma, а также организовала серию коротких обучающих сессий по 15 минут каждое утро. К концу месяца команда не только достигла прежней скорости работы, но и начала использовать уникальные преимущества Figma, такие как компоненты и автолейаут. Критически важным оказалось не просто показать, где находятся инструменты, но и объяснить новую логику работы с объектами и слоями.

Особое внимание стоит уделить работе с сетками и направляющими, которые помогают выравнивать элементы и создавать согласованный дизайн. В Figma можно настроить как базовую сетку (Grid), так и колоночную сетку (Layout Grid), что особенно полезно при дизайне веб-приложений.

Для настройки сетки:

Выберите фрейм, к которому хотите применить сетку В панели свойств справа найдите раздел Layout Grid Нажмите + для добавления сетки Выберите тип сетки: Grid (равномерная сетка), Columns (колонки) или Rows (строки)

Тип сетки Применение Ключевые настройки Grid (базовая) Общее выравнивание элементов Размер ячейки, цвет, прозрачность Columns (колонки) Веб-дизайн, адаптивная верстка Количество колонок, ширина, отступы Rows (строки) Вертикальное выравнивание, типографика Высота строк, отступы

Прототипирование и создание интерактивных макетов

Прототипирование — одна из мощнейших функций Figma, позволяющая превратить статичные макеты в интерактивные прототипы, имитирующие реальное взаимодействие пользователя с интерфейсом. Эта возможность критически важна для тестирования пользовательских сценариев и презентации проектов клиентам. 📱

Для создания прототипа необходимо:

Переключиться во вкладку Prototype в правой панели Выбрать элемент, который будет запускать взаимодействие (например, кнопку) Создать соединение с целевым экраном, перетащив точку соединения Настроить тип взаимодействия и анимацию перехода Нажать кнопку Present (⌘P) для просмотра прототипа

Figma предлагает различные типы взаимодействий, которые можно настроить для прототипа:

Navigate to — переход на другой экран

— переход на другой экран Open overlay — показ элемента поверх текущего экрана (модальные окна, выпадающие меню)

— показ элемента поверх текущего экрана (модальные окна, выпадающие меню) Scroll to — прокрутка к определенной части экрана

— прокрутка к определенной части экрана Change to — изменение варианта компонента

— изменение варианта компонента Swap with — замена одного экрана другим с сохранением позиции в навигации

Для создания более сложных взаимодействий Figma предлагает функцию Smart Animate, которая автоматически анимирует переход между состояниями общих элементов на разных экранах. Это особенно полезно при создании дизайна мобильного приложения с Figma, где плавные переходы играют важную роль в пользовательском опыте.

Современные функции прототипирования также включают условную логику и переменные, позволяющие создавать более реалистичные пользовательские сценарии:

Condition — выполнение действия в зависимости от выполнения условия

— выполнение действия в зависимости от выполнения условия Variables — хранение и изменение значений в процессе взаимодействия

— хранение и изменение значений в процессе взаимодействия Hover States — создание состояний при наведении курсора

— создание состояний при наведении курсора Interactive Components — компоненты с встроенной интерактивностью

Для тестирования прототипов Figma предлагает функцию совместного просмотра, позволяющую нескольким пользователям одновременно просматривать и взаимодействовать с прототипом. Это особенно полезно для удаленных команд и презентаций клиентам.

Компоненты и автолейаут: ускорение рабочего процесса

Компоненты — это ключевой инструмент Figma для создания масштабируемых и поддерживаемых дизайн-систем. Они позволяют определить элемент один раз и использовать его повторно по всему проекту, сохраняя при этом связь с оригиналом. Изменения в исходном компоненте (Main Component) автоматически применяются ко всем его экземплярам (Instances). 🧩

Для создания компонента:

Выберите элемент или группу элементов, которые хотите превратить в компонент Нажмите Create Component (⌘+Alt+K или через меню Object) Компонент появится в панели Assets и будет доступен для использования

Компоненты в Figma могут иметь свойства и варианты, что делает их еще более гибкими:

Properties — настраиваемые параметры компонента (текст, цвет, изображение)

— настраиваемые параметры компонента (текст, цвет, изображение) Variants — различные состояния компонента (кнопка в состояниях Default, Hover, Active, Disabled)

— различные состояния компонента (кнопка в состояниях Default, Hover, Active, Disabled) Instances — экземпляры компонента, размещенные в дизайне

— экземпляры компонента, размещенные в дизайне Component Sets — наборы связанных вариантов компонента

Автолейаут (Auto Layout) — еще одна революционная функция Figma, которая позволяет создавать адаптивные элементы интерфейса, автоматически меняющие размер в зависимости от содержимого. Это особенно полезно при дизайне веб-приложений, где элементы должны адаптироваться к разным размерам экрана и содержимому.

Для применения автолейаута:

Выберите группу элементов Нажмите Add Auto Layout (Shift+A) в панели свойств или через меню Настройте параметры автолейаута: направление (вертикальное или горизонтальное), отступы, выравнивание

Ключевые возможности автолейаута:

Padding — отступы внутри контейнера

— отступы внутри контейнера Spacing — расстояние между элементами

— расстояние между элементами Alignment — выравнивание элементов внутри контейнера

— выравнивание элементов внутри контейнера Resizing — поведение при изменении размера (Hug, Fill)

— поведение при изменении размера (Hug, Fill) Nested Auto Layout — вложенные автолейауты для создания сложных адаптивных интерфейсов

Комбинация компонентов и автолейаута позволяет создавать действительно гибкие и переиспользуемые элементы дизайна. Например, вы можете создать компонент кнопки с автолейаутом, который будет автоматически адаптироваться к длине текста, сохраняя при этом отступы и выравнивание.

Стратегия компонентов Преимущества Лучшие практики Атомарный подход Максимальная переиспользуемость, последовательность Создавайте простые базовые компоненты, которые комбинируются в более сложные Компоненты-шаблоны Быстрое создание типовых экранов, последовательность Используйте для повторяющихся паттернов интерфейса (карточки, списки) Контекстные компоненты Учитывают специфику контекста использования Применяйте для элементов, внешний вид которых зависит от контекста

Совместная работа и где брать готовые макеты для верстки

Совместная работа — ключевая сильная сторона Figma, радикально меняющая процесс дизайна интерфейсов. Благодаря облачной архитектуре, Figma позволяет нескольким дизайнерам одновременно работать над одним проектом без конфликтов и проблем с версионностью. 👥

Основные инструменты для совместной работы в Figma:

Многопользовательское редактирование — несколько дизайнеров могут одновременно вносить изменения

— несколько дизайнеров могут одновременно вносить изменения Комментарии — обсуждение дизайна прямо в интерфейсе

— обсуждение дизайна прямо в интерфейсе Наблюдатели — видно, кто просматривает файл в данный момент

— видно, кто просматривает файл в данный момент Совместный просмотр — возможность следовать за курсором другого пользователя

— возможность следовать за курсором другого пользователя История версий — отслеживание и восстановление предыдущих версий (в платных планах)

— отслеживание и восстановление предыдущих версий (в платных планах) Ветки — создание экспериментальных версий дизайна без влияния на основной файл

Для командной работы Figma предлагает систему управления доступом с различными ролями:

Editor — полный доступ к редактированию

— полный доступ к редактированию Viewer — просмотр и комментирование без возможности редактирования

— просмотр и комментирование без возможности редактирования Owner — полный контроль, включая управление доступом

Для верстальщиков и разработчиков Figma предоставляет удобные инструменты для получения всей необходимой информации:

Inspect — режим просмотра CSS-свойств, размеров и расстояний Code — автоматически генерируемые CSS-стили для выбранных элементов Export — экспорт графических ассетов в различных форматах и размерах

Где брать готовые макеты для верстки Figma? Существует множество ресурсов:

Figma Community — бесплатные макеты, UI-киты и шаблоны от сообщества дизайнеров

— бесплатные макеты, UI-киты и шаблоны от сообщества дизайнеров UI8.net — маркетплейс с премиум макетами и UI-китами

— маркетплейс с премиум макетами и UI-китами Envato Elements — подписочный сервис с тысячами дизайн-ресурсов

— подписочный сервис с тысячами дизайн-ресурсов Dribbble — многие дизайнеры делятся бесплатными макетами

— многие дизайнеры делятся бесплатными макетами Behance — проекты с бесплатными файлами Figma

— проекты с бесплатными файлами Figma FigmaFreebies — сайт, собирающий бесплатные ресурсы Figma

Для работы с готовыми макетами в Figma рекомендуется:

Создать копию оригинального файла, чтобы не изменять исходник Изучить структуру файла и организацию компонентов Ознакомиться с сеткой и системой отступов Проверить, все ли ассеты доступны для экспорта При необходимости организовать фреймы в последовательность для верстки

Figma стала ключевым игроком в сфере дизайна интерфейсов благодаря своей доступности, гибкости и мощному набору инструментов. Возможность совместной работы, создания компонентных дизайн-систем и интерактивных прототипов делает её незаменимым инструментом для современных веб-дизайнеров. Осваивая Figma, вы не просто изучаете ещё одну программу — вы приобретаете набор навыков, который кардинально меняет подход к дизайн-процессу, делая его более эффективным, согласованным и ориентированным на результат.

