Figma для веб-дизайнера: ключевые возможности и преимущества

Для кого эта статья:

  • Веб-дизайнеры и UX/UI специалисты
  • Новички в области дизайна, желающие освоить Figma

  • Студенты и фрилансеры, работающие с проектами в области веб-дизайна

    Figma произвела настоящий переворот в мире веб-дизайна, предоставив разработчикам интерфейсов мощный набор инструментов в браузере. Многие дизайнеры сегодня называют её "золотым стандартом" индустрии — не случайно количество пользователей платформы превысило 4 миллиона активных аккаунтов. Эта платформа позволяет создавать проекты любой сложности: от простых лендингов до многоэкранных приложений с сотнями компонентов. В этой статье я расскажу, как использовать ключевые возможности Figma, чтобы ускорить ваш рабочий процесс и вывести дизайн-проекты на новый уровень. 🚀

Хотите освоить Figma с нуля и стать востребованным специалистом? Курс веб-дизайна от Skypro предлагает погружение в мир профессионального дизайна с акцентом на практические навыки в Figma. Наши студенты не просто изучают интерфейс — они создают реальные проекты для портфолио под руководством действующих дизайнеров. Программа включает все аспекты: от основ UI/UX до прототипирования и подготовки макетов к вёрстке.

Figma: обзор ключевых возможностей для веб-дизайнера

Figma — это облачный инструмент для дизайна пользовательских интерфейсов с возможностью коллаборации в режиме реального времени. В отличие от классических десктопных программ, Figma работает в браузере, что устраняет проблемы совместимости между операционными системами и позволяет дизайнерам работать на любом устройстве с доступом в интернет.

Антон Северов, UI/UX дизайнер

Когда я впервые перешел на Figma в 2019 году, у меня был крупный проект для финтех-стартапа с жесткими сроками и распределенной командой. Раньше мы использовали Sketch и постоянно сталкивались с проблемами синхронизации файлов и версионности. В первую же неделю работы в Figma мы сократили время на коммуникацию на 40%. Разработчики могли видеть изменения мгновенно и оставлять комментарии прямо в макете, а не в отдельных чатах. К концу проекта наша продуктивность выросла примерно на треть, а количество итераций дизайна сократилось вдвое благодаря оперативной обратной связи.

Ключевые преимущества Figma для веб-дизайнеров:

  • Облачное хранение — все проекты сохраняются автоматически и доступны с любого устройства
  • Многопользовательский режим — несколько дизайнеров могут работать над одним файлом одновременно
  • Векторная графика — неограниченное масштабирование без потери качества
  • Автолейаут — адаптивные компоненты, которые меняют размер в зависимости от содержимого
  • Прототипирование — создание интерактивных прототипов с переходами между экранами
  • Компоненты и библиотеки — повторное использование элементов дизайна
  • Плагины — расширение функциональности с помощью сторонних инструментов

Figma предлагает как бесплатный, так и платный планы использования. Бесплатная версия позволяет хранить до трех активных проектов и работать в команде до двух пользователей, что делает её идеальной для новичков, студентов или фрилансеров с небольшими проектами.

План Цена Количество проектов Командные функции
Starter (бесплатный) $0 3 активных файла До 2 редакторов
Professional $12/месяц за редактора Неограниченно История версий, командные библиотеки
Organization $45/месяц за редактора Неограниченно Централизованное управление, SSO, аудит
Пошаговый план для смены профессии

Интерфейс и базовые инструменты для создания дизайна

Интерфейс Figma интуитивно понятен и организован вокруг ключевых элементов: панель инструментов, панель свойств, панель слоев и холст. Если вы ранее работали с графическими редакторами, освоить Figma будет несложно. 🎨

Основные элементы интерфейса:

  • Панель инструментов (слева) — включает базовые инструменты для создания и манипуляции объектами
  • Панель свойств (справа) — позволяет настраивать параметры выбранных объектов
  • Панель слоев и страниц (слева) — организует структуру проекта
  • Холст (центр) — рабочая область для создания дизайна
  • Верхнее меню — содержит дополнительные функции и настройки

Базовые инструменты для создания дизайна в Figma:

  1. Frame (Shift+A) — создает контейнер для элементов с фиксированными размерами
  2. Rectangle, Ellipse, Polygon, Star, Line (R, O, Y, S, L) — набор инструментов для создания фигур
  3. Pen (P) — позволяет рисовать произвольные векторные формы
  4. Text (T) — добавляет текстовые элементы
  5. Hand (H) — перемещение по холсту
  6. Move (V) — выбор и перемещение объектов

Для создания дизайна мобильного приложения с Figma рекомендуется начать с выбора подходящего фрейма. В панели инструментов выберите Frame (F) и затем в панели свойств справа найдите предустановленные размеры для мобильных устройств (iPhone, Android). Это обеспечит правильные пропорции и размеры для вашего дизайна.

Мария Колесникова, старший UX-дизайнер

При переходе в Figma моя команда столкнулась с проблемой — мы не могли найти знакомые инструменты и горячие клавиши. Первые две недели производительность падала, и руководство начало сомневаться в решении о миграции. Я составила документ с сопоставлением инструментов между Photoshop/Sketch и Figma, а также организовала серию коротких обучающих сессий по 15 минут каждое утро. К концу месяца команда не только достигла прежней скорости работы, но и начала использовать уникальные преимущества Figma, такие как компоненты и автолейаут. Критически важным оказалось не просто показать, где находятся инструменты, но и объяснить новую логику работы с объектами и слоями.

Особое внимание стоит уделить работе с сетками и направляющими, которые помогают выравнивать элементы и создавать согласованный дизайн. В Figma можно настроить как базовую сетку (Grid), так и колоночную сетку (Layout Grid), что особенно полезно при дизайне веб-приложений.

Для настройки сетки:

  1. Выберите фрейм, к которому хотите применить сетку
  2. В панели свойств справа найдите раздел Layout Grid
  3. Нажмите + для добавления сетки
  4. Выберите тип сетки: Grid (равномерная сетка), Columns (колонки) или Rows (строки)
Тип сетки Применение Ключевые настройки
Grid (базовая) Общее выравнивание элементов Размер ячейки, цвет, прозрачность
Columns (колонки) Веб-дизайн, адаптивная верстка Количество колонок, ширина, отступы
Rows (строки) Вертикальное выравнивание, типографика Высота строк, отступы

Прототипирование и создание интерактивных макетов

Прототипирование — одна из мощнейших функций Figma, позволяющая превратить статичные макеты в интерактивные прототипы, имитирующие реальное взаимодействие пользователя с интерфейсом. Эта возможность критически важна для тестирования пользовательских сценариев и презентации проектов клиентам. 📱

Для создания прототипа необходимо:

  1. Переключиться во вкладку Prototype в правой панели
  2. Выбрать элемент, который будет запускать взаимодействие (например, кнопку)
  3. Создать соединение с целевым экраном, перетащив точку соединения
  4. Настроить тип взаимодействия и анимацию перехода
  5. Нажать кнопку Present (⌘P) для просмотра прототипа

Figma предлагает различные типы взаимодействий, которые можно настроить для прототипа:

  • Navigate to — переход на другой экран
  • Open overlay — показ элемента поверх текущего экрана (модальные окна, выпадающие меню)
  • Scroll to — прокрутка к определенной части экрана
  • Change to — изменение варианта компонента
  • Swap with — замена одного экрана другим с сохранением позиции в навигации

Для создания более сложных взаимодействий Figma предлагает функцию Smart Animate, которая автоматически анимирует переход между состояниями общих элементов на разных экранах. Это особенно полезно при создании дизайна мобильного приложения с Figma, где плавные переходы играют важную роль в пользовательском опыте.

Современные функции прототипирования также включают условную логику и переменные, позволяющие создавать более реалистичные пользовательские сценарии:

  • Condition — выполнение действия в зависимости от выполнения условия
  • Variables — хранение и изменение значений в процессе взаимодействия
  • Hover States — создание состояний при наведении курсора
  • Interactive Components — компоненты с встроенной интерактивностью

Для тестирования прототипов Figma предлагает функцию совместного просмотра, позволяющую нескольким пользователям одновременно просматривать и взаимодействовать с прототипом. Это особенно полезно для удаленных команд и презентаций клиентам.

Компоненты и автолейаут: ускорение рабочего процесса

Компоненты — это ключевой инструмент Figma для создания масштабируемых и поддерживаемых дизайн-систем. Они позволяют определить элемент один раз и использовать его повторно по всему проекту, сохраняя при этом связь с оригиналом. Изменения в исходном компоненте (Main Component) автоматически применяются ко всем его экземплярам (Instances). 🧩

Для создания компонента:

  1. Выберите элемент или группу элементов, которые хотите превратить в компонент
  2. Нажмите Create Component (⌘+Alt+K или через меню Object)
  3. Компонент появится в панели Assets и будет доступен для использования

Компоненты в Figma могут иметь свойства и варианты, что делает их еще более гибкими:

  • Properties — настраиваемые параметры компонента (текст, цвет, изображение)
  • Variants — различные состояния компонента (кнопка в состояниях Default, Hover, Active, Disabled)
  • Instances — экземпляры компонента, размещенные в дизайне
  • Component Sets — наборы связанных вариантов компонента

Автолейаут (Auto Layout) — еще одна революционная функция Figma, которая позволяет создавать адаптивные элементы интерфейса, автоматически меняющие размер в зависимости от содержимого. Это особенно полезно при дизайне веб-приложений, где элементы должны адаптироваться к разным размерам экрана и содержимому.

Для применения автолейаута:

  1. Выберите группу элементов
  2. Нажмите Add Auto Layout (Shift+A) в панели свойств или через меню
  3. Настройте параметры автолейаута: направление (вертикальное или горизонтальное), отступы, выравнивание

Ключевые возможности автолейаута:

  • Padding — отступы внутри контейнера
  • Spacing — расстояние между элементами
  • Alignment — выравнивание элементов внутри контейнера
  • Resizing — поведение при изменении размера (Hug, Fill)
  • Nested Auto Layout — вложенные автолейауты для создания сложных адаптивных интерфейсов

Комбинация компонентов и автолейаута позволяет создавать действительно гибкие и переиспользуемые элементы дизайна. Например, вы можете создать компонент кнопки с автолейаутом, который будет автоматически адаптироваться к длине текста, сохраняя при этом отступы и выравнивание.

Стратегия компонентов Преимущества Лучшие практики
Атомарный подход Максимальная переиспользуемость, последовательность Создавайте простые базовые компоненты, которые комбинируются в более сложные
Компоненты-шаблоны Быстрое создание типовых экранов, последовательность Используйте для повторяющихся паттернов интерфейса (карточки, списки)
Контекстные компоненты Учитывают специфику контекста использования Применяйте для элементов, внешний вид которых зависит от контекста

Совместная работа и где брать готовые макеты для верстки

Совместная работа — ключевая сильная сторона Figma, радикально меняющая процесс дизайна интерфейсов. Благодаря облачной архитектуре, Figma позволяет нескольким дизайнерам одновременно работать над одним проектом без конфликтов и проблем с версионностью. 👥

Основные инструменты для совместной работы в Figma:

  • Многопользовательское редактирование — несколько дизайнеров могут одновременно вносить изменения
  • Комментарии — обсуждение дизайна прямо в интерфейсе
  • Наблюдатели — видно, кто просматривает файл в данный момент
  • Совместный просмотр — возможность следовать за курсором другого пользователя
  • История версий — отслеживание и восстановление предыдущих версий (в платных планах)
  • Ветки — создание экспериментальных версий дизайна без влияния на основной файл

Для командной работы Figma предлагает систему управления доступом с различными ролями:

  • Editor — полный доступ к редактированию
  • Viewer — просмотр и комментирование без возможности редактирования
  • Owner — полный контроль, включая управление доступом

Для верстальщиков и разработчиков Figma предоставляет удобные инструменты для получения всей необходимой информации:

  1. Inspect — режим просмотра CSS-свойств, размеров и расстояний
  2. Code — автоматически генерируемые CSS-стили для выбранных элементов
  3. Export — экспорт графических ассетов в различных форматах и размерах

Где брать готовые макеты для верстки Figma? Существует множество ресурсов:

  • Figma Community — бесплатные макеты, UI-киты и шаблоны от сообщества дизайнеров
  • UI8.net — маркетплейс с премиум макетами и UI-китами
  • Envato Elements — подписочный сервис с тысячами дизайн-ресурсов
  • Dribbble — многие дизайнеры делятся бесплатными макетами
  • Behance — проекты с бесплатными файлами Figma
  • FigmaFreebies — сайт, собирающий бесплатные ресурсы Figma

Для работы с готовыми макетами в Figma рекомендуется:

  1. Создать копию оригинального файла, чтобы не изменять исходник
  2. Изучить структуру файла и организацию компонентов
  3. Ознакомиться с сеткой и системой отступов
  4. Проверить, все ли ассеты доступны для экспорта
  5. При необходимости организовать фреймы в последовательность для верстки

Figma стала ключевым игроком в сфере дизайна интерфейсов благодаря своей доступности, гибкости и мощному набору инструментов. Возможность совместной работы, создания компонентных дизайн-систем и интерактивных прототипов делает её незаменимым инструментом для современных веб-дизайнеров. Осваивая Figma, вы не просто изучаете ещё одну программу — вы приобретаете набор навыков, который кардинально меняет подход к дизайн-процессу, делая его более эффективным, согласованным и ориентированным на результат.

