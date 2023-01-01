Как установить Adobe Photoshop: пошаговая инструкция и настройка
Для кого эта статья:
- Начинающие пользователи Adobe Photoshop
- Студенты графических направлений и преподаватели
Люди, интересующиеся графическим дизайном и фотографией
Установка Adobe Photoshop может показаться сложной задачей, особенно если вы впервые сталкиваетесь с программами от Adobe. Однако этот процесс можно разбить на несколько простых шагов, которые помогут вам быстро начать работу с самым популярным графическим редактором в мире. В этой статье я расскажу о легальных способах установки Photoshop, системных требованиях и особенностях работы с Creative Cloud. Больше никаких сомнений и неудачных попыток — только четкая инструкция, которая работает в 2023 году! 🎨
Системные требования и варианты установки Photoshop
Прежде чем приступить к установке Adobe Photoshop, важно убедиться, что ваш компьютер соответствует минимальным системным требованиям. Несоответствие техническим параметрам может привести к нестабильной работе программы, медленному отклику или даже невозможности установки. 💻
Adobe регулярно обновляет Photoshop, добавляя новые функции, которые требуют всё больше вычислительных мощностей. Последние версии программы (начиная с Photoshop 2023) имеют следующие системные требования:
|Параметр
|Windows
|MacOS
|Операционная система
|Windows 10 (64-bit) версии 20H2 или новее
|macOS Monterey (v12) или новее
|Процессор
|Intel или AMD с поддержкой 64-bit; 2 ГГц или быстрее
|Intel или Apple M1/M2
|Оперативная память
|Минимум 8 ГБ (рекомендуется 16 ГБ)
|Минимум 8 ГБ (рекомендуется 16 ГБ)
|Место на диске
|4 ГБ свободного места (рекомендуется SSD)
|4 ГБ свободного места (рекомендуется SSD)
|Графика
|DirectX 12 совместимая карта с 2 ГБ VRAM
|Metal-совместимая видеокарта
|Разрешение экрана
|1280x800 (рекомендуется 1920x1080)
|1280x800 (рекомендуется 1920x1080)
Что касается вариантов установки, Adobe предлагает несколько путей получения Photoshop:
- Подписка Creative Cloud: Официальный и легальный способ. Можно выбрать план только с Photoshop или полный пакет приложений.
- Бесплатная пробная версия: Adobe предоставляет 7-дневный пробный период для тестирования полной версии продукта.
- Photoshop Elements: Упрощённая версия программы для непрофессионального использования с разовой оплатой.
- Образовательные лицензии: Скидки для студентов и преподавателей (до 60%).
Важно понимать, что официальные каналы — единственный легальный способ установки Photoshop. Использование пиратских версий не только нарушает закон, но и подвергает ваш компьютер риску заражения вредоносным ПО, а вас — возможным юридическим последствиям.
Максим Коровин, технический специалист Adobe
Однажды ко мне обратился клиент, который пытался "сэкономить" на покупке Photoshop, скачав его с сомнительного ресурса. Результат оказался плачевным — не только программа работала нестабильно, отсутствовали многие функции, но и компьютер заразился трояном, который шифровал личные данные. Восстановление системы и данных обошлось ему в сумму, превышающую годовую подписку на весь пакет Creative Cloud. Помните: кажущаяся экономия на пиратском ПО часто оборачивается гораздо большими потерями в будущем.
Регистрация аккаунта Adobe и подписка Creative Cloud
Для установки Photoshop необходимо иметь учетную запись Adobe и подписку Creative Cloud. Этот процесс состоит из нескольких этапов и занимает около 10-15 минут. 🔑
Шаги для создания аккаунта Adobe:
- Перейдите на официальный сайт Adobe (adobe.com).
- Нажмите кнопку "Войти" в правом верхнем углу.
- Выберите "Создать учетную запись" и следуйте инструкциям.
- Введите действующий адрес электронной почты (он станет вашим Adobe ID).
- Придумайте надежный пароль (минимум 8 символов, включая буквы и цифры).
- Заполните персональную информацию (имя, страна проживания).
- Подтвердите электронную почту, перейдя по ссылке из письма от Adobe.
После создания аккаунта необходимо выбрать подходящий план подписки. Adobe предлагает различные варианты в зависимости от ваших потребностей:
|План подписки
|Что включено
|Примерная стоимость
|Для кого подходит
|Photoshop (индивидуальный)
|Только Photoshop + 20 ГБ облачного хранилища
|От 1000 руб/месяц
|Фотографы, начинающие дизайнеры
|Фотография
|Photoshop + Lightroom + 20 ГБ облачного хранилища
|От 1200 руб/месяц
|Фотографы
|Все приложения
|Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro и др. + 100 ГБ
|От 3000 руб/месяц
|Профессиональные дизайнеры, креативные студии
|Для студентов и преподавателей
|Все приложения + 100 ГБ (со скидкой)
|От 1200 руб/месяц
|Студенты, преподаватели (требуется подтверждение)
Для оформления подписки:
- Войдите в свой аккаунт Adobe.
- Перейдите в раздел "Планы и цены" или "Plans" на официальном сайте.
- Выберите подходящий план подписки.
- Укажите, будете ли вы оплачивать ежемесячно или за год вперёд (годовая подписка выгоднее).
- Введите платежные данные и подтвердите покупку.
- После подтверждения оплаты вы получите доступ к скачиванию Creative Cloud Desktop.
После оформления подписки вы получите доступ не только к самим программам, но и к дополнительным сервисам Adobe: библиотекам шрифтов Adobe Fonts, стоковым изображениям Adobe Stock, облачному хранилищу и синхронизации настроек между устройствами. Это делает рабочий процесс более гибким, особенно если вы работаете на нескольких компьютерах.
Скачивание установщика и запуск Photoshop на ПК
После регистрации аккаунта и оформления подписки вы можете приступить к скачиванию и установке Adobe Photoshop через приложение Creative Cloud. Это центр управления всеми программами Adobe, который обеспечивает удобную установку, обновление и запуск приложений. 📥
Дарья Климова, преподаватель курсов по цифровой графике
На первом занятии с новой группой я всегда сталкиваюсь с одной и той же проблемой: студенты пытаются скачать Photoshop напрямую с сайта Adobe, минуя Creative Cloud, и затем недоумевают, почему программа не устанавливается. Однажды студент потратил целый день, пытаясь установить программу, пока не понял, что пропустил ключевой шаг — установку Creative Cloud. После установки приложения-менеджера весь процесс занял у него всего 15 минут. Creative Cloud — это не просто «лишнее приложение», как думают многие, а необходимый компонент экосистемы Adobe, без которого установка и активация Photoshop невозможна.
Пошаговая инструкция по скачиванию и запуску Photoshop:
Скачивание Creative Cloud:
- Перейдите на страницу загрузки Creative Cloud на официальном сайте Adobe.
- Нажмите кнопку "Скачать Creative Cloud".
- После загрузки файла запустите его и следуйте инструкциям установщика.
Вход в Creative Cloud:
- После установки запустите приложение Creative Cloud.
- Войдите, используя свой Adobe ID и пароль.
Установка Photoshop:
- В приложении Creative Cloud перейдите во вкладку "Приложения".
- Найдите Adobe Photoshop в списке доступных программ.
- Нажмите кнопку "Установить" рядом с Photoshop.
- Дождитесь завершения загрузки и установки (может занять 15-30 минут в зависимости от скорости интернета).
Запуск Photoshop:
- После установки нажмите кнопку "Открыть" в Creative Cloud.
- Альтернативно, вы можете запустить Photoshop через меню "Пуск" (Windows) или из папки "Программы" (MacOS).
- При первом запуске вам может потребоваться снова ввести данные учетной записи Adobe.
Важные моменты, которые следует учесть при установке:
- Убедитесь, что у вас достаточно свободного места на жестком диске (минимум 5 ГБ для Photoshop и Creative Cloud).
- Закройте все ресурсоемкие программы перед установкой для ускорения процесса.
- Не прерывайте процесс установки, это может привести к ошибкам и необходимости переустановки.
- Для стабильной работы рекомендуется использовать проводное подключение к интернету во время скачивания.
- Если возникают ошибки при установке, попробуйте временно отключить антивирус (он может блокировать некоторые компоненты).
После успешной установки Creative Cloud будет автоматически проверять наличие обновлений для Photoshop и других установленных приложений Adobe. Вы можете настроить автоматическое обновление или выполнять его вручную по мере необходимости. 🔄
Установка Photoshop для Windows и MacOS: отличия
Хотя общая концепция установки Adobe Photoshop схожа для Windows и MacOS, существуют некоторые различия, которые важно учитывать. Эти особенности связаны с архитектурой операционных систем, правами доступа и спецификой работы программного обеспечения на разных платформах. 🖥️ 🍎
Основные отличия при установке Photoshop на Windows и MacOS:
- Системные требования:
- На MacOS последние версии Photoshop оптимизированы для процессоров Apple Silicon (M1/M2), что дает прирост производительности.
Windows-версия требует наличия совместимости с DirectX 12, тогда как MacOS использует Metal API.
- Процесс установки:
- В Windows установка идет через стандартный установщик .exe с мастером установки.
В MacOS установка происходит через .dmg файлы или напрямую через Creative Cloud.
- Права доступа:
- В Windows может потребоваться запуск от имени администратора.
В MacOS могут запрашиваться разрешения для доступа к системным папкам и ресурсам.
- Файловая структура:
- Windows хранит файлы программы в Program Files, настройки в AppData.
- MacOS размещает приложение в папке Applications, а пользовательские данные в ~/Library.
Для установки Photoshop на Windows рекомендуется следовать этим дополнительным шагам:
- Проверьте совместимость видеокарты с DirectX 12, это критически важно для новых версий.
- Обновите драйверы графического адаптера до последней версии.
- Временно отключите Windows Defender или другой антивирус при возникновении проблем.
- При необходимости используйте режим совместимости для запуска установщика Creative Cloud.
- После установки убедитесь, что Photoshop добавлен в исключения брандмауэра Windows.
Для пользователей MacOS рекомендуется:
- Проверить поддержку вашей версии macOS (Photoshop 2023 требует macOS Monterey или новее).
- Убедиться, что у вас есть права администратора на компьютере.
- Разрешить установку приложений не из App Store (в Системных настройках → Безопасность и конфиденциальность).
- При использовании Mac с чипом M1/M2 убедиться, что устанавливается нативная версия Photoshop для Apple Silicon.
- Предоставить необходимые разрешения при запросе системой (доступ к файлам, папкам).
Независимо от операционной системы, после установки Photoshop рекомендуется проверить наличие обновлений и установить их через Creative Cloud. Компания Adobe регулярно выпускает исправления, которые улучшают стабильность программы и добавляют новые функции.
Важно отметить, что лицензия Adobe Photoshop позволяет использовать программу на двух компьютерах одновременно (например, на рабочем ПК с Windows и домашнем Mac), что дает гибкость в работе пользователям, использующим разные платформы.
Первые шаги после установки фотошопа на компьютер
После успешной установки Adobe Photoshop рекомендуется выполнить несколько действий для оптимизации работы программы и настройки рабочего пространства под ваши нужды. Это поможет сделать процесс редактирования более комфортным и эффективным. 🛠️
Вот основные шаги, которые стоит предпринять сразу после установки Photoshop:
Активация и проверка лицензии:
- При первом запуске убедитесь, что программа правильно активирована.
- В меню "Справка" → "О программе" проверьте статус лицензии и версию программы.
Настройка производительности:
- Перейдите в "Редактирование" (Windows) или "Photoshop" (Mac) → "Настройки" → "Производительность".
- Установите оптимальное количество памяти для Photoshop (рекомендуется 70% от доступной RAM).
- Настройте количество историй отмен (больше историй = больше памяти).
- Включите использование графического процессора для ускорения работы.
Настройка рабочего пространства:
- В меню "Окно" → "Рабочая среда" выберите предустановку, соответствующую вашим задачам (Фотография, Дизайн, Рисование и т.д.).
- Настройте расположение панелей инструментов по своему усмотрению.
- Сохраните собственную рабочую среду через "Окно" → "Рабочая среда" → "Новая рабочая среда".
Импорт кистей, экшенов и пресетов:
- Если у вас есть сохраненные кисти, градиенты или экшены, импортируйте их через соответствующие панели.
- Для кистей: "Окно" → "Кисти" → меню панели → "Импорт кистей".
- Для экшенов: "Окно" → "Операции" → меню панели → "Загрузить операции".
Настройка цветовых профилей:
- Перейдите в "Редактирование" → "Настройки цвета" и выберите подходящие цветовые профили.
- Для веб-дизайна рекомендуется sRGB, для печати — Adobe RGB или CMYK.
- Настройте параметры управления цветом в соответствии с вашим рабочим процессом.
Полезные настройки для начинающих пользователей Photoshop:
- Включите функцию автоматического сохранения ("Редактирование" → "Настройки" → "Управление файлами" → "Автоматически сохранять данные восстановления").
- Настройте параметры интерфейса под себя, включая цвет фона и размер значков ("Редактирование" → "Настройки" → "Интерфейс").
- Изучите горячие клавиши или создайте собственные через "Редактирование" → "Клавиатурные сокращения".
- Подключите библиотеки Adobe Fonts для доступа к тысячам профессиональных шрифтов.
- Настройте синхронизацию настроек через Creative Cloud для работы на разных компьютерах.
Для более эффективной работы в Photoshop рекомендуется ознакомиться с официальной документацией Adobe и учебными материалами, доступными через меню "Справка" → "Учебные пособия Photoshop". Это поможет быстрее освоить интерфейс и основные функции программы. 📚
Не забудьте регулярно проверять наличие обновлений через Creative Cloud. Новые версии часто содержат исправления ошибок, улучшения производительности и новые инструменты, которые могут значительно облегчить вашу работу.
Установка Adobe Photoshop — это только первый шаг на пути к освоению графического дизайна и обработки изображений. Следуя изложенным рекомендациям, вы получите полностью легальную и корректно настроенную программу, готовую к работе. Помните, что инвестиции в официальное ПО и ваши навыки всегда окупаются: регулярные обновления, техническая поддержка и доступ к облачным сервисам Adobe существенно повышают продуктивность и качество работы. А теперь — откройте Photoshop и дайте волю своему творчеству! 🎨
