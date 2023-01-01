Как создать реалистичную 3D-модель кружки в Blender: пошаговое руководство
Для кого эта статья:
- Новички в 3D-моделировании
- Студенты и учащиеся, изучающие Blender
Профессионалы, желающие улучшить свои навыки в создании 3D-моделей
Создание 3D-модели кружки в Blender — отличная стартовая точка для всех, кто делает первые шаги в мире трехмерной графики. Этот проект идеально балансирует между простотой и функциональностью, позволяя освоить ключевые инструменты программы без перегрузки сложными техниками. За годы преподавания я заметил: студенты, начавшие с моделирования предметов из повседневной жизни, гораздо быстрее преодолевают страх перед 3D-пространством и развивают уверенность в своих силах. Давайте вместе пройдем все этапы создания реалистичной кружки: от базовой формы до финального рендера с материалами и текстурами. 🎨
Основы Blender: подготовка к созданию кружки с нуля
Прежде чем приступить к моделированию кружки, важно разобраться с интерфейсом Blender и подготовить рабочую среду. Blender может показаться сложным для новичков, но с правильным подходом вы быстро освоитесь. 🔍
Первым шагом запустите Blender (я рекомендую использовать версию 3.0 или новее). После запуска удалите стандартный куб, выбрав его и нажав клавишу Delete. Теперь настроим интерфейс для удобной работы:
- Переключитесь в режим Object Mode (если вы не находитесь в нем) с помощью клавиши Tab
- Установите удобный вид камеры, используя комбинацию клавиш Numpad 1 (фронтальный вид) или Numpad 7 (вид сверху)
- Активируйте дополнение Add Mesh: Extra Objects для расширения базовых примитивов (Edit > Preferences > Add-ons)
Для создания кружки нам понадобится цилиндр. Добавьте его через меню Add > Mesh > Cylinder или используйте сочетание клавиш Shift+A > Mesh > Cylinder. В появившемся меню настройте параметры цилиндра:
|Параметр
|Рекомендуемое значение
|Влияние на модель
|Vertices
|32-64
|Гладкость боковой поверхности
|Radius
|1.0
|Ширина кружки
|Depth
|2.0
|Высота кружки
|Location
|X: 0, Y: 0, Z: 0
|Положение в сцене
Важный момент для новичков: убедитесь, что вы работаете в правильном масштабе. В Blender стандартная единица измерения — метр, поэтому цилиндр с радиусом 1.0 будет иметь диаметр 2 метра. Если вы хотите работать в сантиметрах, можно изменить единицы измерения в настройках сцены (Scene Properties > Units > Unit System: Metric, Scale: 0.01).
Андрей Петров, преподаватель 3D-моделирования Помню свою первую группу студентов — половина из них запутывалась в интерфейсе Blender уже на втором занятии. Тогда я придумал простой подход: начинать с проекта, который можно потрогать руками. Каждый студент приносил на занятие свою любимую кружку. Мы делали фотографии с разных ракурсов и использовали их как референс. Результат превзошел ожидания: вместо абстрактных понятий о полигонах и вершинах, студенты видели прямую связь между действиями в программе и реальным объектом. "Мне нужно сделать стенки потолще, как у моей кружки", — говорил один. "А у моей кружки ручка изогнута вот так", — добавляла другая. К концу курса каждый не только освоил базовые инструменты, но и создал виртуальную копию своей кружки, которой можно было гордиться.
Перед началом моделирования также полезно настроить видовой экран. Включите отображение сетки (Grid) и осей координат для лучшей ориентации в пространстве. Это можно сделать через меню Overlays (значок с двумя пересекающимися кругами в верхнем правом углу 3D-вида).
Для более реалистичного моделирования подготовьте референсы — фотографии реальных кружек. Их можно импортировать в Blender как фоновые изображения через Add > Image > Background.
Моделирование кружки: от цилиндра к реалистичной форме
Создав базовый цилиндр, переходим к формированию реалистичной кружки. На этом этапе мы превратим простой примитив в узнаваемую форму с внутренней полостью и стенками. 🛠️
Первым делом переключитесь в режим редактирования, нажав Tab. Теперь вы можете манипулировать вершинами, рёбрами и гранями цилиндра. Для создания полости кружки:
- Выделите верхнюю грань цилиндра, нажав клавишу 3 (режим выбора граней) и кликнув по верхнему основанию
- Нажмите клавишу E (extrude — выдавливание) и затем S (scale — масштабирование)
- Уменьшите масштаб новой грани до примерно 0.9 от исходного размера
- Снова нажмите E и переместите выдавленную грань вниз по оси Z (используйте клавишу Z для ограничения движения по оси)
Для создания толщины стенок:
- Выделите внутреннюю верхнюю грань (дно кружки)
- Нажмите E и переместите новую грань вниз на небольшое расстояние (примерно 0.1 единицы), создав толщину дна
- Выделите нижнюю внешнюю грань цилиндра
- Используйте инструмент Inset (клавиша I), чтобы создать внутренний край
- Выдавите новую грань вверх, создав внутреннюю стенку кружки
Для придания реалистичности добавьте скругления на верхний край кружки:
- Выделите верхнее внешнее ребро кружки (используйте режим выбора рёбер — клавиша 2)
- Нажмите Ctrl+B для активации инструмента Bevel (фаска)
- Прокручивая колесо мыши, установите нужное количество сегментов (3-5 обычно достаточно)
- Перемещая мышь, настройте ширину скругления
Для придания уникальной формы кружке можно использовать пропорциональное редактирование. Нажмите клавишу O (или значок с кругами в верхней панели), выберите несколько вершин в средней части кружки и перемещайте их, создавая сужения или расширения.
|Форма кружки
|Техника создания
|Особенности моделирования
|Классическая цилиндрическая
|Базовое выдавливание + скругления
|Простая в исполнении, акцент на ровных стенках
|Коническая (сужающаяся книзу)
|Масштабирование нижней грани
|Требует дополнительной проработки дна
|С изогнутыми стенками
|Пропорциональное редактирование
|Сложнее в исполнении, но выглядит более естественно
|С фактурными элементами
|Extrude + Loop Cuts
|Требует точного планирования топологии
После формирования основной формы кружки важно проверить наличие проблем в геометрии. Используйте комбинацию клавиш Shift+N для пересчёта нормалей — это обеспечит правильное отображение освещения на модели.
Добавление деталей: ручка, декоративные элементы
Кружка без ручки — это стакан, поэтому сейчас мы добавим этот ключевой элемент и другие детали, которые придадут индивидуальность нашей модели. Этот этап требует больше точности и внимания к деталям. 🔧
Мария Соколова, 3D-дизайнер и преподаватель На одном из корпоративных курсов для небольшой сувенирной компании я столкнулась с интересной задачей. Компания хотела создавать кружки с уникальными ручками для разных клиентов — от традиционных до фигурных в виде логотипов. Самой сложной оказалась модель с ручкой в виде змеи для коллекции "Зодиак". Мы перепробовали несколько подходов: сначала пытались моделировать змею отдельно и "приклеивать" к кружке, но стыки выглядели неестественно. Прорыв случился, когда мы применили технику "кривых Безье" — нарисовали путь змеи, а затем "натянули" на этот путь цилиндрическую форму с переменным диаметром. Этот опыт стал отличным уроком: иногда прямой путь моделирования не самый эффективный, и стоит искать обходные решения, особенно для органичных форм.
Существует несколько способов создания ручки для кружки. Рассмотрим два основных подхода:
Метод экструзии из стенки кружки:
- В режиме редактирования выделите несколько граней на боковой стороне кружки, где будет располагаться ручка
- Нажмите E для выдавливания и создайте начало ручки
- Продолжайте выдавливание с поворотами, формируя изгиб ручки
- Завершите ручку, соединив её со стенкой кружки
Метод отдельного объекта с использованием кривых:
- Добавьте новый объект Curve > Bezier через меню Add
- Сформируйте контур ручки, манипулируя контрольными точками
- В настройках кривой (Properties > Object Data Properties) установите Bevel > Depth и Resolution для придания объёма
- При необходимости конвертируйте кривую в меш (Object > Convert to > Mesh)
- Соедините ручку с кружкой с помощью булевых операций (Boolean Modifier)
Для создания декоративных элементов на поверхности кружки:
- Простые узоры и линии: Используйте инструмент Loop Cut (Ctrl+R) для добавления кольцевых линий, затем выдавите их наружу или внутрь
- Логотипы или текст: Добавьте текстовый объект (Add > Text), преобразуйте его в меш и используйте в качестве основы для Boolean операции с кружкой
- Рельефные узоры: Создайте отдельный объект с нужным узором, затем используйте его для создания displacement map в текстурах или как шаблон для Shrinkwrap Modifier
При добавлении деталей помните о полигональной экономии — не создавайте слишком много полигонов, особенно в местах, где они не будут заметны. Для оптимизации модели используйте:
- Модификатор Decimate для уменьшения количества полигонов в неважных областях
- Shade Smooth + Edge Split для создания иллюзии сглаженных поверхностей без увеличения количества полигонов
- Auto Smooth в настройках объекта для интеллектуального сглаживания
Для проверки качества модели периодически переключайтесь между режимами отображения Solid и Wireframe (клавиша Z), чтобы видеть топологию модели и выявлять проблемные места.
Текстурирование и материалы: как сделать кружку живой
Реалистичная кружка — это не только правильная форма, но и убедительные материалы. На этом этапе мы превратим серую заготовку в осязаемый предмет с характерными свойствами поверхности. 🎭
В Blender существует два основных подхода к созданию материалов: процедурные материалы (созданные с помощью нодов без использования изображений) и текстурные (основанные на изображениях). Начнем с создания базового материала для керамической кружки:
- В режиме Object Mode выделите кружку и перейдите во вкладку Material Properties
- Нажмите "New" для создания нового материала
- Назовите материал (например, "Ceramic_Cup")
- Нажмите на иконку сферы рядом с превью материала, чтобы открыть Shader Editor
В Shader Editor для создания базового керамического материала:
- К ноду Principled BSDF установите следующие параметры:
- Base Color: светло-бежевый (#F5F0E6) или любой другой цвет на ваш выбор
- Subsurface: 0.05-0.1 (для имитации проникновения света в материал)
- Roughness: 0.3-0.5 (керамика не идеально глянцевая)
- Specular: 0.3-0.5 (для контроля интенсивности бликов)
Для создания более сложных материалов, например, глазурованной керамики:
- Добавьте ноды Noise Texture и Color Ramp (Add > Texture > Noise Texture, Add > Color > Color Ramp)
- Соедините выход Color ноды Noise Texture с входом Factor ноды Color Ramp
- В ноде Color Ramp настройте переходы между оттенками вашего цвета
- Соедините выход Color ноды Color Ramp с входом Base Color ноды Principled BSDF
- Экспериментируйте с параметром Scale в ноде Noise Texture для изменения масштаба узора
Для создания реалистичных потёртостей и неровностей:
- Добавьте еще одну пару нодов Noise Texture + Color Ramp
- Настройте Color Ramp для создания контрастного черно-белого паттерна
- Соедините выход с входом Roughness или Normal ноды Principled BSDF (через Bump ноду для Normal)
Для ручки кружки часто используют другой материал. Создайте новый материал и назначьте его только граням ручки:
- В режиме Edit Mode выделите все грани, составляющие ручку
- Создайте новый материал (например, "Handle_Material")
- Нажмите "Assign" для назначения этого материала выбранным граням
Для текстурирования с использованием изображений:
- Сначала необходимо создать UV-развёртку. В режиме Edit Mode выберите все грани и нажмите U > Smart UV Project
- В Shader Editor добавьте ноду Image Texture (Add > Texture > Image Texture)
- Нажмите "Open" и выберите изображение текстуры
- Соедините выход Color ноды Image Texture с входом Base Color ноды Principled BSDF
Для создания логотипа или надписи на кружке:
- Используйте отдельное изображение с логотипом (с прозрачным фоном)
- Создайте второй UV-набор для областей, где будет логотип
- Применяйте текстуру логотипа через Mix Shader или как маску для изменения базового материала
Рендеринг готовой 3D-модели кружки и сохранение проекта
Финальный этап нашего руководства — превращение 3D-модели в привлекательное изображение и сохранение проекта для дальнейшего использования или редактирования. Правильный рендеринг позволит раскрыть все детали и материалы, над которыми вы так усердно работали. 📸
В Blender доступны несколько движков рендеринга, но для фотореалистичных изображений рекомендую использовать Cycles. Настройка рендеринга:
- Перейдите во вкладку Render Properties
- Выберите Render Engine: Cycles
- Установите Device: GPU Compute (если у вас совместимая видеокарта) для ускорения рендеринга
- Настройте Samples: для предварительного просмотра достаточно 128-256, для финального рендера — 512-1024 и более
Для создания эффектной сцены критически важно правильное освещение:
- Трёхточечное освещение:
- Ключевой свет (Key Light) — основной источник, располагается сбоку и спереди от объекта
- Заполняющий свет (Fill Light) — менее интенсивный, смягчает тени, располагается с противоположной стороны от ключевого
- Контровой свет (Rim Light) — подсвечивает контуры объекта, располагается позади объекта
- HDRI-освещение:
- Добавьте Environment Texture в World Properties
- Загрузите HDRI-карту для реалистичного освещения и отражений
Настройка камеры для привлекательного ракурса:
- Добавьте камеру через меню Add > Camera или используйте существующую
- Расположите её так, чтобы кружка была хорошо видна
- Используйте Depth of Field для создания эффекта фокусировки (Camera Properties > Depth of Field)
- Экспериментируйте с фокусным расстоянием (Focal Length) для получения разных перспектив
Для создания окружения и контекста:
- Добавьте простую плоскость под кружкой, имитирующую стол или поверхность
- Примените к ней реалистичный материал (дерево, мрамор, ткань)
- При желании добавьте дополнительные объекты для композиции (блюдце, ложка, салфетка)
После настройки сцены запустите рендеринг (F12) и дождитесь завершения процесса. Для сохранения готового изображения используйте меню Image > Save As или F3.
Для сохранения проекта Blender:
- Используйте меню File > Save As или сочетание клавиш Ctrl+S
- Выберите место сохранения и укажите имя файла
- Файл будет сохранен в формате .blend, сохраняющем всю информацию о проекте
Для экспорта модели в другие форматы:
|Формат
|Применение
|Особенности
|OBJ (.obj)
|Универсальный формат для 3D-моделей
|Хорошо поддерживается большинством программ, сохраняет UV-координаты
|FBX (.fbx)
|Для игровых движков и анимации
|Поддерживает риги, анимацию, материалы
|STL (.stl)
|Для 3D-печати
|Сохраняет только геометрию, без текстур и материалов
|GLTF/GLB (.gltf, .glb)
|Для веб и AR/VR
|Эффективный "3D-формат для интернета", сохраняет материалы
Для экспорта выберите File > Export и нужный формат. При экспорте обратите внимание на настройки экспорта — включение/выключение сохранения материалов, текстур, анимации и других параметров в зависимости от ваших целей.
Создание кружки в Blender — это гораздо больше, чем просто технический навык. Это первый шаг к пониманию принципов 3D-моделирования, которые применимы ко всем более сложным проектам. Освоив этот базовый объект, вы уже знаете, как работать с примитивами, модификаторами, материалами и освещением — фундаментальными элементами любой 3D-сцены. Помните, что практика и экспериментирование — ключ к мастерству. Не бойтесь пробовать разные подходы, изучать новые техники и развивать собственный стиль. Ваша следующая модель будет еще лучше!
