Как создать реалистичную 3D-модель кружки в Blender: пошаговое руководство

Для кого эта статья:

Новички в 3D-моделировании

Студенты и учащиеся, изучающие Blender

Профессионалы, желающие улучшить свои навыки в создании 3D-моделей Создание 3D-модели кружки в Blender — отличная стартовая точка для всех, кто делает первые шаги в мире трехмерной графики. Этот проект идеально балансирует между простотой и функциональностью, позволяя освоить ключевые инструменты программы без перегрузки сложными техниками. За годы преподавания я заметил: студенты, начавшие с моделирования предметов из повседневной жизни, гораздо быстрее преодолевают страх перед 3D-пространством и развивают уверенность в своих силах. Давайте вместе пройдем все этапы создания реалистичной кружки: от базовой формы до финального рендера с материалами и текстурами. 🎨

Хотите профессионально освоить 3D-моделирование и другие инструменты цифрового дизайна? Курс веб-дизайна от Skypro включает не только базовые принципы Blender, но и комплексное погружение в мир визуального дизайна. Вы научитесь создавать впечатляющие 3D-элементы для веб-проектов, которые выделят ваше портфолио среди конкурентов и откроют двери к высокооплачиваемым проектам.

Основы Blender: подготовка к созданию кружки с нуля

Прежде чем приступить к моделированию кружки, важно разобраться с интерфейсом Blender и подготовить рабочую среду. Blender может показаться сложным для новичков, но с правильным подходом вы быстро освоитесь. 🔍

Первым шагом запустите Blender (я рекомендую использовать версию 3.0 или новее). После запуска удалите стандартный куб, выбрав его и нажав клавишу Delete. Теперь настроим интерфейс для удобной работы:

Переключитесь в режим Object Mode (если вы не находитесь в нем) с помощью клавиши Tab

Установите удобный вид камеры, используя комбинацию клавиш Numpad 1 (фронтальный вид) или Numpad 7 (вид сверху)

Активируйте дополнение Add Mesh: Extra Objects для расширения базовых примитивов (Edit > Preferences > Add-ons)

Для создания кружки нам понадобится цилиндр. Добавьте его через меню Add > Mesh > Cylinder или используйте сочетание клавиш Shift+A > Mesh > Cylinder. В появившемся меню настройте параметры цилиндра:

Параметр Рекомендуемое значение Влияние на модель Vertices 32-64 Гладкость боковой поверхности Radius 1.0 Ширина кружки Depth 2.0 Высота кружки Location X: 0, Y: 0, Z: 0 Положение в сцене

Важный момент для новичков: убедитесь, что вы работаете в правильном масштабе. В Blender стандартная единица измерения — метр, поэтому цилиндр с радиусом 1.0 будет иметь диаметр 2 метра. Если вы хотите работать в сантиметрах, можно изменить единицы измерения в настройках сцены (Scene Properties > Units > Unit System: Metric, Scale: 0.01).

Андрей Петров, преподаватель 3D-моделирования Помню свою первую группу студентов — половина из них запутывалась в интерфейсе Blender уже на втором занятии. Тогда я придумал простой подход: начинать с проекта, который можно потрогать руками. Каждый студент приносил на занятие свою любимую кружку. Мы делали фотографии с разных ракурсов и использовали их как референс. Результат превзошел ожидания: вместо абстрактных понятий о полигонах и вершинах, студенты видели прямую связь между действиями в программе и реальным объектом. "Мне нужно сделать стенки потолще, как у моей кружки", — говорил один. "А у моей кружки ручка изогнута вот так", — добавляла другая. К концу курса каждый не только освоил базовые инструменты, но и создал виртуальную копию своей кружки, которой можно было гордиться.

Перед началом моделирования также полезно настроить видовой экран. Включите отображение сетки (Grid) и осей координат для лучшей ориентации в пространстве. Это можно сделать через меню Overlays (значок с двумя пересекающимися кругами в верхнем правом углу 3D-вида).

Для более реалистичного моделирования подготовьте референсы — фотографии реальных кружек. Их можно импортировать в Blender как фоновые изображения через Add > Image > Background.

Моделирование кружки: от цилиндра к реалистичной форме

Создав базовый цилиндр, переходим к формированию реалистичной кружки. На этом этапе мы превратим простой примитив в узнаваемую форму с внутренней полостью и стенками. 🛠️

Первым делом переключитесь в режим редактирования, нажав Tab. Теперь вы можете манипулировать вершинами, рёбрами и гранями цилиндра. Для создания полости кружки:

Выделите верхнюю грань цилиндра, нажав клавишу 3 (режим выбора граней) и кликнув по верхнему основанию Нажмите клавишу E (extrude — выдавливание) и затем S (scale — масштабирование) Уменьшите масштаб новой грани до примерно 0.9 от исходного размера Снова нажмите E и переместите выдавленную грань вниз по оси Z (используйте клавишу Z для ограничения движения по оси)

Для создания толщины стенок:

Выделите внутреннюю верхнюю грань (дно кружки)

Нажмите E и переместите новую грань вниз на небольшое расстояние (примерно 0.1 единицы), создав толщину дна

Выделите нижнюю внешнюю грань цилиндра

Используйте инструмент Inset (клавиша I), чтобы создать внутренний край

Выдавите новую грань вверх, создав внутреннюю стенку кружки

Для придания реалистичности добавьте скругления на верхний край кружки:

Выделите верхнее внешнее ребро кружки (используйте режим выбора рёбер — клавиша 2) Нажмите Ctrl+B для активации инструмента Bevel (фаска) Прокручивая колесо мыши, установите нужное количество сегментов (3-5 обычно достаточно) Перемещая мышь, настройте ширину скругления

Для придания уникальной формы кружке можно использовать пропорциональное редактирование. Нажмите клавишу O (или значок с кругами в верхней панели), выберите несколько вершин в средней части кружки и перемещайте их, создавая сужения или расширения.

Форма кружки Техника создания Особенности моделирования Классическая цилиндрическая Базовое выдавливание + скругления Простая в исполнении, акцент на ровных стенках Коническая (сужающаяся книзу) Масштабирование нижней грани Требует дополнительной проработки дна С изогнутыми стенками Пропорциональное редактирование Сложнее в исполнении, но выглядит более естественно С фактурными элементами Extrude + Loop Cuts Требует точного планирования топологии

После формирования основной формы кружки важно проверить наличие проблем в геометрии. Используйте комбинацию клавиш Shift+N для пересчёта нормалей — это обеспечит правильное отображение освещения на модели.

Добавление деталей: ручка, декоративные элементы

Кружка без ручки — это стакан, поэтому сейчас мы добавим этот ключевой элемент и другие детали, которые придадут индивидуальность нашей модели. Этот этап требует больше точности и внимания к деталям. 🔧

Мария Соколова, 3D-дизайнер и преподаватель На одном из корпоративных курсов для небольшой сувенирной компании я столкнулась с интересной задачей. Компания хотела создавать кружки с уникальными ручками для разных клиентов — от традиционных до фигурных в виде логотипов. Самой сложной оказалась модель с ручкой в виде змеи для коллекции "Зодиак". Мы перепробовали несколько подходов: сначала пытались моделировать змею отдельно и "приклеивать" к кружке, но стыки выглядели неестественно. Прорыв случился, когда мы применили технику "кривых Безье" — нарисовали путь змеи, а затем "натянули" на этот путь цилиндрическую форму с переменным диаметром. Этот опыт стал отличным уроком: иногда прямой путь моделирования не самый эффективный, и стоит искать обходные решения, особенно для органичных форм.

Существует несколько способов создания ручки для кружки. Рассмотрим два основных подхода:

Метод экструзии из стенки кружки: В режиме редактирования выделите несколько граней на боковой стороне кружки, где будет располагаться ручка

Нажмите E для выдавливания и создайте начало ручки

Продолжайте выдавливание с поворотами, формируя изгиб ручки

Завершите ручку, соединив её со стенкой кружки Метод отдельного объекта с использованием кривых: Добавьте новый объект Curve > Bezier через меню Add

Сформируйте контур ручки, манипулируя контрольными точками

В настройках кривой (Properties > Object Data Properties) установите Bevel > Depth и Resolution для придания объёма

При необходимости конвертируйте кривую в меш (Object > Convert to > Mesh)

Соедините ручку с кружкой с помощью булевых операций (Boolean Modifier)

Для создания декоративных элементов на поверхности кружки:

Простые узоры и линии: Используйте инструмент Loop Cut (Ctrl+R) для добавления кольцевых линий, затем выдавите их наружу или внутрь

Используйте инструмент Loop Cut (Ctrl+R) для добавления кольцевых линий, затем выдавите их наружу или внутрь Логотипы или текст: Добавьте текстовый объект (Add > Text), преобразуйте его в меш и используйте в качестве основы для Boolean операции с кружкой

Добавьте текстовый объект (Add > Text), преобразуйте его в меш и используйте в качестве основы для Boolean операции с кружкой Рельефные узоры: Создайте отдельный объект с нужным узором, затем используйте его для создания displacement map в текстурах или как шаблон для Shrinkwrap Modifier

При добавлении деталей помните о полигональной экономии — не создавайте слишком много полигонов, особенно в местах, где они не будут заметны. Для оптимизации модели используйте:

Модификатор Decimate для уменьшения количества полигонов в неважных областях

Shade Smooth + Edge Split для создания иллюзии сглаженных поверхностей без увеличения количества полигонов

Auto Smooth в настройках объекта для интеллектуального сглаживания

Для проверки качества модели периодически переключайтесь между режимами отображения Solid и Wireframe (клавиша Z), чтобы видеть топологию модели и выявлять проблемные места.

Текстурирование и материалы: как сделать кружку живой

Реалистичная кружка — это не только правильная форма, но и убедительные материалы. На этом этапе мы превратим серую заготовку в осязаемый предмет с характерными свойствами поверхности. 🎭

В Blender существует два основных подхода к созданию материалов: процедурные материалы (созданные с помощью нодов без использования изображений) и текстурные (основанные на изображениях). Начнем с создания базового материала для керамической кружки:

В режиме Object Mode выделите кружку и перейдите во вкладку Material Properties Нажмите "New" для создания нового материала Назовите материал (например, "Ceramic_Cup") Нажмите на иконку сферы рядом с превью материала, чтобы открыть Shader Editor

В Shader Editor для создания базового керамического материала:

К ноду Principled BSDF установите следующие параметры:

Base Color: светло-бежевый (#F5F0E6) или любой другой цвет на ваш выбор

Subsurface: 0.05-0.1 (для имитации проникновения света в материал)

Roughness: 0.3-0.5 (керамика не идеально глянцевая)

Specular: 0.3-0.5 (для контроля интенсивности бликов)

Для создания более сложных материалов, например, глазурованной керамики:

Добавьте ноды Noise Texture и Color Ramp (Add > Texture > Noise Texture, Add > Color > Color Ramp) Соедините выход Color ноды Noise Texture с входом Factor ноды Color Ramp В ноде Color Ramp настройте переходы между оттенками вашего цвета Соедините выход Color ноды Color Ramp с входом Base Color ноды Principled BSDF Экспериментируйте с параметром Scale в ноде Noise Texture для изменения масштаба узора

Для создания реалистичных потёртостей и неровностей:

Добавьте еще одну пару нодов Noise Texture + Color Ramp

Настройте Color Ramp для создания контрастного черно-белого паттерна

Соедините выход с входом Roughness или Normal ноды Principled BSDF (через Bump ноду для Normal)

Для ручки кружки часто используют другой материал. Создайте новый материал и назначьте его только граням ручки:

В режиме Edit Mode выделите все грани, составляющие ручку Создайте новый материал (например, "Handle_Material") Нажмите "Assign" для назначения этого материала выбранным граням

Для текстурирования с использованием изображений:

Сначала необходимо создать UV-развёртку. В режиме Edit Mode выберите все грани и нажмите U > Smart UV Project В Shader Editor добавьте ноду Image Texture (Add > Texture > Image Texture) Нажмите "Open" и выберите изображение текстуры Соедините выход Color ноды Image Texture с входом Base Color ноды Principled BSDF

Для создания логотипа или надписи на кружке:

Используйте отдельное изображение с логотипом (с прозрачным фоном)

Создайте второй UV-набор для областей, где будет логотип

Применяйте текстуру логотипа через Mix Shader или как маску для изменения базового материала

Рендеринг готовой 3D-модели кружки и сохранение проекта

Финальный этап нашего руководства — превращение 3D-модели в привлекательное изображение и сохранение проекта для дальнейшего использования или редактирования. Правильный рендеринг позволит раскрыть все детали и материалы, над которыми вы так усердно работали. 📸

В Blender доступны несколько движков рендеринга, но для фотореалистичных изображений рекомендую использовать Cycles. Настройка рендеринга:

Перейдите во вкладку Render Properties Выберите Render Engine: Cycles Установите Device: GPU Compute (если у вас совместимая видеокарта) для ускорения рендеринга Настройте Samples: для предварительного просмотра достаточно 128-256, для финального рендера — 512-1024 и более

Для создания эффектной сцены критически важно правильное освещение:

Трёхточечное освещение:

Ключевой свет (Key Light) — основной источник, располагается сбоку и спереди от объекта

Заполняющий свет (Fill Light) — менее интенсивный, смягчает тени, располагается с противоположной стороны от ключевого

Контровой свет (Rim Light) — подсвечивает контуры объекта, располагается позади объекта

HDRI-освещение:

Добавьте Environment Texture в World Properties

Загрузите HDRI-карту для реалистичного освещения и отражений

Настройка камеры для привлекательного ракурса:

Добавьте камеру через меню Add > Camera или используйте существующую Расположите её так, чтобы кружка была хорошо видна Используйте Depth of Field для создания эффекта фокусировки (Camera Properties > Depth of Field) Экспериментируйте с фокусным расстоянием (Focal Length) для получения разных перспектив

Для создания окружения и контекста:

Добавьте простую плоскость под кружкой, имитирующую стол или поверхность

Примените к ней реалистичный материал (дерево, мрамор, ткань)

При желании добавьте дополнительные объекты для композиции (блюдце, ложка, салфетка)

После настройки сцены запустите рендеринг (F12) и дождитесь завершения процесса. Для сохранения готового изображения используйте меню Image > Save As или F3.

Для сохранения проекта Blender:

Используйте меню File > Save As или сочетание клавиш Ctrl+S Выберите место сохранения и укажите имя файла Файл будет сохранен в формате .blend, сохраняющем всю информацию о проекте

Для экспорта модели в другие форматы:

Формат Применение Особенности OBJ (.obj) Универсальный формат для 3D-моделей Хорошо поддерживается большинством программ, сохраняет UV-координаты FBX (.fbx) Для игровых движков и анимации Поддерживает риги, анимацию, материалы STL (.stl) Для 3D-печати Сохраняет только геометрию, без текстур и материалов GLTF/GLB (.gltf, .glb) Для веб и AR/VR Эффективный "3D-формат для интернета", сохраняет материалы

Для экспорта выберите File > Export и нужный формат. При экспорте обратите внимание на настройки экспорта — включение/выключение сохранения материалов, текстур, анимации и других параметров в зависимости от ваших целей.

Создание кружки в Blender — это гораздо больше, чем просто технический навык. Это первый шаг к пониманию принципов 3D-моделирования, которые применимы ко всем более сложным проектам. Освоив этот базовый объект, вы уже знаете, как работать с примитивами, модификаторами, материалами и освещением — фундаментальными элементами любой 3D-сцены. Помните, что практика и экспериментирование — ключ к мастерству. Не бойтесь пробовать разные подходы, изучать новые техники и развивать собственный стиль. Ваша следующая модель будет еще лучше!

