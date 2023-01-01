logo
Как создать реалистичную 3D-модель кружки в Blender: пошаговое руководство

Для кого эта статья:

  • Новички в 3D-моделировании
  • Студенты и учащиеся, изучающие Blender

  • Профессионалы, желающие улучшить свои навыки в создании 3D-моделей

    Создание 3D-модели кружки в Blender — отличная стартовая точка для всех, кто делает первые шаги в мире трехмерной графики. Этот проект идеально балансирует между простотой и функциональностью, позволяя освоить ключевые инструменты программы без перегрузки сложными техниками. За годы преподавания я заметил: студенты, начавшие с моделирования предметов из повседневной жизни, гораздо быстрее преодолевают страх перед 3D-пространством и развивают уверенность в своих силах. Давайте вместе пройдем все этапы создания реалистичной кружки: от базовой формы до финального рендера с материалами и текстурами. 🎨

Основы Blender: подготовка к созданию кружки с нуля

Прежде чем приступить к моделированию кружки, важно разобраться с интерфейсом Blender и подготовить рабочую среду. Blender может показаться сложным для новичков, но с правильным подходом вы быстро освоитесь. 🔍

Первым шагом запустите Blender (я рекомендую использовать версию 3.0 или новее). После запуска удалите стандартный куб, выбрав его и нажав клавишу Delete. Теперь настроим интерфейс для удобной работы:

  • Переключитесь в режим Object Mode (если вы не находитесь в нем) с помощью клавиши Tab
  • Установите удобный вид камеры, используя комбинацию клавиш Numpad 1 (фронтальный вид) или Numpad 7 (вид сверху)
  • Активируйте дополнение Add Mesh: Extra Objects для расширения базовых примитивов (Edit > Preferences > Add-ons)

Для создания кружки нам понадобится цилиндр. Добавьте его через меню Add > Mesh > Cylinder или используйте сочетание клавиш Shift+A > Mesh > Cylinder. В появившемся меню настройте параметры цилиндра:

Параметр Рекомендуемое значение Влияние на модель
Vertices 32-64 Гладкость боковой поверхности
Radius 1.0 Ширина кружки
Depth 2.0 Высота кружки
Location X: 0, Y: 0, Z: 0 Положение в сцене

Важный момент для новичков: убедитесь, что вы работаете в правильном масштабе. В Blender стандартная единица измерения — метр, поэтому цилиндр с радиусом 1.0 будет иметь диаметр 2 метра. Если вы хотите работать в сантиметрах, можно изменить единицы измерения в настройках сцены (Scene Properties > Units > Unit System: Metric, Scale: 0.01).

Андрей Петров, преподаватель 3D-моделирования Помню свою первую группу студентов — половина из них запутывалась в интерфейсе Blender уже на втором занятии. Тогда я придумал простой подход: начинать с проекта, который можно потрогать руками. Каждый студент приносил на занятие свою любимую кружку. Мы делали фотографии с разных ракурсов и использовали их как референс. Результат превзошел ожидания: вместо абстрактных понятий о полигонах и вершинах, студенты видели прямую связь между действиями в программе и реальным объектом. "Мне нужно сделать стенки потолще, как у моей кружки", — говорил один. "А у моей кружки ручка изогнута вот так", — добавляла другая. К концу курса каждый не только освоил базовые инструменты, но и создал виртуальную копию своей кружки, которой можно было гордиться.

Перед началом моделирования также полезно настроить видовой экран. Включите отображение сетки (Grid) и осей координат для лучшей ориентации в пространстве. Это можно сделать через меню Overlays (значок с двумя пересекающимися кругами в верхнем правом углу 3D-вида).

Для более реалистичного моделирования подготовьте референсы — фотографии реальных кружек. Их можно импортировать в Blender как фоновые изображения через Add > Image > Background.

Пошаговый план для смены профессии

Моделирование кружки: от цилиндра к реалистичной форме

Создав базовый цилиндр, переходим к формированию реалистичной кружки. На этом этапе мы превратим простой примитив в узнаваемую форму с внутренней полостью и стенками. 🛠️

Первым делом переключитесь в режим редактирования, нажав Tab. Теперь вы можете манипулировать вершинами, рёбрами и гранями цилиндра. Для создания полости кружки:

  1. Выделите верхнюю грань цилиндра, нажав клавишу 3 (режим выбора граней) и кликнув по верхнему основанию
  2. Нажмите клавишу E (extrude — выдавливание) и затем S (scale — масштабирование)
  3. Уменьшите масштаб новой грани до примерно 0.9 от исходного размера
  4. Снова нажмите E и переместите выдавленную грань вниз по оси Z (используйте клавишу Z для ограничения движения по оси)

Для создания толщины стенок:

  • Выделите внутреннюю верхнюю грань (дно кружки)
  • Нажмите E и переместите новую грань вниз на небольшое расстояние (примерно 0.1 единицы), создав толщину дна
  • Выделите нижнюю внешнюю грань цилиндра
  • Используйте инструмент Inset (клавиша I), чтобы создать внутренний край
  • Выдавите новую грань вверх, создав внутреннюю стенку кружки

Для придания реалистичности добавьте скругления на верхний край кружки:

  1. Выделите верхнее внешнее ребро кружки (используйте режим выбора рёбер — клавиша 2)
  2. Нажмите Ctrl+B для активации инструмента Bevel (фаска)
  3. Прокручивая колесо мыши, установите нужное количество сегментов (3-5 обычно достаточно)
  4. Перемещая мышь, настройте ширину скругления

Для придания уникальной формы кружке можно использовать пропорциональное редактирование. Нажмите клавишу O (или значок с кругами в верхней панели), выберите несколько вершин в средней части кружки и перемещайте их, создавая сужения или расширения.

Форма кружки Техника создания Особенности моделирования
Классическая цилиндрическая Базовое выдавливание + скругления Простая в исполнении, акцент на ровных стенках
Коническая (сужающаяся книзу) Масштабирование нижней грани Требует дополнительной проработки дна
С изогнутыми стенками Пропорциональное редактирование Сложнее в исполнении, но выглядит более естественно
С фактурными элементами Extrude + Loop Cuts Требует точного планирования топологии

После формирования основной формы кружки важно проверить наличие проблем в геометрии. Используйте комбинацию клавиш Shift+N для пересчёта нормалей — это обеспечит правильное отображение освещения на модели.

Добавление деталей: ручка, декоративные элементы

Кружка без ручки — это стакан, поэтому сейчас мы добавим этот ключевой элемент и другие детали, которые придадут индивидуальность нашей модели. Этот этап требует больше точности и внимания к деталям. 🔧

Мария Соколова, 3D-дизайнер и преподаватель На одном из корпоративных курсов для небольшой сувенирной компании я столкнулась с интересной задачей. Компания хотела создавать кружки с уникальными ручками для разных клиентов — от традиционных до фигурных в виде логотипов. Самой сложной оказалась модель с ручкой в виде змеи для коллекции "Зодиак". Мы перепробовали несколько подходов: сначала пытались моделировать змею отдельно и "приклеивать" к кружке, но стыки выглядели неестественно. Прорыв случился, когда мы применили технику "кривых Безье" — нарисовали путь змеи, а затем "натянули" на этот путь цилиндрическую форму с переменным диаметром. Этот опыт стал отличным уроком: иногда прямой путь моделирования не самый эффективный, и стоит искать обходные решения, особенно для органичных форм.

Существует несколько способов создания ручки для кружки. Рассмотрим два основных подхода:

  1. Метод экструзии из стенки кружки:

    • В режиме редактирования выделите несколько граней на боковой стороне кружки, где будет располагаться ручка
    • Нажмите E для выдавливания и создайте начало ручки
    • Продолжайте выдавливание с поворотами, формируя изгиб ручки
    • Завершите ручку, соединив её со стенкой кружки

  2. Метод отдельного объекта с использованием кривых:

    • Добавьте новый объект Curve > Bezier через меню Add
    • Сформируйте контур ручки, манипулируя контрольными точками
    • В настройках кривой (Properties > Object Data Properties) установите Bevel > Depth и Resolution для придания объёма
    • При необходимости конвертируйте кривую в меш (Object > Convert to > Mesh)
    • Соедините ручку с кружкой с помощью булевых операций (Boolean Modifier)

Для создания декоративных элементов на поверхности кружки:

  • Простые узоры и линии: Используйте инструмент Loop Cut (Ctrl+R) для добавления кольцевых линий, затем выдавите их наружу или внутрь
  • Логотипы или текст: Добавьте текстовый объект (Add > Text), преобразуйте его в меш и используйте в качестве основы для Boolean операции с кружкой
  • Рельефные узоры: Создайте отдельный объект с нужным узором, затем используйте его для создания displacement map в текстурах или как шаблон для Shrinkwrap Modifier

При добавлении деталей помните о полигональной экономии — не создавайте слишком много полигонов, особенно в местах, где они не будут заметны. Для оптимизации модели используйте:

  • Модификатор Decimate для уменьшения количества полигонов в неважных областях
  • Shade Smooth + Edge Split для создания иллюзии сглаженных поверхностей без увеличения количества полигонов
  • Auto Smooth в настройках объекта для интеллектуального сглаживания

Для проверки качества модели периодически переключайтесь между режимами отображения Solid и Wireframe (клавиша Z), чтобы видеть топологию модели и выявлять проблемные места.

Текстурирование и материалы: как сделать кружку живой

Реалистичная кружка — это не только правильная форма, но и убедительные материалы. На этом этапе мы превратим серую заготовку в осязаемый предмет с характерными свойствами поверхности. 🎭

В Blender существует два основных подхода к созданию материалов: процедурные материалы (созданные с помощью нодов без использования изображений) и текстурные (основанные на изображениях). Начнем с создания базового материала для керамической кружки:

  1. В режиме Object Mode выделите кружку и перейдите во вкладку Material Properties
  2. Нажмите "New" для создания нового материала
  3. Назовите материал (например, "Ceramic_Cup")
  4. Нажмите на иконку сферы рядом с превью материала, чтобы открыть Shader Editor

В Shader Editor для создания базового керамического материала:

  • К ноду Principled BSDF установите следующие параметры:
  • Base Color: светло-бежевый (#F5F0E6) или любой другой цвет на ваш выбор
  • Subsurface: 0.05-0.1 (для имитации проникновения света в материал)
  • Roughness: 0.3-0.5 (керамика не идеально глянцевая)
  • Specular: 0.3-0.5 (для контроля интенсивности бликов)

Для создания более сложных материалов, например, глазурованной керамики:

  1. Добавьте ноды Noise Texture и Color Ramp (Add > Texture > Noise Texture, Add > Color > Color Ramp)
  2. Соедините выход Color ноды Noise Texture с входом Factor ноды Color Ramp
  3. В ноде Color Ramp настройте переходы между оттенками вашего цвета
  4. Соедините выход Color ноды Color Ramp с входом Base Color ноды Principled BSDF
  5. Экспериментируйте с параметром Scale в ноде Noise Texture для изменения масштаба узора

Для создания реалистичных потёртостей и неровностей:

  • Добавьте еще одну пару нодов Noise Texture + Color Ramp
  • Настройте Color Ramp для создания контрастного черно-белого паттерна
  • Соедините выход с входом Roughness или Normal ноды Principled BSDF (через Bump ноду для Normal)

Для ручки кружки часто используют другой материал. Создайте новый материал и назначьте его только граням ручки:

  1. В режиме Edit Mode выделите все грани, составляющие ручку
  2. Создайте новый материал (например, "Handle_Material")
  3. Нажмите "Assign" для назначения этого материала выбранным граням

Для текстурирования с использованием изображений:

  1. Сначала необходимо создать UV-развёртку. В режиме Edit Mode выберите все грани и нажмите U > Smart UV Project
  2. В Shader Editor добавьте ноду Image Texture (Add > Texture > Image Texture)
  3. Нажмите "Open" и выберите изображение текстуры
  4. Соедините выход Color ноды Image Texture с входом Base Color ноды Principled BSDF

Для создания логотипа или надписи на кружке:

  • Используйте отдельное изображение с логотипом (с прозрачным фоном)
  • Создайте второй UV-набор для областей, где будет логотип
  • Применяйте текстуру логотипа через Mix Shader или как маску для изменения базового материала

Рендеринг готовой 3D-модели кружки и сохранение проекта

Финальный этап нашего руководства — превращение 3D-модели в привлекательное изображение и сохранение проекта для дальнейшего использования или редактирования. Правильный рендеринг позволит раскрыть все детали и материалы, над которыми вы так усердно работали. 📸

В Blender доступны несколько движков рендеринга, но для фотореалистичных изображений рекомендую использовать Cycles. Настройка рендеринга:

  1. Перейдите во вкладку Render Properties
  2. Выберите Render Engine: Cycles
  3. Установите Device: GPU Compute (если у вас совместимая видеокарта) для ускорения рендеринга
  4. Настройте Samples: для предварительного просмотра достаточно 128-256, для финального рендера — 512-1024 и более

Для создания эффектной сцены критически важно правильное освещение:

  • Трёхточечное освещение:
  • Ключевой свет (Key Light) — основной источник, располагается сбоку и спереди от объекта
  • Заполняющий свет (Fill Light) — менее интенсивный, смягчает тени, располагается с противоположной стороны от ключевого
  • Контровой свет (Rim Light) — подсвечивает контуры объекта, располагается позади объекта
  • HDRI-освещение:
  • Добавьте Environment Texture в World Properties
  • Загрузите HDRI-карту для реалистичного освещения и отражений

Настройка камеры для привлекательного ракурса:

  1. Добавьте камеру через меню Add > Camera или используйте существующую
  2. Расположите её так, чтобы кружка была хорошо видна
  3. Используйте Depth of Field для создания эффекта фокусировки (Camera Properties > Depth of Field)
  4. Экспериментируйте с фокусным расстоянием (Focal Length) для получения разных перспектив

Для создания окружения и контекста:

  • Добавьте простую плоскость под кружкой, имитирующую стол или поверхность
  • Примените к ней реалистичный материал (дерево, мрамор, ткань)
  • При желании добавьте дополнительные объекты для композиции (блюдце, ложка, салфетка)

После настройки сцены запустите рендеринг (F12) и дождитесь завершения процесса. Для сохранения готового изображения используйте меню Image > Save As или F3.

Для сохранения проекта Blender:

  1. Используйте меню File > Save As или сочетание клавиш Ctrl+S
  2. Выберите место сохранения и укажите имя файла
  3. Файл будет сохранен в формате .blend, сохраняющем всю информацию о проекте

Для экспорта модели в другие форматы:

Формат Применение Особенности
OBJ (.obj) Универсальный формат для 3D-моделей Хорошо поддерживается большинством программ, сохраняет UV-координаты
FBX (.fbx) Для игровых движков и анимации Поддерживает риги, анимацию, материалы
STL (.stl) Для 3D-печати Сохраняет только геометрию, без текстур и материалов
GLTF/GLB (.gltf, .glb) Для веб и AR/VR Эффективный "3D-формат для интернета", сохраняет материалы

Для экспорта выберите File > Export и нужный формат. При экспорте обратите внимание на настройки экспорта — включение/выключение сохранения материалов, текстур, анимации и других параметров в зависимости от ваших целей.

Создание кружки в Blender — это гораздо больше, чем просто технический навык. Это первый шаг к пониманию принципов 3D-моделирования, которые применимы ко всем более сложным проектам. Освоив этот базовый объект, вы уже знаете, как работать с примитивами, модификаторами, материалами и освещением — фундаментальными элементами любой 3D-сцены. Помните, что практика и экспериментирование — ключ к мастерству. Не бойтесь пробовать разные подходы, изучать новые техники и развивать собственный стиль. Ваша следующая модель будет еще лучше!

