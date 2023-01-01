Blender для начинающих: создаем первый 3D-куб – основы и приемы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие 3D-дизайнеры и моделлеры

Люди, интересующиеся освоением Blender и 3D-моделирования

Студенты и практикующие графические дизайнеры, желающие улучшить свои навыки Первые шаги в 3D-моделировании часто кажутся непреодолимой стеной, особенно когда вы впервые открываете Blender и видите десятки кнопок, панелей и меню. Но не стоит паниковать! Создание куба — идеальная стартовая точка, с которой начинали все профессиональные 3D-художники и моделлеры. Эта базовая фигура становится фундаментом для понимания принципов работы в трехмерном пространстве. Давайте разберемся, как превратить этот простой примитив в первый шаг вашего творческого 3D-пути! 🎮

Хотите пойти дальше создания кубов и освоить профессиональный дизайн? Курс Профессия графический дизайнер от Skypro включает модули по работе с 3D-графикой, где вы научитесь не только базовым, но и продвинутым техникам моделирования. Преподаватели-практики покажут, как применять навыки Blender в коммерческих проектах — от дизайна упаковки до анимации персонажей. Инвестируйте в свои навыки сегодня!

Интерфейс Blender: первые шаги для создания 3D куба

Интерфейс Blender может показаться сложным на первый взгляд, но его логика становится понятной, как только вы разберетесь с основными элементами. При первом запуске программы вы уже увидите куб в центре экрана — Blender приветствует новичков готовым примитивом! 🎯

Главные элементы интерфейса, которые вам понадобятся для работы с кубом:

3D Viewport — основная область, где происходит моделирование

— основная область, где происходит моделирование Properties Panel — панель свойств объекта (справа)

— панель свойств объекта (справа) Toolbar — инструменты для манипуляций с объектами (слева)

— инструменты для манипуляций с объектами (слева) Timeline — временная шкала для анимации (внизу)

— временная шкала для анимации (внизу) Outliner — список всех объектов в сцене (обычно вверху справа)

Для начала работы важно освоить навигацию в 3D-пространстве. Базовые комбинации клавиш существенно упростят вашу жизнь:

Комбинация Действие Применение Средняя кнопка мыши (колёсико) Вращение вида Осмотр модели со всех сторон Shift + Средняя кнопка Панорамирование Перемещение по рабочей плоскости Колесо мыши Приближение/удаление Изменение масштаба просмотра Numpad 1, 3, 7 Вид спереди, сбоку, сверху Быстрое переключение между стандартными проекциями Numpad 5 Переключение перспектива/ортография Смена режима отображения для точного моделирования

Алексей, 3D-дизайнер и преподаватель Помню свой первый день с Blender — я потратил два часа, пытаясь просто переместить злополучный куб! Открыв программу, я растерялся от количества панелей и кнопок. Интерфейс казался космическим кораблем — непонятно, за что хвататься. После случайного нажатия клавиши N, выскочила еще одна панель, и я окончательно запутался. Спасло меня только видео на YouTube, где опытный моделлер показал три главных инструмента: выделение (клавиша S), перемещение (G) и вращение (R). Эти три кнопки стали моими проводниками в мир Blender. Через неделю практики я уже мог уверенно манипулировать объектами и даже создал простую модель стула из модифицированного куба. Главный урок, который я усвоил: начните с малого — освойте базовые горячие клавиши, и вся система постепенно станет интуитивно понятной.

Выделение объектов в Blender происходит правым кликом мыши. Когда куб выделен, вокруг него появляется оранжевая обводка. Для переключения между режимами работы используйте кнопку в верхнем левом углу 3D-вьюпорта или клавишу Tab. Основные режимы:

Object Mode — для работы с целыми объектами (перемещение, вращение, масштабирование)

— для работы с целыми объектами (перемещение, вращение, масштабирование) Edit Mode — для редактирования геометрии объекта (вершины, рёбра, грани)

— для редактирования геометрии объекта (вершины, рёбра, грани) Sculpt Mode — для скульптурной лепки (на более продвинутом уровне)

Создание и позиционирование куба в рабочем пространстве

Хотя Blender по умолчанию открывается с кубом в центре, важно знать, как создать новые объекты. Если вы случайно удалили стартовый куб или хотите добавить дополнительные примитивы, следуйте этой инструкции:

Нажмите Shift+A в 3D-вьюпорте В появившемся меню выберите Mesh → Cube Куб появится в том месте, где находится 3D-курсор (маленький круг с перекрестием)

Для точного позиционирования куба используйте основные инструменты трансформации:

G (Grab) — перемещение объекта

— перемещение объекта R (Rotate) — вращение объекта

— вращение объекта S (Scale) — изменение размера объекта

После нажатия любой из этих клавиш можно указать ось, по которой произойдет трансформация, нажав X, Y или Z. Например, G+Z переместит куб только по вертикали.

Для более точного контроля используйте панель Transform в Properties Panel или нажмите N в 3D-вьюпорте, чтобы открыть боковую панель с числовыми значениями трансформаций.

Операция Горячая клавиша Альтернативный способ Точное перемещение G + X/Y/Z + (число) Properties → Transform → Location Точное вращение R + X/Y/Z + (число в градусах) Properties → Transform → Rotation Точное масштабирование S + X/Y/Z + (множитель) Properties → Transform → Scale Дублирование объекта Shift+D Object → Duplicate Удаление объекта X или Delete Object → Delete

Очень полезна функция привязки (Snapping) — она помогает точно выравнивать объекты. Включите её кнопкой с изображением магнита на верхней панели 3D-вьюпорта или нажмите Shift+Tab. Выберите тип привязки в выпадающем меню рядом с кнопкой магнита.

При работе с несколькими кубами, используйте слои для организации сцены. Коллекции (Collections) в Blender помогают группировать объекты логически и управлять их видимостью — это особенно полезно в сложных проектах. 📋

Редактирование геометрии куба: вершины, рёбра и грани

Настоящая магия начинается, когда вы переходите от простого куба к сложным формам через редактирование его геометрии. Для этого переключитесь в режим редактирования (Edit Mode), нажав Tab, когда куб выделен.

В Edit Mode вы можете работать с тремя типами элементов геометрии:

Vertices (Вершины) — точки, где сходятся рёбра

— точки, где сходятся рёбра Edges (Рёбра) — линии между вершинами

— линии между вершинами Faces (Грани) — поверхности, ограниченные рёбрами

Переключаться между этими режимами можно кнопками в верхней панели или цифровыми клавишами:

1 — режим выделения вершин

— режим выделения вершин 2 — режим выделения рёбер

— режим выделения рёбер 3 — режим выделения граней

Базовые операции редактирования включают:

Extrude (Выдавливание) — нажмите E, чтобы создать новую геометрию из выделенных элементов Bevel (Фаска) — нажмите Ctrl+B для создания скругленных краёв Loop Cut (Разрез) — Ctrl+R для добавления новых линий разреза Inset (Внутренняя грань) — нажмите I для создания внутренней грани Subdivide (Подразделение) — ПКМ → Subdivide для увеличения детализации

Одна из самых полезных операций — Extrude (выдавливание). Это позволяет создавать новую геометрию, "вытягивая" существующие элементы:

Выберите грань куба в режиме выделения граней (клавиша 3) Нажмите E для активации инструмента выдавливания Передвиньте мышь, чтобы определить длину выдавливания Щелкните левой кнопкой мыши для фиксации результата

Инструмент Loop Cut (Ctrl+R) позволяет добавлять новые линии разреза, увеличивая детализацию модели. После активации инструмента прокрутите колесо мыши, чтобы изменить количество разрезов.

Марина, 3D-художник фрилансер Мой первый серьезный заказ оказался настоящим испытанием. Клиент попросил создать 3D-модель бутылки парфюма с нестандартной геометрией для визуализации продукта. Я тогда только начинала осваивать Blender и решила, что справлюсь с кубом и несколькими модификаторами. Начала с простого куба, но быстро поняла, что не могу добиться нужной формы без правильного редактирования вершин, рёбер и граней. Проект встал. В отчаянии я потратила целую ночь на изучение инструментов редактирования геометрии. Ключевым открытием стал Loop Cut (Ctrl+R) — он позволил мне добавить дополнительные линии для более точного контроля формы. После этого я освоила Bevel для скругления краёв и Edge Slide для точного позиционирования линий. Через три дня бутылка была готова, и клиент остался доволен. Этот опыт научил меня: даже простой куб содержит бесконечный потенциал для создания сложных форм. Главное — знать правильные инструменты и методы их использования.

Для более сложных форм используйте модификаторы — это неразрушающие эффекты, которые можно применять к объектам:

Выделите куб и перейдите на вкладку Modifiers в Properties Panel (значок гаечного ключа) Нажмите "Add Modifier" и выберите нужный тип Наиболее полезные модификаторы для начинающих: Subdivision Surface — сглаживает модель, увеличивая количество полигонов

— сглаживает модель, увеличивая количество полигонов Bevel — автоматически создает фаски на краях

— автоматически создает фаски на краях Mirror — отражает геометрию для создания симметричных моделей

— отражает геометрию для создания симметричных моделей Boolean — выполняет операции вычитания, объединения и пересечения с другими объектами

Материалы и текстурирование: оживляем простой куб

Созданная геометрия — лишь половина дела. Чтобы куб выглядел реалистично или стилизованно, необходимо добавить материалы и текстуры. В Blender для этого используется система материалов Cycles или Eevee, в зависимости от выбранного движка рендеринга.

Для добавления базового материала:

Выделите куб в Object Mode Перейдите на вкладку Material Properties (значок сферы) в панели Properties Нажмите "New" для создания нового материала Дайте материалу название (например, "Cube_Material")

Основные настройки материала включают:

Base Color — основной цвет материала

— основной цвет материала Metallic — степень металличности поверхности (0-1)

— степень металличности поверхности (0-1) Roughness — шероховатость поверхности, влияющая на отражения (0-1)

— шероховатость поверхности, влияющая на отражения (0-1) Specular — интенсивность бликов

— интенсивность бликов Emission — свечение материала

Для создания более сложных материалов используйте Shader Editor (редактор нодов материалов):

Выберите режим отображения "Shading" в верхней части интерфейса В нижней части экрана появится Shader Editor с нодовой схемой материала Добавляйте ноды через меню Add или Shift+A

Простой но эффектный материал для начинающих — глянцевый пластик:

Создайте новый материал Установите Base Color на яркий цвет (например, голубой #3498db) Установите Metallic на 0.0 Установите Roughness на 0.2 Установите Specular на 0.5

Для текстурирования куба вы можете использовать изображения:

В Shader Editor добавьте нод Image Texture (Shift+A → Texture → Image Texture) Нажмите "Open" и выберите файл изображения Соедините выход Color нода Image Texture с входом Base Color нода Principled BSDF

Важный аспект текстурирования — правильное UV-развертывание модели. Для базового куба:

Выделите куб и перейдите в Edit Mode (Tab) Выберите все грани (клавиша A) Нажмите U и выберите "Unwrap" или "Smart UV Project" Перейдите в режим UV Editing, чтобы увидеть и отредактировать развертку

Blender также предлагает удобные инструменты для процедурных текстур, которые генерируются математически и не требуют UV-развертки:

Noise Texture — создает случайный шум, полезный для имитации неровностей

— создает случайный шум, полезный для имитации неровностей Voronoi Texture — создает ячеистые узоры, похожие на кожу или трещины

— создает ячеистые узоры, похожие на кожу или трещины Wave Texture — генерирует волнообразные узоры

— генерирует волнообразные узоры Checker Texture — создает шахматный узор

От простого куба к сложным моделям: дальнейшие шаги

Освоив основы работы с кубом в Blender, вы заложили фундамент для создания гораздо более сложных моделей. Куб — это стартовая точка для множества объектов, от зданий и мебели до персонажей и транспортных средств. 🚀

Вот несколько направлений для дальнейшего развития навыков:

Hard Surface Modeling — моделирование техники, архитектуры и механизмов Используйте модификатор Boolean для вырезания деталей

Применяйте Edge Split для создания острых краёв

Освойте модификатор Array для создания повторяющихся элементов Organic Modeling — создание персонажей, существ и природных объектов Переходите к Sculpt Mode для "лепки" форм

Используйте модификатор Multiresolution для работы с разным уровнем детализации

Освойте ретопологию для оптимизации сложной геометрии Environment Design — создание ландшафтов и сцен Используйте модификатор Displace с текстурами высот

Применяйте частицы для добавления растительности

Освойте системы генерации ландшафтов

Чтобы превратить базовые навыки в профессиональные, рекомендую следующие практические упражнения:

Модель комнаты из кубов — создайте простую комнату с мебелью, используя только кубы и их модификации "Low-poly" пейзаж — создайте стилизованную сцену с упрощенной геометрией Персонаж из примитивов — смоделируйте простого персонажа, используя кубы, сферы и цилиндры Предмет бытовой техники — попробуйте смоделировать тостер, чайник или другой бытовой прибор

Полезные ресурсы для дальнейшего обучения:

Официальная документация Blender — подробное руководство по всем функциям

— подробное руководство по всем функциям Blender Guru на YouTube — известный канал с туториалами, включая знаменитую серию "Donut Tutorial"

— известный канал с туториалами, включая знаменитую серию "Donut Tutorial" BlenderArtists.org — форум, где можно задать вопросы и получить обратную связь от сообщества

— форум, где можно задать вопросы и получить обратную связь от сообщества CG Cookie — структурированные курсы по различным аспектам работы в Blender

Не забывайте о важности регулярной практики. Даже 15-20 минут ежедневной работы в Blender дадут лучшие результаты, чем многочасовые сессии раз в неделю. Постепенно усложняйте задачи, переходя от кубов к более сложным объектам.

Мастерство в 3D-моделировании начинается с простого куба. Теперь вы знаете, как создать, позиционировать, редактировать и текстурировать это базовое тело в Blender. Каждый выступ, каждая грань, каждый материал — строительные блоки для вашего творчества. Помните, что великие 3D-художники не родились с умением создавать фотореалистичные сцены — они тоже начинали с кубов. Поэтому экспериментируйте, ошибайтесь, учитесь и постепенно превращайте простые формы в шедевры цифрового искусства. Ваш творческий путь только начинается!

Читайте также