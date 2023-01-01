3D моделирование: словарь терминов для начинающих от эксперта

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в 3D моделировании

Студенты и люди, стремящиеся освоить графический дизайн

Любители 3D графики, заинтересованные в профессиональном развитии Погружение в мир 3D моделирования часто начинается со столкновения с загадочной терминологией: полигоны, UV-развёртки, нормали, шейдеры... 🧩 Если вы когда-нибудь чувствовали себя потерянным в этом лабиринте непонятных слов и концепций, не отчаивайтесь! Даже опытные 3D художники когда-то были новичками, стоявшими перед тем же словарным барьером. Наш словарь новичка расшифрует этот "секретный язык" и поможет вам сделать первые уверенные шаги в увлекательном мире трёхмерной графики.

Хотите превратить своё увлечение 3D моделированием в профессиональный навык? Профессия графический дизайнер от Skypro предлагает глубокое погружение в мир визуального творчества, включая основы работы с 3D. Опытные наставники проведут вас от базовых понятий к реальным проектам для портфолио, а гибкий формат обучения позволит совмещать учёбу с работой. Инвестируйте в своё будущее уже сегодня! 🚀

Что такое 3D моделирование: ключевые определения

3D моделирование — это процесс создания трёхмерного цифрового представления любого объекта или поверхности с помощью специализированного программного обеспечения. В отличие от 2D графики, трёхмерные модели существуют в пространственной системе координат, определяемой осями X, Y и Z. Это позволяет рассматривать объект с любой точки и под любым углом, что открывает безграничные возможности для визуализации.

Прежде чем углубиться в детали, давайте разберем фундаментальные концепции, которые составляют основу 3D моделирования:

Термин Определение Практическое применение 3D модель Математическое представление трёхмерного объекта в цифровой среде Архитектурные визуализации, персонажи в играх и фильмах, прототипы продуктов Вертекс (Vertex) Точка в трёхмерном пространстве, имеющая координаты X, Y и Z Основной строительный блок для создания более сложных форм Полигон (Polygon) Плоская геометрическая фигура, образованная соединением трёх или более вершин Формирование поверхностей 3D объектов Топология Способ организации полигональной сетки модели Влияет на качество анимации, детализацию и производительность

Александр Петров, 3D моделлер и преподаватель Когда я только начинал осваивать 3D, меня поразила история моего первого ученика, Михаила. Он пришел ко мне после двух неудачных попыток освоить программы самостоятельно. "Я открывал Blender, видел все эти кнопки и термины, и просто закрывал программу", – признавался он. Мы начали с простого: создали словарь базовых терминов, который Михаил держал рядом с компьютером. Через три месяца он уже создавал свои первые полноценные модели для игр. "Самым сложным оказалось не программное обеспечение, а преодоление языкового барьера между мной и 3D", – сказал он позже, демонстрируя свой первый коммерческий проект. Это убедило меня, что знание терминологии — не просто формальность, а ключ, открывающий дверь в мир трёхмерной графики.

В зависимости от метода создания 3D моделей выделяют несколько основных типов моделирования:

Полигональное моделирование — создание объектов из множества соединенных многоугольников (полигонов). Наиболее распространенный метод.

— создание объектов из множества соединенных многоугольников (полигонов). Наиболее распространенный метод. NURBS-моделирование — использование математически определенных кривых для создания гладких поверхностей. Идеально для автомобильного дизайна и органических форм.

— использование математически определенных кривых для создания гладких поверхностей. Идеально для автомобильного дизайна и органических форм. Скульптинг — "лепка" цифрового объекта, напоминающая работу с глиной. Отлично подходит для создания высокодетализированных моделей персонажей.

— "лепка" цифрового объекта, напоминающая работу с глиной. Отлично подходит для создания высокодетализированных моделей персонажей. Процедурное моделирование — автоматическое создание моделей на основе набора правил или алгоритмов.

Базовые термины геометрии и моделирования объектов

Трёхмерное моделирование неотделимо от понимания геометрических концепций и терминов. Овладение этим словарем — ваш первый шаг к созданию профессиональных 3D моделей. 🧊

Ключевые элементы геометрии в 3D пространстве включают:

Ребро (Edge) — линия, соединяющая две вершины (вертекса).

— линия, соединяющая две вершины (вертекса). Грань (Face) — плоская поверхность, ограниченная рёбрами.

— плоская поверхность, ограниченная рёбрами. Полигональная сетка (Mesh) — совокупность всех полигонов, составляющих 3D модель.

— совокупность всех полигонов, составляющих 3D модель. Нормаль (Normal) — вектор, перпендикулярный к поверхности полигона, определяющий его "лицевую" сторону.

— вектор, перпендикулярный к поверхности полигона, определяющий его "лицевую" сторону. Тесселяция (Tessellation) — процесс разделения поверхности на меньшие полигоны для увеличения детализации.

При моделировании объектов используются различные техники и операции:

Extrude (Выдавливание) — создание новых элементов путем вытягивания существующей геометрии.

— создание новых элементов путем вытягивания существующей геометрии. Bevel (Фаска) — скашивание острых углов для создания плавных переходов между гранями.

— скашивание острых углов для создания плавных переходов между гранями. Subdivision (Подразделение) — увеличение количества полигонов для сглаживания модели.

— увеличение количества полигонов для сглаживания модели. Boolean (Булевы операции) — комбинирование двух объектов для создания нового (объединение, вычитание, пересечение).

— комбинирование двух объектов для создания нового (объединение, вычитание, пересечение). Loop Cut (Кольцевое сечение) — добавление новой линии рёбер вокруг модели.

Работая с 3D моделями, вы также столкнетесь с понятиями, связанными с оптимизацией и управлением сложностью:

LOD (Level of Detail) — уровни детализации модели для оптимизации производительности.

— уровни детализации модели для оптимизации производительности. High-poly и Low-poly модели — версии с высоким и низким количеством полигонов соответственно.

и модели — версии с высоким и низким количеством полигонов соответственно. Retopology (Ретопология) — пересоздание топологии модели, обычно для оптимизации.

Материалы и текстуры: словарь важных понятий

Создание реалистичных 3D объектов не ограничивается моделированием формы — не менее важно правильно настроить их внешний вид. Материалы и текстуры определяют, как поверхность объекта взаимодействует со светом и какие визуальные детали на ней отображаются. 🎨

Мария Соколова, текстурный художник Я всегда привожу студентам пример своего проекта для архитектурной визуализации. Клиент был недоволен первым вариантом рендера жилого комплекса — здание выглядело искусственным, "пластиковым". Проблема крылась не в геометрии модели, а в неправильно настроенных материалах. "Я не понимаю, что не так. Ведь я выставил нужный цвет кирпича?" — недоумевал мой коллега-архитектор. Я показала ему, как настроить шероховатость поверхности, добавить карту нормалей для имитации неровностей кирпичной кладки и использовать карту смещения для добавления глубины швам между кирпичами. Результат поразил всех — та же модель ожила и стала неотличима от фотографии. Клиент был в восторге. Этот случай прекрасно демонстрирует, насколько важно понимать, как правильно использовать материалы и текстуры в 3D моделировании.

Основные понятия о материалах:

Материал (Material) — набор свойств, определяющих внешний вид поверхности объекта.

— набор свойств, определяющих внешний вид поверхности объекта. Шейдер (Shader) — программа, определяющая, как объект будет взаимодействовать со светом.

— программа, определяющая, как объект будет взаимодействовать со светом. PBR (Physically Based Rendering) — подход к созданию материалов, основанный на физических свойствах реальных материалов.

— подход к созданию материалов, основанный на физических свойствах реальных материалов. Альбедо (Albedo) — базовый цвет поверхности без учета освещения.

— базовый цвет поверхности без учета освещения. Металличность (Metalness) — параметр, определяющий, насколько поверхность похожа на металл.

— параметр, определяющий, насколько поверхность похожа на металл. Шероховатость (Roughness) — параметр, определяющий гладкость поверхности и характер отражений.

— параметр, определяющий гладкость поверхности и характер отражений. Прозрачность (Transparency/Opacity) — свойство, определяющее, сколько света проходит сквозь материал.

Ключевые понятия о текстурах:

Тип карты Назначение Визуальный эффект Диффузная карта (Diffuse map) Определяет базовый цвет поверхности Придаёт объекту основной цвет и рисунок Карта нормалей (Normal map) Имитирует мелкие детали поверхности Создаёт иллюзию неровностей без изменения геометрии Карта смещения (Displacement map) Физически изменяет геометрию модели Добавляет реальный объем и рельеф Карта окклюзии (Ambient Occlusion) Симулирует мягкие тени в углублениях Увеличивает глубину и контрастность деталей Карта эмиссии (Emission map) Определяет области, излучающие свет Создаёт эффект свечения частей объекта

Для работы с текстурами также важно понимать:

UV-развертка (UV mapping) — процесс проецирования 2D текстуры на 3D объект, подобно разворачиванию коробки на плоскость.

— процесс проецирования 2D текстуры на 3D объект, подобно разворачиванию коробки на плоскость. Текстурные координаты (UV координаты) — 2D координаты, определяющие, как текстура накладывается на модель.

— 2D координаты, определяющие, как текстура накладывается на модель. Тайлинг (Tiling) — повторение текстуры для покрытия большой поверхности.

— повторение текстуры для покрытия большой поверхности. Симинг (Seaming) — создание швов для UV-развертки сложных объектов.

— создание швов для UV-развертки сложных объектов. Текстурный атлас (Texture atlas) — объединение нескольких текстур в один файл для оптимизации.

Освещение и рендеринг: термины для начинающих

Даже самая детальная модель с идеальными текстурами не будет выглядеть реалистично без правильного освещения и качественного рендеринга. Эти аспекты 3D графики превращают цифровые модели в изображения, поражающие своей реалистичностью. 💡

Основные типы источников света в 3D среде:

Точечный свет (Point light) — излучает свет во всех направлениях из одной точки, как лампочка.

— излучает свет во всех направлениях из одной точки, как лампочка. Направленный свет (Directional light) — испускает параллельные лучи в одном направлении, имитируя солнечный свет.

— испускает параллельные лучи в одном направлении, имитируя солнечный свет. Прожектор (Spotlight) — направленный конус света с возможностью настройки угла и интенсивности, как театральный прожектор.

— направленный конус света с возможностью настройки угла и интенсивности, как театральный прожектор. Площадной свет (Area light) — испускает свет с определенной поверхности, создавая мягкие реалистичные тени.

— испускает свет с определенной поверхности, создавая мягкие реалистичные тени. HDRI-освещение — использование панорамных изображений для создания реалистичного окружающего освещения.

Ключевые концепции освещения:

Глобальное освещение (Global Illumination) — симуляция непрямого освещения, когда свет отражается от поверхностей и освещает другие области сцены.

— симуляция непрямого освещения, когда свет отражается от поверхностей и освещает другие области сцены. Ambient Occlusion — техника затенения, делающая углубления и стыки темнее, что добавляет реализма и глубины.

— техника затенения, делающая углубления и стыки темнее, что добавляет реализма и глубины. Каустика (Caustics) — световые эффекты, создаваемые отражением или преломлением света через прозрачные объекты.

— световые эффекты, создаваемые отражением или преломлением света через прозрачные объекты. Падающие тени (Cast Shadows) — тени, отбрасываемые объектами при освещении.

— тени, отбрасываемые объектами при освещении. Отражения (Reflections) — отражение окружающей среды от поверхностей объектов.

Рендеринг — это процесс создания окончательного изображения из 3D сцены. Вот основные термины, связанные с рендерингом:

Рендер (Render) — итоговое изображение или анимация, полученные путем обработки 3D сцены.

— итоговое изображение или анимация, полученные путем обработки 3D сцены. Рендер-движок (Render engine) — программное обеспечение, выполняющее расчеты для создания изображения.

— программное обеспечение, выполняющее расчеты для создания изображения. Ray Tracing (Трассировка лучей) — метод рендеринга, отслеживающий путь световых лучей для создания реалистичных эффектов.

— метод рендеринга, отслеживающий путь световых лучей для создания реалистичных эффектов. Path Tracing — более продвинутая форма трассировки лучей, обеспечивающая физически корректные результаты.

— более продвинутая форма трассировки лучей, обеспечивающая физически корректные результаты. Сэмплы (Samples) — количество вычислений для каждого пикселя; большее число сэмплов обычно означает более качественное изображение, но требует больше времени на рендер.

— количество вычислений для каждого пикселя; большее число сэмплов обычно означает более качественное изображение, но требует больше времени на рендер. Пост-обработка (Post-processing) — эффекты, применяемые после завершения основного рендеринга (bloom, depth of field, color correction).

Программное обеспечение и рабочие процессы: справочник

Современная индустрия 3D моделирования предлагает множество инструментов для воплощения ваших творческих идей. Выбор подходящего программного обеспечения и понимание рабочих процессов критически важны для успешного создания 3D проектов. 🖥️

Популярные программы для 3D моделирования:

Blender — бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, предлагающее полный набор инструментов для моделирования, анимации, рендеринга и даже монтажа видео.

— бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, предлагающее полный набор инструментов для моделирования, анимации, рендеринга и даже монтажа видео. Autodesk 3ds Max — профессиональное ПО для моделирования, анимации и рендеринга, широко используемое в индустрии игр и архитектурной визуализации.

— профессиональное ПО для моделирования, анимации и рендеринга, широко используемое в индустрии игр и архитектурной визуализации. Autodesk Maya — мощное решение для создания анимации, моделирования и рендеринга, стандарт в киноиндустрии и при создании визуальных эффектов.

— мощное решение для создания анимации, моделирования и рендеринга, стандарт в киноиндустрии и при создании визуальных эффектов. ZBrush — специализированное ПО для цифрового скульптинга, позволяющее создавать модели с миллионами полигонов.

— специализированное ПО для цифрового скульптинга, позволяющее создавать модели с миллионами полигонов. Cinema 4D — интуитивно понятное ПО для 3D моделирования, анимации и рендеринга, популярное среди графических дизайнеров.

— интуитивно понятное ПО для 3D моделирования, анимации и рендеринга, популярное среди графических дизайнеров. Houdini — продвинутое ПО для процедурного моделирования и создания визуальных эффектов.

Основные этапы рабочего процесса в 3D производстве:

Концепт и планирование — разработка идеи, создание эскизов, определение масштабов и требований проекта. Моделирование — создание базовой геометрии и детализация 3D модели. UV-развертка — подготовка модели для наложения текстур. Текстурирование — создание и применение текстур для определения внешнего вида поверхности. Риггинг — создание "скелета" для анимируемых моделей. Анимация — придание движения моделям и объектам. Освещение — настройка источников света для создания желаемого настроения и атмосферы. Рендеринг — обработка сцены для получения финального изображения или анимации. Композитинг — объединение отрендеренных элементов и добавление постэффектов.

Специализированная терминология рабочих процессов:

Pipeline — последовательность процессов и инструментов, используемых для создания 3D проекта от концепции до завершения.

— последовательность процессов и инструментов, используемых для создания 3D проекта от концепции до завершения. Asset — любой элемент проекта (модель, текстура, анимация), который может быть повторно использован.

— любой элемент проекта (модель, текстура, анимация), который может быть повторно использован. Viewport — окно просмотра в программе 3D моделирования, показывающее текущую сцену.

— окно просмотра в программе 3D моделирования, показывающее текущую сцену. Wireframe — режим отображения, показывающий только рёбра модели без заливки полигонов.

— режим отображения, показывающий только рёбра модели без заливки полигонов. Keyframe (Ключевой кадр) — отмеченная точка на временной шкале анимации, где определено положение или состояние объекта.

— отмеченная точка на временной шкале анимации, где определено положение или состояние объекта. Scene — виртуальное пространство, содержащее все элементы 3D проекта.

3D моделирование — это удивительный сплав технологии и искусства, открывающий безграничные возможности для творчества. Овладение базовой терминологией — это ваш пропуск в этот увлекательный мир. Не пугайтесь сложности и обилия новых терминов. Практика, постоянное обучение и эксперименты помогут вам превратить непонятные слова в инструменты для воплощения самых смелых идей. Помните: каждый мастер когда-то был новичком, а каждое путешествие начинается с первого шага.

Читайте также