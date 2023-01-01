Первые шаги в Blender: создание 3D-модели для начинающих
Для кого эта статья:
- Новички в 3D моделировании и пользователи Blender
- Люди, желающие освоить графический дизайн и 3D-моделирование
Художники и дизайнеры, заинтересованные в изучении современных технологий и программного обеспечения для создания 3D контента
Представьте, что вы только что установили Blender и открыли его впервые. Огромное количество кнопок, панелей и непонятных терминов может вызвать желание немедленно закрыть программу и никогда к ней не возвращаться. Но не спешите! 🚀 Каждый 3D-художник когда-то начинал с нуля. В этом гиде мы разберём самые первые шаги в Blender так, чтобы вы могли создать свою первую модель уже сегодня, даже если раньше никогда не работали с 3D-графикой.
Хотите серьёзно освоить не только 3D-моделирование, но и весь арсенал графического дизайнера? Профессия графический дизайнер от Skypro — это погружение в мир современного дизайна под руководством практикующих специалистов. Вы научитесь не только создавать впечатляющие 3D-модели, но и освоите полный спектр навыков от работы с композицией до создания коммерчески успешных проектов. Ваше портфолио уже ждёт первых работ!
Что такое Blender: первые шаги в мире 3D моделирования
Blender — это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом для 3D-моделирования, анимации, визуализации, постобработки, создания интерактивных 3D-приложений и даже игр. Фактически, это целая творческая студия, упакованная в один программный пакет, который доступен каждому — от новичка до профессионала. ✨
Прежде чем погружаться в создание 3D-моделей, важно понять базовые принципы работы Blender:
- Полностью настраиваемый интерфейс, который можно адаптировать под свои нужды
- Неразрушающий рабочий процесс благодаря системе модификаторов
- Возможность моделирования полигональных, NURBS и скульптурных объектов
- Встроенный движок рендеринга Cycles и Eevee для реалистичной и быстрой визуализации
- Постоянно растущее сообщество и огромное количество обучающих материалов
|Версия Blender
|Ключевые особенности
|Рекомендации для начинающих
|2.8+
|Современный интерфейс, движок Eevee, улучшенный рабочий процесс
|Оптимальный выбор для новичков в 2023 году
|3.0+
|Геометрические ноды, улучшенная физика, новые инструменты моделирования
|Рекомендуется при наличии мощного ПК
|4.0 (бета)
|Революционный Asset Browser, новый рендерер Cycles X
|Пока лучше избегать из-за возможных багов
Алексей Петров, 3D-художник и преподаватель
Помню свой первый день знакомства с Blender — я буквально ничего не понимал. Открыв программу, я увидел стандартный куб и подумал: "Что дальше?". Полчаса я просто вращал 3D-вид, случайно удалил куб и долго не мог его вернуть. Сегодня, спустя 7 лет, я работаю над коммерческими проектами и обучаю новичков. Мой главный совет: не паникуйте при виде интерфейса. Научитесь сперва перемещаться в 3D-пространстве, управлять камерой — это как научиться ходить перед тем, как бежать. И помните, каждый мастер когда-то не знал, как создать даже простейший куб.
Интерфейс Blender: ориентация в рабочем пространстве
Первое, что вас встречает при запуске Blender — это стартовый экран. После нажатия на "New File" или просто клавиши Esc вы увидите основной интерфейс с несколькими панелями, каждая из которых отвечает за определенные функции. 🖥️
Основные элементы интерфейса:
- 3D Viewport (центральная область) — основное окно, где происходит моделирование
- Outliner (верхний правый угол) — иерархия всех объектов сцены
- Properties (нижний правый угол) — настройки выбранного объекта и сцены
- Timeline (нижняя часть) — временная шкала для анимации
Навигация в 3D-пространстве — это первый навык, который нужно освоить:
- Средняя кнопка мыши (или колесико): вращение вида
- Shift + Средняя кнопка: панорамирование (перемещение вида)
- Колесико мыши: масштабирование (приближение/отдаление)
- Numpad клавиши: быстрое переключение между стандартными видами (1 – спереди, 3 – сбоку, 7 – сверху)
Марина Соколова, технический директор анимационной студии
На собеседовании с начинающими 3D-художниками я всегда задаю один вопрос: "Как вы привыкли работать с видом в Blender?". И знаете что? 90% кандидатов демонстрируют неэффективный подход к навигации. Один джуниор рассказал, как создавал сложную модель, постоянно переключаясь между видами с помощью меню вместо хоткеев. Работа заняла у него неделю. Когда он освоил горячие клавиши — следующий проект такой же сложности занял два дня. Никогда не недооценивайте эффективность правильной навигации в 3D-пространстве — это как разница между печатью одним пальцем и десятью.
Важно также понимать режимы работы в Blender. Вы можете переключаться между ними, нажимая Tab или выбирая их в выпадающем меню в левом верхнем углу 3D-вьюпорта:
- Object Mode: для манипуляций с целыми объектами (перемещение, вращение, масштабирование)
- Edit Mode: для редактирования геометрии выбранного объекта (вершины, рёбра, грани)
- Sculpt Mode: для скульптурного моделирования (как работа с глиной)
- Texture Paint: для рисования текстур непосредственно на объекте
Базовые инструменты для создания первой 3D модели
Для создания вашей первой 3D-модели вам понадобится знание основных инструментов моделирования в Blender. Давайте рассмотрим ключевые из них, которые помогут вам начать работу. 🛠️
Основные манипуляторы объектов:
- Перемещение (G): позволяет двигать объект в пространстве
- Вращение (R): поворачивает объект вокруг оси
- Масштабирование (S): изменяет размер объекта
- Дублирование (Shift+D): создаёт копию выбранного объекта
После нажатия на любую из этих клавиш вы можете добавить клавишу оси (X, Y или Z), чтобы ограничить действие конкретным направлением.
Примитивы и их модификация:
Blender предлагает набор базовых форм, называемых примитивами, с которых обычно начинается моделирование. Добавить примитив можно через меню Add (Shift+A) или через панель инструментов слева.
|Примитив
|Применение
|Типичное количество полигонов
|Куб (Cube)
|Основа для большинства объектов с прямыми углами
|12 треугольников (6 квадратов)
|Сфера (UV Sphere)
|Круглые объекты, головы персонажей
|512+ треугольников
|Цилиндр (Cylinder)
|Трубы, столбы, конечности
|64+ треугольников
|Плоскость (Plane)
|Поверхности, земля, стены
|2 треугольника (1 квадрат)
Основные инструменты редактирования в Edit Mode:
Переключившись в режим редактирования (Edit Mode) с помощью клавиши Tab, вы получите доступ к следующим важным инструментам:
- Extrude (E): выдавливание выбранных элементов, создающее новую геометрию
- Loop Cut (Ctrl+R): добавление новых рёбер параллельно существующим
- Bevel (Ctrl+B): скругление острых углов
- Inset (I): создание вложенной копии выбранной грани
- Subdivision Surface модификатор: разделение геометрии для создания более гладких форм
Для выбора элементов геометрии используйте следующие клавиши:
- 1: выбор вершин (Vertex Select)
- 2: выбор рёбер (Edge Select)
- 3: выбор граней (Face Select)
- A: выбрать все / снять выбор
- B: прямоугольное выделение
- C: круглое выделение кистью
Освоив эти базовые инструменты, вы уже можете создавать простые, но интересные 3D-модели. Давайте перейдём к практическому примеру создания модели чашки! ☕
Пошаговое моделирование простого объекта в Blender
Давайте создадим вместе простую, но полезную 3D-модель кофейной чашки. Этот объект идеально подходит для начинающих, так как содержит базовые формы, но при этом выглядит узнаваемо. 🏆
Шаг 1: Подготовка рабочей среды
- Запустите Blender и удалите стандартный куб (выделите его и нажмите X, затем подтвердите удаление)
- Добавьте цилиндр: Shift+A → Mesh → Cylinder
- В появившемся окне настроек (внизу слева) установите Vertices: 32, Depth: 2
Шаг 2: Формирование основы чашки
- Перейдите в режим редактирования (Tab)
- Выберите верхнюю окружность вершин (нажмите 1, чтобы включить выбор вершин)
- Масштабируйте немного наружу: S → 1.05 → Enter
- Теперь выберите нижнюю окружность
- Масштабируйте внутрь: S → 0.85 → Enter
Шаг 3: Создание внутренней полости
- В режиме выбора граней (нажмите 3) выберите верхнюю грань
- Нажмите I для использования инструмента Inset и создайте внутренний круг, введите значение 0.1
- Затем нажмите E для выдавливания и Z, чтобы ограничить движение по оси Z
- Опустите новые грани почти до дна: -1.8 → Enter
- Масштабируйте нижнюю окружность внутренней полости: S → 0.85 → Enter
Шаг 4: Создание ручки чашки
- Вернитесь в режим Object Mode (Tab)
- Добавьте новый тор: Shift+A → Mesh → Torus
- Настройте параметры: Major segments: 24, Minor segments: 8, Major radius: 0.3, Minor radius: 0.1
- Переместите тор к боковой части чашки: G → X → 0.8 → Enter
- Вращайте его для правильного позиционирования: R → Y → 90 → Enter
- Масштабируйте по необходимости: S → Z → 1.2 → Enter
Шаг 5: Объединение и финальные штрихи
- Выделите оба объекта (чашку, затем с Shift ручку)
- Объедините их: Ctrl+J
- Добавьте сглаживание: правый клик на объект → Shade Smooth
- Добавьте модификатор Subdivision Surface из панели Properties для более гладкой формы
Поздравляю! Вы создали свою первую полноценную 3D-модель в Blender. Этот метод моделирования демонстрирует основные принципы работы с геометрией в 3D-пространстве и может быть адаптирован для создания множества других объектов. 🎉
От модели к визуализации: рендеринг вашей первой работы
Создание модели — это только половина пути. Чтобы по-настоящему оценить свою работу, необходимо выполнить рендеринг — процесс создания финального изображения с правильным освещением, материалами и настройками камеры. 📸
Шаг 1: Настройка освещения
Хорошее освещение может превратить даже простую модель в эффектный рендер:
- Удалите стандартный источник света: выберите его в Outliner и нажмите X
- Добавьте новый источник: Shift+A → Light → Area
- Поместите его над моделью: G → Z → 3 → Enter
- Увеличьте мощность до 500 Вт в панели Properties → Object → Light
- Добавьте второй источник света позади модели для контрового освещения
Шаг 2: Создание материалов
Давайте сделаем нашу чашку более реалистичной с помощью простых материалов:
- Выберите вашу модель и перейдите к вкладке Material в панели Properties
- Нажмите "New" для создания нового материала
- Назовите его "Керамика"
- В настройках Viewport Display выберите цвет (например, белый с легким оттенком синего)
- Установите Metallic на 0, Roughness на 0.2 для слегка глянцевой поверхности
Шаг 3: Настройка камеры
- Добавьте камеру, если её нет: Shift+A → Camera
- Позиционируйте камеру: выберите её, затем Ctrl+Alt+Numpad 0 для установки текущего вида как вид камеры
- Нажмите N для открытия боковой панели и перейдите во вкладку View
- Выберите Camera to View для более точного позиционирования
- Настройте фокусное расстояние в свойствах камеры (рекомендуется 50-85 мм для стандартной перспективы)
Шаг 4: Выбор движка рендеринга
Blender предлагает два основных движка рендеринга:
- Eevee: быстрый, работающий в реальном времени, идеален для новичков и быстрых предпросмотров
- Cycles: физически корректный, более реалистичный, но требует больше времени и вычислительных ресурсов
Для первого рендера рекомендую использовать Eevee — он даст быстрый результат при минимальных настройках:
- Перейдите на вкладку Render в панели Properties
- В выпадающем меню выберите "Eevee"
- Установите разрешение в секции Dimensions (например, 1920×1080 для HD)
- Включите Ambient Occlusion и Screen Space Reflections для более реалистичного вида
Шаг 5: Финальный рендеринг
- Убедитесь, что камера направлена на вашу модель
- Перейдите в Camera View: Numpad 0
- Для быстрого предпросмотра нажмите F12
- Когда рендеринг завершится, сохраните изображение: Image → Save As или F3
Ваш первый рендер готов! Помните, что визуализация — это отдельное искусство, и со временем вы научитесь создавать все более реалистичные и впечатляющие изображения. 🌟
Для дополнительной реалистичности попробуйте следующие приемы:
- Добавьте HDRI-карту для реалистичного освещения среды
- Создайте плоскость под моделью и примените к ней материал стола или поверхности
- Настройте глубину резкости в параметрах камеры для фокусировки на определенной части модели
- Поэкспериментируйте с цветами и текстурами материалов
Создание первой 3D-модели — это всегда особый момент для каждого художника и дизайнера. От простого цилиндра до готовой чашки, от базовых манипуляций до финального рендера — вы прошли путь, который уже дал вам фундаментальное понимание процесса 3D-моделирования. Помните, что мастерство приходит с практикой. Экспериментируйте с разными инструментами, изучайте новые техники и не бойтесь совершать ошибки — именно так растут настоящие профессионалы. Теперь, когда вы знаете основы, перед вами открывается бесконечный мир возможностей Blender.
Читайте также
- Полное руководство по постобработке и экспорту в Blender: техники композитинга
- 15 бесплатных курсов для освоения 3D моделирования с нуля
- Моделирование для начинающих: идеи первых проектов и советы
- Продвинутый скульптинг в Blender: техники создания 3D-шедевров
- Скульптинг в Blender: техники цифровой лепки для создания 3D-моделей
- Освойте физические симуляции в Blender: от жидкостей до взрывов
- Оживляем персонажей в Blender: техники анимации от основ до мастерства
- Топ-10 книг по 3D моделированию: от основ к мастерству
- Секреты создания виртуальных миров: мастер-классы от 3D-профи
- Материалы и текстуры в Blender: от основ к UV-развертке