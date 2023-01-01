Первые шаги в Blender: создание 3D-модели для начинающих

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в 3D моделировании и пользователи Blender

Люди, желающие освоить графический дизайн и 3D-моделирование

Художники и дизайнеры, заинтересованные в изучении современных технологий и программного обеспечения для создания 3D контента Представьте, что вы только что установили Blender и открыли его впервые. Огромное количество кнопок, панелей и непонятных терминов может вызвать желание немедленно закрыть программу и никогда к ней не возвращаться. Но не спешите! 🚀 Каждый 3D-художник когда-то начинал с нуля. В этом гиде мы разберём самые первые шаги в Blender так, чтобы вы могли создать свою первую модель уже сегодня, даже если раньше никогда не работали с 3D-графикой.

Хотите серьёзно освоить не только 3D-моделирование, но и весь арсенал графического дизайнера? Профессия графический дизайнер от Skypro — это погружение в мир современного дизайна под руководством практикующих специалистов. Вы научитесь не только создавать впечатляющие 3D-модели, но и освоите полный спектр навыков от работы с композицией до создания коммерчески успешных проектов. Ваше портфолио уже ждёт первых работ!

Что такое Blender: первые шаги в мире 3D моделирования

Blender — это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом для 3D-моделирования, анимации, визуализации, постобработки, создания интерактивных 3D-приложений и даже игр. Фактически, это целая творческая студия, упакованная в один программный пакет, который доступен каждому — от новичка до профессионала. ✨

Прежде чем погружаться в создание 3D-моделей, важно понять базовые принципы работы Blender:

Полностью настраиваемый интерфейс, который можно адаптировать под свои нужды

Неразрушающий рабочий процесс благодаря системе модификаторов

Возможность моделирования полигональных, NURBS и скульптурных объектов

Встроенный движок рендеринга Cycles и Eevee для реалистичной и быстрой визуализации

Постоянно растущее сообщество и огромное количество обучающих материалов

Версия Blender Ключевые особенности Рекомендации для начинающих 2.8+ Современный интерфейс, движок Eevee, улучшенный рабочий процесс Оптимальный выбор для новичков в 2023 году 3.0+ Геометрические ноды, улучшенная физика, новые инструменты моделирования Рекомендуется при наличии мощного ПК 4.0 (бета) Революционный Asset Browser, новый рендерер Cycles X Пока лучше избегать из-за возможных багов

Алексей Петров, 3D-художник и преподаватель Помню свой первый день знакомства с Blender — я буквально ничего не понимал. Открыв программу, я увидел стандартный куб и подумал: "Что дальше?". Полчаса я просто вращал 3D-вид, случайно удалил куб и долго не мог его вернуть. Сегодня, спустя 7 лет, я работаю над коммерческими проектами и обучаю новичков. Мой главный совет: не паникуйте при виде интерфейса. Научитесь сперва перемещаться в 3D-пространстве, управлять камерой — это как научиться ходить перед тем, как бежать. И помните, каждый мастер когда-то не знал, как создать даже простейший куб.

Интерфейс Blender: ориентация в рабочем пространстве

Первое, что вас встречает при запуске Blender — это стартовый экран. После нажатия на "New File" или просто клавиши Esc вы увидите основной интерфейс с несколькими панелями, каждая из которых отвечает за определенные функции. 🖥️

Основные элементы интерфейса:

3D Viewport (центральная область) — основное окно, где происходит моделирование

(центральная область) — основное окно, где происходит моделирование Outliner (верхний правый угол) — иерархия всех объектов сцены

(верхний правый угол) — иерархия всех объектов сцены Properties (нижний правый угол) — настройки выбранного объекта и сцены

(нижний правый угол) — настройки выбранного объекта и сцены Timeline (нижняя часть) — временная шкала для анимации

Навигация в 3D-пространстве — это первый навык, который нужно освоить:

Средняя кнопка мыши (или колесико) : вращение вида

: вращение вида Shift + Средняя кнопка : панорамирование (перемещение вида)

: панорамирование (перемещение вида) Колесико мыши : масштабирование (приближение/отдаление)

: масштабирование (приближение/отдаление) Numpad клавиши: быстрое переключение между стандартными видами (1 – спереди, 3 – сбоку, 7 – сверху)

Марина Соколова, технический директор анимационной студии На собеседовании с начинающими 3D-художниками я всегда задаю один вопрос: "Как вы привыкли работать с видом в Blender?". И знаете что? 90% кандидатов демонстрируют неэффективный подход к навигации. Один джуниор рассказал, как создавал сложную модель, постоянно переключаясь между видами с помощью меню вместо хоткеев. Работа заняла у него неделю. Когда он освоил горячие клавиши — следующий проект такой же сложности занял два дня. Никогда не недооценивайте эффективность правильной навигации в 3D-пространстве — это как разница между печатью одним пальцем и десятью.

Важно также понимать режимы работы в Blender. Вы можете переключаться между ними, нажимая Tab или выбирая их в выпадающем меню в левом верхнем углу 3D-вьюпорта:

Object Mode : для манипуляций с целыми объектами (перемещение, вращение, масштабирование)

: для манипуляций с целыми объектами (перемещение, вращение, масштабирование) Edit Mode : для редактирования геометрии выбранного объекта (вершины, рёбра, грани)

: для редактирования геометрии выбранного объекта (вершины, рёбра, грани) Sculpt Mode : для скульптурного моделирования (как работа с глиной)

: для скульптурного моделирования (как работа с глиной) Texture Paint: для рисования текстур непосредственно на объекте

Базовые инструменты для создания первой 3D модели

Для создания вашей первой 3D-модели вам понадобится знание основных инструментов моделирования в Blender. Давайте рассмотрим ключевые из них, которые помогут вам начать работу. 🛠️

Основные манипуляторы объектов:

Перемещение (G) : позволяет двигать объект в пространстве

: позволяет двигать объект в пространстве Вращение (R) : поворачивает объект вокруг оси

: поворачивает объект вокруг оси Масштабирование (S) : изменяет размер объекта

: изменяет размер объекта Дублирование (Shift+D): создаёт копию выбранного объекта

После нажатия на любую из этих клавиш вы можете добавить клавишу оси (X, Y или Z), чтобы ограничить действие конкретным направлением.

Примитивы и их модификация:

Blender предлагает набор базовых форм, называемых примитивами, с которых обычно начинается моделирование. Добавить примитив можно через меню Add (Shift+A) или через панель инструментов слева.

Примитив Применение Типичное количество полигонов Куб (Cube) Основа для большинства объектов с прямыми углами 12 треугольников (6 квадратов) Сфера (UV Sphere) Круглые объекты, головы персонажей 512+ треугольников Цилиндр (Cylinder) Трубы, столбы, конечности 64+ треугольников Плоскость (Plane) Поверхности, земля, стены 2 треугольника (1 квадрат)

Основные инструменты редактирования в Edit Mode:

Переключившись в режим редактирования (Edit Mode) с помощью клавиши Tab, вы получите доступ к следующим важным инструментам:

Extrude (E) : выдавливание выбранных элементов, создающее новую геометрию

: выдавливание выбранных элементов, создающее новую геометрию Loop Cut (Ctrl+R) : добавление новых рёбер параллельно существующим

: добавление новых рёбер параллельно существующим Bevel (Ctrl+B) : скругление острых углов

: скругление острых углов Inset (I) : создание вложенной копии выбранной грани

: создание вложенной копии выбранной грани Subdivision Surface модификатор: разделение геометрии для создания более гладких форм

Для выбора элементов геометрии используйте следующие клавиши:

1 : выбор вершин (Vertex Select)

: выбор вершин (Vertex Select) 2 : выбор рёбер (Edge Select)

: выбор рёбер (Edge Select) 3 : выбор граней (Face Select)

: выбор граней (Face Select) A : выбрать все / снять выбор

: выбрать все / снять выбор B : прямоугольное выделение

: прямоугольное выделение C: круглое выделение кистью

Освоив эти базовые инструменты, вы уже можете создавать простые, но интересные 3D-модели. Давайте перейдём к практическому примеру создания модели чашки! ☕

Пошаговое моделирование простого объекта в Blender

Давайте создадим вместе простую, но полезную 3D-модель кофейной чашки. Этот объект идеально подходит для начинающих, так как содержит базовые формы, но при этом выглядит узнаваемо. 🏆

Шаг 1: Подготовка рабочей среды

Запустите Blender и удалите стандартный куб (выделите его и нажмите X, затем подтвердите удаление) Добавьте цилиндр: Shift+A → Mesh → Cylinder В появившемся окне настроек (внизу слева) установите Vertices: 32, Depth: 2

Шаг 2: Формирование основы чашки

Перейдите в режим редактирования (Tab) Выберите верхнюю окружность вершин (нажмите 1, чтобы включить выбор вершин) Масштабируйте немного наружу: S → 1.05 → Enter Теперь выберите нижнюю окружность Масштабируйте внутрь: S → 0.85 → Enter

Шаг 3: Создание внутренней полости

В режиме выбора граней (нажмите 3) выберите верхнюю грань Нажмите I для использования инструмента Inset и создайте внутренний круг, введите значение 0.1 Затем нажмите E для выдавливания и Z, чтобы ограничить движение по оси Z Опустите новые грани почти до дна: -1.8 → Enter Масштабируйте нижнюю окружность внутренней полости: S → 0.85 → Enter

Шаг 4: Создание ручки чашки

Вернитесь в режим Object Mode (Tab) Добавьте новый тор: Shift+A → Mesh → Torus Настройте параметры: Major segments: 24, Minor segments: 8, Major radius: 0.3, Minor radius: 0.1 Переместите тор к боковой части чашки: G → X → 0.8 → Enter Вращайте его для правильного позиционирования: R → Y → 90 → Enter Масштабируйте по необходимости: S → Z → 1.2 → Enter

Шаг 5: Объединение и финальные штрихи

Выделите оба объекта (чашку, затем с Shift ручку) Объедините их: Ctrl+J Добавьте сглаживание: правый клик на объект → Shade Smooth Добавьте модификатор Subdivision Surface из панели Properties для более гладкой формы

Поздравляю! Вы создали свою первую полноценную 3D-модель в Blender. Этот метод моделирования демонстрирует основные принципы работы с геометрией в 3D-пространстве и может быть адаптирован для создания множества других объектов. 🎉

От модели к визуализации: рендеринг вашей первой работы

Создание модели — это только половина пути. Чтобы по-настоящему оценить свою работу, необходимо выполнить рендеринг — процесс создания финального изображения с правильным освещением, материалами и настройками камеры. 📸

Шаг 1: Настройка освещения

Хорошее освещение может превратить даже простую модель в эффектный рендер:

Удалите стандартный источник света: выберите его в Outliner и нажмите X Добавьте новый источник: Shift+A → Light → Area Поместите его над моделью: G → Z → 3 → Enter Увеличьте мощность до 500 Вт в панели Properties → Object → Light Добавьте второй источник света позади модели для контрового освещения

Шаг 2: Создание материалов

Давайте сделаем нашу чашку более реалистичной с помощью простых материалов:

Выберите вашу модель и перейдите к вкладке Material в панели Properties Нажмите "New" для создания нового материала Назовите его "Керамика" В настройках Viewport Display выберите цвет (например, белый с легким оттенком синего) Установите Metallic на 0, Roughness на 0.2 для слегка глянцевой поверхности

Шаг 3: Настройка камеры

Добавьте камеру, если её нет: Shift+A → Camera Позиционируйте камеру: выберите её, затем Ctrl+Alt+Numpad 0 для установки текущего вида как вид камеры Нажмите N для открытия боковой панели и перейдите во вкладку View Выберите Camera to View для более точного позиционирования Настройте фокусное расстояние в свойствах камеры (рекомендуется 50-85 мм для стандартной перспективы)

Шаг 4: Выбор движка рендеринга

Blender предлагает два основных движка рендеринга:

Eevee : быстрый, работающий в реальном времени, идеален для новичков и быстрых предпросмотров

: быстрый, работающий в реальном времени, идеален для новичков и быстрых предпросмотров Cycles: физически корректный, более реалистичный, но требует больше времени и вычислительных ресурсов

Для первого рендера рекомендую использовать Eevee — он даст быстрый результат при минимальных настройках:

Перейдите на вкладку Render в панели Properties В выпадающем меню выберите "Eevee" Установите разрешение в секции Dimensions (например, 1920×1080 для HD) Включите Ambient Occlusion и Screen Space Reflections для более реалистичного вида

Шаг 5: Финальный рендеринг

Убедитесь, что камера направлена на вашу модель Перейдите в Camera View: Numpad 0 Для быстрого предпросмотра нажмите F12 Когда рендеринг завершится, сохраните изображение: Image → Save As или F3

Ваш первый рендер готов! Помните, что визуализация — это отдельное искусство, и со временем вы научитесь создавать все более реалистичные и впечатляющие изображения. 🌟

Для дополнительной реалистичности попробуйте следующие приемы:

Добавьте HDRI-карту для реалистичного освещения среды

Создайте плоскость под моделью и примените к ней материал стола или поверхности

Настройте глубину резкости в параметрах камеры для фокусировки на определенной части модели

Поэкспериментируйте с цветами и текстурами материалов

Создание первой 3D-модели — это всегда особый момент для каждого художника и дизайнера. От простого цилиндра до готовой чашки, от базовых манипуляций до финального рендера — вы прошли путь, который уже дал вам фундаментальное понимание процесса 3D-моделирования. Помните, что мастерство приходит с практикой. Экспериментируйте с разными инструментами, изучайте новые техники и не бойтесь совершать ошибки — именно так растут настоящие профессионалы. Теперь, когда вы знаете основы, перед вами открывается бесконечный мир возможностей Blender.

Читайте также