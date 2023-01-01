Как создать первую 3D-модель в Blender: простое руководство

Для кого эта статья:

Новички в 3D-моделировании и Blender

Люди, заинтересованные в графическом дизайне и создании 3D-объектов

Ученики и студенты, стремящиеся изучить основы работы с программами для 3D-моделирования Помните свой первый день с Blender? Тот момент, когда вы открыли программу и увидели интерфейс, напоминающий кабину космического корабля? 😅 Большинство новичков испытывают настоящий шок от количества кнопок, меню и горячих клавиш. Но не переживайте! Создание 3D-моделей в Blender — это навык, который вполне реально освоить, даже если вы никогда раньше не работали с 3D-графикой. В этом руководстве мы разберем базовые принципы моделирования и создадим ваш первый 3D-объект — шаг за шагом, без лишней теории и сложностей.

Основы интерфейса Blender для успешного моделирования

Первый шаг к успешному моделированию в Blender — это понимание его интерфейса. Да, он может выглядеть устрашающе на первый взгляд, но после нескольких часов практики станет вашим верным союзником в мире 3D.

Когда вы запускаете Blender (на момент написания статьи актуальна версия 3.6), вас встречает стартовый экран с 3D-видом, где находится базовый куб. Это ваша отправная точка. Рабочее пространство Blender делится на несколько ключевых зон:

3D-вьюпорт — основное рабочее пространство, где отображаются и редактируются 3D-объекты

— основное рабочее пространство, где отображаются и редактируются 3D-объекты Панель инструментов — слева содержит инструменты для манипуляций с объектами

— слева содержит инструменты для манипуляций с объектами Панель свойств — справа отображает настройки выбранных объектов и сцены

— справа отображает настройки выбранных объектов и сцены Временная шкала — внизу экрана для анимационных проектов

— внизу экрана для анимационных проектов Редактор узлов — для настройки материалов и текстур

Научиться ориентироваться в 3D-пространстве — это первое, что вам нужно освоить. Используйте среднюю кнопку мыши (колесико) для вращения вида, Shift + среднюю кнопку для панорамирования, а колесико для масштабирования. Если у вас нет средней кнопки, держите Alt и левую кнопку мыши для вращения.

Действие Комбинация клавиш Альтернатива Вращение вида Средняя кнопка мыши Alt + ЛКМ Панорамирование Shift + средняя кнопка Shift + Alt + ЛКМ Масштабирование Прокрутка колесика Ctrl + Alt + ЛКМ Выбор объекта Правая кнопка мыши – Переключение режимов Tab Меню режимов

Ключевое понятие в Blender — режимы редактирования. Основные из них:

Объектный режим (Object Mode) — для манипуляций с целыми объектами

— для манипуляций с целыми объектами Режим редактирования (Edit Mode) — для изменения геометрии объекта (вершин, ребер, граней)

— для изменения геометрии объекта (вершин, ребер, граней) Режим скульптинга (Sculpt Mode) — для органического моделирования

Переключайтесь между режимами клавишей Tab или через меню в верхнем левом углу 3D-вьюпорта.

Анна Сергеева, 3D-художник и преподаватель Когда я начинала работать в Blender, интерфейс казался мне непреодолимым препятствием. Помню свой первый проект — простую чашку. Я потратила три часа, пытаясь просто создать базовую форму, потому что не понимала принципы навигации и постоянно теряла объекты в пространстве! Переломный момент наступил, когда я настроила интерфейс под себя. Я разделила экран на несколько видов (спереди, сбоку, сверху и перспектива) и начала использовать числовое управление трансформациями вместо произвольного перетаскивания. Сразу стало легче контролировать, что происходит с моделью. Мой совет новичкам — не пытайтесь запомнить все горячие клавиши сразу. Начните с базовых: G (перемещение), R (вращение), S (масштабирование) и Tab (переключение режимов). Затем добавляйте новые по мере необходимости. Через две недели ежедневной практики ваши пальцы будут автоматически находить нужные комбинации!

Создание простых форм с помощью примитивов в Blender

Все сложные 3D-модели начинаются с простых форм — примитивов. Blender предлагает богатый набор базовых 3D-объектов, которые служат строительными блоками для более сложных моделей. 🧱

Чтобы добавить примитив в сцену, нажмите Shift + A или используйте меню Add в верхней части экрана. Вы увидите список доступных категорий, включая Mesh (полигональные модели), Curve (кривые), Surface (поверхности) и другие. Для начала сосредоточимся на Mesh-примитивах.

Основные примитивы, которые вы будете часто использовать:

Куб (Cube) — идеален для архитектурных элементов и технических объектов

— идеален для архитектурных элементов и технических объектов Сфера (UV Sphere/Icosphere) — основа для органических форм и планет

— основа для органических форм и планет Цилиндр (Cylinder) — для труб, столбов и подобных объектов

— для труб, столбов и подобных объектов Плоскость (Plane) — для создания полов, стен и других плоских поверхностей

— для создания полов, стен и других плоских поверхностей Тор (Torus) — кольцеобразная форма для шин, пончиков и подобных объектов

— кольцеобразная форма для шин, пончиков и подобных объектов Конус (Cone) — для создания остроконечных элементов

После добавления примитива в нижнем левом углу появится панель с параметрами. Это уникальная возможность настроить детализацию и пропорции примитива до того, как вы начнете его изменять. Не пропускайте этот шаг! Правильно настроенный примитив может сэкономить вам много времени при дальнейшем моделировании.

Например, при создании сферы вы можете настроить количество сегментов и колец. Высокое значение даст гладкую сферу, но увеличит нагрузку на компьютер. Для простых моделей обычно достаточно 16-32 сегментов.

Примитив Идеален для Ключевые параметры UV Sphere Гладкие округлые объекты Segments, Rings Icosphere Низкополигональные сферы Subdivisions Cylinder Трубчатые объекты Vertices, Depth, Cap Fill Type Plane Плоские поверхности Subdivisions Torus Кольцевые формы Major/Minor segments, Major/Minor radius

Важный принцип при работе с примитивами — начинайте с минимально необходимой детализации. Всегда можно добавить геометрию позже, используя модификаторы или инструменты редактирования.

Комбинируя примитивы, вы можете создавать более сложные объекты. Например, снеговик может быть создан из трех сфер разного размера, расположенных друг над другом. Робот может состоять из комбинации кубов и цилиндров. Это подход "блочного моделирования" — один из самых доступных для начинающих.

Техники редактирования и трансформации 3D-объектов

После создания примитивов наступает самая творческая часть — их трансформация и редактирование для получения желаемой формы. Переключитесь в режим редактирования (Edit Mode) нажатием клавиши Tab, когда объект выбран.

В режиме редактирования вы работаете с компонентами объекта:

Вершины (Vertices) — точки в 3D-пространстве

— точки в 3D-пространстве Рёбра (Edges) — линии, соединяющие вершины

— линии, соединяющие вершины Грани (Faces) — плоскости, образованные рёбрами

Переключаться между выбором вершин, рёбер и граней можно клавишами 1, 2 и 3 соответственно, или используя иконки в верхней панели инструментов.

Основные инструменты трансформации, которые вы будете использовать постоянно:

G (Grab) — перемещение выбранных элементов

— перемещение выбранных элементов R (Rotate) — вращение выбранных элементов

— вращение выбранных элементов S (Scale) — масштабирование выбранных элементов

После нажатия одной из этих клавиш вы можете ограничить трансформацию одной осью, нажав X, Y или Z. Например, G затем Z переместит выбранные элементы только по оси Z.

Для более точного контроля можно ввести числовое значение после активации инструмента. Например, нажав S затем 2, вы увеличите размер в два раза.

Помимо базовых трансформаций, существуют специализированные инструменты моделирования:

Extrude (E) — выдавливание выбранных элементов, создание новой геометрии

— выдавливание выбранных элементов, создание новой геометрии Loop Cut (Ctrl+R) — добавление кольцевого разреза

— добавление кольцевого разреза Knife (K) — создание произвольных разрезов на поверхности

— создание произвольных разрезов на поверхности Bevel (Ctrl+B) — скругление острых углов

— скругление острых углов Inset (I) — создание внутреннего контура в выбранных гранях

Выдавливание (Extrude) — особенно важный инструмент, который позволяет создавать сложные формы из простых. Например, из куба можно выдавить одну грань, чтобы создать выступ, а затем выдавить еще раз для создания более сложной формы.

Михаил Петров, 3D-дизайнер На одном из моих первых коммерческих проектов клиент попросил создать модель телефона. Казалось бы, что может быть проще? Прямоугольник с закругленными углами. Я создал куб, скруглил его модификатором Bevel и думал, что задача решена. Но при рендеринге крупным планом стало заметно, что геометрия неравномерная, особенно на изгибах. Модель выглядела непрофессионально. После консультации с более опытным коллегой я понял свою ошибку: для равномерного распределения геометрии нужно было использовать Loop Cuts перед применением Bevel. Я добавил несколько кольцевых разрезов ближе к краям куба (Ctrl+R), а затем применил Bevel с меньшим значением. Результат был гораздо лучше — равномерная сетка без искажений на изгибах. Этот случай научил меня важному правилу: хорошая топология (структура сетки) важнее, чем просто форма. С тех пор я всегда планирую расположение петель сетки перед любой операцией, изменяющей геометрию.

Полезный прием при редактировании — использование пропорционального редактирования (O). Когда эта функция активирована, при трансформации одной вершины соседние вершины также перемещаются, создавая плавный переход. Это особенно полезно для органических форм.

Не забывайте о симметричном моделировании! Активируйте зеркальный модификатор (Mirror) для объектов, которые должны быть симметричными, например, персонажей или транспортных средств. Это позволит вам моделировать только половину объекта, в то время как вторая половина будет автоматически зеркально отражаться.

Работа с модификаторами для улучшения моделей

Модификаторы в Blender — это мощные инструменты, которые позволяют неразрушающим способом изменять геометрию объектов. Их главное преимущество в том, что вы можете настраивать параметры в любой момент, не влияя на исходную модель. 🔄

Чтобы добавить модификатор, выберите объект, перейдите на панель свойств (справа) и найдите вкладку с изображением гаечного ключа. Нажмите "Добавить модификатор" и выберите нужный из списка.

Самые полезные модификаторы для начинающих:

Subdivision Surface (Subsurf) — сглаживает модель, добавляя геометрию

— сглаживает модель, добавляя геометрию Mirror — создает зеркальное отражение модели относительно выбранной оси

— создает зеркальное отражение модели относительно выбранной оси Solidify — придает толщину плоским поверхностям

— придает толщину плоским поверхностям Bevel — автоматически скругляет острые края

— автоматически скругляет острые края Array — создает множество копий объекта в заданном порядке

— создает множество копий объекта в заданном порядке Boolean — выполняет операции объединения, вычитания и пересечения объемов

Модификатор Subdivision Surface — настоящая находка для моделирования органических форм. При его активации полигональная сетка модели подразделяется на более мелкие полигоны, создавая гладкую поверхность. Это позволяет работать с низкополигональной моделью для быстрого редактирования, но получать высокодетализированный результат.

Модификатор Mirror особенно полезен при создании симметричных объектов — от персонажей до мебели и транспортных средств. Он автоматически отражает все изменения, внесенные на одной стороне модели, на другую сторону.

Boolean модификатор позволяет выполнять операции с объемными телами. Например, вы можете вычесть форму одного объекта из другого, чтобы создать отверстие или углубление. Это особенно полезно для технических моделей.

Важно понимать порядок модификаторов — они применяются сверху вниз. Например, если Mirror стоит перед Subdivision Surface, сначала произойдет отражение, а затем сглаживание. Если поменять их местами, результат может отличаться.

Помните, что модификаторы не изменяют фактическую геометрию, пока вы не примените их (кнопка "Применить"). Это дает гибкость в эксперименте с различными настройками без риска испортить модель.

Практический проект: моделируем первый 3D-объект

Пришло время применить полученные знания на практике и создать простой, но интересный 3D-объект — кружку с ручкой. Этот проект включает все базовые техники, которые мы обсудили ранее. Готовы? Поехали! 🚀

Шаг 1: Основа кружки

Запустите Blender и удалите стартовый куб (выделите его и нажмите X). Добавьте цилиндр (Shift+A → Mesh → Cylinder). В панели параметров установите Vertices = 32 для более гладкой формы. Переключитесь в вид спереди (клавиша 1 на цифровой клавиатуре). Перейдите в режим редактирования (Tab). Выберите верхнюю грань (нажмите 3 для выбора граней, затем выберите верхнюю). Немного масштабируйте её внутрь (S для масштабирования, затем немного уменьшите и нажмите Enter).

Шаг 2: Создание толщины

Выйдите из режима редактирования (Tab). Добавьте модификатор Solidify (панель Properties → Modifier → Add Modifier → Solidify). Установите Thickness примерно на 0.05. Активируйте опцию "Fill Rim" для создания верхнего края кружки.

Шаг 3: Сглаживание кружки

Добавьте модификатор Subdivision Surface. Установите Levels Viewport = 2 для гладкого отображения в режиме редактирования. Если кружка выглядит слишком сглаженной, вернитесь в режим редактирования и добавьте несколько петель (Ctrl+R) вблизи верхнего и нижнего края для сохранения формы.

Шаг 4: Создание ручки

Оставаясь в режиме редактирования, выберите несколько граней на боковой стороне кружки, где будет ручка. Выдавите эти грани наружу (E), затем сразу нажмите S для масштабирования выдавленных граней и уменьшите их. Снова выдавите (E) и переместите в сторону от кружки. Продолжайте выдавливать и перемещать, создавая форму ручки. Обычно требуется 3-4 выдавливания. Для последнего выдавливания верните ручку обратно к кружке и присоедините к ней.

Шаг 5: Финальные штрихи

Выйдите из режима редактирования (Tab). Примените все модификаторы (нажмите "Apply" в каждом). Добавьте модификатор Bevel с небольшим значением для скругления острых краёв. По желанию добавьте материал. Базовый материал можно создать, перейдя на вкладку Material Properties, нажав "New" и выбрав базовый цвет.

Вот и всё! Вы создали свою первую 3D-модель кружки. Этот простой проект демонстрирует основные принципы 3D-моделирования: создание базовой формы из примитива, использование модификаторов для неразрушающего редактирования и прямое редактирование геометрии в Edit Mode.

Для практики попробуйте модифицировать кружку: добавить текстуру, изменить форму, создать блюдце или даже целый чайный сервиз! 🍵

Мастерство 3D-моделирования — это путешествие, а не пункт назначения. Каждая созданная модель, даже самая простая, развивает ваш навык и понимание трехмерного пространства. Начните с малого: кубов, сфер, простых предметов. Постепенно увеличивайте сложность проектов, изучайте новые инструменты и техники. Помните, что даже профессиональные 3D-художники когда-то создавали свои первые неуклюжие модели. Главное — регулярная практика и готовность учиться на ошибках. Теперь, когда у вас есть базовое понимание процесса моделирования в Blender, мир 3D-графики открыт перед вами!

