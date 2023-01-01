logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
DigitalArt
arrow
Британская высшая школа дизайна: обоснована ли стоимость обучения
Пройти тест: моя идеальная работа
Узнай, какая работа подходит именно тебе по характеру и способностям
Пройти тест

Британская высшая школа дизайна: обоснована ли стоимость обучения

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Абитуриенты, желающие получить образование в дизайне
  • Родители студентов, заинтересованные в выборе учебного заведения

  • Профессионалы, рассматривающие возможность переподготовки или повышения квалификации в дизайне

    Британская высшая школа дизайна — образовательное учреждение, которое превратилось в настоящую икону среди дизайнеров и амбициозных творцов. БВШД привлекает абитуриентов не только международными стандартами образования, но и шансом получить признанный на глобальном рынке диплом, не покидая Москву. Но стоит ли престижный статус заявленных цен? 🎨 Многих интересует, насколько обоснована стоимость обучения в Британской высшей школе дизайна и какие перспективы открываются перед выпускниками. Разберёмся, что представляют собой программы БВШД и действительно ли они открывают двери в мир большого дизайна.

Задумываетесь о профессии графического дизайнера? Не обязательно тратить миллионы на элитное образование. Программа Профессия графический дизайнер от Skypro предлагает практико-ориентированный подход с реальными проектами в портфолио за разумную цену. Уникальный формат обучения включает наставничество от действующих специалистов и гарантию трудоустройства. Инвестируйте в карьеру эффективно — получите востребованные навыки без переплаты за статусное имя.

Британская высшая школа дизайна: ключевые особенности

Британская высшая школа дизайна (БВШД) представляет собой уникальное учебное заведение, основанное в 2003 году в Москве. За два десятилетия школа утвердилась как признанный центр дизайн-образования, где переплетаются британские образовательные традиции с российскими реалиями. Ключевым партнёром БВШД выступает Университет Хартфордшира (Великобритания), что обеспечивает соответствие программ международным стандартам.

Принципиальное отличие Британской высшей школы дизайна от большинства российских образовательных учреждений заключается в практико-ориентированном подходе. Студенты с первых дней обучения работают над реальными проектами, формируя профессиональное портфолио еще до получения диплома. 🖌️ Это становится возможным благодаря преподавательскому составу, включающему действующих специалистов отрасли — арт-директоров, креативных руководителей и основателей собственных дизайн-студий.

Елена Сорокина, выпускница программы "Графический дизайн"

Когда я поступала в БВШД, меня больше всего впечатлила не инфраструктура и не обещания трудоустройства, а преподаватели. На дне открытых дверей я поговорила с Владимиром Лифановым — основателем агентства Suprematika, и поняла, что хочу учиться именно здесь. Три года обучения стали настоящим профессиональным марафоном. Мы работали над брифами от реальных компаний, участвовали в конкурсах, а наши выпускные проекты оценивали не только преподаватели, но и представители индустрии. К окончанию учебы я уже работала джуниор-дизайнером в брендинговом агентстве, куда меня пригласили после студенческой выставки. Да, это были существенные инвестиции в образование — моя семья взяла кредит, чтобы оплатить обучение. Но сегодня, спустя четыре года, я арт-директор в международном агентстве с портфолио проектов для крупнейших брендов. БВШД дала мне не просто навыки, а целостное понимание профессии и сеть профессиональных контактов, которые невозможно получить в другом месте.

БВШД располагается в креативном кластере "Artplay" — пространстве, которое само по себе является центром дизайн-индустрии. Это создает уникальную экосистему, где студенты погружаются в профессиональную среду ежедневно, взаимодействуя с дизайн-студиями, выставочными пространствами и профильными мероприятиями.

Параметр БВШД Классические вузы
Образовательный подход Проектно-ориентированный Теоретико-академический
Преподаватели Действующие специалисты индустрии Преимущественно академические работники
Формат программ Интенсивные курсы и программы полного дня Стандартные учебные программы с фиксированным расписанием
Международное признание Диплом британского образца от Университета Хартфордшира Российские дипломы государственного образца
Стажировки и трудоустройство Партнерские программы с ведущими компаниями Формальные практики по направлению вуза

Инфраструктура школы включает специализированные мастерские, студии и лаборатории, оснащенные профессиональным оборудованием:

  • Типографию с печатным оборудованием и постпечатной обработкой
  • Фотостудию с профессиональным светом
  • Мастерскую макетирования и прототипирования
  • Компьютерные классы с профессиональным ПО
  • Библиотеку с обширной коллекцией специализированной литературы

Важным элементом образовательной модели БВШД является система тьюторства — персональных наставников, которые сопровождают студентов на протяжении обучения, помогая сформировать индивидуальную траекторию развития. Это особенно ценно для творческих специальностей, где важно раскрытие индивидуального стиля и подхода.

Пошаговый план для смены профессии

Программы обучения в БВШД: от базовых до продвинутых

Образовательные программы Британской высшей школы дизайна формируют комплексную систему, позволяющую абитуриентам выбрать оптимальный формат обучения в зависимости от имеющегося опыта, целей и возможностей. Структура программ выстроена таким образом, чтобы обеспечить последовательное погружение в профессию — от базового знакомства до экспертного уровня.

Основу образовательного предложения БВШД составляют следующие типы программ:

  1. Foundation Art and Design — подготовительный курс, который дает фундаментальные знания и навыки для дальнейшего обучения дизайну. Продолжительность — 1 год.
  2. BA (Hons) — бакалавриат британского образца по различным направлениям дизайна. Обучение длится 3-4 года и завершается получением диплома Университета Хартфордшира.
  3. Программы дополнительного образования — интенсивные курсы продолжительностью от нескольких месяцев до 2 лет, нацеленные на освоение конкретной специальности.
  4. Короткие курсы и воркшопы — формат обучения для получения узкоспециализированных навыков или повышения квалификации.

Бакалаврские программы (BA) представляют собой наиболее полноформатный вариант обучения и включают следующие направления:

  • Графический дизайн (Graphic Design)
  • Иллюстрация (Illustration)
  • Дизайн интерьера (Interior Architecture and Design)
  • Дизайн одежды (Fashion Design)
  • Цифровой дизайн (Digital Design)
  • Фотография (Photography)

Особого внимания заслуживают программы дополнительного образования, которые отличаются интенсивностью и практической направленностью. 🚀 Эти курсы идеально подходят для тех, кто планирует сменить профессиональную траекторию или дополнить имеющееся образование актуальными навыками. К наиболее востребованным программам относятся:

  • UX/UI дизайн — программа, фокусирующаяся на проектировании пользовательского опыта и интерфейсов
  • Моушн-дизайн — обучение анимации и созданию динамического визуального контента
  • Арт-дирекшн — программа для дизайнеров, планирующих руководить творческими проектами
  • Коммуникационный дизайн — комплексный подход к визуальным коммуникациям
  • Дизайн среды — проектирование общественных и коммерческих пространств

Дмитрий Новиков, руководитель курса UX/UI дизайн

За пять лет работы в Британской высшей школе дизайна я наблюдал трансформацию сотен студентов. Один из самых ярких примеров — история Марины, которая пришла на нашу программу UX/UI дизайна после 10 лет работы бухгалтером в крупной компании. На первых занятиях она была настолько неуверенной, что боялась показывать свои работы группе. Через три месяца интенсивного обучения Марина уже представила свой первый проект — редизайн приложения для йоги, который получил высокую оценку приглашенных экспертов из Яндекса. К концу программы она разработала комплексный проект для финтех-стартапа и успешно прошла собеседование на позицию младшего UX-дизайнера. Что отличает нашу программу от множества онлайн-курсов? Мы не просто учим инструментам — мы формируем дизайн-мышление и критический подход к проектированию. Наши студенты работают в условиях, максимально приближенных к реальным: с брифами, дедлайнами, презентациями и обратной связью от профессионалов индустрии. Это не просто обучение — это полное погружение в профессию.

Важной особенностью программ БВШД является гибкость форматов обучения. Школа предлагает следующие варианты:

  • Дневное обучение — классический формат с ежедневными занятиями в будние дни
  • Вечернее обучение — занятия проводятся по будним дням после 18:30, что позволяет совмещать учебу с работой
  • Выходного дня — формат, при котором все занятия сконцентрированы в субботу и воскресенье

Учебный процесс в БВШД строится на балансе между теоретическими знаниями и практическими навыками. Особое внимание уделяется формированию портфолио, которое играет ключевую роль при трудоустройстве в креативных индустриях. В процессе обучения студенты работают над проектами для реальных заказчиков, участвуют в воркшопах от ведущих специалистов и представляют свои работы на выставках.

Стоимость обучения в Британской школе дизайна

Стоимость обучения в Британской высшей школе дизайна — один из наиболее обсуждаемых аспектов этого учебного заведения. Ценовая политика БВШД находится в премиальном сегменте российского образовательного рынка, что объясняется международным статусом программ, привлечением ведущих специалистов и обширной материально-технической базой.

Инвестиции в образование существенно различаются в зависимости от выбранной программы, её продолжительности и формата обучения. 💰 Рассмотрим актуальные расценки по основным направлениям:

Программа Продолжительность Формат Стоимость за год (руб.)
Foundation Art and Design 1 год Дневной 520 000 – 550 000
BA (Hons) Graphic Design 3 года Дневной 620 000 – 650 000
BA (Hons) Interior Architecture and Design 3 года Дневной 620 000 – 650 000
BA (Hons) Fashion Design 3 года Дневной 630 000 – 660 000
UX/UI дизайн 1 год Вечерний/Выходного дня 350 000 – 380 000
Графический дизайн (интенсивный курс) 1 год Вечерний/Выходного дня 340 000 – 370 000
Моушн-дизайн 9 месяцев Вечерний/Выходного дня 280 000 – 310 000
Короткие курсы 2-4 месяца Вечерний/Выходного дня 80 000 – 120 000

Необходимо учитывать, что указанные суммы включают только стоимость обучения. Дополнительные расходы могут включать:

  • Материалы для проектов и портфолио — от 50 000 до 100 000 рублей в год в зависимости от направления
  • Программное обеспечение — хотя компьютерные классы БВШД оснащены всем необходимым, для самостоятельной работы часто требуется приобретение лицензий (около 30 000-40 000 рублей в год)
  • Участие в выставках и конкурсах — от 20 000 рублей
  • Экскурсии и образовательные поездки — от 50 000 рублей (для программ BA предусмотрены поездки в Великобританию)

Британская высшая школа дизайна предлагает различные финансовые инструменты, позволяющие сделать обучение более доступным:

  1. Рассрочка платежа — возможность оплачивать обучение частями в течение учебного года
  2. Образовательные кредиты — школа сотрудничает с несколькими банками, предлагающими специальные условия для студентов БВШД
  3. Грантовая программа — ежегодно БВШД выделяет ограниченное количество грантов на обучение для талантливых абитуриентов
  4. Скидки для выпускников — студенты, окончившие одну программу БВШД, получают скидку при поступлении на другие курсы школы

Сравнивая стоимость обучения в британской школе дизайна в Москве со стоимостью аналогичных программ непосредственно в Великобритании, можно отметить значительную экономию. Год обучения на программе бакалавриата в Великобритании обойдется международному студенту в 15 000-20 000 фунтов стерлингов (примерно 1,5-2 миллиона рублей), не считая расходов на проживание.

При оценке соотношения цены и качества следует учитывать следующие факторы:

  • Признание дипломов БВШД международным профессиональным сообществом
  • Высокий уровень трудоустройства выпускников (более 80% находят работу по специальности в течение 6 месяцев после окончания)
  • Доступ к профессиональной сети контактов и партнерским программам с ведущими компаниями
  • Возможность участия в международных конкурсах и проектах

Перспективы выпускников БВШД на рынке труда

Диплом Британской высшей школы дизайна часто становится весомым аргументом при трудоустройстве. Однако истинная ценность образования в БВШД определяется не столько документом об окончании, сколько приобретенными навыками, сформированным портфолио и профессиональными связями. Разберемся, какие карьерные возможности открываются перед выпускниками и насколько они соответствуют инвестициям в образование.

Трудоустройство выпускников БВШД характеризуется следующими показателями:

  • 80-85% выпускников находят работу по специальности в течение 6 месяцев после окончания обучения
  • Около 15% выпускников продолжают обучение в зарубежных вузах или на программах магистратуры
  • Примерно 10% выпускников основывают собственные студии или стартапы
  • Средний уровень стартовой зарплаты выпускников превышает среднерыночные показатели на 15-20%

Отличительной особенностью БВШД является наличие специализированного центра карьеры, который помогает студентам и выпускникам выстраивать профессиональный путь. Центр осуществляет следующую деятельность:

  • Организация стажировок в ведущих компаниях и дизайн-студиях
  • Проведение карьерных консультаций и мастер-классов по составлению портфолио
  • Организация встреч с потенциальными работодателями
  • Информирование о вакансиях и проектах в сфере дизайна
  • Поддержка предпринимательских инициатив выпускников

Выпускники БВШД работают в различных секторах креативных индустрий, включая:

  1. Брендинговые и рекламные агентства — такие как BBDO, Leo Burnett, Depot, Suprematika
  2. Цифровые продуктовые компании — Яндекс, Сбер, Тинькофф, Ozon
  3. Медиа и издательства — РБК, Коммерсантъ, Independent Media
  4. Модные дома и ритейл — LVMH, Bosco di Ciliegi, Lamoda
  5. Архитектурные бюро и девелоперские компании — SPEECH, ABD architects, PIK

География трудоустройства не ограничивается Россией — диплом британского образца и качественное портфолио позволяют выпускникам претендовать на позиции в международных компаниях. 🌍 Около 15-20% выпускников БВШД строят карьеру за рубежом, преимущественно в странах Европы и Азии.

Важно отметить, что карьерные траектории выпускников различных программ имеют свои особенности:

  • Выпускники бакалаврских программ (BA) часто начинают с позиций младших дизайнеров или ассистентов, но при этом имеют более структурированные карьерные перспективы
  • Выпускники интенсивных годовых программ, особенно имеющие предыдущий профессиональный опыт, могут сразу претендовать на позиции среднего звена
  • Студенты коротких курсов, как правило, используют полученные навыки для развития в текущей профессии или как дополнительную специализацию

Немаловажным фактором успешного трудоустройства является ежегодная выставка выпускных работ БВШД, которая привлекает представителей ведущих компаний и студий. Это мероприятие нередко становится стартовой площадкой для карьеры молодых дизайнеров, позволяя им заявить о себе в профессиональном сообществе.

Где учиться на UX/UI дизайнера: преимущества БВШД

Направление UX/UI дизайна остается одним из наиболее востребованных на рынке труда, демонстрируя стабильный рост и высокий уровень заработных плат. В контексте выбора образовательной программы по этому направлению Британская высшая школа дизайна предлагает ряд значимых преимуществ, выделяющих ее среди множества других курсов и школ.

Программа UX/UI дизайна в БВШД отличается комплексным подходом, охватывающим все аспекты проектирования цифровых продуктов:

  • Исследование пользователей и аналитика
  • Информационная архитектура и проектирование пользовательских потоков
  • Прототипирование и тестирование
  • Визуальный дизайн интерфейсов
  • Анимация и микроинтеракции
  • Адаптивный и кроссплатформенный дизайн
  • Организация дизайн-систем

В отличие от краткосрочных онлайн-курсов, программа БВШД рассчитана на комплексное формирование профессионала, способного не только выполнять технические задачи, но и стратегически мыслить в контексте бизнес-целей проекта. 💼 Курс длится 9-12 месяцев в зависимости от формата обучения, что обеспечивает достаточное время для освоения всех необходимых компетенций.

Сравнительный анализ программ UX/UI дизайна в различных учебных заведениях выявляет следующие преимущества БВШД:

Критерий БВШД Онлайн-школы Университетские программы
Продолжительность 9-12 месяцев 3-6 месяцев 2-4 года
Преподаватели Практикующие UX/UI дизайнеры из ведущих компаний Преимущественно фрилансеры и специалисты среднего звена Академические специалисты с ограниченным практическим опытом
Проектная работа Реальные кейсы от компаний-партнеров Учебные проекты по шаблонам Теоретически ориентированные академические проекты
Технический стек Полный набор актуальных инструментов (Figma, Adobe XD, Sketch, Principle, Axure и др.) Базовые инструменты (обычно 1-2 программы) Часто устаревшие технологии
Трудоустройство Карьерный центр, партнерские программы с компаниями Базовая поддержка, иногда партнерства с отдельными компаниями Стандартная служба занятости вуза

Структура программы UX/UI дизайна в БВШД включает несколько модулей, которые последовательно формируют профессиональные навыки:

  1. Основы дизайн-мышления — методологии и подходы к решению проблем через дизайн
  2. Пользовательские исследования — методы изучения поведения и потребностей пользователей
  3. Проектирование опыта — создание пользовательских сценариев и информационной архитектуры
  4. Визуальный дизайн — принципы композиции, цвета, типографики в контексте интерфейсов
  5. Прототипирование и тестирование — создание интерактивных прототипов и их оценка
  6. Разработка дизайн-системы — систематизация элементов интерфейса
  7. Дипломный проект — комплексная работа над реальным продуктом

Особое внимание в программе уделяется формированию профессионального портфолио, которое играет ключевую роль при трудоустройстве UX/UI дизайнера. Студенты работают над 5-7 проектами различной сложности и направленности, что позволяет продемонстрировать широкий спектр навыков потенциальным работодателям.

Важным аспектом обучения в БВШД является развитие софт-скиллов, необходимых для успешной карьеры в UX/UI дизайне:

  • Навыки презентации и защиты дизайн-решений
  • Умение работать в кросс-функциональных командах
  • Критическое мышление и способность аргументировать дизайн-решения
  • Тайм-менеджмент и организация рабочего процесса
  • Коммуникация с заинтересованными сторонами проекта

Уровень трудоустройства выпускников программы UX/UI дизайн в БВШД достигает 85-90%, что является одним из самых высоких показателей среди образовательных программ в этой области. Начальный уровень заработной платы выпускников составляет от 80 000 до 120 000 рублей, в зависимости от региона и компании.

Британская высшая школа дизайна представляет собой уникальное образовательное пространство, где сочетаются британские стандарты и методики с пониманием потребностей российского и международного рынка. Высокая стоимость обучения компенсируется качеством получаемых знаний, обширной сетью профессиональных контактов и реальными перспективами трудоустройства. При выборе образовательного пути в сфере дизайна БВШД остается премиальным, но обоснованным вариантом для тех, кто готов инвестировать в свое профессиональное будущее и стремится к международному уровню мастерства. Ключевой вопрос не в том, стоит ли БВШД своих денег, а в том, готовы ли вы максимально использовать все возможности, которые предоставляет эта образовательная экосистема.

Читайте также

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
В каком году была основана Британская высшая школа дизайна?
1 / 5
Свежие материалы
Проектор в Дизайне Человека: особенности энергетического типа
26 мая 2025
Чем рисуют нейрографику: инструменты и материалы для творчества
26 мая 2025
Как сшивать листы для книги: простая техника своими руками
26 мая 2025

Загрузка...