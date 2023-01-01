Британская высшая школа дизайна: обоснована ли стоимость обучения
Для кого эта статья:
- Абитуриенты, желающие получить образование в дизайне
- Родители студентов, заинтересованные в выборе учебного заведения
Профессионалы, рассматривающие возможность переподготовки или повышения квалификации в дизайне
Британская высшая школа дизайна — образовательное учреждение, которое превратилось в настоящую икону среди дизайнеров и амбициозных творцов. БВШД привлекает абитуриентов не только международными стандартами образования, но и шансом получить признанный на глобальном рынке диплом, не покидая Москву. Но стоит ли престижный статус заявленных цен? 🎨 Многих интересует, насколько обоснована стоимость обучения в Британской высшей школе дизайна и какие перспективы открываются перед выпускниками. Разберёмся, что представляют собой программы БВШД и действительно ли они открывают двери в мир большого дизайна.
Задумываетесь о профессии графического дизайнера? Не обязательно тратить миллионы на элитное образование. Программа Профессия графический дизайнер от Skypro предлагает практико-ориентированный подход с реальными проектами в портфолио за разумную цену. Уникальный формат обучения включает наставничество от действующих специалистов и гарантию трудоустройства. Инвестируйте в карьеру эффективно — получите востребованные навыки без переплаты за статусное имя.
Британская высшая школа дизайна: ключевые особенности
Британская высшая школа дизайна (БВШД) представляет собой уникальное учебное заведение, основанное в 2003 году в Москве. За два десятилетия школа утвердилась как признанный центр дизайн-образования, где переплетаются британские образовательные традиции с российскими реалиями. Ключевым партнёром БВШД выступает Университет Хартфордшира (Великобритания), что обеспечивает соответствие программ международным стандартам.
Принципиальное отличие Британской высшей школы дизайна от большинства российских образовательных учреждений заключается в практико-ориентированном подходе. Студенты с первых дней обучения работают над реальными проектами, формируя профессиональное портфолио еще до получения диплома. 🖌️ Это становится возможным благодаря преподавательскому составу, включающему действующих специалистов отрасли — арт-директоров, креативных руководителей и основателей собственных дизайн-студий.
Елена Сорокина, выпускница программы "Графический дизайн"
Когда я поступала в БВШД, меня больше всего впечатлила не инфраструктура и не обещания трудоустройства, а преподаватели. На дне открытых дверей я поговорила с Владимиром Лифановым — основателем агентства Suprematika, и поняла, что хочу учиться именно здесь. Три года обучения стали настоящим профессиональным марафоном. Мы работали над брифами от реальных компаний, участвовали в конкурсах, а наши выпускные проекты оценивали не только преподаватели, но и представители индустрии. К окончанию учебы я уже работала джуниор-дизайнером в брендинговом агентстве, куда меня пригласили после студенческой выставки. Да, это были существенные инвестиции в образование — моя семья взяла кредит, чтобы оплатить обучение. Но сегодня, спустя четыре года, я арт-директор в международном агентстве с портфолио проектов для крупнейших брендов. БВШД дала мне не просто навыки, а целостное понимание профессии и сеть профессиональных контактов, которые невозможно получить в другом месте.
БВШД располагается в креативном кластере "Artplay" — пространстве, которое само по себе является центром дизайн-индустрии. Это создает уникальную экосистему, где студенты погружаются в профессиональную среду ежедневно, взаимодействуя с дизайн-студиями, выставочными пространствами и профильными мероприятиями.
|Параметр
|БВШД
|Классические вузы
|Образовательный подход
|Проектно-ориентированный
|Теоретико-академический
|Преподаватели
|Действующие специалисты индустрии
|Преимущественно академические работники
|Формат программ
|Интенсивные курсы и программы полного дня
|Стандартные учебные программы с фиксированным расписанием
|Международное признание
|Диплом британского образца от Университета Хартфордшира
|Российские дипломы государственного образца
|Стажировки и трудоустройство
|Партнерские программы с ведущими компаниями
|Формальные практики по направлению вуза
Инфраструктура школы включает специализированные мастерские, студии и лаборатории, оснащенные профессиональным оборудованием:
- Типографию с печатным оборудованием и постпечатной обработкой
- Фотостудию с профессиональным светом
- Мастерскую макетирования и прототипирования
- Компьютерные классы с профессиональным ПО
- Библиотеку с обширной коллекцией специализированной литературы
Важным элементом образовательной модели БВШД является система тьюторства — персональных наставников, которые сопровождают студентов на протяжении обучения, помогая сформировать индивидуальную траекторию развития. Это особенно ценно для творческих специальностей, где важно раскрытие индивидуального стиля и подхода.
Программы обучения в БВШД: от базовых до продвинутых
Образовательные программы Британской высшей школы дизайна формируют комплексную систему, позволяющую абитуриентам выбрать оптимальный формат обучения в зависимости от имеющегося опыта, целей и возможностей. Структура программ выстроена таким образом, чтобы обеспечить последовательное погружение в профессию — от базового знакомства до экспертного уровня.
Основу образовательного предложения БВШД составляют следующие типы программ:
- Foundation Art and Design — подготовительный курс, который дает фундаментальные знания и навыки для дальнейшего обучения дизайну. Продолжительность — 1 год.
- BA (Hons) — бакалавриат британского образца по различным направлениям дизайна. Обучение длится 3-4 года и завершается получением диплома Университета Хартфордшира.
- Программы дополнительного образования — интенсивные курсы продолжительностью от нескольких месяцев до 2 лет, нацеленные на освоение конкретной специальности.
- Короткие курсы и воркшопы — формат обучения для получения узкоспециализированных навыков или повышения квалификации.
Бакалаврские программы (BA) представляют собой наиболее полноформатный вариант обучения и включают следующие направления:
- Графический дизайн (Graphic Design)
- Иллюстрация (Illustration)
- Дизайн интерьера (Interior Architecture and Design)
- Дизайн одежды (Fashion Design)
- Цифровой дизайн (Digital Design)
- Фотография (Photography)
Особого внимания заслуживают программы дополнительного образования, которые отличаются интенсивностью и практической направленностью. 🚀 Эти курсы идеально подходят для тех, кто планирует сменить профессиональную траекторию или дополнить имеющееся образование актуальными навыками. К наиболее востребованным программам относятся:
- UX/UI дизайн — программа, фокусирующаяся на проектировании пользовательского опыта и интерфейсов
- Моушн-дизайн — обучение анимации и созданию динамического визуального контента
- Арт-дирекшн — программа для дизайнеров, планирующих руководить творческими проектами
- Коммуникационный дизайн — комплексный подход к визуальным коммуникациям
- Дизайн среды — проектирование общественных и коммерческих пространств
Дмитрий Новиков, руководитель курса UX/UI дизайн
За пять лет работы в Британской высшей школе дизайна я наблюдал трансформацию сотен студентов. Один из самых ярких примеров — история Марины, которая пришла на нашу программу UX/UI дизайна после 10 лет работы бухгалтером в крупной компании. На первых занятиях она была настолько неуверенной, что боялась показывать свои работы группе. Через три месяца интенсивного обучения Марина уже представила свой первый проект — редизайн приложения для йоги, который получил высокую оценку приглашенных экспертов из Яндекса. К концу программы она разработала комплексный проект для финтех-стартапа и успешно прошла собеседование на позицию младшего UX-дизайнера. Что отличает нашу программу от множества онлайн-курсов? Мы не просто учим инструментам — мы формируем дизайн-мышление и критический подход к проектированию. Наши студенты работают в условиях, максимально приближенных к реальным: с брифами, дедлайнами, презентациями и обратной связью от профессионалов индустрии. Это не просто обучение — это полное погружение в профессию.
Важной особенностью программ БВШД является гибкость форматов обучения. Школа предлагает следующие варианты:
- Дневное обучение — классический формат с ежедневными занятиями в будние дни
- Вечернее обучение — занятия проводятся по будним дням после 18:30, что позволяет совмещать учебу с работой
- Выходного дня — формат, при котором все занятия сконцентрированы в субботу и воскресенье
Учебный процесс в БВШД строится на балансе между теоретическими знаниями и практическими навыками. Особое внимание уделяется формированию портфолио, которое играет ключевую роль при трудоустройстве в креативных индустриях. В процессе обучения студенты работают над проектами для реальных заказчиков, участвуют в воркшопах от ведущих специалистов и представляют свои работы на выставках.
Стоимость обучения в Британской школе дизайна
Стоимость обучения в Британской высшей школе дизайна — один из наиболее обсуждаемых аспектов этого учебного заведения. Ценовая политика БВШД находится в премиальном сегменте российского образовательного рынка, что объясняется международным статусом программ, привлечением ведущих специалистов и обширной материально-технической базой.
Инвестиции в образование существенно различаются в зависимости от выбранной программы, её продолжительности и формата обучения. 💰 Рассмотрим актуальные расценки по основным направлениям:
|Программа
|Продолжительность
|Формат
|Стоимость за год (руб.)
|Foundation Art and Design
|1 год
|Дневной
|520 000 – 550 000
|BA (Hons) Graphic Design
|3 года
|Дневной
|620 000 – 650 000
|BA (Hons) Interior Architecture and Design
|3 года
|Дневной
|620 000 – 650 000
|BA (Hons) Fashion Design
|3 года
|Дневной
|630 000 – 660 000
|UX/UI дизайн
|1 год
|Вечерний/Выходного дня
|350 000 – 380 000
|Графический дизайн (интенсивный курс)
|1 год
|Вечерний/Выходного дня
|340 000 – 370 000
|Моушн-дизайн
|9 месяцев
|Вечерний/Выходного дня
|280 000 – 310 000
|Короткие курсы
|2-4 месяца
|Вечерний/Выходного дня
|80 000 – 120 000
Необходимо учитывать, что указанные суммы включают только стоимость обучения. Дополнительные расходы могут включать:
- Материалы для проектов и портфолио — от 50 000 до 100 000 рублей в год в зависимости от направления
- Программное обеспечение — хотя компьютерные классы БВШД оснащены всем необходимым, для самостоятельной работы часто требуется приобретение лицензий (около 30 000-40 000 рублей в год)
- Участие в выставках и конкурсах — от 20 000 рублей
- Экскурсии и образовательные поездки — от 50 000 рублей (для программ BA предусмотрены поездки в Великобританию)
Британская высшая школа дизайна предлагает различные финансовые инструменты, позволяющие сделать обучение более доступным:
- Рассрочка платежа — возможность оплачивать обучение частями в течение учебного года
- Образовательные кредиты — школа сотрудничает с несколькими банками, предлагающими специальные условия для студентов БВШД
- Грантовая программа — ежегодно БВШД выделяет ограниченное количество грантов на обучение для талантливых абитуриентов
- Скидки для выпускников — студенты, окончившие одну программу БВШД, получают скидку при поступлении на другие курсы школы
Сравнивая стоимость обучения в британской школе дизайна в Москве со стоимостью аналогичных программ непосредственно в Великобритании, можно отметить значительную экономию. Год обучения на программе бакалавриата в Великобритании обойдется международному студенту в 15 000-20 000 фунтов стерлингов (примерно 1,5-2 миллиона рублей), не считая расходов на проживание.
При оценке соотношения цены и качества следует учитывать следующие факторы:
- Признание дипломов БВШД международным профессиональным сообществом
- Высокий уровень трудоустройства выпускников (более 80% находят работу по специальности в течение 6 месяцев после окончания)
- Доступ к профессиональной сети контактов и партнерским программам с ведущими компаниями
- Возможность участия в международных конкурсах и проектах
Перспективы выпускников БВШД на рынке труда
Диплом Британской высшей школы дизайна часто становится весомым аргументом при трудоустройстве. Однако истинная ценность образования в БВШД определяется не столько документом об окончании, сколько приобретенными навыками, сформированным портфолио и профессиональными связями. Разберемся, какие карьерные возможности открываются перед выпускниками и насколько они соответствуют инвестициям в образование.
Трудоустройство выпускников БВШД характеризуется следующими показателями:
- 80-85% выпускников находят работу по специальности в течение 6 месяцев после окончания обучения
- Около 15% выпускников продолжают обучение в зарубежных вузах или на программах магистратуры
- Примерно 10% выпускников основывают собственные студии или стартапы
- Средний уровень стартовой зарплаты выпускников превышает среднерыночные показатели на 15-20%
Отличительной особенностью БВШД является наличие специализированного центра карьеры, который помогает студентам и выпускникам выстраивать профессиональный путь. Центр осуществляет следующую деятельность:
- Организация стажировок в ведущих компаниях и дизайн-студиях
- Проведение карьерных консультаций и мастер-классов по составлению портфолио
- Организация встреч с потенциальными работодателями
- Информирование о вакансиях и проектах в сфере дизайна
- Поддержка предпринимательских инициатив выпускников
Выпускники БВШД работают в различных секторах креативных индустрий, включая:
- Брендинговые и рекламные агентства — такие как BBDO, Leo Burnett, Depot, Suprematika
- Цифровые продуктовые компании — Яндекс, Сбер, Тинькофф, Ozon
- Медиа и издательства — РБК, Коммерсантъ, Independent Media
- Модные дома и ритейл — LVMH, Bosco di Ciliegi, Lamoda
- Архитектурные бюро и девелоперские компании — SPEECH, ABD architects, PIK
География трудоустройства не ограничивается Россией — диплом британского образца и качественное портфолио позволяют выпускникам претендовать на позиции в международных компаниях. 🌍 Около 15-20% выпускников БВШД строят карьеру за рубежом, преимущественно в странах Европы и Азии.
Важно отметить, что карьерные траектории выпускников различных программ имеют свои особенности:
- Выпускники бакалаврских программ (BA) часто начинают с позиций младших дизайнеров или ассистентов, но при этом имеют более структурированные карьерные перспективы
- Выпускники интенсивных годовых программ, особенно имеющие предыдущий профессиональный опыт, могут сразу претендовать на позиции среднего звена
- Студенты коротких курсов, как правило, используют полученные навыки для развития в текущей профессии или как дополнительную специализацию
Немаловажным фактором успешного трудоустройства является ежегодная выставка выпускных работ БВШД, которая привлекает представителей ведущих компаний и студий. Это мероприятие нередко становится стартовой площадкой для карьеры молодых дизайнеров, позволяя им заявить о себе в профессиональном сообществе.
Где учиться на UX/UI дизайнера: преимущества БВШД
Направление UX/UI дизайна остается одним из наиболее востребованных на рынке труда, демонстрируя стабильный рост и высокий уровень заработных плат. В контексте выбора образовательной программы по этому направлению Британская высшая школа дизайна предлагает ряд значимых преимуществ, выделяющих ее среди множества других курсов и школ.
Программа UX/UI дизайна в БВШД отличается комплексным подходом, охватывающим все аспекты проектирования цифровых продуктов:
- Исследование пользователей и аналитика
- Информационная архитектура и проектирование пользовательских потоков
- Прототипирование и тестирование
- Визуальный дизайн интерфейсов
- Анимация и микроинтеракции
- Адаптивный и кроссплатформенный дизайн
- Организация дизайн-систем
В отличие от краткосрочных онлайн-курсов, программа БВШД рассчитана на комплексное формирование профессионала, способного не только выполнять технические задачи, но и стратегически мыслить в контексте бизнес-целей проекта. 💼 Курс длится 9-12 месяцев в зависимости от формата обучения, что обеспечивает достаточное время для освоения всех необходимых компетенций.
Сравнительный анализ программ UX/UI дизайна в различных учебных заведениях выявляет следующие преимущества БВШД:
|Критерий
|БВШД
|Онлайн-школы
|Университетские программы
|Продолжительность
|9-12 месяцев
|3-6 месяцев
|2-4 года
|Преподаватели
|Практикующие UX/UI дизайнеры из ведущих компаний
|Преимущественно фрилансеры и специалисты среднего звена
|Академические специалисты с ограниченным практическим опытом
|Проектная работа
|Реальные кейсы от компаний-партнеров
|Учебные проекты по шаблонам
|Теоретически ориентированные академические проекты
|Технический стек
|Полный набор актуальных инструментов (Figma, Adobe XD, Sketch, Principle, Axure и др.)
|Базовые инструменты (обычно 1-2 программы)
|Часто устаревшие технологии
|Трудоустройство
|Карьерный центр, партнерские программы с компаниями
|Базовая поддержка, иногда партнерства с отдельными компаниями
|Стандартная служба занятости вуза
Структура программы UX/UI дизайна в БВШД включает несколько модулей, которые последовательно формируют профессиональные навыки:
- Основы дизайн-мышления — методологии и подходы к решению проблем через дизайн
- Пользовательские исследования — методы изучения поведения и потребностей пользователей
- Проектирование опыта — создание пользовательских сценариев и информационной архитектуры
- Визуальный дизайн — принципы композиции, цвета, типографики в контексте интерфейсов
- Прототипирование и тестирование — создание интерактивных прототипов и их оценка
- Разработка дизайн-системы — систематизация элементов интерфейса
- Дипломный проект — комплексная работа над реальным продуктом
Особое внимание в программе уделяется формированию профессионального портфолио, которое играет ключевую роль при трудоустройстве UX/UI дизайнера. Студенты работают над 5-7 проектами различной сложности и направленности, что позволяет продемонстрировать широкий спектр навыков потенциальным работодателям.
Важным аспектом обучения в БВШД является развитие софт-скиллов, необходимых для успешной карьеры в UX/UI дизайне:
- Навыки презентации и защиты дизайн-решений
- Умение работать в кросс-функциональных командах
- Критическое мышление и способность аргументировать дизайн-решения
- Тайм-менеджмент и организация рабочего процесса
- Коммуникация с заинтересованными сторонами проекта
Уровень трудоустройства выпускников программы UX/UI дизайн в БВШД достигает 85-90%, что является одним из самых высоких показателей среди образовательных программ в этой области. Начальный уровень заработной платы выпускников составляет от 80 000 до 120 000 рублей, в зависимости от региона и компании.
Британская высшая школа дизайна представляет собой уникальное образовательное пространство, где сочетаются британские стандарты и методики с пониманием потребностей российского и международного рынка. Высокая стоимость обучения компенсируется качеством получаемых знаний, обширной сетью профессиональных контактов и реальными перспективами трудоустройства. При выборе образовательного пути в сфере дизайна БВШД остается премиальным, но обоснованным вариантом для тех, кто готов инвестировать в свое профессиональное будущее и стремится к международному уровню мастерства. Ключевой вопрос не в том, стоит ли БВШД своих денег, а в том, готовы ли вы максимально использовать все возможности, которые предоставляет эта образовательная экосистема.
Читайте также
- Британская высшая школа дизайна: обоснована ли стоимость обучения
- Лучшие вузы для графических дизайнеров: выбор после школы
- Топ 7 вузов для графического дизайна в Новосибирске: полный обзор
- Топ-15 колледжей для графического дизайнера после 9 класса – выбор
- Куда поступить на графического дизайнера после 9 класса: обзор училищ