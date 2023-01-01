Куда поступить на графического дизайнера после 9 класса: обзор училищ

Для кого эта статья:

Подростки, завершающие 9 класс и рассматривающие профессию графического дизайнера

Родители, интересующиеся образовательными возможностями для своих детей в сфере дизайна

Профориентологи и карьерные консультанты, работающие с молодежью Завершая 9 класс, многие творческие подростки стоят на распутье: продолжить обучение в школе или получить профессию уже сейчас? Графический дизайн — одно из самых перспективных и востребованных направлений, позволяющее совместить творческие амбиции с практическими навыками. Колледжи и училища предлагают сегодня первоклассные программы, которые дают не просто диплом, а реальный старт в профессию. Давайте разберемся, какие учебные заведения открывают двери в мир дизайна выпускникам 9 классов и что нужно для поступления. 🎨

Графический дизайн в училищах: перспективы для выпускников 9 класса

Выбор образовательного пути после 9 класса — серьезный шаг, особенно для тех, кто уже определился с будущей профессией. Графический дизайн сегодня — это не просто рисование на компьютере, а комплексная дисциплина на стыке искусства, технологий и маркетинга. Что дает поступление в училище с дизайнерским направлением именно после 9 класса? 🤔

Раннее профессиональное самоопределение и погружение в специальность

Формирование профильного портфолио уже к 18-19 годам

Возможность начать работать раньше сверстников, обучающихся в вузах

Экономия времени: 3-4 года вместо 5-6 (два года школы + 4 года бакалавриата)

Практикоориентированный подход, востребованный на рынке труда

Система СПО (среднего профессионального образования) в России предлагает обучение по специальности "Дизайн" с кодом 54.02.01 и "Графический дизайнер" с кодом 54.01.20. Выпускники получают квалификацию "Дизайнер" или "Графический дизайнер" соответственно.

Рынок труда демонстрирует стабильный рост спроса на графических дизайнеров. По данным HeadHunter, средняя зарплата начинающего дизайнера в 2023 году составляет 40-60 тысяч рублей, а специалисты с опытом от 3 лет могут рассчитывать на 80-150 тысяч рублей в зависимости от региона.

Навык Востребованность на рынке Средняя надбавка к зарплате Adobe Illustrator, Photoshop Высокая (базовые программы) Входит в базовые требования Adobe InDesign Средняя +10-15% UI/UX дизайн Очень высокая +30-50% 3D-моделирование Растущая +20-40% Motion Design Высокая +25-35%

Александр Петров, профориентолог, карьерный консультант

Работая с выпускниками 9 классов, я часто сталкиваюсь с их неуверенностью: "Не рано ли уходить из школы?" История Маши показательна. Девочка с 7 класса увлекалась рисованием, создавала дизайны для школьной газеты и мечтала о творческой профессии. Родители настаивали на полном школьном образовании, но мы провели профориентационный анализ и выявили ее явные способности к визуальному мышлению.

Маша поступила в Новосибирский художественный колледж на отделение графического дизайна после 9 класса. Уже на втором курсе она начала подрабатывать, создавая простые макеты для местной типографии. К выпуску у нее было солидное портфолио и три постоянных клиента. В то время как ее одноклассники только поступали в вузы, она уже работала младшим дизайнером в агентстве с зарплатой 45 тысяч. Сейчас, спустя 5 лет, Маша — арт-директор в региональной компании и получает высшее образование заочно. Ранний профессиональный старт дал ей значительную фору.

Условия поступления в училища и художественные колледжи

Поступление в художественные колледжи и училища на дизайнерские специальности имеет свою специфику. В отличие от академических программ, здесь большое внимание уделяется творческим способностям абитуриента. Важно заранее ознакомиться с требованиями конкретного учебного заведения и правильно подготовить документы. ✏️

Стандартный пакет документов для поступления включает:

Аттестат о получении основного общего образования (9 классов)

Паспорт (оригинал и копия)

Фотографии 3x4 см (обычно 4-6 штук)

Медицинская справка формы 086/у

СНИЛС (копия)

Заявление о поступлении (заполняется на месте)

Большинство художественных колледжей проводят дополнительные вступительные испытания творческой направленности. Они могут включать:

Рисунок (натюрморт из геометрических фигур, гипсовая голова) Живопись (натюрморт из предметов быта) Композиция (создание графической работы на заданную тему) Собеседование и просмотр портфолио (не всегда обязательно)

Сроки подачи документов обычно начинаются с 20 июня и длятся до 10-15 августа. Вступительные испытания проводятся в июле-августе. Для творческих специальностей часто действуют более ранние сроки завершения приема — до 1 августа.

Конкурс при поступлении зависит от престижности учебного заведения и может составлять от 2 до 8 человек на место. В ведущих художественных колледжах крупных городов конкурс еще выше.

Важно знать, что поступление проводится на основе среднего балла аттестата и результатов творческих испытаний. Многие колледжи публикуют проходные баллы прошлых лет, что помогает оценить свои шансы.

Тип испытания Критерии оценки Вес в общем рейтинге Средний балл аттестата 4.5 и выше — отлично, 4.0-4.4 — хорошо 30-40% Рисунок Композиция, перспектива, пропорции, штриховка 25-30% Живопись Цветовое решение, композиция, передача объема 20-25% Композиция Оригинальность, гармония, соответствие теме 20-25% Портфолио (если требуется) Разнообразие работ, технический уровень 10-15%

Топ художественных колледжей и училищ с дизайн-программами

При выборе учебного заведения важно учитывать не только его престиж, но и специфику программ, качество преподавательского состава, техническое оснащение и возможности для дальнейшего трудоустройства. Представляем список ведущих художественных колледжей России, где можно получить образование по направлению "Графический дизайн" после 9 класса. 🏫

Москва и Московская область:

Московский художественно-промышленный институт (колледж) — одно из старейших учебных заведений с сильной школой графического дизайна. Срок обучения: 3 года 10 месяцев. Проходной балл: от 4.5.

— одно из старейших учебных заведений с сильной школой графического дизайна. Срок обучения: 3 года 10 месяцев. Проходной балл: от 4.5. Колледж дизайна и декоративного искусства МГХПА им. С.Г. Строганова — престижное учебное заведение с тесными связями с "Строгановкой". Срок обучения: 3 года 10 месяцев. Конкурс: 6-7 человек на место.

— престижное учебное заведение с тесными связями с "Строгановкой". Срок обучения: 3 года 10 месяцев. Конкурс: 6-7 человек на место. Московский издательско-полиграфический колледж им. И. Федорова — специализируется на подготовке специалистов для издательской сферы. Предлагает программы по графическому дизайну с уклоном в полиграфию. Срок обучения: 3 года 10 месяцев.

Санкт-Петербург:

Санкт-Петербургское художественное училище имени Н.К. Рериха — сочетание классического художественного образования и современных дизайнерских дисциплин. Срок обучения: 3 года 10 месяцев.

— сочетание классического художественного образования и современных дизайнерских дисциплин. Срок обучения: 3 года 10 месяцев. Колледж при Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица — сильный преподавательский состав и глубокая интеграция с академией. Срок обучения: 3 года 10 месяцев.

Новосибирск:

Новосибирское государственное художественное училище — ведущее художественное училище Сибири с программой "Дизайн" (по отраслям). Срок обучения: 3 года 10 месяцев. Особенность: сильная художественная подготовка.

— ведущее художественное училище Сибири с программой "Дизайн" (по отраслям). Срок обучения: 3 года 10 месяцев. Особенность: сильная художественная подготовка. Новосибирский колледж печати и информационных технологий — специализируется на графическом дизайне с уклоном в полиграфию и диджитал. Срок обучения: 3 года 10 месяцев.

— специализируется на графическом дизайне с уклоном в полиграфию и диджитал. Срок обучения: 3 года 10 месяцев. Новосибирский технологический колледж питания и сервиса — имеет отделение дизайна с программой графического дизайна. Срок обучения: 3 года 10 месяцев.

Другие регионы:

Екатеринбургский колледж архитектуры, дизайна и искусств — современное оснащение и связи с индустрией. Срок обучения: 3 года 10 месяцев.

— современное оснащение и связи с индустрией. Срок обучения: 3 года 10 месяцев. Краснодарское художественное училище — сильная школа классического художественного образования с современными программами по графическому дизайну. Срок обучения: 3 года 10 месяцев.

— сильная школа классического художественного образования с современными программами по графическому дизайну. Срок обучения: 3 года 10 месяцев. Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина — старейшее художественное учебное заведение Поволжья с программой "Дизайн" (по отраслям). Срок обучения: 3 года 10 месяцев.

При выборе учебного заведения также стоит обращать внимание на наличие бюджетных мест, условия проживания в общежитии (если это актуально), стоимость обучения на коммерческой основе и дополнительные возможности (стажировки, сотрудничество с компаниями, международные программы).

Программы обучения и специализации в сфере графического дизайна

Программы обучения графическому дизайну в колледжах и училищах строятся на принципе баланса между фундаментальной художественной подготовкой и освоением современных дизайн-технологий. Это позволяет выпускникам стать востребованными специалистами с разносторонними навыками. 💻

Стандартная программа обучения включает несколько блоков дисциплин:

Общеобразовательный блок — русский язык, литература, история, математика, иностранный язык и другие предметы школьной программы (преимущественно на 1 курсе) Общепрофессиональный блок — рисунок, живопись, история искусств, цветоведение, типографика, основы композиции Специальные дисциплины — компьютерная графика, веб-дизайн, фотография, допечатная подготовка, брендинг и т.д. Практический блок — учебная и производственная практика, проектная деятельность

В процессе обучения студенты осваивают профессиональное программное обеспечение:

Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign)

CorelDRAW Graphics Suite

Figma и Adobe XD (для UI/UX направления)

Cinema 4D, Blender (основы 3D-моделирования)

Adobe After Effects (основы анимации)

В рамках общей программы "Графический дизайн" в разных учебных заведениях могут предлагаться различные специализации:

Рекламный дизайн — создание печатной рекламы, наружной рекламы, POSm-материалов

— создание печатной рекламы, наружной рекламы, POSm-материалов Издательский дизайн — верстка книг, журналов, газет, работа с типографикой

— верстка книг, журналов, газет, работа с типографикой Веб-дизайн и UI/UX — проектирование интерфейсов сайтов и приложений

— проектирование интерфейсов сайтов и приложений Брендинг и айдентика — разработка фирменного стиля, логотипов, брендбуков

— разработка фирменного стиля, логотипов, брендбуков Упаковка и этикетка — дизайн потребительской упаковки

— дизайн потребительской упаковки Иллюстрация — создание иллюстраций для различных носителей

Екатерина Соловьева, преподаватель графического дизайна

Когда ко мне на курс пришел Дима, 16-летний выпускник 9 класса, он умел только рисовать в традиционных техниках. Компьютерная графика была для него темным лесом. Родители сомневались в его способностях освоить сложные программы, но мальчик был настойчив.

Первый семестр дался Диме нелегко. Он проводил дополнительные часы в компьютерных классах, часто оставался после занятий. Ключевым моментом стал проект по разработке логотипа для школьной спортивной команды. Дима создал минималистичный, но очень точный по образу знак, который выбрали среди работ всех студентов.

К третьему курсу он уже уверенно владел всем пакетом Adobe и даже помогал одногруппникам. Его дипломный проект — ребрендинг городской библиотеки — привлек внимание местной дизайн-студии, куда он устроился сразу после выпуска. Сегодня, спустя 4 года, Дима — старший дизайнер и ведет собственные проекты. Когда мы встречаемся, он всегда благодарит за терпение и веру в его силы на первом курсе. История Димы показывает: для успешного освоения графического дизайна важнее настойчивость и желание учиться, чем исходный уровень владения инструментами.

Карьерные возможности после окончания художественного училища

Диплом художественного училища или колледжа по специальности "Графический дизайн" открывает перед выпускниками множество дверей на рынке труда. Рассмотрим основные карьерные траектории и возможности для профессионального роста. 📈

Варианты трудоустройства после получения диплома:

Дизайн-студии и агентства — работа младшим дизайнером в компаниях, специализирующихся на создании визуальных решений для клиентов

— работа младшим дизайнером в компаниях, специализирующихся на создании визуальных решений для клиентов Рекламные агентства — создание рекламных материалов, баннеров, листовок

— создание рекламных материалов, баннеров, листовок Издательства — верстка книг, журналов, создание иллюстраций

— верстка книг, журналов, создание иллюстраций IT-компании — работа в команде над интерфейсами приложений и веб-сервисов (при наличии специализации в UI/UX)

— работа в команде над интерфейсами приложений и веб-сервисов (при наличии специализации в UI/UX) Маркетинговые отделы компаний — создание промо-материалов, поддержка бренда

— создание промо-материалов, поддержка бренда Типографии и полиграфические комплексы — допечатная подготовка, дизайн продукции

— допечатная подготовка, дизайн продукции Фриланс — самостоятельная работа с клиентами по проектам

Средняя стартовая зарплата выпускника колледжа в области графического дизайна составляет 35-50 тысяч рублей в зависимости от региона и конкретной специализации. С опытом от 2-3 лет доход может вырасти до 70-100 тысяч рублей.

Стоит отметить, что диплом колледжа — это только начало профессионального пути. Для успешного карьерного роста важно:

Постоянно совершенствовать навыки, изучать новые инструменты и тенденции Расширять портфолио качественными проектами Развивать софт-скиллы: коммуникацию с клиентами, умение работать в команде, тайм-менеджмент Нетворкинг: участие в профессиональных сообществах, конференциях, выставках

Дальнейшие образовательные перспективы:

Диплом колледжа позволяет продолжить образование в вузе, причем есть несколько вариантов:

Поступление на сокращенную программу бакалавриата по профилю (2-3 года вместо 4)

Поступление в вуз без сдачи ЕГЭ, по внутренним экзаменам вуза

Совмещение работы и заочного/вечернего обучения

Среди популярных вузов для продолжения образования:

Высшая школа экономики (Школа дизайна)

МГХПА им. С.Г. Строганова

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Британская высшая школа дизайна

Важно понимать, что в сфере дизайна реальные навыки и портфолио часто значат больше, чем формальное образование. Многие выпускники колледжей делают успешную карьеру без высшего образования, но с хорошим портфолио и постоянным саморазвитием.

Графический дизайн — это динамично развивающаяся сфера, где появляются новые специализации. Выпускник колледжа может развиваться в направлениях, которые были только намечены во время учебы: motion-дизайн, 3D-графика, дизайн пользовательского опыта, игровой дизайн и др. Ключ к успеху — готовность постоянно учиться и адаптироваться к изменениям в индустрии. 🚀

Выбор училища или колледжа с программой графического дизайна после 9 класса — это решение, которое может определить весь ваш профессиональный путь. Не стоит бояться раннего старта в профессии — если у вас есть творческие способности и желание развиваться, среднее профессиональное образование станет надежным фундаментом карьеры. Главное — подходить к выбору учебного заведения осознанно, учитывая не только престиж и местоположение, но и специфику программ, техническое оснащение и возможности для практики. Помните: в дизайне ценится не столько диплом, сколько реальные навыки и яркое портфолио, которое вы начнете формировать уже с первого курса.

