В ряде российских регионов введут запрет на майнинг

Главное: В России объявлен запрет на майнинг в некоторых дефицитных регионах.

Причиной запрета является нехватка электроэнергии в данных регионах.

Президент подписал закон, дающий право запрещать майнинг в отдельных территориальных образованиях.

Запрет на майнинг в России

В России ожидается введение запрета на добычу криптовалюты (майнинг) в некоторых регионах из-за дефицита электроэнергии. Заместитель министра энергетики Евгений Грабчак отметил, что дефицитный электроэнергетический баланс наблюдается на Дальнем Востоке, юго-западе Сибири и на Юге страны. Меры направлены на сохранение имеющихся ресурсов и предотвращение дальнейшего ухудшения ситуации с энергоснабжением, особенно в свете растущего потребления электроэнергии.

По оценкам экспертов, в последнее время возрастает нагрузка на энергосистемы из-за увеличения числа пользователей криптовалют, что вызывает необходимость в жестком регуляторном контроле.

Новый закон о цифровых валютах

Принятый закон о регулировании оборота цифровых валют, который вступает в силу 1 ноября, предоставляет правительству возможность запрещать майнинг в конкретных регионах. Это связано с необходимостью управления энергетическими ресурсами и снижением нагрузки на уже перегруженные электросети. Также под запрет могут попасть и майнинг-пулы, что сделает процесс добычи криптовалюты ещё менее доступным для пользователей.

Согласно последним исследованиям, в 2022 году россияне занимали одно из первых мест в мире по добыче криптовалют, что добавляет дополнительную нагрузку на энергетическую инфраструктуру. Около 80% майнеров находились в регионах, где наблюдаются проблемы с электроэнергией.

Перспективы и последствия

Закрытие майнинг-пулов и запрет на добычу криптовалюты в недостаточно обеспеченных электроэнергией регионах может привести к значительным изменениям в криптоиндустрии России. Многие майнеры могут быть вынуждены переехать в другие регионы или рассмотреть возможность перехода на легальные источники энергии, что, в свою очередь, потребует дополнительных инвестиций.

По данным аналитических агентств, подобные действия могут негативно сказаться на общем рынке криптовалюты в России, где уже наблюдается нисходящий тренд. Тем не менее, это также предоставляет возможность для инвестиций в более устойчивые и экологически чистые источники энергии, что в долгосрочной перспективе может компенсировать негативные последствия для майнинга.